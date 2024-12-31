Как да създадете график в Google Sheets (с шаблони)

Вероятно използвате Google Workspace от години. Но знаете ли, че можете лесно да създадете шаблон и график в Google Sheets?

Някои от нас бяха изненадани да научат как можете да създадете график, като например:

Шаблон за дневен график за вашите идеални сутрешни и вечерни рутинни дейности

Шаблон за график на служителите за 4-дневната работна седмица на вашия екип

График за училище и тренировки за футболния сезон на вашето дете

Звучи доста полезно, нали?

В тази статия ще ви покажем простите стъпки за създаване на дневен график в Google Sheets, запазване като шаблон и създаване на правила за автоматично подчертаване на определени задачи и събития. А ако се чувствате ограничени от Sheets, ще ви представим и по-добра, по-мощна алтернатива – ClickUp!

Да започнем! 🏁

Стъпки за създаване на график в Google Sheets : Отворете шаблон за график от галерията с шаблони на Google Sheets. Изберете шаблона „График“ и задайте началната дата. Персонализирайте външния вид на шаблона, като промените цветовете на фона и текста. Добавете елементи в графика и използвайте условно форматиране, за да маркирате задачите с цветове. Запазете персонализирания график като нов шаблон за бъдеща употреба.

Отворете шаблон за график от галерията с шаблони на Google Sheets.

Изберете шаблона „График“ и задайте началната дата.

Персонализирайте външния вид на шаблона, като промените цветовете на фона и текста.

Добавете елементи в графика и използвайте условно форматиране, за да маркирате задачите с цветове.

Запазете персонализирания график като нов шаблон за бъдеща употреба.

Използвайте условно форматиране, за да подчертаете конкретни задачи като срещи или лични дейности, като по този начин направите графика практичен и лесен за следване.

Google Sheets няма функции за управление на задачи, вградени интеграции и мащабируемост в сравнение с модерния календарен софтуер.

Съвременните календарни инструменти предлагат актуализации в реално време, оценки на задачите, множество изгледи на календара и по-добри функции за планиране на проекти.

ClickUp предоставя цялостна платформа за продуктивност с функции като множество изгледи на проекти, вградени интеграции, мобилен достъп и проследяване на времето.

Календарният изглед на ClickUp позволява визуализация на работата, препланиране на задачите и управление на графика на проекта с гъвкавост и лекота.

ClickUp включва също диаграми на Гант, табла Kanban, повтарящи се задачи и календари, които могат да се споделят за сътрудничество в екип.

Как да създадете дневен график в Google Sheets

1. Отворете шаблон за седмичен график от галерията с шаблони на Google Sheets, като изберете Нов > Google Sheets > От шаблон

Създаден в Google Sheets

2. Изберете шаблона График

Създаден в Google Sheets

Създаден в Google Sheets

4. Следващата стъпка е по избор. Маркирайте горните и долните клетки, за да промените цвета на фона на шаблона. След това направете същото с клетките с текст (Бележки, Завърши).

Създаден в Google Sheets

5. Добавете елементите от графика си

Създаден в Google Sheets

6. Създайте правила за условно форматиране, за да маркирате със цветове срещи, събития, заседания и напомняния, като кликнете върху бутона Избор Всички под лентата с формули.

Създаден в Google Sheets

7. Кликнете с десния бутон на мишката върху произволно място в таблицата > Вижте още действия с клетки > Условно форматиране

Създаден в Google Sheets

Ако се затруднявате да създадете цветни категории, направете кратка пауза тук! Не се стресирайте прекалено, за да направите графика си да изглежда като от Pinterest. Ключът е да я направите практична.

В примера по-долу съм създал пет правила с три цветови категории (срещи, лични и сесии за концентрация):

Ако текстът съдържа „mtg“, маркирайте клетката в зелено.

Ако текстът съдържа „deep work“, маркирайте клетката в синьо.

Ако текстът съдържа „обяд“, маркирайте клетката в лилаво.

Ако текстът съдържа „appt“, маркирайте клетката в лилаво.

Ако текстът съдържа „разхождам кучето“, маркирайте клетката в лилаво.

Създаден в Google Sheets

Сега е ваш ред!

8. Отворете падащото меню под Правила за форматиране , за да приложите някое правило. След това настройте желания стил под Стил на форматиране.

Създаден в Google Sheets

9. Запазете като нов шаблон, като добавите Шаблон към заглавието на таблицата.

Създаден в Google Sheets

10. Кликнете върху иконата на папката до заглавието на Sheet > иконата New Folder (Нова папка).

Създаден в Google Sheets

11. Именувайте папката и кликнете върху иконата Отметка, за да запазите.

Създаден в Google Sheets

12. Кликнете върху Премести тук , за да запазите шаблона за график в папката, която сте създали.

Създаден в Google Sheets

Успех! Нов дневен график, който можете да използвате отново и да променяте според желанието си.

Имаме още ресурси и препоръки за Google Workspace, ако търсите други алтернативи за подобряване на вашите нужди от планиране! ⬇️

Google Sheets срещу съвременен календар софтуер

Разбирам, животът е такъв: лаптопът ви се разваля. Райли ви пише, че треньорът по футбол променя датите на тренировките от вторник на четвъртък. Проектът, който е на седмици от приключването си, се забавя.

Не знам за вас, но мисълта за редактиране на редове и колони в електронна таблица вече ми причинява технически главоболие. Това, което би трябвало да отнеме по-малко от минута, по някакъв начин отнема толкова време, колкото един епизод на The Great British Bake Off.

В сравнение с модерния календарен софтуер, който може да превърне статичен график в ресурс в реално време, Google Sheets има три очевидни недостатъка:

Няма функции за управление на задачи за комуникация или сътрудничество с други хора Няма вградена интеграция с системи за управление на проекти Няма потенциал за мащабиране

Ако си мислите: „Но Google Sheets е безплатен и нямам време да се уча да ползвам нов софтуер!“, напълно ви разбирам. Като имате предвид всичко това, как бихте се почувствали, ако един модерен календарен софтуер можеше да направи следното за вас:

Функции за отчитане за по-добро планиране на проекти в бъдеще? Подготвени.

Оценки на задачите, за да планирате предварително непредвидени препятствия? Активирано.

Няколко календара на един екран? Готово.

Между другото, ако се интересувате как да управлявате няколко календара, разгледайте това полезно обяснение с нашите най-добри съвети.

В ретроспекция, съвременният софтуер за календар е необходимост, която спестява време. И имате безплатни алтернативи на Google Sheets! Най-добрият безплатен софтуер? Радвам се, че попитахте.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и проследяване на времето на ClickUp могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Той може дори да предложи оптимални прозорци за фокусиране върху задачите в календара ви. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който действително работите!

Бонус: шаблони за месечен календар в Google Sheets!

ClickUp: безплатна алтернатива на Google Sheets

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, която позволява на екипите да управляват проекти, да си сътрудничат по-умно и да обединят цялата си работа в едно инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за продуктивност или сте опитен планиращ графици, персонализацията на ClickUp може да ви помогне да оформите най-добрите си дни! ✨

Опитайте ClickUp Визуализирайте работата, препланирайте задачите и управлявайте графиците на проектите с гъвкавия изглед на календара в ClickUp.

Модерен календар софтуер като ClickUp предлага повече от създаване на шаблон за дневен график:

Какво бихте искали да постигнете на работа или у дома, ако имахте допълнителни часове през седмицата? С календарния изглед на ClickUp всичко е възможно! 🔮