Как да създадете диаграма на Гант в Google Docs (с шаблони!)

Erica GolightlySenior Writer
26 януари 2022 г.

Създайте основна диаграма на Гант в Google Docs с този лесен за следване урок. Ще разгледаме всеки етап от създаването на диаграмата на Гант и ще добавим нови умения към вашите познания за управление на проекти в Google. 👩‍💻

До края на тази статия ще научите:

  • Как да вмъкнете диаграма на Гант от съществуваща таблица на Google
  • Как да създадете диаграма на Гант с натрупана лентова диаграма
  • По-добър начин за създаване на диаграма на Гант (подсказка: не е в Google Docs!)

Как да създадете основна диаграма на Гант в Google Docs

Представен шаблон

Получете безплатен шаблон
Получете безплатен шаблон
Простият шаблон за диаграма на Гант на Clickup предоставя изчерпателен преглед на проекта, позволява визуализиране на зависимостите и идентифициране на потенциални пречки, преди те да възникнат.

Ако трябва да създадете диаграма на Гант от нулата в Google Docs, преминайте към урок за версия 2.

📄 Метод 1: Вмъкване от съществуваща диаграма на Гант в Google Sheets

  1. Отворете нов документ от Google Drive.
  2. Кликнете Вмъкване > Диаграма > От Sheets
  1. Изберете вашата електронна таблица > кликнете Изберете , за да приложите
  2. Изберете отново изображението и в долния ляв ъгъл кликнете върху иконата с три точки > Всички опции за изображението от падащото меню.

Бонус: Научете как да създавате график на проекта в Google Docs!

форматиране на диаграма на Гант в Google Docs
  1. Използвайте тези инструменти, за да персонализирате диаграмата си: Размер и завъртане Опаковане на текст Позиция Пребоядисване Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
Разгледайте нашето ръководство за диаграми на Гант в Excel!

персонализирайте диаграма на Гант в Google Docs
Бонус: Мисловни карти в Google Docs!

🛠 Метод 2: Използване на диаграма с натрупани ленти в Google Docs

  1. Отворете нов документ от Google Drive.
  2. Изберете Вмъкване > Диаграма > Бар от типовете диаграми.
  3. В долния ъгъл изберете Редактиране в Sheets от изскачащия прозорец или Отвори източника в горния десен ъгъл на изображението.
редактиране на диаграма на Гант в Google Sheets
  1. В Google Sheets кликнете върху иконата с три точки в горния десен ъгъл на диаграмата > Редактиране на диаграмата
  2. От раздела Настройки променете Няма на Стандартно под Натрупване (това автоматично ще промени Тип диаграма на Натрупана лентова диаграма).
персонализиране на раздела за редактиране на диаграми в Google Sheets
  1. Под Структурирана диаграма с ленти изберете този тип диаграма ⬇️
изберете диаграмата с натрупани ленти в Google Sheets
  1. Въведете всички данни в колоните на Google Sheets Колона A: избройте имената на всички задачи Колони B и C: добавете началната и крайната дата на всяка задача
  2. Колона A: избройте имената на всички задачи
  3. Колони B и C: добавете началната и крайната дата на всяка задача.
  • Колона A: избройте имената на всички задачи
  • Колони B и C: добавете началната и крайната дата на всяка задача.
редактиране на стълбчата диаграма в Google Sheets
  1. Премахнете Начална дата, като маркирате светлосините ленти, и в Серия променете Прозрачност на запълване от 100% на 0%.
форматиране на цветовете на лентата за напредък в диаграмата на Гант в Google Docs
  1. В раздела Персонализиране: Изберете Стил на диаграмата > настройте Цвят на фона, Шрифт и Цвят на рамката на диаграмата на по-тъмен цвят Изберете Заглавия на диаграмата и ос и редактирайте името на диаграмата Изберете Хоризонтална ос и отбележете квадратчето Покажи линията на ос
  2. Изберете Стил на диаграмата > настройте Цветът на фона, Шрифт и Цветът на рамката на диаграмата на по-тъмен цвят.
  3. Изберете Заглавия на диаграмата и осите и редактирайте името на диаграмата.
  4. Изберете Хоризонтална ос и отбележете полето Покажи ос.
  • Изберете Стил на диаграмата > настройте Цветът на фона, Шрифт и Цветът на рамката на диаграмата на по-тъмен цвят.
  • Изберете Заглавия на диаграмата и осите и редактирайте името на диаграмата.
  • Изберете Хоризонтална ос и отбележете полето Покажи ос.
форматиране на диаграма на Гант в колоната за персонализиране
  1. След като приключите, върнете се в Google Doc и кликнете върху UPDATE (Актуализиране) върху изображението, за да пренесете всички редакции, които сте направили в Google Sheets.
  2. Изберете отново изображението и в долния ляв ъгъл кликнете върху иконата с три точки > Всички опции за изображението. Използвайте тези инструменти, за да персонализирате диаграмата си: Размер и завъртане Опаковане на текст Позиция Преоцветяване Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
Съвет: Ако трябва да поставите текст над диаграмата с ленти, поставете курсора вдясно от изображението, натиснете лявата стрелка на клавиатурата, за да го преместите вляво от изображението, и натиснете три пъти клавиша Enter. ⬇️

добавете текст над диаграма на Гант в Google Docs
Научете също как да създавате диаграма на потока в Google Docs .

Как да запазите основната си диаграма на Гант като шаблон в Docs

След като сте направили всичко това, за да създадете диаграма на Гант в Google Docs, запазете я като шаблон, за да съкратите наполовина времето за подготовка за следващия проект! Ето как да запазите шаблон на диаграма на Гант в Docs:

1. Добавете думата Шаблон към заглавието на документа.

запазете шаблон за диаграма на Гант в Google Docs
2. Кликнете върху иконата на папката до заглавието на документа > иконата „Нова папка“.

Създайте папка за шаблони за управление на проекти в Google Docs.
3. Именувайте папката и кликнете върху отметката, за да запазите

запазете папка с шаблони за проекти в Google Docs
4. Изберете Премести тук , за да запазите шаблона в папката, която сте създали.

запазете шаблон на диаграма на Гант в папка в Google Docs
Бонус: Научете как да създадете диаграма на Гант в Microsoft Word!

Сега можете да достъпвате и добавяте свои персонализирани шаблони от Google Drive! 🎉

Има по-добър (и по-бърз) начин да създадете безплатна диаграма на Гант

Макар че е полезно да знаете как да създавате диаграми на Гант в популярни инструменти като Google Docs или софтуер за управление на проекти, това е много работа за диаграма, която на следващия ден ще бъде неизползваема... а може би дори след час-два.

Както всички знаем (и сме изпитали), проектите се променят ежедневно. Така че, докато сте заети с ръчното създаване на диаграма на Гант в Google Docs, данните, хората и обстоятелствата могат да се променят и ще трябва да започнете отначало.

Тази неизбежна ситуация е причината, поради която е от съществено значение да се използва интуитивен софтуерен инструмент като ClickUp, за да се премахне ръчната работа и да се актуализира в реално време.

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, която позволява на екипите да управляват проекти, да си сътрудничат по-умно и да обединят цялата работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за продуктивност или опитен проектен мениджър, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екипа за последователно сътрудничество.

безплатна диаграма на Гант в ClickUp
Визуализирайте плановете си за проекти с диаграмите на Гант в ClickUp.

Визуализирайте плановете си за проекти с диаграмите на Гант в ClickUp.

Гант диаграмата на ClickUp не може да бъде по-лесна за създаване и наблюдение.

  1. Кликнете върху + View (Преглед) в желаното пространство, папка или списък.
  2. Изберете Gantt
  3. Въведете име за този изглед
  4. Кликнете върху „Добави изглед“
как да добавите изглед на диаграма на Гант в ClickUp
Добавете изглед ClickUp Gantt и отбележете кутиите „Личен изглед“ и „Изглед с фиксиране“ за допълнителни настройки.

Добавете изглед ClickUp Gantt и отбележете кутиите „Личен изглед“ и „Изглед с фиксиране“ за допълнителни настройки.

Това, което Google Docs не може да направи, а функцията за диаграма на Гант в ClickUp надминава, е настройването и управлението на зависими задачи във времевата линия на вашия проект:

Научете повече за зависимостите в ClickUp!

  1. Бързо определете колко време е необходимо за завършване на дадена задача, като минете с курсора върху лентите за напредък.
  2. Вижте критичния път (верига от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта)
  3. Управлявайте задачите по проекта поотделно или в групи
Функции за критичен път и свободно време в ClickUp
Активирайте или деактивирайте функциите „Критичен път “ и „Време за отлагане“ за по-голяма персонализация.

Активирайте или деактивирайте функциите „Критичен път “ и „Време за отлагане“ за по-голяма персонализация.

С помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане“ можете да правите промени в диаграмата на Гант за секунди, без да започвате от нулата:

  • Настройте начални дати и крайни срокове, без да създавате втора таблица.
  • Добавяйте задачи по всяко време, за да се съобразите с обхвата на плана на проекта.
  • Отворете задача за описание, отговорници, данни за проекта и др.
clickup gantt view sidebar
Настройте колоните според желания размер, като плъзнете ширината в страничната лента на изгледа Gantt.

Нагласете колоните според желания размер, като плъзнете ширината в страничната лента на изгледа Gantt.

Какво следва?

Когато основните диаграми на Гант в Docs не ви задоволяват, създайте своя професионална диаграма на Гант в ClickUp и я споделете с всеки безплатно още днес! 🤩

