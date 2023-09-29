8 стъпки за мащабиране на процеса на производство на съдържание

Създаването на перфектната система за производство на съдържание често се усеща като трудна битка сред новите тенденции, стратегии и, разбира се, вечното предизвикателство да се предоставя качество пред количество.

Но как да направите и двете?

Мащабирането на производството на съдържание без загуба на качество може да изглежда невъзможно с наличните ви ресурси. Реалистично погледнато, не можете да изградите и поддържате машина с висок органичен растеж, без да инвестирате в нещо.

Бюджетите са трудни. Повечето мениджъри на съдържание са свикнали да работят с остатъци от общия маркетингов бюджет, особено в сравнение с PPC и дигиталната реклама. Въпреки това, стойността на органичното съдържание все още е висока, докато рекламното пространство става все по-скъпо. А освен това трябва да се съобразявате и с AI търсенето!

📈 Чудите се как мащабираме съдържанието си в ClickUp? С безупречни работни процеси, ефективност с помощта на изкуствен интелект и висококвалифицирани специалисти, които поддържат машината в движение. 🚀 Прочетете повече тук!

Но да се върнем към бюджетите. Независимо дали разполагате с малко или много средства, мениджърите на съдържание трябва да бъдат пестеливи с бюджетите си, особено в свят, в който изкуственият интелект е на първо място. Ето защо е толкова важно да внедрите солиден, изпитан и доказан работен процес за мащабиране на производството на съдържание. И точно това направи екипът ни за съдържание в ClickUp.

Крайният резултат беше персонализиран работен процес, изцяло създаден в ClickUp, който нашият екип за съдържателен маркетинг използва, за да увеличи драстично месечното ни производство с повече от 500% за по-малко от година.

Не сме тук, за да пазим в тайна нашите секрети за мащабиране. Всъщност, ние неуморно работихме, тествахме и оптимизирахме този процес на мащабиране на съдържанието в използваем шаблон за ClickUp, за да не губите ценно време в ръчното създаване на свой собствен.

В този наръчник ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за мащабирането на производството на съдържание и как да използвате нашия специално създаден шаблон (проектиран от писатели), за да стартирате процеса.

Какво е мащабиране на производството на съдържание?

Мащабирането на производството на съдържание е процесът на бързо и ефективно увеличаване на броя на блоговете, ръководствата и другите цифрови активи, за да генерирате повече потенциални клиенти с разрастването на вашата компания. Процесът се основава на идеята, че повече съдържание ще доведе до повече органичен трафик и в крайна сметка до повече бизнес.

Макар че това не е нова идея, бързото и неумолимо развитие на AI инструментите изведе мащабирането на производството на съдържание на преден план в най-добрите практики в маркетинга. Това казано, съдържанието, генерирано от AI, може да замъгли границата между важността на много съдържание и надеждно съдържание.

Дори позицията на Google е да „произвежда оригинално, висококачествено съдържание, ориентирано към хората“, независимо дали е създадено с помощта на изкуствен интелект или не.

AI не е тук, за да замести производството на съдържание. Вместо това, тя трябва да работи като помощник при писането, за да изразите идеите си по-бързо. Освен това, става все по-лесно да се забележат големи количества AI-генерирано съдържание, което не е било редактирано от човек, което означава, че значението на висококачественото съдържание е по-силно от всякога – дори и ако публикувате масово съдържание в блог.

Отговорността на маркетолога на съдържание е да създава ценно и надеждно съдържание, особено при мащабиране. Но генеративната изкуствена интелигентност все пак може да бъде част от процеса ви. Всъщност 88% от маркетолозите вече разчитат на изкуствената интелигентност като инструмент в своите стратегии за съдържание, но не и като движеща сила.

Защо мащабирането на съдържанието е важно?

Мащабирането на производството на съдържание е най-добрата стратегия за увеличаване на органичния трафик, видимостта, популярността, потенциалните клиенти и приходите. То генерира съкровищница от вечно актуално съдържание, което може да бъде мащабирано, преработвано и използвано за изграждане на вашата марка като надежден източник на информация.

Всъщност, компаниите, които публикуват четири или повече блога на седмица , печелят три и половина пъти повече трафик от тези, които публикуват по-рядко. Защо още е толкова важно мащабирането на съдържанието? ⬇️

Мащабирането на производството предоставя повече възможности да покажете дълбочината на вашия продукт с ресурси, които обхващат по-широк спектър от ключови думи.

Публикациите с голям обем съдържание често се награждават от търсачките и се класират на първата страница с резултати от търсенето.

Маркетинг и социални екипи могат да разпространят вашето съдържание в различни канали, за да достигнат до по-голяма целева аудитория.

Насочването към клиенти на всеки етап от цикъла на продажбите прави тяхното пътуване по фунията по-гладко и по-ефективно.

Успешното и мащабируемо създаване на съдържание се свежда до улесняване на възпроизвеждането на вашите работни процеси. Всъщност много от стъпките във вашия работен процес остават същите, независимо дали пишете 10 или 100 блога на месец. Простото добавяне на повече срокове към задачите на вашите автори няма да е достатъчно. ✂️

За съжаление, почти невъзможно е да направите всичко това с помощта на Excel таблица или обикновени Kanban табла. Нужен ви е централизиран и надежден инструмент за управление на работата, който да свързва екипите, да предоставя обща картина на производството ви и да се справя с огромния брой задачи и подзадачи, които съпътстват производството на големи количества съдържание.

Проследявайте и организирайте задачите си, свързани със съдържанието, в светкавично бърза и динамична електронна таблица, като използвате изгледа „Таблица“ в ClickUp.

Намирането на подходящия инструмент е предизвикателство само по себе си, затова взехме нещата в свои ръце и създадохме персонализиран шаблон за управление на производството на съдържание, докато се разраствате и развивате.

Как ClickUp мащабира производството на съдържание – с помощта на ClickUp

След много опити и грешки при мащабирането на нашите собствени процеси, ние превърнахме това в наука. Нагласихме работните си процеси, останахме гъвкави и напълно преработихме подхода си, за да поддържаме много повече съдържание едновременно.

И ние го направихме изцяло в ClickUp. 🏆

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

Първо, уверете се, че сте обмислили другите процеси и екипи, засегнати от вашата стратегия за съдържание и работни потоци. SEO стратегиите, създаването на кратки описания за блогове, заявките за дизайн и календарите за социални медии са пряко засегнати от мащабирането на съдържанието.

За да поддържате прозрачност и да съгласувате екипа си от самото начало, най-добре е да:

Обновете вашите стилови ръководства и стандартни оперативни процедури за последователност и спестете много време по време на процеса на редактиране, когато броят на черновите, които преглеждате, се увеличи драстично.

Потърсете начини да групирате сходни типове съдържание и теми за всеки от сегментите на вашата аудитория или потребителски профили.

Прегледайте цялото съществуващо съдържание в каталога си, за да идентифицирате лесно достъпните ресурси и да определите дали могат да бъдат обновени, преработени или оптимизирани.

Дръжте нещата прости! Независимо колко автори или външни ресурси добавите към екипа, най-мащабируемият процес на производство на съдържание трябва да е лесен за възпроизвеждане. Оставете автоматизацията да се занимава с рутинната работа, за да може екипът да се концентрира върху създаването на съдържание, а не върху изучаването на нов инструмент.

Намирането на правилния баланс между качество и количество е едно от най-големите предизвикателства, пред които се изправят екипите, когато увеличават усилията си в областта на съдържателния маркетинг. Ние също сме го усещали, но сме обединили нашето решение в специално създаден ресурс за други екипи, които създават съдържание и се впускат в същото пътешествие – шаблона за мащабиране на производството на съдържание на ClickUp.

Ефективно мащабирайте процеса на производство на съдържание, като използвате този специално създаден шаблон в ClickUp.

Този шаблон е специално създаден за писатели и редактори, които се занимават с мащабиране на съдържание. В този безплатен ресурс сме отразили нашия вътрешен процес до най-малкия детайл, за да ви помогнем да възпроизведете стратегията за мащабиране, която сме разработили (и все още използваме).

Достъп до точните изгледи, персонализирани полета, подробности за задачите и предварително създадени автоматизации, които направиха разликата за нас, след което модифицирайте всеки аспект от този шаблон на ниво папка, за да създадете напълно персонализиран процес, съобразен с вашата уникална ситуация.

Не става въпрос само за какво правите, а за как го правите. Ние сме тук, за да разясним тънкостите на използването на този шаблон за мащабиране на съдържанието ви. Макар че производството на блогове е основният пример за съдържание, тази гъвкава и шаблонизирана рамка може да бъде персонализирана за всеки тип съдържание.

Следвайте инструкциите, за да мащабирате производството на съдържание в осем лесни стъпки. ⚡️

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Считайте този блог за ваш личен наръчник за започване. За най-добри резултати изтеглете шаблона, добавете го към работното си пространство и преминете през всяка стъпка заедно с нас в друг прозорец.

Стъпка 1: Създайте списък с нереализираните си идеи за съдържание

Мащабирането на всеки тип съдържание се състои в това да бъдете една крачка пред търсенето и предлагането. Уверете се, че екипът ви е готов да се заеме с работата, като разполага с солидна база от добре проучени ключови думи и теми, преди да планирате процеса.

Архивът с съдържание е вашата база за всяко ново и съществуващо съдържание. Там се съхраняват готовите теми за блогове, които чакат да бъдат избрани от авторите.

Прегледайте всички готови и текущи задачи в блога от списъка с нереализирани задачи, за да визуализирате какво предстои и да делегирате на екипа за секунди.

Натрупаното съдържание срещу базата данни със съдържание

Всеки етап от процеса на създаване на съдържание се влияе от „състоянието“ на вашия списък с нерешени задачи. Той е мястото, към което всички се обръщат, за да планират бъдещите работни процеси. Той е и началото на базата данни на вашия блог, като основната разлика е, че списъкът с нерешени задачи се отнася за това, което предстои.

Може да ви се стори ненужна първа стъпка, но наличието на отделно място, където да визуализирате бъдещия си процес на създаване на съдържание, отделен от настоящия, е от съществено значение за гладкото мащабиране.

Помислете си – ако целта ви е да публикувате 50 блога на месец, планирайте да имате толкова много блог резюмета в резерв преди следващия месец (т.е. да имате блог резюметата за октомври готови през септември).

Всяка публикация в блога ви в крайна сметка ще бъде добавена в базата данни, след като бъде възложена на автор, получи краен срок и се включи в работния процес за съдържание. Но възможността да управлявате миналото, настоящето и бъдещето си съдържание в отделни списъци означава, че можете напълно да визуализирате различните етапи от процеса си, без да се чувствате претоварени.

Още една добра новина – тъй като натрупаните задачи са по-скоро свързани с целеви ключови думи, теми за блогове и кратки описания на блогове, няма да се налага да отделяте прекалено много време на други детайли.

Добре, сега да преминем към същината на нещата – създаване на списък с нерешени задачи. 🪵

Време е да се разделите с вашите таблици

Внимавайте – забавените задачи могат да се създават в електронни таблици и повечето мениджъри на съдържание все още използват този метод. Въпреки това, целенасочено и добре организирано забавяне на задачите в централизирана платформа значително намалява загубеното време за преминаване от една платформа към друга или търсене на комуникация в електронната ви поща.

От споделяне и разрешения до свързване на блогове с задачи в други платформи, управлението на съдържание в електронни таблици е предизвикателство. Така започнах да се занимавам с маркетинг на съдържание, но бързо осъзнах силата на персонализираната платформа за сътрудничество за създаване на работни потоци за съдържание, които всеки може да използва.

Повярвайте ни, не е лесно да се създаде база данни, която да се свързва директно с работния процес на съдържанието и графика за публикуване от един единствен електронен табличен документ. Но защо да се занимавате с допълнително време и усилия, за да създадете своя списък с задачи от нулата?

Работата ви е достатъчно натоварена – спестете време и оставете нашият готов шаблон да се погрижи за тежките задачи вместо вас. 🏋🏻‍♀️

След като приложите този шаблон към работното си пространство, ще видите различни изгледи, закрепени в горната част на екрана и изброени под папката „Мащабиране на производството на съдържание“ в страничната лента.

За да започнете да изграждате базата си данни, използвайки изгледаBacklog List, преминайте към списъка Blog Posts (In Progress) и изберете Backlog.

Визуализирайте всички публикации в процес на създаване по статус, автор и други критерии, като използвате предварително създадения списък с нереализирани задачи в ClickUp.

Оттам можете да редактирате съществуващите имена на задачите, за да съответстват на темите на вашия блог, или да създадете изцяло нови задачи за всяка ключова дума. И в двата случая вече сте една крачка напред. 🎉

Нашият предварително създаден списък с задачи е проектиран за максимална скорост и удобство. Без да се налага да напускате текущия екран или да отваряте задача в блога, можете да получите достъп до резюметата на блога, добавени от вашия SEO екип, и дори до URL адреси на предстоящи актуализации на публикации в блога.

Тези полета – и много други – се показват автоматично при преглед на вашите задачи в списъка и остават с определената им задача в блога през всеки етап от вашия работен процес. Когато авторът е готов да поеме задача от вашия списък, тя преминава към следващия етап от процеса на мащабиране. ➡️

Стъпка 2: Работете с базата данни според статуса на задачите

След като дадена тема е готова за разработване, свържете я с конкретна задача. Тогава задачите за блога се добавят към базата данни със съдържание, която е централизираното място за цялото съдържание, което се разработва в момента. Добавянето на задачи за блога към базата данни ви позволява да ги приоритизирате и да проследявате напредъка им през целия работен процес.

Използвайки нашия персонализиран шаблон, промяната на статуса на задачата в блога от Завърши или Кратко описание готово автоматично ще премести задачата в нашата предварително създадена база данни, озаглавена Всички публикации в процес на изготвяне. Тази автоматизация прави процеса на настройка по-гладък, особено когато задачите във вашия блог събират други ключови подробности.

Колкото повече подробности добавите на този етап, толкова по-добре.

Обобщаването на тази информация в един единствен поглед действително поддържа базата данни управляема и е от съществено значение за по-бързото предоставяне на актуализации. Ще забележите, че базата данни е много по-ефективна, след като сте разпределили задачите за блога на отделни лица, актуализирали статуса и създали график.

Лесно попълвайте задачите си за блога директно от изгледите на базата данни в ClickUp.

Тези елементи се показват автоматично в списъка на базата данни заедно с допълнителни колони за настройка на Източник на автора, Тип съдържание и преглед на Последния коментар в задачата на блога — но ще разгледаме това по-подробно по-нататък.

Именуването на задачите ви помага да поддържате всичко организирано

На този етап ви предлагаме да добавите типа или категорията на съдържанието като префикс към името на задачите във вашия блог. Така че, ако пишете блог пост за 50-те най-продуктивни неща, които можете да правите на работа, името на задачата ще бъде „SEO блог: продуктивни неща, които можете да правите на работа“.

Ако обикновено създавате кампании около една категория съдържание, можете да преименувате задачата, за да съответства на типа съдържание, което създавате, например „Видео: продуктивни неща, които да правите на работа“.

Актуализирайте името на задачите в блога си с префикс, който съответства на съответното поле за персонализиран тип съдържание, за по-лесна организация в ClickUp.

Може да ви се стори прекалено, но това ниво на организация и прозрачност е от решаващо значение за всеки, който иска да филтрира и групира работата си по някакъв начин. Освен това, ако мащабирате няколко типа съдържание за целева аудитория или създавате основни теми, персонализирането на префикса на задачата и типа съдържание в полето за персонализиране прави чудеса за поддържането на структурирани бази данни.

Стъпка 3: Персонализирайте подробностите на задачата за максимална ефективност

Красотата на тази мащабируема рамка се крие в нейната гъвкавост – и за да увеличите производителността си 10 пъти, трябва да бъдете гъвкави. Всеки аспект от това, което обсъдихме, може да бъде модифициран, особено ако следвате нашия шаблон.

Не искате да отделяте забавените задачи от базата данни? Премахнете филтъра в горната част на екрана, за да видите състоянието на всяка задача във вашата папка. Или ако друго име на списъка по-добре съответства на терминологията на вашата компания – променете го!

Това е магията на този шаблон – той е създаден, за да подпомага вашите процеси. Настройките по подразбиране са точно това, което е работило за нашия екип за маркетинг на съдържание в блога. 🫱🏼‍🫲🏾

Разбиване на основните задачи на вашия блог

Полетата, които се виждат в колоните на базата данни с съдържание и списъка с задачи, могат да бъдат намерени и във всяка задача в блога. Отворете изгледа „Задачи“, за да видите името на задачата, статуса, отговорното лице и крайния срок.

Докато превъртате, ще стигнете до персонализираните полета, които са автоматично включени в нашия шаблон за мащабиране на съдържанието. Ето кратко описание на това какво представляват и как ги използваме:

Тип съдържание : Тъй като този шаблон е създаден от екипа на нашия блог, всеки тип съдържание отразява нашите основни области на фокус. Всеки тип съдържание може да се редактира, за да съответства на вашия стил – независимо дали става дума за описание на темите на вашия блог, типа медия или отдела.

Целева дата на публикуване : Целевата дата на публикуване е различна от крайния срок и действителната дата на публикуване, защото непредвидени обстоятелства могат да възникнат. Поставянето на цел за датата на публикуване помага на екипа да планира по-добре графика за съдържанието и да се адаптира, ако е необходимо.

Източник на автора : За да следите различни автори – вътрешни, външни или и двете – използвайте източника на автора, за да знаете и бързо да сортирате по кой е назначен за какво съдържание. Отделянето на източника на автора от лицето, на което е възложена задачата, е особено полезно, ако използвате агенция със собствен екип от няколко автори.

Кратък URL адрес на блога : Добавете линк към краткото описание на блога си за лесен достъп и бързи редакции.

URL на черновата : Избягвайте да превъртате коментарите към задачите или пощенската си кутия. Достъпвайте черновите директно от задачата в блога.

URL адрес на блога на живо : Добавете линка на живо към задачата си в блога за по-голямо удобство, по-добра организация и по-голяма скорост при експортиране на всички URL адреси на блога си.

Дата на публикуване: Датата на публикуване е от съществено значение за записването и проследяването на момента, в който съдържанието е било публикувано. Анализът на публикуваните данни ви помага да определите дали постигате първоначалните си цели и да коригирате съответно бъдещите си цели.

Достъп до персонализираните полета, които виждате в изгледите си, директно в рамките на всяка задача в блога.

Докато попълвате подробностите за задачите в блога си, всяка от тях се актуализира автоматично във всеки списък и изглед, за да се получи най-точен статус. Подобно на чист набор от данни, добавянето на тези подробности по време на работа ще улесни автоматизирането, сортирането, филтрирането и представянето на всяка стъпка от процеса.

Автоматичните актуализации, визуализацията и взаимосвързаността между всеки списък и изглед в ClickUp изиграха огромна роля в способността ни да мащабираме и поддържаме процесите си за създаване на съдържание. Но ако все пак предпочитате да работите с друг софтуер за управление на работата, потърсете начини да възпроизведете подобни персонализирани полета.

Стъпка 4: Разпределете съдържанието си

Остава само да възложите съдържанието на авторите, да го публикувате в блога си и воала – готово! Почти. 🫣

Разпределянето на статии е значително по-трудно, когато работите с много повече съдържание. За екипи, които се стремят да произвеждат 10 или дори 20 пъти повече качествено съдържание, отколкото са свикнали, намирането на подходящия ритъм ще изисква малко експериментиране.

Преди да започнете да делегирате задачи за блога, подкрепете вашите автори с всички ресурси, от които се нуждаят, за да следват точно вашия процес. Особено ако работите с фрийлансъри или агенции за първи път, не бихте искали да оставите място за грешки, когато става въпрос за гласа на марката, изискванията за форматиране или познанията за продукта.

Може да е полезно да актуализирате и да добавите линкове към важни документи за процеса във описанието на всяка задача, така че вашите SOP и стилови ръководства да са на преден план. За щастие, можете да автоматизирате този процес и да избегнете ръчното добавяне на линкове към всяка задача. А за по-подробни процеси, обмислете да споделите записано видео, което преминава през всяка стъпка на екрана ви.

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да изпращате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp.

Документирането на всеки етап от процеса на създаване на съдържание е сигурен начин да спестите повече време в процеса на мащабиране. И ще видите ефекта от тези ресурси, отразен в качеството на всеки проект, който преглеждате.

Работете в подходящо за вас темпо

Що се отнася до ритъма на разпространение на съдържанието, най-добре е да разпределите задачите си.

Разделете месечната си цел за съдържание на седмици. Разпределяйте съдържанието на партиди, за да могат авторите да приоритизират по-добре собствената си работа, без да се чувстват претоварени от броя задачи, които им предстоят. Това също помага да поддържате последователен график за публикуване и ви предпазва от натрупване на съдържание в края на месеца.

Друг важен момент, който трябва да запомните – вашите автори ще започнат да изготвят съдържанието за следващия месец седмици преди началото на този месец.

Използвайте естествен език като „след шест седмици“ или „следващия месец“, за да зададете крайни срокове за задачите и персонализирани полета за дата в ClickUp.

Някои автори работят най-добре, когато съдържанието се планира около шест седмици преди датата, на която трябва да бъде публикувано. Определянето на целеви дати за публикуване достатъчно рано в календара за съдържание помага на авторите да спазват сроковете без проблеми и без да се отразява на качеството на съдържанието.

Стъпка 5: Създайте месечната си визия

Докато натрупаните публикации в блога и базата данни са от съществено значение за усилията ви за мащабиране на съдържанието, месечните прегледи са безспорно най-широко използваните от нашите автори.

Ако използвате нашия шаблон за мащабиране на съдържанието, ще видите тези изгледи веднага след отваряне на папката, озаглавена Този месец, Миналия месец и Следващия месец. Тези таблични изгледи са начинът, по който редакторите лесно управляват натоварването на екипа.

Визуализирайте натоварването на екипа си с помощта на автоматично актуализирани таблични изгледи, групирани по полето „Writer Source Custom Field“ в шаблона за мащабиране на съдържанието на ClickUp.

Този изглед е групиран по персонализираното поле Writer Source, за да можете бързо да видите колко блогове има всеки отделен автор или екип за месеца. Все пак този изглед може да бъде персонализиран, за да отразява други важни аспекти от вашия работен процес.

Ако за вашия екип е по-логично да визуализира месечното съдържание по категории, основни теми или отговорни лица, можете да направите тези промени за броени секунди. Най-хубавото на този етап е, че работата по създаването на месечния преглед вече е свършена!

Ако сте изградили подробно своя списък с задачи, актуализирали сте базата данни със съдържание и сте попълнили ключовата информация за задачите, месечните ви прегледи ще се попълват автоматично. Всичко, което е необходимо, е да преименувате всеки преглед, за да съответства на текущата дата, за по-голяма яснота и лекота на използване.

За следващите месеци просто дублирайте друг изглед, за да запазите работата, която сте свършили в миналото, и да продължите да проследявате новото съдържание в бъдеще. Всъщност екипът на нашия блог се среща всяка седмица, за да обсъди месечния ни изглед на таблицата, така че всеки да има най-актуалната информация на едно място.

Вероятно вече имате насрочена подобна среща, на която да обсъдите с екипа си пречките и да определите реалистични срокове – този ресурс просто улеснява този процес. Умно е да останете гъвкави, за да се мащабирате драстично.

И откакто въведохме месечния изглед на таблицата в седмичните ни срещи, екипът ни успя да се преориентира в последния момент.

Мащабирането на процеса на производство на съдържание далеч не е работа за един човек – необходими са ефективна комуникация и чести актуализации, за да се гарантира, че ключовите фигури са в течение с общия напредък на екипа.

Тук разчитаме на някои от най-добрите функции на ClickUp. 🥇

За да поддържаме работния процес, използваме присвоени коментари, за да споменем и делегираме задачи директно на рецензента. Тъй като базата данни на блога и месечният ви преглед показват най-новия коментар за всяка задача в блога, е важно да поддържате видимост, като използвате коментари в ClickUp. Но с толкова много сътрудници, които комуникират помежду си, коментарите могат да се натрупат и да станат трудни за преглеждане.

Обобщавайте дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

Това дава възможност на нашия екип да използва ClickUp AI и функцията за обобщение на коментарите. Тази AI функция генерира незабавно разбивка с точки на дълги коментари, бележки и актуализации от всяка задача, така че да можете да се съсредоточите върху това, което е необходимо и от кого.

Включването на друг софтуер за сътрудничество в тези важни актуализации само улеснява пропускането на черновите – а вие не искате да се отклоните от курса заради някаква незначителна грешка в комуникацията.

Докато главните редактори прекарват значителна част от времето си в работа с различни списъци и изгледи, авторите на съдържание, от своя страна, се занимават с писане. ✍🏻

При създаването на съдържание, нашите блогове преминават през няколко кръга на редактиране и преглед. За да следвате точно нашия процес в шаблона за мащабиране на производството на съдържание, помолете вашия автор да добави линка към черновия си вариант в полето Draft URL (URL на черновия вариант). След това авторът ще публикува коментар в задачата на блога и ще маркира рецензента.

Лесно споделяйте чернови на блогове, сътрудничете си при редактирането и създавайте съдържание по-бързо с помощта на ClickUp Docs.

Можете да добавите отново линка към черновия вариант в коментара, за да улесните рецензента. 💜

За да поддържате вашите прегледи и списъци напълно актуални, незабавно актуализирайте статуса на задачата на В процес на преглед. След като прегледателят прочете черновия вариант и даде своите предложения, той ще отговори на автора и ще актуализира статуса на задачата на Необходима актуализация.

Оттам нататък авторът прави всички необходими промени, добавя липсващите части и подготвя черновия си вариант за окончателна проверка.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Напишете този процес и го добавете към описанието на задачите си, за да може всеки да се придържа към договорената комуникационна стратегия и канали.

Стъпка 7: Форматирайте съдържанието в CMS

Черновият вариант може да е готов, но задачата за блога не е завършена, докато съдържанието не е публикувано на вашия сайт. Финалната фаза може да бъде малко досадна с форматирането и редактирането на уебсайта, но вече сте почти готови.

Вместо да оставяте на главния редактор да форматира и подготвя постъпващото съдържание, дайте тази власт в ръцете на авторите. 🤗

След като дадено съдържание е прегледано и актуализирано, за да отговори на всички останали коментари, добавете го веднага към вашата система за управление на съдържанието. На този етап е важно да поддържате темпото на производство, за да можете да форматирате и в идеалния случай да публикувате дадено съдържание в същия ден.

Авторът ще добави избраната картинка, всички важни линкове, подходящо форматиране и ще направи последните щрихи, преди да сподели линка към черновата в CMS с редактора за окончателна проверка. Когато авторът завърши форматирането на черновата в CMS, тя трябва да е практически готова.

За да се гарантира последователност и ефективност, следвайте същия процес на коментиране като при първия кръг на редакции (стъпка шест), след което актуализирайте статуса на задачата от Необходима актуализация на Окончателна проверка.

Повишете производителността с колективно управление на задачите чрез разпределяне на задачи, маркиране на коментари и споделяне на екранни записи в една платформа.

Ако използвате ClickUp, съхранявайте всички дискусии, свързани с прегледа, в коментарна нишка директно в задачата. Не забравяйте да назначите или @споменете правилния редактор. 🤓

Стъпка 8: Прегледайте, публикувайте и маркирайте като завършено

Стигнахте до последната фаза от създаването на мащабируем процес за създаване на съдържание – остава само едно последно преглеждане за всеки случай.

Редакторите трябва да направят последните корекции в блога директно в CMS и когато той е готов, да актуализират статуса на задачата на Готов и да отговорят в коментарите, за да уведомят автора, че всичко е наред и може да се публикува.

След като промените статуса на задачата в блога от Готова на Публикувана, тя автоматично ще се изтрие от базата данни с съдържание и ще се премести в списъка Публикувани. По този начин можете да наблюдавате активната натовареност на екипа, като същевременно следите напредъка към общата цел.

В списъка Публикувани ще намерите отделен календар с всички публикувани публикации. От този календар с съдържание лесно можете да визуализирате колко блогове се публикуват всеки ден, седмица или месец, за да се уверите, че спазвате постоянен график за публикуване.

След като статуса на задачата в блога бъде зададен на „Публикувано“, тя автоматично ще се актуализира в календара с публикуваното съдържание на блога.

Ако забележите, че по-голямата част от съдържанието ви се появява наведнъж или в последните седмици на месеца, можете проактивно да внесете промени в работния си процес, за да постигнете по-последователен график за публикуване.

Повярвайте ни, екипът ви ще ви бъде благодарен за това. Никой не иска да работи до късно в последния петък. 🍸

Поддържане на съдържание в мащаб в ClickUp

Дори след като блогът ви бъде публикуван, той никога не изчезва напълно. За да поддържате качеството на съдържанието в блога си актуално, полезно и релевантно, е важно да го преглеждате периодично, за да го обновявате или преработвате.

Да следите всеки блог, който минава през бюрото ви, е трудна задача след мащабирането на вашата стратегия за съдържателен маркетинг. Но ако използвате инструмент като нашия персонализиран шаблон за мащабиране на производството на съдържание заедно с мощна система за управление на работата като ClickUp, е значително по-лесно да поддържате висококачествено съдържание в голям мащаб, дори и за продължителен период от време.

Говоря от опит – тези осем стъпки работят.

Съчетаването на тази стратегия за съдържателен маркетинг с нашия доказан шаблон за мащабиране на съдържанието напълно промени играта за нашия екип при мащабирането на съдържанието и знаем, че може да направи същото и за вашия.

Достъп до безплатните ресурси, посочени в този блог, обширна библиотека с шаблони, множество гъвкави функции за управление на работата, над 1000 интеграции и още много други, когато се регистрирате в ClickUp днес. 🏆