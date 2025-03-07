10 инструмента за създаване на wireframe модели за планиране на UX и UI през 2025 г.

Wireframes са ключови, когато става въпрос за дизайн на уебсайтове и продукти. Като прототипи за създаване на основни структури и контури, те са идеални за тестване от потребители, инструменти за презентации и други, когато включвате заинтересованите страни в процеса си.

И да, те са чудесен инструмент за повишаване на ефективността на процесите, благодарение на способността си да обединят всички и да ги насочат в една и съща посока, преди да започне по-интензивният процес на разработка.

За съжаление, популярността има и своите недостатъци: в интернет има толкова много инструменти за създаване на wireframe, че често е трудно да намерите най-добрия инструмент за вашите нужди. Този наръчник за най-добрите инструменти за създаване на wireframe за дизайн на потребителско преживяване (UX) и потребителски интерфейс (UI) ще ви помогне да намерите най-добрия софтуер за wireframe за вашия екип.

Какво трябва да търсите в инструмент за създаване на wireframe?

Дори за процес, толкова прост като създаването на wireframes, може да останете изненадани от разнообразието сред най-добрите инструменти за wireframes. Някои от основните променливи, които трябва да вземете под внимание, когато търсите най-подходящия за вашите нужди софтуер за wireframes, са:

Удобство за ползване: Независимо от инструмента за създаване на wireframe, който изберете, той трябва да има интуитивен и лесен за ползване потребителски интерфейс.

Широки възможности за интеграция: Можете ли да редактирате wireframes на мобилни устройства и чрез уеб приложение? А какво ще кажете за прехвърлянето им в по-усъвършенстван софтуер за прототипиране или други инструменти, като например Можете ли да редактирате wireframes на мобилни устройства и чрез уеб приложение? А какво ще кажете за прехвърлянето им в по-усъвършенстван софтуер за прототипиране или други инструменти, като например уебсайт конструктори с изкуствен интелект (AI) , или импортирането на wireframes на вашия уебсайт от софтуера ви за диаграми

Шаблони за wireframe: Най-добрите приложения за wireframe предлагат множество готови шаблони, които ви помагат да създадете бързо основни wireframes.

Възможности за виртуално споделяне: Функциите за сътрудничество и възможностите за споделяне с приложения като Microsoft Teams са ключови компоненти на софтуера за създаване на wireframes, особено за хибридни и отдалечени екипи.

Разширени функции: Освен основните функции, трябва да търсите и разширени инструменти, като интерактивни прототипни елементи и кликаеми wireframes, които ще подобрят значително вашия продукт и уеб дизайн.

Време е да бъдем конкретни! Това са най-високо оценените инструменти за създаване на wireframe, които включват най-добрите практики в дизайна на UI и UX.

Инструменти за създаване на wireframe и опции за управление на проекти от ClickUp

Като всеобхватен инструмент за продуктивност, наистина ли е изненадващо, че ClickUp е най-добрият инструмент за създаване на wireframe в този списък?

Софтуерът работи добре като софтуер за UX дизайн, защото комбинира визуално сътрудничество с управление на уебсайт проекти. Добавете към това и обширна библиотека с шаблони и лесно ще разберете защо ClickUp е начело в списъка с безплатни инструменти за създаване на wireframe за софтуерни екипи.

Вземете за пример шаблона за уеб дизайн на ClickUp. Той е идеалният шаблон за целия процес на дизайн, включително стратегия и дизайн. Оттам, множество шаблони за wireframe позволяват на вашия екип да премества елементи с плъзгане и пускане, докато работят заедно по създаването на потребителския интерфейс на вашия уебсайт.

ClickUp се отличава с най-добрите функции за сътрудничество в екип. Инструменти за сътрудничество като Docs, Chat и други помагат на вашия екип да бъде на една вълна, докато работи заедно, за да създаде потребителски интерфейс, който вашата аудитория ще обикне. ClickUp е просто най-добрият инструмент за създаване на wireframe.

Най-добрите функции на ClickUp

Всички инструменти, от които се нуждаете за процеса на уеб разработка, включително планиране, стратегия, създаване на wireframes и управление на проекти.

Инструменти за сътрудничество в реално време, които синхронизират работата на няколко дизайнери и им позволяват да работят заедно върху отделни графични елементи и по-големия процес на създаване на wireframes.

Безплатна версия, която позволява на потребителите да се запознаят със софтуера и да започнат да използват платформата като инструмент за създаване на wireframe с само няколко кликвания.

ClickUp Views , които предоставят широка гама от опции за получаване на информация за различни компоненти на потребителския интерфейс и wireframes в рамките на един и същ проект.

ClickUp Whiteboard , който включва интуитивна функция за плъзгане и пускане, за да започнете да създавате вашите макети. Започнете с шаблона за създаване на wireframe на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за wireframe на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Инструмент, който не е предназначен само за създаване на wireframes, което може да доведе до необходимост от обучение на няколко членове на екипа, които искат да създадат прототипи на своите UX и UI дизайнерски елементи.

Няма интерактивни wireframes, които да позволяват създаването на напълно функционални прототипи на уеб страница.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Достъпен за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. MockFlow

Чрез MockFlow

MockFlow може би е инструментът за създаване на wireframe с най-интуитивния интерфейс в този списък. Простотата е ключова, с интерфейс от типа „дръпни и пусни“, който дори начинаещите дизайнери могат да започнат да използват за минути. Добавете някои разширени функции за сътрудничество и ще получите мощен инструмент за следващия си UI проект.

Най-добрите функции на MockFlow

Отлични функции за сътрудничество (особено в платените версии), с опции за синхронизиране в реално време и видео чат.

Чист и организиран табло, което позволява на дизайнерите да работят по няколко проекта едновременно.

Обширна библиотека с икони за карта на сайта и вградени елементи на потребителския интерфейс, които улесняват създаването на wireframe от нулата.

AI функции, които генерират съдържание, така че дизайнерите да могат да се фокусират специално върху UX дизайна

Ограничения на MockFlow

Няма интерактивни прототипи на функционалността за тестване от потребители, което прави това приложение подходящо само за специфично диаграмиране.

Много ограничен безплатен план, който позволява само един проект за дизайн на потребителски интерфейс и ограничени елементи на потребителския интерфейс.

Цени на MockFlow

Основни: безплатни

Wireframing: 14 $/месец на редактор

Продуктов дизайн: 19 $/месец на редактор

Enterprise: започва от 160 $/месец

Оценки и рецензии за MockFlow

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

3. Figma

Чрез Figma

Когато говорим за най-добрите инструменти за създаване на wireframe, не можем да пропуснем Figma. Това е всеобхватен инструмент за дизайн, който включва приложение за wireframe, бяла дъска за дизайн и прототипиране.

С този обширен набор от функции идва и значителна крива на обучение, но след като се научите да работите с този векторно-базиран инструмент за дизайн, ще разберете защо той заслужава почетно място сред най-добрите инструменти за създаване на wireframe на пазара.

Най-добрите функции на Figma

Директна интеграция с инструмента за бяла дъска, комбиниращ възможностите си като приложение за диаграми с предимствата си като софтуер за дизайн.

Набор от функции, които продължават да ви дават. Например, някои потребители споделят, че използват Figma не само като инструмент за дизайн, но и като инструмент за редактиране на снимки.

Широки възможности за тестване на всички интерактивни елементи в прототипна среда, която всички заинтересовани страни могат да прегледат.

Безплатен план, който предлага по-разширени функции и по-малко ограничения в сравнение с повечето алтернативи в този списък.

Ограничения на Figma

Няма обширна библиотека с вградени UI компоненти; ще трябва да създадете или качите свои собствени.

Потенциално стръмна крива на обучение за дизайнери, които просто искат да създават бързи макети

Цени на Figma

Безплатни

Професионална версия: 12 $/месец на редактор

Организация: 45 $/месец на редактор

Enterprise: 75 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

4. Adobe XD

Чрез Adobe XD

Възможността на Adobe XD да ви преведе от нискокачествени wireframes до висококачествени прототипи в един файл и процес го прави очевиден кандидат във всеки списък с най-добрите инструменти за wireframes. Възможността да предавате файлове на дизайнерите директно в Adobe Creative Cloud прави този мощен софтуер за дизайн идеален за целия ви процес на дизайн.

Най-добрите функции на Adobe XD

Директна интеграция с усъвършенствания софтуер за дизайн, наличен в Adobe Creative Cloud, позволяващ лесно прехвърляне на файлове с векторни дизайни на икони към XD или готови прототипи от XD.

Интегрирани функции за предварително преглеждане, които ви позволяват да оценявате и споделяте wireframes и прототипи на настолни приложения и мобилни устройства.

Разширени функции, като повтарящи се решетки и стекове, които спестяват време и опростяват процеса на дизайн.

Команди за прототипиране, базирани на глас, за задействане на анимации, навигация в потребителското преживяване и интуитивно създаване на интерактивни wireframes.

Ограничения на Adobe XD

Adobe XD преминава в режим на поддръжка, което означава, че Adbove вече няма да поддържа актуализации на продукта, но ще продължи да предоставя корекции на грешки и поддръжка на потребителите.

Интерфейс, който не е толкова интуитивен, колкото другите опции в списъка, и е по-подходящ за съществуващи потребители, запознати с Creative Cloud.

Цени на Adobe XD

Индивидуален: 9,99 $/месец (един потребител)

Единично приложение (само XD): 33,99 $/месец за лиценз

Adobe Creative Cloud: 79,99 $/месец за лиценз

Оценки и рецензии за Adobe XD

G2: 4,3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

5. Sketch

Чрез Sketch

Повечето инструменти за създаване на wireframe в този списък се отличават с широка гама от функции, но Sketch се фокусира върху основните си компетенции. Интуитивните, базирани на пиксели артбордове позволяват на потребителите да скицират идеите си за минути, което прави това приложение за wireframe уникално.

Най-добрите функции на Sketch

Опростен и интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, която улеснява създаването на wireframes от нулата.

Съвместните артбордове с цветни курсори улесняват съвместната работа на няколко потребители.

Опцията за безкраен канвас, която позволява на потребителите да създават всякакъв вид дизайнерски процеси, включително единични уеб страници, сложни уебсайтове и мобилни приложения.

Възможността да създавате дизайнерски системи със стандартизирани символи, цветове и стилове, които потребителите могат да прилагат във всички wireframe и множество проекти.

Ограничения на Sketch

Инструмент, предназначен само за Mac, с уебсайт wireframes, които се показват само за гледане в уеб приложението.

Няма съществуващи или предварително създадени елементи на потребителския интерфейс; потребителите трябва да създават компоненти от нулата.

Цени на Sketch

Стандартен: 10 $/месец на редактор

Бизнес: 20 $/месец на редактор

Само за Mac: 120 долара за лиценз

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

6. InVision

Чрез InVision

Може би мислите, че безплатните инструменти за създаване на wireframe имат ограничена функционалност. InVision е тук, за да докаже, че грешите! Въпреки ниската си цена, той все още е сред най-добрите инструменти за създаване на wireframe. Като инструмент за визуално сътрудничество, интуитивният му интерфейс бързо ще се превърне в любим за вашия екип.

Най-добрите функции на InVision

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който позволява на дизайнерите да създават мощни, интерактивни wireframes за минути.

Възможността да събирате коментари от членовете на екипа и други заинтересовани страни директно в прототипа, за да правите подобрения по-бързо.

Библиотеката с форми на потребителския интерфейс, която ускорява процеса на създаване на wireframes и включва основни форми, разширени менюта и анимации.

Безплатна версия с широка функционалност, която позволява на отделни лица и малки екипи да използват мощен инструмент за създаване на wireframes без допълнителни разходи.

Ограничения на InVision

Ограничение от три документа в безплатния план, което затруднява използването му за обширни дизайни.

Трудна навигация между различни проекти

Цени на InVision

Безплатни

Pro: 7,95 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на InVision

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

7. Justinmind

Чрез Justinmind

Justinmind принадлежи към всеки списък с безплатни инструменти за създаване на wireframe, защото съчетава техническо прототипиране с най-добрите практики в областта на UX и UI. Подобно на другите инструменти в този списък, той използва интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. За разлика от другите инструменти, wireframe се формира автоматично като интерактивен прототип, което прави Justinmind почти ненадминат (особено безплатната версия).

Най-добрите функции на Justinmind

Широка интеграция с инструменти за тестване от потребители, за да получите обратна връзка в реално време за вашите wireframes и прототипи.

Разширена версия, която ви позволява лесно да преглеждате и да се връщате към предишната версия, ако дизайнът е излязъл от релси.

Крайният продукт е по-близък до окончателния дизайн, отколкото би бил с други инструменти за създаване на wireframe от този списък, благодарение на директната интеграция между wireframe и прототипа.

Почти няма нужда от обучение, което позволява на потребителите да се включат веднага и да започнат да проектират в инструмента за създаване на wireframe модели.

Ограничения на Justinmind

Няма съвместимост с браузъри. За да го използвате, ще трябва да изтеглите мобилно или настолно приложение.

Няма възможност да редактирате wireframes, които сте създали в платения план, ако се върнете към безплатната версия.

Цени на Justinmind

Безплатни

Стандартен: 9 $/месец на редактор

Професионална версия: 19 $/месец на редактор

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Justinmind

G2: 4,0/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

8. Uizard

Чрез Uizard

Въпреки че се рекламира като инструмент за дизайн и идеи, а не като инструмент за създаване на wireframe модели, Uizard все пак принадлежи към списъка с най-добрите инструменти за wireframe модели. Това се дължи главно на уникалната комбинация от практическо прототипиране и машинно автоматизиране, която предлага опции както за напреднали дизайнери, така и за начинаещи.

Най-добрите функции на Uizard

Възможност за импортиране на екранни снимки или ръчно нарисувани изображения в платформата, за да ги превърнете в редактируеми wireframes

Autodesigner, инструмент за създаване на wireframe с изкуствен интелект, който позволява на потребителите да създават динамични wireframe с само няколко команди.

Възможност за експортиране на файлове в различни формати, включително изображения и PDF файлове, за да споделяте вашите макети с други заинтересовани страни и дизайнери.

Създаване на висококачествени прототипи, които се свързват от един wireframe към другите за по-цялостно преживяване на макета.

Ограничения на Uizard

Инструмент за дизайн с изкуствен интелект, който дава непоследователни резултати

Трудности с някои малки промени, като промяна на размера или типа на шрифта, в иначе прост интерфейс.

Цени на Uizard

Безплатни

Pro: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Uizard

G2: 3,9/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 рецензии)

9. Moqups

Чрез Moqups

Moqups е един от най-добрите инструменти за създаване на wireframe, особено за начинаещи в уеб и приложен дизайн. Този инструмент комбинира бяла дъска, диаграми и wireframing в един прост процес, който не изисква никакъв опит в дизайна или оформлението, за да започнете.

Най-добрите функции на Moqups

Съгласуван фокус върху удобството за ползване, особено в сравнение с други инструменти за създаване на wireframe в този списък.

Облачен инструмент, независим от устройството, който съхранява файлове независимо от вашия настолен компютър или мобилно устройство.

Възможност да свържете експортираните файлове директно с Google Drive, за да ги използвате в презентации, Google Docs и други инструменти на Google.

Много шаблони за wireframe, за да не се налага да започвате от нулата всеки път, когато създавате нов дизайн.

Ограничения на Moqups

Набор от функции, който е по-ограничен от другите опции в този списък

Изцяло облачен инструмент за създаване на wireframe, което означава, че можете да го използвате само онлайн.

Цени на Moqups

Безплатни

Solo: 9 $/месец за един потребител

Екип: 15 $/месец за до 5 потребители

Неограничен: 40 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Moqups

G2: 4,2/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

10. UXPin

Чрез UXPin

Ако за вас е важно да предоставите достатъчно документация на вашите дизайнери, за да могат да работят с вашите макети, UXPin може да е най-подходящият инструмент за създаване на wireframe за вас. Той е интегриран с възможности за прототипиране и автоматизирана документация за предаване, включително спецификации за дизайн, Cascading Style Sheets и стилови ръководства.

Най-добрите функции на UXPin

Силен фокус върху дизайн операциите, с автоматично създаване на макети на всеки елемент, включително HTML код за бъдещо внедряване.

Обширна вградена библиотека с елементи на потребителския интерфейс, които можете да добавите директно в макетите си.

Възможност да добавяте коментари директно към вашите wireframes и прототипи, за да сътрудничите лесно с отдалечени екипи

Неограничен безплатен пробен период с пълна функционалност за студенти, записани в програма за получаване на академична степен.

Ограничения на UXPin

Само кратък безплатен пробен период; след пробния период, това е един от по-скъпите инструменти за създаване на wireframes.

Сравнително стръмна крива на обучение за инструмент, който неговите създатели са разработили предимно за по-големи организации с дълбоки познания в областта на уеб дизайна и разработката.

Цени на UXPin

Безплатни

Разширено: 29 $/месец на редактор

Професионална версия: 69 $/месец на редактор

Компания: 119 $/месец на редактор

Enterprise: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на UXPin

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (20+ отзива)

Създавайте страхотни wireframes с ClickUp

Списъкът с най-добрите инструменти за създаване на wireframe трябва да започне с ClickUp, поради обширната му библиотека с шаблони, функциите за сътрудничество и по-задълбочената интеграция, която предлага, включително управление на проекти чрез бяла дъска.

Най-хубавото е, че ClickUp не предлага безплатен пробен период с ограничение във времето, за да ви принуди да се регистрирате. Можете да започнете да използвате ClickUp безплатно, за да видите дали тази платформа е подходяща за вас.

Ако сте готови да се възползвате от най-добрия инструмент за създаване на wireframe, сега е моментът. Започнете, като създадете безплатен акаунт в ClickUp още днес!