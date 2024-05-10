Как да подобрите стратегията си за маркетинг на продукти: Ръководство стъпка по стъпка

Днес най-големите и най-печеливши компании имат едно общо нещо: те се въртят около даден продукт. Независимо дали са физически или цифрови, потребителски или SaaS, продуктите са лостът за растеж на днешните индустрии. Много компании дори са заложили на своя продукт, за да им донесе първоначален тласък – което днес наричаме „ръст, воден от продукта“.

Далековидните организации знаят как да продават продуктите си и да отключват възможности за растеж и приходи.

Демонстрирането на предимствата и ценностната предложения на вашия продукт обаче е изкуство. Необходими са планиране, усилия и стратегия, за да пуснете продукта си на пазара и да го задържите там. Използвайте този изчерпателен наръчник, за да научите как да реализирате успешна стратегия за продуктов маркетинг, дори и да сте едноличен екип за продуктов маркетинг.

Какво е стратегия за продуктов маркетинг?

Преди да обсъдим продуктовата стратегия в маркетинга, нека разберем какво е продуктово управление.

Управлението на продукти се фокусира върху управлението на жизнения цикъл на продукта – от разработването до пускането на пазара.

Стратегията за продуктов маркетинг е част от продуктовото управление, която се върти около маркетирането на продукта и подготовката му за пускане на пазара. Тази стратегия свързва процеса на разработване на продукта с осведомеността за продукта в съзнанието на клиента.

Концептуално, маркетологът на продукти използва стратегии за управление на марката и тактики за продажби, като поддържане на интереса на потенциалните клиенти, кръстосани продажби, продажби на по-скъпи продукти и др., за да промотира продуктите. В известен смисъл, маркетингът на продукти е фокусиран върху продажбите, колкото и върху продуктите.

Продуктовият маркетинг е движещата сила, която помага на бизнеса:

Успешно позиционирайте уникалните предимства на продукта си , създайте привлекателни послания и го промотирайте стратегически.

Разберете пазара, на който се намира продуктът, и предпочитанията на клиентите.

Създайте стратегия за пускане на пазара на продукта с помощта на събраната информация и изработете дългосрочни маркетингови стратегии.

Продавайте продукта и насърчавайте съществуващите клиенти да повторят покупката си

Увеличете приемането и използването на продукта от клиентите

Стратегията за продуктов маркетинг може да изглежда подобна на традиционните маркетингови стратегии, но има и някои фини разлики – традиционният маркетинг промотира компанията или марката като цяло, докато продуктовият маркетинг е по-ограничен по обхват, тъй като е фокусиран върху продукта.

Продуктовият маркетинг се фокусира върху маркетинга към клиента и ускоряването на търсенето и приемането, докато традиционният маркетинг се фокусира върху привличането и превръщането на клиенти, като същевременно гарантира, че посланията на марката са последователни във всички канали.

Тъй като продуктовият маркетинг е фокусиран върху продукта, той често е част от продуктовата функция в рамките на компанията, за разлика от останалите маркетингови функции, които се отчитат пред ръководителя на маркетинга или главния маркетинг директор.

Майкъл Шипър, продуктов маркетинг мениджър в Google, обяснява:

Продуктът в тази сфера е много подобен на сграда, която е в постоянна строеж. Той никога не е напълно завършен; винаги има подобрения, които могат да бъдат направени, и мисля, че това е това, което отличава маркетинга на продукти от другите видове маркетинг.

Често срещани предизвикателства при изработването на стратегия за продуктов маркетинг

Продуктовият маркетинг се намира на пресечната точка между екипите за обслужване на клиенти, продажби, продукти и маркетинг.

Макар че това помага на марката да подходи към маркетинга на продуктите по-цялостно, то усложнява процеса. Ето някои от често срещаните препятствия, с които се сблъсква екипът за маркетинг на продуктите при създаването на добре обмислена стратегия:

Отговорност: Липсва яснота относно това кой определя стратегията за управление на продуктите. Някои приписват тази отговорност на маркетинговия екип, докато други я възлагат на екипа за продуктите или екипа за продажбите.

Междуфункционално сътрудничество: Маркетолозите на продукти трябва да работят с множество екипи, като например продажби, продукти, марка, поддръжка и др., за да изградят и изпълнят своите стратегии. Това често включва управление на взаимоотношенията с различни заинтересовани страни на различни нива в организацията, оказване на влияние без авторитет и опит за получаване на подкрепа за инициативи, като всичко това изисква добре развити умения за работа с хора.

Клиент : Екипите често не успяват да разберат непосредствените нужди на клиентите поради слабото познаване на клиентите и недостатъчно проучване.

Съгласуваност: Липса на съгласуваност в ръководството по отношение на характеристиките на продуктите, съобщенията, ключовите показатели за ефективност и др.

Ключови показатели за ефективност : Предвид сътрудническия характер на ролята, измерването и количествено определяне на въздействието на стратегиите за продуктов маркетинг става трудно.

Приоритети: Конкурентните приоритети водят до отслабване на процеса на разработване на продукти и забавяне на пускането им на пазара.

Как да изработите ефективна стратегия за маркетинг на продукти в 5 лесни стъпки

Ефективната стратегия за пускане на пазара позиционира продукта стратегически, изгражда осведоменост чрез контекстуални промоции и използва лидерството в мисленето, за да укрепи авторитета. Но когато екипите по продукти, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти работят изолирано, има ясна разединеност.

В този сценарий използването на инструмент като платформата за управление на продукти „всичко в едно“ на ClickUp би било стъпка в правилната посока. С висока степен на персонализиране на функционалността, ClickUp освобождава екипите от неефективност и загуба на време.

Работете заедно, от концепцията до пускането на пазара, с софтуера за управление на продукти ClickUp

Този централизиран инструмент замества всички софтуери за продуктивност, комуникация и управление на задачи в различните отдели и позволява сътрудничество с едно-единствено приложение за задачи, документи, чат, цели и управление на екипа.

Истинският въпрос остава: Как да създадете стратегия за маркетинг на продукти, за да донесете продукта си до прага на клиента? Ето стъпка по стъпка списък за проверка:

Стъпка 1: Опознайте идеалните клиенти на вашия продукт и създайте персона

Започнете с придобиването на задълбочени познания за целевите си клиенти, за да създадете добре проучен профил на купувача:

Разберете техните болезнени точки, интереси, очаквания и мотивации.

Научете повече за каналите, които клиентите ви използват често, за да достигнат до вашия продукт.

Проучете настоящите си клиенти, за да получите представа за проблемите, с които се сблъскват.

Провеждайте пазарни проучвания с помощта на софтуер за маркетингова аналитика и сравнявайте сходни продукти, за да определите силните и слабите страни на вашия продукт.

Анализирайте демографските данни и групите по общи характеристики като образование, ниво на доходи, кариерно развитие и др., както и по уникални характеристики като интереси, поведение и т.н.

Ако продуктът е B2B решение, добавете слой с фирмени данни, като тип индустрия, размер на компанията и др.

Използвайте данните, за да създадете 2-3 профила на купувачи, които най-добре представят вашата идеална клиентска база.

Данните, които събирате при създаването на профила на купувача, стават основа за изискванията към продукта за следващия цикъл на разработка. За да се уверите, че данните се събират, съхраняват и споделят по подходящ начин, използвайте ClickUp Brain — инструмент, базиран на изкуствен интелект, който оптимизира управлението на продуктите.

Създайте документ с изисквания към продукта с ClickUp Brain

Използвайте подходящите AI подсказки, за да разработите изчерпателен документ с изисквания към продукта, съпоставяйте го с нуждите на клиентите си и го споделяйте с екипа с едно кликване. Независимо дали искате да ускорите плановете и документацията за продуктите си или да оптимизирате обратната връзка с клиентите, ClickUp Brain ви предоставя необходимите инструменти на едно място.

Стъпка 2: Обсъдете позиционирането и посланията на продукта

Позиционирането на продукта и посланията се състоят в демонстриране на ползите, които вашият продукт може да донесе на клиентите, чрез контекстуални послания.

Постигането на правилното позициониране на продукта и послания е колективно усилие. Не позволявайте хибридният стил на работа да прекъсне вашите сесии за мозъчна атака. Опитайте ClickUp Whiteboards — виртуална бяла дъска, която превръща идеите на вашия екип в координирани действия.

Брайнсторминг, планиране и реализиране на идеи за продуктови послания с ClickUp Whiteboards

Тази визуална табло ви позволява да добавяте бележки, изображения, връзки, задачи и др., да съпоставите визията си за продукта с посланията и да координирате екипа си – всичко това с помощта на забавен и креативен канвас!

Когато обменяте идеи, използвайте следните точки, за да създадете ориентирана към клиента наративна структура за маркетинговите послания на продукта:

За кого ще бъде най-полезен нашият продукт?

Кои конкретни проблеми решава продуктът?

Защо клиентите ще искат да платят за нашия продукт?

Защо някой би избрал нашия продукт пред този на конкуренцията?

Съвет от професионалист: Съберете тази информация за вашия маркетингов план, като използвате функцията ClickUp Docs, която ви помага да редактирате документа в реално време заедно с екипа и да маркирате колегите си, така че всички да са в течение и да са на една и съща страница, включително екипите по продажби, продукти, маркетинг и обслужване на клиенти.

Сътрудничество и редактиране безпроблемно в ClickUp Docs

Бонус: Можете да използвате ClickUp Brain, за да създадете кратко представяне на базата на този документ и да обобщите това, което прави вашия продукт привлекателен, в интересен формат.

Стъпка 3: Изградете стратегията си за навлизане на пазара с пътна карта за продукта

Вече сте свършили основната работа, сега е време да я обедините в пътна карта за продукта. В зависимост от това как са структурирани продуктите и маркетинга във вашата организация, вие ще бъдете отговорни за пътната карта или ще си сътрудничите с продуктов мениджър, който ще се заеме с това.

Можете да използвате инструменти за картографиране на процесите, за да оптимизирате работния процес по маркетинг на продуктите си.

Друга лесно достъпна опция е изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp. Тази функция ви позволява да организирате задачите въз основа на продуктовата област, да видите времевата линия и да добавите спринтове в споделена, високо визуална продуктова пътна карта, така че екипите да могат да видят към какво работят и какво предстои.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, за да създадете пътни карти за продукти, които стимулират екипната работа

Информацията в продуктовата пътна карта ще ви насочи в стратегията ви за навлизане на пазара. Можете да създадете продуктова пътна карта за вашия уебсайт, мобилно приложение и др.

Изтеглете този шаблон Поддържайте продуктите си организирани с разработването на нови продукти, като използвате шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Ако искате да получите макрообзор на характеристиките на вашия продукт и да разберете как вашата инициатива се отнася към визията и стратегическата посока на вашата организация, шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp може да ви помогне. Това е чудесен начин да начертаете всяка стъпка от цикъла на разработване на продукта, от идеята до пускането на пазара. Използвайте този шаблон, за да предоставяте седмични актуализации за изпълнението на ръководния екип и да публикувате бележки за пускането на пазара както вътрешно, така и външно.

Ето няколко важни точки, които трябва да включите в шаблона си за продуктова пътна карта: Какви са вашите цели в областта на продуктовия маркетинг?

Към кои потребители ще насочите първо продукта си?

Как ще ангажирате клиентите си с вашите послания и позициониране?

Какъв вид материали за подпомагане ще предоставите на екипите по продажби и поддръжка?

Как ще определите цената на продукта си?

Ще продавате ли директно на клиентите или ще използвате дистрибутори?

Кои платформи ще използвате за маркетинговата си кампания, като например маркетинг в социалните медии, платени рекламни кампании, блогове, чат на живо, уебсайт, имейли и др. ?

Какви KPI ще следите, за да измервате успеха?

Как ще оцените и приоритизирате характеристиките на продуктите, за да постигнете успех?

Не сте сигурни на кой продукт да дадете приоритет? Шаблонът на ClickUp за матрица на продуктовите характеристики ви помага да сравните различни продуктови характеристики, за да прецените дали всяка от тях съответства на целите и нуждите на вашата целева аудитория.

Изтеглете този шаблон Вземайте стратегически решения с по-добра видимост на най-добрите характеристики на вашия продукт, като използвате шаблона за матрица на характеристиките на продукта на ClickUp.

Ако имате нужда да проследявате важни данни като тип функции, клиенти, стойност, въздействие и други, този шаблон хвърля светлина върху:

Важни функции, които осигуряват най-голяма полза за съгласуване на усилията на екипа

Налични ресурси и бюджет за приоритизиране на проекти с по-голямо въздействие

Маркетинговите инструменти са задължителни днес – те позволяват на по-малките екипи да свършат работата си бързо, без да се чувстват претоварени.

Следващата стъпка е да информирате всички екипи за вашата стратегия за навлизане на пазара и да им предоставите необходимите ресурси, като например продуктови мостри, указания за марката, информационни листове и рекламни материали за навлизане на пазара.

Ето шаблон за продуктов маркетинг от ClickUp, от който всеки продуктов екип може да се възползва – независимо дали става въпрос за планиране, проследяване или оптимизиране на продуктовата маркетингова кампания:

Изтеглете този шаблон Започнете да разработвате своя маркетингов план с помощта на персонализирания шаблон за маркетингов план на ClickUp.

Вместо да се борите с разпръснати таблици или да жонглирате между различни инструменти, използвайте шаблона за маркетингов план на ClickUp, за да планирате, проследявате и оптимизирате маркетинговите си кампании на едно място.

Независимо дали искате да поставите постижими маркетингови цели, да организирате задачите в практически стъпки или да проследявате напредъка с вградени показатели и анализи, този шаблон е всичко, от което се нуждаете. Използвайте Key Results View (Изглед на ключовите резултати), за да установите и проследявате измерими цели за вашия маркетингов план, и добавете персонализирани полета като „Процент на изпълнение“ и „Въздействие“, за да улесните измерването.

Стъпка 5: Стартирайте, проследявайте и оптимизирайте стратегията си за навлизане на пазара

Последният етап включва пускането на продукта на вътрешния и външния пазар (в този ред). Вътрешното пускане гарантира, че всички са запознати с уникалните характеристики и предимства на продукта, докато външното пускане използва тактики за продажби и маркетинг, за да промотира продукта пред клиентите.

Накрая, не забравяйте да определите вашите KPI, като например регистрации за демо версии, ниво на използване на продукта, Net Promoter Score, процент на успеваемост и др. , и да проследявате резултатите от вашите усилия.

5 примера за успешни стратегии за продуктов маркетинг

Опитен мениджър по маркетинг на продукти планира стратегията за продуктите в съответствие с нуждите на клиентите, ценностите на марката, позиционирането на рекламата, плана за маркетингова комуникация и изискванията за ценообразуване.

В практиката това се превежда в пет стратегии, приложими на различни етапи от жизнения цикъл на продукта:

Представяне на жизнения цикъл на продукта чрез Adobe

Източник

1. Стратегия за целеви пазар

Защо: За да се фокусирате върху нишовия пазар, да изградите силна идентичност на марката и да създадете лоялна клиентска база.

Подходящо за: Въвеждащ етап от жизнения цикъл на продуктовия маркетинг

Oatside е чудесен пример за продуктов маркетинг, свързан с кауза, насочен към конкретен целеви пазар: потребители с екологично съзнание.

Този стил на продуктов маркетинг резонира с този сегмент клиенти и позиционира Oatside като положителна марка, която се грижи за животните и околната среда:

Oatside демонстрира етиката на марката и изгражда осведоменост за продукта сред клиентите, които обичат околната среда, чрез Oatside

Клиентите могат да пазаруват без угризения, а компанията печели от увеличените продажби, като същевременно подкрепя кауза.

Ето няколко важни съвета, които трябва да имате предвид при стратегията за целевия пазар: Получете информация за вашата целева аудитория – независимо дали е свързана с техните убеждения, култура, демографски характеристики, хобита, неприязън, проблеми и т.н.

Използвайте тази тактика само ако вашата марка отговаря на изискванията; насилването на вашата марка да демонстрира определена стойност няма да се приеме добре от информираната аудитория.

2: Стратегия за бранда

Защо: За да промотирате продукта индиректно

Подходящо за: етапите на въвеждане, растеж и зрялост от жизнения цикъл на продуктовия маркетинг.

Никой не използва силата на своята марка и не се занимава с продуктов маркетинг така, както Apple.

Изберете някоя от продуктовите премиери на Apple – те са майсторски пример за създаване на очакване и желание, без да разкриват твърде много за продукта до момента на голямото разкритие.

Ако искате още доказателства, погледнете страницата на Apple в Instagram, където ще ви е трудно да намерите изображения на iPhone, iMac, iPad и т.н.

Instagram профил на Apple чрез Instagram

Ще видите как клиентите използват продуктите на Apple, за да направят живота си по-лесен и по-цветен в буквалния смисъл на думата.

Apple се справя отлично с представянето на своите продукти по начин, който превръща клиента в „герой“ на историята:

Функции на iPhone чрез Apple

Резултатът? Тази стратегия създава вълнение и любопитство сред потребителите, стимулира търсенето и създава шум около продуктите им.

3: Рекламна стратегия

Защо: за да привлечете вниманието на клиентите по креативен начин

Подходящо за: Етап на растеж от жизнения цикъл на продуктовия маркетинг

Кампанията „Share a Coke“ на Coca-Cola използва рекламата, за да се насочи към клиенти, които са в етап на растеж в своето пътуване:

Революционната кампания на Coca-Cola продаде 250 милиона бутилки с имена чрез Coca Cola

В тази кампания Coca-Cola персонализира своя продукт, като замени логото си с популярни имена и фрази.

Крайната цел беше да се насърчат клиентите да намерят и споделят Кока-Кола с близките си. Тази иновативна стратегия повиши ангажираността към марката и лоялността сред съществуващите и потенциалните клиенти.

Използвайки рекламата като инструмент за взаимодействие с клиентите, марката наблегна на персонализацията и насърчи споделянето в социалните мрежи, което доведе до огромен успех на кампанията.

Ключово послание: Ако искате да следвате същия път, използвайте тези съвети като отправна точка: Не се страхувайте да експериментирате с творчеството си при създаването на рекламни истории.

Фокусирайте се върху проблем, полза, USP и т.н., които имат потенциал да засегнат чувствителна струна у вашата целева аудитория – тук е мястото, където огромното количество събрани данни се отплаща.

Разберете защо и как клиентите използват вашия продукт, за да можете да го позиционирате по-стратегически.

Проверете отзивите на клиентите, провеждайте анкети, участвайте в бета тестове и т.н., за да разберете нагласите и нуждите на клиентите си.

4: Стратегия за маркетингова комуникация

Защо: За да предадете уникалните предимства на продукта

Подходящо за: Зряла фаза от жизнения цикъл на продуктовия маркетинг

Когато става въпрос за използване на маркетингова кампания, насочена към клиенти в етап на зрялост на даден продукт, не търсете по-далеч от Nike.

Марката се отличава с умението си да предава уникалните продаваеми предложения (USP) на своите продукти, като използва културни моменти и движения в своите маркетингови послания.

Кампаниите на Nike са навременни и уместни, независимо дали става дума за отбелязване на месеца на гордостта, движението „Black Lives Matter“, подкрепа на спортисти по време на Олимпийските игри или застъпничество за каузи, свързани със социалната справедливост:

Уебсайт BeTrue чрез Nike

Гениалността на марката се състои в подчертаването на емоционалните и амбициозни аспекти на своите спортни и фитнес продукти. Добавянето на човешки допир към осезаемия продукт предизвиква положителни чувства у клиента.

Този подход помага на Nike да запази позицията си на пазарен лидер и да резонира с клиенти, които търсят нещо повече от просто продукти – може би марка, която символизира нещо значимо.

5: Стратегия за ценообразуване

Защо: За да привлечете клиентите още в началото

Подходящо за: Фазите на въвеждане, растеж и зрялост от жизнения цикъл на продуктовия маркетинг.

Dollar Shave Club знае как да продава на мъже, които търсят достъпни, удобни и висококачествени продукти за лична хигиена. Разгледайте началната страница на уебсайта им, която предлага стартови комплекти за нови членове на клубни цени:

Марката успешно интегрира ценообразуването в стратегията си за маркетинг на продукти, без да я прави да изглежда евтина в преносен смисъл, чрез The Dollar Shave Club

Ключово заключение: Когато интегрирате цената в стратегията си за маркетинг на продукти: Приложете стратегия за диференцирани цени и модел на абонамент, за да се насочите към различни клиентски сегменти и да изградите стабилен източник на приходи.

Промотирайте ценовите опции чрез дигитална реклама, маркетинг на съдържание и партньорства, за да покажете стойността, която предлага вашият продукт.

Следете редовно ключови показатели като ръст на абонаментите, задържане на клиенти и средни приходи на потребител.

Работа за постигане на целите на продуктовия маркетинг

Може да имате най-добрата стратегия за продуктов маркетинг, но ако целите ви не са точно определени, екипът ви ще се движи в грешната посока от самото начало.

Подобрете уменията си за определяне на маркетинговите цели на продуктите с тези три съвета:

Съвет 1: Приемете рамката на S. M. A. R. T целите

Вашите маркетингови цели за продуктите трябва да следват рамката S. M. A. R. T. – те трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времеви рамки. Тази рамка ще ви помогне да категоризирате целите си като договаряеми и недоговаряеми.

Изтеглете този шаблон Постигнете ефективно целите на проекта си с шаблона ClickUp SMART Goals.

Използвайте напълно персонализирания шаблон ClickUp SMART Goals, за да дефинирате, проследявате и визуализирате ясни цели. Той ви помага да създадете SMART цели, да ги разделите на по-малки задачи и да проследявате визуално напредъка в определения период от време. Goal Effort View ще ви помогне да измерите усилията, необходими за всяка цел, а SMART Goal Worksheet View ще ви даде пространство за мозъчна атака и съхранение на всичките ви идеи.

Съвет 2: Използвайте KPI, за да проследявате напредъка

Доказването на възвръщаемостта на инвестициите в маркетинговата стратегия за вашия продукт е най-голямото препятствие – само ако не измервате и не следите ключовите показатели за ефективност. За да оцените точната стойност, която маркетинговата стратегия за вашия продукт носи:

Сътрудничество с екипите по маркетинг, продажби и обслужване на клиенти (CX), за да получите данни и анализи и да откриете корелацията между вашите усилия в областта на продуктовия маркетинг и продажбите/маркетинга/CX.

Оценете аналитичните данни на продуктовата си кампания с помощта на софтуера за маркетингова продуктивност на ClickUp . Високо персонализираните и визуални табла на ClickUp контекстуализират задачите, свързани с вашата пътна карта и планове за пускане на пазара:

Създайте табло с ключови показатели за ефективност в ClickUp

Идентифицирайте и избройте най-релевантните показатели за наблюдение, като например разходи за привличане на клиенти (CAC), стойност на клиента за целия му жизнен цикъл (CLTV), процент на конверсия, генериране на потенциални клиенти, трафик на уебсайта, процент на отваряне на имейли и кликвания и т.н.

Съвет 3: Подобряване на управлението на взаимоотношенията с клиентите

Събирането на данни за клиентите в реално време и подобряването на клиентското преживяване е най-добрият начин да се преодолее разликата между очакванията на клиентите и характеристиките на продуктите.

По този начин ще получите пълна картина на интересите, предпочитанията и поведението на клиентите, което ще ви позволи да адаптирате маркетинговите си усилия за продуктите съответно. Това ще ви помогне значително да постигнете целите си в маркетинга на продуктите.

Използвайте тези съвети, за да събирате данни и оптимизирате пътя на клиента: Записвайте и анализирайте взаимодействията с клиентите в различни точки на контакт – днес клиентите използват многоканални подходи, за да достигнат до вашата марка.

Персонализирайте маркетинговите съобщения и оферти въз основа на уникалните предпочитания на клиентите.

Идентифицирайте възможности за допълнителни и кръстосани продажби в онлайн и офлайн каналите.

Повишете удовлетвореността и лоялността на клиентите с подбрани програми

Сътрудничество с екипите за поддръжка и продажби, за да осигурите безпроблемно обслужване на клиентите

Тъй като има много елементи, които трябва да се имат предвид, това изглежда като задача за ClickUp Goals:

Различните изгледи на целите в ClickUp Goals помагат за лесното разбиране на данните

С помощта на тази функция можете:

Добавете задачи от различни екипи към обща цел

Организирайте целите с лесни за използване папки и ги споделяйте с съответните заинтересовани страни.

Създайте папки, за да проследявате спринт цикли, OKR, седмични карти за оценка на служителите и др.

Задайте ясни цели и визуализирайте напредъка в проценти.

Къде отива продуктовият маркетинг?

Бъдещето на продуктовия маркетинг се развива по-бързо от всякога, движено от персонализацията, интеграцията на изкуствен интелект и маркетинга, базиран на стойността.

Всички тези тенденции оказват влияние върху вашата стратегия за продуктов маркетинг по повече от един начин:

Маркетингова зрялост : Марките използват персонализирани данни за клиентите с помощта на AI инструменти и предлагат персонализирани оферти, за да повишат удовлетвореността на клиентите. Netflix е пример за марка, която е усвоила тази стратегия за продуктов маркетинг.

Основано на данни : Маркетингът на продукти все повече се основава на данни, които се използват за: Вземане на стратегически решения с тестване на продукти и култура на учене на преден план Интегриране на изолирани екипи с гъвкаво сътрудничество, специализирани умения и работни процеси с изкуствен интелект Събиране на полезна информация, като проблеми на клиенти, предпочитания и др. Интелигентна персонализация с съдържание, основано на данни

Вземайте стратегически решения, като поставяте на преден план тестването на продуктите и културата на учене.

Интегрирайте изолирани екипи с гъвкаво сътрудничество, специализирани умения и AI работни процеси.

Събирайте полезна информация, като например проблеми на клиентите, предпочитания и др.

Постигнете интелигентна персонализация с помощта на съдържание, базирано на данни

Вземайте стратегически решения, като поставяте на преден план тестването на продуктите и културата на учене.

Интегрирайте изолирани екипи с гъвкаво сътрудничество, специализирани умения и AI работни процеси.

Събирайте полезна информация, като например проблеми на клиентите, предпочитания и др.

Постигнете интелигентна персонализация с помощта на съдържание, базирано на данни

Открийте стратегическата стойност на продуктовия маркетинг с ClickUp

Маркетингът на продукти е непрекъснат процес. Преди клиентите да закупят даден продукт, той преминава многократно между фазите на разработка и пускане на пазара.

Като маркетинг специалист по продукти, вие постоянно се занимавате с различни задачи – проучвания на продукти, данни за кампании, обратна връзка от клиенти, задачи по подпомагане, сесии за планиране и срещи със заинтересовани страни; винаги има повече работа, отколкото имате време или ресурси.

Въпреки това, с подходящите инструменти и достъп до знания за продуктовия маркетинг нещата стават по-добри. Използвайте стратегическата стойност на продуктовия маркетинг с софтуера за продуктов маркетинг от ClickUp. Регистрирайте се веднага!

Често задавани въпроси

1. Каква е маркетинговата стратегия на един продукт?

Стратегията за продуктов маркетинг е план за разбиране на:

Как да позиционирате, промотирате и ценообразувате продукта на пазара

Кои са най-лоялните ви клиенти и как да достигнете до тях

Как да интегрирате данните от процеса на продуктов маркетинг обратно в процеса на разработване на продукти в рамките на жизнения цикъл на продукта

2. Каква е ролята на стратегията за продуктов маркетинг?

Основната роля на стратегията за продуктов маркетинг е да създаде висококачествена маркетингова пътна карта за конкретен продукт. Този план определя как продуктът ще отговори на целите на клиента, организацията и заинтересованите страни през целия жизнен цикъл на продукта.

Той насърчава различни екипи, като например екипа за разработка на продукти, маркетинга, обслужването на клиенти и продажбите, да работят заедно и да разберат как продуктът може да бъде подобрен, за да се повиши рентабилността и удовлетвореността на клиентите.