11 най-добри безплатни програми за създаване на графици за 2025 г. (безплатни и платени)

Часът е 10 сутринта и денят ви вече започна хаотично. Между планината от задачи и календара, пълен с поредица от срещи, изглежда невъзможно да се справите с всичко.

Надежден инструмент за създаване на графици може да превърне тази ежедневна задача в лесна операция.

Въпреки че пазарът е препълнен с премиум инструменти за създаване на графици, интелигентното планиране не е задължително да е скъпо. Някои безплатни алтернативи са достатъчно мощни, за да се конкурират с платените си колеги.

В тази публикация в блога разглеждаме 11 безплатни инструмента за създаване на графици, които се отличават с простота, адаптивност и практични функции (включени са и бонусни шаблони за графици). Да започнем! 💪🏼

Какво е инструмент за създаване на графици?

Инструментът за създаване на графици е предназначен да усъвършенства процеса на организиране на задачи, събития или графици за занятия. Той позволява на отделни лица и екипи да планират ефективно времето си, като гарантира, че всяко задължение намира своето място.

Когато използвате инструмент за създаване на графици, за да създадете седмичен график, вие поемате контрол над времето си и намалявате ненужния стрес. Всичко е подредено на едно място, което улеснява концентрацията и поддържа продуктивността.

Предимства на използването на програма за създаване на графици

Програмата за създаване на графици предлага няколко ключови предимства, които ще ви помогнат да овладеете управлението на проекти . Те включват:

Оптимизирано разпределение на ресурсите: Стратегическото разпределение на времето и ресурсите за всяка задача помага да се избегнат излишни усилия и да се поддържа всичко в правилната посока.

График без конфликти: Ясният преглед на задачите и срещите помага да се избегнат припокривания и намалява необходимостта от промени в последния момент.

Функции за спестяване на време: Използването на инструменти за плъзгане и пускане, напомняния и автоматизация намалява времето за планиране и увеличава производителността.

Точни записи: Воденето на подробен дневник на всички промени помага да проследите напредъка и да гарантирате съответствие с изискванията.

Оптимизирана комуникация: Споделянето Споделянето на графиците на проектите позволява на екипите да бъдат синхронизирани и информирани, като по този начин се гарантира, че всички работят за постигането на общи цели без объркване.

Гъвкави настройки: Бързото променяне на плановете ви позволява да се адаптирате към неочаквани промени, без да прекъсвате работния си процес.

Организирани структури: Елиминирането на догадки чрез ясно планиране ви помага да се справите със задачите с увереност и концентрация.

💡 Професионален съвет: Добавете кратки почивки или резервно време към графика си, за да се презаредите и да се справите ефективно с неочаквани закъснения.

Какво трябва да търсите в инструмента за създаване на графици?

Изборът на подходящ инструмент за създаване на графици зависи от функциите, които правят планирането ви по-гладко и по-ефективно. Търсете инструменти, които предлагат:

Приоритизиране на задачите: Добрият инструмент за създаване на графици ви помага да организирате задачите според важността им, за да можете да се съсредоточите върху най-важното.

Визуални изгледи на календара: Ясните и лесни за четене оформления улесняват проследяването на вашите дневни, седмични или месечни планове с един поглед.

Автоматични напомняния: Сигналите гарантират, че никога няма да пропуснете среща, задача или краен срок, което улеснява поддържането на концентрацията и продуктивността.

Функции за сътрудничество: Споделените календари и инструменти за планиране позволяват на екипите да се координират лесно, като избягват Споделените календари и инструменти за планиране позволяват на екипите да се координират лесно, като избягват конфликтите при срещите и подобряват комуникацията.

Персонализирани шаблони: Предварително проектираните графици ускоряват настройката, а регулируемите опции ви позволяват да адаптирате плановете към вашите специфични нужди.

11-те най-добри програми за създаване на графици

Намирането на подходящия инструмент за създаване на графици може да се окаже трудна задача, когато има толкова много опции. Добрата новина е, че не е необходимо да ги тествате всички сами.

Събрахме най-добрите инструменти, които правят планирането лесно, ефективно и съобразено с вашите нужди. Нека да ги разгледаме и да намерим идеалния за вас! 👇

1. ClickUp (най-добър за създаване на персонализирани графици и управление на задачи)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което предлага на отделни лица и екипи интуитивен начин за търсене, създаване и управление на графици.

Многофункционалните му характеристики отговарят на разнообразни нужди, от планиране на ежедневни рутинни дейности до управление на мащабни съвместни проекти, което го прави идеален избор за всеки, който търси безплатно и персонализирано решение за създаване на графици.

ClickUp Calendar

Започнете с календара на ClickUp Визуализирайте и коригирайте ежедневния, седмичния или месечния си график с ClickUp Calendar.

Календарът на ClickUp интегрира безпроблемно вашите задачи и график, предоставяйки ви цялостен поглед върху деня ви. Като свържете съществуващия си календар, можете да се възползвате от функции като поддръжка на няколко часови зони и автоматично блокиране на време за приоритетни задачи, всичко това в рамките на една и съща платформа.

Тази интеграция улеснява ефективното планиране и осигурява съгласуваност между срещите, графиците на екипа и изпълнението на задачите.

Например, студент, който се занимава с няколко задачи с различни срокове, може да създаде задачи в ClickUp Tasks за всяка задача, да зададе крайни срокове и да премести тези задачи в календара, за да коригира приоритетите, когато натоварването му се промени.

По същия начин малък екип, който планира пускането на продукт на пазара, може да използва календара, за да начертае крайни срокове, да добави важни събития и да се увери, че срещите съвпадат с ключовите дати. Въоръжена с AI-базирани прозрения за планиране, тази ловка функция може дори да предложи задачи и срещи въз основа на вашите приоритети и натрупани задачи.

Срещите стават по-ефективни благодарение на интегрираните инструменти на ClickUp. Например, професор, който организира периодични учебни групи, може да използва ClickUp Meetings, за да настройва седмични сесии.

ClickUp AI Notetaker и ClickUp Brain

Получавайте автоматични обобщения или резюмета на срещите с ClickUp AI Notetaker

Затрупани сте с бележки в натоварения си график? Добавете AI Notetaker на ClickUp към срещите, за да записвате резюмета, задачи и ключови детайли в добре структурирани, частни ClickUp Docs. Освен това, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, ви помага да превърнете тези задачи в задачи чрез ClickUp Tasks, заедно с отговорните лица, крайните срокове и зависимостите. Няма повече трескави последващи действия след срещите, а само безпроблемно изпълнение.

Получете транскрипти с възможност за търсене с мощната комбинация от ClickUp AI Notetaker и ClickUp Brain.

Например, един свободен писател, който работи с няколко клиента, може да използва списъци със задачи, за да раздели проектите на по-малки стъпки, като проучване, изготвяне на чернови и редактиране. Това гарантира ясни срокове, организирани работни процеси и лесно проследяване на напредъка.

Интеграция с календара на ClickUp

Опитайте интеграцията с календара на ClickUp, за да синхронизирате графика си и личните си ангажименти.

Интеграцията на ClickUp Calendar с ви позволява да синхронизирате графиците на вашия компютър, Google Calendar, Outlook или iCloud, за да не пропуснете нито една важна среща или краен срок.

Работещите професионалисти могат да синхронизират задачите си с Google Calendar, за да получават напомняния за презентации пред клиенти, като същевременно следят и личните си ангажименти, като например посещения при лекар – всичко това в един екран.

⚡️ Архив с шаблони: ClickUp предлага множество безплатни шаблони, които ви помагат да създавате графици бързо и ефективно. За индивидуално планиране, шаблонът за блокиране на графици на ClickUp ви позволява да разпределяте специални времеви блокове за задачи, изискващи концентрация, като по този начин осигурявате максимална продуктивност. За екипите, ClickUp Team Schedule Template улеснява съвместното планиране, като организира отговорностите и крайните срокове в ясен и структуриран формат.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме известно време, докато свикнете с изчерпателния прозорец за задачи и срещи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

За да разберете огромните възможности на ClickUp, разгледайте случая с RevPartners. Организацията е съкратила времето за изпълнение на проектите с 64% с помощта на ClickUp, като е използвала персонализирани работни процеси, автоматизации и шаблони за графици, за да опрости управлението и да постигне по-добри резултати.

💡 Съвет от професионалист: Настройте календарно напомняне за след една година с задача „капсула на времето“. Това може да бъде размисъл върху това, върху което работите днес, или нещо, което искате да преразгледате – използвайте го като начин да свържете настоящето с бъдещите си цели.

Използването на календари за изпълнение на задачи преди крайните срокове винаги е от решаващо значение. С ClickUp това е много лесно, тъй като крайните срокове са видими в календарите ви заедно със задачите, така че планирането на деня/седмицата ви е супер лесно и бързо.

2. Calendly (най-добър за автоматизирано планиране на срещи и клиентски ангажименти)

чрез Calendly

Calendly опростява планирането, като автоматизира наличността и работните процеси по резервациите, елиминирайки необходимостта от размяна на имейли. Интегрира се безпроблемно с популярни календарни платформи като Google и Outlook, което го прави подходящ за фирми и професионалисти, които се нуждаят от ефективни решения за планиране, насочени към клиентите.

Настройваемите правила за резервации и графикът по принципа „всеки срещу всеки“ го правят добър избор за екипи, които работят с много клиенти или имат голям брой срещи.

Най-добрите функции на Calendly

Автоматизирайте планирането на срещи с гъвкави правила за резервации и предпочитания за наличност

Разпределяйте срещите между членовете на екипа чрез графици по принципа „round-robin”

Персонализирайте времето за почивка между срещите, за да избегнете пренатоварване и да се съсредоточите

Създайте персонализирани линкове за резервации с брандиране по ваш избор, за да поддържате професионален вид.

Ограничения на Calendly

Разширените функции, като работни потоци и интеграция на плащания, са ограничени до премиум нивата.

Изисква време за конфигуриране на сложни правила за планиране за използване от екипа

Цени на Calendly

Безплатни

Стандартен: 12 $/месец на потребител

Екипи: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 15 000 долара годишно

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2280 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

🧠 Интересен факт: Първите механични часовници, произведени между 1270 и 1300 г. в Северна Италия и Южна Германия, са били кулови часовници, задвижвани от тежести. Те не са имали циферблати или стрелки и са отмервали времето чрез удари на камбани.

3. Google Calendar (най-подходящ за съвместно планиране на екипни задачи и интеграция с Google Workspace)

чрез Google Calendar

Google Calendar се отличава с безпроблемната си интеграция с екосистемата на Google Workspace, като предоставя решения за планиране в реално време за лична, училищна и професионална употреба. Неговите функции за съвместна работа улесняват споделянето на календари и координирането на събития в екипи.

Освен това, предложенията за събития, базирани на изкуствен интелект, и настройките за часови зони опростяват процеса на организиране на повтарящи се срещи или международни сътрудничества.

Най-добрите функции на Google Calendar

Управлявайте работните си графици с синхронизация в реално време на всички устройства и платформи.

Настройте повтарящи се събития с гъвкави модели и обработка на изключения за специфични нужди.

Споделяйте календари с детайлни настройки за разрешения, за да осигурите сигурно сътрудничество.

Използвайте интелигентни предложения за планиране, за да организирате срещи въз основа на наличността на участниците.

Ограничения на Google Calendar

Липсва вградена функция за обработка на плащания или разширена автоматизация без инструменти на трети страни.

Необходим е акаунт в Google, за да имате достъп до пълната функционалност, което може да ограничи съвместимостта за потребители, които не използват Google.

Цени на Google Calendar

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Calendar

G2: 4. 6/5 (42 700+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 3400 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Проучване показва, че срещите отнемат около 10% от работната седмица на служителите, или средно 4,48 часа. Повечето работници посещават между 11 и 25 срещи седмично, което подчертава значителното влияние, което срещите оказват върху производителността.

Google календарът ми е много полезен както в личен, така и в професионален план. Начинът, по който лесно се планират срещите и календарите, заедно с персонализирания календар, който имаме. Не получавах напомняния всеки път и е малко трудно да ги конфигурирам.

4. Asana (най-подходящ за управление на графици на проекти и координация на екипи)

чрез Asana

Asana интегрира планирането в рамката на управлението на проекти, предлагайки персонализиран подход за екипи, които се занимават с комплексни работни процеси. Той свързва графиците с конкретни задачи, крайни срокове и етапи, което го прави надежден инструмент за управление на междуфункционални проекти.

С множество изгледи като времева линия, календар и табла, можете да адаптирате процеса на планиране, за да отговорите на изискванията както на краткосрочните задачи, така и на дългосрочните цели на проекта.

Най-добрите функции на Asana

Проследявайте зависимостите между задачите и лесно коригирайте графиците, за да се адаптирате към промените в обхвата на проекта.

Управлявайте натоварването на екипа с филтри за календара и инструменти за разпределение на ресурсите, за да избегнете преумора и затруднения.

Създавайте персонализирани работни процеси и автоматизирайте рутинните задачи, за да подобрите ефективността на планирането.

Следете важните етапи и крайните срокове, за да се уверите, че резултатите от проекта са в съответствие с графика.

Ограничения на Asana

Сложният интерфейс изисква време за усвояване, особено за екипи, които за първи път използват инструменти за управление на проекти.

Ограничени възможности за проследяване на времето в сравнение с други платформи

Цени на Asana

Лично: Безплатно за до 10 потребители

Стартово ниво: 8,50 $/месец на потребител

Разширено: 19,21 $ на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Опитайте обратното планиране. Започнете с крайната си цел и работете назад. Вместо да запълвате деня с задачи, създайте деня въз основа на резултата, който искате да постигнете. Това ви помага да визуализирате по-голямата картина и да работите назад от нея по смислен начин.

5. HubSpot (най-подходящ за планиране, ориентирано към продажбите, и управление на пътуването на клиентите)

чрез HubSpot

HubSpot комбинира функции за планиране с управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), което го прави ценен инструмент за екипите по продажби и маркетинг. Неговата уникална способност да свързва графиците за срещи директно с данните за клиентите и продажбите гарантира безпроблемно обслужване на клиентите.

Функциите на инструмента, като автоматизирани проследявания на срещи и портали за клиенти, подпомагат бизнеса, който иска да укрепи отношенията си с клиентите, като същевременно оптимизира вътрешните работни процеси.

Най-добрите функции на HubSpot

Автоматизирайте последователностите за проследяване, за да гарантирате последователно ангажиране след срещите

Предоставете на клиентите си възможност за самостоятелно планиране чрез персонализирани портали

Възможност за планиране на графици за целия екип чрез задачи по принципа „всеки срещу всеки“ и опции за групови срещи

Персонализирайте видовете срещи и правилата за резервации въз основа на конкретни етапи в пътуването на клиента.

Ограничения на HubSpot

Функциите за автоматизация изискват обширни познания за настройките и CRM

Трудна крива на обучение за екипи, които не са запознати с CRM платформите

Цени на HubSpot

Безплатни

Starter: Започва от 20 $/месец на потребител

Професионален: Цена от 1300 $/месец (включва 5 потребители)

Enterprise: Цена от 4300 $/месец (включва 7 потребители)

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Управлението на работната натовареност е предизвикателство за много работници, като само 20% смятат, че работната им натовареност е под контрол всеки ден. Междувременно 21% казват, че работата им никога не е под контрол или управляема.

Обичам начина, по който мога лесно да изпращам имейли на клиенти, да им се обаждам, да планирам задачи за себе си и за други служители. Интеграцията на HubSpot с CRM също е феноменална. Обичам, че мога да проследявам маркетинговите контакти, включително да виждам какъв процент от тях отварят имейлите, колко са ботове, колко са прегледали имейлите и колко са отхвърлени.

6. Canva (най-добър за визуално проектиране на графици и планиране на съдържание)

чрез Canva

Canva превръща планирането в увлекателен и визуално привлекателен процес.

Макар да не е традиционен инструмент за създаване на графици, той се отличава с възможността да създава персонализирани визуални графици и календари с съдържание за екипи или индивидуални лица. Неговите дизайнерски възможности ви позволяват да създавате графици, които са както функционални, така и визуално привлекателни, което го прави любим сред маркетолозите, създателите на съдържание и мениджърите на социални медии.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте визуално привлекателни графици, използвайки богата библиотека от шаблони.

Сътрудничество в реално време за създаване и редактиране на графици с вашия екип

Планирайте и организирайте курсове, публикации в социалните медии и кампании директно с интеграции на календари за съдържание.

Променяйте размера на графиците и дизайните си с едно кликване, спестявайки време за ръчни настройки.

Запазете и използвайте отново персонализирани шаблони, за да поддържате последователност в различните проекти.

Ограничения на Canva

Липсва традиционна логика за планиране и управление на събития в реално време

Ограничени възможности за автоматизация на повтарящи се събития или напомняния

Няма вградени календарни интеграции за актуализации на графика в реално време.

Цени на Canva

Безплатни

Pro: 15 $/месец на потребител

Екипи: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5 (над 4300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 200 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Заменете по-малко приятните задачи с такива, които очаквате с нетърпение. Комбинирането на рутинна задача с нещо, което ви харесва, може да направи и двете по-лесни за изпълнение и да повиши общата ви енергия.

📖 Прочетете също: 15 техники за управление на времето за повишаване на производителността

7. ZoomShift (Най-добър за управление на работните смени на служителите и контрол на разходите за труд)

чрез ZoomShift

ZoomShift е специализиран в планирането на графици за бизнеса, базиран на смени, като предоставя инструменти за управление на наличността на служителите, смени и разходи за труд. Неговите функции са особено полезни за индустрии като търговия на дребно, хотелиерство и здравеопазване, където ефективното планиране на графици има пряко влияние върху оперативната ефективност.

Платформата помага и на служителите с опции за самообслужване, превръщайки планирането в съвместен процес.

Най-добрите функции на ZoomShift

Проследявайте разходите за труд в реално време, за да не надхвърляте бюджета и да оптимизирате решенията си за планиране.

Позволете на служителите да разменят смени и да подават заявки за отпуск директно от своите акаунти.

Откривайте автоматично конфликти в графиците и ги разрешавайте бързо

Интегрирайте часовници за отчитане на работното време и системи за изчисляване на заплатите, за да оптимизирате операциите

Ограничения на ZoomShift

Фокусира се основно върху работа на смени, което го прави по-малко подходящ за традиционни нужди от графици.

Изисква значително време за настройка за фирми с множество локации или сложни правила за смени

Цени на ZoomShift

Необходими: Безплатни

Стартово ниво: 1 $/месец на потребител

Премиум: 2 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ZoomShift

G2: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

🧠 Интересен факт: Бенджамин Франклин е усвоил изкуството на планирането с дневен планирач, който включваше шест времеви блока за всеки ден.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли, документи или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

8. Google Sheets (най-подходящ за създаване на персонализирани графици и планиране на базата на данни)

чрез Google Sheets

Можете да създавате графици в Google Sheets с висока степен на персонализация на . За разлика от традиционните инструменти за създаване на графици, Google Sheets предоставя свободата да създавате графици, съобразени с конкретни нужди, чрез персонализирани формули, условно форматиране и валидиране на данни.

Функциите за сътрудничество в реално време позволяват на екипите да работят безпроблемно заедно, което го прави отличен избор за фирми или лица с уникални изисквания към графиците.

Най-добрите функции на Google Sheets

Създавайте напълно персонализирани графици, използвайки формули и условно форматиране.

Използвайте разширено филтриране и валидиране на данни, за да гарантирате точни и чисти графици.

Организирайте графици в няколко листа за проекти или екипи с различни нужди

Ограничения на Google Sheets

Липсва вградена автоматизация на графиците или напомняния в реално време за събития

Не поддържат усъвършенствана логика за планиране на припокриващи се задачи или часови зони.

Цени на Google Sheets

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 12 960 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Най-ранните слънчеви часовници, изобретени около 3500 г. пр.н.е. в древен Египет, са били прости гномони. Тези ранни устройства за отмерване на времето са белязали началото на планирането, като са помагали на работниците да планират задачите си въз основа на движението на слънцето.

9. Sling (Най-подходящ за планиране на графиците на персонала в малките фирми и за комуникация в екипа)

чрез Sling

Sling предлага цялостно решение за малките предприятия, комбинирайки планирането на графиците на персонала с вградени инструменти за комуникация.

Той позволява на мениджърите да оптимизират разходите за труд, да управляват наличността на служителите и да се справят без усилие с планирането на смени. Платформата също така предоставя на служителите опции за самообслужване, като размяна на смени и заявки за отпуск, като по този начин гарантира, че графиците отговарят на нуждите на бизнеса, без да се компрометира удовлетвореността на служителите.

Най-добрите функции на Sling

Комуникирайте незабавно с членовете на екипа, използвайки интегрираната платформа за съобщения.

Оптимизирайте разходите за труд с инструменти, които проследяват ефективността на графиците

Позволете на служителите да подават заявки за отпуск, да разменят смени или да задават предпочитания директно

Разпращайте графиците автоматично на служителите чрез мобилното приложение

Ограничения на Sling

Фокусирани предимно върху графици на смени, което ги прави по-малко подходящи за по-широки нужди от графици

Ограничени възможности за интеграция с инструменти на трети страни в сравнение с по-големите платформи

Цени на Sling

Безплатни за до 50 потребители

Премиум: 2 $/месец на потребител

Бизнес: 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Sling

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Най-полезното в Sling е, че можете да създавате различни смени в различно време, но също така можете да оставяте бележки, когато искате да уведомите някого, че не можете да излезете на обяд или че трябва да си тръгнете по-рано.

📖 Прочетете също: Как да създадете ефективен график за обратно отчитане

10. Homebase (Най-добър за цялостно управление на малкия бизнес)

чрез Homebase

Homebase прави планирането още по-лесно, като го интегрира с по-широки инструменти за управление на бизнеса, като HR, изготвяне на ведомости за заплати и проследяване на съответствието. Тази платформа е идеална за малки предприятия, които искат цялостно решение за ефективно управление на операциите.

Функциите му включват проследяване на наличността на служителите, управление на отпуските и автоматично разпределение на седмичния график. Добавените инструменти за комуникация в екипа и проследяване на производителността го правят отличен избор за компании, които се фокусират върху оптимизиране както на графиците, така и на операциите.

Най-добрите функции на Homebase

Проследявайте наличността на служителите, управлявайте смени и гарантирайте спазването на трудовото законодателство.

Подгответе безпроблемно ведомостите за заплати с вградените функции за отчитане на работното време и присъствието.

Обработвайте заявки за отпуск и разпределяйте графиците автоматично на служителите

Достъп до разширени отчети за проследяване на разходите за труд и идентифициране на моделите на графиците

Ограничения на Homebase

Разширените опции за персонализиране са ограничени до плановете от по-висок клас.

Изисква сложен процес на настройка за фирми с няколко местоположения

Цени на Homebase

Основни: Безплатни

Essentials: 24,95 $/месец на локация

Плюс: 59,95 $/месец за локация

All-in-One: 99,95 $/месец за локация

Оценки и рецензии на Homebase

G2: 4. 2/5 (125+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1075+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Отделете конкретен период от време всяка седмица, през който не се позволява използването на екрани. Използвайте го за дълбока работа, разходки сред природата или сесии за творческо мислене. Това „презареждане“ ви помага да се отключите, за да се свържете отново.

11. Doodle (най-подходящ за бърза координация на срещи на базата на консенсус)

чрез Doodle

Doodle опростява планирането на групови срещи, като се фокусира върху бързото намиране на общо свободно време за всички участници.

Той ви позволява да създавате бързи анкети, да задавате крайни срокове за отговори и автоматично да определяте най-подходящото време за среща въз основа на наличността на участниците. Тази простота и ефективност го правят предпочитан инструмент за фирми и частни лица, които искат да координират графиците си без необходимост от сложни интеграции.

Най-добрите функции на Doodle

Създавайте бързи анкети, за да съберете информация за наличността на множество участници

Задайте крайни срокове за отговорите на анкетите, за да финализирате бързо времето за срещите

Персонализирайте анкетите с опции за брандиране и разширени настройки за поверителност

Използвайте поддръжката на няколко часови зони, за да планирате ефективно международни срещи.

Ограничения на Doodle

Основните функции за отчитане не предоставят подробна информация за тенденциите в графиците.

Фокусира се изключително върху координацията на срещи и не предлага по-широки функционалности за планиране на графици.

Цени на Doodle

Безплатни

Pro: 14,95 $/месец на потребител

Екип: 19,95 $/месец на потребител (за пет потребители)

Оценки и рецензии за Doodle

G2: 4. 4/5 (2060+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1810+ рецензии)

Doodle значително улесни „анкетирането“ за най-подходящите дати и часове за срещи. Това ни спести много време и стрес при търсенето на най-подходящите часове за срещи на по-големи групи от хора с различни графици. Можете лесно да си създадете профил, а програмата е много лесна за използване. Ние използваме Doodle поне веднъж месечно. Няма нужда от време за внедряване, можете да го използвате веднага.

📖 Прочетете също: Как да създадете здравословен график за работа от дома

Двойно кликване за спестяване на време

Времето е ресурс, който не можете да върнете, така че защо да не го използвате максимално? Добрият инструмент за създаване на графици може да ви спести усилията по планирането и да ви помогне да постигнете целите си без стрес.

С толкова много невероятни безплатни опции, от които да избирате, сте само на няколко клика разстояние от това да превърнете хаоса в яснота.

Сред тези инструменти ClickUp се откроява като най-доброто цялостно решение. От управлението на личния ви график до планирането на екипни проекти, ClickUp Calendar View ви помага да организирате задачи и събития.

Освен това, мощната комбинация от ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain усъвършенства работните процеси, като записва ключовите моменти и автоматично организира задачите. С персонализираните си функции и интеграции, ClickUp превръща хаоса в яснота, което го прави идеалният избор за поддържане на организация както в личен, така и в екипен план.

