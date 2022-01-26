Как да създадете диаграма на Гант в Google Docs (с шаблони!)

Създайте основна диаграма на Гант в Google Docs с този лесен за следване урок. Ще разгледаме всеки етап от създаването на диаграмата на Гант и ще добавим нови умения към вашите познания за управление на проекти в Google. 👩💻
До края на тази статия ще научите:
- Как да вмъкнете диаграма на Гант от съществуваща таблица на Google
- Как да създадете диаграма на Гант с натрупана лентова диаграма
- По-добър начин за създаване на диаграма на Гант (подсказка: не е в Google Docs!)
Как да създадете основна диаграма на Гант в Google Docs
Ако трябва да създадете диаграма на Гант от нулата в Google Docs, преминайте към урок за версия 2.
📄 Метод 1: Вмъкване от съществуваща диаграма на Гант в Google Sheets
- Отворете нов документ от Google Drive.
- Кликнете Вмъкване > Диаграма > От Sheets
Създаден в Google Docs
- Изберете вашата електронна таблица > кликнете Изберете , за да приложите
- Изберете отново изображението и в долния ляв ъгъл кликнете върху иконата с три точки > Всички опции за изображението от падащото меню.
Създаден в Google Docs
- Използвайте тези инструменти, за да персонализирате диаграмата си: Размер и завъртане Опаковане на текст Позиция Пребоядисване Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
- Размер и завъртане
- Оформяне на текст
- Позиция
- Преоцветяване
- Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
Създадена в Google Docs
🛠 Метод 2: Използване на диаграма с натрупани ленти в Google Docs
- Отворете нов документ от Google Drive.
- Изберете Вмъкване > Диаграма > Бар от типовете диаграми.
- В долния ъгъл изберете Редактиране в Sheets от изскачащия прозорец или Отвори източника в горния десен ъгъл на изображението.
Създаден в Google Docs
- В Google Sheets кликнете върху иконата с три точки в горния десен ъгъл на диаграмата > Редактиране на диаграмата
- От раздела Настройки променете Няма на Стандартно под Натрупване (това автоматично ще промени Тип диаграма на Натрупана лентова диаграма).
Създадена в Google Sheets
- Под Структурирана диаграма с ленти изберете този тип диаграма ⬇️
Създадена в Google Sheets
- Въведете всички данни в колоните на Google Sheets Колона A: избройте имената на всички задачи Колони B и C: добавете началната и крайната дата на всяка задача
- Колона A: избройте имената на всички задачи
- Колони B и C: добавете началната и крайната дата на всяка задача.
Създадена в Google Sheets
- Премахнете Начална дата, като маркирате светлосините ленти, и в Серия променете Прозрачност на запълване от 100% на 0%.
Създадена в Google Sheets
- В раздела Персонализиране: Изберете Стил на диаграмата > настройте Цвят на фона, Шрифт и Цвят на рамката на диаграмата на по-тъмен цвят Изберете Заглавия на диаграмата и ос и редактирайте името на диаграмата Изберете Хоризонтална ос и отбележете квадратчето Покажи линията на ос
- Изберете Стил на диаграмата > настройте Цветът на фона, Шрифт и Цветът на рамката на диаграмата на по-тъмен цвят.
- Изберете Заглавия на диаграмата и осите и редактирайте името на диаграмата.
- Изберете Хоризонтална ос и отбележете полето Покажи ос.
Създадена в Google Sheets
- След като приключите, върнете се в Google Doc и кликнете върху UPDATE (Актуализиране) върху изображението, за да пренесете всички редакции, които сте направили в Google Sheets.
- Изберете отново изображението и в долния ляв ъгъл кликнете върху иконата с три точки > Всички опции за изображението. Използвайте тези инструменти, за да персонализирате диаграмата си: Размер и завъртане Опаковане на текст Позиция Преоцветяване Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
- Размер и завъртане
- Оформяне на текст
- Позиция
- Преоцветяване
- Прозрачност, Яркост и Контраст в Настройки
Съвет: Ако трябва да поставите текст над диаграмата с ленти, поставете курсора вдясно от изображението, натиснете лявата стрелка на клавиатурата, за да го преместите вляво от изображението, и натиснете три пъти клавиша Enter. ⬇️
Създаден в Google Docs
Как да запазите основната си диаграма на Гант като шаблон в Docs
След като сте направили всичко това, за да създадете диаграма на Гант в Google Docs, запазете я като шаблон, за да съкратите наполовина времето за подготовка за следващия проект! Ето как да запазите шаблон на диаграма на Гант в Docs:
1. Добавете думата Шаблон към заглавието на документа.
Създаден в Google Docs
2. Кликнете върху иконата на папката до заглавието на документа > иконата „Нова папка“.
Създаден в Google Docs
3. Именувайте папката и кликнете върху отметката, за да запазите
Създаден в Google Docs
4. Изберете Премести тук , за да запазите шаблона в папката, която сте създали.
Създаден в Google Docs
Сега можете да достъпвате и добавяте свои персонализирани шаблони от Google Drive! 🎉
Има по-добър (и по-бърз) начин да създадете безплатна диаграма на Гант
Макар че е полезно да знаете как да създавате диаграми на Гант в популярни инструменти като Google Docs или софтуер за управление на проекти, това е много работа за диаграма, която на следващия ден ще бъде неизползваема... а може би дори след час-два.
Както всички знаем (и сме изпитали), проектите се променят ежедневно. Така че, докато сте заети с ръчното създаване на диаграма на Гант в Google Docs, данните, хората и обстоятелствата могат да се променят и ще трябва да започнете отначало.
Тази неизбежна ситуация е причината, поради която е от съществено значение да се използва интуитивен софтуерен инструмент като ClickUp, за да се премахне ръчната работа и да се актуализира в реално време.
ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, която позволява на екипите да управляват проекти, да си сътрудничат по-умно и да обединят цялата работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за продуктивност или опитен проектен мениджър, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екипа за последователно сътрудничество.
Визуализирайте плановете си за проекти с диаграмите на Гант в ClickUp.
Гант диаграмата на ClickUp не може да бъде по-лесна за създаване и наблюдение.
- Кликнете върху + View (Преглед) в желаното пространство, папка или списък.
- Изберете Gantt
- Въведете име за този изглед
- Кликнете върху „Добави изглед“
Добавете изглед ClickUp Gantt и отбележете кутиите „Личен изглед“ и „Изглед с фиксиране“ за допълнителни настройки.
Това, което Google Docs не може да направи, а функцията за диаграма на Гант в ClickUp надминава, е настройването и управлението на зависими задачи във времевата линия на вашия проект:
Научете повече за зависимостите в ClickUp!
- Бързо определете колко време е необходимо за завършване на дадена задача, като минете с курсора върху лентите за напредък.
- Вижте критичния път (верига от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта)
- Управлявайте задачите по проекта поотделно или в групи
Активирайте или деактивирайте функциите „Критичен път “ и „Време за отлагане“ за по-голяма персонализация.
С помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане“ можете да правите промени в диаграмата на Гант за секунди, без да започвате от нулата:
- Настройте начални дати и крайни срокове, без да създавате втора таблица.
- Добавяйте задачи по всяко време, за да се съобразите с обхвата на плана на проекта.
- Отворете задача за описание, отговорници, данни за проекта и др.
Нагласете колоните според желания размер, като плъзнете ширината в страничната лента на изгледа Gantt.
Какво следва?
Когато основните диаграми на Гант в Docs не ви задоволяват, създайте своя професионална диаграма на Гант в ClickUp и я споделете с всеки безплатно още днес! 🤩