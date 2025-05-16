15-те най-добри софтуера за въвеждане на данни за оптимизиране на работните процеси през 2025 г.

Е 16:00 часа в петък. Вие сте изтощени и гледате поредната безкрайна таблица, пълна с ръчно въведени данни. Вашият екип е претоварен, крайните срокове наближават и вие знаете, че трябва да има по-добър начин.

Като мениджър знаете, че ефективното управление на данните поддържа гладкото протичане на операциите. Но часовете, прекарани в повтарящи се задачи по въвеждане на данни? Това е изтощително. Подходящият софтуер може да автоматизира задачите по въвеждане на данни, да намали грешките и да освободи екипа ви за работа с голямо въздействие.

В тази публикация в блога ще разгледаме 15 системи за въвеждане на данни, които усъвършенстват работните процеси, подобряват точността и се интегрират безпроблемно с вашите инструменти.

Да започнем! 🎯

Накратко: 15-те най-добри софтуера за въвеждане на данни за вас

Преди да се впуснем в подробности, ето един преглед на най-добрите софтуерни инструменти за въвеждане на данни, които се предлагат на пазара днес:

Какво трябва да търсите в софтуера за въвеждане на данни?

Изборът на подходящия софтуер за въвеждане на данни зависи от функциите, които съответстват на вашия работен процес. Ето какво да търсите. 👇

Създаване на персонализирани формуляри: Създава персонализирани формуляри с редактори за плъзгане и пускане и условна логика, за да опрости събирането на данни.

Автоматизация и работни процеси: Автоматизира одобренията, възлагането на задачи и маршрутизирането на данни, за да ускори процесите и да намали ръчния труд.

Валидиране и точност на данните: Използва изчислени полета, логика „ако/тогава“ и откриване в реално време, за да предотврати грешки.

Достъпност офлайн: Записва и съхранява данни дори без интернет връзка, като се синхронизира, когато отново сте онлайн.

Безпроблемна интеграция: Свързва се с CRM, облачно съхранение и Свързва се с CRM, облачно съхранение и приложения за управление на документи в предприятието , за да централизира данните.

Инструменти за сътрудничество: разпределя роли, проследява напредъка и осигурява актуализации в реално време за по-добра работа в екип.

Възможности за баркодове и GPS: Подобрява управлението на запасите и операциите на място с сканиране на баркодове и проследяване на местоположението.

Електронни подписи и създаване на документи: Създава и обработва юридически обвързващи документи без ръчна документация.

Сигурност и съответствие на данните: Осигурява поверителност на данните чрез криптиране, достъп въз основа на роли и съответствие с нормативните изисквания, специфични за отрасъла.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често са разпръснати в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

15-те най-добри софтуера за въвеждане на данни

Ръчното въвеждане на данни отнема много време и е податливо на грешки. Най-добрият софтуер за въвеждане на данни автоматизира работните процеси, гарантира точност и се интегрира със съществуващите системи.

Ето 15 от най-добрите решения, предназначени за оптимизиране на ефективността в различни отрасли. 🗂️

1. ClickUp (Най-добър за оптимизирано, съвместно управление на данни)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, отива отвъд традиционното управление на проекти. То е проектирано да ви помогне да централизирате всеки аспект от работния си процес, от проследяване на задачи до управление на ресурси, всичко на едно място.

ClickUp Table View

Поддържайте данните си структурирани и достъпни в ClickUp Table View

С инструменти като ClickUp Table View можете да управлявате данни с гъвкавостта на електронна таблица, но с мощността на база данни. От информация за клиенти и бюджети до статуса на проектите, всички данни, които въвеждате в ClickUp (или мигрирате от над 1000 интегрирани приложения ), остават организирани, достъпни за търсене и достъпни, без да се налага да преминавате между платформи.

Например, ако ръководите маркетингова кампания за клиент, можете да настроите табличен изглед, който проследява етапите на всяка кампания. Полетата за персонализиране в ClickUp могат да включват конкретни резултати (като рекламни текстове или дизайнерски елементи), разпределение на бюджета и показатели за ефективността на кампанията.

Можете също да свържете важни документи, като например брифинг за клиента или имейли за одобрение.

ClickUp Forms

Събирайте, проследявайте и действайте въз основа на информацията с лекота, използвайки ClickUp Forms.

ClickUp Connected Search

А ако някога се наложи да търсите даден елемент от данните, ClickUp Connected Search ще ви улесни значително. С вградените AI възможности можете просто да въведете вашите търсения, използвайки естествен език, и независимо дали отговорът се намира в чат, задача, документ или някоя от вашите интегрирани приложения в екосистемата на ClickUp, ClickUp ще го намери и извлече за вас!

Поправете фрагментираните работни процеси с Connected Search на ClickUp.

ClickUp Forms

Имате нужда да събирате информация без допълнителни стъпки? ClickUp Forms го прави лесно. Създайте персонализиран изглед на формуляра и всеки отговор автоматично се превръща в задача – без ръчно въвеждане, без загуба на време.

Например, ако събирате обратна връзка за събитие, отговорите веднага се превръщат в изпълними задачи, готови за последващи действия. Същото важи за ИТ заявки, потенциални клиенти или всякакви други данни, които трябва да организирате. Всичко се вписва безпроблемно във вашия работен процес.

А с условната логика можете да настройвате формуляра въз основа на отговорите, като по този начин се гарантира, че всеки път се събират само релевантни данни.

ClickUp Brain

Използвайте обработка на естествен език (NLP) в ClickUp Brain, за да интерпретирате заявките в контекста.

След това има ClickUp Brain, вградения AI асистент и невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и знания на компанията в едно работно пространство. Вместо да използва различни инструменти за въвеждане, съхранение и извличане на данни, ClickUp Brain централизира информацията, така че всички данни да могат да бъдат достъпни и управлявани от едно място.

Когато имате въпрос като „Кои бяха най-успешните ни сделки през миналия месец?“, AI асистентът претърсва вашата CRM в ClickUp, за да ви предостави ясен и незабавен обобщен отчет. Той обработва всички ваши свързани данни и предоставя информация за секунди.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте и организирайте работата: Използвайте Table View, за да създавате динамични, отзивчиви електронни таблици и визуални бази данни за управление на задачи като бюджети, инвентари, информация за клиенти и др.

Създайте база данни без кодиране: свържете задачи, документи и зависимости, за да изградите взаимоотношения и да организирате данните, например да свържете клиентите с техните поръчки.

Обобщавайте сложни данни: Получавайте генерирани от изкуствен интелект обобщения в реално време на задачи, проекти и документи, за да получите бързи и полезни информации.

Събиране и управление на обратна връзка за продукти: Събирайте обратна връзка от потребителите и я превърнете в практически задачи за подобряване на продуктите, като автоматично препращате отговорите към подходящите членове на екипа.

Споделете вашата таблична визуализация: Споделете проекти с клиенти чрез публично достъпни връзки и експортирайте информация като електронни таблици.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции и опции за персонализиране могат да объркат новите потребители.

Ограничената дълбочина и гъвкавост на мобилното приложение затрудняват управлението на сложни задачи в движение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

A G2 рецензент споделя :

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който събира на едно място всички функции, необходими за цялостното разработване на продукти. Най-добрата в своя клас поддръжка на клиенти помага за навременното решаване на всички проблеми. Интеграцията с други платформи улеснява миграцията от други платформи, а функцията за изкуствен интелект, която може да обобщава и генерира описание на задачите, помага на разработчиците да разберат по-добре задачите.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което събира на едно място всички функции, необходими за цялостното разработване на продукти. Най-добрата в своя клас поддръжка на клиенти помага за навременното решаване на всички проблеми. Интеграцията с други платформи улеснява миграцията от други платформи, а функцията за изкуствен интелект, която може да обобщава и генерира описание на задачите, помага на разработчиците да разберат по-добре задачите.

2. Infinity (Най-добър за изчистена, напълно персонализирана система за управление на работата)

чрез Infinity

Infinity ви позволява да оформите работния си процес както желаете. Този инструмент ви предоставя гъвкави изгледи – таблици, календари и времеви линии – за да можете да работите с данните си по свой начин. Интелигентните му функции за организиране ви позволяват да създавате дълбоки структури от папки, за да поддържате всичко подредено и достъпно.

Можете лесно да персонализирате работния си процес чрез филтриране, сортиране и групиране на данни с настройваеми атрибути. Освен това, той използва AI-базирани прозрения, за да генерира идеи и задачи за подобряване на производителността.

Най-добрите функции на Infinity

Филтрирайте, сортирайте и групирайте информацията и изберете кои атрибути да се показват или скриват.

Настройте повтарящи се задачи, напомняния и автоматизации в стил IFTTT, за да елиминирате излишната работа и да поддържате гладкото протичане на процесите.

Създавайте и вграждайте персонализирани формуляри, за да събирате обратна връзка, да генерирате потенциални клиенти или да събирате ключова бизнес информация без допълнителни инструменти.

Използвайте над 50 персонализирани шаблона, за да стартирате проекти и да управлявате всичко – от вътрешни задачи до инициативи в цялата компания.

Безгранични възможности

Ограниченията за импортиране на редове затрудняват мигрирането на исторически данни

Трудно е да се навигира в тромавия мобилен интерфейс на различни устройства.

Цени на Infinity

Основен: 8 $/месец на потребител

Pro: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Infinity

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Infinity?

A Потребител на Capterra отбелязва :

Тъй като е толкова нов и все още привлича потребители, има някои неща, които трябва да се научат, тъй като не е 100% интуитивен. Въпреки това, поддръжката успя бързо да отговори на нашите притеснения и бях изключително впечатлен от скоростта на реакция. Потребителският интерфейс трябва да бъде значително подобрен, защото изглежда евтин, но е невероятно функционален и работи чудесно.

Тъй като е толкова нов и все още привлича потребители, има някои неща, които трябва да се научат, тъй като не е 100% интуитивен. Въпреки това, поддръжката успя да отговори бързо на нашите притеснения и бях изключително впечатлен от скоростта на реакция. Потребителският интерфейс трябва да бъде значително подобрен, защото изглежда евтин, но е невероятно функционален и работи чудесно.

3. nTask (Най-добър за лесно проследяване на задачите и автоматизация на работните процеси)

чрез nTask

nTask опростява управлението на проекти, като ви предоставя структуриран начин за планиране, проследяване и сътрудничество. Всяка част от данните, включително етапите на проекта, зависимостите, подробностите за бюджета и времевите записи, се съхраняват по структуриран начин. Можете бързо да проследявате напредъка, да анализирате ефективността и да вземате информирани решения.

Той ви позволява да проектирате персонализирани работни процеси, които улавят всеки детайл от вашите проекти. Можете да настроите визуални табла или времеви линии, за да видите как данните се свързват помежду си, и да използвате отчети, за да следите ключови показатели.

Най-добрите функции на nTask

Използвайте вградената функция за регистриране на времето и автоматичните таймери, за да следите колко време се отделя за всяка задача.

Използвайте диаграми на Гант и персонализирани работни процеси, за да видите взаимоотношенията между данните и напредъка на проекта с един поглед.

Задавайте задачи с планирани и действителни крайни срокове, добавяйте няколко изпълнители и прикачвайте съответните документи.

Използвайте персонализирани статуси, повтарящи се задачи и предварително дефинирани шаблони, за да оптимизирате повтарящите се процеси.

Ограничения на nTask

Липсват надеждни функции като регистри за рискове и подробни отчети за задачите за фактуриране на базата на задачите.

Качването на документи и снимки не е интуитивно и не е удобно за потребителя.

Цени на nTask

Премиум: 4 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за nTask?

Според рецензия в Trustpilot:

След три месеца най-накрая спряхме да използваме NTask. Той не беше толкова адаптивен, колкото ни беше представен. Всеки път, когато имаше проблеми, те казваха, че все още разработват платформата. След няколко много неуспешни опита от страна на „екипа за поддръжка“ да приспособят платформата към нашите нужди, нищо не се промени и нашите доброволци спряха да я използват.

След три месеца най-накрая спряхме да използваме NTask. Той не беше толкова адаптивен, колкото ни беше представен. Всеки път, когато имаше проблеми, те казваха, че все още разработват платформата. След няколко много неуспешни опита от страна на „екипа за поддръжка“ да приспособят платформата към нашите нужди, нищо не се промени и нашите доброволци спряха да я използват.

4. Airtable (Най-добър за гъвкаво организиране на данни с визуален, сътруднически подход)

чрез Airtable

Airtable преобразува необработените данни в организирани, динамични работни процеси, които поддържат екипите съгласувани и процесите гладко функциониращи.

Той ви позволява да създавате персонализирани бази данни, които се адаптират към нуждите на вашия бизнес. Вместо да се борите с тромави таблици, можете да структурирате информацията в гъвкави таблици, които лесно проследяват проекти, кампании, бюджети и др.

С Airtable можете да извличате големи масиви от данни от различни платформи, да проверявате важни фирмени данни и да автоматизирате ръчните задачи по въвеждане на данни с помощта на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Airtable

Поддържайте информацията актуална във всички отдели с синхронизация в реално време, като елиминирате конфликтите между версиите и недоразуменията.

Управлявайте и анализирайте огромни масиви от данни без усилие с помощта на усъвършенствани функции за бази данни като HyperDB.

Използвайте табла за управление, за да следите напредъка на проектите, OKR и други показатели за ефективност в реално време.

Създавайте персонализирани бизнес приложения мигновено с интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Airtable

Опциите за формули не са толкова усъвършенствани, колкото традиционните електронни таблици.

Някои функции за синхронизация изискват абонамент от по-висок клас, което може да не е подходящо за бюджета на индивидуалните потребители.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Както казва един от рецензентите на Capterra:

През годините той се е развил с актуализациите си. Но мисля, че таблото може да бъде подобрено. Те определено могат да вземат някои функции от ClickUp, особено такива като проследяване и бележки.

През годините той се е развил с актуализациите си. Но мисля, че таблото може да бъде подобрено. Те определено могат да вземат някои функции от ClickUp, особено такива като проследяване и бележки.

5. Nintex RPA (Най-добър за оптимизиране на бизнес процесите с автоматизация, базирана на изкуствен интелект)

чрез Nintex RPA

Nintex елиминира неефективността при ръчното управление на данни чрез автоматизиране на въвеждането на данни, работните процеси и управлението на документи. Помага за оптимизиране на процесите и поддържане на пълен оперативен контрол.

От одобрения до проследяване на съответствието, Nintex помага на екипите да намалят повтарящата се работа, да подобрят точността и да оптимизират операциите, без да пишат нито една реда код. Освен това ви позволява да създавате договори, фактури и отчети с предварително създадени шаблони и автоматизирано обединяване на данни.

Най-добрите функции на Nintex

Използвайте Nintex DocGen, за да обедините данните в шаблони и да създадете последователни документи без риск.

Гарантирайте спазването на нормативните изисквания чрез автоматизиране на проверки на клиенти, оценки на риска и одобрения.

Използвайте вградените функции за валидиране, криптиране и контрол на достъпа, за да защитите чувствителната информация.

Разчитайте на Nintex Desktop Guide за стъпка по стъпка помощ в реално време.

Ограничения на Nintex

Не е идеален за задачи по трансформация на данни, като анализиране на CSV файлове или манипулиране на големи обеми данни.

Проблеми с производителността при работа с големи масиви от данни с хиляди редове

Цени на Nintex

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nintex

G2: 4. 2/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Nintex?

Един рецензент на G2 споменава:

Неговите безкрайни възможности и потенциал понякога могат да бъдат и недостатък. Някои функции могат да бъдат трудни за разбиране, особено ако никога не сте ги използвали преди или не сте ги използвали от дълго време. Въпреки това, по пътя ви очакват много помощ и обучение.

Неговите безкрайни възможности и потенциал понякога могат да бъдат и недостатък. Някои функции могат да бъдат трудни за разбиране, особено ако никога не сте ги използвали преди или не сте ги използвали от дълго време. Въпреки това, по пътя ви очакват много помощ и обучение.

6. UiPath (Най-добър за автоматизация на корпоративно ниво и безпроблемна системна интеграция)

чрез UiPath

UiPath улеснява въвеждането на данни с мощна автоматизация, която работи за вас. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява настройката дори за потребители, които не са технически подготвени, и се интегрира безпроблемно с инструментите, които вече използвате.

Интелигентната обработка на документи осигурява безпроблемно извличане на данни от формуляри, фактури и отчети. Междувременно анализите в реално време следят производителността, като ви предоставят пълна видимост на въздействието. С автоматизацията в основата си, можете да дадете възможност на екипа си с инструменти за разработка с малко код, които ви позволяват да създавате персонализирани автоматизации.

Най-добрите функции на UiPath

Използвайте автоматизация на потребителския интерфейс + API, за да елиминирате ръчното въвеждане на данни и да подобрите точността.

Използвайте Process Mining и Task Mining, за да откриете неефективности и да подобрите процесите.

Приложете интелигентна обработка на документи, за да извличате и обработвате бързо информация от документи.

Свържете UiPath със съществуващите бизнес приложения, за да унифицирате управлението на данни.

Ограничения на UiPath

Използването на градивни елементи може да бъде предизвикателство в сложни сценарии, като често се налага използването на персонализиран код.

Структурата на Orchestrator може да бъде трудна за разбиране.

Цени на UiPath

Безплатно

Основен: 25 $/месец

Стандартен: Персонализирано ценообразуване

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UiPath

G2: 4,6/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за UiPath?

Според потребител на Reddit в r/RPA:

UI Path е скъп, техническата поддръжка е много несигурна и е силно ориентирана към продажбите, а платформата им за приложения изостава значително от другите опции. Казано това, ако имате много стари системи, които могат да бъдат автоматизирани само чрез манипулиране на потребителския интерфейс (класически RPA), UI Path е най-мощната опция. Тя изисква опит в разработката на пълно работно време.

UI Path е скъп, техническата поддръжка е много несигурна и е силно ориентирана към продажбите, а платформата им за приложения изостава значително от другите опции. Казано това, ако имате много стари системи, които могат да бъдат автоматизирани само чрез манипулиране на потребителския интерфейс (класически RPA), UI Path е най-мощната опция. Тя изисква опит в разработката на пълно работно време.

7. TrueContext (Най-добър за събиране на данни в реално време с мобилни формуляри, подходящи за офлайн употреба)

чрез TrueContext

TrueContext е мобилна платформа за работни процеси, която опростява и рационализира управлението на полеви данни за професионалисти и техници. Тя позволява на вашия екип да събира и обработва информация в движение, като използва превключватели, плъзгачи, снимки, гласови бележки или сканиране на баркодове.

Приложението автоматично прехвърля тези данни в основните ви системи, като гарантира, че вашите записи остават актуални без допълнителна ръчна работа. Вградените проверки за качество и одитни следи записват метаданни като времеви отметки и геолокация, така че винаги знаете откъде идват вашите данни и колко са точни.

Най-добрите функции на TrueContext

Намалете човешките грешки с валидиране чрез приложение, предварително попълнени полета и автоматизирани изчисления.

Записвайте важни метаданни като дати, географско местоположение и идентификационни номера на техници, за да гарантирате проследимост и отчетност.

Проектирайте и усъвършенствайте работни процеси с ниско ниво на кодиране, които преодоляват разликата между операциите на място и системите за административна поддръжка.

Използвайте търсене в реално време и автоматизирано маршрутизиране на данни, за да поддържате всички бизнес системи актуализирани.

Ограничения на TrueContext

Не е възможно да се изготвят два отчета в един ден, без да се прехвърлят данни от първия отчет, което налага ръчно изтриване.

Чести прекъсвания по време на интеграцията с вътрешни и външни платформи

Цени на TrueContext

Essentials: 25 $/месец за лиценз (фактурира се ежегодно)

Разширена версия: 45 USD/месец за лиценз (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на TrueContext

G2: 4,5/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,6 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за TrueContext?

Според рецензия на Capterra:

Опресняването не винаги работи както трябва, документите „зависват“ в изпратените и не се подават навреме, без потребителят да трябва да ги съгласува.

Опресняването не винаги работи както трябва, документите „зависват“ в изпратените и не се подават навреме, без потребителят да трябва да ги съгласува.

8. GoCanvas (Най-добър за опростяване на събирането на данни на място с мобилни формуляри без код)

чрез GoCanvas

GoCanvas прави събирането на данни на място бързо и безпроблемно – без хаотична документация, а само с формуляри, подходящи за мобилни устройства.

Добавете снимки, подписи и GPS местоположения, за да направите данните по-точни и лесни за проследяване. Отчетите се генерират автоматично, а работните процеси се адаптират според вашите нужди.

Тъй като работи офлайн, вашият екип може да записва данни по всяко време и навсякъде и да ги синхронизира, когато се върне онлайн. Проектирано за работници на терен и офис персонал, това решение свързва директно данните от терена с вашите бизнес системи. Освен това, сканирането на баркодове и автоматизираните изчисления гарантират точна и актуална информация.

Най-добрите функции на GoCanvas

Записвайте и запазвайте данни дори без интернет връзка, като се синхронизирате автоматично, когато отново сте онлайн.

Използвайте инструменти за проследяване и планиране в реално време чрез GPS, за да координирате работата на екипите на терен и да ги държите фокусирани върху задачите си.

Намалете ръчната работа с автоматично попълване, вградени изчисления и условна логика, която показва само релевантните полета.

Опростете проследяването на оборудването чрез сканиране на баркодове, което прави регистрирането и отписването ефективни.

Ограничения на GoCanvas

Ограничена гъвкавост при настройването на падащите менюта и редактирането на съдържанието на средна цена

Основният контролен панел е труден за навигация, особено при висока активност на потребителите.

Процесът на отмяна на абонамента се счита за разочароващ и прекалено сложен.

Цени на GoCanvas

Pro: 49 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Максимум: 79 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за GoCanvas

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за GoCanvas?

От потребител на Trustpilot :

Това беше добро приложение на добра цена, но след като се регистрирате, няма връщане назад. Имахме нужда да оптимизираме нашите приложения, за да намалим разходите и да ускорим процесите си, но те не ни позволяваха да се откажем, след като се регистрирахме за определен брой формуляри, които не можехме да намалим, а само да увеличим.

Това беше добро приложение на добра цена, но след като се регистрирате, няма връщане назад. Имахме нужда да оптимизираме нашите приложения, за да намалим разходите и да ускорим процесите си, но те не ни позволяваха да се откажем, след като се регистрирахме за определен брой формуляри, които не можехме да намалим, а само да увеличим.

9. Zoho Forms (най-подходящ за създаване на персонализирани формуляри с автоматизирани работни процеси и интеграции)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms е универсален онлайн инструмент за създаване на формуляри, който се отличава с възможности за създаване на персонализирани формуляри с мощни функции за автоматизация и интеграция на работните процеси. Той е част от по-широката екосистема на Zoho и е проектиран да организира данни и да се интегрира безпроблемно с други приложения.

В основата си Zoho Forms ви позволява да създавате професионални уеб формуляри без кодиране. Той предлага интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и богата библиотека с персонализирани шаблони.

Това, което го отличава, е неговият стабилен механизъм за автоматизация на въвеждането на данни. Можете да настроите сложни работни процеси, които задействат действия като известия по имейл, актуализиране на данни или процеси на одобрение въз основа на подадени формуляри.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Споделяйте формуляри чрез вградени елементи, преки връзки или имейл кампании, за да достигнете до всякаква аудитория.

Настройте известия по имейл или SMS, за да сте в крак с подаването на данни в реално време.

Добавете полета за електронен подпис, за да подобрите процесите по подписване или одобрение на договори.

Ограничения на Zoho Forms

Настройката на условната логика може да бъде сложна за потребители без технически познания.

Вътрешният достъп до формуляри за отчети и управление на разрешенията не е лесен.

Цени на Zoho Forms

Безплатно

Базов: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Професионална версия: 60 $/месец на потребител

Премиум: 110 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Един рецензент от TrustRadius обяснява:

Zoho Forms е сравнително просто решение, тъй като не изисква преодоляването на много технически трудности, което го прави идеален за управление от нашите административни екипи. Дизайнът на формулярите се извършва предимно чрез плъзгане и пускане, което го прави доста лесен за употреба. Основните ни проблеми с него са създаването и управлението на брандирани шаблони и интеграцията с Zoho Sign, която не е особено удобна за потребителя, особено когато е създадена от същата компания...

Zoho Forms е сравнително просто решение, тъй като не изисква преодоляването на много технически трудности, което го прави идеален за управление от нашите административни екипи. Дизайнът на формулярите се извършва предимно чрез плъзгане и пускане, което го прави доста лесен за употреба. Основните ни затруднения с него са създаването и управлението на брандирани шаблони и интеграцията с Zoho Sign, която не е особено удобна за потребителя, особено когато е създадена от същата компания...

10. Cognito Forms (Най-добър за създаване на сложни формуляри с мощни функции за автоматизация на данните)

чрез Cognito Forms

Cognito Forms е лесен за използване онлайн инструмент за създаване на формуляри, който улеснява събирането и управлението на данни. Можете да създавате формуляри, които мислят сами, с интелигентни изчисления, динамични полета и интелигентни работни процеси, които се адаптират в движение.

Зад изчистения му интерфейс се крие сериозна мощ: сигурност, съответстваща на HIPAA, електронни подписи и инструменти за автоматизация, които превръщат досадните задачи в гладки работни процеси. Функции като електронни подписи, интеграция на плащания и автоматично генериране на документи опростяват обработката на поръчките и управлението на договорите.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Добавете изчислени полета, условна логика и повтарящи се секции, за да събирате пълни и последователни данни.

Сортирайте, филтрирайте и експортирайте подадените данни с лекота, за да получите ясна представа и да вземете по-интелигентни решения.

Позволете на потребителите да запазват и възобновяват попълването на формуляри, като по този начин намалите броя на изоставените формуляри и подобрите качеството на данните.

Защитете чувствителната информация с еднократно влизане, двуфакторна автентификация и криптиране на данни.

Ограничения на Cognito Forms

Потребителският интерфейс и опитът могат да бъдат подобрени.

Няма незабавна поддръжка на клиенти за спешни проблеми

Възможностите за експортиране са ограничени.

Цени на Cognito Forms

Индивидуален: Безплатен

Pro: 19 $/месец за двама потребители

Екип: 39 $/месец за пет потребители

Enterprise: 129 $/месец за 20 потребители

Оценки и рецензии за Cognito Form

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 120 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Cognito Forms?

Един рецензент на Capterra предлага:

Би било чудесно, ако имаше раздел само с таблица на всички възможни скриптове, които могат да се използват и организират по категории. Знам, че можете да ги потърсите в раздела за помощ, но би било чудесно да има библиотека. Би било хубаво да има и библиотека с уроци за различни елементи, включващи използването на определени скриптове.

Би било чудесно, ако имаше раздел само с таблица на всички възможни скриптове, които могат да се използват и организират по категории. Знам, че можете да ги потърсите в раздела за помощ, но би било чудесно да има библиотека. Би било хубаво да има и библиотека с уроци за различни елементи, включващи използването на определени скриптове.

11. Microsoft Excel (най-подходящ за подробен анализ на данни, сложни изчисления и автоматизация)

чрез Microsoft Excel

Microsoft Excel е универсален инструмент за въвеждане на данни, използван в различни отрасли, от финансите и здравеопазването до образованието и маркетинга, за ефективно управление и анализ на данни. Той предлага познат интерфейс на електронна таблица, който позволява бързо въвеждане и организиране на данни чрез редове и колони.

Формулярите на Excel и обширната библиотека с формули улесняват прецизните изчисления и манипулирането на данни. Освен това, интеграцията с други приложения на Microsoft Office и външни източници на данни подобрява сътрудничеството и споделянето на данни.

Най-добрите функции на Microsoft Excel

Използвайте Power Query и Power Pivot за надеждно моделиране на данни и бизнес анализи.

Споделяйте работни книги чрез Office 365 за безпроблемна екипна работа в реално време.

Използвайте филтри и времеви линии, за да филтрирате пивотни таблици и диаграми, което позволява интерактивно проучване на Excel база данни.

Ограничения на Microsoft Excel

Интерфейсът изглежда остарял и би спечелил от по-модерен дизайн.

Силното разчитане на ръчно въвеждане на данни повишава риска от грешки и несъответствия.

Проследяването на историята на версиите може да бъде трудно за локални Excel файлове.

Цени на Microsoft Excel

Лиценз: 179,99 долара

Оценки и рецензии за Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 19 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Excel?

Потребител на Capterra заявява:

Excel може да забави работата си или да се срине при обработка на изключително големи масиви от данни. Подобренията в производителността и стабилността при сценарии с големи масиви от данни биха подобрили потребителското преживяване. Управлението и отстраняването на грешки в сложни формули също може да бъде предизвикателство. Подобрените инструменти за проверка на формули и по-добрите съобщения за грешки биха помогнали на потребителите да идентифицират и отстраняват проблемите по-лесно.

Excel може да забави работата си или да се срине при обработка на изключително големи масиви от данни. Подобренията в производителността и стабилността при сценарии с големи масиви от данни биха подобрили потребителското преживяване. Управлението и отстраняването на грешки в сложни формули също може да бъде предизвикателство. Подобрените инструменти за проверка на формули и по-добрите съобщения за грешки биха помогнали на потребителите да идентифицират и отстраняват проблемите по-лесно.

12. Google Sheets (най-добър за сътрудничество в реално време и безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез актуализации на Google Workspace

Google Sheets е решение за работа с електронни таблици и съхранение на данни от типа „ “, което се използва широко от професионалисти и проектни мениджъри. Екипите могат да работят едновременно върху електронни таблици, като промените се синхронизират автоматично между устройствата.

Независимо дали обработвате цифри, проследявате проекти или анализирате данни, Google Sheets се свързва безпроблемно с други бизнес инструменти, като организира всичко в облака. Освен това, с историята на версиите, винаги можете да проследявате промените и да се върнете назад, ако е необходимо. Google Sheets разполага и с мощни възможности за скриптове, като Google Apps Script, за автоматизиране на повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на Google Sheets

Достъп до електронни таблици от всяко устройство, като данните са достъпни, където и да ви трябват.

Контролирайте достъпа до файлове и разрешенията, като решавате кой може да преглежда, редактира или коментира конкретни таблици за по-добра сигурност.

Импортирайте и консолидирайте данни от външни източници, като SQL бази данни и API, за да обогатите анализа.

Разширете функционалността с широка гама от добавки, достъпни в Google Workspace Marketplace.

Ограничения на Google Sheets

Липсата на вградена програма за проверка на правописа създава затруднения за бързите машинописци, които работят с големи масиви от данни.

Облачното внедряване води до забавяния при обработката на големи обеми данни.

Цени на Google Sheets

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: 4,6/5 (над 42 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 13 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Sheets?

В рецензия на TrustRadius:

Ако имате много проекти с колегите си и трябва да работите върху един и същ файл, Google Sheet ви предоставя идеална възможност да спестите ресурси и време. Това прави работния процес много по-приятен, тъй като можете да работите едновременно върху един и същ файл. Ако обаче трябва да работите с големи таблици, не бих ви препоръчал да използвате този софтуер.

Ако имате много проекти с колегите си и трябва да работите върху един и същ файл, Google Sheet ви предоставя идеална възможност да спестите ресурси и време. Това прави работния процес много по-приятен, тъй като можете да работите едновременно върху един и същ файл. Ако обаче трябва да работите с големи таблици, не бих ви препоръчал да използвате този софтуер.

💡 Съвет от професионалист: Оптимизирайте формулярите за регистрация с къси полета, автоматично попълване и дизайн, подходящ за мобилни устройства, за да увеличите конверсиите.

13. Forms On Fire (Най-добър за мобилни формуляри с вградена автоматизация на работния процес)

чрез Forms On Fire

Form On Fire е мобилна платформа, която улеснява събирането и управлението на данни за заетите професионалисти. Тя ви позволява да създавате персонализирани цифрови формуляри без никакво кодиране – просто плъзнете и пуснете, за да създадете точно формулярите, от които се нуждаете за инспекции, контролни списъци, докладване на инциденти, проследяване на запаси, работни времена и диспечерски операции.

Можете да заснемате изображения, подписи, GPS местоположения и други, и да изпращате тези данни директно в вашите системи за бек-офис. Лесната му интеграция с над 1500 системи и вградените аналитични функции гарантират ефективния поток на данни от полето към лицата, вземащи решения.

Най-добрите функции на Form On Fire

Защитете чувствителните данни с SOC 2 Type II верификация, съответствие с GDPR и криптиране на корпоративно ниво.

Настройте персонализирани правила за маршрутизиране на формуляри, възлагане на задачи и задействане на известия в реално време за по-бърза обработка.

Сканирайте баркодове и NFC етикети, за да регистрирате незабавно наличностите, оборудването или състоянието на задачите.

Свържете се директно с платформи като Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive и други за автоматизирано събиране на данни.

Ограничения на Form On Fire

Зареждането и подаването на документи е бавно, като понякога се налага принудителна синхронизация или преинсталиране на приложението.

Отчетите не разполагат с гъвкави опции за експортиране, което налага ръчни настройки и добавя допълнителни стъпки към работните процеси.

Цени на Form On Fire

Стандартна версия: 25 $/месец на потребител

Премиум издание: 35 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Form On Fire

G2: 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Form On Fire?

Както посочва един потребител на G2:

Понякога трябва да насилвам синхронизацията, за да получа това, което искам да се покаже. Външният вид на менютата и т.н. може да бъде актуализиран, за да бъде малко по-модерен, но това не е голям проблем. Освен това могат да бъдат добавени повече опции за сортиране на данни.

Понякога трябва да принудително синхронизирам, за да получа това, което искам да се покаже. Външният вид на менютата и т.н. може да бъде актуализиран, за да бъде малко по-модерен, но това не е голям проблем. Освен това могат да бъдат добавени повече опции за сортиране на данни.

14. Intellimas (Най-добър за замяна на електронни таблици с персонализирани, високопроизводителни работни процеси за данни)

чрез Intellimas

Intellimas, разработен от Singletree Technologies, е водещ софтуерен конструктор. Той помага за проследяване на запасите, управление на проекти и справяне с изискванията за съответствие на доставчиците.

Инструментът ви позволява да прикачвате полета, дефинирани от потребителя, към съществуващи данни, което ви дава по-голям контрол над бизнес функциите. Познатият интерфейс, подобен на електронна таблица, улеснява прехода на потребителите от старите им системи безпроблемно.

Вашите данни се съхраняват безопасно в бази данни SQL, Oracle или PostgreSQL, което позволява лесно споделяне, отчитане и архивиране.

Най-добрите функции на Intellimas

Оптимизирайте операциите в различни функции като калкулиране на разходи, запитвания за оферти, одит на качеството и проследяване на работни поръчки.

Използвайте функции, подобни на тези в електронните таблици, като промяна на размера на колоните, масово копиране/поставяне и сортиране, за да организирате данните според нуждите си.

Добавете неограничен брой полета, дефинирани от потребителя, за да отговарят на вашите специфични бизнес функции или основни данни.

Лесно експортирайте данни в Excel за по-нататъшен анализ или споделяне със заинтересовани страни.

Ограничения на Intellimas

Лошото разделяне и филтриране затрудняват идентифицирането на елементите, които принадлежат към дадено приложение.

Падащите менюта са неинтуитивни, а конфигурирането на избора на SQL полета може да бъде по-опростено.

Цени на Intellimas

Основен: 30 $/месец на потребител (източник: Capterra, не е наличен на официалния уебсайт)

Оценки и рецензии на Intellimas

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Intellimas?

Рецензент от Capterra добавя:

Понякога има ограничения в способността им да създават нови отчети за нас. Въпреки това, тъй като продуктът, който им поръчахме да създадат, беше уникален, е трудно да се включат универсални отчети/промени.

Понякога има ограничения в способността им да създават нови отчети за нас. Въпреки това, тъй като продуктът, който им поръчахме да създадат, беше уникален, е трудно да се включат универсални отчети/промени.

чрез Process Runner

Process Runner е инструмент за автоматизация с ниско ниво на кодиране, предназначен за оптимизиране на задачите по управление на данни в SAP директно от Microsoft Excel. Той позволява на потребителите да автоматизират качването и изтеглянето на данни между Excel и SAP, без да е необходимо сложно програмиране или създаване на скриптове.

Този инструмент ви дава възможност да конвертирате, почиствате и мигрирате данни без персонализирано кодиране. Освен това Process Runner добавя допълнително ниво на управление на данните, като предлага лесни за използване инструменти за валидиране.

Можете да зададете правила от контролния панел, за да откривате грешки, преди данните да бъдат заредени в SAP.

Най-добрите функции на Process Runner

Изпълнявайте SAP транзакции, скриптове и извличане на данни директно от Excel с автоматична паралелна обработка с едно кликване.

Опростете миграцията и почистването на данни, без да разчитате на персонализирано ABAP програмиране.

Използвайте облачна библиотека с над 1900 готови за изпълнение шаблони за автоматизация, за да ускорите работните си процеси.

Използвайте вградения планировчик на задачи, за да изпълнявате рутинни операции автоматично и навреме.

Наблюдавайте и валидирайте данните преди да ги качите в SAP, за да гарантирате чисти и точни записи.

Ограничения на Process Runner

Разработването на скриптове е сложно, особено за потребители без предишен опит.

Основни функции като добавяне на лога или диаграми към формуляри често са свързани с допълнителни разходи.

Цени на Process Runner

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Process Runner

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Process Runner?

Според рецензия на Capterra:

Програмирането на скрипт е доста сложно. Шаблонът в Excel вече се съхранява извън PR, който преди беше включен, което прави изпълнението на скрипта по-трудно и трябва да внимавате къде го съхранявате.

Програмирането на скрипт е доста сложно. Шаблонът в Excel вече се съхранява извън PR, който преди беше включен, което прави изпълнението на скрипта по-трудно и трябва да внимавате къде го съхранявате.

