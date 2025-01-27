10-те най-добри софтуерни инструмента за UX дизайн за дизайнери през 2025 г.

Като UX дизайнер, основната ви задача е да създадете гладко и безпроблемно потребителско преживяване. А подходящите инструменти за UX дизайн могат да ви помогнат да усъвършенствате уменията си на различните етапи от разработването на продукта.

От проучвания и тестове с потребители до създаване на wireframes, прототипи и други, вие се нуждаете от всеки елемент, за да стигнете до финалната линия. ?

За щастие, този практичен наръчник представя 10-те най-добри инструмента за UX дизайн, които ще ускорят процеса на разработване на вашия продукт и ще направят работата ви забележителна.

Намирането на висококачествен инструмент за UX дизайн може да направи разликата между загуба на часове в игра с капризен, посредствен вариант и оптимизиране на работата ви за постигане на по-добри резултати. ⚒️

Един добър инструмент за UX дизайн трябва да притежава следните характеристики:

Интеграции : Софтуерът за UX дизайн трябва да се интегрира с другите ви системи за дизайн, за да създаде безпроблемни работни процеси.

Минимална крива на обучение : Най-добрите инструменти имат опростен интерфейс, който не отнема много време за усвояване. По този начин както експертите, така и начинаещите могат бързо да се запознаят с тях.

Функции за сътрудничество : Много : Много екипи за UX дизайн работят заедно, за да създават продукти . Потърсете инструменти, които предлагат начини за съвместна работа в реално време.

Шаблони и бели дъски: Инструментите за UX трябва да разполагат с шаблони и инструменти като Инструментите за UX трябва да разполагат с шаблони и инструменти като бели дъски за управление на проекти . Това прави създаването на итеративни дизайни и иновативни нови продукти по-бързо и по-ефективно.

Независимо дали търсите AI генератори на изкуство, инструменти за тестване или шаблони за графичен дизайн, има UX/UI инструменти за дизайн, които ще ви улеснят живота. Ето 10-те най-добри UX инструмента, разпределени според най-добрите им приложения.

Най-доброто за сътрудничество в дизайна

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други елементи.

Шаблонът за UX проектен план на ClickUp представя пътна карта за разработването и пускането на вашия продукт. Очертайте пътя на потребителя, създайте и приоритизирайте задачите за всеки член на екипа и разпределете ресурсите, за да осигурите гладък процес.

ClickUp е повече от инструмент за управление на проекти – с този инструмент на разположение, UX дизайнерите могат бързо да подчертаят дефинициите на обхвата и да разработят потребителски профили. След това изгответе чернови на wireframes и прототипи и ги подложете директно на тестване и валидиране.

Използвайте този шаблон за итеративен и инкрементален дизайн. По този начин вашият екип се адаптира и прави промени, за да създаде възможно най-добрия продукт.

Лесно скицирайте макети и идеи за wireframe на ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards също улеснява сътрудничеството. Използвайте шаблоните на ClickUp Whiteboard като платно за обсъждане на идеи за продукти, създаване на диаграми и работа с целия екип в реално време.

Бързо добавяйте изображения и връзки за справки и преминавайте от концептуалния етап към действителни задачи само с няколко кликвания благодарение на опростения потребителски интерфейс.

Най-добрите функции на ClickUp:

Сътрудничеството в реално време държи всички – UX и UI дизайнери – в течение и ангажирани.

Цялостните центрове улесняват получаването на обща представа за управлението на всеки проект и на етапа, на който се намират задачите.

Шаблони за дизайнерски брифинги, работни процеси и други, които спестяват време и повишават ефективността, за да преминат проектите през целия процес.

Ключовите функции за сътрудничество предлагат на екипите възможност да работят върху един и същ документ или бяла дъска.

Ограничения на ClickUp:

Някои потребители смятат, че голямото количество шаблони и функционалности може да отнеме известно време, за да се научат.

Новите AI функции са ограничени до платени планове, което може да бъде предизвикателство за по-големи екипи.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Craft

Най-доброто за сътрудничество в дизайна

чрез Invision

Craft е плъгин за Invision, който работи безпроблемно с други инструменти за UX и UI, включително Sketch и Photoshop. Всяка промяна, която направите в стила, анимациите или дизайна, се актуализира автоматично и в другите ви инструменти. Простият потребителски интерфейс ви позволява да премествате елементи от дизайна с плъзгане и пускане, да добавяте данни и да включвате изображения с професионално качество.

Създайте най-добрите функции:

Включва достъп до Getty Images и iStock, за да можете да създавате визуални елементи с професионални детайли.

Незабавното синхронизиране и актуализиране спестяват време, когато проектирате на различни платформи.

Ограничения на изработката:

Някои потребители имаха затруднения при изтеглянето на приставката и трябваше да следват ръчни стъпки, за да я инсталират.

Някои потребители са изпитвали забавяния, когато са се опитали да използват Craft с по-стари операционни системи за Mac.

Ценообразуване на Craft:

Безплатно

Оценки и рецензии на Craft:

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Sketch

Най-доброто за създаване на прототипи

чрез Sketch

Част от процеса на UX дизайн включва създаването на wireframes – визуален наръчник за структурата на уебсайта. Sketch е инструмент за създаване на wireframes, разработен специално за Mac потребители, за да подпомага дизайна, прототипите и др.

Използвайте го, за да създавате нискокачествени wireframes, както и по-сложни висококачествени wireframes. Той разполага с вградени икони, символи и илюстрации, за да ускори излишните дизайнерски задачи повече от всякога.

Използвайте Sketch, за да проектирате схеми на страници, чертежи на екрани и да идентифицирате ключови елементи на уебсайтове.

Най-добрите функции на Sketch:

Интуитивният дизайн на интерфейса не изисква много време за усвояване, така че можете да започнете да проектирате за минути.

Отваряйте и редактирайте Figma файлове, за да направите прехода към този инструмент безпроблемен.

Многократно използваемите шаблони за дизайн ви дават отправна точка при създаването на пътни карти за уебсайтове.

Ограничения на Sketch:

Някои потребители установиха, че сложните SVG файлове не винаги се импортират правилно.

При използването на инструменти от Adobe Creative Cloud, като Adobe XD, някои потребители са имали технически проблеми при прехвърлянето на елементи от дизайна.

Цени на Sketch:

Стандартен : 12 долара на месец, на редактор, фактурира се месечно

Бизнес : 20 долара на месец за всеки редактор, фактурира се ежегодно

Само за Mac: 120 долара за лиценз

Оценки и рецензии за Sketch:

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

4. Mockflow

Най-доброто за създаване на прототипи

чрез Mockflow

Mockflow е инструмент за UX/UI дизайн, който помага на дизайнерите да визуализират и обмислят идеи за UI и дигитални продукти. Всеобхватната платформа е идеална за създаване на макети и проследяване на целия процес на дизайн.

Областите за брандинг активи, включително Style Guide, улесняват документирането на най-добрите практики, включително шрифтове и цветови схеми. Инструментите за презентации улесняват споделянето на най-новите актуализации с целия екип.

Най-добрите функции на Mockflow:

Съвместните виртуални срещи за дизайн включват режими за чат на живо и презентации, така че можете да работите в реално време и да получавате обратна връзка за дизайна на вашия продукт.

Над 20 подобрения, включително тестване от потребители, информационна архитектура, персони, висококачествени прототипи и UX сторибординг.

Ограничения на Mockflow:

Някои потребители споделят, че е трудно да организират завършените wireframes и sitemaps.

Други смятаха, че обхватът на употреба е ограничен, което затруднява бизнеса с разнообразни дизайнерски нужди.

Цени на Mockflow:

Основни: Безплатни

Wireframing: 14 долара на редактор на месец

Продуктов дизайн : 19 долара на месец за всеки редактор

Enterprise: 160 долара на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Mockflow:

G2 : 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 50 отзива)

5. Invision

Най-доброто за прототипиране

чрез Invision

Ако търсите инструмент за прототипиране, който членовете на екипа могат да използват, обърнете се към Invision. Invision предлага всеобхватно бяло табло, което помага на екипите да си сътрудничат при създаването на интерактивни прототипи и други елементи на дизайна.

Готовите шаблони улесняват започването на процеса на дизайн, а организираните пространства ви позволяват да следите различни проекти и етапи в процеса.

Най-добрите функции на Invision:

Сътрудничеството в реално време означава, че работите заедно, проявявате творчество и постигате решения и действия.

Интегрира се с десетки популярни инструменти за дизайн и производителност , включително Notion, Slack, Salesforce и Jira.

Безплатните и платените планове предлагат персонализиране в зависимост от нуждите на вашата организация.

Ограничения на Invision:

Няколко потребители изразиха желание да има по-стабилен UI комплект за дизайн.

Можете да свържете всичките си инструменти в Invision за създаване на прототипи, но самият процес на дизайн трябва да се извършва в друг инструмент.

Цени на Invision:

Безплатно : 0 $ завинаги

Pro : 4 долара на активен потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Invision:

G2 : 4,4 /5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

6. Marvel

Най-доброто за прототипиране

чрез Marvel

Marvel улеснява екипите да работят заедно, за да проектират, тестват и разработват продукти в различни контексти. Това е платформа за дизайн, която подобрява тестването на прототипи, оптимизира предаването на разработчиците и увеличава ефективността на тестването.

Създавайте впечатляващи потребителски интерфейси и wireframes за минути, а след това превърнете тези дизайни в прототипи, без да използвате друга платформа. Предайте дизайна на разработчик и проследявайте резултатите от тестовете, за да получите информация за потребителските потоци – всичко на едно място.

Най-добрите функции на Marvel:

Лесно създаване на интерактивни дизайни и функционални прототипи

Съхранявайте файловете с дизайна и обратната връзка в приложението, за да следите напредъка и всички промени, които трябва да бъдат направени.

Ограничения на Marvel:

Някои потребители смятат, че елементите на потребителския интерфейс на един екран ограничават процеса на дизайн, ако предпочитат да имат по-широк поглед върху проекта.

Няколко потребители смятат, че анимациите биха могли да бъдат по-плавни.

Цени на Marvel:

Безплатно : 0 $

Pro : 12 долара на месец, фактурира се ежегодно

Екип: 42 долара на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Marvel:

G2 : 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

7. Hotjar Engage

Най-доброто за тестване от потребители

чрез Hotjar

Единственият начин да разберете дали вашите дизайни са ефективни е да ги тествате. Огромна част от ежедневието ви като UX или UI дизайнер ще бъде тестването на прототипи и съществуващи продукти и услуги.

Hotjar е изключително полезен инструмент за проучване на потребителите, който предлага информация за това как потребителите използват вашия сайт, кои дизайни се превръщат в продажби и къде читателите напускат страницата. Инструментът Engage има за цел да автоматизира процеса на тестване от потребителите. Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, и насрочете разговори с реални потребители, за да тествате решенията.

Най-добрите функции на Hotjar Engage:

Свържете се директно с вашите потребители и заинтересовани страни или използвайте тяхната база от над 200 000 участници, за да тествате вашите продукти и спецификации.

Автоматично преобразувайте бележките с времеви отметки от разговорите в задачи за действие.

Ограничения на Hotjar Engage:

Можете да записвате сесии само в една област на сайта едновременно, което представлява предизвикателство за дизайнерите, които провеждат няколко едновременни теста.

Няма телефонен номер за обслужване на клиенти, така че ще трябва да изчакате за поддръжка по имейл.

Цени на Hotjar Engage:

Основен : 0 $ завинаги

Плюс : 280 долара на месец

Бизнес : 440 долара на месец

Мащаб: Персонализирани цени

Hotjar Engage оценки и рецензии:

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 400 отзива)

8. Optimal Workshop

Най-доброто за тестване от потребители

чрез Optimal Workshop

Инструментите за UX/UI дизайн като Optimal Workshop могат да подобрят тестването на използваемостта и да ви помогнат да разработите крайния продукт. Optimal Workshop е платформа, фокусирана върху данните, която оптимизира проучванията на потребителите и предоставя полезни информации на едно място.

Вградените инструменти за количествено и качествено проучване дават възможност на членовете на екипа да вземат правилни решения при създаването на нови дизайни и актуализирането на съществуващите.

Най-добрите функции на Optimal Workshop:

5 специализирани инструмента за проучване, включително OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions и Reframer, за да оптимизирате дизайна на оформлението си и да получите обратна връзка.

Множеството методологии за анализ ви позволяват да разглеждате данните си по начина, по който желаете.

Достъп до 239 милиона участници и инструменти, с които лесно можете да поканите вашите UX дизайнери или сътрудници да тестват най-новите ви дизайни.

Ограничения на Optimal Workshop:

Можете да изберете само 10 отговора, които да включите в графиката в даден момент.

Не можете да разделяте аудиториите в един тест; трябва да проведете няколко теста за всяка аудитория, което води до по-бавна обратна връзка за големи проучвания на потребителското преживяване.

Цени на Optimal Workshop:

Безплатно : 0 $ с ограничения за потребители и тестове

Pro : 249 долара на месец за един потребител

Екип : 249 долара на потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Optimal Workshop:

G2 :4. 5 /5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5+ отзива)

9. Axure

Най-доброто за адаптивен уеб дизайн

чрез A x ure

Когато става въпрос за адаптивен уеб дизайн, ключово значение има наличието на UX инструмент, който позволява персонализиране. Axure ви позволява да експериментирате с тригери за събития, условна логика на оформлението и дизайнерски действия, за да създадете най-доброто потребителско преживяване.

Използвайте вградените уеб-базирани джаджи, за да проектирате решетки и динамични интерфейси за минути, а не за часове.

Най-добрите функции на Axure:

Контейнерите с множество състояния правят всички дизайни в динамичния панел незабавно превъртаеми, подобрявайки дизайна на настолни и мобилни устройства като iPhone и Android.

Удобните за ползване адаптивни изгледи ви позволяват да проектирате на една страница, така че да можете да се справите с промяната на размера и оформлението в различни изгледи.

Не се изисква код, което прави дизайна достъпен дори за хора, които нямат познания по CSS или HTML.

Ограничения на Axure:

Някои нови версии са имали бъгове по време на първоначалното пускане.

В сравнение с други инструменти за дизайн, кривата на обучение е стръмна.

Цени на Axure:

Pro : 29 долара на месец на потребител

Екип : 49 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Axure:

G2 : 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

10. Webflow

Най-доброто за адаптивен уеб дизайн

чрез Webflow

Ключов аспект от оптимизирането на потребителското преживяване е дизайнът на дисплея. Адаптивният уеб дизайн гарантира, че уеб страниците се визуализират добре, независимо дали се отварят на смартфон, лаптоп, настолен компютър или таблет. Използвайте Webflow, за да могат читателите да разглеждат уебсайта ви безпроблемно, независимо от начина, по който го отварят.

Инструментът Designer на Webflow също улеснява дизайна и го прави достъпен за всички потребители, независимо от опита им в програмирането. Като платформа без кодиране, можете да създавате свои собствени дизайни и да ги предавате на опитни разработчици или да ги публикувате сами.

Плъзгайте и пускайте стилови елементи, компоненти за многократна употреба и изображения, за да създадете визия, която ви харесва.

Най-добрите функции на Webflow:

Инструментите за персонализиране ви позволяват да променяте типографията и да дефинирате глобална цветова палитра, за да отговорите на нуждите на вашия бранд.

Пълният контрол върху оформлението ви позволява да проектирате по свой начин.

Секциите с функция „плъзгане и пускане” улесняват начинаещите да се включат в процеса.

Многобройните уроци правят сравнително лесно да разберете как работи всичко за по-кратко време в сравнение с конкурентите.

Ограничения на Webflow:

Някои напреднали дизайнери смятаха, че компонентите са ограничени.

Няма лесен начин да копирате елементи между проекти, така че ще трябва да ги пресъздадете ръчно, ако работите на два отделни сайта.

Цени на Webflow:

Starter : Безплатен

Core : 19 долара на месец, на работно място

Растеж : 49 долара на месец, на работно място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Webflow:

G2 : 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Дайте живот на вашите дизайни с ClickUp

В UX/UI дизайна стремежът към ефективност е безкраен. Позволете на ClickUp да подобри вашия дизайн процес. Използвайте бели дъски за мозъчна атака и разработване на продуктови пътни карти. Създайте wireframes и функционални прототипи, преди да преминете към тестване от потребители.

Изгответе план за дизайн проекта, автоматизирайте създаването на задачи и спестете време, за да създадете по-добра среда за сътрудничество с инструменти за UX, с които всеки може да работи.

С шаблоните за творчество и дизайн на ClickUp ще откриете нови начини да оптимизирате всички аспекти на вашите UI и UX инструменти и процеса на създаване и да постигнете целите си в областта на дизайна. А най-хубавото е, че не трябва да се притеснявате за високата цена на цялата тази помощ. ?

Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно завинаги!