Топ 13 алтернативи на Microsoft Excel 2025

Когато обработвате данни за вашите проекти, Microsoft Excel е познатото средство, към което се обръщате. Но разходите за лицензиране могат да се натрупат, особено за разрастващи се екипи.

Като човек, който се е ориентирал в лабиринта от абонаментни такси и компромиси във функционалността, разбирам нуждата от бюджетни, но мощни алтернативи на Excel.

Ами ако можете да получите инструменти, които предлагат сходни или дори по-добри функции на много по-ниска цена?

Това ме накара да проуча най-добрите алтернативи на Excel. Търсех инструменти, които не само възпроизвеждат функционалността на Excel, но и предлагат уникални предимства. Помислете за сътрудничество в реално време, усъвършенствани интеграции за управление на проекти и безпроблемен достъп до облака – и всичко това на по-достъпна цена.

👀Знаете ли, че... Excel е пуснат за първи път през 1982 г. под името Multiplan, популярна програма за CP/M (Control Program for Microcomputers).

Какво да търсите в алтернативата на Excel?

Когато избирате алтернатива на Excel, имайте предвид случая на употреба, който искате да решите. Вашият избор ще се промени в зависимост от това дали давате приоритет на анализа на данни, пивот таблици или подобрени функции за управление на проекти.

Няколко важни елемента, които трябва да имате предвид при избора на подходяща алтернатива на Excel, са:

Функции: Разполага с функции като диаграми, графики, вградени формули, пивотни таблици и условно форматиране, които помагат при Разполага с функции като диаграми, графики, вградени формули, пивотни таблици и условно форматиране, които помагат при изготвянето на отчети, както в Excel.

Сътрудничество: Позволява на потребителите да работят заедно върху електронна таблица в реално време.

Цена: Има безплатен или платен абонамент, подходящ за вашия бюджет.

Обработка на данни: Разполага с инструменти за анализ и обработка на данни, които намаляват ръчните изчисления и усилията.

Визуализация : Помага за визуализиране на данните чрез графики, диаграми и други форми.

Автоматизация: Има функции за автоматизация на процесите, като макроси или нещо по-добро, за да елиминира повтарящите се задачи.

Уеб приложение или мобилно приложение: Следва подход, при който мобилните устройства са на първо място, и разполага с уеб приложение за по-добра достъпност.

Формати на файлове: Съвместим с форматите на файлове, използвани от Excel (в случай, че се наложи да се върнете към него)

Сигурност на данните: Разполага с надеждно криптиране и отговаря на стандартите за сигурност.

Ако се фокусирате върху тези функции, ще намерите алтернатива на Excel, която отговаря и надхвърля очакванията ви за управление на проекти и работа с данни.

13-те най-добри алтернативи на Microsoft Excel

Когато търсех алтернативи на Excel, се насочих към инструменти, които съчетават усъвършенстван анализ на данни с функции, насочени към проекти. Всеки от 13-те инструмента в този списък предлага уникални предимства, от сътрудничество в реално време до мощни визуализации и опции за персонализиране.

1. ClickUp (най-подходящ за управление на проекти, проследяване на задачи, автоматизиране на работни процеси и сътрудничество в екип)

След като потърсих платформа „всичко в едно“, която съчетава управление на проекти, управление на данни и анализ на данни, открих, че ClickUp е най-добрата алтернатива на Excel. Тя е идеална за високопроизводителни екипи, които искат да усъвършенстват процесите си и да подобрят общата си производителност.

Табличен изглед и формулни полета за разширени електронни таблици

ClickUp Table View отразява познатия формат на Excel, но с добавена гъвкавост и изчислителна мощ.

Започнете да използвате ClickUp Подобрете познатите таблици на Excel с мощни функции за управление на задачи и изчисления, използвайки Table View на ClickUp.

Той ви позволява да организирате задачите като редове в табличен формат и да автоматизирате сложни изчисления в колоните (или потребителските полета) с ClickUp Formula Fields.

Проследявайте ефективността на вашите източници на приходи с помощта на формулните полета на ClickUp.

Ако сте свикнали с формулите на Excel, тази функция ще ви се стори позната, но тя отива още по-далеч. С ClickUp формулите са свързани с вашите задачи и проекти, като предлагат изчисления в реално време за графиците на проектите, бюджетите или зависимостите между задачите. Тази функционалност елиминира необходимостта от ръчни актуализации и гарантира, че данните във вашата електронна таблица остават динамични и актуални.

AI и автоматизация за справяне с натоварената работа

ClickUp ви позволява да надхвърлите обикновените изчисления на данни, като ви предоставя разширени автоматизации на формулни полета. Можете да автоматизирате рутинни работни процеси и изчисления въз основа на формулни тригери и условия.

Ако активирате автоматизацията в работното си пространство, можете да помолите ClickUp Brain, най-добрата алтернатива на AI инструментите на Excel, да ви напише разширена формула. Можете да използвате други формулни полета като променливи в разширените си формули!

Като човек, който е проучил ClickUp Brain задълбочено, мога с увереност да кажа, че това е невероятно AI инструмент за всеки, който управлява сложни данни. Освен създаването на усъвършенствани формули чрез интегриране на AI с усъвършенстваните формулни полета на ClickUp, той без усилие предлага персонализирани, контекстно-ориентирани решения (проверка на зависимости или крайни срокове на задачи, изчисляване на показатели за ефективност и др. ) за подобряване на работните процеси.

Проследявайте автоматично времето за изпълнение на задачите с разширеното поле за формули на ClickUp.

Например, аз съм настроил автоматизация, която маркира просрочените задачи въз основа на изчислени крайни срокове или преразпределя задачите, след като бъдат изпълнени определени показатели по проекта. Това спестява време и е значително подобрение в сравнение с ръчното управление на електронни таблици.

Шаблони за ускоряване на рутинните операции

Редактируемият шаблон за електронна таблица ClickUp е мощен инструмент, който моят финансов екип използва за съхранение, организиране и анализиране на данни (дори и най-сложните финансови отчети). От проследяване на бюджета до планиране на проекти, той помага на екипа ми да управлява цялата информация на едно удобно място.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и одобрявайте разходите си с редактируемия шаблон за електронна таблица на ClickUp.

Това, което най-много ценя в този шаблон, е автоматизираното импортиране на данни. То спестява значително време и намалява риска от грешки. Създаването на персонализирани формули позволява бързо изчисляване на числа, а интуитивните визуализации помагат за проследяване на напредъка по проекти и инвестиции.

Шаблонът включва също персонализирани статуси, персонализирани полета и персонализирани изгледи, което ми позволява да управлявам ефективно финансовите си записи. Например, мога да категоризирам записите си с атрибути като „Брутни продажби“ и „Административни разходи“ и да превключвам между изгледи като „Финансови отчети“ и „Процес на одобрение“.

Най-добрите функции на ClickUp

Работете с комплексни данни и изчисления, като използвате Table View с разширени формули .

Усъвършенствайте работните процеси с персонализирани автоматизирани последователности задействани от формули

Получете по-добра представа за работата си с персонализирани табла за управление ClickUp и визуализация на данни.

Насладете се на управление на проекти, управление на документи, електронни таблици, анализи и вградени чат функции в един инструмент.

Ограничения на ClickUp

Трудното усвояване за нови потребители поради богатия набор от функции

Високото ниво на персонализация може да бъде прекалено сложно за начинаещи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат ВСИЧКО: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични връзки към задачи или документи. Задачите имат раздел „Активност“, така че можете да видите цялата история на задачата. Толкова е гъвкаво и професионално. С ClickUp имаме контрол над всичко.

🧠Интересен факт: Някои от предложените имена за Excel бяха Mr.Spreadsheet и Master Plan.

2. Google Sheets (най-доброто решение за сътрудничество в реално време и гъвкавост в облака)

чрез Google Sheets

Отдавна използвам Google Sheets като безплатна алтернатива на Excel за лична употреба. Благодарение на облачната му функционалност мога да използвам софтуера за електронни таблици навсякъде, без да се притеснявам за контрола на версиите или пропуснатите актуализации. Той се интегрира безпроблемно с Google Workspace, което улеснява съчетаването му с инструменти като Google Docs и Gmail.

Най-добрите функции на Google Sheets

Използвайте няколко безплатни и платени добавки за управление на проекти и анализ на данни.

Създавайте автоматично диаграми и анализи от вашите данни с помощта на инструмента Explore.

Разрешете достъп до документите в електронната таблица въз основа на роли, за да осигурите по-добра координация в екипа.

Структурирайте, форматирайте и организирайте данните автоматично в интуитивни таблици с помощта на функцията „Помогнете ми да организирам“.

💡Съвет от професионалист: Създайте миниатюрна диаграма в клетка с командата Sparkline. Например, SPARKLINE(A2:E2,{„charttype”,„bar”;„max”,40}) създава диаграма с ленти.

Ограничения на Google Sheets

Когато искате да работите с големи масиви от данни или да извършвате сложни изчисления, Google Sheets може да не предлага толкова широки възможности, колкото Excel.

Чудесен за основни диаграми, но не предлага широките възможности за визуализация на данни, които са налични в по-усъвършенствани инструменти като Excel или ClickUp.

Цени на Google Sheets

Безплатно : Включено в безплатния акаунт в Google

Google Workspace Business Starter : 6 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Google Workspace Business Standard : 12 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Google Workspace Business Plus : 18 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2 : 4,7/5 (над 42 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 отзива)

👀Знаете ли, че... Excel 3.0 е първият софтуер, който въвежда лента с инструменти през 1990 г.

3. Zoho Sheet (най-подходящ за потребителите на Zoho CRM)

чрез Zoho Sheets

Ако сте потребител на Zoho и искате да подобрите сътрудничеството и да автоматизирате работните процеси, Zoho Sheet е естествено разширение на платформата, идеално за ежедневните нужди на екипа. А ако вече използвате инструменти като Zoho CRM или Zoho Forms, този софтуер за електронни таблици е точно за вас. Аз например го използвам, за да извличам данни директно от Zoho CRM в електронна таблица в реално време, като създавам динамични отчети без ръчни актуализации.

Това казано, Zoho Sheet е най-подходящ за тези, които управляват прости набори от данни в рамките на Zoho пакета. Макар да се отличава с опростяване на операциите и поддържане на всичко свързано, той не може да се справи с висококомплексни набори от данни или напреднали анализи с такава лекота.

Най-добрите функции на Zoho Sheet

Добавяйте интерактивни коментари на ниво клетка и диапазон

Идентифицирайте дубликати, празни клетки и несъответствия с автоматизирано почистване на данни

Получете информация от Zia, асистентът за анализи, задвижван от изкуствен интелект.

Използвайте усъвършенствани инструменти за анализ на данни, като пивотни таблици и условно форматиране.

Ограничения на Zoho Sheet

Макар Zoho да работи добре в рамките на своята екосистема, интеграцията с външни приложения не е толкова гладка, колкото при други инструменти.

Прекалено сложно за начинаещи, които не са запознати с персонализираните функции

Цени на Zoho Sheet

Безплатно

Стандартен: 3 USD/потребител на месец

Професионална версия: 6 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Sheet

G2 : 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

4. Airtable (най-подходящ за комбиниране на електронни таблици с възможности за релационни бази данни)

чрез Airtable

Ако се нуждаете от нещо повече от традиционните електронни таблици, Airtable е невероятен избор като алтернатива на Microsoft Excel. Това, което отличава Airtable, е способността му да комбинира функционалността на електронните таблици с мощността на релационна база данни, което го прави много по-гъвкав от типичния софтуер за електронни таблици.

Това е полезно за екипи, които искат да организират всичко – от маркетингови кампании до таблици за управление на проекти – на едно място и да създават персонализирани работни процеси или приложения на базата на тези бази данни.

Най-добрите функции на Airtable

Превключвайте между изгледи като таблици, Kanban табла и календари, което улеснява управлението на задачи и проекти.

Оптимизирайте работния си процес, като автоматизирате повтарящи се задачи като изпращане на напомняния или актуализиране на полета.

Използвайте готови шаблони за бази данни , за да настроите конкретни случаи на употреба, като управление на проекти, календари за съдържание или пътни карти за продукти.

Сътрудничество в реално време с вашия екип чрез споделяне на работно пространство и настройка на разрешения, за да контролирате кой може да редактира или преглежда данни.

Ограничения на Airtable

Липсват разширени функции за обработка на числа или формули

Безплатната версия е чудесна за малки екипи, но цената на Airtable може бързо да се повиши, ако се нуждаете от по-разширени функции на електронната таблица или допълнителни потребители.

Цени на Airtable

Безплатни : За индивидуални потребители или малки екипи с основни функции

Екип : 24 $/потребител на месец

Бизнес : 54 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

5. Smartsheet (Най-подходящ за малки проекти за управление на проекти)

чрез Smartsheet

За управление на големи, сложни проекти или работа с големи екипи, Smartsheet е фантастична алтернатива на Microsoft Excel. С Smartsheet можете да създавате персонализирани изгледи и зависимости между задачите за управление на проекти, които Excel не може да обработва толкова интуитивно.

Най-добрите функции на Smartsheet

Включете диаграми на Гант , зависимости между задачите и графици на проектите директно във вашия работен процес.

Позволете актуализации в реално време, коментари и прикачени файлове за централизирана комуникация.

Настройте персонализирани работни процеси, за да автоматизирате повтарящи се задачи , като изпращане на одобрения или актуализации на статуса.

Проследявайте наличността на екипа, натоварването и напредъка на проектите, като осигурявате ефективно разпределение на задачите и проектите.

Прочетете също: Как да използвате Excel за управление на проекти

Ограничения на Smartsheet

На новите потребители може да им отнеме известно време, за да усвоят напълно неговите разширени функции за управление на проекти.

Цената може бързо да се повиши, ако се нуждаете от достъп до по-разширени функции, което го прави по-скъп от някои от по-опростените инструменти.

Цени на Smartsheet

Pro : 12 $/потребител на месец (1-10 членове, неограничен брой зрители)

Бизнес : 24 $/потребител на месец (3+ членове, неограничен брой гости и зрители)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

6. LibreOffice Calc (Най-добрата алтернатива с отворен код, която може да работи с различни операционни системи)

чрез LibreOffice Calc

Тествах LibreOffice Calc за проекти, които не се нуждаеха от облачни функции или инструменти за сътрудничество, и той се справя добре с повечето задачи за управление на данни офлайн. Той предлага функции, подобни на Excel, но без разходите, което го прави подходящо решение за тези, които искат напълно офлайн софтуер за електронни таблици без ограничения.

LibreOffice Calc може да работи на различни операционни системи (Linux, macOS, Microsoft Windows и FreeBSD), за разлика от някои други доставчици на софтуер за офлайн електронни таблици.

Най-добрите функции на LibreOffice Calc

Извършвайте сложни изчисления и анализ на данни с помощта на разширени функции, пивотни таблици и диаграми.

Включете PDF документи директно в електронни таблици, което позволява безпроблемна интеграция на визуални или текстови данни за подобрени работни процеси.

Използвайте широка гама от разширения за автоматизиране на задачи, включително Pandas за LibreOffice, OooDev GUI Automation, Python Numpy Extension.

Създавайте сложни работни процеси като специфични за задачите персонализирани ленти с инструменти, макроси и тригери за събития.

Ограничения на LibreOffice Calc

Calc е чудесен за индивидуална употреба. Но липсата на функции за сътрудничество в реално време го прави по-малко подходящ за екипни проекти, за разлика от ClickUp и Google Sheets.

Въпреки че Calc може да отваря и записва Excel файлове, понякога могат да възникнат проблеми със съвместимостта при работа с по-сложни Excel формати.

Цени на LibreOffice Calc

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за LibreOffice Calc

G2 : 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

7. WPS Office Spreadsheets (Най-добрата алтернатива на Excel за мобилни устройства)

чрез WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets е изключително адаптивна и подходяща за мобилни устройства алтернатива на Excel, идеална за потребители като мен, които ценят гъвкавостта и иновативните функции. Едно от най-големите й предимства е Smart Toolbox, който опростява сложните задачи с над 60 мини инструмента, от извличане на текст до конвертиране на формати на партиди.

Намерих за полезна и функцията Picture-to-Text OCR за извличане на информация от изображения директно в електронни таблици, което спестява време за ръчно въвеждане на данни. Функцията Smart Split Columns я прави идеалната алтернатива на Google Sheets. Тя може интелигентно да обработва разделянето на данни с персонализирани методи за разделяне – идеално за организиране на хаотични набори от данни.

Най-добрите функции на WPS Office Spreadsheets

Работете безпроблемно на смартфони и таблети

Управлявайте Excel файлове без проблеми с форматирането, което го прави полезен при сътрудничество с екипи, които все още използват Excel.

Започнете, без да създавате таблици от нулата, като използвате библиотеката с шаблони.

Защитете данните си с разширени опции за криптиране (AES-128 или подобно, в зависимост от конфигурацията) за по-добър контрол на достъпа и защита.

Ограничения на WPS Office Spreadsheets

Безплатната опция за съхранение в облак е ограничена.

Безплатната версия съдържа реклами, които могат да ви разсейват.

Цени на WPS Office Spreadsheets

Налична е безплатна версия

Премиум : 29,99 $/година за използване без реклами и допълнителни функции

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WPS Office Spreadsheets

G2 : 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

8. Apple Numbers (най-подходящ за потребители на Mac)

чрез Apple Numbers

Когато размишлявам върху Apple Numbers, виждам неговото явно предимство в хармоничното съчетание на дизайн и функционалност. За разлика от Excel, който дава приоритет на усъвършенстваните изчисления, Numbers се отличава с елегантния си, визуално ориентиран подход.

Интерактивното му платно ми помогна в организирането на данните, като например подреждането на множество таблици, диаграми и медии в един лист, за да създам презентации, които са както визуално привлекателни, така и функционални. За мен тази гъвкавост превърна електронните таблици в динамични инструменти за разказване на истории, а не в статични таблици. ​

Най-добрите функции на Apple Numbers

Използвайте персонализирани шаблони, за да започнете проекта, без да създавате електронна таблица от нулата.

Сътрудничество в реално време на всички устройства на Apple, за да работите върху вашите електронни таблици

Създавайте диаграми от данни незабавно и интуитивно

Добавете мощни възможности за обработка на текст с интеграция на RegEx функции за ефективна манипулация на данни.

Ограничения на Apple Numbers

Макар Apple Numbers да може да се справя със стандартни изчисления, той има ограничени функции за обработка на сложни анализи на данни или огромни масиви от данни.

Проблеми с форматирането при споделяне на електронни таблици с потребители на платформи, различни от Apple

Цени на Apple Numbers

Безплатно завинаги за iOS

Оценки и рецензии за Apple Numbers

G2 : 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

9. Gnumeric (Най-добър за лека и прецизна обработка на данни)

чрез Gnumeric

Gnumeric е програма за електронни таблици с отворен код за професионалисти, които дават предимство на скоростта и точността пред широкия набор от функции. Лекият й дизайн я прави невероятно бърза при обработката на сложни изчисления и големи масиви от данни, без забавянето, което често се свързва с по-тежки инструменти като Excel.

Gnumeric се отличава с поддръжката на високоефективни алгоритми, математически функции и статистически анализ за изчисления, особено в области като финансите и инженерството, където прецизността е от решаващо значение.

Най-добрите функции на Gnumeric

Извършвайте изчисления с висока прецизност, като намалите вероятността от грешки при анализа на критични данни.

Извършвайте разширени статистически анализи, създавайте сложни формули и манипулирайте данни с богат набор от вградени функции.

Импортирайте и експортирайте в различни файлови формати, включително Excel, OpenOffice и статистически формати (. dta), за безпроблемно споделяне на данни между платформи.

Ограничения на Gnumeric

Липсват някои разширени функции за сътрудничество, които са стандартни в Microsoft Excel, което го прави по-малко подходящ за екипна работа.

Неговият дизайн, ориентиран към Linux (операционна система на базата на UNIX), може да ограничи достъпността за потребителите на други операционни системи.

Цени на Gnumeric

Налична е само безплатната версия

10. Quip (Най-подходящ за екипи и проекти, които си сътрудничат в среда на Salesforce)

чрез Quip

Ако вашият екип разчита на Salesforce за управление на клиентски данни и стимулиране на продажбите, Quip е като разширение на вашата CRM система.

Можете да го използвате, за да вградите данни от Salesforce в електронни таблици и документи за съвместна работа, което ще позволи на вашия екип да актуализира прогнозите за продажбите и данните за клиентите в реално време – и всичко това без да сменяте инструментите.

Вградената функция за чат и коментари позволява на екипите да обсъждат актуализациите директно в документите, като всичко остава централизирано. Независимо дали сключвате сделки или проследявате показателите за успех на клиентите, тясното интегриране на Quip с Salesforce опростява целия процес.

Най-добрите функции на Quip

Чатвайте директно в документа, за да вземате решения, без да напускате работното пространство.

Работете безпроблемно на различни устройства, за да имате достъп и да редактирате вашите таблици отвсякъде.

Прикачете файлове към електронната таблица за проследяване на кандидатите или документ с пътна карта за разработване на продукти.

Ограничения на Quip

Липсват някои разширени функции на електронните таблици, като сложни формули и обобщаващи таблици, което може да бъде недостатък за потребители, които се нуждаят от по-задълбочен анализ на данните.

Възможността за импортиране/експортиране на файлове в различни формати (като CSV, SQL бази данни и др.) е по-ограничена в Quip.

Цени на Quip

Стартово ниво : 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Плюс : 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Разширена версия: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Quip

G2 : 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

11. Apache OpenOffice Calc (най-подходящ за разработчици на отворен код, които персонализират макроси и кодове)

чрез Apache OpenOffice Calc

Apache OpenOffice Calc е напълно отворен софтуер за работа с електронни таблици, който ви предоставя набор от надеждни и персонализирани функции за анализ на данни, създаване на диаграми и изчисления, без да се налага да плащате за собственически софтуер.

Това, което прави тази безплатна алтернатива на Excel уникална, е силното й развитие, задвижвано от общността. Общността поддържа инструмента безплатен и предоставя високо персонализирани опции като функции, макроси и кодове за потребители, които се нуждаят от функционалност на електронни таблици, без да са обвързани с търговски продукт с ненужни функции.

Най-добрите функции на Apache OpenOffice Calc

Персонализирайте и разширете функционалността му според нуждите си с помощта на общността от разработчици.

Работете с множество файлови формати, включително Microsoft Excel и CSV, като осигурявате безпроблемно сътрудничество между различни платформи.

Работете с големи масиви от данни и получавайте информация без забавяне на производителността.

Използвайте усъвършенствани инструменти за анализ на данни като „Сценарии“ и „Търсене на цел“, за да тествате различни резултати от данни въз основа на различни входни данни или сценарии.

Ограничения на Apache OpenOffice Calc

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с модерни алтернативи като ClickUp или Airtable.

В него липсват и някои от функциите за сътрудничество в реално време, които вече са стандартни в много приложения за електронни таблици.

Цени на Apache OpenOffice Calc

Безплатно

Оценки и рецензии за Apache OpenOffice Calc

Capterra: 4. 4/5 (над 400 отзива)

12. Hancom Office Cell (Най-добрата електронна таблица с PDF интеграция)

чрез Hancom Office Cell

Hancom Office Cell е трансформиращ и уникално способен да редактира и конвертира PDF файлове директно, без допълнителен софтуер. Това е нещо, което наистина го отличава от другите инструменти за работа с електронни таблици.

Това е добър софтуер за тези, които се нуждаят от достъп до финансови отчети и други документи, докато са в движение, независимо дали на мобилно устройство или на настолен компютър.

Най-добрите функции на Hancom Office Cell

Управлявайте лесно електронни таблици на различни устройства благодарение на адаптивния дизайн

Редактирайте и конвертирайте електронни таблици в PDF файлове директно в работния процес.

Получете персонализирани пивотни таблици за бързо и свободно организиране и анализиране на данни.

Създавайте електронни таблици и редактирайте сложни математически модели директно в тях.

Hancom Office Ограничения на клетките

Функциите за сътрудничество на Hancom Cell не са толкова стабилни, колкото тези, предлагани от други инструменти.

Цени на Hancom Office Cell

Безплатно

🧠 Интересен факт: В Excel 1900 г. все още е високосна година, въпреки че в действителност не е била такава. Причината е, че Excel е искал да бъде съвместим с Lotus 123 (някога Excel е бил алтернатива на този софтуер за електронни таблици).

13. Tableau (Най-доброто за визуализация на данни)

чрез Tableau

Възможността на Tableau да работи лесно с различни източници на данни, от SQL бази данни до облачни платформи, ви позволява да създавате визуализации, които са далеч по-добри от таблата на Excel. С усъвършенствани функции за анализ и разказване на истории, интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” може да превърне суровите данни в увлекателни разкази.

Това е една от най-добрите алтернативи на Excel, с която можете да издигнете представянето на данните си на професионално ниво.

Най-добрите функции на Tableau

Интегрирайте персонализирани изчисления във вашите визуализации, без да променяте оригиналния набор от данни.

Актуализирайте визуализациите въз основа на промени в данните в реално време, за да сте сигурни, че вашите табла винаги отразяват най-новата информация.

Комбинирайте набори от данни от различни платформи директно в Tableau, без да се налага предварителна обработка във външни инструменти.

Създавайте адаптивни табла, които се приспособяват безпроблемно към мобилни устройства

Ограничения на Tableau

Цените на Tableau могат да бъдат непосилни за по-малки групи от много потребители или стартиращи компании.

Докато основните функции са лесни за използване, овладяването на по-напредналите функции на Tableau изисква повече време.

Цени на Tableau

Създател: 70,00 $/потребител на месец

Explorer: 42,00 $/потребител на месец

Viewer: 15,00 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Tableau

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

ClickUp: най-добрата алтернатива на Microsoft Excel!

Ето го. Най-добрият списък с платени и безплатни алтернативи на Excel, които правят много повече от просто обработка на редове и колони с данни.

Всички те имат свои специфични предимства, но според моя опит ClickUp е една от малкото мощни платформи за управление на данни, работни процеси и екипно сътрудничество под един покрив. За разлика от самостоятелните програми за електронни таблици, ClickUp обединява усъвършенствани формулни полета, персонализирани табла, шаблони за електронни таблици и автоматизация с управление на задачи, диаграми на Гант и актуализации в реално време.

Способността му да обедини инструменти за визуализация на данни с практични инструменти за управление на проекти го прави трансформиращ избор за повечето случаи на употреба.

