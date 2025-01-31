10-те най-добри AI инструмента за Excel за оптимизиране на работния процес с електронни таблици

Чувствали ли сте се някога претоварени от данни или сте си пожелавали управлението на повтарящи се задачи в Excel да беше по-лесно? Е, не сте сами. AI Excel инструментите, които обещават да намалят тежестта на работата с електронни таблици, са на мода в момента.

Никой не иска да губи време в разглеждане на огромни Excel таблици, когато може да анализира тенденции или да събира полезна информация за подобряване на бизнеса.

В тази статия ще се впуснем в дълбочина в AI Excel инструментите, които ви помагат да анализирате данни, да прогнозирате тенденции и да автоматизирате целия работен процес на електронните таблици.

Време е да оптимизирате, опростите и се насладите на работата с електронни таблици!

Има няколко ключови характеристики, на които да обърнете внимание, когато търсите AI инструменти за Excel, освен че са лесни за използване:

Възможности за автоматизация: Потърсете инструменти с функции за автоматизация, за Потърсете инструменти с функции за автоматизация, за да спестите време и да намалите ръчния труд. Те трябва да автоматизират и планират конкретни задачи като генериране на формули, извършване на актуализации, обновяване на данни и генериране на Excel отчети

Предсказуема аналитика: Предсказуемата аналитика използва исторически данни, за да прогнозира бъдещи тенденции и да улесни информираното вземане на решения. Уверете се, че инструментът може да анализира и предсказва, например, тенденции в продажбите, разпределение на бюджета и графици на проекти.

Интеграция с Excel: Уверете се, че инструментът се интегрира лесно с Microsoft Excel, което улеснява сътрудничеството с съществуващите Excel файлове и функционалности. По този начин можете да използвате AI функциите в средата на Excel.

Съвместим и мащабируем: Уверете се, че AI инструментът е съвместим с настоящия ви софтуер и е мащабируем, за да отговаря на нарастващите ви нужди с течение на времето.

Опции за персонализиране: Инструментът трябва да е лесно конфигурируем. Трябва да можете да създавате персонализирани правила, да дефинирате предпочитания и да настройвате параметрите според вашите изисквания.

Най-важното е да прегледате отзивите и оценките на клиентите. Потърсете любимите AI Excel инструменти на потребителите, които са достъпни и правят управлението на електронните таблици ефикасно и ефективно.

1. Excel Formula Bot

Excel Formula Bot е AI генератор на формули с мощни AI инструменти за генериране на Excel формули, анализ на данни и чат с вашите таблици (подобно на ChatGPT).

Можете също да управлявате бюджети, да анализирате тенденции в данните или да автоматизирате задачи – всичко това в лесен за използване интерфейс. За да оптимизира вашето преживяване, инструментът предлага помощ в реално време, интелигентни предложения и алгоритъм за обучение, който се адаптира към вашия уникален стил.

Най-добрите функции на Excel Formula Bot:

Генерирайте формули по интелигентен начин чрез прости текстови входни данни. Извършвайте автоматични изчисления, използвайки тригери, базирани на събития, за конкретни редове или колони.

Извличайте информация, валидирайте входни данни и търсете лесно конкретни модели в по-голям набор от данни. Това е ценно за извършване на масивни промени или корекции в набора от данни.

Създавайте персонализирани шаблони за различни видове електронни таблици . Просто дефинирайте структурата, формата и контекста на електронната таблица, за да получите готова за изтегляне електронна таблица.

Качете данните си, задайте въпроси и получите резултати. Ще получите диаграми с таблици с данни и допълнителни препоръчителни въпроси, свързани с вашите въпроси.

Ограничения на Excel Formula Bot:

Резултатите, като формули и обяснения, зависят в голяма степен от информацията, предоставена от крайния потребител.

Липсват опции за персонализиране според конкретни изисквания.

Висока крива на обучение за нови потребители

Цени на Excel Formula Bot:

Безплатно завинаги

Професионален план: 9 $/месец

Оценки и рецензии за Excel Formula Bot:

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

2. GPTExcel

GPTExcel е удобен AI инструмент, който улеснява генерирането на формули, SQL заявки, Apps Script и VBA Scripts в Excel и Google Sheets.

Този инструмент е достатъчно мощен, за да генерира формули, и достатъчно интелигентен, за да обясни как работят те. Още по-добре, GPTExcel стана по-бърз и по-лесен с последните актуализации. Подходящ е за всеки, който иска да пише формули или да създава сложни уравнения, без да има опит с Excel.

Най-добрите функции на GPTExcel:

Създавайте интуитивни шаблони за таблици за електронни таблици с няколко кликвания.

Създавайте и автоматизирайте сложни изчисления и анализи в Excel, Google Sheets или Airtable с лекота.

Опростете работата си, като бързо създавате VBA скриптове за Excel, Apps Scripts за Google Workspace и Airtable скриптове.

Въведете изискванията на естествен език и оставете AI да генерира SQL заявки. Спестява време и намалява кривата на обучение, която съпътства SQL програмирането.

Ограничения на GPTExcel:

Не е възможно да се обработват сложни или неясни заявки. За по-добри резултати ще трябва да опростите заявката или да предоставите повече подробности.

Липсва API и затова не може да се интегрира с инструменти на трети страни като Zapier, Power BI или Tableau.

Липсва контрол на версиите за формули, заявки и скриптове, което затруднява проследяването на промените.

Цени на GPTExcel:

Безплатно

Професионален план: 6,99 $/месец

Оценки и рецензии за GPTExcel:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

3. SheetGod

SheetGod е AI Excel инструмент, който прави работата ви по-ефективна и по-малко времеемка. Платформата помага за автоматизиране и управление на ежедневните ви задачи, свързани с Excel, с интуитивен табло и изчистен и лесен за използване интерфейс.

SheetGod предлага и постъпкови уроци за основни задачи в Excel и Google Sheets. Ако управлявате бизнес, SheetGod може да се използва и за изпращане на маркетингови имейли, генериране на PDF файлове и др.

Най-добрите функции на SheetGod:

Използвайте AI, за да формулирате и разберете формули, написани на прост език. Той ви дава правилното уравнение и лесно обработва големи масиви от данни.

Автоматизирайте задачите в Google Sheets и Excel. По този начин можете да отделяте повече време за важните неща и по-малко за досадните, повтарящи се задачи.

Създавайте макроси (набор от инструкции или команди, които автоматизират задачите) с помощта на прост и разбираем език, без да пишете нито една реда код.

Използвайте редовни изрази (Regex), за да намерите и извлечете конкретна информация от вашите данни.

Ограничения на SheetGod:

Има някои проблеми със съвместимостта с различни браузъри или устройства.

Бъговете често влияят на неговата производителност и функционалност.

Цени на SheetGod:

Безплатно

Основен: 10 $/месец

Стандартен: 25 $/месец

Професионална версия: 50 $/месец

Оценки и рецензии за SheetGod:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Formulas HQ ви помага да достигнете пълния потенциал на работния процес с вашите електронни таблици, като опростява сложните формули и ги прави достъпни за всеки.

Платформата разбира важността на ефективността и точността при работа с големи обеми данни. Ето защо предлага лесен за използване подход към създаването, разбирането и оптимизирането на формули. От основна аритметика до разширени функции, Formulas HQ обхваща всичко.

Най-добрите функции на Formulas HQ:

Достъп до ресурси за формули на езика, който ви е най-удобен, тъй като поддържа множество езици.

Получавайте помощ в реално време и компетентна поддръжка чрез чат, за да имате нужната помощ точно когато ви е необходима.

Интегрирайте безпроблемно Python скриптове в задачите си с електронни таблици, за да се справите с по-сложни предизвикателства, свързани с данни.

Използвайте лесните за следване уроци, за да създавате и обяснявате сложни формули в Excel.

Ограничения на Formulas HQ:

Безплатният план е ограничен до пет заявки за формули на месец.

Няма опция за отмяна по всяко време.

Няма споменаване на изрична защита на данните

Цени на Formulas HQ:

Безплатно

PRO: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Formulas HQ:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

5. Sheet+

?Забележка: Sheet+ вече е част от Formula HQ. Въпреки това, ние все пак сме включили инструмента в нашия списък, тъй като той беше чудесен инструмент, когато беше наличен. Ако харесвате функциите на Sheet+, все още можете да ги използвате в инструментариума на Formula HQ.

Sheet+ беше AI-базиран инструмент, създаден да ускори генерирането на формули за потребителите на GSheets и Excel. Този инструмент беше способен да генерира точни формули от обикновен текст. Той опрости създаването и обяснението на формули с функции като „Текст към формула“ и обратно.

Освен това, интерфейсът Sheet+ WYSIWYG (What You See Is What You Get) го превърна в предпочитания AI Excel инструмент за подобряване на уменията и ефективността при работа с електронни таблици в екипи.

Най-добрите функции на Sheet+:

Спестете време, като използвате AI за генериране на сложни формули в Google Sheets и Excel.

Използвайте функцията Explainer, за да разгледате формулите стъпка по стъпка, което улеснява разбирането и отстраняването на грешки.

Организирайте данни, създавайте диаграми и извършвайте сложни изчисления бързо и лесно с помощта на AI.

Интегрирайте с Excel и Google Sheets, за да генерирате и използвате формули, без да напускате приложенията.

Ограничения на Sheet+:

Има ограничена функционалност за отстраняване на грешки и поддържа само английски език.

Ограничен до Google Sheets и Excel – липсва интеграция с други инструменти.

Цени на Sheet+:

Безплатно завинаги

Pro: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Sheet+:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. FormulaGenerator

FormulaGenerator не само предоставя решения, но и ви помага да разберете по-добре формулите. Този AI Excel инструмент се адаптира динамично към вашите уникални изисквания и отговаря на всички ваши нужди, свързани с формулите.

Ангажиментът му към простота, фокусирана експертиза, адаптивност и ценностно ориентирана помощ го правят уникален и ценен инструмент.

Най-добрите функции на FormulaGenerator:

Използвайте прости текстови входни данни, за да генерирате формули в Excel и да разрешите проблеми в електронните таблици.

Откривайте грешки, докато пишете код, с вградения инструмент Error Spotter.

Използвайте функцията „Обясни формула“, за да получите изчерпателни, стъпка по стъпка обяснения на формулите с едно кликване.

Изпълнявайте формули директно в електронни таблици и дори получавайте отговори от AI-базирания Q&A Bot, без да се налага да напускате таблиците си.

Интегрирайте безпроблемно с GSheets, за да генерирате формули, да ги изпълнявате върху клетки и да откривате грешки в реално време.

Ограничения на FormulaGenerator:

Не може да се справи със сложни или двусмислени текстови инструкции.

Не настройва AI приложенията според конкретните нужди или предпочитания на потребителите.

Има проблеми със съвместимостта с различни браузъри или устройства.

Цени на FormulaGenerator:

7-дневен безплатен пробен период

Премиум членство: 4,9 $/месец

Оценки и рецензии за FormulaGenerator:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

7. AI Office Bot

AI Office Bot е инструмент за производителност, който точно обработва обширни данни, за да подобри вашите аналитични способности и процесите на вземане на решения.

Използвайки AI, този инструмент помага за генериране и обясняване на формули за различни приложения. Той се интегрира с над 10 приложения, включително MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets и други.

Най-добрите функции на AI Office Bot:

Интегрирайте го безпроблемно с различни платформи като Slack, Google Sheets и CRM инструменти , за да опростите управлението на данни, планирането на срещи и комуникацията.

Създавайте и обяснявайте сложни формули в Google Sheets, Excel или Airtable.

Свържете AI Office Bot с Photoshop и Premiere Pro за по-гладки творчески процеси и по-добри резултати от проектите.

Създавайте и разбирайте формули съвместно с екипа си, като елиминирате объркването и намалявате грешките.

Ограничения на AI Office Bot:

Технически проблеми или грешки влияят на неговата производителност или надеждност.

Не може да се справи с двусмислени заявки, които изискват човешка преценка или творчество.

Цени на AI Office Bot:

Безплатно

Pro: 2,08 $/месец

Оценки и рецензии за AI Office Bot:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Невронна формула

Neural Formula е бюджетен генератор на формули за Excel, който ви помага да създавате, автоматизирате и превеждате формули. Основната му цел е да подобри ефективността на електронните таблици и анализа на данни чрез изкуствен интелект (AI) и възможности за машинно обучение.

Най-добрите функции на Neural Formula:

Визуализирайте и променяйте данните по много начини. Създавайте графики, диаграми и хистограми, за да видите тенденциите в данните си.

Превеждайте формули на различни езици с вградената функция за превод на формули.

Използвайте лесно инструментите на Neural Formula заедно с VBA макросите и Office скриптовете за по-оптимизиран работен процес.

Получете информация за това как е създадена всяка формула с помощта на функцията „Обясни“, която предоставя подробни обяснения за генерираните формули.

Динамично настройвайте или модифицирайте генерираните формули според вашите нужди и предпочитания.

Ограничения на Neural Formula:

Ограничено до Excel и GSheets; не поддържа други програми за електронни таблици.

Няма десктоп приложение

Цени на Neural Formula:

Стартово ниво: 10 $/месец

Професионална версия: 20 $/месец

Enterprise: 40 $/месец

Оценки и рецензии за Neural Formula:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. PromptLoop

PromptLoop е AI асистент за Excel и Google Sheets. Той ви помага да категоризирате и обобщавате данните си или просто да ги направите по-добре изглеждащи.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете формула, а PromptLoop използва AI, за да ви даде интелигентни отговори въз основа на предоставената от вас информация. Но не става въпрос само за простота. Платформата ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, да обобщавате данни, да извършвате уеб търсене и много други.

Най-добрите функции на PromptLoop:

Използвайте усъвършенствани AI модели като GPT-3, за да разбирате, изчислявате и коригирате данни бързо, като генерирате точни резултати в реално време.

Използвайте персонализирани AI модели, за да създавате модели на електронни таблици, които манипулират, извличат или обобщават текст.

Повишете ефективността си, като автоматизирате повтарящите се задачи с помощта на проста формула.

Управлявайте лесно данните с лесния за употреба добавка за Google Sheets.

Ограничения на PromptLoop:

По-висока крива на обучение (персонализирането изисква технически познания)

Липсва многоезична поддръжка

Ограничено до инструменти за визуализация на данни в таблици

Цени на PromptLoop:

Безплатно

Начална цена: 29 $/месец

Оценки и рецензии за PromptLoop:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Goodlookup

Goodlookup е надежден инструмент, създаден за вашите нужди в областта на електронните таблици. Той притежава естествената способност да разбира и интерпретира информация, точно като GPT-3 (езиков модел, известен с интуитивния си характер).

Той разполага с интуитивните възможности на GPT-3 с мощни възможности за съпоставяне на данни. Ако някога сте използвали vlookup или index match, помислете за GoodLookup като версия от следващо ниво.

Този инструмент е обучен да разбира вашите данни по същия начин, по който GPT-3 разбира езика. Той може бързо да разбере моделите и взаимоотношенията. Така че, ако имате данни, които не съвпадат напълно, GoodLookup все пак може да свърже точките точно.

Най-добрите функции на Goodlookup:

Използвайте семантичното разбиране на връзките между темите, за да организирате нещата в групи въз основа на прилики.

Получавайте по-точни и ценни резултати при интерпретирането на данни с подобрено съпоставяне на текст.

Възползвайте се от механизма за оценяване на съвпаденията, който показва колко близки са думите във векторното пространство. Тази прозрачна система за оценяване гарантира прецизни и усъвършенствани резултати.

Ограничения на Goodlookup:

Няма безплатна версия

Goodlookup е създаден специално за Google Sheets и не е съвместим с други софтуери за електронни таблици.

Цени на Goodlookup:

Годишен абонамент: 15 $/година

Оценки и рецензии за Goodlookup:

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Макар да не е AI инструмент за Excel, ClickUp добавя стойност, като опростява работните процеси и предоставя удобно пространство за създаване на формули.

За разлика от други AI инструменти за Excel, ClickUp излиза извън рамките на електронните таблици и предлага мощни функции за управление на проекти, проследяване на задачи и координация на екипа. Въпреки че не работи в Excel, той се отличава с опростяването на задачите, свързани с данни, чрез своя лесен за използване интерфейс.

ClickUp AI ви помага да създавате страхотно съдържание, като ви предоставя подсказки въз основа на вашите нужди. Той предлага мощни функционалности за генериране на формули в Docs, което го прави универсален инструмент за управление на документи и сътрудничество.

Опитайте ClickUp Brain Усъвършенствайте комуникацията си и спестете време с ClickUp Brain.

Освен това, функцията ClickUp Table View предлага алтернатива на Excel за ефективно организиране и анализиране на данни. ClickUp се интегрира с различни инструменти за продуктивност, за да осигури безпроблемно управление на работния процес на различни платформи.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ефективно управление на задачите: Организирайте задачите, задавайте приоритети и проследявайте напредъка безпроблемно с ефективни функции Организирайте задачите, задавайте приоритети и проследявайте напредъка безпроблемно с ефективни функции за управление на задачите

Гъвкави изгледи : Предоставя различни изгледи като Списък, Табло, Календар и диаграма на Гант, за да визуализирате и управлявате задачите по начин, който отговаря на вашите предпочитания.

Възможности за интеграция: Интегрира се с множество приложения и инструменти на трети страни за гладък работен процес.

Инструменти за сътрудничество: С функции като коментари, споменавания и С функции като коментари, споменавания и сътрудничество в реално време , ClickUp насърчава ефективната комуникация и работа в екип.

Кръстосана платформена съвместимост: Достъпен на различни устройства и платформи за гладко управление на работния процес по всяко време и навсякъде.

Ограничения на ClickUp:

Тъй като има много функции и приложения, ClickUp може да бъде труден за усвояване за някои хора.

Някои разширени функции са достъпни само с платени планове.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

Пренесете работата си с електронни таблици на ново ниво с тези AI Excel инструменти. Те ви помагат да разкриете скрити възможности, да спестите време и да постигнете по-добри резултати.

ClickUp носи със себе си потенциала да промени не само работния ви процес, но и цялостния ви подход към производителността. Пригответе се да оптимизирате работния процес с електронни таблици чрез ClickUp – с помощта на изкуствения интелект. Регистрирайте се безплатно в ClickUp.