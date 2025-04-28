10 безплатни шаблона за пускане на продукти в Excel, Word и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за пускане на продукт?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Шаблонът за пускане на продукт е инструмент за планиране на пускането на продукта от начало до край, така че да обхванете всеки етап. Работата с шаблон ви дава ясни указания, за да не пропуснете никакви аспекти, докато изграждате аудиторията си, разработвате промоционални планове и се подготвяте за успешно пускане на продукта. " } } ] }

Подготовката за пускането на нов продукт е вълнуваща, особено когато сте готови да предложите на клиентите си нещо ново. Целта е да поддържате интереса им и да увеличите продажбите с нещо ново и атрактивно. В същото време трябва да се уверите, че пускането на продукта протича гладко от първоначалното планиране до пускането на пазара.

За да ви помогнем да се отличите с успешното пускане на продукти и управлението на продукти като цяло, обмислете използването на тези шаблони за насоки и проследяване на етапите по време на работата си.

Какво е шаблон за пускане на продукт?

Шаблонът за пускане на продукт е инструмент за планиране на пускането на продукта от начало до край, така че да обхванете всяка стъпка. Работата с шаблон ви дава ясни указания, за да сте сигурни, че не пропускате никакви аспекти, докато изграждате аудиторията си, разработвате промоционални планове и се подготвяте за успешно пускане на продукта.

Какво прави един шаблон за пускане на продукт добър?

Един добър шаблон за пускане на продукт ще бъде лесен за прилагане и ще ви помогне да разработите цялостна стратегия за пускане на продукта, като ви даде възможност да следвате списък с задачи, да изготвите план, да определите етапи и да изпълните други важни задачи.

Има много налични шаблони, но не всички са с еднакво качество или включват еднакви разширени функции. Някои са по-подходящи за цялостна стратегия за пускане на продукт от други, което прави важно избора на подходящия план за пускане на продукт за следващия ви проект.

Освен това, някои шаблони не могат да се споделят или изискват да поканите екипа си да ги използва, което може да е от полза, ако не искате всеки да има достъп до тях.

10 безплатни шаблона за план за пускане на продукт

Ако не сте сигурни какъв шаблон да използвате, има много опции, които отговарят на вашите нужди и помагат на екипите да работят в синхрон.

Тук ще намерите списък с 10 от любимите ни шаблони за пускане на продукти, които включват всички възможни функции, от които бихте могли да се нуждаете. Независимо от това каква е вашата стратегия за пускане на продукти, следните шаблони ще ви помогнат да поддържате проекта си гладко от концепцията до текущата промоция.

Нека да разгледаме тези опции, нали?

1. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт в ClickUp

Изтеглете този шаблон Промотирайте нов продукт или пуснете отново съществуващ продукт чрез шаблона „Продуктов старт“ на ClickUp.

Един от най-добрите шаблони за пускане на продукти на пазара е шаблонът за контролен списък за пускане на продукти на пазара на ClickUp, който може да ви послужи като пълен шаблон за планиране на пускането на продукти на пазара. Независимо дали се нуждаете от шаблон, който да ви помогне да насочите план за пускане на нов или съществуващ продукт на пазара, в този пълнофункционален шаблон ще намерите всички необходими функции.

Този шаблон включва пет статуса, които ви помагат да проследявате напредъка на стратегията си за пускане на продукт, включително Завършено, В процес, За преглед, В очакване и В процес на одобрение.

Освен това този шаблон разполага с две полета за по-добра организация: Категория на задачата и Продължителност. Ще можете да се възползвате и от шест вида изгледи, които включват Важни етапи, Гант, По категория, Времева линия, Дейности и Ръководство за начало.

Този шаблон за план за пускане на продукт използва цветово кодиране, за да ви помогне да визуализирате и проследявате всеки елемент от процеса на пускане. В крайна сметка, това цялостно решение трябва да покрива всички нужди на екипите за маркетинг на продукти.

2. Шаблон за пускане на продукт в ClickUp Gantt Chart

Използвайте Gantt Chart View в ClickUp, за да видите стратегията си за пускане на продукти в процес на реализация.

Диаграмата на Гант остава един от най-популярните шаблони за управление на проекти, които организациите следват. Този формат на диаграмата показва дейностите спрямо графиците, за да помогне за измерване на напредъка по време на проекта.

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp включва и шаблон за диаграма на Гант, който ви помага да следите плана си за следващата стратегия за пускане на продукт. Този шаблон за диаграма на Гант улеснява прегледа на всяка дейност и задача, които трябва да изпълните в определено време, за да визуализирате плана си за пускане на проекта.

Можете да видите тази времева линия от начало до край и да определите точно кога трябва да завършите всяка задача. Например, можете да видите редица задачи в изглед „Седмица/Ден“, който ви позволява да знаете кои задачи трябва да завършите всяка седмица, включително определяне на целевата аудитория, проучване на клиентите за обратна връзка и преглед на аналитичните данни.

Ако искате пълна диаграма на Гант, която да ви помогне да изработите стратегия за пускане на продукта на пазара, изгледът на Гант в ClickUp ще бъде безценен за вашия процес.

3. Шаблон за график за пускане на продукт в ClickUp

Разкрийте пълната времева линия на пускането на вашия продукт с този специфичен изглед в ClickUp.

Използвайки същия шаблон за списък за проверка на продукти в ClickUp, ще получите достъп и до графика за пускане на продукти на пазара. Това ще ви помогне да се придържате към плана си за проекта, за да постигнете целите си и да постигнете ключови резултати.

Изгледът „Времева линия“ в нашия шаблон ви позволява лесно да видите колко сте напреднали в проекта си и колко още ви остава. Можете да видите къде се намирате във всеки етап от стратегията си за пускане на продукт с колона „Категория задачи“, която групира задачите според фазата на проекта. След това можете да видите кои задачи трябва да изпълните за всяка категория и продължителността на всяка задача.

Например, в категорията „Пазарен анализ“ може да искате да анализирате съществуващите данни за клиентите си през първата седмица, а през втората да определите целевата си аудитория. Можете да обхванете задачите в категорията „Целева аудитория“, които могат да включват провеждане на интервюта и проучвания, за да документирате всички проблеми на клиентите си.

4. Шаблон за етапи на пускане на продукт в ClickUp

Използвайте шаблона за етапи на пускане на продукт в ClickUp, за да проследявате, сравнявате и документирате напредъка на проекта.

В същия шаблон за списък с продукти на Clickup ще намерите изглед „Важни етапи“, който определя ключовите стъпки в проекта ви по време на неговото изпълнение. По време на плана за пускане на продукта вероятно ще имате конкретни важни етапи, които да постигнете въз основа на поставените цели и изготвения график.

Този конкретен инструмент за управление на продукти ще ви помогне да визуализирате всеки от тези етапи и напредъка им към събитието по пускането на продукта. С шаблона „Етапи“ можете ясно да видите списък с всички задачи, които трябва да изпълните, и съответния им статус, за да поддържате екипите на една и съща страница.

Можете също да видите конкретните начални и крайни дати за всяка задача, като крайните дати на просрочените проекти са подчертани в червено, за да се посочи спешността им. Лесно можете да видите отследеното време, отговорните лица и категориите за всяка задача.

Петте статуса за задачите по пускането на вашия продукт включват В очакване, В процес, За преглед, В очакване и Завършено. Цветовото кодиране също помага да се посочи статуса на задачата. Този шаблон е чудесно допълнение към графика на плана ви за пускане на продукта, за да ви помогне да не изоставате.

5. Шаблон за категории за пускане на продукти в ClickUp

Разделете пускането на вашия продукт по категории с този специфичен изглед на ClickUp.

Когато приложите шаблона за списък за пускане на продукт от ClickUp, имате достъп и до изглед по категории, който организира всички задачи според съответните им категории.

Категоризирането на задачите по пускането на продукта е ключово за проследяване на всяка фаза от проекта от начало до край в пътната карта на продукта. А шаблонът за категории за пускане на продукти улеснява процеса на планиране на проекта. Можете да видите кои задачи във всяка категория все още са в процес на изпълнение и да пропуснете вече завършените, което ви дава ясна представа за това какво да очаквате от останалата част от проекта.

Всяка категория съдържа списък със задачи по-долу. Например, може да имате категория „Ценообразуване“, която включва задачи като „Оценка на разходите“ и „Очертаване на бизнес целите“. Можете да видите началната и крайната дата за всеки проект и да маркирате различни задачи (или подзадачи), за да помогнете при определянето на приоритетите за успешно пускане на продукта на пазара.

Представете информацията за продукта с шаблони за информационни листове!

6. Шаблон за табло за пускане на продукти в ClickUp

Board View на ClickUp предоставя пълна картина на вашата стратегия с функции за плъзгане и пускане.

Друг изглед, който получавате с шаблона за списък с продукти на ClickUp, е изгледът на таблото. Този изглед показва всички задачи според статуса им.

Подобно на изгледа „По категория“, изгледът „Табло“ показва всички задачи в списъци под съответните им категории за статус. Различните статуси включват В очакване, В процес, За преглед, В очакване и Завършено. Отново, подобно на изгледа „Категория“, можете да видите информация за всяка задача, включително името на задачата, началната и крайната дата и час, както и всички подзадачи под тях.

Когато завършите различни задачи, те ще бъдат премахнати от съответния списък със задачи, което ще ви позволи да знаете точно какво трябва да завършите, докато работите.

Например, може да имате списък с задачи в очакване, който включва всички задачи, които все още не са започнати. Щом изпълнителят започне проект, той преминава в категорията „В процес“. Това ви помага да следите работните процеси за ефективно управление на продуктите.

7. Шаблон за разработване на нови продукти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете различните етапи и резултати от проекта с шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp.

Ако планът ви включва изцяло нов продукт, можете да допълните друг шаблон за план за пускане на продукт с помощта на шаблона за разработване на нов продукт на ClickUp. Този шаблон позволява на проектните мениджъри да проследяват напредъка на всеки проект въз основа на конкретни етапи и резултати.

Този шаблон за план за пускане на продукт на пазара предлага много функции, подобно на нашия шаблон за списък за проверка на продукти. Например, можете да проследявате напредъка въз основа на четири различни статуса за различни задачи, включително Блокирано, Завършено, В процес и Завърши.

Освен това можете да използвате няколко персонализирани полета, за да получите по-голяма прозрачност в KPI и показателите за управление на продукти, включително Продължителност (дни), Сложност на задачата, Ниво на въздействие, Екип, Фаза и Усилие за задачата. Можете да се възползвате и от пет различни типа изгледи, които включват Обобщение на проекта, Табло на процесите, Времева линия, Диаграма на Гант и Ръководство за начало.

Използвайки всички тези функции, шаблонът за разработване на нови продукти може да ви помогне да пуснете успешно нов продукт, който да впечатли вашите нови и съществуващи клиенти.

8. Шаблон за продуктова стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp може да ви помогне да идентифицирате и да се фокусирате върху най-важните елементи от разработването на продукта.

Ако се нуждаете от пълен шаблон, който да обхваща целия ви план за пускане на продукт на пазара, шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp може да ви помогне както да планирате, така и да визуализирате цялата си стратегия, от разработката до процеса на управление на пускането на пазара.

Този шаблон за пускане на продукт централизира всички подробности за вашата продуктова стратегия с подробни визуализации. В резултат на това шаблонът работи като критичен елемент, който помага на лицата, вземащи решения, да определят кои стъпки да предприемат и какво да променят, за да усъвършенстват стратегията си.

Шаблонът „Продуктова стратегия“ ви позволява да видите няколко различни статуса за различни фази и задачи. Тези статуси включват Отворен, Завършен, В процес на преглед, В процес на изпълнение, В очакване, В процес на преглед, Завърши и Нуждае се от преразглеждане. Можете също да зададете персонализирани полета при създаването на задачи за автоматизация и да разгледате включеното Ръководство за начало, за да използвате пълноценно този шаблон.

За цялостно решение за продуктова стратегия използвайте този шаблон в комбинация с нашия списък за проверка при пускане на продукт и други шаблони.

9. Шаблон за план за пускане на продукт в Microsoft Word

Чрез Template.net

Независимо дали разполагате с Microsoft Word или друг тип текстообработваща програма, можете да използвате безплатния шаблон за план за пускане на продукт на Microsoft MS Word, за да опростите пускането на вашия продукт. Можете да използвате тези шаблони за пътна карта на проекта при пускането на следващия си продукт, което ви позволява да редактирате и персонализирате шаблона според вашите уникални изисквания.

С този изчерпателен шаблон можете лесно да организирате плана си за пускане на продукт от начало до край. Включете корица, съдържание за лесна навигация и различни раздели, като доклади за ревизия, цели и задачи и други, в зависимост от нуждите на вашия проект.

Този шаблон за пускане на продукт може да бъде изтеглен в различни формати в зависимост от програмата, която използвате, включително MS Word, Google Docs, Apple Pages, редактируем PDF или версия за браузър.

10. Шаблон за стратегия за пускане на продукт в Excel

Чрез Template.net

Друг полезен инструмент за управление на пускането на продукти, който може да допринесе за успеха на вашия продукт, е Excel Product Launch Template. Той предлага перфектен начин да визуализирате стратегията си за всеки етап, като ви дава възможност да видите всяка задача по времевата линия на проекта. Можете също да маркирате проекта с цветове, за да следите всяка задача и период от време по времевата линия.

Подобно на шаблона за план за пускане на продукт в MS Word, този шаблон за пускане на продукт е достъпен в почти всеки формат, от който се нуждаете. Можете да го използвате в Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets и Google Slides. Можете също да го изтеглите в редактируем PDF формат.

Развийте бизнеса си с шаблони за план за пускане на продукти

С помощта на подходящия шаблон за пускане на продукта на пазара ще се уверите, че всички системи са в изправност и готови за пускане на всеки етап. Ще се уверите, че нито една част от стратегията ви не е пренебрегната или недоразвита.

Подходящите шаблони за пускане на продукти ще обхванат всеки аспект от пускането и ще улеснят подготовката ви за новото издание. Те също така ще оптимизират процеса в дългосрочен план с всеки нов продукт или повторно издание, което планирате в бъдеще.

Ако се нуждаете от висококачествено решение за управление на продукти за вашия бизнес, ClickUp е тук, за да ви предостави това, от което се нуждаете, с динамичен софтуер за управление на продукти, който може да изведе вашите възможности за пускане на продукти на пазара на следващото ниво.

Ще намерите много шаблони, които ще ви помогнат да планирате всяка част от жизнения цикъл на вашия продукт, заедно с хиляди интеграции, неограничен брой членове и задачи и много други без никакви разходи за вас.