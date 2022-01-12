Как да създадете диаграма на Гант в Microsoft Word (с шаблони!)

Диаграмата на Гант предоставя визуално представяне на задачите и ресурсите на един проект, планирани във времето. Подходящи за всеки екип или отрасъл, диаграмите на Гант са ценен инструмент за проектните мениджъри, за да информират екипите и заинтересованите страни за напредъка на всеки етап.

Ще разгледаме не един, а два начина за създаване на диаграма на Гант в Microsoft Word с лесни за следване уроци! ⚙️

Как да създадете диаграма на Гант в Word

Ако искате да създадете проста таблица с диаграма на Гант в Microsoft Word, преминайте към урок за версия 2.

Забележка: В този урок използваме Microsoft Word за Mac версия 16. 54. Стъпките и функциите могат да изглеждат по-различно, ако използвате друга платформа или версия, като например Google Docs или Google Sheets .

👉 Версия 1: Създаване на диаграма на Гант с таблица в Excel

1️⃣ Добавете данните за графика на проекта в Microsoft Excel

Първо, отворете нов Word документ. Изберете Празен документ > Създаване В раздела Layout (Оформление) изберете Orientation (Ориентация) > Landscape (Хоризонтално).

Създадена в Microsoft Word

4. Отидете на раздела Вмъкване > Диаграма > Колона > Натрупана бар диаграма, и под 2-D бар, кликнете върху средната диаграма.

Забележка: Прозорецът на Excel ще се отвори автоматично

Създадена в Microsoft Word

5. В приложението Excel преименувайте първия ред от колони B, C и D съответно на „Начална дата“, „Крайна дата“ и „Продължителност“.

Създадена в Microsoft Excel

6. Маркирайте клетките B и C и кликнете с десния бутон на мишката. Превъртете надолу до Форматиране на клетки и изберете желания формат на датата.

Забележка: Броят на маркираните клетки зависи от броя на задачите, които добавяте към диаграмата на Гант

Създадена в Microsoft Excel

7. Започнете с първата задача и редактирайте данните на мястотодържателя, като добавите информацията за вашия проект:

Колона A : име на задачата

Колона B : начална дата

Колона C: крайна дата

Създадена в Microsoft Excel

8. Изберете клетка D2 и въведете =C2-$B2 в лентата за формули.

Създадена в Microsoft Excel

9. Изберете отново клетка D2 и кликнете, за да плъзнете квадрата в долния десен ъгъл до последната задача в колоната.

Създадена в Microsoft Excel

2️⃣ Редактиране на диаграмата на Гант в Word

Върнете се към приложението Word Кликнете с десния бутон върху Крайна дата в легендата на диаграмата > Изтрий серия

Създадена в Microsoft Word

3. Кликнете върху синя лента, за да ги изберете всички > Запълване > Без запълване

Създадена в Microsoft Word

3️⃣ Персонализирайте диаграмата на Гант в Microsoft Word

По избор: Добавете цветова схема към диаграмата, като изберете таблицата и в раздела Формат > изберете желания цвят на таблицата.

Създадена в Microsoft Word

По избор: Добавете цветова схема към лентите със задачи, като изберете лента със задачи > раздел Формат > изберете желания цвят на таблицата.

Създадена в Microsoft Word

4️⃣ Запазете като шаблон на диаграма на Гант

Отидете на Файл > Запази като шаблон… и ще се появи диалогов прозорец. Въведете името на шаблона на календара в Запази като Добавете подходящи етикети в Tags (за потребители на Mac) Изберете къде искате да запазите шаблона на календара си Проверете дали форматът на файла е зададен на шаблон на Microsoft Word (. dotx).

Създадена в Microsoft Word

👉 Версия 2: Създаване на диаграма на Гант с таблица в Word

1️⃣ Вмъкнете таблицата и добавете данните за графика на проекта

Стартирайте Microsoft Word Изберете Празен документ > Създаване В раздела Layout (Оформление) изберете Orientation (Ориентация) > Landscape (Хоризонтално). Добавете заглавие на диаграмата на Гант Поставете курсора на желаното място, за да вмъкнете таблицата. В раздела Вмъкване изберете Таблица > поставете курсора върху таблица 2×8 и кликнете, за да я попълните.

Създадена в Microsoft Word

7. Кликнете и плъзнете централната линия наляво, като оставите достатъчно място за имената на задачите.

Създадена в Microsoft Word

8. Маркирайте всички десни колони и в раздела Layout (Оформление) кликнете върху Split Cells (Разделяне на клетки). След това въведете 8 в полето Number of columns (Брой колони) и кликнете върху OK.

Създадена в Microsoft Word

9. В таблицата въведете „Седмица 1“ до „Седмица 8“ в първия ред и добавете всички имена на задачи в първата колона.

Създадена в Microsoft Word

10. Маркирайте всички редове с изключение на първия ред и в раздела Layout (Оформление) кликнете върху стрелката нагоре под Height (Височина), за да настроите височината на реда.

Създадена в Microsoft Word

11. Маркирайте отново всички редове с изключение на първия ред и в раздела Layout (Оформление) изберете иконата Center (Центриране), за да центрирате текста.

Създадена в Microsoft Word

2️⃣ Добавете цветова схема към лентите със задачи

1. Маркирайте клетките и отидете в раздела Таблица Дизайн > Засенчване > изберете желания цвят (цветове)

Създадена в Microsoft Word

По избор: Маркирайте лентите със задачи в един ред, след което отидете на раздела Layout (Оформление) > Merge Cells (Обединяване на клетки)

Създадена в Microsoft Word

3️⃣ Персонализирайте дебелината на границите на таблицата

Кликнете върху квадратната икона в горния ляв ъгъл на диаграмата, за да изберете всичко в таблицата. Отидете на раздела Дизайн на таблица > под 1/2 pt > кликнете 3pt Кликнете върху Граници > Външна граница

Създадена в Microsoft Word

4️⃣ Запазете като шаблон на диаграма на Гант

Отидете на Файл > Запази като шаблон… и ще се появи диалогов прозорец. Въведете името на шаблона на календара в Запази като Добавете подходящи етикети в Tags (за потребители на Mac) Microsoft Word Изберете къде искате да запазите шаблона за календар Проверете дали форматът на файла е зададен на шаблон на Microsoft Word (. dotx).

Създадена в Microsoft Word

✨ Бонус уроци:

Създавайте професионални диаграми на Гант в ClickUp

Макар че е полезно да знаете как да създавате диаграми на Гант в популярни инструменти като Microsoft Word или софтуер за управление на проекти, това е много работа за диаграма, която на следващия ден... а може би и след час-два, вече няма да може да се използва.

Както всички знаем (и сме изпитали), проектите се променят ежедневно. Така че, докато сте заети с ръчното създаване на динамична диаграма на Гант в MS Word, данните, хората и обстоятелствата могат да се променят и ще трябва да започнете отначало.

Тази неизбежна ситуация е причината, поради която е важно да се използва интуитивен софтуерен инструмент, който да елиминира ръчната работа и да актуализира в реално време. С ClickUp, мощна алтернатива на Microsoft Project, няма да е необходимо да създавате множество версии на шаблони за диаграми на Гант!

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, която позволява на екипите да управляват проекти, да сътрудничат по-умно и да обединят цялата си работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за продуктивност или експерт в управлението на проекти, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип за последователно сътрудничество.

Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде и по всяко време

Гантовата диаграма в ClickUp е изключително лесна за създаване и управление.

Кликнете върху + View (Преглед) в желаното пространство, папка или списък. Изберете Gantt Въведете име за този изглед Маркирайте полето „Личен изглед“, ако не искате никой друг да има достъп до него. Маркирайте полето „Закачи изглед“, ако искате той да се показва винаги. Кликнете върху „Добави изглед“

Добавете изглед чрез + в лентата с изгледи

Това, което Microsoft Word не може да направи, а функцията за диаграма на Гант в ClickUp надминава, е настройването и управлението на зависими задачи:

Бързо определете колко време е необходимо за завършване на задачата, като минете с курсора върху лентата за напредък. Прегледайте критичния път (верига от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта) Управлявайте задачите по проекта поотделно или в групи

Задайте зависимости и определете веригата от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта, с помощта на критичния път и свободното време.

С помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане” можете да правите промени в диаграмата на Гант за секунди, без да започвате от нулата:

Настройте начални дати и крайни срокове, без да създавате втора таблица.

Добавяйте задачи по всяко време, за да се съобразите с обхвата на плана на проекта.

Отворете задача за описание, възложители, данни за проекта и др.

Какво следва?

Създайте своя професионална диаграма на Гант в ClickUp, инструмент за управление на проекти с богат набор от функции, и я споделете с всеки безплатно още днес!