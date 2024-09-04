10 безплатни шаблона и примера за маркетингова пътна карта

Независимо дали сте маркетинг професионалист или начинаещ предприемач, превръщането на идеите в конкретни задачи, стратегии и цели е предизвикателство. Тук маркетинговата пътна карта се откроява като перфектен наръчник за очертаване на маркетингови инициативи.

Пътната карта ще ви помогне да визуализирате и планирате вашите дигитални маркетингови планове, да поставите ясни цели и да държите вашия маркетингов екип в течение по всяко време.

Все пак, създаването на пътна карта от нулата може да бъде трудно и отнемащо време, до такава степен, че да противоречи на самата си цел – оптимизиране на маркетинговите дейности. Ето тук на помощ идват шаблоните за пътна карта за дигитален маркетинг!

Разгледайте нашата селекция от 10-те най-добри безплатни шаблона за маркетингова пътна карта през 2024 г. Научете всичко за техните уникални функции и как да ги използвате, за да подобрите маркетинговата си стратегия!⚡

Какво е шаблон за маркетингова пътна карта?

Маркетинговата пътна карта представлява стратегически и всеобхватен план за действие, насочен към постигането на конкретни маркетингови цели. Маркетинговите пътни карти обикновено се състоят от етапи, срокове, ресурси и резултати в различни отдели, като предоставят „жива“ снимка на текущите задачи.

Шаблонът за маркетингова пътна карта е като готов за употреба набор от инструменти за дефиниране и интегриране на вашите цели с задачите. Той се предлага с лесен за употреба дизайн и стъпка по стъпка план за постигане на маркетинговите цели, като например популяризиране на вашата марка или привличане на повече потенциални клиенти. Мислете за него като за полезен наръчник, който помага на всички да са на една и съща страница, докато се подготвят за стартиране на кампания.

Някои от основните предимства на използването на този шаблон включват:

Яснота: Шаблонът предоставя ясно определени задачи и цели, за да оптимизирате маркетинговите си усилия. Ефективност: Готовият за употреба дизайн ви помага Готовият за употреба дизайн ви помага да работите по-бързо с по-малко ресурси. Последователност: Можете да следвате една и съща организирана структура на шаблона за различни маркетингови кампании. Проверка на напредъка: Можете да измервате и проследявате напредъка и успеха на маркетинговия си план по систематичен начин.

Какво прави един добър шаблон за дигитален маркетинг?

Един практичен шаблон за маркетингова пътна карта трябва да:

Имайте ясен и кратък преглед: Разделите за маркетингова стратегия, цели и конкретни стъпки трябва да бъдат ясно структурирани, за да може маркетинговият мениджър да ги персонализира.

Осигурете гъвкавост за персонализиране: Добрият шаблон отговаря на уникалните нужди на всяка маркетингова кампания и позволява персонализиране на марката.

Включете важни етапи: Трябва да има ясен график с възможност за добавяне на важни етапи, за да можете да проследявате напредъка на Трябва да има ясен график с възможност за добавяне на важни етапи, за да можете да проследявате напредъка на маркетинговите проекти.

Насърчавайте сътрудничеството : Шаблонът трябва да спомага за гладкото общуване между членовете на екипа и да улеснява : Шаблонът трябва да спомага за гладкото общуване между членовете на екипа и да улеснява управлението на приоритетите.

Бъдете визуално привлекателни: Трябва да можете да включвате визуални елементи, за да подобрите четимостта и ангажираността на маркетинговата си пътна карта.

10 безплатни шаблона и примера за маркетингова пътна карта

Навигирането сред многобройните опции може да бъде прекалено обременяващо, а ограниченията в бюджета могат да увеличат предизвикателството. Но не се притеснявайте! Предлагаме ви 10 фантастични шаблона за маркетингова пътна карта от ClickUp, които са идеални както за начинаещи, така и за опитни маркетинг специалисти. И знаете ли какво? Те имат едно непобедимо предимство – напълно безплатни са!

1. Шаблон за маркетингова пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Постигнете маркетингов успех без усилие с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Започнете амбициозното си пътуване с шаблона за маркетингова пътна карта на ClickUp. Той е идеален за създаване на прости до сложни пътни карти за мултифункционални екипи, кампании и групи клиенти! 🤩

Този лесен за използване шаблон за маркетингов план ви позволява да дефинирате целите си в изгледа „Списък с цели“. Щом сте доволни от целите, добавете задачите, необходими за постигането им, и наблюдавайте как те се проследяват автоматично в лентата за напредък на шаблона.

Шаблонът предлага и изглед „Ключови резултати“, който изброява определените от вас цели, заедно с персонализирани полета, очертаващи подробности като статус, напредък и краен срок за всяка задача.

Следва изгледът на таблото за напредък, който превръща вашите ключови резултати в табло Kanban с карти. Картите са категоризирани по персонализирани статуси, като „В процес“, „Отменено“, „Завършено“, „Планирано“ и „Необходима информация“. Филтрирайте ги според ключовите резултати и актуализирайте статусите с помощта на интуитивния редактор с функция „плъзгане и пускане“.

Накрая, изгледът „Времева линия“ илюстрира продължителността на вашите маркетингови цели и ключови резултати. Направете корекции, като кликнете върху бутона „Времева рамка“ и изберете от опции като „Ден“, „Седмица“ и „Месец“.

2. Шаблон за стратегически маркетинг план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за стратегически маркетинг план на ClickUp, за да планирате реалистични цели за вашия екип.

Кажете сбогом на стреса при създаването на следващата си маркетингова стратегия. Шаблонът за стратегически маркетингов план на ClickUp ви помага да проследявате успеха на плана си чрез конкретни OKR (цели и ключови резултати). Той ви помага да дефинирате маркетинговите си цели, да планирате ключовите резултати, да управлявате бюджета си и много други. 🙌

Започнете с изгледа на списъка OKR , за да зададете маркетинговите си цели, да включите важни ключови резултати и да следите автоматично напредъка по задачите, като добавите персонализираното поле „Напредък (автоматично)“.

В изгледа „Списък с маркетингови планове“ ще намерите разбивка на задачите, свързани с вашите проекти. Тук можете лесно да проследявате бюджета, разходите, каналите и тяхната връзка с съответните OKR.

Можете да персонализирате шаблона си, като изберете изглед на табло, който показва ключови резултати и задачи по проекта на табло Kanban. Проследявайте напредъка на проекта си, като използвате персонализирани статуси като „Отворен“, „Планиран“, „В процес“, „Отменен“ и „Завършен“.

За да персонализирате още повече маркетинговия си план, шаблонът предлага различни полета за персонализиране, включително:

Полета за етикети : Идентифицирайте OKR, разграничавайте ключовите резултати и цели и проследявайте напредъка.

Падащи полета : Включете подробен списък с маркетингови канали и посочете в кое тримесечие се осъществява даден проект или OKR.

Полета за пари : Отбележете приблизителния бюджет за всеки отделен проект и следете свързаните с него разходи.

Полетата за ръчно въвеждане на напредъка: Ръчно проследявайте и коригирайте процента на напредъка за дадена цел и нейните ключови резултати.

Изтеглете този шаблон Подобрете планирането на съдържанието си с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

Създаването на онлайн бизнес е почти невъзможно без инвестиции в съдържателен маркетинг. С шаблона за пътна карта за съдържателен маркетинг на ClickUp създаването и организирането на цялостна пътна карта за съдържателен маркетинг, която разширява вашата клиентска база, никога не е било по-лесно!

Използвайте изгледа „Списък със съдържание“, първоначалния план на шаблона, за да получите цялостен преглед на съдържанието си под формата на задачи. Записите са организирани според месеца на публикуване и съдържат персонализирани полета, които опростяват маркетинговия процес на наблюдение на възложените задачи, приоритетите, типа съдържание, каналите, датата на публикуване и др.

В изгледа „Статус борд“ задачите се представят като карти и се организират по потребителски статуси като „Завърши“, „В процес“, „За одобрение“, „Отхвърлено“ и „Завършено“, което улеснява бързата проверка за одобрение или завършване. Кликнете върху картата на задачата, за да получите достъп до подробна информация и да промените статуса на съдържанието с прости действия за плъзгане и пускане.

За проследяване на графика за създаване на съдържание използвайте изгледа „Календар с дати на публикуване“, който подчертава различните слотове за публикуване на вашето съдържание, обозначени с различни цветове според типа (публикация в блог, видео, статия, инфографика или плакат). Този изглед ви позволява да проследявате непланираните и просрочените задачи в дясната част на екрана.

Накрая, изгледът „Времева линия на отдела“ ви позволява да разгледате времевите линии на съдържанието, групирани по съответните отдели (Човешки ресурси, Продажби и маркетинг и Администрация).

4. Шаблон за бяла дъска за пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте идеите си ясно и започнете да завладявате пазара с този шаблон за бяла дъска на ClickUp Roadmap.

С шаблона за пътна карта на ClickUp, създаването на напълно персонализиран и визуално привлекателен план за вашия нов продукт или проект е лесно като детска игра. 🎂

Като шаблон за бяла дъска, той служи като напълно персонализирано платно за добавяне на медийни елементи като фигури, текст или лепящи се бележки и превръщането им в конкретни задачи. Освен това можете да използвате свързващи елементи – линии и стрелки – за да установите връзки между задачите или да създадете мисловни карти, за да разделите сложни идеи.

Шаблонът безпроблемно интегрира визуални помощни средства, инструменти за сътрудничество и организационни функции, за да гарантира, че всички са в течение с развитието на проекта. Инструментът ви помага и при визуализирането на напредъка и целите на проекта.

Добавете задачи или документи, като кликнете върху иконата „Задача“ или „Документ“, и ги подредете според вашите предпочитания. След това можете да промените статуса на проекта, да добавите отговорни лица или да свържете задачите с помощта на Connectors, за да настроите зависимости.

Членовете на екипа могат да се споменават взаимно на бялата дъска и да ускоряват работата. Освен това пространството е неограничено, така че маркетинговите екипи могат да съхраняват всичките си мисловни карти и дизайни на едно място, докато подобряват работните си процеси.

5. Шаблон за пътна карта с изглед Kanban на ClickUp

Изтеглете този шаблон Останете на прав път и следете целите си с този визуално привлекателен шаблон за пътна карта Kanban от ClickUp.

Ако искате да създадете маркетингови планове, които се развиват с времето, вероятно традиционните пътни карти няма да ви бъдат от голяма полза. Вместо това ускорете разработването на вашия продукт с шаблона за пътна карта ClickUp Kanban View! Този напълно персонализируем план ви позволява да управлявате задачи и цели под формата на карти чрез удобен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. 🌻

Основните предимства на този шаблон за маркетингова пътна карта включват по-лесна комуникация между заинтересованите страни и по-добър поглед върху развиващата се пътна карта и нейния напредък. Освен това, той помага за подобряване на отчетността чрез възлагане на задачи на определени членове на екипа и промяна на графиците в съответствие с обратната връзка от клиентите и динамиката на пазара.

Използвайте пълния потенциал на шаблона, като се възползвате от:

Персонализирани изгледи : Използвайте изгледа „Времева линия“, за да следите просрочените и непланираните задачи, или изгледа „Работна натовареност на екипа“, за да видите количеството работа, възложено на всеки член за определен период.

Персонализирани статуси : Маркирайте задачите със статуси като „Спешно“, „Високо“, „Ниско“, „Нормално“ или „Без приоритет“ в изгледа „Табло с приоритети“, за да осигурите безпроблемно : Маркирайте задачите със статуси като „Спешно“, „Високо“, „Ниско“, „Нормално“ или „Без приоритет“ в изгледа „Табло с приоритети“, за да осигурите безпроблемно проследяване на напредъка.

Потребителски полета: Отворете изгледа „Списък с пътни карти“ и добавете потребителски полета като „Отговорен“, „Екип“, „Приоритет“ и „Краен срок“, за да визуализирате напредъка безпроблемно.

6. Шаблон за пътна карта на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Разделете задачите, разпределете ресурсите и проследявайте ефективно напредъка с шаблона за пътна карта на продукта на ClickUp.

Шаблонът за пътна карта на продукта на ClickUp ви позволява да визуализирате всяка стъпка от процеса на разработване на продукта, от генерирането на идеи до пускането на крайния продукт.

Важно е да отбележим, че всеки персонализиран изглед в този шаблон за маркетингова пътна карта на ниво папка е уникален и ще ви помогне в различни етапи от разработването на вашия продукт. Например, можете да използвате изгледа „Добре дошли“, за да помогнете на новите потребители да научат всичко за продукта, или да се възползвате от изгледа „Тримесечна пътна карта“, за да планирате цикъла на разработване на вашия продукт.

В изгледа „Тримесечна пътна карта“ използвайте потребителски полета като „Инициатива“, „Екип“ и „Статус на пускане“, за да категоризирате работния си процес. Освен това можете да добавите потребителски опции за статус като „В процес“, „Завършено“ и „Изисква внимание“, за да управлявате пускането на продукта.

Отворете изгледа на формуляра за заявка за продукт, за да създадете персонализиран формуляр за заявка, като плъзнете и пуснете полета за задачи като приоритет, начална дата, крайна дата, прикачени файлове и др. Можете също да вмъкнете напълно персонализирани полета, които да отговарят на вашия конкретен продукт, да добавите изпълнител и заявител и да промените цвета на темата за по-лесно проследяване.

7. Шаблон за управление на маркетингови кампании ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте маркетинговите си кампании като професионалист и реализирайте маркетинговите си мечти с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp съдържа всички необходими елементи, за да стартирате кампанията си и да се уверите, че вашата дигитална марка се откроява! Използвайте го, за да изработите перфектна маркетингова стратегия, да координирате усилията си и да проследявате напредъка.

Шаблонът „Кампания за пускане на продукт“ предоставя изчерпателна информация за стъпките и действията, необходими по време на кампанията. Задачите са организирани по фази на кампанията за по-лесно навигиране. Всяка задача е дефинирана от персонализирани полета като „Назначен екип“, „Маркетингов канал“, „Бюджет“ и „Тип резултат“.

Изгледът „Social Media Tracker“ е списък, специално създаден за задачи в етап на производство. Той предлага ясен преглед на задачите на екипа за социални медии, които изискват резултати. Към всеки резултат са свързани персонализирани полета, включително платформи за социални медии, тип съдържание, чернови, окончателно съдържание и одобрение.

Изгледът „Маркетингова фаза“ предлага визуална снимка на напредъка ви във всяка фаза на кампанията. Задачите са представени с карти на табло и могат да бъдат обогатени с персонализирани полета за по-задълбочена информация.

Стартирайте своя маркетинг бизнес с най-добрите маркетингови инструменти за нови фирми!

8. Шаблон за визуален маркетингов план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Определете своите амбиции чрез графици, етапи и задачи с шаблона за визуална пътна карта на ClickUp.

Шаблонът за визуална пътна карта на ClickUp е вашето решение за централизиране и документиране на конкретни цели на кампании и проекти, създаване на график за задачите и предварително определяне на етапите. 🏆

Започнете, като добавите информацията за вашата компания и проект в определените полета на този шаблон на Doc. Като превъртите надолу, ще стигнете до раздела Профил на екипа, където можете да въведете имената на членовете на вашия екип, заедно с техните роли, отдели и отговорности.

След това ще трябва да се съсредоточите върху конкретните части от плана си за действие:

Резюме на проекта: Защо искате този проект да успее? За какво се отнася проектът? Какво ви доведе до този проект? Цели и етапи: Какво целите да постигнете с този проект?

След като сте определили целите и етапите си, използвайте раздела „Тримесечна пътна карта“, за да наблюдавате представянето на екипа. Записвайте постиженията на тримесечна база и променяйте цветовете на клетките, когато екипът постигне дадена цел. Можете също да присвоите уникални цветове на всеки отдел, за да проследявате по-лесно напредъка.

9. Шаблон за прост документ с пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Лесно персонализирайте пътя си към успеха в дигиталния маркетинг с шаблона за прост план на ClickUp.

Представяме ви ClickUp Simple Roadmap Doc Template – инструмент, подходящ за начинаещи, който ви позволява да подреждате задачите в прости секции, да създавате ясен график и да следите напредъка от началото до края на проекта си.

Започнете своето пътуване с Simple Roadmap Doc и се възползвайте от други опции за персонализиран изглед, докато проектът ви напредва.

Проследявайте напредъка, задачите и резултатите на екипа си в изгледа на Гант, който показва задачите ви, разпределени по времева ос.

Използвайте календарния изглед, за да следите лесно просрочените и непланираните задачи, като ги филтрирате по изпълнители, статус, приоритет, етикети и др. Или опростете проследяването на напредъка с изгледа „Табло“, който ви позволява да маркирате задачите си с напълно персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“, „Нуждае се от информация“ и „Тестване“.

Обогатете документа си с връзки, изображения, видеоклипове и други видове медии. Вие контролирате кой може да редактира, споделя и преглежда документа, за да поддържате последователността на пътната си карта. Шаблонът опростява комуникацията в екипа с помощта на етикети и коментари.

10. Шаблон за маркетингова пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете дългосрочната си визия за проекта с шаблона за пътна карта на проекта на ClickUp.

Започнете пътуването към успеха в разработването на проекти с шаблона за маркетингова пътна карта на ClickUp! Независимо колко сложен е вашият проект, този шаблон за пътна карта, пълен с функции, ви предоставя всички необходими инструменти, за да владеете пазара. 🧰

Той предлага пет уникални и настройваеми изгледа. Например, опитайте изгледа „Списък“, за да организирате всички аспекти на пускането на продукта си в персонализиран списъчен формат. Изгледът „Работна натовареност“ ви позволява да оцените наличността и капацитета на екипа, за да разпределите ресурсите по-ефективно.

Използвайте календарния изглед, за да следите датите на пускане и крайните срокове. За по-широка перспектива върху етапите и зависимостите на проекта, превключете на изгледа на Гант. Накрая, изгледът на таблото предоставя визуално табло Kanban за проследяване на работните потоци с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Всеки изглед разполага с предварително създадени потребителски полета и потребителски статуси, в които можете да въведете важна информация и да проследявате напредъка на задачите. Шаблонът включва и предварително създадени тримесечни списъци за ефективно организиране на пътната карта на вашите продукти и основните елементи на проекта.

Опитайте шаблоните за пътна карта за дигитален маркетинг в ClickUp

Представете си бъдеще, в което планирането е лесно, сътрудничеството е гладко, а успехът е нещо естествено. С безплатните шаблони за маркетингова пътна карта на ClickUp всичко това е възможно и дори повече!

Влезте в библиотеката с шаблони на ClickUp, за да се възползвате от ценни ресурси, които ще изведат вашия маркетинг на ново ниво. Ще намерите шаблони, които ще подобрят производителността и ще проправят пътя към забележителен растеж! 🌱