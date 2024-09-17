10-те най-добри безплатни AI инструмента за Google Sheets за оптимизиране на вашите електронни таблици

С все повече приложения за изкуствен интелект (AI), които се появяват на пазара всеки ден, възможностите на AI инструментите са неограничени.

От автоматизиране на рутинни задачи и оптимизиране на веригите за доставки до откриване на заплахи за киберсигурността в реално време и извършване на пазарен анализ – приложенията на изкуствения интелект са толкова разнообразни, колкото и обширни.

Едно от популярните приложения на изкуствения интелект е да подобри възможностите на съществуващите инструменти. Например, Google Sheets е мощно средство за управление на задачи и производителност, а с изкуствения интелект можете да разширите още повече неговите функции.

Ако търсите AI инструмент, който да използвате с Google Sheets, за да повишите производителността си, продължете да четете. В тази публикация в блога се обсъждат най-добрите AI инструменти за Google Sheets, които подобряват работата с електронни таблици и ви помагат да свършите повече работа по-бързо.

Не всички AI инструменти са еднакви. Ето как да определите кои от тях най-добре подхождат на вашия опит с Google Sheets.

Лесно интегриране: Трябва да можете да настроите AI инструмента в Google Sheets без никакви специални конфигурации. С други думи, трябва да можете да го пуснете в действие, без да се нуждаете от техническа помощ.

Удобство за ползване: Трябва да можете бързо да разберете как работи инструментът и как да го накарате да прави това, от което се нуждаете.

Функционалност: Инструментът за AI в Google Sheets трябва да бъде проектиран така, че да прави точно това, за което го използвате, било то NLP за извличане, обработка и анализ на фиктивни данни, автоматизация на задачи или предсказуем анализ.

Персонализиране: Добрият AI инструмент ще ви позволи да го персонализирате според вашите нужди, например да го интегрирате с други инструменти и платформи.

Мащабируемост: AI инструментът трябва да може да се справи с добавена капацитет, ако вашите проекти нараснат по размер или сложност.

Сигурност: Изберете генеративен AI инструмент, който спазва законите за поверителност и сигурност на данните и разполага с надеждни мерки за криптиране, за да се предпази от нарушения.

Актуализации: С редовни актуализации изкуственият интелект в Google Sheets трябва да може да разрешава проблеми с производителността и да се адаптира към технологичните новости.

Изборът на най-добрия вариант за вашия бизнес е предизвикателна задача. Освен ако не търсите безплатно решение, закупуването на софтуер за електронни таблици е инвестиция, която изисква обосновка.

AI инструментите за електронни таблици трябва да ви помогнат да оптимизирате времето и усилията, които отделяте за електронни таблици. Не се тревожете – ние сме си направили домашното. Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри AI опции за Google Sheets:

1. ClickUp – Най-добър за интеграция в управлението на проекти

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти. Едно от приложенията на изкуствения интелект е оптимизирането на Google Sheets по добре организиран и сътруднически начин.

Използвайте функциите за управление на задачи на ClickUp с възможностите на електронните таблици на Google Sheets. Създайте мощна автоматизация, като автоматично актуализиране на електронни таблици с нови задачи в ClickUp, синхронизиране на статуси и прехвърляне на данни за отчитане на времето в таблици.

ClickUp Brain може да генерира шаблони, да попълва конкретни формули в електронни таблици и дори да обобщава данни от електронни таблици в определен, структуриран формат, което улеснява анализа на тенденциите и вземането на информирани решения. Това опростява сложните процеси и елиминира ръчните задачи, което ви позволява да се съсредоточите върху инициативи на стратегическо ниво.

За тези, които търсят решение в рамките на платформата, Table View на ClickUp ви позволява лесно да управлявате бази данни, инвентари и различни набори от информация.

Открийте табличния изглед на ClickUp Плъзгайте и пускайте задачи в ClickUp Table View за лесна организация

Персонализирайте редактируемия шаблон за електронни таблици на ClickUp за различни цели, от създаване на прости електронни таблици и счетоводство до цялостно планиране на ресурсите и ежедневното планиране.

Изтеглете този шаблон Съхранявайте, организирайте и анализирайте планирането на ресурсите и ежедневното планиране, като използвате този редактируем шаблон за електронна таблица от ClickUp.

Организирайте, визуализирайте и управлявайте данните си без усилие с този мощен шаблон.

Откажете се от ръчното въвеждане : Автоматизирайте импорта на данни, за да : Автоматизирайте импорта на данни, за да спестите време и да избегнете грешки.

Работете с числа като професионалист : създавайте персонализирани формули и уравнения за лесни изчисления.

Проследявайте напредъка с един поглед: Насладете се на интуитивни визуализации, които ви държат в течение с проектите и инвестициите

Накрая, възползвайте се от потенциала на интеграцията между ClickUp и Zapier, за да работите безпроблемно с Google Sheets. Автоматизирайте задачите, оптимизирайте управлението на данните и подобрете производителността си както никога досега.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи с персонализирани статуси, за да ги следите, например „Доставено“, „Поръчано“ и „Завършено“ във вашата електронна таблица за управление на проекти

Създавайте редове в Google Sheets, като използвате интеграцията с Zapier; изпращайте тригерни съобщения, когато се добавят или променят задачи, списъци или папки.

Създавайте таблици с богати данни и информация за всичко, от ресторанти до конкуренти, с помощта на ClickUp Brain.

Открийте ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да извличате информация от сложни таблици, бележки от срещи и публикации в блогове.

Категоризирайте и добавяйте атрибути, за да управлявате записите в електронните таблици с различни имена на полета, в зависимост от вашата употреба.

Попълвайте конкретни формули в електронни таблици и обобщавайте данни в Google Sheets с ClickUp Brain.

Подобрете проследяването на клетки/стойности с етикети, предупреждения за зависимости и възможности за проследяване на времето.

Създавайте документи с персонализирани формули и форматиране бързо

Осигурете стандартизация на процесите с генеративния AI на ClickUp, който се интегрира напълно с Google Drive.

Ограничения на ClickUp

Не всички функции на ClickUp са налични в момента в мобилното приложение.

ClickUp Brain е достъпен само за платени планове.

Цени на ClickUp

ClickUp предлага четири ценови плана:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Ajelix – най-добър за автоматизирана обработка на данни

чрез Ajelix

Ако търсите SaaS продукт с AI модели за писане на формули, превод на електронни таблици, генериране на шаблони и създаване на отчети с помощта на AI, Ajelix е за вас.

Ajelix е AI решение за анализатори на данни – потребители на Google Sheets и Excel, което подобрява производителността. Използвайки усъвършенствани модели на изкуствен интелект и обработка на естествен език, Ajelix разбира какво искат да постигнат потребителите.

Например, използвайте генератора на Excel формули, за да опишете формулата за изчисляване на входните стойности, и Ajelix ще генерира подходяща Excel синтаксис.

AI-ботът на Ajelix генерира отговори за Excel, може да дава примери и да обяснява концепции. Този мощен генератор на формули елиминира ръчната работа по търсене на формули за конкретни задачи. Ajelix се интегрира с Excel и Google Sheets.

Най-добрите функции на Ajelix

Генерирайте формули в Google Sheets въз основа на въведен текст, което улеснява дори начинаещите да извършват сложни изчисления.

Създавайте визуално привлекателни отчети за по-малко от минута с интеграцията за анализ на данни ChatGPT.

Оптимизирайте кода си за по-добра четимост и го отстранявайте 10 пъти по-бързо

Създавайте шаблони за електронни таблици от вашите ключови думи с AI

Ограничения на Ajelix

Месечните ограничения за заявки в безплатния план могат да ограничат потребителите с комплексни работни изисквания.

В зависимост от актуализациите и ML/моделите, може да има случайни неточности, които изискват преглед от страна на потребителя.

Цени на Ajelix

Безплатни

Стандартен: 9,99 $ на месец

Бизнес: 19,95 долара

Оценки и рецензии за Ajelix

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. SheetAI. app – Най-доброто за анализ на данни, задвижван от AI

чрез приложението SheetAI

SheetAI. app опростява работата ви с Google Sheets с AI-базирани функции, които автоматизират повтарящи се задачи като редактиране на текст. То също така преобразува въведените стойности в анализ и визуализация на данни за пивотни таблици, за да представи сложни данни в опростен формат.

Освен това, той ви позволява да изпълнявате варианти на ChatGPT-3 команди директно във вашите електронни таблици. Независимо дали сте бизнес анализатор или финансов специалист, ще оцените интуитивния му интерфейс и автоматизираните възможности за анализ на данни, които могат ефективно да изпълняват средностатистически задачи в електронни таблици.

Най-добрите функции на приложението SheetAI.

Създавайте слогани, прилагайте съвпадение на тагове и превеждайте въведен текст, като извличате подходящи данни от потребителската база данни с помощта на изкуствен интелект.

Използвайте DALL•E от електронната таблица, за да генерирате изцяло нови изображения с изкуствен интелект чрез подсказки.

Получавайте информация и препоръки въз основа на модели и тенденции в данните, като използвате приложението SheetAI като странична лента с коефициенти.

Поддръжка на добавяне на данни чрез текст и URL адреси

Ограничения на приложението SheetAI.

Ограничена съвместимост с разширени функции и формули за електронни таблици за определени приложения или платформи

Не могат да изпълняват други задачи в електронни таблици, които изискват човешка преценка или творчество, като например писане на доклади въз основа на данни от пивотна таблица.

SheetAI. цени на приложението

Безплатни

Formula Genie: 2 $/месец

Без ограничения: 6 $/месец

SheetAI. оценки и рецензии на приложението

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. XLMiner Analysis ToolPak – най-добрият за напреднали статистически анализи

чрез Google Workspace Marketplace

XLMiner Analysis ToolPak е достъпен като добавка за Google Sheets и предлага на потребителите усъвършенстван набор от инструменти за анализ на данни, който включва функции като Фурие анализ, клъстеринг, прогнозиране на времеви редове и други.

Чрез интегрирането на възможностите на XLMiner Analysis ToolPak можете да улесните работния си процес и да изпълнявате сложни задачи за анализ на данни директно в електронните си таблици. Той е идеален за фирми с напреднали задачи за анализ на данни, като финансови прогнози и проучвания на пазара.

Най-добрите функции на XLMiner

Импортирайте данни, провеждайте анализи и визуализирайте резултатите – всичко това в една и съща платформа.

Изберете типа анализ, който искате да извършите, безпроблемно

Работете ефективно с големи масиви от данни, тъй като това е част от Microsoft Office от над 20 години.

Направете усъвършенствания анализ на данни достъпен дори за тези, които може да нямат солидна подготовка в областта на AI статистиката.

Свържете го и извличайте лесно данните от избраните Google Sheets.

Ограничения на XLMiner

Платформата е податлива на забавяне, което може да прекъсне работния процес и да разочарова потребителите.

Липсват разширени функции, персонализации и аналитични методи, предлагани от други специализирани статистически софтуери от ново поколение, базирани на GPT формули.

Цени на XLMiner

Стартово ниво: 9,95 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за XLMiner

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. MonkeyLearn – най-добър за маркиране в Google Sheets

чрез MonkeyLearn

Искате ли да елиминирате ръчните и повтарящи се задачи при обработката на редове текст в Google Sheets? API ключът на MonkeyLearn, базиран на знания за машинно обучение, автоматизира анализа на текста за вас.

Той помага за установяване на последователни критерии за маркиране, като гарантира безгрешен анализ на данните с един или повече тагове в определен формат и по-бързи изводи от електронните таблици. Този инструмент е идеален за малки и средни компании, маркетингови и търговски екипи и доставчици на услуги за клиенти.

Най-добрите функции на MonkeyLearn

Получавайте по-бързи изводи от данните с автоматизиран анализ

Създавайте персонализирани отчети с Google Sheets или вашите собствени BI инструменти

Комбинирайте и филтрирайте по множество входни данни, включително дати и персонализирани полета.

Започнете бързо с готови модели, като извличане на ключови думи или анализ на настроенията.

Ограничения на MonkeyLearn

Ограничена поддръжка за интеграция с Google Sheets

Ограничена информация за използването на инструмента, което може да бъде проблем за начинаещите потребители.

Цени на MonkeyLearn

Основни: Безплатни

MonkeyLearn API: 299 долара на месец с 10 000 заявки на месец

MonkeyLearn Studio: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за MonkeyLearn

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. FormulasHQ – Най-добър за анализ на текст и откриване на настроения

чрез FormulasHQ

FormulasHQ е AI инструмент, създаден да промени начина, по който потребителите взаимодействат с Google Sheets и Excel. Другите му приложения включват създаване на персонализирани формули въз основа на въведени данни на естествен език, писане на Apps Script или VBA кодове и създаване на regex модели за манипулиране на текст.

Те позволяват на потребителите да създават сложни формули или да автоматизират повтарящи се задачи в Google Sheets, без да се изискват познания по програмиране.

Най-добрите функции на FormulasHQ

Опростете сложните текстови модели с инструмента „Регулярни изрази“, който позволява надеждно съпоставяне на модели и извличане на данни.

Осигурете достъпност и ефективност на различни езици, включително английски, хинди, испански, френски и турски.

Получете незабавна помощ при генерирането на идеи с вградените подсказки на ChatGPT.

Автоматизирайте задачите и подобрете възможностите на Google Sheets с интеграция на VBA

Ограничения на FormulasHQ

Ефективността на формулите и кодовите скриптове, генерирани от изкуствен интелект, зависи до голяма степен от това как описвате желания резултат.

Някои разширени функции, особено тези, свързани с VBA или Apps Script, може да не са напълно съвместими с всички версии на Google Sheets.

Цени на FormulasHQ

Основни: Безплатни

Годишен Pro: 4,33 долара на месец

Formula Pro: 5,99 $ на месец

Оценки и рецензии на FormulasHQ

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Coefficient – най-добър за генериране на формули

чрез Coefficient

Coefficient е инструмент за управление на данни, който ви позволява автоматично да импортирате и анализирате големи масиви от данни в Google Sheets. Той бързо генерира информативни визуализации и автоматизира повтарящи се задачи, използвайки предварително създадени шаблони за табло на Google Sheets.

AI инструментът с динамичен интерфейс за електронни таблици за Google Sheets в момента е наличен за Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL и PostgreSQL, което го прави идеален за средни и големи предприятия, които обработват огромни обеми данни.

Най-добрите функции на Coefficient

Стартирайте предварително създадени шаблони за Google Sheets незабавно

Автоматизирайте обновяването на електронните таблици и обработката на данни, за да поддържате актуални отчети и табла.

Свържете всеки източник на данни или бизнес система с Google Sheets и извличайте данни с едно кликване.

Експортирайте данни от Google Sheets в изходните си системи с помощта на двупосочната синхронизация.

Активирайте Slack и имейл известия, за да уведомявате потребителите за всякакви промени или важни наблюдения, като промени в стойностите на клетките или условията.

Ограничения на коефициентите

В зависимост от текстовите инструкции

Разчита в голяма степен на исторически данни

Изисква познания за функциите GPTX().

Ценообразуване на базата на коефициент

Основни: Безплатни

Стартово ниво: 59 долара на месец

Pro: 119 долара на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Коефициенти на оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Excel Formula Bot – най-добър за генериране на скриптове и регулярни изрази

чрез Formula Bot

Excel Formula Bot е AI инструмент за Google Sheets и Excel, който поддържа задачи, надхвърлящи обичайните формули в електронните таблици, като скриптове, основни задачи, регулярни изрази, създаване на електронни таблици и SQL.

Този AI чатбот, който е нов на пазара, променя изцяло играта за потребителите на Google Sheet. Като GPT copilot таб, Excel Formula Bot прави създаването на сложни формули по-достъпно, като преобразува обикновени инструкции на английски език във формули.

Най-добрите функции на Excel Formula Bot

Генерирайте SQL заявки от таблици с потребителски бази данни и текстови инструкции

Създавайте VBA и Apps Script кодове, за да автоматизирате задачите в Google Sheets.

Създавайте електронни таблици за всякакви ситуации, като например проследяване на времето и разходите.

Използвайте AI, за да анализирате данни в Google Sheets, да създавате таблици или диаграми, да отговаряте на запитвания и да изпълнявате конкретни действия в електронни таблици, като например прилагане на структуриран формат за определена задача.

Ограничения на Excel Formula Bot

Може да не са в състояние да се справят с уникални и сложни сценарии, които изискват творчески или неконвенционални формули.

Може да не винаги да генерира точни или оптимални формули, особено за специфични проблеми.

Цени на Excel Formula Bot

Безплатен план: 0 $ на месец

Професионален план: 9 долара на месец

Оценки и рецензии за Excel Formula Bot

G2: 4,5/5 (89 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Simple ML for Sheets – най-доброто за интеграция на машинно обучение

чрез Simple ML for Sheets

Simple ML for Sheets е добавка за Google Sheets, която ви позволява да решавате най-често срещаните задачи за машинно обучение (ML), като например регресионен анализ, прогнозиране на бъдещи стойности и откриване на аномалии в даден набор от данни в електронната таблица.

Най-хубавото е, че всеки, който е запознат с Google Sheets, от собственици на малки фирми и учени до бизнес анализатори и студенти, може да прави ценни прогнози автоматично, използвайки Simple ML for Sheets.

Най-добрите функции на Simple ML for Sheets

Изпълнете го в браузъра си, за да останат данните ви точно там, където работите – в безопасност в Google Sheets.

Приложете ML към вашите данни лесно с простия и интуитивен интерфейс.

Актуализирайте автоматично електронната таблица в Google Drive, за да я споделяте по-лесно с останалата част от екипа си.

Ограничения на Simple ML for Sheets

За начинаещите потребители има период на обучение.

Цени на Simple ML for Sheets

Безплатен инструмент за Google Sheets

Simple ML for Sheets – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. PromptLoop – Най-добър за манипулиране на данни с AI

чрез PromptLoop

PromptLoop помага за създаването на модели на електронни таблици за преобразуване, извличане или обобщаване на текст с AI инструменти. Той работи като функцията SUM или VLOOKUP, за да генерира текст и отговори в даден формат.

Освен това можете да започнете да надграждате върху техните данни по различни начини, включително генериране на ключови думи, анализ на списъци с продажби, списъци за електронна търговия и разпращане на имейли с GPT формули.

Най-добрите функции на PromptLoop

Преобразувайте, извличайте или обобщавайте текстови данни в електронни таблици

Създайте и обучете свой персонализиран AI модел с вашите данни

Създавайте персонализирани работни процеси и решения с възможности за генериране на текст, обобщаване и търсене в интернет.

Извличайте и класифицирайте данни от сайтове и добавяйте персонализирани категории към набори от данни с платформа, която можете да използвате в Google Sheets.

Интегрирайте съществуващите модели на PromptLoop с генериране на текст, обобщаване и персонализирани крайни точки, за да подобрите текущия работен процес.

Ограничения на PromptLoop

Има тенденция да забавя или да се блокира

Може да не даде ефективни резултати за сложни или неорганизирани набори от данни.

Цени на PromptLoop

Безплатно: 0 $ на месец

Индивидуален: 90 долара на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PromptLoop

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Повишете производителността си при работа с електронни таблици с помощта на изкуствен интелект

Подходящата AI в Google Sheets се намира на пресечната точка между това, което искате да прави, доколко искате да се развива и колко време и пари сте готови да инвестирате в нея.

Има много AI инструменти, така че проучете добре и вижте как се вписват в вашите проекти в Google Sheets – със сигурност ще намерите нещо, което ви подхожда идеално.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти, който ви помага да анализирате данни чрез усъвършенствани и лесни за начинаещи функции на електронните таблици.

Ако търсите алтернатива на Google Sheets, препоръчваме ви да опитате ClickUp.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете.