Топ 10 алтернативи и конкуренти на Microsoft Forms през 2025 г.

Microsoft Forms е чудесен инструмент за събиране и анализиране на данни, но пълният му потенциал се реализира, когато е интегриран с други приложения на Microsoft. За да се възползвате от софтуера, може да се наложи да инвестирате в допълнителни инструменти на Microsoft, които са свързани с допълнителни разходи. ?

За щастие, алтернативите на Microsoft Forms предлагат подобна функционалност и по-разширени възможности за стандартизиране на събирането на данни. Нека разгледаме 10-те най-добри онлайн инструмента за създаване на формуляри, за да намерим най-подходящия за нуждите на вашата организация!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Forms?

Проектният екип се нуждае от инструменти за редовно събиране, обработка и анализ на данни, за да взема информирани решения и да следи напредъка по задачите. Онлайн инструментът за създаване на формуляри може да бъде безценен помощник при събирането на необходимите данни от вашия екип, заинтересованите страни и клиентите. Той ви позволява да създавате персонализирани и споделяеми формуляри, до които има достъп и които могат да се попълват отвсякъде, което прави събирането на данни по-бързо, по-точно и по-ефективно. ⚡️

Проектните мениджъри трябва да търсят гъвкав онлайн инструмент за създаване на формуляри, който предлага предимството на отдалечен достъп и позволява на екипа ви да оптимизира усилията си за събиране и анализ на данни.

Събирайте обратна връзка от клиенти с ClickUp Forms

Ето основните характеристики, които трябва да имате предвид при избора на инструмент за създаване на формуляри:

Разнообразни полета за въпроси, включително с многовариантни отговори, кратки и дълги текстове, падащи менюта, дати, часове и скали за оценяване.

Разширени възможности за персонализиране за създаване на персонализирани шаблони и добавяне на мултимедийно съдържание като изображения, GIF файлове и видеоклипове.

Интеграции с други работни приложения и инструменти, които използвате, като Google Sheets, Zapier или Slack.

Функционалност с условна логика за показване или скриване на въпроси въз основа на предишните отговори на респондента.

Оптимизация за мобилни устройства , за да попълвате онлайн анкети на телефони или таблети отвсякъде

Сигурност и поверителност за защита на вашите данни и личната информация на респондентите ви

Функции за сътрудничество за редактиране и коментиране в реално време

Използвайте условна логика, за да персонализирате преживяването на респондентите с ClickUp Form.

Събирането на данни обаче е само част от работния процес. За да извлечете максимална полза от онлайн анкетите и запитванията си, е необходим инструмент за управление на проекти, с който да управлявате дейностите по проекта, да проследявате напредъка и да си сътрудничите с екипа си.

Интегрирането на онлайн инструмент за създаване на формуляри с инструмент за управление на проекти ви позволява да събирате и анализирате данни в реално време и да използвате получената информация, за да вземете информирани решения, като определяне на приоритети и работа с висока стойност! ?

10 най-добри алтернативи на Microsoft Forms

Подобрете процеса на събиране на данни от анкети и проекти с помощта на сигурните формуляри в ClickUp.

ClickUp е най-доброто решение за екипи, които търсят мощна платформа за продуктивност, за да оптимизират събирането и улавянето на данни. Изгледът „Формуляр“ в ClickUp е проектиран да предлага напълно персонализирано преживяване, което освобождава времето на вашия екип от ръчно въвеждане на данни, така че да могат да се съсредоточат върху задачите и целите си.

А с функцията за условна логика в ClickUp Forms можете да създавате формуляри, които се адаптират динамично въз основа на предишните отговори, като предоставяте на респондентите си по-добро потребителско преживяване.

От вътрешни заявки за проекти до онлайн анкети, цялата ви работа е интегрирана в една платформа за ефективно въвеждане на данни. Споделете директния линк към формуляра или го вградете в страница с HTML код и оставете ClickUp да свърши тежка работа, след като отговорът на формуляра е попълнен. ?

Най-хубавото е, че вашият екип ще получи полезна информация, за да взема решения въз основа на данни и да ускори работните процеси!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 5 долара на потребител на месец

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

План Business Plus : 19 USD на потребител на месец

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. SurveyMonkey

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey е онлайн инструмент за създаване на формуляри с интуитивен и лесен за използване интерфейс, с който можете да създавате атрактивни формуляри и да събирате данни от респондентите. С SurveyMonkey потребителите разполагат с разнообразни типове въпроси, включително въпроси с множествен избор, скала за оценка, матрични въпроси, отворени отговори и други.

За разлика от Microsoft Forms, SurveyMonkey предлага различни опции за персонализиране, като теми, лога, цветове и шрифтове, за да постигнете професионален вид и да подчертаете бранда си. SurveyMonkey предлага и възможност за събиране на отговори от формуляри онлайн или по имейл. С мощните инструменти за анализ, включени в платформата, потребителите могат да преглеждат данните от отговорите и да извличат значими заключения.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Споделена библиотека с елементи за формуляри за анкети, свързани с марката

Персонализирано лого, цветове и URL адрес на анкетата

Тестове с персонализирана обратна връзка

Кликнете върху визуализацията на данните на картата

Усъвършенствани инструменти за логика на анкетите

Ограничения на SurveyMonkey

Основният план е ограничен до 50 000 отговора годишно.

Неограничен брой формуляри са достъпни в скъпите планове.

Цени на SurveyMonkey

Team Advantage : 25 долара на потребител на месец

Team Premier : 75 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с SurveyMonkey за подробности.

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (над 18 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 9600 рецензии)

3. Google Forms

чрез Google Forms

Следващата алтернатива на Microsoft Forms е Google Forms, инструмент за събиране на данни, използван за създаване на анкети, тестове, проучвания, въпросници и други формуляри. Неговият редактор с функция „плъзгане и пускане“ позволява на потребителите да създават многостранични формуляри с различни типове въпроси, като например въпроси с множествен избор, текстови полета, отметки, падащи менюта и други!

Онлайн формулярите се събират по сигурен начин в база данни, която може лесно да се управлява и преглежда чрез Google Sheets. С лесния си за използване интерфейс и богати функции, Google Forms е прост инструмент за проучвания, предназначен за събиране на обратна връзка от клиенти.

Най-добрите функции на Google Forms

Вградена интелигентност за задаване на правила за валидиране на отговорите

Шаблони, включително анкети и въпросници

Формуляри, споделени чрез имейл, линк или уебсайт

Автоматични обобщения за анализ на отговорите

Създател на формуляри с персонализирана логика

Ограничения на Google Forms

24/7 онлайн поддръжка и форуми на общността са достъпни само при платени планове.

Ограничена функционалност за персонализиране

Цени на Google Forms

Лична : Безплатна версия

Бизнес Старт : 6 USD на потребител на месец, едногодишен ангажимент

Бизнес Стандартен : 12 долара на потребител на месец, едногодишен договор

Business Plus : 18 долара на месец на потребител, едногодишен договор

Enterprise: Свържете се с Google за подробности

Оценки и рецензии за Google Forms

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 10 200 отзива)

4. Wufoo

чрез Wufoo

Wufoo е онлайн платформа за създаване и хостинг на формуляри, която позволява на потребителите да създават анкети, формуляри за контакт, формуляри за регистрация и др. Тя също така предоставя на потребителите инструменти за събиране на плащания и съхранение на данни. Wufoo е лесна за използване и позволява на потребителите да влачат и пускат елементи в предварително създадени шаблони или да започват от нулата.

Инструментът предлага и подробни анализи, както и възможност за персонализиране на формулярите с помощта на CSS и HTML. Wufoo е чудесен инструмент за събиране на данни за клиенти, управление на проекти, проследяване на плащания и много други!

Най-добрите функции на Wufoo

Известия в реално време при попълване на формуляр

Дизайнер на теми с предварително създадени или персонализирани дизайни

Експорт на данни към софтуер за електронни таблици

Интеграции с доставчици на платежни услуги

Автоматизация на работния процес с CRM

Ограничения на Wufoo

Скъпи ценови планове в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms

Ограничен брой вградени интеграции

Цени на Wufoo

Безплатна версия

Starter : 14,08 долара на месец, фактурирани 169 долара годишно

Professional : 29,08 долара на месец, фактурирани 349 долара годишно

Разширена : 74,08 долара на месец, фактурирани 889 долара годишно

Ultimate: 183,25 долара на месец, фактурирани 2199 долара годишно

Оценки и рецензии за Wufoo

G2 : 4,2/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

5. FormAssembly

чрез FormAssembly

FormAssembly е онлайн инструмент за създаване на формуляри, предназначен да оптимизира процеса на събиране на данни и подаване на формуляри. Той предоставя на екипите инструменти за създаване на интерактивни онлайн формуляри с интерфейс от типа „плъзгане и пускане“. Функциите на FormAssembly включват персонализирани дизайнерски шаблони, вградени логически проверки, поддръжка на разширени функции като качване на файлове и онлайн плащания, както и сигурно съхранение на данни и отчитане.

Платформата се интегрира и с различни услуги на трети страни, за да предостави допълнителни функции и опции, като например онлайн плащания. Тези интеграции са задължителни за компании, които имат намерение да продават своите продукти или услуги и да събират плащания чрез онлайн анкети или формуляри за поръчки!

Най-добрите функции на FormAssembly

Интеграции с Salesforce, HTTPS Connector, Paypal и други

Административни табла и персонализирани потвърждения

Редактор на теми за персонализиране на външния вид

Многостранични формуляри и условна логика

Диаграми и отчети

Ограничения на FormAssembly

Липсват разнообразни теми и разширени възможности за персонализиране за сложни формуляри.

Предназначени за екипи, които използват Salesforce

Цени на FormAssembly

Свържете се с FormAssembly за подробности.

Оценки и рецензии за FormAssembly

G2 : 4,4/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 30 отзива)

6. Jotform

чрез Jotform

Jotform е софтуер за създаване на формуляри и анкети, с който екипите могат лесно да изпълняват формуляри, анкети и проучвания. Той може да се използва за широк спектър от цели, включително събиране на обратна връзка от клиенти, събиране на данни за изследователски проекти и провеждане на пазарни проучвания.

С помощта на интуитивния редактор на JotForm с функция „плъзгане и пускане“ потребителите могат лесно да създават формуляри и анкети, да добавят различни въпроси и елементи и да ги споделят по имейл или да ги вградят в който и да е уебсайт. Софтуерът също така предоставя на екипите достъп до мощни аналитични инструменти, с които да наблюдават ефективността на формулярите в реално време и да получават информация от данните си!

Най-добрите функции на Jotform

Управление на подаването на формуляри

Опция за предварително попълнен формуляр

Автоматично изтриване на подадените формуляри

CRM интеграции

Формуляри с QR код

Ограничения на Jotform

Скриптовете на формулярите могат понякога да забавят работата на вашия уебсайт.

Скъпи ценови планове с ограничения за броя на формулярите

Цени на Jotform

Starter : Безплатна версия

Бронз : 34 долара на месец, фактурирани ежегодно

Silver : 39 $ на месец, фактурира се ежегодно

Gold : 99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Jotform за подробности

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)

7. Qualtrics

Чрез Qualtrics

Следващата алтернатива на Microsoft Forms е Qualtrics – софтуер за онлайн проучвания и платформа за управление на опит, създадена да помага на организациите да събират и анализират данни. Тя позволява на потребителите да създават, разпространяват и анализират проучвания в различни формати с мощни опции за персонализиране.

С Qualtrics потребителите могат бързо да проследяват отговорите на анкетите, да създават отчети и графики, да експортират данни към други програми и да вграждат анкети в уебсайтове и мобилни приложения. Qualtrics позволява на организациите бързо да получат информация в реално време за удовлетвореността, предпочитанията и поведението на клиентите.

Най-добрите функции на Qualtrics

Инструмент за търсене на въпроси и блокове във формуляра

Над 12 типа въпроси за създаване на различни уеб формуляри

Генератор на примерни отговори

Инструменти за проучвания за експортиране

Въпроси с автоматично номериране

Ограничения на Qualtrics

Липсват опции за персонализиране в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms като ClickUp и SurveyMonkey.

Формулярите трябва да бъдат прикачени към проекта.

Цени на Qualtrics

Свържете се с Qualtrics за подробности.

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2 : 4,4/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (390+ отзива)

8. Zoho Forms

чрез Zoho Forms

Zoho Forms е онлайн инструмент за проучвания, създаден да помага на потребителите да създават бързо формуляри. Той предлага мощни функции като условна логика, персонализирано брандиране и различни типове подаване. С широка гама от шаблони, опции за персонализиране и функции за експортиране, Zoho Forms позволява на екипите да създават онлайн формуляри по свой начин.

С Zoho Forms можете лесно да създавате и интегрирате персонализирани формуляри в други приложения, като CRM и счетоводни решения. Освен това можете да го използвате за автоматизиране на задачи и спестяване на време при въвеждането на данни!

Най-добрите функции на Zoho Forms

Интеграции с Mailchimp и Zoho Campaigns за разпространение на формуляри

Скок логика въз основа на предишни отговори

UTM проследяване за генериране на потенциални клиенти

Известия по имейл и SMS

Над 30 типа полета

Ограничения на Zoho Forms

Инструментите за управление на задачите са достъпни в скъпите планове.

Ограничени опции за шаблони на формуляри

Цени на Zoho Forms

Безплатна версия

Basic : 10 долара на месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 25 долара на месец, фактурира се ежегодно

Професионална : 50 долара на месец, фактурира се ежегодно

Премиум: 90 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. Typeform

чрез Typeform

Typeform е инструмент за създаване на формуляри, който позволява на потребителите да създават красиви уеб формуляри и анкети за клиенти. Той предлага широка гама от готови шаблони и опции за персонализиране. Платформата предоставя и разширени функции, като мощни аналитични инструменти за проследяване и анализ на отговорите на формулярите.

Typeform е чудесен инструмент за фирми, организации и частни лица, който позволява бързо и точно събиране на данни. Благодарение на лесния за употреба интерфейс, всеки може да създава интересни анкети, без да е необходимо да има напреднали умения за програмиране или опит в дизайна!

Най-добрите функции на Typeform

Интеграции с Zapier, Google Analytics, HubSpot и други

Персонализиране на скрити полета при подаване на формуляри

Функция за разклоняване на въпроси/логически скок

Потребителски препратки към въпроси

Видео взаимодействия

Ограничения на Typeform

Ограничени възможности за отчитане в ценовите планове Basic и Plus

Функциите за сътрудничество са достъпни в скъпите планове.

Цени на Typeform

Basic : 25 долара на месец, фактурира се ежегодно

Plus : 50 долара на месец, фактурирани ежегодно

Бизнес : 83 долара на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с Typeform за подробности

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (над 640 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 750 отзива)

10. Paperform

чрез Paperform

Paperform е онлайн инструмент за създаване на формуляри с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да създавате формуляри от нулата или да използвате готови шаблони. Paperform предлага и широка гама от опции за персонализиране на формулярите, включително цветове, шрифтове, лога и други, така че екипите да могат да създадат формуляр, който изглежда точно така, както искат!

Paperform също помага на екипите да спестят време с вградените си инструменти за автоматизация. Екипите могат да използват интеграцията на Paperform с Zapier, за да създават автоматизирани работни процеси, които свързват техните формуляри с популярни приложения и услуги, като платформи за имейл маркетинг и CRM. Това улеснява екипите да извлекат максимална полза от своите данни.

Най-добрите функции на Paperform

Вградени библиотеки Unsplash и GIPHY за създаване на формуляри

Интеграции с инструменти за управление на задачи

Синхронизация с Google Calendar за планиране

Над 100 предварително създадени онлайн формуляра

Автоматизация на работния процес

Ограничения на Paperform

Сравнително трудна крива на обучение за усвояване на функционалността в сравнение с други алтернативи на Microsoft Forms.

Няма подпотребители в плановете Essentials и Pro

Цени на Paperform

Essentials : 20 долара на месец, фактурирани като 240 долара на година

Pro : 40 долара на месец, фактурирани като 480 долара на година

Агенция: 135 долара на месец, фактурирани като 1620 долара на година

Оценки и рецензии за Paperform

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

Опростете процеса на събиране на данни с ClickUp Forms

ClickUp е мощна платформа за производителност „всичко в едно“ и най-добрата алтернатива на Microsoft Forms. Гъвкавият и персонализируем инструмент за създаване на формуляри, условната логика и функциите за персонализация го правят отлично средство за екипи от всякакъв размер, което им позволява да оптимизират процеса на събиране на данни и да подобрят работните си потоци. ?‍?

С ClickUp проектните мениджъри разполагат с инструменти за автоматизиране на повтарящи се задачи, разпределяне на членовете на екипа към конкретни формуляри и получаване на ценна информация от анализи в реално време.

Освен това, интеграциите на ClickUp с други инструменти и приложения позволяват още по-мощни функционалности. Създайте акаунт в ClickUp още днес, за да започнете!