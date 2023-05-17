Създаване на ефективни потребителски профили за целенасочено достигане до аудиторията (включително шаблони и примери)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е потребителски профил?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Потребителският профил е донякъде измислен и реалистичен характер, който представлява най-важните групи потребители на вашия продукт. Казваме „донякъде измислен“, защото макар този човек в крайна сметка да е измислен, неговите демографски характеристики, роля, мотивации и ежедневни проблеми се базират на реални проучвания и данни за потребителите, за да помогнат на компаниите да разберат по-добре хората, които движат бизнеса им. " } } ] }

Случавало ли ви се е да преглеждате социалните си мрежи и да попаднете на реклама, която сякаш е създадена специално за вас? Е, вероятно е така. 🤓

Не се притеснявайте, тази статия не е за агента на ЦРУ, който живее в телефона ви – тя е за продуктите, които тези реклами се опитват да ви продадат. И по-конкретно, за продуктите, които сте купили и които сте харесали много.

Знаете тези продукти. Тези, които решават всеки нишов проблем, не отнемат време за научаване и правят работния ви живот толкова по-лесен. Не искам да ви разочаровам, но зад тази реклама стои цял маркетинг екип. И този екип вероятно е предвидил това от километри, защото вие отговаряте на един от потребителските им профили. 🫱🏼‍🫲🏾

Потребителските профили са част от процеса на маркетингово планиране, който определя към кого се насочвате, как да достигнете до тях и какво да им кажете. По същество това е измислен човек, който представлява вашата идеална целева аудитория.

Това е жизненоважна информация не само за маркетинговите екипи, но и за дизайнерския екип, продажбите и творческите екипи в цялата ви организация. Разбирането на вашите целеви потребители е ключът към подобряване на клиентското преживяване с вашия продукт и ще окаже силно влияние върху бъдещото развитие на продукта и комуникацията.

Независимо дали сте начинаещи в създаването на потребителски профили или искате да обновите остарелите си ресурси, тази статия е за вас! Научете всичко необходимо за създаването на конкурентен и ефективен потребителски профил, като разгледаме ключови дефиниции, елементи, шаблони и примери, за да започнете процеса.

Какво е потребителски профил?

Потребителският профил е донякъде измислен и реалистичен характер, който представлява най-важните групи потребители на вашия продукт. Казваме „донякъде измислен“, защото макар този човек в крайна сметка да е измислен, неговите демографски характеристики, роля, мотивации и ежедневни проблеми се базират на реални проучвания и данни за потребителите, за да помогнат на компаниите да разберат по-добре хората, които движат бизнеса им.

Така че, въпреки че *Барб, ръководител на отдел „Човешки ресурси“, е технически измислена от вашия екип, нейният опит ще говори на реални потребители в подобни роли и ще им покаже как да се възползват от вашия продукт. А това създава емпатия!

Потребителите ви ще се почувстват забелязани и в известен смисъл ще им се струва, че ги познавате. Ето защо тези ресурси са по-подробни, отколкото бихте си помислили.

Един подробен профил определя възрастта, местоположението, начина на живот, ежедневните дейности и може би дори потенциални цитати, които вашият потребителски профил може да каже. Не казваме, че трябва да разкривате детските наклонности на Барб, но е важно да отбележите, че тя е 37-годишна майка на три деца, която се разбира от технологии, пътува целогодишно и същевременно се справя с работата си на висша длъжност от разстояние.

Защо потребителските профили са полезни?

Потребителските профили (понякога наричани „профили на купувачите“) са първата стъпка към разбирането на елемента „Какво ще спечеля от това?“, който всеки потенциален клиент търси. Става въпрос за това да познавате техните нужди, как предпочитат да се обръщате към тях, къде можете да се свържете с тях и какво ще привлече интереса им.

Освен това, вашият продукт и стратегия ще бъдат по-успешни, ако фокусирате усилията си върху избрана група хора, които, статистически погледнато, ще харесат вашия продукт или услуга, вместо да разпращате безцелно реклами в ефира.

Потребителският профил също така влияе върху съобщенията ви, създавайки по-персонализирано преживяване, което резонира с потребителите, когато целевата ви аудитория взаимодейства с вашето съдържание или продукт. И колкото повече опознавате аудиторията си, толкова по-ценни прозрения ще получите за характеристиките и функционалността, които те наистина искат да видят.

Ето още няколко ключови начини, по които потребителският профил се вписва в цялостната ви маркетингова стратегия:

Съдържание : Дълбокото проучване на потребителите ще ви научи какъв тип съдържание привлича вниманието на аудиторията ви и го превръща в продажба. Вашият идеален клиент предпочита ли къси видеоклипове? Или дълги текстове? Отговорите на тези въпроси ще варират в зависимост от аудиторията и ще ви помогнат : Дълбокото проучване на потребителите ще ви научи какъв тип съдържание привлича вниманието на аудиторията ви и го превръща в продажба. Вашият идеален клиент предпочита ли къси видеоклипове? Или дълги текстове? Отговорите на тези въпроси ще варират в зависимост от аудиторията и ще ви помогнат да планирате бъдещото си съдържание

Канали : Къде са те? Не можете да очаквате клиентите да се стичат при вас – трябва да ги срещнете там, където са. Познаването на любимите им : Къде са те? Не можете да очаквате клиентите да се стичат при вас – трябва да ги срещнете там, където са. Познаването на любимите им социални медии , новинарски източници и събития в бранша ще ви даде много информация за предпочитанията на аудиторията ви и ще подготви бизнеса ви за успех, като публикувате в местата, където те са най-активни.

Кампании: Всички тези елементи работят заедно, за да ви помогнат да създадете добре обмислени : Всички тези елементи работят заедно, за да ви помогнат да създадете добре обмислени маркетингови кампании , които да изглеждат персонализирани за вашите потребители. Знаейки какво обича да гледа вашата аудитория, къде обича да ходи и какви са нейните общи нужди и интереси, ще можете да създадете послания, които най-много ще я заинтересуват.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Оттам можете да повтаряте и подобрявате потребителското преживяване на вашия продукт, за да зарадвате още повече клиентите си – може би дори до такава степен, че те да споделят вашия продукт по естествен начин. Или с други думи, безплатен маркетинг. 😍

Елементи на ефективен потребителски профил

Никой клиент не иска да се чувства като просто номер, а иска да се чувства като истински човек с реални цели, проблеми и отговорности. Ето защо е изключително важно да бъдете внимателни и обмислени при създаването на потребителски профили, като започнете с тези ключови елементи:

Създайте заглавие за потребителски профил

Заглавието ви е всъщност първото впечатление за потребителския профил, затова трябва да бъде запомнящо се. Започнете с изображение на потребителя, както и с неговото име, професионална длъжност и цитат или описание на профила, което разкрива на екипа ви малко повече за това кой е този човек.

Тази кратка биография трябва да е лесна за четене и да не надвишава едно-две изречения. Например, ако управлявате медийна и рекламна агенция в индустрията за красота и уелнес, типични потребителски профили могат да бъдат хора като Кели – съосновател и главен изпълнителен директор на малка марка за коса, която се нуждае от някой, който да се занимава с дигиталния маркетинг, за да може тя да се фокусира върху нови продукти и разрастването на бизнеса си.

Що се отнася до изображението, изображението на вашия потребител трябва да бъде реалистично и да съответства на основните характеристики, личността и тона на вашия идеален клиент. Това ще човекоподобни вашите потребителски профили и ще улесни заинтересованите страни да се идентифицират и да съчувстват на вашата целева аудитория.

С идеята за образа на вашия потребител в ума, ви предлагаме да потърсите изображения с отворена лицензия или стокови изображения, за да запазите този елемент от вашия профил прост и точен.

Подробен демографски профил и информация за миналото

Информацията в заглавието може да е измислена, но всичко е основано на проучвания! И тези проучвания личат в демографската част на потребителските профили. Не се колебайте да бъдете толкова подробни, колкото е необходимо, като вземете предвид личния и професионалния опит на клиентите си, потребителската среда и всички психологически променливи, които могат да повлияят на начина им на живот и изборите им.

Искате да знаете какво точно да включите в демографския профил? Ето какво имаме предвид:

Личен опит

Не е необходимо да се задълбочавате прекалено в въображаемия живот на този човек, просто нарисувайте картина на това кой е той чрез измислени лични подробности. Определете важни статистически данни като възраст, полова идентичност, етническа принадлежност и раса, ниво на образование и семейно положение на вашия персонаж, които оказват влияние върху неговия професионален живот.

Например, нашата Кели може да е 43-годишна работеща майка, живееща в Скотсдейл, Аризона, с докторска степен по органична химия.

Професионален опит

Тук се впускате малко по-надълбоко в практическата страна на нещата. Използвайте актуални проучвания на пазара, за да определите длъжността на потребителя, реалистичното ниво на доходите, трудовия стаж и баланса между работата и личния живот.

Потребителска среда

На какви ежедневни необходимости разчитат вашите потребителски профили, за да свършат работата си в социален, физически или технологичен контекст?

Обмислете потенциалния технологичен набор на вашите потребители. Независимо дали това включва работа в офиса или дистанционно, броя на служителите, с които работят, времето, прекарано в срещи, или колко често са онлайн през деня, тези подробности са от значение.

Кели може да работи в офиса през повечето дни от седмицата, но рядко седи на бюрото си, защото е заета с обсъждане на идеи или подготовка за събития с екипа.

Психографика

Психографиката е всеобхватен термин, който описва поведенческите модели, нагласите, интересите, мненията, болезнените точки, мотивациите и други характеристики на вашата аудитория. По принцип всичко, което прави Кели Кели. 💜

Създавайте документи от всяка точка на вашата работна среда в ClickUp с вложени подстраници, таблици и стилове, за да организирате бързо и ясно огромно количество информация в перфектна структура.

Не се колебайте да бъдете креативни и наистина конкретни, за да се насочите към нишова аудитория. Повярвайте ни, ако един от вашите клиенти решава проблем с помощта на вашия продукт, вероятно има хиляди други като него, които биха могли да се възползват по същия начин – просто все още не са открили вашата компания.

Ето няколко психографски характеристики на Кели, които да ви дадат идеи:

Кели стартира своята компания за козметика за коса преди повече от 20 години като страничен бизнес, за да си плати обучението, но през последните седем години това се превърна в нейната пълноценна кариера.

Кели преди беше по-активно ангажирана с разработването на продукти, а сега прекарва голяма част от времето си на търговски изложения или посещава потенциални търговски обекти, за да популяризира лично своята марка.

Тя вижда голяма стойност в дигиталния и афилиейт маркетинга, но не знае откъде да започне. Продуктите й имат силно присъствие на местния пазар, но тя иска да разшири продажбите си в повече щати.

Когато Кели не работи, тя отделя времето си предимно на децата си и рядко проверява телефона си извън работното време. Тя насърчава служителите си да правят същото!

Крайната цел и мотивация на потребителския профил

Това е основната причина, която определя поведението и решенията на потребителските ви профили.

В тази секция се описва какво искат да получат потребителските ви профили от използването на вашия продукт – какво ще спечелят от него. Утвърждаването на подходящите крайни цели е ключът към разбирането на това, което потребителските ви профили се опитват да постигнат, и към създаването на продукти и съобщения, които резонират с тяхната визия.

Освен това, определянето на ежедневните им мотивации и професионалната им крайна цел с проблема, с който се сблъскват, е ключово за определяне дали сте намерили подходящата аудитория за вашия продукт. За Кели целта може да бъде да намери креативна агенция, която да се занимава с брандирането и онлайн присъствието й от начало до край.

Можете да разширите това, като опишете факторите, които мотивират нейната цел тук. Може би Кели не е в състояние да управлява вътрешно цифровите маркетингови процеси на бизнеса, но иска да развие тази област от бизнеса си, без да добавя още едно задание към графика си. Просто се уверете, че сте обхванат това, което потребителите ви искат да постигнат и защо го правят, и ще сте в добра форма. 🙂

Често срещани проблеми и предизвикателства

Познаването на мотивациите на потребителските персонажи ще ви помогне да разберете лесно общите предизвикателства, пред които са изправени с настоящите продукти, и какво би ги насърчило да направят промяна.

Направете връзки и свържете идеите на организирана цифрова бяла дъска, за да разпознавате по-добре моделите и проблемните точки при създаването на вашите профили.

Обмислете препятствията, които могат да попречат на потребителите ви да постигнат целите си, или въпросите, на които те може да се сблъскват многократно. В идеалния случай вашият продукт или запълва празнина в работните им процеси, или създава решение, което е в синхрон с ежедневните им дейности.

Връщайки се към Кели, тя знае, че пропуска много потенциални клиенти, като не се възползва от потенциалните клиенти от рекламата в социалните медии, по-силно онлайн присъствие като цяло и кохерентен брандинг. Тя може би също така се мъчи да намери агенция, на която да се довери, по няколко причини! Вероятно от гледна точка на креативността, логистиката или отчетността.

Сценарий от ежедневието

Този сценарий няма нищо общо с TikTok клиповете „ден от живота“, които тайно обичате да следите. Това е кратко описание на начина, по който вашите потребителски профили ще открият и ще взаимодействат с вашия продукт, за да достигнат желаното решение или цели.

Далеч от буквално описание на деня им, сценарият на потребителския профил ще бъде написан от тяхна гледна точка и ще ви даде информация за ключови случаи на употреба на вашия продукт в бъдеще!

Начертайте как потребителският профил се вписва в цялостната ви маркетингова стратегия на дигитална бяла дъска в ClickUp.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТПрепоръчваме ви да запазите сценариите за потребителските си профили за бъдещи тестове за използваемост и картографиране на пътуването на клиентите! Вместо да се впускате в подробно разпределение по време на вашите профили, използвайте информацията, която вече сте събрали, за да съставите историята си. Не е необходимо да надвишавате 100 думи. 🙌🏼

Как да създадете потребителски профил

Сега, след като разгледахме основните елементи, нека приложим знанията си на практика, като създадем потребителски профил! Следвайте нашето стъпка по стъпка ръководство, за да създадете профили за всяка индустрия, продукт или услуга. Няма да ви оставим да започнете от нулата, продължете да превъртате, за да намерите подходящия шаблон за потребителски профили, за който сте мечтали. 🎉

Стъпка 1: Проучване

Провеждайте проучвания на потребителите и събирайте данни за реални потребители, за да намерите подробната информация, посочена по-горе, включително демографски данни, поведение и мотивации. Можете да провеждате проучвания по традиционния начин или да прегледате своя CRM софтуер, за да изпратите анкети, да проведете интервюта и да насърчите реални връзки с клиенти, докато събирате данни.

Създавайте интуитивни и подробни анкети и заявки за обратна връзка директно от работното си пространство, като използвате ClickUp Forms.

Стъпка 2: Търсете модели

Прочетете, препрочетете и организирайте проучването си, за да идентифицирате модели в резултатите си и да се фокусирате върху целевите си потребители. Използвайте тези модели, за да започнете да съставяте историите на потребителите си. И не забравяйте, че може да създадете повече от един профил!

В зависимост от вашия продукт и типа на повтарящите се теми, които откривате в проучването си, може да откриете нов пазар, в който да навлезете, и да създадете множество профили, които да го представят.

Сега, когато вече имате проучването си за потребителите и целевата аудитория, е време да съберете всичко на едно място.

Стъпка 3: Винаги, винаги, винаги използвайте шаблон!

Софтуерът за провеждане на потребителски проучвания, управление на задачи, достъп до базата данни с клиенти и създаване на дизайни е от съществено значение в този процес. Но управлението на този дълъг списък от инструменти не е лека задача. Вместо да разпределяте времето си между сложни технологии и да започвате от нулата с всеки елемент от процеса на създаване на потребителски профили, започнете с шаблон.

Най-добрите шаблони са персонализирани, безплатни за използване и се интегрират с всички други ваши приложения, за да направят процеса на създаване на потребителски профили значително по-лесен и по-ефективен. По принцип, всичко, за което е проектиран ClickUp!

ClickUp е единственият софтуер за продуктивност, който е достатъчно мощен, за да централизира работата ви – във всички приложения – в една платформа за сътрудничество. С постоянно растящ списък от функции, които обхващат всичко – от планиране на кампании до изпълнение на дизайнерски процеси, ClickUp е вашият универсален софтуер за всяка задача.

Вижте ключова информация за вашата целева аудитория, включително мотивацията, демографските данни и професионалната история, като използвате шаблона за потребителски профил на ClickUp.

Шаблонът за потребителски профили на ClickUp има функционалността, от която се нуждаете, за да подреждате, организирате и достъпвате лесно вашите профили. С четири изгледа на проекти за управление на вашите профили и 17 персонализирани полета, този шаблон на ниво списък ви дава по-дълбоко разбиране за вашата аудитория, за да създадете впечатляващи профили.

Прегледайте профилите на вашите персони на по-високо ниво от интерактивния си списък и дори вижте ключови подробности, включително възрастовата им група, мотивация, професия, цели и заплата с един поглед. Тази информация може да се използва за филтриране, групиране и сортиране на списъка ви с персони с няколко кликвания или да се подреди по пол на предварително създадена Kanban табло.

Групирайте и управлявайте потребителските си профили на интерактивна Kanban табло, като използвате шаблона за потребителски профили на ClickUp.

Ръководството за начало действа като ваш личен помощник, за да започнете да използвате този шаблон като професионалист от момента, в който го приложите. И докато продуктът ви се развива, можете лесно да актуализирате потребителските си профили от шаблона, за да ги поддържате винаги актуални.

Стъпка 4: Съберете обратна връзка

След като сте изготвили профила на потребителя, е време да проверите отново работата си чрез обмислени и повтарящи се кръгове на обратна връзка. Потвърдете профила, като го споделите със заинтересованите страни, членовете на екипа, клиентите, експертите и други.

След това съберете обратната връзка и коригирайте според нуждите. Може да са необходими няколко итерации, за да определите точно потребителския си профил, а той може дори да се промени с развитието на продукта ви. Просто не забравяйте, че колкото повече време отделите за изготвянето на точни профили, толкова по-голяма стойност ще донесат те на вашия бизнес.

Използването на формата за потребителски профил в шаблона ви в ClickUp е идеално за тази цел. След като член на екипа или заинтересована страна подаде заявка под формата на анкета, този потенциален профил се превръща директно в задача, която маркетинговият и дизайнерският екип могат да проучат, разработят и евентуално одобрят!

Стъпка 5: Приложете го на практика

Време е да използвате вашите профили! 🎉

Това може да е част от вашите маркетингови OKR и стратегия, но потребителските профили са ресурси, които могат да се използват от екипите в цялата организация. Споделете профилите си с екипа по продажбите, авторите на блога, UX дизайнерите и представителите на клиентската поддръжка, за да могат по-добре да разберат с кого общуват ежедневно.

С развитието на вашия бизнес тези профили ще станат неразделна част от насоките за вашата марка, които вашите UX дизайнери и екипи за управление на продуктите трябва да следват. Когато правите важни решения за продуктите и създавате нови функции, съобщения и дизайн, имайте предвид вашата пазарна аудитория, за да сте сигурни, че те ще продължат да отговарят на нейните нужди.

Развийте потребителските си профили с ClickUp

Има много шаблони за потребителски профили, от които да избирате, така че не е нужно да се задоволявате с първия, който ви попадне. Освен това, самият потребителски профил е постоянен ресурс в цялата ви маркетингова стратегия, а не еднократна задача. Затова намирането на шаблон, който е привлекателен и достъпен, ще ви бъде много по-полезно в дългосрочен план.

Нашето предложение? Не търсете по-далеч от ClickUp. 🙂

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

ClickUp се интегрира с над 1000 други инструмента и разполага с обширна библиотека от шаблони за всякакви случаи на употреба, за да оптимизирате процесите си, включително специален шаблон за създаване на потребителски профили!

Започнете да използвате ClickUp безплатно, за да създадете персони и да видите как профилите им придобиват форма за нула време!