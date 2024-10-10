Спредовските таблици са сред най-гъвкавите организационни инструменти, които можете да намерите. От пощенски списъци до управление на проекти, почти невъзможно е да се намери бизнес задача, която да не може да бъде подобрена с тези удобни клетки, редове и колони.

Но ние разбираме.

Трудно е да се взираш в празна електронна таблица на Google или Microsoft Excel и да създаваш всички тези функции от нулата. Но има и добра новина – с шаблоните за електронни таблици рамката вече е създадена и готова за работа.

20 безплатни шаблона за електронни таблици в Excel и ClickUp

Независимо дали искате да подобрите управлението на времето или да изготвите бюджет, ние разполагаме с много от най-добрите налични шаблони за електронни таблици, които отговарят на вашите специфични нужди. Започнете с тези 20 готови за употреба шаблона за електронни таблици.

1. Шаблон за електронна таблица ClickUp

Изтеглете този шаблон Опростете работата си с този шаблон за електронна таблица, предоставен от ClickUp.

Понякога най-добрите неща в живота са прости. Това със сигурност важи за шаблона за електронна таблица ClickUp, който ви предоставя основен, но ефективен формат, който ви помага да следите вашите B2B клиенти по всяко време.

Просто въведете основна информация като тип клиент, отрасъл, контакт, уебсайт и приходи във всеки ред. След това използвайте индивидуалните изгледи (като филтриране по отрасъл, тип клиент и др.), за да ги сортирате лесно и да поддържате обща представа за вашата клиентска база.

Искате ли да чуете най-хубавата част? Софтуерът за електронни таблици на ClickUp включва дори формуляр за регистрация на клиенти, който попълва информацията за новите клиенти в полетата на електронната таблица още в самото начало. Това опростява въвеждането на данни и ви позволява да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: продажбата на продуктите си и изграждането на бизнеса си!

Опитайте ClickUp Brain Извлечете данни от някоя от свързаните си приложения и нека ClickUp Brain ви помогне с задачата, която имате пред себе си. Искате да създадете обобщение? Да създадете нови задачи въз основа на данни? Просто въведете командата и Brain ще се погрижи за останалото.

2. Шаблон за електронна таблица за управление на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете лесно проектите си с този шаблон за електронна таблица за управление на проекти от ClickUp.

Всяка фирма трябва да планира проектите си. Но не всяка фирма разполага с подходящите процеси и инструменти, за да улесни този процес. Имате нужда от работна поредица за управление на проекти, а този шаблон за електронна таблица за управление на проекти на ClickUp може да ви помогне да постигнете това.

Всеки проект е ред в шаблона и можете лесно да редактирате неговия статус или да го маркирате като приоритетен. Проследявайте напредъка си през различните фази на проекта, отбелязвайте одобренията и посочете началната и крайната дата за всяка фаза. След това сортирайте по всяка от тези променливи, за да следите кои проекти трябва да бъдат изпълнени най-спешно и къде можете да си починете.

Най-хубавото е, че тези шаблони за управление на проекти се интегрират и с някои от любимите ни шаблони за проектни планове. Запазете общата картина в електронната таблица за управление на проекти, а след това прикачете проектен план към всеки от тях за повече подробности. И ето! Прост, но ефективен работен процес.

Или превърнете цялата таблица в файл за изтегляне (Excel или CSV), за да създадете бързо свои собствени електронни таблици в други инструменти.

3. Редактируем шаблон за електронна таблица ClickUp

Изтеглете този шаблон Поддържайте реда с този редактируем шаблон за електронна таблица от ClickUp.

Готови ли сте за следващия си финансов отчет? Ако сте като повечето мениджъри, вероятно не. Но поне можете да се сдобиете с инструментите, които ще направят този мъчителен процес малко по-поносим.

Шаблонът за редактируема електронна таблица на ClickUp идва на помощ. Този шаблон за бюджет е специално създаден, за да ви помогне да изготвите финансови отчети. Той включва дори функция за преглед и одобрение, за да следите процеса на надзор, през който трябва да премине всеки нов финансов отчет.

И това е само началото. Ще получите и персонализирани полета за позиции като брутни продажби, себестойност на продадените стоки, административни разходи и нетни продажби. Можете дори да включите по-нюансирани бележки, като етапи на одобрение до финансовия директор и главния изпълнителен директор, връщания и отстъпки и др. Сложете всичко това заедно и ще получите наистина изчерпателен шаблон за бюджет за бизнеса, който иска да улесни процеса на финансово отчитане.

4. Шаблон за електронна таблица за недвижими имоти ClickUp

Изтеглете този шаблон Направете вашата ниша по-приятна с този шаблон за електронна таблица за недвижими имоти от ClickUp.

Опитните агенти по недвижими имоти знаят, че проследяването на многото имоти, които продавате в момента, може бързо да стане невъзможно. Това ни подтикна да създадем шаблона за електронна таблица за недвижими имоти на ClickUp.

Проследявайте напредъка по статуса на купувача или продавача и всички необходими подробности с този универсален шаблон. Освен това, тази електронна таблица може да се използва като шаблон за бюджет с конкретни полета за персонализиране, за да проследявате маркетинга на недвижими имоти и разходите по сключването на сделки, таксите, исканата и крайната цена и много други неща, свързани с този сектор.

Потребителските полета могат да включват и важни въпроси, свързани с управлението на парите на вашите клиенти, като разходи за застраховка на имоти, данъци върху имоти, приблизителни покупни цени, разходи за ремонт и прогнози за ръст на пазара. Ако искате един от най-адаптируемите безплатни шаблони за недвижими имоти, това е той.

Вече не са необходими Excel шаблони с персонализирани изгледи, които ви позволяват да видите обзор на всички имоти на пазара или да филтрирате по местоположение (изглед на карта), статус на продажбите (изглед на списък) и др.

5. ClickUp Проектен бюджет с WBS шаблон за електронна таблица

Изтеглете този шаблон Управлявайте бюджетите на проектите си с лекота с този шаблон.

Процесът на управление на бюджетите на проектите може бързо да се усложни. Преди да се усетите, вече сте изостанали от графика и бюджета и се опитвате отчаяно да наваксате и да доставите необходимото навреме. Трябва да има по-добър начин.

Разбира се, че има! Представяме ви шаблона „Бюджет на проекта с WBS“ на ClickUp – електронна таблица, специално създадена, за да улесни и опрости проследяването на вашите бизнес проекти.

Лесно категоризирайте различни видове разходи. Маркирайте тези разходи с различни нива на приоритет. Проследявайте разходите за труд и часовете, разходите и др. Като допълнителен бонус, можете да зададете етап на WBS, за да се уверите, че разходите съответстват на по-големия поток на проекта и графика в този шаблон за бюджет!

6. Шаблон за електронна таблица за личен бюджетен план на ClickUp

Управлявайте личния си бюджет още по-лесно с този шаблон.

Разбира се, не всички бюджети трябва да са свързани с бизнеса. Понякога просто трябва да следите собствените си финанси, и тук е полезен алтернативен вариант като шаблона за личен бюджетен план на ClickUp.

Използвайте този шаблон за списък като финансов тракер, за да постигнете финансовите си цели и да предотвратите излизането на финансите ви извън контрол. Попълнете разделите „Разходи“ и „Приходи“, след което съберете всичко в обзорната таблица „Обобщение на бюджета“, която автоматично изчислява номерираните елементи в персонализираните полета (т.е. общ бюджет или обща стойност).

Простотата е ключова тук, като само шест колони ви помагат да се съсредоточите върху най-важното. Добавете разходи или крайни срокове, планиран и действителен бюджет и други, за да персонализирате най-важните детайли, които трябва да следите с парите си. В края на краищата, ще имате необходимия обзор, за да поддържате контрол над финансите си.

7. ClickUp Прост шаблон за бюджетна електронна таблица

Още бюджети? Още бюджети.

Нека останем на темата за бюджетите, просто за забавление. Шаблонът ClickUp Simple Budget Template работи добре, защото не само е лесен за използване, но и организира всичко по месеци, което ви позволява бързо да погледнете напред и да планирате предварително.

Целта тук е да се направи годишен преглед и всичко в този шаблон за управление е насочено към това. Под разделите за приходи и разходи има достатъчно място за отделни позиции, а също така можете да определите видове разходи, приходи и сметки за по-лесно категоризиране, за да следите най-важните си счетоводни данни.

Шаблоните за въвеждане на данни като този показват и друго основно предимство на добре структурираните електронни таблици: възможността да извършват изчисления от ваше име. Месечните разходи и приходи се сумират автоматично, което ви позволява винаги да имате точна представа за годишния си паричен поток.

8. Шаблон за график за управление на времето в ClickUp

Управлявайте графика си с изчерпателна отправна точка

Няма повече да се чудите как да изчислите времето в Excel. Разбира се, това е полезно умение, но няма да ви е необходимо, след като започнете да използвате шаблона за управление на времето на ClickUp.

Управлението на времето е едно от най-големите предизвикателства в ежедневието на повечето хора. Имате много ежедневни задачи по проекти, за които трябва да планирате време. Но също така искате да намерите време, за да постигнете по-големите си цели. Този шаблон ви помага да оптимизирате и да следите графика си, за да внесете организация в ежедневието си.

Дейностите са организирани по дни, с категории в прост падащ списък, от който можете да избирате неща като лични, училищни и работни, които се добавят към организационната структура. Можете да прецените предварително необходимото време за всяка задача или да го проследявате в реално време. Най-хубавото е, че този шаблон използва всички тези данни, за да създаде натоварване, което ви позволява да видите къде прекарвате времето си и къде може да се наложи да забавите малко темпото.

9. Шаблон за бизнес бюджетна електронна таблица в Excel

чрез Microsoft Excel

Ако търсите шаблон за бюджетна електронна таблица извън ClickUp, това може да е подходящият вариант за тези, които владеят Excel. От безплатните Excel шаблони в този списък, шаблонът Microsoft Business Budget Template е най-подходящ, за да ви помогне лесно да проследявате приходите и разходите на вашата организация, като всичко е форматирано по начин, който ви позволява просто да въведете числата, за да започнете.

Разбира се, ако е необходимо, можете да персонализирате тази Excel електронна таблица. Всички текстове, изображения и графики са напълно отключени и могат да бъдат променяни или брандирани. Това включва и диаграмите отстрани на този Excel шаблон, които визуално обобщават информацията, за да се запази бърз и ефективен преглед за всеки, който чете или преглежда бюджета ви.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или електронни таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

10. Шаблон за Excel таблица за проследяване на проекти

чрез Microsoft

Може би не е пълноценна опция за управление на проекти, но този шаблон за електронна таблица за проследяване на проекти в Excel може да се превърне в основна част от вашите усилия за документиране на проекти. Подобно на споменатия по-горе шаблон за управление на проекти в ClickUp, има по един ред за всеки проект, заедно с някои основни подробности за проекта, за да се поддържа лесен преглед на този безплатен шаблон в Excel.

Проследявайте проектите си по категории или ги сортирайте по собственик на всеки проект, за да определите отговорностите и натоварването. Добавете начални и крайни дати, приблизително необходимо време, нива на приоритет и др., за да определите кои проекти са най-важни и да решите кои от тях изискват последващи действия.

След това споделете вашия проектен тракер с основните заинтересовани страни, за да държите всички в течение, като изтеглите вашите примерни шаблони в Excel файлове. От Excel електронните таблици в този списък, тази е чудесен шаблон за управление на запасите, с който можете да съберете всички най-важни детайли в един Excel файл.

11. Шаблон за диаграма на Гант и електронна таблица в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

А, да, старата добра диаграма на Гант. Тя е на повече от 100 години, но все още е популярна и има защо.

Този шаблон за диаграма на Гант в Excel ви предоставя всички визуални графики и ленти на екрана ви, като ви помага да разберете различните задачи, включени в графика на по-голям проект.

Ако някога сте се опитвали да създадете диаграма на Гант от нулата, ще харесате този безплатен шаблон за Excel. Той ви предоставя всички предимства на инструмента, без да се налага да създавате ръчно безброй редове и колони, което е често срещано при други шаблони за електронни таблици.

Организирайте различните задачи в категории, след което очертайте датите за тяхното начало и край в този Excel шаблон. Блокирайте тези задачи автоматично в Excel електронната таблица с седмична категоризирана времева линия, която е достатъчно подробна, за да останете в график.

12. Шаблон за електронна таблица Excel CRM от Salesflare

чрез Salesflare

Време е за една проста истина: ако управлявате клиенти по някакъв начин, се нуждаете от поне някакъв вид CRM система. Знайте къде се намират вашите потенциални и настоящи клиенти във всеки един момент, за да ги ангажирате възможно най-ефективно с шаблони за електронни таблици в Excel като този.

Това може да доведе до големи и сложни софтуерни решения с шестцифрени инвестиции. Но поне в началото можете да започнете с основите в този Excel шаблон.

Въведете основни данни за клиентите в шаблоните за електронни таблици на Salesflare в Excel, като този, и след това задайте персонализирани етапи, за да покажете текущия етап от цикъла на продажбите за всеки клиент. Съхранявайте информация за контакти, стойност, очаквани приходи и др., след което работете с екипа си, за да преместите тези потенциални клиенти през фунията и да следите напредъка чрез автоматизирания раздел „Insights“ (Статистики).

13. Шаблон за планиране на ресурсите в Excel от Tactical Project Manager

чрез Tactical Resource Manager

Особено за големи екипи и проекти, разпределението на ресурсите става основна част от уравнението за управление на проекта и организацията. Това е, което прави този Excel шаблон за планиране на ресурсите от Tactical Resource Manager толкова ценен.

Организирани по месеци от едната страна и по членове на екипа или ръководители от другата. Такива шаблони за електронни таблици предоставят лесен, двуизмерен начин да следите кой получава какви средства и кога.

Също толкова важно е, че този документ може да функционира като шаблон за управление на запасите, като ви помага да предвидите кой се нуждае от ресурси за предстоящи задачи. Този безплатен Excel шаблон се интегрира лесно във всеки тип софтуер за планиране на проекти, предназначен да ускори изпълнението на вашите организационни приоритети.

14. Шаблон за тримесечен отчет за продажбите в Microsoft Excel

Шаблон за тримесечен отчет за продажбите за Excel

Искате да проследите как се представят различните ви продукти в рамките на няколко месеца? Тогава сте на правилното място. Шаблонът за тримесечен отчет за продажбите на Microsoft Excel прави точно това, като поставя акцент върху тримесечните резултати.

Въведете продуктите си и точните им продажби по тримесечия в шаблона за времева линия. След това наблюдавайте как Excel изчислява годишните продажби и преобразува данните в диаграма с ленти, която ви помага да анализирате тенденциите и да вземете решения за бъдещето.

Още по-добре, можете да извличате отчети за продажбите, които са уникални за всеки проект, в шаблони за електронни таблици в Excel като този. И, разбира се, можете да се възползвате от всички обичайни функции на Microsoft, като анимации, графики и преходи, които подобряват споделянето на Excel файлове и прегледа на създадените от вас отчети.

15. Шаблон за проследяване на проблеми в Excel от Template.net

Чрез Template.net

Всяка софтуерна програма или друг вид продукт има бъгове и проблеми в етапите на разработване и актуализиране. Подходящият процес за проследяване на проблеми може да ви помогне да регистрирате и наблюдавате тези проблеми, за да ги отстраните, преди да се превърнат в сериозни проблеми.

Спреッドшитът за проследяване на проблеми в Excel на Template.net работи точно като шаблон за списък със задачи, но предлага много повече. Запишете всеки проблем, открит от вашия екип или тестовия процес, и определете член на екипа, приоритет и срок за неговото отстраняване.

След това проследявайте процеса на решаване на проблема. Този онлайн шаблон на Excel ви позволява да имате лесен преглед на нещата, които вашият екип все още трябва да направи, за да отстрани грешката преди или след стартирането – всичко това с помощта на този шаблон за списък със задачи.

5 безплатни шаблона за Excel

Започнете да проследявате проекти с безплатни шаблони за електронни таблици

Подходящите шаблони за електронни таблици са истинско богатство. Но, както всеки, който ги е използвал, може да потвърди, те все още съществуват изолирано. Дори най-добрите шаблони на Microsoft Excel не могат лесно да се свържат с останалата част от работния процес на вашия проект или с другата ви работа.

Това е, което прави софтуерна платформа като ClickUp толкова ценна. Можете да я използвате за управление на проекти, бюджети и времеви разписания, за взаимодействие с екипи и много други. Можете дори да я използвате като софтуер за споделяне на файлове, за да премествате и да работите съвместно върху файлове от всякакъв тип – и да, това включва и електронни таблици.

Защо чакате?

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да научите как можете да превърнете страхотните, но статични електронни таблици в част от по-голямо цяло.