Топ 10 алтернативи и конкуренти на Microsoft Forms през 2025 г.

Microsoft Forms е чудесен инструмент за събиране и анализиране на данни, но пълният му потенциал се реализира, когато е интегриран с други приложения на Microsoft. За да се възползвате от софтуера, може да се наложи да инвестирате в допълнителни инструменти на Microsoft, които са свързани с допълнителни разходи. ?
За щастие, алтернативите на Microsoft Forms предлагат подобна функционалност и по-разширени възможности за стандартизиране на събирането на данни. Нека разгледаме 10-те най-добри онлайн инструмента за създаване на формуляри, за да намерим най-подходящия за нуждите на вашата организация!
Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Forms?
Проектният екип се нуждае от инструменти за редовно събиране, обработка и анализ на данни, за да взема информирани решения и да следи напредъка по задачите. Онлайн инструментът за създаване на формуляри може да бъде безценен помощник при събирането на необходимите данни от вашия екип, заинтересованите страни и клиентите. Той ви позволява да създавате персонализирани и споделяеми формуляри, до които има достъп и които могат да се попълват отвсякъде, което прави събирането на данни по-бързо, по-точно и по-ефективно. ⚡️
Проектните мениджъри трябва да търсят гъвкав онлайн инструмент за създаване на формуляри, който предлага предимството на отдалечен достъп и позволява на екипа ви да оптимизира усилията си за събиране и анализ на данни.
Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на инструмент за създаване на формуляри:
- Разнообразни полета за въпроси, включително с многовариантни отговори, кратки и дълги текстове, падащи менюта, дати, часове и скали за оценяване.
- Разширени възможности за персонализиране за създаване на персонализирани шаблони и добавяне на мултимедийно съдържание като изображения, GIF файлове и видеоклипове.
- Интеграции с други работни приложения и инструменти, които използвате, като Google Sheets, Zapier или Slack.
- Функционалност с условна логика за показване или скриване на въпроси въз основа на предишните отговори на респондента.
- Оптимизация за мобилни устройства, за да попълвате онлайн анкети на телефони или таблети отвсякъде
- Сигурност и поверителност за защита на вашите данни и личната информация на респондентите ви
- Функции за сътрудничество за редактиране и коментиране в реално време
Събирането на данни обаче е само част от работния процес. За да извлечете максимална полза от онлайн анкетите и запитванията си, е необходим инструмент за управление на проекти, с който да управлявате дейностите по проекта, да проследявате напредъка и да си сътрудничите с екипа си.
Интегрирането на онлайн инструмент за създаване на формуляри с инструмент за управление на проекти ви позволява да събирате и анализирате данни в реално време и да използвате получената информация, за да вземете информирани решения, като определяне на приоритети и работа с висока стойност! ?
10 най-добри алтернативи на Microsoft Forms
1. ClickUp
ClickUp е най-доброто решение за екипи, които търсят мощна платформа за продуктивност, за да оптимизират събирането и улавянето на данни. Изгледът „Формуляр“ в ClickUp е проектиран да предлага напълно персонализирано преживяване, което освобождава времето на вашия екип от ръчно въвеждане на данни, така че да могат да се съсредоточат върху задачите и целите си.
А с функцията за условна логика в ClickUp Forms можете да създавате формуляри, които се адаптират динамично въз основа на предишните отговори, като предоставяте на респондентите си по-добро потребителско преживяване.
От вътрешни заявки за проекти до онлайн анкети, цялата ви работа е интегрирана в една платформа за ефективно въвеждане на данни. Споделете директния линк към формуляра или го вградете в страница с HTML код и оставете ClickUp да свърши тежка работа, след като отговорът на формуляра е попълнен. ?
Най-хубавото е, че вашият екип ще получи полезна информация, за да взема решения въз основа на данни и да ускори работните процеси!
Най-добрите функции на ClickUp
- Над 1000 интеграции с други работни инструменти, включително Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office и други.
- Множество начини за автоматизиране на повтарящи се задачи, включително маршрутизиране на формуляри, актуализиране на статуса и възлагане на задачи.
- Подробен онлайн център за помощ, уебинари и поддръжка, които ще ви помогнат да използвате платформата в пълна степен.
- Динамична функция „Цели“, която позволява на екипа да се съгласува по отношение на OKR и да проследява напредъка по различни начини.
- Множество изгледи за организиране на CRM с списъци, Kanban табла, таблици и др.
- Множество възложители на задачи за пълна прозрачност на целия напредък
- Персонализирани статуси на задачите за незабавна актуализация на напредъка с един поглед
- Формуляр за създаване на формуляри с персонализирано брандиране чрез плъзгане и пускане
- Огромна библиотека с шаблони за всеки случай на употреба
Ограничения на ClickUp
- Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още
Цени на ClickUp
- Безплатен план завинаги
- Неограничен план: 5 долара на потребител на месец
- Бизнес план: 12 долара на потребител на месец
- План Business Plus: 19 USD на потребител на месец
- План за предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)
Научете как ClickUp Forms оптимизира работата на софтуерните екипи !
2. SurveyMonkey
SurveyMonkey е онлайн инструмент за създаване на формуляри с интуитивен и лесен за използване интерфейс, с който можете да създавате атрактивни формуляри и да събирате данни от респондентите. С SurveyMonkey потребителите разполагат с разнообразни типове въпроси, включително въпроси с множествен избор, скала за оценка, матрични въпроси, отворени отговори и други.
За разлика от Microsoft Forms, SurveyMonkey предлага различни опции за персонализиране, като теми, лога, цветове и шрифтове, за да постигнете професионален вид и да подчертаете бранда си. SurveyMonkey предлага и възможност за събиране на отговори от формуляри онлайн или по имейл. С мощните инструменти за анализ, включени в платформата, потребителите могат да преглеждат данните от отговорите и да извличат значими заключения.
Най-добрите функции на SurveyMonkey
- Споделена библиотека с елементи за формуляри за анкети, свързани с марката
- Персонализирано лого, цветове и URL адрес на анкетата
- Тестове с персонализирана обратна връзка
- Кликнете върху визуализацията на данните на картата
- Усъвършенствани инструменти за логика на анкетите
Ограничения на SurveyMonkey
- Основният план е ограничен до 50 000 отговора годишно.
- Неограничен брой формуляри са достъпни в скъпите планове.
Цени на SurveyMonkey
- Team Advantage: 25 долара на потребител на месец
- Team Premier: 75 долара на потребител на месец
- Enterprise: Свържете се с SurveyMonkey за подробности.
Оценки и рецензии за SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (над 18 400 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 9600 рецензии)
3. Google Forms
Следващата алтернатива на Microsoft Forms е Google Forms, инструмент за събиране на данни, използван за създаване на анкети, тестове, проучвания, въпросници и други формуляри. Неговият редактор с функция „плъзгане и пускане“ позволява на потребителите да създават многостранични формуляри с различни типове въпроси, като например въпроси с множествен избор, текстови полета, отметки, падащи менюта и други!
Онлайн формулярите се събират по сигурен начин в база данни, която може лесно да се управлява и преглежда чрез Google Sheets. С лесния си за използване интерфейс и богати функции, Google Forms е прост инструмент за проучвания, предназначен за събиране на обратна връзка от клиенти.
Най-добрите функции на Google Forms
- Вградена интелигентност за задаване на правила за валидиране на отговорите
- Шаблони, включително анкети и въпросници
- Формуляри, споделени чрез имейл, линк или уебсайт
- Автоматични обобщения за анализ на отговорите
- Създател на формуляри с персонализирана логика
Ограничения на Google Forms
- 24/7 онлайн поддръжка и форуми на общността са достъпни само при платени планове.
- Ограничена функционалност за персонализиране
Цени на Google Forms
- Лична: Безплатна версия
- Бизнес Старт: 6 USD на потребител на месец, едногодишен ангажимент
- Бизнес Стандартен: 12 долара на потребител на месец, едногодишен договор
- Business Plus: 18 долара на месец на потребител, едногодишен договор
- Enterprise: Свържете се с Google за подробности
Оценки и рецензии за Google Forms
- G2: Н/Д
- Capterra: 4,7/5 (над 10 200 отзива)
Сравнете Google Forms и Microsoft Forms!
4. Wufoo
Wufoo е онлайн платформа за създаване и хостинг на формуляри, която позволява на потребителите да създават анкети, формуляри за контакт, формуляри за регистрация и др. Тя също така предоставя на потребителите инструменти за събиране на плащания и съхранение на данни. Wufoo е лесна за използване и позволява на потребителите да влачат и пускат елементи в предварително създадени шаблони или да започват от нулата.
Инструментът предлага и подробни анализи, както и възможност за персонализиране на формулярите с помощта на CSS и HTML. Wufoo е чудесен инструмент за събиране на данни за клиенти, управление на проекти, проследяване на плащания и много други!
Най-добрите функции на Wufoo
- Известия в реално време при попълване на формуляр
- Дизайнер на теми с предварително създадени или персонализирани дизайни
- Експорт на данни към софтуер за електронни таблици
- Интеграции с доставчици на платежни услуги
- Автоматизация на работния процес с CRM
Ограничения на Wufoo
- Скъпи ценови планове в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms
- Ограничен брой вградени интеграции
Цени на Wufoo
- Безплатна версия
- Starter: 14,08 долара на месец, фактурирани 169 долара годишно
- Professional: 29,08 долара на месец, фактурирани 349 долара годишно
- Разширена: 74,08 долара на месец, фактурирани 889 долара годишно
- Ultimate: 183,25 долара на месец, фактурирани 2199 долара годишно
Оценки и рецензии за Wufoo
- G2: 4,2/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)
5. FormAssembly
FormAssembly е онлайн инструмент за създаване на формуляри, предназначен да оптимизира процеса на събиране на данни и подаване на формуляри. Той предоставя на екипите инструменти за създаване на интерактивни онлайн формуляри с интерфейс от типа „плъзгане и пускане“. Функциите на FormAssembly включват персонализирани дизайнерски шаблони, вградени логически проверки, поддръжка на разширени функции като качване на файлове и онлайн плащания, както и сигурно съхранение на данни и отчитане.
Платформата се интегрира и с различни услуги на трети страни, за да предостави допълнителни функции и опции, като например онлайн плащания. Тези интеграции са задължителни за компании, които имат намерение да продават своите продукти или услуги и да събират плащания чрез онлайн анкети или формуляри за поръчки!
Най-добрите функции на FormAssembly
- Интеграции с Salesforce, HTTPS Connector, Paypal и други
- Административни табла и персонализирани потвърждения
- Редактор на теми за персонализиране на външния вид
- Многостранични формуляри и условна логика
- Диаграми и отчети
Ограничения на FormAssembly
- Липсват разнообразни теми и разширени възможности за персонализиране за сложни формуляри.
- Предназначени за екипи, които използват Salesforce
Цени на FormAssembly
- Свържете се с FormAssembly за подробности.
Оценки и рецензии за FormAssembly
- G2: 4,4/5 (над 350 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 30 отзива)
6. Jotform
Jotform е софтуер за създаване на формуляри и анкети, с който екипите могат лесно да изпълняват формуляри, анкети и проучвания. Той може да се използва за широк спектър от цели, включително събиране на обратна връзка от клиенти, събиране на данни за изследователски проекти и провеждане на пазарни проучвания.
С помощта на интуитивния редактор на JotForm с функция „плъзгане и пускане“ потребителите могат лесно да създават формуляри и анкети, да добавят различни въпроси и елементи и да ги споделят по имейл или да ги вградят в който и да е уебсайт. Софтуерът също така предоставя на екипите достъп до мощни аналитични инструменти, с които да наблюдават ефективността на формулярите в реално време и да получават информация от данните си!
Най-добрите функции на Jotform
- Управление на подаването на формуляри
- Опция за предварително попълнен формуляр
- Автоматично изтриване на подадените формуляри
- CRM интеграции
- Формуляри с QR код
Ограничения на Jotform
- Скриптовете на формулярите могат понякога да забавят работата на вашия уебсайт.
- Скъпи ценови планове с ограничения за броя на формулярите
Цени на Jotform
- Starter: Безплатна версия
- Бронз: 34 долара на месец, фактурирани ежегодно
- Silver: 39 $ на месец, фактурира се ежегодно
- Gold: 99 $ на месец, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с Jotform за подробности
Оценки и рецензии за Jotform
- G2: 4,7/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)
7. Qualtrics
Следващата алтернатива на Microsoft Forms е Qualtrics – софтуер за онлайн проучвания и платформа за управление на опит, създадена да помага на организациите да събират и анализират данни. Тя позволява на потребителите да създават, разпространяват и анализират проучвания в различни формати с мощни опции за персонализиране.
С Qualtrics потребителите могат бързо да проследяват отговорите на анкетите, да създават отчети и графики, да експортират данни към други програми и да вграждат анкети в уебсайтове и мобилни приложения. Qualtrics позволява на организациите бързо да получат информация в реално време за удовлетвореността, предпочитанията и поведението на клиентите.
Най-добрите функции на Qualtrics
- Инструмент за търсене на въпроси и блокове във формуляра
- Над 12 типа въпроси за създаване на различни уеб формуляри
- Генератор на примерни отговори
- Инструменти за проучвания за експортиране
- Въпроси с автоматично номериране
Ограничения на Qualtrics
- Липсват опции за персонализиране в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms като ClickUp и SurveyMonkey.
- Формулярите трябва да бъдат прикачени към проекта.
Цени на Qualtrics
- Свържете се с Qualtrics за подробности.
Оценки и рецензии за Qualtrics
- G2: 4,4/5 (над 2600 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (390+ отзива)
8. Zoho Forms
Zoho Forms е онлайн инструмент за проучвания, създаден да помага на потребителите да създават бързо формуляри. Той предлага мощни функции като условна логика, персонализирано брандиране и различни типове подаване. С широка гама от шаблони, опции за персонализиране и функции за експортиране, Zoho Forms позволява на екипите да създават онлайн формуляри по свой начин.
С Zoho Forms можете лесно да създавате и интегрирате персонализирани формуляри в други приложения, като CRM и счетоводни решения. Освен това можете да го използвате за автоматизиране на задачи и спестяване на време при въвеждането на данни!
Най-добрите функции на Zoho Forms
- Интеграции с Mailchimp и Zoho Campaigns за разпространение на формуляри
- Скок логика въз основа на предишни отговори
- UTM проследяване за генериране на потенциални клиенти
- Известия по имейл и SMS
- Над 30 типа полета
Ограничения на Zoho Forms
- Инструментите за управление на задачите са достъпни в скъпите планове.
- Ограничени опции за шаблони на формуляри
Цени на Zoho Forms
- Безплатна версия
- Basic: 10 долара на месец, фактурира се ежегодно
- Стандартен: 25 долара на месец, фактурира се ежегодно
- Професионална: 50 долара на месец, фактурира се ежегодно
- Премиум: 90 долара на месец, фактурирани ежегодно
Оценки и рецензии за Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)
9. Typeform
Typeform е инструмент за създаване на формуляри, който позволява на потребителите да създават красиви уеб формуляри и анкети за клиенти. Той предлага широка гама от готови шаблони и опции за персонализиране. Платформата предоставя и разширени функции, като мощни аналитични инструменти за проследяване и анализ на отговорите на формулярите.
Typeform е чудесен инструмент за фирми, организации и частни лица, който позволява бързо и точно събиране на данни. Благодарение на лесния за употреба интерфейс, всеки може да създава интересни анкети, без да е необходимо да има напреднали умения за програмиране или опит в дизайна!
Най-добрите функции на Typeform
- Интеграции с Zapier, Google Analytics, HubSpot и други
- Персонализиране на скрити полета при подаване на формуляри
- Функция за разклоняване на въпроси/логически скок
- Потребителски препратки към въпроси
- Видео взаимодействия
Ограничения на Typeform
- Ограничени възможности за отчитане в ценовите планове Basic и Plus
- Функциите за сътрудничество са достъпни в скъпите планове.
Цени на Typeform
- Basic: 25 долара на месец, фактурира се ежегодно
- Plus: 50 долара на месец, фактурирани ежегодно
- Бизнес: 83 долара на месец, фактурирани ежегодно
- Enterprise: Свържете се с Typeform за подробности
Оценки и рецензии за Typeform
- G2: 4,5/5 (над 640 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 750 отзива)
10. Paperform
Paperform е онлайн инструмент за създаване на формуляри с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да създавате формуляри от нулата или да използвате готови шаблони. Paperform предлага и широка гама от опции за персонализиране на формулярите, включително цветове, шрифтове, лога и други, така че екипите да могат да създадат формуляр, който изглежда точно така, както искат!
Paperform също помага на екипите да спестят време с вградените си инструменти за автоматизация. Екипите могат да използват интеграцията на Paperform с Zapier, за да създават автоматизирани работни процеси, които свързват техните формуляри с популярни приложения и услуги, като платформи за имейл маркетинг и CRM. Това улеснява екипите да извлекат максимална полза от своите данни.
Най-добрите функции на Paperform
- Вградени библиотеки Unsplash и GIPHY за създаване на формуляри
- Интеграции с инструменти за управление на задачи
- Синхронизация с Google Calendar за планиране
- Над 100 предварително създадени онлайн формуляра
- Автоматизация на работния процес
Ограничения на Paperform
- Сравнително трудна крива на обучение за усвояване на функционалността в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms.
- Няма подпотребители в плановете Essentials и Pro
Цени на Paperform
- Essentials: 20 долара на месец, фактурирани като 240 долара на година
- Pro: 40 долара на месец, фактурирани като 480 долара на година
- Агенция: 135 долара на месец, фактурирани като 1620 долара на година
Оценки и рецензии за Paperform
- G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)
Опростете процеса на събиране на данни с ClickUp Forms
ClickUp е мощна платформа за производителност „всичко в едно“ и най-добрата алтернатива на Microsoft Forms. Гъвкавият и персонализируем инструмент за създаване на формуляри, условната логика и функциите за персонализация го правят отлично средство за екипи от всякакъв размер, което им позволява да оптимизират процеса на събиране на данни и да подобрят работните си потоци. ??
С ClickUp проектните мениджъри разполагат с инструменти за автоматизиране на повтарящи се задачи, разпределяне на членовете на екипа към конкретни формуляри и получаване на ценна информация от анализи в реално време.
Освен това, интеграциите на ClickUp с други инструменти и приложения позволяват още по-мощни функционалности. Създайте акаунт в ClickUp още днес, за да започнете!