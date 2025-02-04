14-те най-добри софтуерни решения за електронни таблици през 2025 г. (безплатни и платени)

Независимо дали работят във финансовата сфера, софтуерното разработване или модата, всички проектни мениджъри в даден момент се сблъскват с едно и също предизвикателство – представянето и управлението на данни. Колкото по-голям и по-сложен е наборът от данни, толкова по-трудно е да се работи с него.

Тук софтуерните решения за електронни таблици излизат на преден план. Благодарение на своята адаптивност и гъвкавост, тези инструменти улесняват работата с цифри и стойности. Освен че предоставят пространство за въвеждане и сортиране на данни, те ви помагат да ги изчислявате с формули.

На пазара има много инструменти за електронни таблици и намирането на идеалния може да бъде предизвикателство. Прегледахме десетки опции, анализирахме основните им характеристики, предимства и недостатъци и подбрахме 14-те най-добри софтуера за електронни таблици за оптимизиране на управлението на данните и други процеси, свързани с управлението на проекти!

Какво трябва да търсите в софтуерния инструмент за електронни таблици?

Има някои ключови характеристики, които следва да притежава вашият следващ софтуер за електронни таблици, като например:

Възможност за персонализиране: Трябва да ви позволява да настройвате колони и редове, да създавате таблици, да добавяте визуални елементи и да използвате цветове, за да създадете уникално пространство, което съответства на целите и бранда на вашата компания. Платформата трябва да разполага с удобна лента с инструменти за редактиране, за да ви даде тази възможност. Универсалност: Софтуерът трябва да може да се използва за различни цели, независимо дали става дума за създаване на : Софтуерът трябва да може да се използва за различни цели, независимо дали става дума за създаване на бюджетни планове за проекти , изготвяне на финансови отчети или очертаване на цели. Леснота на използване: Използването на софтуера не трябва да изисква месеци на обучение и преминаване през уроци. Мащабируемост: Трябва да може да обработва по-големи и по-сложни набори от данни, които могат да възникнат с разрастването на компанията. Поддръжка на шаблони: Трябва да ви позволява да използвате шаблони, които ускоряват и улесняват създаването и редактирането на електронни таблици.

14-те най-добри приложения за електронни таблици, които можете да използвате

Използвахме критериите, обсъдени по-горе, за да съставим списък с 14-те най-добри платформи за електронни таблици, които предлагат най-голяма стойност. Тези платформи съчетават надеждност, лекота на използване и функционалност и могат да се използват във всяка индустрия. 💪

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти. Едно от многото й приложения е създаването на чисти, добре организирани и съвместни електронни таблици и бази данни, всичко това благодарение на изгледа ClickUp Table.

Този изглед ви позволява да проектирате функционални електронни таблици за управление на документи, проекти, клиенти и вашия екип. Благодарение на над 15 изгледа, можете да представяте и работите с всеки тип данни, от формули и напредък на задачите до разходи, цени и оценки. Можете да подобрите работата си с електронни таблици, като прикачвате документи и връзки към таблицата си.

ClickUp ви помага да управлявате данните си, като ви позволява да създавате връзки между задачите, като по този начин осигурява оптимизирани работни процеси и определя приоритетите. Можете да свържете клиенти с конкретни проекти и членове на екипа с доклади за грешки и да установите зависимости между задачите.

Платформата предлага и фантастични шаблони за електронни таблици, които улесняват работата ви. Опитайте шаблона за управление на проекти на ClickUp, за да разделите проекта си на задачи, да добавите отговорни лица, да проследявате етапите и да следите крайните срокове.

Най-добрите функции на ClickUp

Изглед на таблицата

Визуализация на данни за всеки тип работа

Над 1000 шаблона

Помага ви да свържете задачите за по-ефективен работен процес.

Отлични функции за сътрудничество

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са имали проблеми

Броят на опциите може да бъде прекалено голям.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Microsoft Excel

Използвайте Microsoft Excel и неговите над 450 формули, за да организирате и управлявате данните си и да правите изчисления.

Microsoft Excel, безспорно една от най-популярните програми за електронни таблици, предлага редица функции за съхранение, манипулиране и визуализиране на данни.

Най-голям интерес за вас ще представлява лентата с формули, разположена над колоните. Тук можете да зададете на Excel какви математически операции да извършва. Инструментът предлага над 450 формули за обработка на данни, като най-популярните от тях са SUM, IF, COUNT, MAX и AVERAGE.

Звучи сложно? Не се притеснявайте, защото Excel обяснява подробно всяка формула. Освен това ви насочва как да го използвате, а ако допуснете грешка, Excel ще ви информира за това, като покаже стойност за грешка като #####, #DIV/0! или #NAME?.

Excel е фантастичен и за визуализиране на вашите данни с диаграми и графики. Трябва само да изберете желаните данни и да оставите програмата да свърши своята работа.

Най-добрите функции на Microsoft Excel

Известна програма за електронни таблици

Над 450 формули

Основните функции са лесни за използване.

Лесно създаване на диаграми и графики

Ограничения на Microsoft Excel

Няколко потребители споменават, че платформата се блокира поради големи/сложни масиви от данни.

Платформата не изглежда еднакво на всички операционни системи.

Цени на Microsoft Excel

Проверете уебсайта за различни ценови пакети.

Оценки и рецензии за Microsoft Excel

G2 : 4,7/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 18 500 рецензии)

3. OnlyOffice

OnlyOffice има интерфейс, подобен на Excel, и дори ви позволява да качвате и редактирате Excel таблици. Платформата позволява редактиране в реално време, което в крайна сметка ни води до основното й предимство – сътрудничеството.

OnlyOffice ви позволява да работите заедно с вашия екип върху електронни таблици, да оставяте коментари и да чатите, за да сте сигурни, че всички са в течение с последните промени в проекта. Можете също да преглеждате историята на версиите и да извличате конкретна информация.

Платформата ви предоставя суперсили за работа с електронни таблици с над 400 формули и функции. Използвайте шаблони за таблици, за да улесните работата си, анализирайте данни с Pivot таблици, визуализирайте информация с графики и диаграми, вмъквайте файлове, защитете таблиците си с парола, автоматизирайте задачи, запазвайте таблици като PDF файлове и много други!

Най-добрите функции на OnlyOffice

Познат интерфейс

Работи както офлайн, така и онлайн.

Отлични възможности за сътрудничество

Над 400 функции и формули

Приоритет на сигурността

Ограничения на OnlyOffice

Някои потребители заявиха, че зареждането на файлове отнема повече време от очакваното.

Може да се възползвате от повече интеграции

Цени на OnlyOffice

Docs Cloud : Бизнес : 8 $/месец на потребител VIP : Свържете се с нас за цени

Бизнес : 8 $/месец на потребител

VIP : Свържете се с нас за цени

Docs Enterprise : За дома : 149 $ (еднократно плащане за до 10 потребители) За бизнес : Персонализирано, цените започват от 1500 $ за до 50 потребители

За дома : 149 $ (еднократно плащане за до 10 потребители)

За бизнес: Персонализируем, цената започва от 1500 долара за до 50 потребители.

Бизнес : 8 $/месец на потребител

VIP: Свържете се с нас за цени

За дома : 149 $ (еднократно плащане за до 10 потребители)

За бизнес: Персонализируем, цената започва от 1500 долара за до 50 потребители.

Рейтинги и отзиви за OnlyOffice

G2 : 4,4/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

4. Airtable

Искате да съчетаете добрия стар вид на електронната таблица с функционалността на базите данни? Заемете място в един от най-добрите безплатни софтуери за електронни таблици, Airtable!

Airtable има интерфейс, подобен на електронна таблица, с решетки от колони и редове. Но платформата е повече от софтуер за електронни таблици – тя се върти около бази данни.

Можете да свържете вашите Airtable бази данни с външни таблици, да съхранявате всички видове файлове и размери, да изолирате подгрупи от данни и да разглеждате данните от различни гледни точки, като същевременно поддържате целостта на данните.

Airtable е отлична платформа за сътрудничество, тъй като няколко души могат едновременно да редактират и управляват бази данни. Можете да се възползвате от стандартните опции на софтуера за електронни таблици, като създаване на графики, диаграми и пивотни таблици от вашите данни, извършване на изчисления и филтриране на информация.

Най-добрите функции на Airtable

Гъвкава среда за манипулиране на данни

Интуитивен интерфейс

Фокусира се върху бази данни

Поддържа голям брой типове и размери файлове.

Множество изгледи

Ограничения на Airtable

Има крива на обучение за напредналите функции.

Повече ценови планове биха били добро допълнение за някои потребители.

Цени на Airtable

Безплатно : 0 $

Плюс : 10 $/месец на работно място

Pro : 20 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

5. Smartsheet

Какво получавате, когато комбинирате платформа за управление на проекти и работа с електронни таблици? Получавате Smartsheet, многофункционална програма с характерен интерфейс с таблици.

Въвеждането на данни е лесно и можете да добавяте персонализирани колони и редове, за да създадете пространство, което отговаря на нуждите на вашата компания.

С Smartsheet можете да генерирате отчети, свързани с проекти, директно от изгледа Grid. Автоматизирайте задачите, събирайте данни чрез формуляри, създавайте зависимости между задачите и използвайте шаблони, за да направите работата си по-умна, а не по-трудна!

Grid View поддържа множество типове колони, като контакти, дати и символи. Той ви позволява да прикачвате документи и да използвате йерархия на редовете и условно форматиране, за да организирате данните си. Този изглед е приспособим към множество сценарии, от управление на проекти и клиенти до осигуряване на съответствие и преглед на обратната връзка от клиентите.

Можете да използвате Smartsheet за анализ на работните потоци и процеси, за да определите ефективността на екипа си и да планирате бъдещи начинания с увереност.

Сравнете Smartsheet и Asana!

Най-добрите функции на Smartsheet

Познат изглед на таблицата

Мощни функции за управление на проекти и задачи

Автоматизация на задачите

Условно форматиране

Поддържа различни типове данни

Ограничения на Smartsheet

Овладяването на разширените опции отнема време.

Някои потребители споменаха, че настройките за нивото на разрешенията могат да бъдат подобрени.

Цени на Smartsheet

Безплатно : 0 $

Pro : 7 $/месец на потребител (до 10 потребители)

Бизнес : 25 USD/месец на потребител (минимум трима потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

6. Stackby

Искате хибридна програма за електронни таблици и бази данни, която набляга на сътрудничеството и ви позволява да създавате и автоматизирате работни процеси?

Stackby разчита на бази данни без код с познатия вид на електронна таблица. Можете да го използвате като обикновена платформа за електронни таблици – въвеждане на данни, изчисляване и създаване на отчети. Но с Stackby можете също да превърнете електронната си таблица в стабилна релационна база данни без код.

Платформата ви позволява да събирате данни чрез формуляри и предлага изгледи като Grid, Kanban и Calendar. Използвайте над 25 типа колони, свържете таблиците си и се възползвайте от условно форматиране и разширени опции за филтриране.

Най-хубавото е, че не е нужно да актуализирате данните си ръчно – просто свържете таблиците си с API и оставете базата данни да свърши работата за вас.

Въз основа на данните във вашите бази данни можете да създавате табла с визуални елементи като графики, диаграми или инструменти за проследяване на цели.

Най-добрите функции на Stackby

Помага ви да създавате бази данни без кодиране

Позволява ви да свържете таблици с API

Различни типове колони

Множество изгледи

Опростен, лесен за използване интерфейс

Ограничения на Stackby

Няколко потребители споменаха, че често се изписват от платформата.

Повече API връзки биха били от полза.

Цени на Stackby

Безплатно : 0 $

Лично : 4 $/месец на потребител

Икономичен : 8 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Stackby

G2 : 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 70 рецензии)

7. SeaTable

SeaTable е още една комбинация от база данни и електронна таблица, която предлага множество функции, които правят организирането и манипулирането на данни лесно като разходка в парка!

SeaTable ви позволява да въвеждате нови данни чрез формуляри, API или интеграции. Поддържа всички видове данни, от текст, дати и числа до изображения, имейли, файлове и URL адреси.

Имате пълен контрол над всичко, което се случва във вашата база данни. Можете да филтрирате данни, да персонализирате настройките за разрешения, да редактирате цветове, да превключвате между изгледи, да споделяте работа с колеги и трети страни и да превръщате данните си в диаграми и графики.

SeaTable предлага и впечатляващи опции за автоматизация. Оптимизирайте повтарящите се задачи с помощта на скриптове в Javascript и Python, правете изчисления във всички редове и колони (както в Excel), създавайте персонализирани известия за определени действия и изпълнявайте конкретни процеси в планирани моменти.

Най-добрите функции на SeaTable

Комбинация от база данни и електронна таблица

Множество начини за въвеждане на данни

Отлични функции за автоматизация

Персонализирани известия

Ограничения на SeaTable

Трябва да знаете Javascript и Python, за да извлечете максимална полза от платформата.

Някои потребители споменават, че потребителският интерфейс би могъл да се подобри.

Цени на SeaTable

Безплатно : 0€

Плюс : 7€

Enterprise : 14€

Специализиран облак: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SeaTable

GetApp : 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

8. Quip

Представете си Quip като динамично съчетание от електронни таблици, документи и опции за чат. Той съчетава мощни функции за оптимизиране на продажбените процеси и стимулиране на сътрудничеството в реално време.

Тъй като е дъщерно дружество на Salesforce, не е изненада, че можете да получите всички списъци, данни и отчети на Salesforce директно от Quip, което ви гарантира, че работите с най-актуалната информация.

С електронните таблици на Quip можете да управлявате данните си за продажбите и CRM, да ги споделяте с колеги и клиенти, да извършвате изчисления, да автоматизирате процеси и да се възползвате от шаблони и интеграции, за да улесните работата си. Настройките за разрешения ви позволяват да решавате кой какво може да прави в дадена електронна таблица.

Платформата е оборудвана с над 400 функции и бързи клавиши, които ще помогнат на вас и вашия екип да свършите повече работа за по-кратко време.

Най-добрите функции на Quip

Част от екосистемата на Salesforce

Фокусира се върху продажбите и CRM

Оптимизира процесите и подобрява сътрудничеството

Автоматизация на задачите

Ограничения на Quip

Няколко потребители заявиха, че платформата може да се срине при работа с големи масиви от данни.

По-персонализиран потребителски интерфейс би бил приятно допълнение.

Цени на Quip

Стартово ниво : 10 USD/месец на потребител

Плюс : 25 $/месец на потребител

Разширена версия: 100 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Quip

G2 : 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

9. EtherCalc

Прост, уеб-базиран, безплатен софтуер за електронни таблици, който не изисква създаване на акаунт, може да звучи като мечта. EtherCalc го превръща в реалност!

Всичко, от което се нуждаете, за да започнете да използвате платформата, е да посетите нейния уебсайт. След като създадете своя електронна таблица, можете да я споделите с други и да работите заедно в реално време.

Това не е мощна платформа за бази данни, която ви позволява да автоматизирате задачи, да свързвате таблици или да интегрирате с други програми. Това е проста платформа за електронни таблици с изчистен интерфейс, идеална за тези, които не се нуждаят от излишни екстри.

EtherCalc е идеален за управление на запаси и създаване на анкетни формуляри, но може да бъде полезен и за сесии за мозъчна атака.

Те ви позволяват да импортирате файлове с разширения .csv, .ods и .xlsx и да използвате различни типове колони, като текст, математика, дата и час, в зависимост от данните, които искате да представите. Имате също така десетки формули, от които да избирате, и да управлявате данните си като професионалист!

Най-добрите функции на EtherCalc

Опростен интерфейс

Не се изисква акаунт

Поддържа сътрудничество в реално време

Позволява ви да импортирате файлове

Десетки функции и формули

Ограничения на EtherCalc

Някои потребители споменават, че платформата има затруднения при отварянето на по-големи файлове.

Цени на EtherCalc

Безплатни

Оценки и рецензии за EtherCalc

TrustRadius: 9,9/10 (3 отзива)

10. Zoho Sheet

Zoho Sheet е част от Zoho, цялостен софтуерен пакет за бизнеса, и ви позволява да създавате и управлявате функционални електронни таблици и да работите върху тях заедно с екипа си.

Платформата съдържа над 350 предварително дефинирани функции, които ви позволяват да манипулирате различни типове данни за всякакви цели, независимо дали става дума за инвентаризация, планиране на бюджет или изпълнение на задача, свързана с проект.

С над 1000 интеграции, Zoho Sheet ви позволява да автоматизирате вашите електронни таблици и да импортирате данни от различни източници, включително Excel.

Софтуерът дава приоритет на сътрудничеството, така че можете да работите по електронни таблици с колеги, да коментирате, да правите промени и да обсъждате задачи и проекти в тях. Можете да запазите контрол над всяка електронна таблица, като блокирате клетки за избрани сътрудници, задавате разрешения и преглеждате предишни версии.

Zoho Sheet има революционна функция – AI асистент на име Zia. Zia е там, за да отговаря на всички въпроси, свързани с вашите данни и електронни таблици, а най-хубавото е, че разбира обикновен английски!

Най-добрите функции на Zoho Sheet

Част от екосистемата на Zoho

Над 1000 интеграции и над 350 предварително дефинирани функции

Изключителни възможности за сътрудничество

Асистент, задвижван от изкуствен интелект

Ограничения на Zoho Sheet

Няколко потребители съобщават, че редактирането на електронни таблици в мобилното приложение може да бъде забавено.

Ограничената памет може да бъде проблем за тези, които работят с големи масиви от данни.

Цени на Zoho Sheet

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zoho Sheet

G2 : 4. 4/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 рецензии)

11. LibreOffice

LibreOffice е безплатен офлайн офис пакет, който много потребители считат за отлична алтернатива на Microsoft Office. Програмата за електронни таблици в пакета се нарича LibreOffice Calc.

Платформата предлага над 300 функции за управление на малки и големи масиви от данни, а ако не знаете как да използвате някои от тях, вграденият помощник може да ви помогне.

Функцията, която се откроява, е DataPilot. Тя ви позволява да извличате необработени данни от различни бази данни и да ги превръщате в значима информация, която ще представите в електронната си таблица.

Въпреки че е офлайн програма, Calc се гордее с поддръжка на много потребители. Споделяйте вашите електронни таблици с други, позволете им да въвеждат своите данни и минимизирайте риска от недоразумения и дублиране на данни.

По подразбиране Calc запазва документите във формат .odt. Но тъй като много хора все още използват Excel, Calc ви позволява да запазвате електронните си таблици във формат .xlsx! Можете също да експортирате електронните таблици в PDF файлове.

Най-добрите функции на LibreOffice Calc

Над 300 функции

DataPilot ви позволява да манипулирате необработени данни

Поддръжка на много потребители

Позволява ви да запазвате електронни таблици в различни формати.

Ограничения на LibreOffice Calc

Някои потребители споменаха, че опцията за автоматично запазване не е надеждна.

Интерфейсът би могъл да се подобри.

Цени на LibreOffice Calc

Безплатни

Оценки и рецензии за LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (над 20 отзива)

12. Microsoft 365

Microsoft 365, по-рано известен като Office 365, е софтуерен пакет, състоящ се от популярни програми като Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams и OneDrive. Макар Excel често да се свързва с електронните таблици, други приложения от семейството на Microsoft 365 също могат да ви помогнат да създавате и работите с електронни таблици, въпреки че това не е основната им цел.

Например, ако работите върху Word документ и трябва да добавите електронна таблица към него, не е необходимо да стартирате Excel. Вместо това можете да вмъкнете Excel електронна таблица, да въведете данните си и да използвате функциите на Excel директно от Word!

Можете да направите същото в PowerPoint и да обогатите презентациите си с Excel таблици.

Когато добавите Excel таблица към Word или PowerPoint, лентата с инструменти на Excel се появява в горната част на екрана, като ви предоставя пълен достъп до функциите и формулите на програмата.

Най-добрите функции на Microsoft 365

Пакет от програми за различни цели

Позволява ви да комбинирате електронни таблици с документи/презентации.

Удобен за ползване интерфейс

Насърчава сътрудничеството

Ограничения на Microsoft 365

Потребителите съобщават за спорадични незначителни грешки.

Мобилното преживяване може да бъде подобрено

Цени на Microsoft 365

За бизнес : Business Basic : 6,00 $/месец на потребител Business Standard : 12,50 $/месец на потребител Business Premium : 22,00 $/месец на потребител Apps for Business : 8,25 $/месец на потребител

Business Basic : 6,00 $/месец на потребител

Business Standard : 12,50 $/месец на потребител

Business Premium : 22,00 $/месец на потребител

Приложения за бизнес : 8,25 $/месец на потребител

За дома : Лично : 69,99 $/година (един потребител) Семейство : 99,99 $/година (до шест потребители)

Лично : 69,99 $/година (един потребител)

Семейна: 99,99 $/година (до шест потребители)

Business Basic : 6,00 $/месец на потребител

Business Standard : 12,50 $/месец на потребител

Business Premium : 22,00 $/месец на потребител

Приложения за бизнес: 8,25 $/месец на потребител

Лично : 69,99 $/година (един потребител)

Семейна: 99,99 $/година (до шест потребители)

Оценки и рецензии за Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 рецензии)

13. Google Sheets

Google Sheets е друга широко използвана платформа за електронни таблици с интерфейс, подобен на Excel.

Платформата предлага набор от формули и функции, които ви позволяват лесно да манипулирате различни видове данни. Тъй като е базирана в облака, Google Sheets позволява сътрудничество в реално време, което ви дава възможност да работите с екипа си, независимо от местоположението.

Платформата е част от екосистемата на Google, така че можете да извличате данните си от Google Forms или да добавяте електронни таблици към Google Docs или Google Slides.

Друга съществена характеристика на Google Sheets е неговата гъвкавост. Можете да го използвате на вашия компютър, лаптоп, таблет и мобилно устройство, което означава, че можете да създавате и редактирате електронни таблици дори когато сте в движение!

Google Sheets автоматизира повтарящите се въвеждания с функцията Smart Fill – тя открива модели и предлага най-подходящите решения, което е още една удобна и спестяваща време опция.

Най-добрите функции на Google Sheets

Работи перфектно с платформите от семейството на Google.

Налични в офлайн режим

Автоматизация на въвеждането

Може да се използва на всички устройства.

Разнообразни формули и функции за създаване и редактиране на електронни таблици

Ограничения на Google Sheets

Може да се окаже недостатъчен при работа с комплексни или големи масиви от данни.

Автоматичното запазване не винаги работи

Цени на Google Sheets

Безплатни за лична употреба (с акаунт в Google)

Business Starter : 6 USD/месец на потребител

Business Standard : 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Sheets

GetApp : 4,7/5 (над 12 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 700 рецензии)

14. MultiRow

Ако работите с JavaScript, знаете колко е неприятно да превъртате широки таблици, за да намерите желаната информация. MultiRow DataGrid ви помага да персонализирате таблицата си и да изберете кои колони и редове да се показват в подреден формат.

Освен че ви дава гъвкавост при дизайна на оформлението, MultiRow ви позволява да групирате полета въз основа на тяхната йерархична структура, да обединявате клетки, да замразявате конкретни редове/колони и да използвате клавиатурата си за навигация в таблиците. Можете също да използвате разширени опции за филтриране, за да стигнете лесно до нужната информация.

Най-добрите функции на MultiRow

Улеснява навигацията в таблиците

Отлични възможности за персонализиране

Елиминира необходимостта от превъртане на големи масиви от данни.

Разширени опции за филтриране

Ограничения на MultiRow

Не е идеална платформа за начинаещи

Цени на MultiRow

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MultiRow

Няма отзиви

Софтуер за електронни таблици: задължително в инструментариума ви за управление на проекти

Софтуерните решения за електронни таблици могат да изпълняват много функции – те могат да се използват за планиране на целите на проекти, създаване на списъци със задачи, изчисляване на бюджети за проекти, изготвяне на диаграми и графики, проследяване на времето и много други.

Подходящият инструмент за електронни таблици може да ви превърне в супергерой в управлението на проекти и да помогне на вас и вашия екип да се справяте с проектите по-ефективно и с по-малко стрес.