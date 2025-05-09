10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Google Sheets през 2025 г.

Google Workspace, който включва Google Sheets, притежава над 44% от глобалния пазарен дя л за основните технологии за офис пакети. Това е значителна част, но все пак означава, че повече от половината потребители предпочитат други инструменти.

Google Sheets е класика, без съмнение. Но честно казано? Има цял свят от инструменти, които могат сериозно да ви улеснят живота.

Помислете си: имате нужда от нещо с по-добри визуални диаграми. Или може би сте уморени от тромавото сътрудничество. Ето тук може да ви помогне алтернатива на Google Sheets.

Кой не е изтрил случайно важна формула? Или не е прекарал часове в опити да направи проста графика да изглежда прилично? Заслужавате по-добри интуитивни инструменти, които работят добре с вашия екип и правят работата с данни забавна.

Нека разгледаме някои от най-добрите варианти, като обсъдим какво правят добре и за кого са идеални. Нека намерим най-подходящия за вас.

Защо да изберете алтернативи на Google Sheet

Ето няколко причини, поради които трябва да обмислите алтернатива на Google Sheets:

Ограничени опции за форматиране: Google Sheets предлага по-малко функции за форматиране на текст в сравнение със специализираните текстови процесори, което затруднява напредналото форматиране.

Предизвикателства при сътрудничеството: Въпреки че Google Sheets поддържа сътрудничеството, то може да не е толкова безпроблемно или функционално, колкото инструментите, създадени специално за работа в екип.

Ограничения на автоматизацията: Разширената автоматизация често изисква допълнителни скриптове или инструменти на трети страни, което прави Google Sheets по-малко удобен за работни процеси, изискващи интензивна автоматизация.

Проблеми с производителността при големи масиви от данни: Google Sheets може да забави значително работата си при обработката на големи масиви от данни, докато някои алтернативи са оптимизирани за по-добра производителност.

Ограничения при интеграцията: Много алтернативи предлагат по-добра интеграция с друг софтуер и услуги, Много алтернативи предлагат по-добра интеграция с друг софтуер и услуги, подобрявайки ефективността на работния процес над това, което предлага Google Sheets.

Липса на разширени функции: Някои алтернативи включват инструменти, базирани на изкуствен интелект, персонализирани функции и подобрени функции за визуализация на данни, които Google Sheets не предлага.

Алтернативи на Google Sheets на един поглед

Инструменти Най-подходящи за Основни функции Цени ClickUp Универсално управление на проекти и данни Персонализирани табла, автоматизация и сътрудничество в реално време Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Microsoft Excel Разширени анализи на данни и големи масиви от данни Мощни формули, пивотни таблици и VBA автоматизация Наличен е ограничен безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Airtable Електронни таблици в стил база данни и сътрудничество Персонализирани изгледи, релационни бази данни и автоматизация Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Smartsheet Автоматизация на проекти и работни процеси Диаграми на Гант, проследяване на задачи и интеграции в предприятието Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Zoho Sheet Сътрудничество в облака и бизнес употреба Анализ на данни с изкуствен интелект, интеграция с Zoho Безплатно Coda Комбиниране на документи, електронни таблици и приложения Интерактивни таблици, автоматизация без кодиране Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Quip Сътрудничество в екип и интеграция на документи Чат в електронните таблици, интеграция с Salesforce Достъпни са само платени планове LibreOffice Calc Безплатен софтуер за електронни таблици с отворен код Офлайн достъп, широка поддръжка на формули Безплатно Numbers (Apple) Потребители на Mac и визуални електронни таблици Красиви шаблони, безпроблемна екосистема на Apple Безплатно Apache OpenOffice Calc Основни безплатни нужди от електронни таблици Отворен код, опростен интерфейс Достъпни са само платени планове

Най-добрите алтернативи на Google Sheets, които можете да използвате

Ето някои от инструментите, които могат да служат като полезна алтернатива на Google Sheets:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и данни)

Ако се нуждаете от инструмент в стила на електронна таблица, който прави нещо повече от просто съхранение на данни, ClickUp е идеалният избор.

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата. То комбинира управление на проекти, документи, комуникация в екипа и решение за електронни таблици, което позволява управление на задачи и организиране на данни.

Въведете данните от Excel в ClickUp Brain и той бързо ще обобщи резултатите за вас.

С ClickUp Brain можете да автоматизирате повтарящи се задачи, като актуализиране на статуси, генериране на подзадачи и създаване на отчети за напредъка. Това елиминира ръчния труд, който често се изисква в традиционните електронни таблици като Google Sheets.

Чрез обработка на естествен език потребителите могат да пишат директно инструкции за автоматизация, което опростява настройката на работния процес. ClickUp Brain предоставя незабавни актуализации и обобщения въз основа на данните за задачите, като осигурява синхронизация на проектите в реално време.

Персонализирайте лесно електронните таблици с ClickUp Table View

ClickUp Table View предлага познат интерфейс, подобен на електронна таблица, който ви позволява да визуализирате и управлявате данните ефективно. За разлика от традиционните електронни таблици, тези таблици са интегрирани в по-широката екосистема за управление на проекти, което позволява безпроблемна връзка между задачите и полетата с данни.

Можете да филтрирате, сортирате и организирате информацията визуално, за да отговаря на конкретните ви нужди, като същевременно поддържате актуализации в реално време в цялата платформа.

Получете безплатен шаблон Събирайте важни данни и ги визуализирайте на едно място с шаблона за електронни таблици на ClickUp.

Шаблонът за електронна таблица на ClickUp ви предоставя предварително създадена, персонализирана таблица за проследяване на задачи, бюджети, работни процеси или всякакви данни по проекти, без ограниченията на традиционните електронни таблици. Той е проектиран да ви помогне да организирате, автоматизирате и сътрудничите в организирано работно пространство.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като приложение за всичко, свързано с работата, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чатове и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте повтарящи се задачи като актуализиране на статуса на задачите, задействане на предупреждения въз основа на стойностите на потребителските полета или стартиране на проследяване на времето, когато условията на задачите се променят.

Визуализирайте данни, проследявайте напредъка на проектите и генерирайте отчети в реално време.

Комбинирайте функциите за управление на проекти с табла и инструменти за отчитане за цялостен надзор.

Създавайте диаграми, карти и други визуализации директно от данните на проекта, като извличате информация както от вътрешни полета в ClickUp, така и от външни формати като Google Docs или електронни таблици.

Свържете вашите електронни таблици с документи, като съхранявате всичките си данни, бележки и подробности за проектите на едно място.

Свържете ClickUp с други инструменти като Google Drive, Slack и Zapier.

Коментирайте, маркирайте колеги и актуализирайте данни в реално време за по-добра работа в екип.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите потребители има период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво каза Леон Пратър II, CTS, мениджър „Цифрови продукти“ в AVIXA:

Сега използваме един инструмент за проследяване на работата. Това е всичко. Няма повече жонглиране с два или три инструмента и Excel таблици.

Сега използваме един инструмент за проследяване на работата. Това е всичко. Няма повече жонглиране с два или три инструмента и Excel таблици.

2. Microsoft Excel (най-подходящ за напреднали анализи на данни и големи масиви от данни)

чрез Microsoft Excel

Microsoft Excel е оригиналното приложение за електронни таблици – мощно, надеждно и с много функции. От десетилетия то е предпочитаният инструмент за обработка на числа, създаване на отчети или управление на сложни данни. Естествено, то е популярна алтернатива на Google Sheets.

Най-добрите функции на Microsoft Excel

Извършвайте сложни изчисления с мощни формули и функции

Създавайте динамични диаграми, графики и пивотни таблици за лесно валидиране на данни.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на макроси и VBA скриптове.

Лесно интегриране с Microsoft 365, Power BI и други бизнес инструменти

Анализирайте данни с вградени инструменти като Goal Seek, Solver и Power Query.

Ограничения на Microsoft Excel

Повишен риск от грешки поради ръчно въвеждане на данни и сложни формули

Претоварва начинаещите с обширните си функции и стръмна крива на обучение

Цени на Microsoft Excel

Основен: 6 $/потребител на месец

Цена за самостоятелна версия (еднократна покупка): 179,99 $.

Business Basic: 7,20 $/потребител на месец

Business Standard: 1,5 $/потребител на месец

Business Premium: 26,40 $ на потребител на месец

Microsoft 365 Apps for Businesses: 8,25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 19 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Excel?

Ето какво казва един потребител на G2:

Харесва ми фактът, че се използва широко от много други хора в нашата индустрия, което го прави достъпен и преводим за много различни потребители. Освен това, различните математически и логически функции също са чудесни и помагат за автоматизиране на работата ми и на другите при въвеждането на данни.

Харесва ми фактът, че се използва широко от много други хора в нашата индустрия, което го прави достъпен и преводим за много различни потребители. Освен това, различните математически и логически функции също са чудесни и помагат за автоматизиране на работата ми и на другите при въвеждането на данни.

👀 Знаете ли, че... Фен клубът Wor Flags на футболен клуб Newcastle United използва Excel, за да проектира масивни дисплеи за стадион St. James’ Park. Създавайки карта на местата в Excel, те внимателно планираха и изпълниха сложни визуални аранжименти, подобрявайки преживяването на мача за хиляди фенове.

3. Airtable (най-подходящ за таблици в стил база данни и съвместна работа)

чрез Airtable

Airtable е хибридно средство за електронни таблици и бази данни, което съчетава функциите на електронна таблица и релационна база данни, за да подобри управлението на данните.

Тази алтернатива на Google Sheets предоставя платформа за релационна база данни с интерфейс за електронни таблици. Независимо дали проследявате маркетингови кампании, планирате събития или създавате календар с съдържание, Airtable поддържа всичко структурирано и достъпно.

Най-добрите функции на Airtable

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез споделени изгледи, коментари и известия

Преглеждайте данните по свой начин, като използвате изгледи на таблица, календар, Kanban, галерия или времева линия.

Лесно интегриране с приложения като Slack, Google Drive и Zapier

Ограничения на Airtable

Безплатният план има някои ограничения по отношение на записите и съхранението.

Цени на Airtable

Безплатни

Екип: 24 $/месец

Бизнес: 54 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 6/5 (2900+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Ето какво казва един потребител на G2:

Свързването на airtable с Zapier беше повратна точка за нас. Не знам дали има по-евтина алтернатива, но приложението и на двете работи чудесно и парите са добре похарчени, вместо да си блъскам главата в клавиатурата за нещо, което не знам дали ще работи или не.

Свързването на airtable с Zapier беше повратна точка за нас. Не знам дали има по-евтина алтернатива, но приложението и на двете работи чудесно и парите са добре похарчени, вместо да си блъскам главата в клавиатурата за нещо, което не знам дали ще работи или не.

4. Smartsheet (Най-доброто за автоматизация на проекти и работни процеси)

чрез Smartsheet

Искали ли сте някога вашата електронна таблица да управлява вашите проекти, вместо да ви гледа с безкрайни редове и колони? Smartsheet взема всичко, което харесвате в електронните таблици, и добавя инструменти за управление на проекти, автоматизация и сътрудничество.

Най-добрите функции на Smartsheet

Управлявайте проектите лесно с възлагане на задачи, зависимости и крайни срокове.

Сътрудничество в реално време с споделени таблици, коментари и известия

Автоматизирайте работните процеси с тригери, базирани на правила, за да организирате одобренията и актуализациите.

Лесно интегриране с пакета Microsoft Office, Google Workspace, Slack и други

Ограничения на Smartsheet

Интерфейсът е малко по-твърд в сравнение с гъвкавите алтернативи.

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro: 12 $/месец

Бизнес: 24 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 19 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

В рецензия на Capterra се казва:

Smartsheet дава възможност за планиране, проследяване, автоматизиране, изпълнение и отчитане на работата в реално време. Харесва ми, че Smartsheet има стабилна интеграционна способност, която помага за свързване с широк спектър от външни приложения като Okta, Tableau, Google Calendar и др.

Smartsheet дава възможност за планиране, проследяване, автоматизиране, изпълнение и отчитане на работата в реално време. Харесва ми, че Smartsheet има стабилна интеграционна способност, която помага за свързване с широк спектър от външни приложения като Okta, Tableau, Google Calendar и др.

5. Zoho Sheet (най-подходящ за сътрудничество в облака и бизнес употреба)

чрез Zoho Sheet

Zoho Sheet може да бъде добра алтернатива на Google Sheets. Това е безплатен инструмент за електронни таблици, базиран в облака, който предлага автоматизация и анализ на данни, задвижван от изкуствен интелект.

Едно от нещата, които го отличават, е фокусът върху сътрудничеството. Той предлага над 350 функции и AI асистент, наречен Zia.

Най-добрите функции на Zoho Sheet

Редактирайте и сътрудничете в реално време с членовете на екипа, точно както в Google Sheets.

Предоставяйте множество опции за форматиране и условно форматиране, като гарантирате валидиране на данните.

Интегрирайте безпроблемно с други приложения на Zoho, Google Workspace и Microsoft 365.

Ограничения на Zoho Sheet

Трудно е да се работи с големи масиви от данни

Цени на Zoho Sheet

Безплатни

Оценки и рецензии за Zoho Sheet

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Sheet?

Едно от ревютата в G2 гласи:

Това е един от най-лесните инструменти за масова актуализация на Zoho CRM. Трябваше да актуализирам няколко полета и няколко записи и тъй като вече имах тези данни в моя Excel файл, беше лесно да ги поставя в Zoho Sheets наведнъж. От тази гледна точка е много лесен за ползване.

Това е един от най-лесните инструменти за масова актуализация на Zoho CRM. Трябваше да актуализирам няколко полета и няколко записи и тъй като вече имах тези данни в моя Excel файл, беше лесно да ги поставя в Zoho Sheets наведнъж. От тази гледна точка е много лесен за ползване.

👀 Знаете ли, че... Абонаментът за Zoho One ви дава достъп до над 50 бизнес приложения – не само до Zoho Sheet! Това е като да имате цял бизнес пакет в един абонамент.

6. Coda (най-подходящ за комбиниране на документи, електронни таблици и приложения)

чрез Coda

Това не е точно електронна таблица и не е просто редактор на документи. Coda е хибрид и това го прави уникален. Това е динамично работно пространство „всичко в едно“, което комбинира таблици, текст и автоматизация на работния процес.

Coda е алтернатива на Google Sheets, която предлага функции за електронни таблици, за да обедини работните процеси с други приложения за управление на документи.

Най-добрите функции на Coda

Създавайте гъвкави таблици, които работят като бази данни, улеснявайки управлението на данните.

Персонализирайте изгледите с интерактивни диаграми, филтри и формули

Лесно интегриране с инструменти като Slack, Google Calendar и Zapier

Ограничения на Coda

Тази алтернатива изисква известен период на обучение за новите потребители.

Цени на Coda

Безплатни

Pro: 12 $/потребител на месец

Екип: 36 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4. 7/5 (460+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Coda?

Ето какво казва един потребител на Capterra:

Coda ме впечатли с многофункционалността и разнообразието от функции. С възможността да поема както прости, така и сложни задачи, като съставяне на списъци, кодиране и други, тя ми предостави перфектната платформа за управление и изпълнение на всичките ми проекти. Освен това, благодарение на подредения и организиран подход, преминаването между различните раздели беше особено удобно и без никакви затруднения.

Coda ме впечатли с многофункционалността и разнообразието от функции. С възможността да поема както прости, така и сложни задачи, като съставяне на списъци, кодиране и други, тя ми предостави перфектната платформа за управление и изпълнение на всичките ми проекти. Освен това, благодарение на подредения и организиран подход, преминаването между различните раздели беше особено удобно и без никакви затруднения.

🧠Интересен факт: 1900 г. не е била високосна година. Въпреки че е делима на 4, тя е делима и на 100, но не и на 400, което я прави изключение от правилото за високосните години. Това може да доведе до грешки в изчисленията в електронните таблици, тъй като функциите за дата могат да третират погрешно 1900 г. като високосна година, освен ако формулата не отчита това изключение.

7. Quip (Най-доброто за екипна работа и интегриране на документи)

чрез Quip

Вероятно сте чували за него, особено ако вашият екип залага на сътрудничеството. Проектиран от Salesforce, Quip е съвместно работно пространство, което комбинира електронни таблици, документи и екипна комуникация.

Екипите могат да създават и споделят документи и да работят заедно по списъци със задачи, като комуникират чрез коментари и споменавания в файловете.

Най-добрите функции на Quip

Чатвайте директно в документите и таблиците си, за да поддържате дискусиите в контекста

Вградете електронни таблици в документи за динамично отчитане

Лесно интегриране с Salesforce за плавна автоматизация на работния процес

Ограничения на Quip

Липсват разширени функции за електронни таблици, като сложни формули и инструменти за анализ на данни.

Цени на Quip

Стартово ниво: 12 USD/потребител на месец

Плюс: 25 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Разширено: 100 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Quip

G2: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за електронни таблици в Excel и ClickUp

8. LibreOffice Calc (Най-добрият безплатен софтуер за електронни таблици с отворен код)

чрез LibreOffice Calc

LibreOffice Calc е родна приложение в Open Document Format, което предоставя безплатно набор от надеждни функции за електронни таблици. Това е приложение с отворен код за електронни таблици, което може да се изпълнява родно на различни платформи.

Търсите ли мощна алтернатива на Google Sheets или Microsoft Excel без абонаментни такси? Calc си заслужава да бъде разгледан.

Най-добрите функции на LibreOffice Calc

Използвайте разширени формули и функции за пълни сложни изчисления.

Създавайте динамични диаграми и обобщаващи таблици, за да анализирате ефективно данните.

Отваряйте и редактирайте Excel файлове без проблеми със съвместимостта

Разширете функционалността с добавки от общността на LibreOffice.

Работете офлайн, без да разчитате на облачно съхранение или достъп до интернет

Ограничения на LibreOffice Calc

LibreOffice Calc няма възможност за сътрудничество в облака

Цени на LibreOffice Calc

Безплатни

Оценки и рецензии за LibreOffice Calc

G2: 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2200 отзива)

💡 Съвет от професионалист: В LibreOffice Calc можете да използвате инструмента „Detective” (Инструменти → Detective → Trace Dependents/Precedents), за да проследите визуално взаимоотношенията между формулите в електронната си таблица. Това ви помага да отстраните грешките и да разберете по-бързо сложните потоци от данни!

9. Numbers (Apple) (Най-подходящ за потребители на Mac и визуални електронни таблици)

Ако сте потребител на Apple, защо да не използвате електронна таблица, създадена специално за macOS и iOS? Numbers е отговорът на Apple на Excel и Google Sheets, предлагащ елегантен, лесен за използване интерфейс с мощни функции за електронни таблици, създадени специално за Mac, iPad и iPhone.

Най-добрите функции на Numbers (Apple)

Създавайте лесно изпипани електронни таблици с помощта на персонализирани шаблони.

Използвайте интерактивни диаграми и интелигентни категории за лесно визуализиране на данните.

Синхронизирайте между Apple устройства с iCloud за сътрудничество в реално време.

Отваряйте и експортирайте Excel файлове без проблеми със съвместимостта

Ограничения на Numbers (Apple)

Сътрудничеството е ограничено извън екосистемата на Apple.

Цени на Numbers (Apple)

Безплатни

Оценки и рецензии за Numbers (Apple)

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

10. Apache OpenOffice Calc (най-подходящ за основни нужди от безплатни електронни таблици)

чрез Apache OpenOffice Calc

Търсите безплатна и опростена алтернатива на Google Sheets? Apache OpenOffice Calc е отличен избор! Като част от пакета OpenOffice, Calc е безплатен софтуер за електронни таблици с отворен код, който работи офлайн и поддържа много файлови формати, включително Excel.

Най-добрите функции на Apache OpenOffice Calc

Използвайте формули и разширени функции за анализ на данни

Създавайте диаграми, обобщаващи таблици и филтри за данни, за да визуализирате информацията.

Разширете функционалността с разширения на трети страни от общността OpenOffice.

Ограничения на Apache OpenOffice Calc

Apache няма възможност за сътрудничество в реално време

Цени на Apache OpenOffice Calc

Безплатни

Оценки и рецензии за Apache OpenOffice Calc

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

Преосмислете анализа на данни с ClickUp

Електронните таблици са претърпели голямо развитие от обикновени редове и колони! Днешните инструменти не само съхраняват данни, но и ги оживяват с условно форматиране, мощни филтри и впечатляващи визуализации, които правят информацията по-ясно разбираема.

Независимо дали сътрудничите в реално време с екипа си или създавате динамични диаграми и графики, съвременните инструменти за електронни таблици правят управлението на данни по-умно, по-бързо и по-интерактивно от всякога.

ClickUp обаче, с автоматизацията на работния процес, интеграциите, AI възможностите и персонализираните шаблони, предлага цялостно решение, до което имате достъп в едно работно пространство. Защо да се задоволявате с обикновеното, когато можете да направите данните си по-ефективни?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте по-интелигентен начин на работа!