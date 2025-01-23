13-те най-добри безплатни софтуера за бази данни за 2025 г.

Управлението на бази данни еволюира далеч от скромните си начала като просто съчетание от съхранение и разработка. То включва сложни кодове, логика за извличане и организация в реално време, което прави базите данни по-мощни, гъвкави и сложни от всякога!

Очаква се пазарът на системи за управление на бази данни да нарасне с 13,1% до 2030 г. При толкова много заложено на карта, изборът на подходящия софтуер за бази данни се превърна в критично решение, което изисква задълбочено проучване и обмисляне!

С толкова много опции на пазара, намирането на идеалното решение може да бъде трудно, особено когато търсите безплатни опции.

За да улесним търсенето ви, ние вече сме направили най-трудната част. В този блог представяме внимателно подбрана списък с 13-те най-добри безплатни софтуерни решения за бази данни, които ще ви помогнат да съхранявате и управлявате данни! ✅

Да започнем!

MongoDB (най-подходящ за разработване на съвременни приложения)

MySQL (най-добър за релационни бази данни с отворен код)

Microsoft SQL Server (най-подходящ за решения за бази данни на корпоративно ниво)

Amazon RDS (най-добър за управлявани облачни бази данни)

Airtable (най-добър за простота на база данни без код и сътрудничество)

PostgreSQL (най-добър за напреднали SQL съвместимост и разширяемост)

MariaDB (най-добър за мащабируемост и гъвкавост)

Altibase (най-подходящ за хибридни бази данни в паметта и на диск)

Apache Cassandra (най-подходящ за приложения от критично значение)

Oracle (най-добър за софтуер за разпределени бази данни)

IBM Db2 (най-добър за анализи, базирани на изкуствен интелект, и интеграция на данни)

DbVisualizer (най-добър за визуално ориентирано управление на бази данни)

Какво е софтуер за бази данни?

Софтуерът за бази данни е вашият дигитален библиотекар. Това е специализирано приложение, предназначено за ефективно създаване, организиране, съхранение, извличане и управление на данни в структуриран формат. Независимо дали управлявате бизнес или разработвате приложение, ефективните инструменти за бази данни поддържат вашите данни подредени.

В основата си софтуерът за бази данни позволява взаимодействието между потребители, приложения и данни чрез интуитивен интерфейс или програмно достъп, като например заявки. Съвременният софтуер за бази данни често включва разширени функции като анализ на данни, обработка в реално време и мащабируемост, за да се адаптира към малки проекти и изисквания на ниво предприятие.

Ето най-често използваните видове софтуер за бази данни днес:

Релационна база данни : Организира данните в структурирани таблици. : Организира данните в структурирани таблици. Релационните бази данни са идеални за установяване на връзки между точките с данни и улесняват търсенето.

NoSQL база данни : Работи с неструктурирани или полуструктурирани данни. Най-подходяща е за гъвкаво управление на разнообразни и големи масиви от данни.

База данни в облака : Проектирана да предлага мащабируемост и отдалечен достъп. Поддържа добре разпределени екипи и динамични нужди от съхранение.

Графична база данни : съхранява данните като възли и взаимоотношения. Това е чудесно за анализиране на сложни взаимоотношения като социални мрежи или вериги за доставки.

База данни в паметта: Обработва данните директно в паметта. Тези бази данни се използват най-добре за бърза работа в приложения в реално време.

🔎 Знаете ли, че... Управлението на бази данни е разработено за първи път от английския учен Едгар Ф. „Тед“ Код от IBM!

Подходящият софтуер за бази данни отключва множество предимства. Ето няколко причини, които ще ви помогнат да разберете защо той променя правилата на играта:

Елиминира дублирането на данни : Поддържа информацията ви чиста и организирана ✅

Повишава производителността : Ускорява достъпа до данни и управлението им ✅

Осигурява сигурност на данните : Защитава чувствителната информация с мощни предпазни мерки ✅

Предоставя ценна информация : Помага на бизнеса да взема решения, основани на данни ✅

Поддържа мащабируемост : Разраства се безпроблемно заедно с вашата организация ✅

Предлага гъвкавост : Отговаря на разнообразни нужди, от разработчици до предприятия ✅

Необходимо за управлението на данни: Критичен инструмент за управление и оптимизиране на данни ✅

Какво трябва да търсите в най-добрия безплатен софтуер за бази данни?

Ето шест ключови аспекта, които са от съществено значение за всеки ефективен софтуер за бази данни:

📶 Безпроблемна мащабируемост : Изберете софтуер за бази данни, който расте заедно с вашия бизнес. Това е жизненоважна част от планирането за увеличаване на данните, операциите и потребителите без прекъсвания.

🔗 Съвместимост с интеграция : Изберете решения за бази данни, които се интегрират лесно с вашите съществуващи инструменти и платформи. Интеграцията спестява време и усилия, като оптимизира работните процеси в различните системи.

🔐 Силна защита на данните : Изберете многослойно криптиране и контрол на достъпа, за да защитите чувствителните данни. Надеждни функции за сигурност предотвратяват нарушения на данните и спомагат за спазването на нормативните изисквания.

😎 Удобен за ползване интерфейс : Изберете софтуер за бази данни с интуитивен интерфейс и ресурси за поддръжка. Лесната употреба намалява времето за обучение, което помага на екипите да се адаптират бързо и да работят ефективно.

💯 Фокус върху производителността : Фокусирайте се върху безплатен софтуер за бази данни, който предлага скорост и надеждност при големи обеми данни. Бързите решения за бази данни минимизират прекъсванията, подобрявайки общата производителност и удовлетвореността на потребителите.

📊 Аналитични възможности: Изберете система, която генерира полезни заключения от вашите данни. Позволете по-интелигентно вземане на решения с помощта на всеобхватни аналитични инструменти.

13-те най-добри безплатни софтуера за бази данни за вас

Ето 13-те най-добри софтуерни решения за бази данни, които отговарят на вашите изисквания:

1. ClickUp (Най-добър за управление на бази данни и работни процеси)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и комуникация в екип, всичко в една платформа — ускорено от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Той се отличава в управлението на бази данни и работни процеси. Въпреки че традиционно е известен с управлението на задачи и проекти, ClickUp предлага уникални функционалности за бази данни, които дават възможност на екипите да централизират своите данни и да оптимизират операциите си.

С гъвкави изгледи, предварително проектирани шаблони и безпроблемна интеграция между данни и задачи, ClickUp прави управлението на бази данни достъпно за всички потребители, независимо от техническите им познания.

Разгледайте ClickUp Views Създавайте и управлявайте базите си данни мигновено и извличайте без усилие информация и анализи с Table View на ClickUp.

ClickUp позволява на потребителите да създават и управляват бази данни, използвайки изгледа „Списък“, изгледа „Таблица“ или дори като част от CRM на ClickUp.

Изгледът „Списък“ предлага прост, но структуриран начин за организиране на информацията с персонализирани полета за проследяване на всичко – от контакти до етапи на проекти. За по-близко до електронната таблица преживяване, изгледът „Таблица“ предлага познат формат, идеален за управление на големи масиви от данни, като например продажбени канали или инвентар.

Освен това, фирмите използват CRM възможностите на ClickUp, за да управляват взаимоотношенията с клиентите и да интегрират и проследяват безпроблемно данните за клиентите с работни потоци за управление на задачите, които действат като софтуер за клиентска база данни.

Обширната библиотека с шаблони, достъпна в ClickUp, допълнително подобрява възможностите на базата данни.

Независимо дали трябва да създадете база данни с клиенти, календар с съдържание или инвентар на продукти, започнете с предварително проектиран шаблон за база данни, съобразен с вашите нужди. Тези персонализирани шаблони за електронни таблици позволяват на екипите да добавят полета, връзки и автоматизации, които да отговарят на конкретни работни процеси.

💡Съвет от професионалист: За да създадете и управлявате база данни, добър изходен пункт е шаблона за електронна таблица на ClickUp. За по-подробни бази данни ще ви е от полза шаблона за електронна таблица за управление на проекти на ClickUp.

ClickUp Automations пренася управлението на бази данни на ново ниво, като намалява ръчната работа. Автоматизирайте задачи като актуализиране на статуси, определяне на собственици или уведомяване на членовете на екипа, когато са изпълнени определени условия.

Как работи? Проследяването на потенциални клиенти в базата данни задейства автоматизация, която уведомява екипите по продажбите, когато даден потенциален клиент премине към следващия етап, така че нищо да не бъде пропуснато.

ClickUp предлага и лесна интеграция на задачи и управление на данни. С помощта на ClickUp Tasks записите в базата данни са пряко свързани с изпълними задачи, което позволява на екипите да управляват проектите и свързаните с тях данни на едно място. Например, базата данни с маркетингови кампании включва задачи, крайни срокове и отговорни членове на екипа, които са видими и управляеми в едно и също работно пространство.

Такава интеграция гарантира, че данните остават използваеми, подобрявайки сътрудничеството и оперативната ефективност. С управление на задачите, проследяване на напредъка, сътрудничество и информационен поток, ClickUp се превърна в идеален софтуер за работния процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте база данни с документи, картографирайте процеси, съвместно създайте протоколи за данни и споделяйте съдържание с ClickUp Docs.

Записвайте идеи, автоматизирайте задачи и генерирайте обобщения от базата си данни с ClickUp Brain

Визуализирайте производителността, извличайте аналитични данни и генерирайте отчети в реално време с ClickUp Dashboards

Свържете работни потоци, по-големи бази данни и външни инструменти с над 1000+ интеграции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Може да се наложи по-дълъг период на обучение, за да овладеете всичките му функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. MongoDB (най-подходящ за разработване на съвременни приложения)

чрез MongoDB

MongoDB е водеща NoSQL база данни с отворен код, която се използва заради своята гъвкавост и мащабируемост.

За разлика от традиционните релационни бази данни, MongoDB използва документно-ориентиран модел на данни. Този дизайн на база данни без схема позволява динамични и йерархични структури на данни, което го прави особено подходящ за приложения, които работят с разнообразни и развиващи се набори от данни.

Разпределената архитектура на MongoDB осигурява висока наличност и хоризонтална мащабируемост, което позволява безпроблемно разпределение на данните между няколко сървъра. Тези характеристики са довели до широко разпространение в различни сектори, включително електронна търговия, управление на съдържание и анализи в реално време.

Най-добрите функции на MongoDB

Получете гъвкаво извличане на данни без предварително дефинирана схема чрез динамични заявки, които използват език за заявки, базиран на документи.

Подобрете производителността на заявките с изчерпателно индексиране на полетата в документите, за да подобрите производителността на заявките.

Разпределяйте данните на няколко сървъра, използвайки ключ за разпределение, което насърчава хоризонталната мащабируемост и балансираните работни натоварвания.

Ограничения на MongoDB

Не може да изпълнява ефективно сложни транзакции в сравнение с други релационни бази данни

Използва повече памет при големи масиви от данни, което се отразява на производителността

Цени на MongoDB

Споделено: Безплатно

Специализиран: Започва от 0,08 $/час за 2 виртуални процесора

Без сървър: Започва от 0,10 долара за 1 милион операции за четене и сканиране

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MongoDB

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

3. MySQL (най-добър за релационни бази данни с отворен код)

чрез MySQL

MySQL е система за управление на релационни бази данни с отворен код (RDBMS), която използва Structured Query Language (SQL) за ефективно управление на данни. Разработена в средата на 90-те години, тя се превърна в една от най-широко използваните системи за бази данни в световен мащаб, захранваща много приложения от малки проекти до големи корпоративни решения.

Архитектурата на MySQL е разработена с оглед на скорост и надеждност, което я прави предпочитан избор за уеб приложения, съхранение на данни и платформи за електронна търговия. Поддръжката на различни платформи и съвместимостта с различни програмни езици повишават нейната гъвкавост в разнообразни среди за разработка.

Значително предимство на MySQL е двойният му лицензионен модел, който предлага безплатна версия с отворен код под GNU General Public License (GPL) и търговски версии с допълнителни функции и поддръжка.

Най-добрите функции на MySQL

Поддържайте последователността на данните с транзакции, съвместими с ACID

Осигурете бърза работа на заявките, особено за приложения с голям обем на четене

Автоматизирайте рутинните операции с бази данни, като планирате задачите да се изпълняват в определени часове или интервали.

Ограничения на MySQL

Липсва вградена поддръжка за пълнотекстово търсене в някои конфигурации

Изисква ръчна настройка за оптимална производителност при голяма натовареност

Цени на MySQL

Отворен код и безплатен за използване

Оценки и рецензии за MySQL

G2: 4. 4/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 2000 отзива)

Управлението на данни е лесно, бързо и безпроблемно с MySQL, системата за разрешения е добре защитена, гъвкава, а функцията за търсене/филтриране е наистина много полезна.

Управлението на данни е лесно, бързо и безпроблемно с MySQL, системата за разрешения е добре защитена, гъвкава, а функцията за търсене/филтриране е наистина много полезна.

4. Microsoft SQL Server (най-подходящ за решения за бази данни на корпоративно ниво)

чрез Microsoft

Microsoft SQL Server е мощен софтуер за релационни бази данни, разработен и проектиран да отговаря на различни нужди за управление и анализ на данни на корпоративно ниво. С широките си възможности, софтуерът за бази данни обслужва разнообразна аудитория, от разработчици и администратори на бази данни до специалисти по данни, като предоставя инструменти и функции за всеки етап от жизнения цикъл на данните.

Това решение за бази данни е оптимизирано за транзакционна обработка и приложения за бизнес анализи (BI). То предлага високомащабируема архитектура, която поддържа всичко – от малки среди с един сървър до големи, разпределени корпоративни системи.

SQL Server се отличава с безпроблемната си интеграция с екосистемата на Microsoft, включително Azure, Power BI и Visual Studio.

Най-добрите функции на Microsoft SQL Server

Защитете чувствителните данни с контрол на достъпа въз основа на роли и технологията Always Encrypted.

Осигурете минимално прекъсване на работата и възстановяване при бедствия в множество възли с Always On Availability Groups.

Включете SQL Server Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS) и Analysis Services (SSAS) за цялостни решения за бизнес анализи.

Ограничения на Microsoft SQL Server

Сложната и относително скъпа ценова система го прави неподходящ като софтуер за бази данни за малки предприятия.

Изисква значителни системни ресурси за оптимална производителност

Цени на Microsoft SQL Server

Безплатен план за разработчици

Другите планове започват от 73 $/месец на потребител.

Оценки и рецензии за Microsoft SQL Server

G2: 4. 4/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 рецензии)

5. Amazon RDS (най-добър за управлявани облачни бази данни)

чрез Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) е управлявано облачно решение, което опростява настройката, работата и мащабирането на релационните бази данни. Amazon RDS променя управлението на бази данни, като оптимизира рутинни задачи като провижиране, конфигуриране, архивиране и инсталиране на кръпки. Представете си, че можете да създадете нова база данни за минути – толкова е лесно!

RDS поддържа множество бази данни, включително Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle и Microsoft SQL Server, и предлага гъвкавост, за да отговори на разнообразните изисквания на приложенията.

Проектиран за висока наличност и издръжливост, Amazon RDS предлага и уникални Multi-AZ (Availability Zone) разгръщания. Те създават синхронни резервни копия на данните в различни зони на базата данни, за да гарантират излишък на данни и да минимизират прекъсванията по време на поддръжка или неочаквани повреди.

Най-добрите функции на Amazon RDS

Подобрете защитата на данните чрез автоматизирани резервни копия и разпоредби за създаване на моментални снимки за възстановяване в определен момент.

Създайте копия само за четене, за да разпределите трафика за четене и да подобрите производителността на приложенията с интензивно четене.

Получавайте показатели и предупреждения в реално време чрез интеграция с Amazon CloudWatch.

Ограничения на Amazon RDS

Разходите се увеличават значително с операциите с бази данни и изискванията за съхранение

Предлага ограничени възможности за персонализиране в сравнение със самоуправляващите се бази данни.

Цени на Amazon RDS

AWS Free Tier: Безплатен достъп за 12 месеца

Цени от Amazon RDS engine: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Цени за внедряване на Amazon RDS: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Amazon RDS

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Работи наистина добре, без да се налага да се занимавате с поддръжката на сървъра.

Работи наистина добре, без да се налага да се занимавате с поддръжката на сървъра.

6. Airtable (най-добър за простота на база данни без код и сътрудничество)

чрез Airtable

Airtable е софтуер за сътрудничество и бази данни, базиран в облака, който съчетава простотата на електронната таблица с мощността на релационната база данни. Той дава възможност на потребителите да организират, проследяват и управляват данни чрез интуитивен и високо персонализируем интерфейс.

За разлика от традиционните бази данни, Airtable не изисква познания по програмиране. Това го прави достъпен за индивидуални потребители и екипи от различни сектори, включително маркетинг, управление на проекти, създаване на съдържание и планиране на събития.

Той има и уникален подход, който позволява на потребителите да структурират данните така, че да отговарят най-добре на техните нужди. Той предлага несравнима гъвкавост чрез свързани записи, релационни таблици или цветни етикети.

Най-добрите функции на Airtable

Стартирайте проектите си с разнообразни шаблони, подходящи за различни случаи на употреба и индустрии.

Насърчавайте ефективната работа в екип с множество потребители, работещи едновременно, като промените се отразяват незабавно.

Създайте персонализирани работни процеси, съобразени с конкретните изисквания на проекта

Ограничения на Airtable

Ограничена мащабируемост за големи масиви от данни и сложни заявки.

Става скъпо, когато изберете разширени функции и имате по-големи екипи

Цени на Airtable

Безплатни

Екип: 24 $/месец на работно място

Бизнес: 54 $/месец на работно място

Мащаб на предприятието: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

7. PostgreSQL (най-добър за напреднали SQL съвместимост и разширяемост)

чрез PostgreSQL

PostgreSQL е мощна система за управление на бази данни с отворен код, която се развива активно от над 35 години. Тя поддържа различни типове данни и разширени функционалности, което я прави подходяща за различни приложения – от малки проекти до мащабни корпоративни решения.

Съответствието на PostgreSQL със стандартите SQL и поддръжката на ACID транзакции гарантират целостта и надеждността на данните. Софтуерът има и различни приложения, включително игри, инструменти за автоматизация на бази данни и регистрация на домейни.

Освен това PostgreSQL поддържа разширени типове данни и функции за оптимизиране на производителността.

Най-добрите функции на PostgreSQL

Оптимизирайте производителността на заявките в различни набори от данни чрез различни методи за индексиране.

Поддържайте сложни заявки и класиране с вградени възможности за ефективно търсене на текст в големи масиви от данни.

Използвайте разширението PostGIS, което предлага поддръжка на географски обекти за услуги, базирани на местоположението, и географска информационна система (GIS).

Ограничения на PostgreSQL

Изисква повече технически познания за конфигуриране и управление

Не се мащабира толкова лесно за приложения, разработени за облак

Цени на PostgreSQL

Отворен код и безплатни

Добавките и интеграциите може да изискват закупуване.

Оценки и рецензии за PostgreSQL

G2: 4. 4/5 (630+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (410+ отзива)

Той е много мощен и гъвкав и разполага с огромна екосистема, изградена около него.

Той е много мощен и гъвкав и разполага с огромна екосистема, изградена около него.

8. MariaDB (най-добър за мащабируемост и гъвкавост)

чрез MariaDB

MariaDB е система за управление на релационни бази данни с отворен код (RDBMS), която възниква като разклонение на MySQL през 2009 г. Оттогава тя се развива с отличителни характеристики и подобрения, което я прави популярен избор за разработчици и предприятия, търсещи надеждно и гъвкаво решение за бази данни.

MariaDB се интегрира и с различни инструменти, разполага с активна общност за отворен код и редовни актуализации. Софтуерът за бази данни поддържа съвместимост с MySQL, осигурява безпроблемна миграция и въвежда уникални функционалности, които отговарят на съвременните изисквания за управление на данни.

Най-добрите функции на MariaDB

Адаптирайте производителността и възможностите на базата данни към конкретните нужди на приложението чрез различни поддържани механизми за съхранение като Aria, InnDB, XtraDB и MyRocks.

Подобрете сигурността на базите данни чрез подобрения като роли на потребители, плъгини за валидиране на пароли и криптиране на данни в покой.

Оптимизирайте производителността на базата данни с обширни опции за персонализиране с отворен код.

Ограничения на MariaDB

Изисква мониторинг, тъй като мащабируемостта понякога води до натоварване на ресурсите.

Ограничава графичните интерфейси с по-малко вградени инструменти за визуализация

Цени на MariaDB

MariaDB Community: Отворен код и безплатен

MariaDB Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за MariaDB

G2: 4. 4/5 (220+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

9. Altibase (най-подходящ за хибридни бази данни в паметта и на диск)

чрез Altibase

Независимо дали се нуждаете от светкавична обработка на данни или сигурно дългосрочно съхранение, Altibase ви предлага най-доброто от двата свята.

Глобалните предприятия използват тази високопроизводителна система за управление на релационни бази данни (RDBMS), която уникално комбинира съхранение в паметта и на диск в единен двигател. Освен това хибридната архитектура оптимизира скоростта, без да жертва надеждността.

С безпроблемно мащабиране и изключителни функции за обработка на транзакции, Altibase е най-добрият избор за динамични среди с голям обем данни. Той поддържа и анализи в реално време и едновременна обработка на данни за безпроблемна работа. Освен това, неговите функции в паметта винаги работят безпроблемно, независимо от пиковите натоварвания.

Най-добрите функции на Altibase

Осъществявайте надеждна обработка на транзакции и интеграция със съществуващите системи благодарение на съвместимостта на Altibase с ANSI SQL и ACID.

Осигурява непрекъснатост на операциите с данни с множество вградени механизми за прехвърляне при отказ

Поддържа мащабни внедрявания с възможности за клъстериране с множество възли

Ограничения на Altibase

Изисква напреднала настройка, за да се използва напълно хибридната му архитектура.

Липсва широка интеграция с трети страни в сравнение с по-популярните бази данни

Цени на Altibase

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Altibase

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Apache Cassandra (най-подходящ за приложения от критично значение)

чрез Apache Cassandra

Apache Cassandra е безплатен софтуер за бази данни, признат за изключителната си мащабируемост и висока достъпност.

Cassandra е система за бази данни с отворен код NoSQL, проектирана да обработва големи обеми данни на множество сървъри без единна точка на отказ. Това я прави идеална за приложения, изискващи висока производителност и непрекъснато работно време. Независимо дали обработвате огромни обеми данни или се нуждаете от нулево прекъсване на работата на системите за бази данни, Cassandra предлага надеждност, каквато никой друг не може да предложи.

Децентрализираната му архитектура осигурява излишък на данни и толерантност към грешки, което го прави предпочитан избор за индустрии, управляващи обширни масиви от данни и изискващи анализи в реално време.

Най-добрите функции на Apache Cassandra

Получете гъвкавостта да балансирате между последователност и достъпност въз основа на изискванията на приложението.

Опростете взаимодействията за разработчиците в рамките на системите за бази данни с Cassandra Query Language (CQL), език, подобен на SQL.

Гарантирайте достъпността и надеждността на данните в географски разпръснати локации чрез разпределено съхранение и репликация на данни.

Ограничения на Apache Cassandra

Ограниченото съответствие с ACID (атомарност, последователност, изолация, трайност) е недостатък за приложения, изискващи строга транзакционна цялост.

Липсват вградени аналитични възможности, което налага използването на външни инструменти за анализ.

Цени на Apache Cassandra

Софтуерът е с отворен код и безплатен.

Оценки и рецензии за Apache Cassandra

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

Високодостъпна и последователна версия на NoSQL бази данни.

Високодостъпна и последователна версия на NoSQL бази данни.

11. Oracle (най-добър за софтуер за разпределени бази данни)

чрез Oracle

Oracle Database е всеобхватна и широко използвана система за управление на релационни бази данни (RDBMS), известна със своята мащабируемост, надеждност и богат набор от функции.

Съчетавайки архитектура и усъвършенствани AI анализи, тази база данни е подходяща за различни приложения, от малки операции до големи корпоративни системи, като осигурява ефективно управление на данни и поддръжка за сложни транзакции.

Усъвършенстваните мерки за сигурност и решенията за висока наличност в Oracle Database гарантират целостта на данните и непрекъснатата работа, което го прави предпочитан избор в различни индустрии. Мощни функции, като репликация на данни в реално време и съвместимост с множество облаци, осигуряват максимална производителност в глобални операции.

Най-добрите функции на Oracle

Получете висока наличност и мащабируемост, без да се налагат промени в приложенията, благодарение на функцията Real Application Clusters (RAC), която позволява на множество сървъри да работят като една система.

Управлявайте пространствени и графични данни чрез разширени възможности, които поддържат сложни геопространствени приложения и мрежови модели на данни.

Опростете управлението на съхранението на бази данни чрез автоматизиране на разпределянето и огледално копиране на данни.

Ограничения на Oracle

Лицензирането е сложно и скъпо, особено за малките и средните предприятия.

Изисква квалифицирани експерти и специален екип за конфигуриране и оптимизиране

Цени на Oracle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle

G2: 4. 3/5 (940+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (460+ отзива)

Лек, доста лесен за използване. TNS файловете улесняват гарантирането, че всички имат еднакви връзки.

Лек, доста лесен за използване. TNS файловете улесняват гарантирането, че всички имат еднакви връзки.

12. IBM Db2 (Най-добър за анализи, базирани на изкуствен интелект, и интеграция на данни)

чрез IBM Db2

Ако търсите перфектната комбинация от AI интелигентност и безпроблемна оптимизация на бази данни, изберете IBM Db2. Тази система за управление на релационни бази данни използва алгоритми за машинно обучение, за да опрости извличането на данни и да ги превърне в полезни информации.

Известен със своята стабилност и мащабируемост, Db2 е широко използван във финансовия сектор, здравеопазването и търговията на дребно, където целостта и производителността на данните са от решаващо значение. Неговите усъвършенствани възможности за компресиране на данни и самонастройка повишават ефективността, което го прави надежден избор за предприятия, управляващи обширни масиви от данни.

Накратко, IBM Db2 не се занимава само с поддържането на работата, а с по-интелигентното й управление.

Най-добрите функции на IBM Db2

Получете по-бързи анализи и отчети чрез изчисления в паметта с функцията BLU Acceleration.

Осигурете достъпността на данните чрез вграденото решение за възстановяване на данни на IBM, наречено High Availability Disaster Recovery (HADR).

Подобрете производителността на заявките и намалете изискванията за съхранение с усъвършенствана компресия на данни.

Ограничения на IBM Db2

Ценовата структура е сложна, което може да доведе до по-високи разходи за определени внедрявания.

Изисква значителни инвестиции в хардуер и поддръжка за оптимална производителност.

Цени на IBM Db2

Безплатни

Стандартен: 99 $/месец (фактурира се на час, два виртуални процесора)

Enterprise: 969 $/месец (фактурира се на час, четири виртуални процесора)

Оценки и рецензии за IBM Db2

G2: 4. 1/5 (650+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

Много харесвам производителността и стабилността на този продукт.

Много харесвам производителността и стабилността на този продукт.

13. DbVisualizer (най-добър за визуално ориентирано управление на бази данни)

чрез DbVisualizer

DbVisualizer е водещ инструмент за управление на бази данни, който набляга на визуалната яснота и лесните за употреба функции. Интуитивният му интерфейс опростява сложните операции с бази данни, като превръща сложните структури от данни в лесноразбираеми визуални представяния.

Независимо дали изпълнявате заявки или анализирате набори от данни, DbVisualizer улеснява управлението на бази данни с визуалния си конструктор на заявки и визуализация на данни в реално време. Проектиран за гъвкавост, той поддържа и се интегрира с различни платформи, включително базата данни MySQL и разширенията NoSQL.

Интуитивната навигация и организираният дизайн помагат на нови разработчици и опитни експерти да проучват и управляват ефективно работните потоци с данни.

Най-добрите функции на DbVisualizer

Визуализирайте сложни взаимоотношения с персонализирани графики и диаграми, което улеснява интерпретирането на данните.

Получете гъвкавостта да работите безпроблемно в различни среди като Windows, macOS и Linux/UNIX системи.

Оптимизира управлението на заявките с усъвършенствано подчертаване на синтаксиса, автоматично попълване и визуални инструменти за създаване на заявки.

Ограничения на DbVisualizer

Ограничени разширени функции за автоматизация в сравнение с други инструменти от корпоративно ниво

Потребителите изпитват забавяне на производителността при работа с големи бази данни.

Цени на DbVisualizer

Безплатно

Pro (ограничена поддръжка): 197 USD/година на потребител за първата година и 69 USD/година на потребител от втората година нататък

Pro (премиум поддръжка): 229 $/година на потребител за първата година и 99 $/година на потребител от втората година нататък

Оценки и рецензии за DbVisualizer

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

