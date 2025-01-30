10-те най-добри Headless CMS софтуерни платформи през 2025 г.

Системата за управление на съдържанието е едно от най-важните инструменти за уеб дизайн, с които разполагате. Но за да се постигне гъвкавостта и адаптивността, от които се нуждае съвременното дигитално съдържание, традиционните CMS често не са достатъчни.

Тук на сцената влиза Headless CMS.

Headless CMS е инструмент за управление на съдържание, който отделя процеса на създаване на съдържание от цифровите платформи, на които ще публикувате това съдържание.

Това може да звучи по-сложно от традиционната CMS, но след като разгледате концепцията, ще откриете, че това е гъвкав начин за предоставяне на съдържание и цифрови активи, с които да подготвите бизнеса си за успешно бъдеще!

Какво е Headless CMS?

Headless CMS е система за управление на съдържание, която ви помага да управлявате съдържанието, преди да го публикувате в конкретни дигитални канали. Това ви позволява да генерирате и доставяте структурирано съдържание, което се използва във всичко – от мобилни приложения до дигитални изживявания, като киоски и други устройства от Интернет на нещата.

За да се постигне това, управлението на съдържанието се намира в отделна база данни, различна от бекенда на вашия уебсайт. То включва презентационен слой, от който показвате съдържанието и след това го разпространявате в множество канали.

Хората понякога използват различни имена за безглав CMS, включително:

Декуплирана CMS

Отворена платформа за данни

Headless архитектура

Интерфейс за програмиране на приложения за съдържание

Независимо от името си, има няколко предимства на Headless CMS, които бихте искали да имате предвид:

Той разпространява съдържание на множество платформи без значителни корекции.

Тя предлага гъвкаво и високо персонализирано управление на съдържанието, което все още включва богат текстов редактор.

Това е хранилище за съдържание, което ви позволява да представяте съдържание, преди да го публикувате на вашия уебсайт, мобилни приложения и други места.

Той осигурява цялостно управление на ресурсите, което надхвърля обикновения текст, включително управление на изображения.

Той ви дава възможност бързо да преминавате от един уеб хост към друг, без да се налага да преструктурирате съдържанието.

Традиционна CMS срещу безглава CMS

Традиционно управлението на уебсайтове се основава на централна CMS, върху която програмистът изгражда сайта. Но този подход намалява гъвкавостта, точно там, където безглавата CMS процъфтява.

В традиционната CMS създавате дигитално съдържание в редактор от типа „това, което виждате, е това, което получавате“ (WYSIWYG), който публикува директно във вашия уебсайт.

В сравнение с това, headless или decoupled CMS прави тази връзка по-малко директна. Можете да контролирате съдържанието преди да решите къде да го публикувате, като запазите основната същност на това съдържание и същевременно можете лесно да го персонализирате в зависимост от различните платформи, на които ще се намира.

10 Headless системи за управление на съдържание

Подходящата Headless CMS е полезна не само за повторното използване на съдържание. Ето списък с още функции и възможности, които Headless CMS имат в сравнение с традиционните CMS, което в крайна сметка е от полза за цялата ви дейност.

1. Sanity

Чрез Sanity

Като система за управление на съдържание с отворен код, Sanity предоставя на разработчиците степен на персонализация, която не могат лесно да намерят другаде. Като третира съдържанието като данни, Sanity позволява обширни анализи на данни, създаване на съдържание и опции за разпространение.

Интуитивният софтуер на Sanity позволява сътрудничество в реално време в целия ви екип, включително маркетинг специалисти, които управляват съдържанието, и разработчици, които искат да персонализират и публикуват съдържание в подходящите области. Разширените интеграции позволяват лесно прехвърляне във всяка желана приложение.

Най-добрите функции на Sanity

Директна интеграция със статични генератори на сайтове, директна връзка с фронтенд, като например Jamstack сайтове, и опростяване на управлението на модулите за съдържание.

Възможност за преглед на всяко съдържание, което приложението съхранява в динамична среда за безпроблемно предоставяне на фронтенд.

Облачна архитектура, която опростява управлението и редактирането на съдържание от всяко място

Разширени анализи на данни за оптимизиране на разработването на съдържанието ви във времето

Ограничения на Sanity

Ограничена гъвкавост на някои модули, което затруднява доставянето на едно и също съдържание до различни канали.

Стръмна крива на обучение, особено за фирми, които не разполагат с персонал с богат опит в разработката.

Цени на Sanity

Безплатно

Предимства: 99 $/месец за проект

Екип: 499 $/месец за проект

По поръчка: Свържете се с нас за цени

2. Strapi

Чрез Strapi

Strapi е водеща в индустрията headless CMS платформа, която се отличава с прост интерфейс и пълна възможност за персонализиране. Тази 100% JavaScript-базирана платформа позволява богато съдържание, което лесно преминава от презентационния слой към крайните канали, на които ще се показва съдържанието.

Най-добрите функции на Strapi

Интуитивен интерфейс във всички аспекти, от редакторите на съдържание до презентационния слой.

Подход, ориентиран към разработчиците, който започва просто и става по-сложен само в зависимост от ролите на потребителите.

Активна общност от потребители и разработчици, която предоставя постоянни и незабавни прозрения за инструмента и headless CMS решенията като цяло.

Чести актуализации, които оптимизират и подобряват способността за непрекъснато създаване на безглаво съдържание.

Ограничения на Strapi

Безплатният план има значителни ограничения на функциите, което затруднява управлението на сложно структурирано съдържание.

Сравнително ограничен WYSIWYG редактор, който затруднява превръщането на основното съдържание в по-завладяващи дигитални преживявания.

Цени на Strapi

Безплатни самостоятелно хоствани

Самостоятелно хостинг за предприятия: Свържете се с нас за цени

Cloud pro: 99 $/месец

Cloud team: 499 $/месец

Облачно персонализиране: Свържете се с нас за цени

3. Contentstack

Чрез Contentstack

Специално пригодена да бъде headless CMS платформа за предприятия, Contentstack не се плаши от сложността. Тя е и гъвкава, помагайки на организациите да управляват съдържанието ефективно и с достатъчна гъвкавост за всички основни цифрови платформи.

Най-добрите функции на Contentstack

Функции за планиране и съхранение на съдържание, които позволяват по-цялостно управление на съдържанието.

Разширена структура на RESTful API, която опростява изхода към широк спектър от графични потребителски интерфейси.

Мощна функция за търсене на съдържание и код за управление на все по-сложни цифрови среди

Подходът „чиста страница“ за изграждане на вашата Headless CMS, позволяващ пълна персонализация за напреднали екипи за разработка.

Ограничения на Contentstack

Липсата на шаблони затруднява прилагането на подхода „чиста страница“ за по-малките екипи.

Версионирането не е напълно завършено, което понякога затруднява сътрудничеството в реално време в платформата.

Цени на Contentstack

Старт: Свържете се с нас за цени

Grow: Свържете се с нас за цени

Мащаб: Свържете се с нас за цени

4. dotCMS

Чрез dotCMS

dotCMS помага на организации и предприятия, които искат да публикуват на различни платформи, да управляват и доставят дигитално съдържание. Гъвкавите работни процеси и мощният редактор позволяват на създателите на съдържание да персонализират всички видове съдържание според своите предпочитания.

Най-добрите функции на dotCMS

Възможностите за локален хостинг позволяват по-голяма гъвкавост в сравнение с CMS, базирани само в облака.

Функциите за плъзгане и пускане на редактора на съдържание позволяват усъвършенствано моделиране на съдържанието и оформление на страниците.

Цялостната система за въвеждане включва възможност за комбиниране и интегриране на няколко CMS.

Няма нужда от разработчици или системни администратори за работните процеси по разгръщане на съдържание, което опростява процеса.

Ограничения на dotCMS

Интерфейсът не винаги е интуитивен и може да изисква по-дълъг процес на въвеждане.

Някои потребители са съобщили за периодични сривове, които затрудняват работните процеси по управление на съдържанието.

Цени на dotCMS

Безплатно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

5. Contentful

Чрез Contentful

Като решение за съдържание като услуга, Contentful разполага с перфектния headless CMS модел. Софтуерът, базиран в Германия, е чисто headless платформа, като единствените централни аспекти са инструментът за редактиране на съдържание и презентационният слой, които ви позволяват да прехвърляте структурираното си съдържание към всеки цифров фронтенд.

Най-добрите функции на Contentful

Мощни интеграции, които се разширяват безкрайно благодарение на API-базираната структура.

Обширни мерки за сигурност на данните, за да запазите съдържанието и кода си в безопасност

Шаблони за начинаещи, които позволяват дори на малки организации да създават и управляват съдържание

Персонализирано търсене с функция за филтриране, която управлява големи екосистеми от съдържание

Ограничения на Contentful

Прегледите на съдържанието са донякъде ограничени в сравнение с другите системи за безглави CMS с отворен код в този списък.

Ограничена функция за регистриране, която затруднява съгласуването на промените в големи екипи

Цени на Contentful

Безплатно

Основен: 300 $/месец

По поръчка: Свържете се с нас за цени

6. Kontent. ai

Обещавайки „пълна контрол над вашето съдържание“, Kontent. ai помага на някои от най-големите световни марки да създават дигитални преживявания чрез централизирана headless CMS платформа. Нейните обширни функции за управление я правят особено подходяща за големи организации, които възприемат headless подхода.

Най-добрите функции на Kontent. ai

Омниканално предоставяне на съдържание не само към множество канали, но и към статични генератори на сайтове и множество уебсайтове.

Web Spotlight позволява на авторите да видят точно как тяхната аудитория ще консумира съдържанието в различни канали.

Редки комбинация от лесна употреба за малките предприятия и мащабируемост за големите компании.

Микросервизна архитектура, която прави софтуера по-бърз и по-ефективен от повечето безглави и традиционни CMS опции.

Ограничения на Kontent. ai

Някои персонализации изискват повече време за разработка в сравнение с други headless CMS в този списък.

Поддържа само английски език в бекенда, което затруднява някои международни компании.

Цени на Kontent. ai

Разработчик: Безплатно

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Предприятия: Свържете се с нас за цени

7. Magnolia

Чрез Magnolia

Базираната в Швейцария Magnolia е една от най-старите headless CMS опции на пазара, но не се заблуждавайте. Получавате гъвкаво решение, което отговаря на съвременните и развиващи се бизнес нужди.

Най-добрите функции на Magnolia

Вградени работни процеси за управление, организиране и публикуване на съдържание дори в сложни мултифункционални екипи.

Цялостно версиониране, което опростява редактирането и публикуването на съдържание

Опции за персонализиране на съдържанието, за да създадете по-релевантни дигитални преживявания за вашите потребители

Предварително създадени модули за интеграция с инструменти на Salesforce и Google Analytics, между другите

Ограничения на Magnolia

Magnolia има относително ограничен визуален редактор, който понякога може да затрудни прехвърлянето на съдържание в различни платформи.

Деинсталирането на модули за съдържание не е интуитивно и може да доведе до объркване с по-новите модули.

Цени на Magnolia

CMS с отворен код: Безплатен

Самостоятелно хоствана DXP: 3000 долара/месец

Cloud DXP: Свържете се с нас за цени

8. Bloomreach

Чрез Bloomreach

Първата специфична за индустрията безглава CMS платформа в този списък, Bloomreach, е набор от продукти. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising и Bloomreach Experience Manager позволяват на търговците в електронната търговия да създават всеобхватни и убедителни онлайн преживявания.

Най-добрите функции на Bloomreach

Bloomreach Experience Manager, който предлага решение за управление на съдържанието, за да оптимизирате преживяванията на вашата аудитория.

Интеграция на маркетингова автоматизация, която премества аудиторията ви от статични платформи към потапящи разговори

Адаптивни шаблони, които подобряват преживяването на различни устройства

Bloomreach Academy, която е обширна база от знания както за нови, така и за съществуващи потребители.

Ограничения на Bloomreach

Възможно е да се получи претоварване с данни поради броя на събитията, които софтуерът може да създаде.

Трудно за внедряване, с функции, които далеч надхвърлят и понякога отвличат вниманието от основните нужди на типичните потребители на Headless CMS.

Цени на Bloomreach

Ангажираност: Свържете се с нас за цени

Откритие: Свържете се с нас за цени

Съдържание: Свържете се с нас за цени

9. Agility CMS

Чрез Agility CMS

Твърдейки, че е най-бързата headless CMS платформа на пазара, Agility CMS има силна репутация, на която да отговори. Благодарение на първокласното обслужване и усъвършенстваното управление на съдържанието, тя може да задоволи високите очаквания дори на най-сложните създатели на съдържание.

Най-добрите функции на Agility CMS

Високоскоростен API за уебсайтове, който оптимизира доставката на съдържание

Пълното управление на страниците комбинира части от съдържанието в единен дизайн в рамките на структурата на Headless CMS.

Споделяното съдържание повишава ефективността при публикуване в повече от един канал.

Интеграции за електронна търговия, които позволяват на търговците да продават по-добре продуктите си онлайн

Ограничения на Agility CMS

Ограничената функция за търсене затруднява намирането на старо съдържание.

Малко или никаква поддръжка, като например липсата на предупреждение при качване на файлове, забавя доставката.

Цени на Agility CMS

Стартово ниво: 1249 $/месец

Предимства: 2499 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

10. Butter CMS

Чрез Butter CMS

Целта на Butter CMS е да се превърне в единствената платформа за съдържание, от която маркетолозите се нуждаят. Това личи във всичките й функции, от бързата система за пускане на съдържание до маркетинговите табла, възможностите за персонализация и др.

Най-добрите функции на Butter

Опции за планиране на съдържанието, които позволяват на компаниите да изпълняват по-лесно своя календар за съдържание

Управление на цифрови активи чрез централна медийна библиотека, която контролира вашата марка

Обширен пазар, който включва интеграции на приложения, шаблони, стартови комплекти и др.

Създаване на съдържание на базата на компоненти за създаване на динамични и привлекателни целеви страници

Ограничения на Butter

Някои ограничени функции в сравнение с други headless CMS опции в този списък, включително липса на възможност за създаване на интерактивно съдържание или анализи на съдържанието.

API понякога връща съобщения за грешки, които изискват намесата на член на екипа за поддръжка, за да бъдат разрешени.

Цени на Butter

Micro: 99 $/месец

Стартиращ бизнес: 199 $/месец

Малък бизнес: 375 $/месец

Предприятие + Агенция: Свържете се с нас за цени

Дори и най-добрата Headless CMS няма да реши изведнъж всичките ви маркетингови проблеми. Имате нужда от допълнителни инструменти, които да ви помогнат ефективно да планирате, управлявате и сътрудничите по отношение на вашето съдържание. И тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp

Съчетайте ClickUp с вашата Headless CMS за мощна система за управление на съдържание и проекти.

ClickUp може да не разполага с конкретна функция за безглава CMS, но предлага всички мощни функции, от които се нуждаете около вашата безглава CMS, за да постигнете истински успех. Като най-добрият безплатен софтуер за управление на проекти на пазара, функции като документи, изгледи и шаблони се намират в един център, за да подобрите вашата маркетингова стратегия и работния процес по създаване на съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp не се интегрира естествено с всяка една от headless CMS опциите в този списък, което може да наложи ръчно прехвърляне на съдържанието в базата данни.

Уведомленията могат да бъдат трудни за управление, когато обемът и сложността на проекта увеличат честотата на уведомленията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Планирайте, управлявайте и разпространявайте съдържание с ClickUp

В много отношения, преминаването към Headless CMS е пътят към бъдещето. Но дори и най-добрите Headless CMS опции се нуждаят от някои допълнителни елементи, за да ви помогнат наистина да постигнете успех в съдържателния маркетинг.

Това е точно мястото, където ClickUp блести.

ClickUp не е просто инструмент за управление на проекти, въпреки че със сигурност е един от най-добрите на пазара. Това е цялостно решение за управление на работата, което предлага управление на задачи, създаване на съдържание, шаблони за уеб разработка, AI писане и много други.

Регистрирайте се за безплатен акаунт още днес, за да видите как ClickUp поддържа вашата Headless CMS от първия момент на внедряването!