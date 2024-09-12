10 безплатни шаблона за маркетингов план на продукти за планиране на кампании

Разработването на подходящи стратегии за продуктов маркетинг изисква много усилия – и подходящ шаблон за продуктов маркетинг!

Шаблоните за продуктов маркетинг се предлагат в различни форми и размери и помагат на продуктовите екипи на всеки етап от управлението на продуктите да спестят време, да подобрят сътрудничеството в екипа и да намалят вероятността от грешки, като гарантират, че всички ключови елементи са взети под внимание.

Макар че вероятно ще използвате комбинация от шаблони за продуктов маркетинг при изпълнението на вашите стратегии, намирането на идеалния шаблон за вашия екип и продукт може да бъде, меко казано, трудна задача. 😳

С толкова много опции на ваше разположение, е важно да знаете точно какво търсите от шаблона за маркетинг на продукти, преди да натиснете бутона за изтегляне. И ние сме тук, за да ви помогнем. 🙂

Прочетете, докато се впускаме в предимствата на използването на шаблон за продуктов маркетинг, ключовите функции и 10 безплатни примера за използване с ClickUp – платформата за продуктивност, от която всеки продуктов маркетолог се нуждае в живота си!

Какво е шаблон за продуктов маркетинг?

Продуктовият маркетинг е процесът и стратегията, които стоят зад промотирането и продажбата на даден продукт или услуга – и това не е лека задача. Ефективният продуктов маркетинг изисква дълбоко разбиране на самия продукт, както и на целевата аудитория, проблемите, с които се сблъскват вашите клиенти, продуктовата пътна карта и убедителна история, която да стимулира продажбите.

Това изисква и тясно сътрудничество с други екипи, включително продажби и разработка на продукти, за да се поддържа съгласуваност между всички отдели по отношение на краткосрочните и дългосрочните цели. Висококачествените шаблони за продуктов маркетинг могат да се използват от всеки от тези екипи и да подпомагат изпълнението и организирането на ключови дейности, включително проучване на пазара, анализ, ценова стратегия, позициониране, съобщения, подпомагане на продажбите, обратна връзка от клиенти и др. 🤓

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар

На основно ниво шаблоните за продуктов маркетинг са предварително създадени и персонализирани ресурси, които помагат на маркетолозите да планират и изпълняват цялостната си стратегия за продуктов маркетинг. Но ако се вгледаме в подробностите, форматът и структурата на шаблоните за продуктов маркетинг могат да се различават значително! От електронни таблици до презентации и готови документи, шаблоните за продуктов маркетинг могат да приемат практически всякаква форма.

Добрата новина обаче е, че след като намерите шаблоните за продуктов маркетинг, които работят най-добре за вашия екип, няма да се налага да започвате търсенето отначало при всяко ново пускане на продукт. Шаблоните помагат за установяване на стандартизиран подход за подобряване на вашите умения за управление на продукти и бъдещо управление на маркетингови кампании. Така че, когато дойде време да се заемете с друга кампания, ще имате надеждна отправна точка, от която да започнете вашите маркетингови усилия.

Изберете един от предварително запазените шаблони на ClickUp в Центъра за шаблони или създайте свой собствен, който да използвате в бъдещи проекти

Готови ли сте да научите повече за управлението на продукти? Започнете с подробен шаблон за управление на продукти за най-добрите инструменти за управление на работата! Освен последователност и спестяване на време, шаблоните за продуктов маркетинг рационализират съществуващите процеси на маркетингово планиране и оптимизират ресурсите ви – и това е печеливша ситуация по всички стандарти!

Основни елементи на най-добрите шаблони за маркетингов план на продукти

За да се възползвате от всички предимства на ефективен шаблон за продуктов маркетинг, трябва да обърнете внимание на няколко ключови качества:

Леснота на използване

Гъвкавост и персонализиране

Подробен и изчерпателен

Релевантност за вашия продукт, най-добри практики и актуални пазарни тенденции

Високо визуален

Преобразувайте фигурите в задачи на вашата ClickUp Whiteboard, за да започнете незабавно да прилагате вашата диаграма в действие

Също така е важно да имате предвид целта, за която се нуждаете от шаблона за продуктов маркетинг, неговата съвместимост с предпочитания от вас инструмент за управление на продукти и достъпността на шаблона, така че други членове и заинтересовани страни да могат да го преглеждат или редактират при необходимост. По отношение на функциите за управление на продукти, които да бъдат приоритетни, търсете:

10 безплатни шаблона за продуктов маркетинг за планиране на кампании

ClickUp е единственият инструмент за продуктивност, който е достатъчно мощен, за да обедини цялата ви работа в различни приложения в една платформа за сътрудничество, което спестява много време на всеки екип за продуктов маркетинг!

Приложете някоя (или всички) от тези 10 шаблони за продуктов маркетинг към вашата работна среда в ClickUp, за да изработите продуктовата маркетингова стратегия на вашите мечти, започвайки с подробен план за действие до следващото ви пускане на пазара!

1. Шаблон за пътна карта на продукта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете макроикономическа представа за визията, посоката и ангажиментите на функциите и инициативите за вашия продукт с шаблона за пътна карта на продукта на ClickUp

Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp предоставя подробна разбивка на вашата маркетингова визия, стратегия и изисквания на съвместна цифрова бяла дъска — идеалният ресурс за представяне пред заинтересованите страни. Изготвянето на продуктова пътна карта е трудна задача, а този шаблон Folder постига това с:

10 персонализирани статуса

15 персонализирани полета

Четири задачи Тагове

Седем изгледа на работния процес

Две автоматизации

И още много други. 🤩

Освен това, този шаблон не само ви помага да създадете пътна карта за вашия продукт, но и ви помага да я реализирате! С предварително създаден списък, който да ви насочва при изпълнението на пътната карта на седмична база, и форматиран ClickUp Doc, в който да пишете подробни бележки за версиите.

Въпреки че това е усъвършенстван шаблон, има много ресурси, които да ви подпомогнат при интегрирането му във вашите работни процеси, включително подробно ръководство за шаблона и помощни документи.

2. Шаблон за план за продуктов маркетинг от ClickUp

Шаблон за план за продуктов маркетинг от ClickUp

Имате пътна карта за продукта си, какво следва? Убийствен план за маркетинг на продукта, с който да разработите стратегия за нови инициативи и да приоритизирате задачите си! Шаблонът за план за маркетинг на продукта от ClickUp е тук, за да ви помогне да направите точно това. С шест персонализирани статуса и персонализирани полета, както и пет изгледа на работния процес, този шаблон е малко по-малко натоварен от първия, но този ресурс, подходящ за начинаещи, все пак е много ефективен!

Визуализирайте целите си и ключовите резултати в динамичен списък, който може да бъде филтриран, сортиран и лесно актуализиран, като използвате предварително създадени статуси и полета във всяка задача. След това проследявайте напредъка си на подробна Kanban табло, като използвате изгледа на таблото на ClickUp.

Освен това, помощният документ „Първи стъпки“ ви води през тънкостите на въвеждането на този шаблон в екипа. С подробни инструкции за това как да въведете информацията за вашия продукт, да създадете нови задачи и да използвате този шаблон в най-пълна степен.

Вижте как софтуерът за маркетингово планиране може да помогне на вашия продуктов екип!

3. Шаблон за матрица на характеристиките на продукта от ClickUp

Шаблон за матрица с характеристики на продукта от ClickUp

Всяка продуктова маркетингова кампания изисква много проучвания и критично мислене, включително и процесът на избор на продукта, в който да инвестирате времето си първо. Шаблонът „Матрица на продуктовите характеристики“ на ClickUp сравнява различни характеристики на различни продукти, за да ви помогне да вземете най-стратегическите решения за следващия си проект.

Този шаблон за списък използва пет предварително проектирани изгледа, заредени с персонализирани задачи, за да добавите лесно информацията за вашия проект. Разгледайте всичките си проекти в подреден списък, след което се запознайте с подробностите за функциите на вашия софтуер и хардуер за продуктов маркетинг, като ги подредите в интуитивна таблица с помощта на изгледа „Таблица“ на ClickUp. Оттам можете да управлявате напредъка на всяка функция от високо ниво, като използвате таблото Kanban, включено в този шаблон.

4. Шаблон за списък за проверка на цифрови продукти от ClickUp

Шаблон за списък за проверка на цифрови продукти от ClickUp

Дори и да разполагате с мощна система за управление на продукти, в която да съхранявате задачите, данните, напредъка и разговорите по проектите си, е важно да се уверите, че проверявате работата си два пъти и не пропускате нищо. С други думи, уверете се, че имате окончателен списък за проверка под ръка!

Шаблонът за списък за проверка на цифрови продукти на ClickUp е лесен за използване и достъпен за всички, но все пак обхваща всички компоненти на реализацията на цифров проект от начало до край. Този шаблон на ClickUp Doc е предварително форматиран в раздели за подробности за продукта, списъци за проверка на опаковката, планове за продажби и други маркетингови дейности, свързани с продукта. И тъй като ClickUp Docs са по своята същност сътруднически, безплатни за използване и могат да бъдат свързани с или от всяка задача, заинтересованите страни, други членове на продуктовия екип и клиенти могат да преглеждат или актуализират вашия списък в реално време, докато проектът напредва.

5. Шаблон за продуктово описание от ClickUp

Шаблон за продуктово описание от ClickUp

Ако ви е харесал предишният шаблон за контролен списък, тогава ще харесате добавените подробности и страници в шаблона за продуктово резюме на ClickUp. Този осемстраничен документ на ClickUp обхваща цялото ви резюме, предварително проектиран двустраничен документ, плана ви за пускане на пазара, интеграции на версии, приложения и др.

Създаден, за да преведе проекта ви през етапите на разработване възможно най-ефективно, този шаблон за попълване помага на мултифункционалните екипи да си сътрудничат по спецификациите на продукта, обратната връзка и задачите от един добре структуриран документ. Освен това можете да разработвате и организирате ключовите си цели и решения с редактиране на живо в ClickUp Docs, така че екипът да може да работи заедно, без да се припокрива.

И след като направите персонализирани редакции в този документ, можете просто да запазите редактирания документ като нов шаблон за бъдещи проекти.

6. Шаблон за разработване на нови продукти от ClickUp

Шаблон за разработване на нов продукт от ClickUp

След като приключите с съвместната работа по шаблона за продуктово резюме по-горе, е време да приведете плановете си в действие, като използвате шаблона за разработване на нови продукти от ClickUp. Този предварително зареден списък е подходящ за начинаещи, организиран и лесен за следване. С четири персонализирани статуса за наблюдение на напредъка, шест персонализирани полета и пет изгледа на работния процес, мениджърът по продуктов маркетинг може лесно да следи ключовите етапи, резултатите и, разбира се, екипа.

Обобщете целия си проект в интуитивен списък, след което разбийте графика на проекта и задачите за изпълнение, като използвате изгледа „Времева линия“ и изгледа „Табло“ на ClickUp, подобен на Kanban.

7. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт от ClickUp

Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт от ClickUp

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp е изчерпателен ресурс за екипите за продуктов маркетинг, който гарантира, че всички ключови елементи от пускането (или повторно пускането) на продукта са обхванати. Шаблонът включва раздели за подготовка преди пускането, дейности в деня на пускането и последващи действия след пускането, така че да не се пропуснат елементи в суматохата на процеса на пускане.

С лесен за използване дизайн и персонализирани функции, шаблонът „Чеклист за пускане на продукт“ може да бъде адаптиран към нуждите на отделни продукти и позволява на екипите да проследяват напредъка, да разпределят задачи и да сътрудничат по проекти в реално време или асинхронно.

8. Шаблон за продуктова стратегия от ClickUp

Шаблон за продуктова стратегия от ClickUp

Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp е полезен за продуктови екипи, които искат да определят и приоритизират своята продуктова маркетингова стратегия въз основа на пазарните тенденции и нуждите на клиентите. Шаблонът за продуктова стратегия прилага цяла папка към вашата платформа и включва отделни списъци за организиране на функции, графици на проекти и екипа.

Във всеки списък ще намерите предварително създадени изгледи за управление на конкретни задачи в тази категория, включително изглед „Таблица“ на ClickUp за наблюдение на всички функции, изглед „Времева линия“ за визуализиране на графика ви и няколко предварително създадени табла Kanban.

9. Шаблон за изисквания към продукта от ClickUp

Шаблон за изисквания към продукта от ClickUp

А ако търсите нещо повече от папка, за да стартирате продукта си, шаблонът за изисквания към продукта на ClickUp определено е за вас. Добавяйки отделно пространство към платформата ClickUp, този шаблон е предназначен да подобри сътрудничеството между заинтересованите страни и продуктовия екип, за да се установят изискванията към проекта, да се вземат стратегически решения и да се изградят планове за пускане на продукта.

Този шаблон включва също 17 персонализирани статуса, които осигуряват видимост на всички видове напредък по задачите, и седем ClickApps, като проследяване на времето, приоритети, етикети и предупреждения за зависимости, за да поддържат процесите ви възможно най-гладко.

10. Шаблон за ценообразуване на продукти от ClickUp

Шаблон за ценообразуване на продукти от ClickUp

Шаблонът за ценообразуване на продукти от ClickUp е идеален за екипите за продуктов маркетинг, които разработват ценова стратегия, която е едновременно конкурентна и печеливша. Този шаблон за ценова листа ще ви помогне да анализирате възможните разходи, да определите ценови цели и да идентифицирате ценови опции, които съответстват на стойността на продукта. Този шаблон се предлага с два персонализирани статуса и три изгледа на работния процес, но персонализираните полета са това, което го прави наистина полезен.

Добавете полета, включително категория на продукта, единична цена на едро, марка, стандартна единична цена, минимално количество за поръчка и др., за да имате бърз достъп до важната информация от всеки изглед и всяка задача.

Извлечете максимума от шаблона за продуктов маркетинг

Има шаблон за продуктов маркетинг за всичко. И 10-те примера по-горе го доказват!

Тези готови ресурси са създадени, за да ви помогнат със стратегическа рамка за организиране на вашите идеи, събиране на информация, проучвания, оптимизиране на производителността ви и др. Освен това, тези шаблони са създадени от ClickUp и за ClickUp, така че са практически гарантирани, че ще подобрят вашето преживяване с тази мощна платформа.

Достъп до всички шаблони, изброени в тази статия, както и до стотици функции за продуктивност, над 1000 интеграции и още много други, като се регистрирате в ClickUp още днес.