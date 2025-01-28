10-те най-добри софтуерни инструмента за продуктов дизайн през 2025 г.

Продуктовият дизайн е изискваща работа, която налага на екипите да превърнат суровите идеи в изпипани продукти, които се продават. Това обикновено е достатъчно предизвикателно в споделено пространство, но залогът става още по-висок, когато екипът ви е разпръснат в различни градове, часови зони и дори континенти.

Влезте в света на софтуера за продуктов дизайн, който предлага решения, които правят този сложен процес по-лесно управляем. Тези инструменти, включително платформи като ClickUp, насърчават гладкото сътрудничество, позволявайки на екипите да итеративно усъвършенстват и подобряват дизайните си, независимо от местоположението им.

В тази статия ще разгледаме 10 от най-добрите софтуерни опции за продуктов дизайн, предлагани на пазара днес. По този начин можете да намерите инструмент, който ще допълни вашия дизайнерски екип и ще им позволи да създават впечатляващи дизайни, на които са способни.

Какво е софтуер за продуктов дизайн?

Софтуерът за продуктов дизайн се отнася до компютърни програми или приложения, които са специално разработени, за да подпомагат създаването и разработването на нови продукти. Тези софтуерни инструменти предоставят на дизайнерите, инженерите и другите заинтересовани страни необходимите инструменти и функции за концептуализиране, моделиране, симулиране и усъвършенстване на продуктовите дизайни.

Какво трябва да търсите в софтуера за продуктов дизайн?

Подходящият софтуер за продуктов дизайн може да промени изцяло работата на вашия екип. Той не само ще ви помогне да проектирате по-добри продукти, но и ще повиши ефективността, креативността и общата продуктивност на екипа.

Въпреки това, намирането на подходящия софтуер за вашите нужди изисква малко усилия. Когато сравнявате различни продукти, обърнете внимание на следните ключови характеристики:

Интуитивен потребителски интерфейс : Софтуерът трябва да е лесен за навигация, независимо от техническите умения на членовете на екипа.

Комплексни инструменти за дизайн : Потърсете усъвършенствани инструменти за 2D и 3D дизайн, които позволяват детайлно проектиране на продукти, включително функции за скициране, моделиране и редактиране.

Възможности за сътрудничество : Софтуерът трябва да поддържа работата в екип и : Софтуерът трябва да поддържа работата в екип и мултифункционални екипи с функции като редактиране от много потребители, контрол на версиите и опции за споделяне.

Възможности за интеграция : Намерете специализирани инструменти, които се интегрират безпроблемно с други системи във вашия технологичен стек, за по-ефективен процес от проектирането до производството.

Адаптивност : Софтуерът трябва да се развива заедно с вашия екип, като обработва по-сложни дизайни и персонализирани работни процеси в съответствие с вашите нужди – потенциално дори CAD софтуер или инструменти за 3D моделиране.

Управление на данни : Потърсете надеждни възможности за управление на данни за сигурно съхранение, лесно извличане и строг контрол на версиите.

Функционалност, базирана на облак : Съвременният софтуер за продуктов дизайн трябва да дава възможност на вашия екип да работи отвсякъде, като повишава ефективността при : Съвременният софтуер за продуктов дизайн трябва да дава възможност на вашия екип да работи отвсякъде, като повишава ефективността при дистанционното сътрудничество.

Цена: Цената не е всичко и ние не ви препоръчваме да използвате само безплатен софтуер за продуктов дизайн, но тя е фактор, който трябва да се има предвид, когато избирате усъвършенствани инструменти за вашите продуктови дизайнери.

ClickUp е платформа за продуктивност, предназначена за екипи, които искат да оптимизират процеса на разработване на продукти. Нейният богат набор от функции позволява на екипите да обменят идеи, да разпределят задачи и да са в течение с текущия етап на всеки проект в процеса на дизайн.

Макар че идеята за „организиране“ може да не е най-забавната тема, тя е съществен аспект от всеки дизайнерски екип и процес на разработка. ClickUp предлага на екипите лесен начин да организират всичко – от работните си процеси до вътрешните документи и библиотеките с ресурси.

Съчетайте ClickUp с софтуер за дизайн по ваш избор и ще имате силен екип, готов да завладее света с дизайн мислене от ново поколение.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Централизирането на работните процеси в ClickUp може да отнеме малко време за настройка.

Не всички изгледи са достъпни на мобилни устройства, което може да се окаже пречка за продуктовите дизайнери, които често са в движение.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Inkybay

Inkybay е фантастично софтуерно решение за продуктов дизайн за всеки, който продава персонализирани продукти. От дрехи до визитки, то ви позволява да превърнете творческите визии на вашите клиенти в осезаеми продукти, които те със сигурност ще обичат.

Въпреки това, Inkybay е малко нишов продукт, така че не можем да очакваме, че ще е подходящ за процеса на разработване на продукти на всеки. Ако обаче смятате, че е подходящ за вашия бизнес, не пропускайте да се възползвате от 14-дневния безплатен пробен период, преди да се ангажирате.

Най-добрите функции на Inkybay:

Предварително проектираните шаблони улесняват максимално предлагането на няколко персонализирани продуктови опции на вашите клиенти.

Множеството дизайнерски теми означават, че различни индустрии и бизнеси могат да използват Inkybay.

Визуалният инструмент за редактиране на продуктов дизайн позволява на клиентите да избират дизайнерски елементи и цветове за печат за персонализирани продукти.

Ограничения на Inkybay:

Фокусирани предимно върху персонализирани потребителски стоки

Цените могат бързо да станат доста скъпи за по-малките фирми, които търсят софтуер за дизайн.

Цени на Inkybay:

Стартово ниво : 19,99 $/месец

Advance : 49,99 $/месец

Професионална : 99,99 $/месец

Неограничен: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии на Inkybay:

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Няма отзиви

3. Nuxeo

Nuxeo е отличен софтуер за продуктов дизайн за компании, които търсят усъвършенствана платформа за създаване и управление на цифрови активи.

Това е особено полезно за компании, които често се налага да създават нови версии на стари дизайни. Причината е, че лесно достъпната им библиотека с цифрови ресурси и системата за плъзгане и пускане позволяват бързо и лесно създаване на макети между продуктовите дизайнери.

Въпреки това, сложността и потенциално високата цена на Nuxeo може да не са подходящи за всички, особено за по-малките предприятия с по-опростени нужди.

Най-добрите функции на Nuxeo:

Цялата ви информация в Nuxeo се съхранява в облака, така че екипът ви има достъп до нея, където и да се намира.

Интуитивната система за филтриране на търсенето позволява сортиране на продуктите въз основа на различни параметри като материали, цветове, наличност и цена.

Цифровата библиотека с материали улеснява проектирането на нови прототипи, тъй като дизайнерите могат да намират стари ресурси и да ги преместват в нови проекти с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Nuxeo:

Nuxeo може да бъде сложен в сравнение с други софтуери за продуктов дизайн и отнема време да се научите да го използвате.

Добавките могат бързо да направят Nuxeo доста скъп за този специализиран софтуер.

Цени на Nuxeo:

Nuxeo е с отворен код. Ако обаче проявявате интерес към техните услуги и инструменти, цените ще варират в зависимост от нивото на обслужване на клиенти и системните ви изисквания.

Оценки и рецензии за Nuxeo:

G2: 4/5 (76 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (33 отзива)

4. Onshape

Onshape е идеалният инструмент за компании, които се нуждаят от бързо създаване на нови дизайни. Този специализиран инструмент предоставя CAD софтуер за 3D моделиране, което го прави чудесен ресурс при създаването на цифрови модели за клиенти, особено за проекти в областта на индустриалния дизайн.

Всъщност, този инструмент за дигитално моделиране може да създава дигитални модели в реално време с CAD софтуер за много потребители и усъвършенствана система за управление на продуктови данни, която напълно елиминира досадните файлове.

Всичко това означава, че напредъкът на вашия екип е безпрепятствен, така че те могат да се съсредоточат върху това да довършат продуктите възможно най-бързо и без грешки.

Най-добрите функции на Onshape:

Техният Cloud Native CAD софтуер осигурява централизирани, сигурни и винаги достъпни данни, елиминирайки неудобството от загубени файлове и позволявайки ви да управлявате проектите си от всяко устройство, свързано с интернет.

Вградената система за управление на продуктови данни на Onshape позволява едновременна редакция на проекти с актуализации в реално време, което елиминира необходимостта от процедури за регистриране и изписване.

FeatureScript ви помага да създавате персонализирани CAD функции, които могат значително да намалят досадните повтарящи се задачи.

Ограничения на Onshape:

Потребителите с ненадеждна интернет връзка може да изпитат неудобства при използването му.

Не разполага с всички инструменти, които една специализирана CAD система трябва да има.

Този специализиран софтуер е един от по-скъпите инструменти за дизайн в този списък.

Цени на Onshape:

Безплатно

Стандартен : 1500 долара на потребител/година

Професионална версия : 2500 долара на потребител/година

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Onshape:

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

5. SolidWorks

SolidWorks е усъвършенствана софтуерна платформа за индустриални дизайнери, занимаващи се със сложни концептуални модели и 3D скулптуриране.

Пълният набор от функции насърчава безпроблемното сътрудничество, намалява времето за проектиране и осигурява гъвкав достъп до данните по проекта, което го прави отличен избор за фирми, които се нуждаят от по-мощна CAD опция. Въпреки това, по-малките компании или хората, които проектират по-прости продукти, може да счетат този набор за прекалено голям.

Най-добрите функции на SolidWorks:

Интеграцията с платформата 3DBestExperience прави сътрудничеството по-ефективно, тъй като членовете на екипа имат достъп до информация за проектирането 24/7 от всяко цифрово устройство.

Функцията „Сравнение на тела“ позволява на потребителите да сравняват две групи тела, намиращи се в една и съща част или сглобка. Това може да бъде особено полезно при обратното инженерство или при проверки на качеството на произведените части чрез сравняване на сканираните изображения с изходния CAD модел.

Системата за управление на продуктови данни на SolidWorks е проектирана да подобри отзивчивостта при търсене и да ускори навигацията в папките, особено в папки с голям брой файлове.

Ограничения на SolidWorks:

Изисква високо ниво на експертиза за тези, които използват софтуер за компютърно проектиране.

Изискванията към компютрите са високи, което може да бъде трудно за хора с бавни връзки или с по-стари, слабомощни машини.

Цени на SolidWorks:

Свържете се с отдела за продажби на SolidWorks, за да разберете какви биха били цените за лицензите, от които вашата компания може да се нуждае.

Оценки и рецензии за Solidworks:

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

6. Fusion 360

Fusion 360 е предназначен за фирми, които се нуждаят от един инструмент, който да преведе продукта от концепция и дизайн до производствен процес с помощта на усъвършенствани функции за 3D моделиране.

Чрез комбинирането на дизайн, инженеринг и производство в една платформа, Fusion360 позволява на екипите бързо да итерират дизайнерски концепции, да валидират своите дизайни и бързо да преминават от прототип към производство.

Най-добрите функции на Fusion 360:

Предлага мощен набор от инструменти за 3D моделиране, скициране, измерване и ограничения, които подобряват процеса на проектиране.

Опростеното CNC програмиране улеснява прилагането на високоефективно грубо обработване, адаптивно почистване и ориентация на инструмента.

Готовите за употреба библиотеки с печатни платки и помощниците за компоненти позволяват на дизайнерите да се концентрират върху проектите си, вместо да създават части от нулата.

Ограничения на Fusion 360:

Стръмна крива на обучение за този специализиран софтуер

Може да се забави значително при по-големи файлове или по-бавни интернет връзки.

Няма безплатна версия

Цени на Fusion 360:

Лиценз за Fusion 360: 545 USD/година

Оценки и рецензии за Fusion 360:

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

7. LabView

Когато става въпрос за разработване на автоматизирани системи за изследване, валидиране и производствени тестове, LabView се счита за високо ценено решение сред машините инженери по целия свят. Графичната му среда за програмиране е специално създадена за безпроблемна интеграция с съвместими хардуерни и софтуерни програми като PXI, CompactDAQ и CompactRIO системи и поддържа дори инструменти на трети страни.

Въпреки това, това е специализиран инструмент, който може да не е подходящ за много продуктови екипи. Ако вашият екип се нуждае от помощ при тестването и валидирането, тогава LabView е софтуерът за продуктов дизайн, от който се нуждаете във вашия технологичен набор.

Най-добрите функции на LabView:

Графично програмиране за интуитивни и ефективни процеси на разработване на продукти

Възможност за интегриране на код, написан на други езици, с 3D моделиране

Няколко версии, пригодени към различни нужди на приложенията

Ограничения на LabView:

Нишов продукт, от който не всеки ще има нужда.

Стръмна крива на обучение за хора, които не са запознати с този вид софтуер.

Цени на LabView:

Базова цена : 580 $/година

Пълен : 1830 $/година

Професионална версия: 3050 USD/година

Оценки и рецензии за LabView:

G2 : 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (14 отзива)

8. CATIA

CATIA е усъвършенстван софтуер за дизайн и стилизиране, който помага на вашия екип да работи върху сложни 3D дизайни или подробни 2D скици. Въпреки че CATIA може да се използва за всички видове продукти, той е специализиран в по-сложни машини, като тези в аерокосмическата или автомобилната индустрия.

Една от отличителните характеристики на CATIA е интеграцията му с платформата 3DExperience. Тази платформа създава социална среда за проектиране, в която вашият екип работи върху един продукт в реално време. Тази уникална комбинация от най-модерна технология и сътрудничество повишава ефективността на всеки потребител. Този софтуер за продуктов дизайн помага на потребителите да постигат отлични резултати в проектирането с възможности за проследяване и анализ на движението.

Най-добрите функции на CATIA:

Функцията за откриване на дефекти идентифицира дефектите във вашите проекти, което ви позволява да ги подобрите, преди да преминете към фазата на производство.

Color and Trim Designer позволява на дизайнерите да създават елементи на продукти, като се фокусират върху цветове, материали, покрития и текстури, добавяйки дълбочина и прецизност към процеса на дизайн, което е полезно при работа с комплексни форми.

Оценката на човешката поза е особено полезна за автомобилните дизайнери, тъй като вашият екип може да оцени как човешката поза влияе върху техните дизайни с органични форми в потребителския интерфейс.

Ограничения на CATIA:

По-сложен от всичко останало в този списък

Наистина предназначени само за доста уникални индустрии и продукти.

Цени на CATIA:

Свържете се с отдела по продажбите, за да получите оферта за вашата компания.

Оценки и рецензии за CATIA:

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

9. Autodesk Inventor

Autodesk Inventor е професионален 3D CAD софтуер, известен с инструментите си за механично проектиране, документиране и симулиране на продукти. Той се отличава от другите CAD предложения с интегрираната си система, която комбинира пълно параметрично моделиране, директни, свободни и базирани на правила възможности за проектиране. Това го прави идеален за компании, които търсят многофункционален и надежден инструмент за проектиране.

Независимо дали създавате документация за индустриален дизайн, за да гарантирате стандартите за качество на продуктите, или давате възможност за автоматизация на дизайна, Autodesk Inventor предоставя гъвкава платформа за всички ваши нужди в областта на дизайна.

Най-добрите функции на Autodesk:

Специализираните набори от инструменти за индустрията позволяват ефективни процеси на проектиране, съобразени с индустрията, в която работите.

Дизайнерската автоматизация позволява автоматизиране на рутинни задачи и стандартни конфигурации на части, подобрявайки производителността и намалявайки времето за пускане на пазара.

Съвместимостта с DWG означава, че вашите проекти могат лесно да се споделят и отварят с всеки друг софтуер, който поддържа DWG формат.

Ограничения на Autodesk:

Възможни са сривове, което ще разочарова потребителите.

Липсва интуитивен потребителски интерфейс, какъвто бихте очаквали от продукт от най-високо ниво като този.

Цени на Autodesk:

Inventor: 300 $/месец

Оценки и рецензии за Autodesk:

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

10. Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud предлага цялостен набор от инструменти за дизайн и производство с над 20 приложения за създаване и усъвършенстване на вашите творчески проекти. Независимо дали работите върху wireframing или 3D демонстрации на продукти, Adobe Creative Cloud разполага с инструментите, от които се нуждаете.

В допълнение към многофункционалността на инструментите си, Creative Cloud предлага и щедро пространство за съхранение в облака от 100 GB. Комбинирайте това с мобилните им приложения за Android и iOS и ще получите мощна комбинация за екип, който е постоянно в движение.

Най-добрите функции на Adobe Creative Cloud:

Добре познат продукт, с който много дизайнери вече трябва да са запознати.

Adobe Stock предлага на потребителите колекция от готови 3D модели.

Комбинацията от мощни браузъри и мобилни приложения позволява на хората да работят където пожелаят.

Ограничения на Adobe Creative Cloud:

Не е подходящ за технически дизайнерски нужди

Може да бъде скъпо, особено ако имате нужда само от един или два продукта на Adobe.

Цени на Adobe Creative Cloud:

Индивидуални потребители : 54,99 $/месец

Студенти и преподаватели : 19,99 $/месец

Екипи: 84,99 $/месец

Оценки и рецензии за Adobe Creative Cloud:

G2: 4,6/5 (над 35 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Поемете контрола над процеса на продуктов дизайн с ClickUp

ClickUp е незаменим инструмент за вашата работа по продуктов дизайн. Той не е просто полезен инструмент, а е основният елемент, който обединява вашия разпределен продуктов екип, перфектно координира работните процеси и гарантира безупречното пускане на продукта на пазара всеки път.

Независимо дали вашият екип е разпръснат в различни часови зони или работи в едно и също пространство, ClickUp е вашият път към насърчаване на сътрудничеството, повишаване на производителността и постигане на успех.

Време е да оставите предизвикателствата на продуктовия дизайн зад гърба си и да посрещнете нова ера на оптимизирани инструменти за сътрудничество и ефективно изпълнение на проекти.

