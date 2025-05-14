15 най-добри алтернативи на Microsoft Project за 2025 г. (безплатни и платени)

Тревожните 70% от организациите претърпяват поне един провал на проект през финансовата година – доказателство, че по-добрите инструменти и стратегии са от съществено значение.

Макар Microsoft Project да изглежда като „стандарт“, неговата стръмна крива на обучение, ограничените възможности за сътрудничество и високата цена не винаги го правят подходящ избор. Работил съм с екипи, които прекарваха повече време в обучение за работа с инструмента, отколкото в действителното управление на проектите си.

Съществуват по-интелигентни и интуитивни опции – софтуер за управление на проекти, който се адаптира към начина, по който вие работите. Независимо дали ръководите малък, динамичен екип или координирате сложни работни процеси в предприятието, тук ще намерите по-добра алтернатива на Microsoft Project.

Изпробвах десетки инструменти за управление на проекти и разбрах колко важно е да избереш подходящия.

В тази публикация в блога ще ви запозная с 15 алтернативи на Microsoft Project за 2025 г. – инструменти, които правят планирането, проследяването и сътрудничеството много по-гладко.

Ограничения на Microsoft Project

Ето някои от основните ограничения, които често карат екипите да търсят алтернатива на Microsoft Project:

Стръмна крива на обучение: сложният интерфейс и дизайнът с много функции могат да объркат новите потребители, което прави запознаването с програмата предизвикателно.

Ограничено сътрудничество: Microsoft Project не е създаден с оглед на работата в екип в реално време. Няма безпроблемен начин за членовете на екипа да комуникират, да споделят актуализации или да сътрудничат директно в платформата, без да разчитат на външни инструменти.

Твърд и остарял интерфейс: Липсва интуитивният, модерен вид, който много конкуренти предлагат в момента, което го прави твърд, остарял и по-труден за адаптиране към бързо променящи се или нетрадиционни работни процеси като Agile или Kanban.

Цена и достъпност: Цената на Microsoft Project може да бъде пречка за по-малките предприятия и стартиращите компании. Освен това, това не е най-достъпното решение, тъй като изисква абонамент за Microsoft 365, а съвместимостта му е ограничена до потребителите на Windows, което изключва потребителите на Mac.

Липса на интеграция: Интеграциите са ограничени, което затруднява синхронизирането на работните процеси по проектите с инструментите, които екипът ви вече използва, като Slack, Google Workspace и съвременни CRM системи.

Алтернативи на Microsoft Project на един поглед

Ето кратък преглед на 15 мощни алтернативи на Microsoft Project, всяка от които предлага нещо уникално, за да ви помогне да управлявате проекти с по-голяма лекота, сътрудничество и гъвкавост:

Инструмент Най-подходящи за Примери за употреба Цени ClickUp Управление на проекти с изкуствен интелект Управление на сложни проекти, сътрудничество между отдалечени екипи, автоматизиране на работни процеси и мащабиране за екипи от всякакъв размер. Безплатно завинагиНеограничено: 7 $/потребител на месец Бизнес: 12 $/потребител на месец Предприятие: Свържете се с нас за цениClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $ на член на месец Smartsheet Управление на проекти в стил електронна таблица Изпълнение на проекти, изискващи много ресурси, автоматизиране на повтарящи се задачи и създаване на подробни графици за проекти Безплатна пробна версия: 30-дневна безплатна пробна версия Pro: 12 USD/потребител на месец Business: 24 USD/потребител на месец Enterprise: Индивидуална цена Advanced Work Management: Индивидуална цена Monday. com Визуални работни процеси и сътрудничество Планиране на маркетингови кампании, управление на визуални работни процеси и проследяване на целите на екипа БезплатноBasic: 12 $/потребител на месец Standard: 14 $/потребител на месец Pro: 24 $/потребител на месец Enterprise: Индивидуални цени Wrike Мултифункционални и корпоративни екипи Координиране на големи екипи, управление на работната натовареност и подобряване на работните процеси в различни отдели БезплатноЕкип: 10 $/потребител на месец Бизнес: 24,80 $/потребител на месец Предприятие: Индивидуални цениPinnacle: Индивидуални цени Работа в екип Управление на проекти, фокусирано върху клиента Управление на клиентски проекти, отчитане на работното време за фактуриране и подобряване на комуникацията с клиентите Deliver: 13,99 $/потребител на месецGrow: 25,99 $/потребител на месецScale: 69,99 $/потребител на месецEnterprise: Персонализирана цена Jira Агилна разработка на софтуер Изпълнение на гъвкави спринтове, проследяване на софтуерни бъгове и оптимизиране на работните процеси при разработването на продукти БезплатноСтандартно: 7,53 $/потребител на месецПремиум: 13,53 $/потребител на месецПредприятие: Персонализирана цена Zoho Projects Икономично управление на проекти Управление на малки и средни проекти, проследяване на напредъка на екипа и автоматизиране на основни задачи БезплатноПремиум: 4 $/потребител на месецПредприятие: 9 $/потребител на месец GanttPRO Планиране на проекти, фокусирано върху диаграмата на Гант Създаване на подробни диаграми на Гант, управление на графици и разпределение на ресурси Basic: 9,99 $/потребител на месецPro: 15,99 $/потребител на месецBusiness: 24,99 $/потребител на месецEnterprise: Индивидуални цени Trello Просто, визуално управление на задачите Организиране на лични списъци със задачи, визуализиране на малки екипни проекти и организиране на задачи с Kanban табла БезплатноСтандартно: 6 $/потребител на месец Премиум: 12,50 $/потребител на месец Enterprise: 17,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно) Basecamp Опростено сътрудничество в екипа Централизирайте комуникацията в екипа, управлявайте малки проекти и споделяйте файлове с минимална сложност. БезплатноBasecamp: 15 $/потребител на месец Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно) Asana Управление на задачите за разрастващи се екипи Управление на натоварването на екипа, проследяване на целите на проекта и работа с многоетапни проекти Лично: БезплатноСтартово: 13,49 $/потребител на месецРазширено: 30,49 $/потребител на месецПредприятие: Индивидуална цена Предприятие+: Индивидуална цена ProofHub Централизирано управление на проекти и екипи Преглед на творческите ресурси, управление на крайните срокове и сътрудничество с екипи в едно централизирано работно пространство Ultimate Control: 99 $/месец Essential: 50 $/месец Notion Гъвкаво работно пространство и управление на знанията Комбиниране на управление на проекти, документация и споделяне на знания в едно персонализирано работно пространство FreePlus: 12 USD/месец на работно мястоBusiness: 18 USD/месец на работно мястоEnterprise: Индивидуални цениNotion AI: Добавете към работното си пространство за 8 USD на член/месец (фактурира се ежегодно) nTask Достъпно управление на задачи и проекти Управление на прости проекти, планиране на срещи и оценка на рисковете в рамките на бюджета Премиум: 4 USD/потребител на месецБизнес: 12 USD/потребител на месецПредприятие: Персонализирана цена Celoxis Управление на проекти на корпоративно ниво Наблюдение на мащабни проекти, проследяване на бюджети и анализ на използването на ресурсите за предприятия Essential: 25 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)Professional: 35 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)Business: 45 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)Enterprise: Индивидуални цени

💡 Съвет от професионалист: Ако преминавате от Microsoft Project към нов инструмент, започнете с малки стъпки. Тествайте го с един екип или проект, преди да го внедрите в цялата компания. Това ще ви позволи да определите какво работи и да оптимизирате работните процеси, без да претоварвате екипа си.

15-те най-добри алтернативи на Microsoft Project, които можете да използвате

Сега нека разгледаме по-отблизо тези алтернативи на Microsoft Project:

1. ClickUp (най-доброто за управление на проекти с изкуствен интелект)

Започнете с ClickUp Управлявайте задачите и спазвайте всеки краен срок с Project Management на ClickUp.

От управлението на спринтове с гъвкави екипи до планирането на кампании като творчески професионалист, открих, че ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — се развива според нуждите на вашия проект, както малко други инструменти могат да направят.

Например, Project Management на ClickUp ми помогна лесно да управлявам задачите, графиците, целите и ресурсите си в едно работно пространство.

Независимо дали работех по лични проекти или ръководех сложни екипни работни процеси, ClickUp се адаптираше към нуждите ми с широката си гама от изгледи, визуални табла, мисловни карти, решения за комуникация в реално време, инструменти за управление на документи и много други. Това, което отличава ClickUp, е неговият вътрешен асистент, задвижван от изкуствен интелект, ClickUp Brain.

Повишете производителността и автоматизирайте работните процеси с ClickUp Brain.

От автоматизиране на създаването на задачи и генериране на аналитични данни до обобщаване на дълги актуализации или документи, ClickUp Brain може да ви помогне да работите по-умно и по-ефективно.

Той ви позволява също да подобрите производителността чрез автоматизиране на създаването на задачи, обобщаване и отчитане.

Освен инструменти за проследяване на задачи и дистанционно сътрудничество в екип, мога да управлявам и прости списъци със задачи или мащабни проекти с няколко персонализирани шаблона, като шаблона за управление на проекти ClickUp.

Този шаблон премахва бариерите и пречките, позволявайки ефективно и бързо изпълнение на управлението на проекти, програми и портфейли от проекти.

Не е чудно, че екипът на Cartoon Network, отговарящ за социалните медии, удвои производителността си за 50% по-малко време с ClickUp като единствен източник на информация за екипа. Мога да се съотнеса с това – преди да намеря подходящия инструмент, имах чувството, че всеки проект се състои повече в управление на хаоса, отколкото в постигане на резултати. ClickUp променя това.

Можете да персонализирате работните процеси, да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка в реално време – независимо дали използвате визуални табла, Kanban табла, диаграми на Гант или прости списъци.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много персонализирани функции, на новите потребители може да им отнеме време да се ориентират ефективно в платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Удобен инструмент, който ми позволява да следя всяка задача и всеки клиент, да добавям крайни срокове и да автоматизирам процесите. Той ми помага и да комуникирам ефективно с екипа и колегите си, както и да организирам всички документи на едно място.

Удобен инструмент, който ми позволява да следя всяка задача и всеки клиент, да добавям крайни срокове и да автоматизирам процесите. Той ми помага и да комуникирам ефективно с екипа и колегите си, както и да организирам всички документи на едно място.

🧠 Интересен факт: ClickUp е създаден от неудовлетворението от други инструменти за управление на проекти. Основателите искаха всеобхватно решение, което да елиминира необходимостта от използване на няколко приложения, затова сами го създадоха!

2. Smartsheet (най-подходящ за управление на проекти в стил електронна таблица)

чрез Smartsheet

Smartsheet ще ви се стори като глътка свеж въздух, ако намирате електронните таблици за удобни за управление на данни.

Тествах го при изпълнението на няколко сложни проекта и най-много ми харесва как съчетава гъвкавостта на електронните таблици с мощни функции за управление на проекти.

Smartsheet ви позволява лесно да проследявате задачи, зависимости и графици по интуитивен начин, ако сте запознати с Excel, но предлага много повече.

Най-добрите функции на Smartsheet

Създавайте и управлявайте електронни таблици с разширени възможности за управление на проекти, като диаграми на Гант.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да оптимизирате работните процеси и да намалите ръчния труд.

Проследявайте напредъка и ефективността на проектите в реално време с помощта на персонализирани табла и отчети за проектите.

Управлявайте ефективно ресурсите на екипа, разпределяйте задачи и следете използването на екипа.

Ограничения на Smartsheet

Има крива на обучение, особено ако не сте свикнали с инструменти за управление на проекти, базирани на електронни таблици.

Цени на Smartsheet

Безплатна пробна версия: 30-дневна безплатна пробна версия

Pro: 12 USD/потребител на месец

Бизнес: 24 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4,4/5 (над 18 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Smartsheets не изискваше толкова дълго обучение, колкото първоначално мислех, и като цяло беше много интуитивен и лесен за използване. Успях да го използвам, за да следя списъците на много от нашите студенти, а възможността да автоматизирам тези списъци и да ги синхронизирам, за да следя промените в реално време, е изключително полезна. Аз също използвам Smartsheets много и от известно време той е част от ежедневната ми рутина. Възможността за експортиране и импортиране в Microsoft Excel също е голям бонус.

Smartsheets не изискваше толкова учене, колкото първоначално мислех, и като цяло беше много интуитивен и лесен за използване. Успях да го използвам, за да следя списъците на много от нашите студенти, а възможността да автоматизирам тези списъци и да ги синхронизирам, за да следя промените в реално време, е изключително полезна. Аз също използвам Smartsheets много и от известно време той е част от ежедневната ми рутина. Възможността за експортиране и импортиране в Microsoft Excel също е голям бонус.

3. Monday.com (Най-доброто за визуални работни процеси и сътрудничество)

От ежедневните задачи до обширни проекти, аз изпробвах Monday.com и неговата адаптивност ме впечатли. Това, което се откроява, е колко лесно се персонализира.

Платформата предлага няколко вида изгледи – диаграми на Гант, табла Канбан, времеви линии – и можете лесно да превключвате между тях, за да видите кое ви подхожда най-добре. Шаблоните за комуникационни планове са идеални за екипи, които трябва да са на една и съща страница в реално време.

Monday.com – най-добрите функции

Създавайте табла с цветни кодове, за да проследявате напредъка на проекта и целите на екипа.

Автоматизирайте рутинните задачи и актуализации, за да спестите време и да намалите ръчната работа.

Сътрудничество в реално време, споделяне на файлове и коментиране на задачи директно в платформата.

Интегрирайте с други инструменти като Slack, Zoom и Google Drive, за да централизирате комуникацията.

Ограничения на Monday.com

Платформата може да изглежда прекалено сложна за малки, прости проекти с всички налични функции.

Цени на Monday.com

Безплатно

Базов план: 12 USD/потребител на месец

Стандартен: 14 USD/потребител на месец

Pro: 24 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Monday.com предоставя визуални табла, които дават ясен преглед на задачите, крайните срокове и напредъка, като по този начин гарантират, че всички са на една вълна. Мога лесно да проверявам напредъка по даден проект, без да се налага да чакам актуализация от проектния мениджър. Инструментите на Monday.com правят управлението на проекти и работата между продажбите и операциите по-ефективен и гладък процес.

Monday.com предоставя визуални табла, които дават ясен преглед на задачите, крайните срокове и напредъка, като по този начин гарантират, че всички са на една вълна. Мога лесно да проверя напредъка по даден проект, без да се налага да чакам актуализация от проектния мениджър. Инструментите на Monday.com правят управлението на проекти и работата между продажбите и операциите по-ефективен и гладък процес.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредва с проектите. T Борбата е реална – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на разположение на един клик разстояние.

4. Wrike (най-подходящ за мултифункционални и корпоративни екипи)

чрез Wrike

За разрастващи се, мултифункционални проекти, Wrike постига идеалния баланс между гъвкавост и контрол. Това е особено важно, когато се работи с различни екипи или отдели.

Възможността да създавате подробни диаграми на Гант, да планирате ресурси и да проследявате напредъка при управлението на проекти, всичко на едно място, прави Wrike мощна алтернатива на Microsoft Project.

Най-добрите функции на Wrike

Автоматизирайте работните процеси, за да намалите ръчния труд и да повишите производителността.

Управлявайте ресурсите и натоварването на екипа с помощта на усъвършенствани инструменти за управление и планиране на ресурсите.

Сътрудничество при творческата работа с вградени инструменти за проверка и обратна връзка

Интегрирайте Wrike с инструменти като Slack, Google Drive и Microsoft Teams

Ограничения на Wrike

Цените на Wrike могат да бъдат ограничаващи за по-малките предприятия, особено за тези с ограничен бюджет.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 USD/потребител на месец

Бизнес: 24,80 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Pinnacle: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Полезен инструмент за управление на проекти за всички нужди на нашия екип – от планиране и разпределение на ресурси до точно отчитане. Използваме го всеки ден и интеграцията беше изключително лесна. Поддръжката на клиенти е винаги на разположение. Интерфейсът може да бъде подобрен, но като цяло е страхотен продукт.

Полезен инструмент за управление на проекти за всички нужди на нашия екип – от планиране и разпределение на ресурси до точно отчитане. Използваме го всеки ден и интеграцията беше изключително лесна. Поддръжката на клиенти е винаги на разположение. Интерфейсът може да бъде подобрен, но като цяло е страхотен продукт.

5. Teamwork (Най-подходящ за управление на проекти, фокусирано върху клиента)

чрез Teamwork

Ако работите в агенция, възможността на Teamwork да проследява отработените часове, да генерира фактури и да създава клиентски портали улеснява значително управлението на очакванията на клиентите.

Той е и изключително полезен за организиране на няколко проекта едновременно.

Най-забележителната функция е клиентският портал. Можете да каните клиенти да участват в конкретни проекти, за да могат да следят напредъка, да виждат най-новите резултати и да споделят обратна връзка, без да изпращат безкрайни имейли. За мен това прави целия процес по-прозрачен и организиран.

Най-добрите функции на Teamwork

Управлявайте ресурсите, сроковете и задачите на едно място с подробни инструменти за планиране на проекти.

Автоматизирайте задачи като известия, актуализации на статуса и възлагане на задачи, за да спестите време.

Интегрирайте с инструменти като Slack, Google Drive и HubSpot.

Ограничения на работата в екип

Потребителският интерфейс може да изглежда малко претрупан понякога, особено когато се работи с няколко проекта едновременно.

Функциите за отчитане не са толкова усъвършенствани, колкото тези на други инструменти.

Цени за екипна работа

Доставка: 13,99 $/потребител на месец

Grow: 25,99 $/потребител на месец

Цена: 69,99 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4,4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Teamwork?

Най-полезното нещо в работата в екип е, че е много лесна за използване и много полезна за проследяване на оценката на проекта, който трябва да бъде завършен в срок.

Най-полезното нещо в работата в екип е, че е много лесна за използване и много полезна за проследяване на оценката на проекта, който трябва да бъде завършен в срок.

👀 Знаете ли, че... Организациите с добри практики за управление на проекти по отношение на обхват, бюджет, график и измерване на ефективността постигат 92% успеваемост на проектите, в сравнение с едва 33% за организациите с по-ниска ефективност.

6. Jira (Най-подходяща за гъвкави екипи и екипи за разработка на софтуер)

чрез Jira

Когато става въпрос за гъвкаво управление на проекти, особено за софтуерни екипи, Jira е инструментът, към който често се обръщат проектните мениджъри. Той е идеален и за мениджърите, които искат да получат обща представа за предстоящите проекти.

Работил съм по спринтове за разработка и проследяване на бъгове с Jira и това е полезно за управлението на сложни работни процеси.

Възможностите за персонализиране на Jira ме впечатлиха най-много. Можете да адаптирате работните процеси, за да съответстват на процесите на вашия екип, и да създавате разширени отчети, които ви дават полезна информация за производителността на екипа и състоянието на проекта.

Най-добрите функции на Jira

Създавайте подробни отчети за ефективността за планиране на спринтове, проследяване на скоростта и анализ на производителността.

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на процесите и изискванията на вашия екип.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти за разработчици като Bitbucket, GitHub и CI/CD pipelines.

Ограничения на Jira

За екипите, които не са запознати с Agile практиките, има стръмна крива на обучение.

Нетехническите екипи може да намерят Jira за прекалено сложна поради сложния й интерфейс и функции.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,53 $/потребител на месец

Премиум: 13,53 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 15 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jira?

В Jira е лесно да създавате билети, да добавяте версии и епични задачи, както и да създавате подзадачи, задачи, бъгове и истории. Потребителите могат да проследяват проблемите, използвайки Epic или версии. Поддържането на забавяния също е лесно там. Много малко прекъсвания за нови актуализации. Лесно е да влезете в Jira и можем да предоставим достъп според ролята. Използвам Jira ежедневно, за да проследявам и регистрирам работата си, което е много лесно.

В Jira е лесно да създавате билети, да добавяте версии и епични задачи, както и да създавате подзадачи, задачи, бъгове и истории. Потребителите могат да проследяват проблемите, използвайки Epic или версии. Поддържането на забавяния също е лесно там. Много малко прекъсвания за нови актуализации. Лесно е да влезете в Jira и можем да предоставим достъп според ролята. Използвам Jira ежедневно, за да проследявам и регистрирам работата си, което е много лесно.

7. Zoho Projects (Най-доброто решение за управление на проекти с ограничен бюджет)

чрез Zoho Projects

Zoho Projects е едно от онези инструменти, които са много ефективни, без да струват цяло състояние.

Той работи най-добре за малки екипи и стартиращи компании, защото съчетава основни функции за управление на проекти с достъпна цена. С Zoho Projects можете да управлявате задачи, да проследявате напредъка с диаграми на Гант и дори да интегрирате проследяване на времето – на много по-ниска цена от много конкуренти.

Най-добрите функции на Zoho Project

Сътрудничество чрез вграден чат, коментари и документация по проекта

Автоматизирайте работните процеси, за да намалите ръчната работа и да оптимизирате процесите.

Интегрирайте с приложенията Zoho, Slack, Microsoft Teams и Google Drive.

Ограничения на Zoho Projects

Ограничени разширени функции за по-големи или по-сложни проекти

Инструментите за отчитане са основни в сравнение с по-висококачествените конкуренти.

Цени на Zoho Projects

Безплатно

Премиум: 4 USD/потребител на месец

Enterprise: 9 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,5/5 (750+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Projects?

Той позволява отчитане и проследяване на проблеми за всеки проект, е силно персонализируем и има много ниска цена. Потребителският интерфейс не е много интуитивен и би било интересно да има Kanban изглед на всички проекти.

Той позволява отчитане и проследяване на проблеми за всеки проект, е силно персонализируем и има много ниска цена. Потребителският интерфейс не е много интуитивен и би било интересно да има Kanban изглед на всички проекти.

👀 Знаете ли, че... Ежегодно в проекти се инвестират близо 48 трилиона долара. Въпреки това 65% от тези проекти се провалят, което води до значителна загуба на ресурси и пропуснати възможности.

8. GanttPRO (Най-доброто за любителите на диаграмите на Гант)

чрез GanttPRO

Ако сте проектен мениджър, който живее и диша с диаграмите на Гант, този инструмент ще ви се стори като създаден специално за вас. Използвах GanttPRO, за да планирам сложни проектни графици, да задам зависимости и да визуализирам напредъка на задачите, и това ми спести много време.

Чистият и лесен за използване интерфейс на GanttPRO улеснява създаването на проекти, коригирането на графици и проследяването на крайните срокове. Можете да създавате задачи, да ги възлагате на няколко членове на екипа и да визуализирате напредъка на проектите в различни изгледи, като табла Kanban, табличен изглед и изглед Gantt.

Най-добрите функции на GanttPRO

Визуализирайте напредъка на проекта и важните етапи в лесен за четене формат.

Сътрудничество с екипи чрез коментари към задачи, прикачени файлове и известия

Коригирайте графиците с помощта на динамични инструменти за планиране

Проследявайте натоварването и ресурсите на екипа, за да предотвратите преумора или прекомерно натоварване.

Ограничения на GanttPRO

Ограничени функции за сътрудничество в безплатния план в сравнение с инструменти като ClickUp

Липсват някои разширени опции за отчитане за по-големи екипи

Цени на GanttPRO

Основен: 9,99 $/потребител на месец

Pro: 15,99 $/потребител на месец

Бизнес: 24,99 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2: 4,8/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за GanttPRO?

Преди използвах SmartSheet за управление на проекти и открих, че GanttPro е по-добър и по-лесен за използване. Единственото, което не ми харесва, е, че трябва да го плащам от джоба си, тъй като работодателят ми понастоящем не използва GanttPro.

Преди използвах SmartSheet за управление на проекти и открих, че GanttPro е по-добър и по-лесен за използване. Единственото, което не ми харесва, е, че трябва да го плащам от джоба си, тъй като работодателят ми понастоящем не използва GanttPro.

9. Trello (Най-доброто за просто управление на проекти по метода Kanban)

чрез Trello

Нов в управлението на проекти? Trello е идеалната отправна точка за вас. Използвал съм Trello за всичко – от календари за съдържание до лични списъци със задачи, и неговата простота го прави ефективен.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” е лесен за използване и ви позволява бързо да организирате задачите в списъци, да добавяте контролни списъци, да прикачвате файлове и да задавате крайни срокове. Той е и отлично средство за сътрудничество – можете да каните членове на екипа в табла, да оставяте коментари и да споделяте актуализации без усилие.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите визуално с персонализирани Kanban табла

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на Butler automation

Интегрирайте Trello с инструменти като Slack, Google Drive и Jira

Ограничения на Trello

Не е най-подходящ за управление на сложни проекти с зависимости и подробни графици.

Функциите за отчитане и анализи са ограничени в сравнение с други инструменти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 USD/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: 17,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4,4/5 (над 13 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

За мен Trello е синоним на табла, въпреки че за един проект използвах други инструменти като Meistertask дори повече, отколкото Trello. Trello има страхотни изгледи и е лесен за настройка и използване, особено ако работите по събитие или семинар и искате хората да си сътрудничат преди, по време и след събитието.

За мен Trello е синоним на табла, въпреки че за един проект използвах други инструменти като Meistertask дори повече, отколкото Trello. Trello има страхотни изгледи и е лесен за настройка и използване, особено ако работите по събитие или семинар и искате хората да си сътрудничат преди, по време и след събитието.

👀 Знаете ли, че... Trello е създаден първоначално като вътрешен инструмент за Fog Creek Software през 2011 г., преди да се превърне в предпочитаното приложение за визуално управление на задачи, обичано от над 50 милиона потребители по целия свят.

10. Basecamp (Най-доброто решение за проста комуникация в екипа и проследяване на проекти)

чрез Basecamp

Ако търсите универсална платформа, която да опрости комуникацията в екипа и да улесни проследяването на проектите, Basecamp е отличен избор.

Най-подходящ е за малки екипи и проекти, които се фокусират повече върху сътрудничеството и по-малко върху разширени функции за управление на проекти. Basecamp комбинира списъци със задачи, споделяне на файлове, съобщения и планиране в изчистен интерфейс, който е лесен за използване от всеки.

Най-добрите функции на Basecamp

Организирайте проектите си с списъци със задачи, графици и споделяне на файлове на едно място.

Поддържайте прозрачна комуникация в екипа с помощта на чатове и форуми в Campfire.

Използвайте Hill Charts за уникален начин да визуализирате напредъка на проекта.

Споделяйте автоматични отчети, за да намалите броя на срещите за обсъждане на състоянието и да поддържате всички в синхрон.

Ограничения на Basecamp

Липсват зависимости между задачите и разширени софтуерни възможности за управление на задачите.

Ограничени възможности за отчитане и анализи за по-големи и по-сложни проекти

Цени на Basecamp

Безплатно

Basecamp: 15 USD/потребител на месец

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Общото ми впечатление от Basecamp е много положително! Функциите за управление на проекти на Basecamp оптимизират работните процеси, подобряват комуникацията и поддържат проектите в правилната посока. Това е мощен набор от инструменти за съвременните екипи!

Общото ми впечатление от Basecamp е много положително! Функциите за управление на проекти на Basecamp оптимизират работните процеси, подобряват комуникацията и поддържат проектите в правилната посока. Това е мощен набор от инструменти за съвременните екипи!

11. Asana (Най-доброто за управление на задачи и работни процеси)

чрез Asana

Използвах Asana за планиране на съдържание, проследяване на задачите на екипа и управление на работните процеси по проектите и не останах разочарован. Визуалните табла за задачи, списъци и изгледи на времевата линия улесняват разбиването на проектите и спазването на крайните срокове.

Една функция, която особено харесвам, е автоматизацията. Създаването на правила за автоматизиране на повтарящи се задачи или зависимости спестява много време.

Най-добрите функции на Asana

Използвайте управлението на натоварването, за да балансирате ефективно ресурсите на екипа

Проследявайте лесно етапите, крайните срокове и зависимостите на проектите

Интегрирайте с над 200 приложения, включително Slack, Google Drive и Zoom.

Ограничения на Asana

Липсва вградена функция за проследяване на времето, което налага интегриране на тази функция.

Може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради широкия набор от функции.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/потребител на месец

Разширена версия: 30,49 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4,4/5 (над 10 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Ние използваме Asana, за да проследяваме състоянието на проектите и необходимите задачи. Разпределяме задачите и ги преразпределяме според нуждите. Това е изключително полезно, особено когато работим с трети страни. За хора, които не са разработчици, е трудно да се ориентират и да свикнат с него.

Ние използваме Asana, за да проследяваме състоянието на проектите и необходимите задачи. Разпределяме задачите и ги преразпределяме според нуждите. Това е изключително полезно, особено когато работим с трети страни. За хора, които не са разработчици, е трудно да се ориентират и да свикнат с него.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на Gartner, изкуственият интелект ще замести 80% от задачите по управление на проекти до 2030 г.

12. ProofHub (Най-доброто решение за централизирано управление на проекти и сътрудничество)

чрез ProofHub

ProofHub е централизирана платформа, където екипите могат да си сътрудничат по проекти, без да се налага да използват множество инструменти.

Аз го тествах, когато беше необходимо да се консолидират комуникацията, управлението на задачите и споделянето на документи – и той се справи. С ProofHub получавате табла за задачи, графици, дискусии и инструменти за проверка под един покрив.

Най-добрите функции на ProofHub

Използвайте функцията за проверка, за да преглеждате и одобрявате творчески файлове ефективно.

Оптимизирайте сътрудничеството с дискусии, споделяне на файлове и актуализации в реално време.

Разпределяйте роли и разрешения за по-добро управление на екипа

Ограничения на ProofHub

Ограничени функции за отчитане в сравнение с инструменти като ClickUp или Asana

Липсват интеграции с трети страни за допълнителна гъвкавост

Цени на ProofHub

Ultimate Control : 99 $/месец

Essential: 50 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 120 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ProofHub?

ProofHub е изключително мощен и мащабируем инструмент за управление на проекти, който помага на екипите и бизнеса да бъдат по-ефективни и продуктивни. Независимо дали работите по един или по няколко проекта едновременно, ProofHub ви помага с отлични функции за организация и проследяване, за да се уверите, че проектите ви не се отклоняват от плана. Като цяло, харесвам ProofHub заради мултиезичния му интерфейс и фантастичния екип за обслужване на клиенти.

ProofHub е изключително мощен и мащабируем инструмент за управление на проекти, който помага на екипите и бизнеса да бъдат по-ефективни и продуктивни. Независимо дали работите по един или няколко проекта едновременно, ProofHub ви помага с отлични функции за организация и проследяване, за да се уверите, че проектите ви не се отклоняват от плана. Като цяло, харесвам ProofHub заради мултиезичния му интерфейс и фантастичния екип за обслужване на клиенти.

13. Notion (Най-доброто за персонализирани работни пространства за проекти)

чрез Notion

Ако сте от хората, които обичат да персонализират работните си пространства за управление на проекти, Notion е за вас. Аз експериментирах с него, за да създам табла със задачи и бележки, а гъвкавостта му го прави като празно платно за вашия работен процес. Независимо дали управлявате прости списъци със задачи или подробни проекти, Notion се адаптира към вашите нужди.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте уикита и бази данни, за да централизирате знанията на екипа

Комбинирайте AI, управление на проекти и инструменти за сътрудничество в едно приложение

Използвайте шаблони, за да ускорите планирането и изпълнението на проектите.

Ограничения на Notion

Изисква време за настройка, за да се използва пълният му потенциал.

Липсват усъвършенствани инструменти за управление на проекти, като проследяване на времето

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Notion AI: Добавете към работното си пространство за 8 долара на член/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Организирам почти всичко в живота си – от работни задачи и документация до личните си списъци с задачи. Едно от многото неща, които харесвам в Notion, е как всяка функция е опростена; нищо не е сложно и не изисква технически познания. Никога не съм имал нужда да се свързвам с обслужването на клиенти, тъй като не съм срещал сериозни проблеми, които да ми пречат да си върша работата.

Организирам почти всичко в живота си – от работни задачи и документация до лични списъци с задачи. Едно от многото неща, които харесвам в Notion, е как всяка функция е опростена; нищо не е сложно и не изисква технически познания. Никога не съм се налагало да се свързвам с обслужването на клиенти, тъй като не съм срещал сериозни проблеми, които да ми пречат да си върша работата.

14. nTask (Най-доброто за просто и достъпно управление на задачи)

чрез nTask

nTask е едно от инструментите, които препоръчвам на екипи, търсещи достъпен софтуер за управление на проекти без излишни екстри. Той е особено ефективен в управлението на задачи и срещи – две критични области за всеки екип, който се стреми да бъде организиран. Можете да използвате nTask за по-малки проекти, при които е необходимо да се опростят задачите, крайните срокове и проследяването на напредъка.

Най-добрите функции на nTask

Управлявайте задачите с Kanban табла, списъци и зависимости между задачите.

Регистрирайте часовете и управлявайте времевите разписания за ефективно проследяване на времето

Идентифицирайте и разрешавайте проблеми с помощта на интегрирани инструменти за проследяване на проблеми.

Сътрудничество по задачи с коментари, прикачени файлове и споделяне на файлове

Ограничения на nTask

Ограничени възможности за разширени отчети и анализи за големи екипи

Потребителският интерфейс може да изглежда малко опростен в сравнение с по-модерните инструменти.

Цени на nTask

Премиум: 4 USD/потребител на месец

Бизнес: 12 USD/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за nTask

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за nTask?

Функцията „Задачи“ е най-фантастичната част от този софтуер. Тя става още по-добра с функцията „Табло“. От първия ден Ntask изглежда да има бавно време за зареждане в сравнение с други софтуери. Опитваме се да увеличим скоростта на интернет връзката, но това все още не помага.

Функцията „Задачи“ е най-фантастичната част от този софтуер. Тя става още по-добра с функцията „Табло“. От първия ден Ntask изглежда да има бавно зареждане в сравнение с други софтуери. Опитваме се да увеличим скоростта на интернет връзката, но това все още не помага.

15. Celoxis (Най-доброто за управление на проекти на корпоративно ниво)

чрез Celoxis

Celoxis е инструмент за управление на проекти, който намирам за особено ефективен за екипи в големи предприятия, които управляват големи и сложни проекти.

Една от отличителните характеристики на Celoxis са неговите инструменти за разпределение на ресурсите и планиране на капацитета. Ако управлявате голям екип и ръководите множество проекти, ще оцените как тези инструменти помагат за разпределяне на натоварването и идентифициране на пречките в планирането на ресурсите.

Най-добрите функции на Celoxis

Планирайте и изпълнявайте сложни проекти с диаграми на Гант, зависимости и критични пътища.

Проследявайте бюджети, разходи и рентабилност за всички проекти

Създавайте мощни, персонализирани отчети и табла за проекти за информация в реално време.

Ограничения на Celoxis

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с по-модерните платформи за управление на проекти.

Стръмна крива на обучение за екипи, които за първи път работят с платформи на корпоративно ниво

Цени на Celoxis

Essential: 25 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 35 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 45 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Celoxis

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Celoxis?

Лесни за използване благодарение на голям брой функции и изкуствен интелект, който помага за лесното им внедряване

Лесни за използване благодарение на голям брой функции и изкуствен интелект, който помага за лесното им внедряване

Бонус! Сега ви представяме още няколко инструмента, които се оказват ефективни алтернативи на MS Project:

Инструмент Най-добри функции Защо е добра алтернатива на MS Project Clarizen Социални емисии, работни пространства за екипи и инструменти за комуникация в реално време, които улесняват взаимодействието в екипа и споделянето на знания. Дава приоритет на сътрудничеството и видимостта в реално време в големи портфейли от проекти. Adobe Workfront Организация на кампании, управление на активи и автоматизация на работния процес, интеграция с Adobe Creative Cloud Фокусира се върху творческите работни процеси и управлението на цифрови активи, а не само върху управлението на проекти. Portfolio Manager (по-рано LiquidPlanner) Предсказуемо планиране, балансирана натовареност, стратегическо приоритизиране Полезни в динамични среди, където изискванията и приоритетите се променят често.

Намерете идеалния инструмент за управление на проекти, отговарящ на вашите нужди

Изборът на подходящи алтернативи на MS Project не е просто попълване на формуляр – става въпрос за намиране на нещо, което наистина работи за вашия екип, стил и цели.

След като работих с толкова много инструменти, осъзнах едно нещо: най-добрият софтуер е този, който изглежда, сякаш е създаден специално за вас.

За мен това е ClickUp. Неговата гъвкавост, безкрайните възможности за персонализиране и способността да интегрира всичко – задачи по проекти, графици, документи, сътрудничество и шаблони за проекти – в една платформа го отличават от останалите.

Отделете време, за да разгледате различните варианти за дигитален проектен мениджър, изпробвайте безплатните им версии и преценете как се вписват в работния ви процес.

Първоначално смяната на инструментите може да ви се стори неприятна, но подходящият еквивалент на Microsoft Project може напълно да промени начина, по който целият ви екип работи заедно.

Започнете с ClickUp и може би ще откриете, че това е единствената чудесна алтернатива на Microsoft Project, от която някога ще се нуждаете, за да организирате проектите си и да вдъхновите екипа си да достигне пълния си потенциал.