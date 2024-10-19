10-те най-добри AI уебсайт конструктори и генератори през 2025 г.

В уеб разработката изкуственият интелект (AI) играе важна роля в автоматизирането и оптимизирането на задачите. Създателите на уебсайтове, базирани на AI, правят създаването на уебсайтове по-лесно от всякога, като същевременно позволяват на разработчиците да се съсредоточат върху важни елементи като персонализиране на дизайна.

За да ви помогнем да намерите най-добрия AI уебсайт конструктор за вашите нужди, съставихме списък с най-високо оценените софтуери, за да стесните търсенето си!

Какво да търсите в AI уебсайт конструктора?

Обърнете внимание на следните функции, когато пресявате огромния океан от AI уебсайт конструктори и техните обширни вградени AI инструменти:

Удобен интерфейс: Вашият AI-базиран уебсайт конструктор трябва да дава приоритет на лекотата на използване. Изграждането на пълен основен уебсайт за минути с помощта на инструмента трябва да бъде безпроблемен процес.

Адаптивност: Изберете AI уебсайт конструктор, който може да се адаптира към вашите предпочитания за дизайн и да включва желаните от вас елементи на уебсайта.

Възможности за интеграция: Избраният от вас AI уебсайт конструктор трябва да се интегрира безпроблемно с другите приложения и инструменти, които използвате за създаване на уебсайтове.

Персонализиране: Потърсете AI уебсайт конструктор, който зачита вашата уникална визия и предлага опции за персонализиране, които да съответстват на вашите дизайнерски елементи.

Мащабируемост: Уверете се, че AI уебсайт конструкторът може да расте заедно с вашия бизнес. Вашият Уверете се, че AI уебсайт конструкторът може да расте заедно с вашия бизнес. Вашият уебсайт трябва да може да се разширява плавно, докато вашият бизнес се разраства.

Икономическа ефективност: Когато обмисляте цената, дайте предимство на AI уебсайт конструктор, който предлага значителна стойност за инвестираните от вас средства.

10-те най-добри AI уебсайт конструктори за създаване на професионален уебсайт

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Най-доброто за управление на уебсайтове с изкуствен интелект

ClickUp е платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер, за да оптимизира управлението на задачите, проектите и продуктите.

Вграденият AI-задвижван асистент, скъпоценен камък в платформата, предлага възможности, каквито никога досега не са съществували. Той може да предсказва крайни срокове, да автоматизира монотонни задачи или да предлага точни прозрения за потребителското преживяване на уебсайта, използвайки AI. Не са необходими умения за кодиране!

Този AI маркетингов инструмент е като да имате свой дигитален стратег, който да допълва вашия инструмент за разработка на приложения или AI инструмент за създаване на уебсайтове. Потопете се в неговата богата гама от функции и открийте как ClickUp може да трансформира процеса на създаване на вашия уебсайт с помощта на AI.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Доста стръмна крива на обучение поради огромния брой функции

Случайни прекалено многобройни известия

Мобилната версия може да не включва всички функции на настолната версия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Wix ADI

чрез Wix ADI

Най-доброто за създаване на уебсайтове с помощта на AI

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) е бъдещето на интуитивния уеб дизайн. Чрез обединяване на съществуващите си дизайнерски възможности с мощността на изкуствения интелект, той създава уникален AI уебсайт конструктор, базиран на прости въпроси, задавани на потребителя.

Процесът елиминира необходимостта от обширно ръчно проектиране на вашия AI-генериран уебсайт, превръщайки създаването на уебсайтове в удоволствие, а не в задача.

Всеки сайт, създаден от генератора на уебсайтове Wix ADI, се отличава, като гарантира, че няма два уебсайта с идентичен дизайн.

Най-добрите функции на Wix ADI

AI уебсайт конструкторът създава персонализирани сайтове незабавно с опция за безплатен домейн при определени изисквания за ценови план.

Мобилната оптимизация гарантира, че вашият уебсайт, създаден с изкуствен интелект, изглежда безупречно на всички устройства.

Опцията за едностраничен уебсайт, включена в този уебсайт генератор, е идеална за портфолиа или сайтове за събития.

Използвайте удобната функция за редактиране с плъзгане и пускане, за да поемате пълен контрол над процеса от AI уебсайт конструктора по всяко време.

AI автор на съдържание предлага текстове за уебсайтове

Инструменти за създаване на лого с изкуствен интелект

Ограничения на Wix ADI

Шаблоните могат да бъдат ограничаващи за създателите на уебсайтове с напреднали изисквания към дизайна.

Мигрирането на съществуващия ви уебсайт към друга платформа може да бъде сложно

Няма безплатна версия на този страхотен AI уебсайт генератор.

Цени на Wix ADI

Light: 16 $/месец

Core : 27 $/месец

Бизнес : 32 $/месец

Business Elite : 159 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wix ADI

G2 : 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 9200 отзива)

3. GoDaddy AI

чрез GoDaddy AI

Най-доброто за създаване на уебсайтове с помощта на AI

Навигирането в онлайн пространството е сложна задача, особено за малките предприятия. GoDaddy AI се явява като спасителна благодат, специално пригодена за тях.

Макар GoDaddy да е известен с услугите си за регистрация на домейни и хостинг, навлизането му в областта на AI го позиционира като доставчик на цялостни бизнес решения.

Функциите, базирани на изкуствен интелект, помагат при създаването на отзивчиви уебсайтове, предлагат подобрения на съдържанието и дори подпомагат усилията в областта на дигиталния маркетинг. Най-голямото предимство? Безпроблемната интеграция с широката гама от други услуги на GoDaddy.

Най-добрите функции на GoDaddy AI

Персонализирани предложения за дизайн на уебсайтове въз основа на типа бизнес

Препоръки за подобряване на съдържанието, за да увеличите ангажираността на потребителите

Насоки за дигитален маркетинг за ефективно онлайн присъствие

Безпроблемна интеграция с хостинг и домейн услугите на GoDaddy

Персонализирани дизайни на потребителското преживяване, базирани на поведението на посетителите

SEO предложения, базирани на изкуствен интелект, за по-добро класиране в търсачките

Анализи на сайта в реално време за проследяване и оптимизиране на производителността

Ограничения на изкуствения интелект на GoDaddy

Може да се усеща като ограничаващ за опитни разработчици, които търсят сложни персонализации.

Ограничени усъвършенствани маркетингови инструменти в сравнение със самостоятелните платформи

Някои потребители може да сметнат преминаването между различните услуги на GoDaddy за малко тромаво.

Цени на GoDaddy AI

Посетете страницата с цените на GoDaddy AI, за да разберете всички различни пакети и функции, които можете да закупите.

Оценки и рецензии за GoDaddy AI

G2 : 3,9/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

4. 10Web

чрез 10Web

Най-доброто за WordPress уебсайтове

10Web е AI уебсайт конструктор, който съчетава иновативност с практичност, предлагайки на потребителите опростено уеб дизайн изживяване. Представете си, че съчетавате световноизвестната гъвкавост на WordPress с изключителното удобство на AI уебсайт конструктор. Това е 10Web за вас.

За броени минути този гениален AI уебсайт конструктор може да възпроизведе и създаде безплатен уебсайт на WordPress, спестявайки часове ръчен труд.

За тези, които обичат WordPress, но копнеят за по-прости методи за създаване на уебсайтове, като интерфейс с плъзгане и пускане, използващ AI-базирани инструменти, 10Web се явява като идеалното решение за професионални уебсайтове.

Най-добрите функции на 10Web

Импортирайте всеки уебсайт, за да получите неговия WordPress двойник

Създавайте персонализирани уебсайтове с интуитивни инструменти за генериране на уебсайтове

Има плъгини за всичко – от фотогалерии до SEO.

Създавайте уебсайтове, които изглеждат безупречно на всички видове устройства

Лесните за използване AI инструменти помагат за увеличаване на скоростта на уебсайта

Автоматизирани резервни копия в реално време и 24/7 мониторинг

Инструменти за подобряване на видимостта на уебсайта в търсачките

Ограничения на 10Web

Ограничено до платформата WordPress

Някои разширени функции на генераторите на уебсайтове имат по-стръмна крива на обучение

Възможни са проблеми със съвместимостта на плъгините

Цени на 10Web

Стартово ниво : 10 $/месец

Премиум : 15 $/месец

Ultimate: 23 $/месец

10Web оценки и рецензии

G2 : 4,4/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

5. CodeWP

чрез CodeWP

Най-доброто за WordPress уебсайтове

В областта на AI уебсайт строителите, CodeWP блести с блясък. Този AI уебсайт строител използва силата на AI, за да превърне дизайните директно в отзивчиви WordPress теми.

Първо, въведете желания от вас дизайн в генератора на уебсайтове. След това наблюдавайте с удивление как AI уебсайт конструкторът на CodeWP го интерпретира и превръща в динамична WordPress тема, готова да очарова посетителите.

Това е най-добрият AI уебсайт конструктор, който съчетава вашата креативност с най-модерната технология.

Най-добрите функции на CodeWP

Въпреки че е ограничен, CodeWP предлага безплатен AI уебсайт конструктор.

Превърнете дизайните в WordPress теми без усилие

Осигурява постоянна производителност във всички браузъри

Приоритизира скоростта на сайта за по-добро потребителско преживяване

Генераторът на уебсайтове променя размера за мобилни устройства, таблети и настолни компютри

Оптимизиран за интеграция с WooCommerce

SEO инструментите ви осигуряват по-добра видимост в търсачките

Съвместим с популярните WordPress плъгини

Ограничения на CodeWP

Специално пригоден за WordPress; не е толкова гъвкав в сравнение с други AI уебсайт конструктори

Разширените персонализации може да изискват ръчни настройки на генератора на уебсайтове.

Случайни разминавания между оригиналния дизайн и преобразуваната тема

Цени на CodeWP

Безплатно

Pro : 12 $/месец

Агенция: 36 $/месец

Оценки и рецензии на CodeWP

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Hostinger

чрез Hostinger

Най-доброто за създаване на уебсайтове с плъзгане и пускане

Hostinger, макар и известен предимно като мощна компания за уеб хостинг, прави силно впечатление с интеграцията на най-модерните AI инструменти за създаване на уебсайтове.

Инструментите за създаване на уебсайтове се впускат в дълбочина в нюансите на производителността на уебсайтовете, като гарантират оптимална скорост, сигурност и потребителско преживяване.

Създателят на уебсайтове Hostinger съчетава достъпност и отлична производителност на уебсайтовете с бюджетни пакети и AI инструменти.

Най-добрите функции на Hostinger

Хостинг с премиум качество без премиум цена

Опростен редактор с функция „плъзгане и пускане” с AI анализи

Създателят на уебсайтове Hostinger е оптимизиран за създаване на уебсайтове с WordPress.

Инсталиране на WordPress с едно кликване

Подобрена сигурност и производителност благодарение на интеграцията с Cloudflare

AI прозрения за по-добро класиране в търсачките

Автоматизирани ежедневни резервни копия за спокойствие

Чат с реални хора по всяко време и навсякъде

Създавайте текст бързо с AI редактора

Ограничения на Hostinger

Няма специален IP адрес при споделените хостинг планове

Допълнителната продажба по време на процеса на плащане може да бъде объркваща

Ограничено пространство за съхранение в основните планове

Цени на Hostinger

Премиум : 2,99 $/месец

Бизнес : 3,99 $/месец

Cloud Startup: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Hostinger

G2 : 4,4/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 250 рецензии)

7. Jimdo

чрез Jimdo

Най-доброто за създаване на уебсайтове с плъзгане и пускане

Когато времето е от съществено значение, AI уебсайт конструкторът Jimdo е идеалният избор. Задвижвана от системата Dolphin AI, тази платформа може да създаде персонализирани, отзивчиви уебсайтове за три минути.

AI инструментите на Jimdo анализират предпочитанията на потребителите в реално време, гарантирайки, че всеки сайт е съобразен с аудиторията си. Въпреки някои платени функции, безплатният AI уебсайт конструктор Jimdo все пак е мощен.

Най-добрите функции на Jimdo

Бързо създавайте сайтове въз основа на типа бизнес и предпочитанията

Интуитивен интерфейс дори за начинаещи

Вградени AI инструменти за повишаване на видимостта в търсачките

Сайтовете се настройват автоматично към всяко устройство

Персонализирани домейн имена за брандиране

Лесно създаване и управление на онлайн магазин

Свържете се безпроблемно с основните платформи

Ограничения на Jimdo

Ограничена творческа свобода в сравнение с традиционните AI уебсайт конструктори

Функциите за електронна търговия могат да бъдат по-усъвършенствани

Няма магазин за приложения на трети страни за интеграции

Цени на Jimdo

Play : Безплатно

Бизнес списъци: 4 $/месец

Старт : 9 $/месец

Разрастване : 14 $/месец

Електронна търговия : 19 $/месец

Неограничен: 39 $/месец

Оценки и рецензии за Jimdo

G2 : 3,9/5 (18+ рецензии)

Capterra: 4,3/5 (35+ отзива)

8. Unbounce

чрез Unbounce

Най-доброто за създаване на AI целеви страници

Създавайте визуално привлекателни целеви страници, които са оптимизирани за конверсия с AI инструмента на Unbounce. Докато потребителите работят с този AI уебсайт конструктор, неговите AI инструменти усърдно се учат, адаптират и усъвършенстват техниките си за оптимизация.

Unbounce разбира, че днешният дигитален пазар за уебсайтове, създадени с изкуствен интелект, е изключително конкурентен и за да се откроят, фирмите се нуждаят от нещо повече от просто AI конструктор и атрактивен дизайн.

Unbounce използва своите мощни AI уебсайт конструктори, за да анализира поведението на посетителите, да проследява показателите за конверсия и да предлага подобрения в реално време, които са лесни за изпълнение без кодиране или технически опит.

Независимо дали сте опитен маркетолог или просто се каните да създадете уебсайт за първи път, Unbounce е най-добрият AI уебсайт конструктор, с който вашите целеви страници ще се открояват и ще превръщат посетителите в клиенти.

Най-добрите функции на Unbounce

Адаптира текста на целевата страница въз основа на критериите за търсене на посетителите

Препоръки, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на конверсионните проценти

Създайте уебсайт без никакви познания по програмиране

Над 100 персонализируеми шаблона за различни кампании

Сравнете версиите на страниците за оптимална производителност

Свръхбързи мобилни страници за подобрено потребителско преживяване

Гарантира сигурността на данните за вас и вашите посетители

Ограничения на Unbounce

По-стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Разширените функции могат да изглеждат сложни за някои хора.

По-високи цени в сравнение с някои от най-добрите AI уебсайт конструктори

Цени на Unbounce

Стартиране : 99 $/месец

Оптимизирайте : 145 $/месец

Accelerate : 240 $/месец

Консьерж: 625 $/месец

Оценки и рецензии за Unbounce

G2 : 4,4/5 (350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (250 отзива)

9. Framer AI

чрез Framer AI

Най-доброто за уебсайтове за електронна търговия

В огромния океан от инструменти за уеб дизайн за вашия онлайн магазин, Framer AI се откроява като фар на иновациите в областта на AI уебсайт конструкторите. Този AI конструктор не се занимава само с създаването на дизайни, а и с изработването на преживявания.

За творците, които търсят съчетание между изкуство и технология, генераторът на уебсайтове Framer AI обещава точно това.

С своите усъвършенствани AI възможности, този AI уебсайт конструктор предлага предсказуеми дизайнерски функции, предлагайки подобрения и усъвършенствания за вашия AI уебсайт в движение.

Независимо дали се нуждаете от AI генератор на уебсайтове за проста начална страница или сложна уеб приложение, Framer AI гарантира, че вашите дизайни са визуално привлекателни и имат лесен за използване интерфейс.

Най-добрите функции на Framer AI

Създайте уебсайт, след което проектирайте, редактирайте и прегледайте този AI уебсайт в едно споделено пространство.

Използвайте AI генератора за уебсайтове, за да добавите лесно интерактивни компоненти като ефекти при навеждане, плъзгачи и други.

Проверете дизайна в уебсайт конструктора си преди пълното разработване

AI генераторът на уебсайтове преобразува професионалните уебсайтове в използваем код.

Върнете се към предишни дизайни в уебсайт конструктора си с едно кликване

Разширете функционалността на AI уебсайта с плъгини за общността и маркетингови инструменти

Плавен преход от дизайна към разработката на вашия AI-базиран уебсайт

Ограничения на Framer AI

Множеството AI функции изискват известно учене, за да започнете да създавате функционални уебсайтове, особено за начинаещи.

По-подходящ за прототипиране, отколкото за пълно създаване на уебсайтове с изкуствен интелект

Някои интерактивни компоненти може да изглеждат по различен начин в крайния продукт.

Цени на Framer AI

Безплатно

Mini: 5 $/месец

Основен: 15 $/месец

Pro: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Framer AI

G2 : Н/Д

Capterra: 4,4/5 (над 20 рецензии)

10. Shopify

чрез Shopify

Най-доброто за уебсайтове за електронна търговия

Пътят на Shopify в света на електронната търговия е легендарен, но навлизането му в интеграцията на AI уебсайтове поставя нов стандарт.

Освен че предоставя платформа за създаване на онлайн магазини, AI функциите на Shopify вече дават на собствениците на магазини възможност да използват данни за своя AI уебсайт.

Чрез използването на AI функции, той може да предсказва тенденциите в пазаруването, да анализира поведението на посетителите и дори да автоматизира рутинните задачи. Това оставя на собствениците на магазини повече време да се фокусират върху продуктите и стратегията, вместо да се тревожат за AI уебсайта си.

Чатботовете на Shopify, задвижвани от изкуствен интелект, подобряват взаимодействието с клиентите, като ги насочват при избора на продукти и отговарят на въпросите им в реално време.

С усложняването на света на електронната търговия, AI уебсайт конструкторът на Shopify гарантира, че собствениците на магазини винаги са една крачка напред, като вземат бизнес решения, подкрепени от данни и информация.

Най-добрите функции на Shopify

Разберете поведението и тенденциите на клиентите с AI-базирани функции

Използвайте AI генератора за уебсайтове, за да персонализирате онлайн магазина си без кодиране.

Създайте уебсайт и се насладете на персонализиран домейн

Приемайте плащания безпроблемно

Следете лесно нивата на запасите

Пазарувайте отвсякъде с мобилни отзивчиви дизайни

Привлечете повече трафик и продажби

Получавайте помощ по всяко време от реални хора

Ограничения на Shopify

Такси за транзакции, освен ако не използвате Shopify Payments

Разширените функции на AI генератора на уебсайтове могат да бъдат прекалено сложни за потребители, които за първи път се занимават с управлението на цели уебсайтове.

Някои интеграции на приложения на трети страни не са включени в основния AI уебсайт генератор.

Цени на Shopify

Основен : 39 $/месец

Shopify : 105 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Shopify

G2 : 4,4/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6100 рецензии)

Защо ClickUp е лидер в управлението на проекти, задвижвано от изкуствен интелект

Докато много платформи предлагат безброй функции, ClickUp се отличава като най-добрият уебсайт конструктор. Защо? Защото изкуственият интелект на ClickUp не е просто функция – той е платформа, на която уеб разработчиците могат да си сътрудничат с екипи и клиенти на едно място.

Независимо дали разпределяте задачи, прогнозирате сроковете за създаване на уебсайтове или се впускате в дълбочина в потребителското преживяване на уебсайта, AI-базираните прозрения на ClickUp са без конкуренция.

Готови ли сте да се възползвате от пълната мощност на AI инструментите в управлението на проекти? Опитайте ClickUp безплатно още днес!