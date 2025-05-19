11 най-добри алтернативи и конкуренти на Airtable през 2025 г.

Airtable е популярен избор за управление на данни. Той е прост, гъвкав и мощен като инструмент за релационни бази данни.

Но няма универсален инструмент, който да подхожда на всички. Независимо дали сте достигнали границите на Airtable или се нуждаете от решение, пригодено към конкретни работни процеси, проучването на алтернативи може да ви отвори нови възможности.

Проучване на Wellingtone установи, че почти половината от професионалистите се борят да получат достъп до KPI на проектите в реално време, дори и след като са прекарали часове в изготвяне на отчети.

Ясно е, че има по-добри инструменти за управление на проекти, които също оптимизират управлението на данни и същевременно предоставят полезна информация.

Тествах много такива опции – както за лични проекти, така и с екипа на ClickUp – за да намеря алтернативи, които правят повече, пасват по-добре или просто улесняват живота. Въз основа на това съставих списък с най-добрите алтернативи на Airtable. Независимо дали се нуждаете от повече автоматизация, по-силни интеграции или просто инструмент, който ви допада, тук ще намерите нещо за вас.

⏰ 60-секундно резюме Искате да създадете мощни бази данни от вашите скромни електронни таблици? Ето 11-те най-добри алтернативи на Airtable, които ще ви помогнат да го направите: ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

Stackby (Най-доброто за персонализирани бази данни и API интеграции)

Google Sheets (най-подходящ за бързо и познато управление на електронни таблици)

Coda (Най-доброто решение за интерактивни документи и сътрудничество в екип)

Spreadsheet.com (най-подходящ за комбиниране на електронни таблици и функции на бази данни)

Zapier Tables (най-подходящ за работни процеси, базирани на автоматизация)

Asana (най-подходяща за управление на задачи и сътрудничество в екип)

Smartsheet (Най-доброто решение за планиране на проекти на базата на данни)

Monday.com (Най-доброто за персонализирани работни процеси)

Trello (най-доброто решение за проследяване на задачи и автоматизация на работните процеси)

Basecamp (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Airtable?

Изборът на най-добрата алтернатива на Airtable започва с един ключов въпрос: Какъв е вашият приоритет? Искате ли да автоматизирате повтарящи се задачи и да спестите време? Имате ли нужда от инструмент, който прави работата в екип и сътрудничеството по-интуитивни? Или може би търсите безпроблемна интеграция на електронни таблици с инструментите във вашия съществуващ технологичен набор.

След като идентифицирате истинската си болка, обмислете следните ключови функции:

Опции за персонализиране : Потърсете платформи, които предлагат гъвкави изгледи (таблица, Kanban, календар, галерия) и лесно персонализиране, за да се адаптират към вашите работни процеси. Не искате да сменяте инструментите всеки път, когато се променят работните ви процеси и случаите на употреба.

Функции за сътрудничество : Проверете за вградени инструменти за сътрудничество в екипа, като съобщения, коментари към задачи и редактиране в реално време, за да може екипът ви да запази пълния контекст на споделените проекти.

Възможности за автоматизация : Оценете способността на инструмента да ви освободи от натоварената работа и да се интегрира с други приложения за по-гладка автоматизация на работния процес между платформите.

Възможности за интеграция : Уверете се, че алтернативата може да се свърже с вашите съществуващи инструменти и работни процеси, за да не се налага да пренастройвате процесите си.

Мащабируемост : Изберете платформа, която може да расте заедно с вашия бизнес и да се адаптира към променящите се изисквания.

Леснота на използване: Обърнете внимание на кривата на обучение и интуитивността на потребителския интерфейс, за да може екипът ви лесно да премине към новия инструмент и да се адаптира към него.

💡Съвет от професионалист: Преди да проучите конкретни платформи, създайте списък с приоритети на функциите, които са задължителни за вас, и тези, които са желателни. Това ще ви помогне бързо да стесните опциите си и да не се поддадете на изкушенията на екстри, от които всъщност нямате нужда.

11 най-добри алтернативи и конкуренти на Airtable

Ето списък с алтернативи на Airtable, които съм подбрал специално за вас, въз основа на горните критерии:

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

Започнете Управлявайте всичките си данни, проекти и други на една цялостна платформа с ClickUp за управление на проекти.

Като универсално приложение за приложения, което обединява вашите задачи, комуникация и знания в една платформа, ClickUp е идеално за всеки, който иска да внесе повече структура в процесите си по управление на проекти.

Имайте предвид следното: платформата за управление на проекти на ClickUp обхваща всичко – от възлагане на задачи и проследяване до подробни графици и визуализация на натоварването, като помага на екипите да бъдат организирани и проактивни.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете амбициозни цели, и ClickUp Tasks, за да разделите големите си проекти на малки, управляеми задачи. Изберете измежду над 15 персонализирани изгледа в ClickUp, за да видите работата си в Kanban табла за проследяване на напредъка и Gantt диаграми, за да следите сроковете и зависимостите.

Мощната функция Table View в ClickUp имитира многофункционалните таблици на Airtable. Тя е идеална за визуализиране на задачи, крайни срокове и задачи на екипа на едно място. Потребителските полета в ClickUp действат като персонализирани колони, в които можете да добавяте дати, падащи менюта, полета за числа и валути, формули за въвеждане и дори да прикачвате файлове. Това прави сортирането, филтрирането и персонализирането на информацията изключително лесно, за да получите бърз поглед върху всичките си проекти, независимо колко сложни или големи са те.

Организирайте, сортирайте и филтрирайте задачите ефективно в ClickUp Table View.

Крайният резултат? ClickUp е алтернативата №1 на Airtable без кодиране, с богати функции, предназначени да улеснят всеки аспект от вашия проект.

Като че ли това не е достатъчно, ClickUp Automations допълнително опростява повтарящите се задачи, позволявайки работните процеси да протичат гладко без ръчна намеса. Създавайте условни работни процеси, които се задействат автоматично – от актуализиране на статуса на задачите в реално време до изпращане на важни известия. Автоматизацията поддържа проектите ви в правилната посока и намалява времето, прекарано в административна работа.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

По същия начин ClickUp Brain, вътрешният AI асистент на ClickUp, е отличен помощник за управление на идеи, планиране на съдържание и събиране на знания. Задавайте въпроси на естествен език и Brain ще извлича информация от задачите, документите и дори хората във вашето работно пространство, което го прави идеален за сесии за мозъчна атака и непрекъснато учене.

Автоматизирайте създаването на съдържание, управлението на знания и актуализациите на проекти с ClickUp Brain.

Най-доброто в ClickUp Brain е пълната му интеграция в системата ви за управление на проекти. Това улеснява свързването на идеи директно с задачи, документи и работни процеси, без да се налага да сменяте платформи.

Тази безпроблемна интеграция намалява времето, прекарано в прехвърляне на информация между инструменти, минимизира фрагментирането на данните и гарантира, че вашите прозрения, ресурси и идеи остават съгласувани с активните проекти.

Тъй като предложенията на ClickUp Brain се базират на данните от вашето работно пространство, те са изключително релевантни за текущата ви работа и динамиката на екипа – нещо, което често липсва при външните инструменти.

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде готови решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Chat , за да пренесете разговорите по проекта си в работната среда на ClickUp, заедно с вашите задачи. Маркирайте съответните членове на екипа и свържете проектите, за да поддържате дискусиите рационални и богати на контекст.

Интегрирайте безпроблемно с над 1000 приложения, като Google Workspace, Slack и Zoom, за да оптимизирате работния си процес.

Използвайте таблата на ClickUp , за да получите визуален преглед на проектите и ефективността на екипа. Добавете карти за състоянието на задачите и управлението на натоварването , за да следите капацитета на екипа и да преразпределяте задачите, за да предотвратите затруднения.

Използвайте готови шаблони за управление на проекти за проектни планове, бележки от срещи и работни процеси, за да ускорите процеса на настройка. Персонализирайте шаблоните според нуждите си, за да ги съобразите с конкретните процеси и изисквания на вашия екип.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са съобщили за необходимост от обучение поради широките възможности на функциите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Персонализирайте настройките за известия, за да се фокусирате само върху най-важните актуализации, като по този начин намалите шума в работната среда и подобрите общата производителност.

2. Stackby (Най-доброто за персонализирани бази данни и API интеграции)

чрез Stackby

Stackby е инструмент, който препоръчвам, когато се нуждаете от електронна таблица, която прави повече от съхранение на статични данни. Той комбинира функциите на електронната таблица с мощността на релационна база данни, за да структурира информацията ефективно.

Персонализираните настройки на Stackby ви позволяват да създавате таблици, които се адаптират към точните нужди на всеки проект, което го прави незаменим при управлението на работни процеси с голям обем данни, които се нуждаят от актуализации в реално време.

Най-добрите функции на Stackby

Плъзгайте и пускайте колони и редове, за да персонализирате лесно оформлението на данните си.

Изберете от гама от специфични за индустрията шаблони за маркетинг, управление на проекти и проследяване на продажбите.

Извличайте данни на живо директно от платформи като YouTube и Google Analytics, използвайки API интеграции.

Ограничения на Stackby

Ограничени възможности за отчитане и анализи в сравнение с ClickUp или Smartsheet

Потребителският интерфейс може да изглежда тромав при големи масиви от данни.

Цени на Stackby

Безплатно

Лично: 6 $/месец на работно място

Икономичност: 10 долара на месец за работно място

Бизнес: 20 $/месец на работно място

Business Plus: 35 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Stackby

G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (80+ отзива)

Защо да изберете Stackby пред Airtable

Имате нужда от персонализирани бази данни с мощни API интеграции.

Искате да извлечете данни от услуги като YouTube, Facebook Ads или Google Analytics.

Предпочитате подход без кодиране за създаване на работни процеси от електронни таблици.

Търсите по-икономична алтернатива на Airtable с мощна автоматизация.

3. Google Sheets (най-доброто решение за бързо и познато управление на електронни таблици)

чрез Google Sheets

Ако искате безплатна алтернатива на Airtable, Google Sheets е идеален и достъпен избор. Препоръчвам го за фирми, които се нуждаят от бърз и лесен достъп до управление на данни в сътрудничество, подобно на електронни таблици, с мощни възможности за споделяне и лесен за ползване интерфейс.

Това, което го отличава за мен, е дълбоката му интеграция с Google Workspace. Можете лесно да синхронизирате данни в Google Docs, Slides и дори Gmail, което го прави идеален за работни процеси, които изискват лесно споделяне и бърза обратна връзка.

Google Sheets може да изглежда елементарен, но аз го намирам за изключително полезен за бързи проекти, които не изискват обширна персонализация или настройка.

Най-добрите функции на Google Sheets

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез коментиране и редактиране

Използвайте богати добавки от трети страни чрез Google Workspace Marketplace.

Създавайте сложни изчисления и автоматизации с помощта на мощни формули и Google Apps Script.

Ограничения на Google Sheets

Ограничени възможности за персонализиране за напреднало управление на проекти

Няма вграден инструмент за автоматизация или управление на бази данни

Цени на Google Sheets

Безплатно с акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2: Оценки не са налични

Capterra: 4,7/5 (над 13 000 отзива)

Защо да изберете Google Sheets пред Airtable

Искате безплатен и познат инструмент, който работи безпроблемно с Google Workspace.

Имате нужда от проста функционалност на електронна таблица, която не изисква дълго обучение.

Предпочитате лесно сътрудничество и споделяне чрез Google Drive.

Вие разчитате в голяма степен на формули и манипулиране на данни с минимални разходи за интерфейс.

👀 Знаете ли, че... Google Sheets има вградена функция „GOOGLETRANSLATE“, която ви позволява да превеждате текст директно в електронната си таблица. Можете да посочите клетката, съдържаща текста, както и изходния и целевия език, което позволява бързи и лесни преводи, без да напускате документа.

4. Coda (Най-доброто решение за интерактивни документи и сътрудничество в екип)

чрез Coda

Coda е уникална платформа, която превръща документите в интерактивни приложения. Тя обединява текст, таблици и визуални елементи, за да създаде персонализирано работно пространство, и е добра алтернатива на персонализираните функции за създаване на приложения без кодиране на Airtable.

Създаден, за да запълни празнината между електронните таблици и софтуера за управление на проекти, Coda позволява на екипите да създават динамични документи с бутони и таблици със задачи, които държат всички на една и съща страница.

Най-добрите функции на Coda

Използвайте двупосочна синхронизация с външни инструменти като Salesforce и Jira за управление на проекти.

Разгледайте широка гама от шаблони за електронни таблици , от бележки от срещи до инструменти за проследяване на проекти, за да отговорите на разнообразните нужди на екипа.

Синхронизирайте без усилие с инструменти като Slack, Gmail и Google Calendar за безпроблемно сътрудничество по проектите.

Ограничения на Coda

Може да бъде трудно за научаване за потребители, които не са запознати с модулните документи.

Ограничени възможности за визуализация на данни в сравнение с Airtable

Цени на Coda

Безплатно

Предимства: Цена от 12 USD/месец за Doc Maker

Екип: Започва от 36 $/месец на Doc Maker

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,7/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

Защо да изберете Coda пред Airtable

Искате да комбинирате данни, документи и приложения в едно интерактивно пространство.

Предпочитате гъвкави елементи като бутони, пакети и вградени автоматизации.

Имате нужда от усъвършенствана логика и формули, които надхвърлят възможностите на стандартните електронни таблици.

Създавате документи за съвместна работа, които действат като мини приложения за вашия екип.

5. Spreadsheet.com (Най-доброто решение за комбиниране на електронни таблици и функции на бази данни)

За тези, които искат да се запознаят с електронни таблици с добавена функционалност на база данни, Spreadsheet.com е добра алтернатива на Airtable.

По време на тестовете си оцених факта, че е запазен познатият формат с клетки и редове, но са добавени типове данни и персонализирани работни процеси, като изгледи Kanban и Gantt.

Spreadsheet.com съчетава лекота на използване и гъвкавост, което го прави изключително ефективен за сложни или мащабни проекти.

Spreadsheet.com – най-добрите функции

Дефинирайте разширени типове данни, за да организирате ефективно информацията.

Използвайте интеграцията му с Zapier, за да се свържете с хиляди други приложения.

Персонализирайте работните процеси с автоматизирани тригери, които поддържат гладкото протичане на проектите.

Ограничения на Spreadsheet.com

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с други инструменти от този списък

По-бавна работа с големи масиви от данни

Цени на Spreadsheet.com

Standard Enterprise: 60 USD/месец за лицензиран потребител

Нестопанска организация: 30 USD/месец на лицензиран потребител

Оценки и рецензии на Spreadsheet.com

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

Защо да изберете Spreadsheet.com пред Airtable

Искате да се възползвате от познатите функции на Excel или Google Sheets с функции, подобни на тези на база данни.

Предпочитате вградена поддръжка за инструменти за управление на проекти като диаграми на Гант и табла Канбан.

Нуждаете се от разширени контролни права и достъп на ниво записи.

Искате да управлявате структурирани данни, като същевременно запазите интерфейс, ориентиран към електронни таблици.

6. Zapier Tables (Най-доброто решение за автоматизирани работни процеси)

чрез Zapier Tables

Zapier Tables е идеален, ако автоматизацията е вашият основен приоритет. Можете да въведете данните в таблицата ръчно или да я попълните автоматично, използвайки работните процеси на Zapier (Zaps). Например, можете да настроите Zap, за да добавяте нови записи от подадена форма или да актуализирате съществуващи редове, когато се случи събитие, което да го задейства.

Zapier Tables опростява управлението и използването на структурирани данни, особено ако вече използвате Zapier за автоматизиране на процесите. Той е идеален за фирми, които търсят просто решение за база данни, интегрирано директно в техните работни процеси за автоматизация.

Най-добрите функции на Zapier Tables

Използвайте бързи действия, свързани с данни, тъй като те са вградени в екосистемата на Zapier.

Използвайте предварително създадени шаблони за автоматизация, за да оптимизирате управлението на задачите и да ускорите настройката.

Интегрирайте директно с над 6000 приложения

Ограничения на Zapier Tables

Не е подходящ за управление на сложни проекти.

Липсват вградени функции за проследяване на проекти, като табла и отчети.

Цени на Zapier Tables

Безплатно завинаги

Про: 20 $/месец

Разширено: 100 $/месец

Оценки и рецензии за Zapier Tables

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Защо да изберете Zapier Tables пред Airtable

Автоматизацията трябва да бъде в основата на работните процеси на вашата база данни.

Искате безпроблемна интеграция с хиляди приложения, използвайки Zapier.

Предпочитате лека база данни, която захранва вашите автоматизирани задачи.

Вие създавате вътрешни инструменти, които изискват динамични, събитие-ориентирани актуализации.

7. Asana (Най-доброто за управление на задачи и сътрудничество в екип)

чрез Asana

Asana е добре познат инструмент за управление на проекти, който предоставя визуални работни процеси и функции за проследяване на задачи. Той предлага интуитивен интерфейс с различни изгледи на проекти, включително списък, табло и времева линия, за да отговаря на различни работни процеси. Макар да няма вграден изглед на таблица, изгледът на списък ви позволява да групирате, сортирате и филтрирате задачите си като редове и да добавяте персонализирани полета като колони, за да записвате подробностите за задачите.

Лесните за използване шаблони за бази данни и проследяването на зависимости на Asana го правят подходящ за екипи, които изискват структура и отчетност в управлението на проекти, но се нуждаят от гъвкавост, за да персонализират работните процеси въз основа на уникалните нужди на екипа.

Най-добрите функции на Asana

Използвайте функции за работни процеси, базирани на изкуствен интелект, като Smart Projects.

Възползвайте се от по-лесното усвояване в сравнение с Airtable благодарение на неговите прости функции за управление на задачите.

Използвайте вградените комуникационни инструменти за безпроблемно управление на проектите.

Ограничения на Asana

Ограниченията за съхранение могат да бъдат прекалено строги

Липса на достатъчно шаблони за задачи

Няма специален изглед на таблицата

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 8,50 $/потребител на месец

Разширено: 19,21 $ на потребител на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Защо да изберете Asana пред Airtable

Искате платформа, която поставя задачите на първо място и предлага интуитивно проследяване на работата.

Нуждаете се от надеждни графици за проектите и прозрачност на натоварването.

Предпочитате структурирани шаблони за проекти и проследяване на целите, готови за употреба.

Вие се фокусирате повече върху управлението на задачите на екипа, отколкото върху манипулирането на таблици с данни.

8. Smartsheet (Най-доброто решение за планиране на проекти на базата на данни)

чрез Smartsheet

Идеален за фирми, които трябва да управляват данни заедно с проектни задачи, Smartsheet може да създава усъвършенствани табла, да настройва формуляри за попълване и да следи KPI, което го прави популярен в индустрии като строителството и производството.

Той съчетава познатия формат на електронна таблица за управление на проекти с разширени функции като диаграми на Гант и персонализирани карти, които са от съществено значение за планирането на базата на данни.

Най-добрите функции на Smartsheet

Използвайте го за дългосрочни, сложни проекти, при които проследяването на бюджетите и графиците е от решаващо значение.

Започнете бързо с шаблони, специфични за вашата индустрия, проектирани за лесна употреба.

Използвайте инструмента за автоматизация на базата на правила, който е по-интуитивен от този на Airtable.

Ограничения на Smartsheet

Ограничени възможности за стилизиране на таблото

По-висока крива на обучение в сравнение с други инструменти

Цени на Smartsheet

Предимства: 12 долара на месец за член

Бизнес: 24 $/член на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Защо да изберете Smartsheet пред Airtable

Искате управление на проекти на корпоративно ниво в интерфейс, подобен на електронна таблица.

Имате нужда от разширени функции за отчитане, табла за управление и визуализация на данни.

Предпочитате функции, пригодени за управление на портфолио и бюджетиране.

Работите в отрасли като строителство, ИТ или финанси с комплексни работни процеси.

9. Monday. com (Най-доброто за персонализирани работни процеси)

Monday.com е един от най-атрактивните софтуери за управление на проекти, които съм тествал, веднага след ClickUp. Харесва ми как гъвкавото оформление на таблото ви помага да създавате персонализирани работни процеси и да следите напредъка с един поглед. Всяко табло действа като централизиран център за управление на задачи, проекти или работни процеси. Таблата се състоят от редове (елементи) и колони (полета), където можете да добавяте подробности като статус на задачата, крайни срокове, отговорни лица и приоритети.

Неговите възможности за автоматизация и интеграция ми позволяват да опростя задачите, като гарантирам, че всички в екипа работят по план.

Monday.com – най-добрите функции

Използвайте разширени зависимости между задачите и проследяване за актуализации в реално време на напредъка.

Използвайте съобщения в приложението и комуникация в реално време с екипа, за да държите всички в течение.

Превключвайте между различни опции за преглед като Kanban, Gantt и Calendar за по-голяма гъвкавост.

Ограничения на Monday.com

Ограничени функции за управление на данни в сравнение с Airtable

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи

Цени на Monday.com

Безплатно

Основен: 12 $/месец на работно място

Стандартен: 14 $/месец на работно място

Про: 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Защо да изберете Monday.com пред Airtable

Искате да създавате и персонализирате работните процеси визуално, без да се налага да пишете код.

Имате нужда от мащабируема автоматизация и интеграции между отделите.

Предпочитате готови шаблони за маркетингови, HR и оперативни екипи.

Вие управлявате екипи, които разчитат повече на табла за управление, отколкото на изгледи на бази данни.

🧠 Интересен факт: Monday. com първоначално се е наричал „Dapulse“ и е започнал като вътрешен инструмент в Wix. com в Израел. Компанията умишлено е избрала името „Monday“, за да никой не може лесно да отгатне какво означава.

10. Trello (Най-доброто за проследяване на задачи и автоматизация на работните процеси)

чрез Trello

Trello е изключително визуален инструмент за управление на проекти, фокусиран върху простотата. С неговите Kanban табла и система от карти, той е най-подходящ за екипи, които се нуждаят от лек и лесен за използване инструмент за проследяване на задачите по проектите.

Всяка табло съдържа списъци, които действат като колони за групиране на свързани задачи според етапите в работния процес (например „Завърши“, „В процес“, „Извършено“). Картите са задачите или елементите в списъците. Можете да присвоявате карти на членовете на екипа, да задавате крайни срокове, да добавяте етикети и списъци за проверка или да прикачвате файлове.

Функцията „плъзгане и пускане” на Trello улеснява преместването на карти между списъците в хода на работата.

Намирам го за полезен и за лична организация или по-малки етапи от проекти. Визуалната структура на таблото прави всичко лесно за разбиране.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте задачите визуално, като използвате табла с функция „плъзгане и пускане“ за лесно управление на проектите.

Подобрете функционалността с Power-Ups, добавяйки функции като календарни изгледи и интеграции на трети страни.

Сътрудничеството става ефективно чрез прикачване на файлове, добавяне на коментари и маркиране на членове на екипа на картички.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с Butler, вградения инструмент за автоматизация на Trello, който може да се справя с действия като преместване на карти или изпращане на напомняния.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за персонализиране на фона

При наличието на множество проекти навигацията може да се усложни.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: 17,5 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Защо да изберете Trello пред Airtable

Имате нужда от проста табло в стил Kanban, за да проследявате задачите и проектите.

Искате минимална настройка за екипи, фокусирани върху леки работни процеси.

Предпочитате управление на задачите чрез плъзгане и пускане пред сложни таблици с данни.

Търсите Power-Ups, за да разширите функционалността според нуждите си.

11. Basecamp (Най-доброто за комуникация и сътрудничество в екип)

чрез Basecamp

Basecamp е идеален избор за компании, които дават приоритет на централизирания хъб за проекти и задачи. Интерфейсът му е прост и лесен за използване и не претоварва потребителите с прекалено много функции. Всеки проект получава свое собствено пространство, където можете да управлявате задачи, файлове, дискусии и графици. Това позволява всичко, свързано с даден проект, да бъде централизирано и лесно за намиране.

Моите любими функции са форумите за съобщения и автоматичните проверки, които помагат на екипите да останат съгласувани без постоянни срещи.

Това е прост инструмент, но опростеният, асинхронен подход на Basecamp към работата е освежаващ за екипи, които трябва да премахнат разсейващите фактори и да се съсредоточат върху същественото.

Най-добрите функции на Basecamp

Централизирайте комуникацията в екипа с помощта на табла за съобщения, списъци със задачи и споделяне на файлове.

Проследявайте задачите и крайните срокове с прости и лесни за използване инструменти за управление.

Получавайте автоматични съобщения за бързи актуализации относно напредъка на екипа.

Ограничения на Basecamp

Някои потребители може да сметнат, че стандартният дисплей е непривлекателен и труден за промяна.

Цени на Basecamp

Безплатна пробна версия

Basecamp plus: 15 $/потребител на месец

Basecamp Pro Unlimited: 349 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Защо да изберете Basecamp пред Airtable

Искате универсален комуникационен център за екипи и клиенти.

Нуждаете се от простота и структура без претрупване с разширени функции.

Предпочитате вградени инструменти като форуми, списъци със задачи и документи на едно място.

Управлявате проекти, които разчитат повече на хора и дискусии, отколкото на данни.

Прочетете също: Как да експортирате данни от Airtable в други приложения

Най-добрата алтернатива на Airtable е тази, която е най-подходяща за вас! (Но ClickUp е най-близката до нея)

При избора на най-добрата алтернатива на Airtable всичко се свежда до това, което работи най-добре за вас и вашия екип. Вашите нужди са уникални и подходящият инструмент е този, който се вписва безпроблемно във вашия работен процес.

Но ако търсите нещо, което отговаря на всички ваши изисквания, ClickUp е най-близко до предоставянето на всичко, от което може да се нуждаете – персонализирани изгледи, мощни бази данни и взаимоотношения между задачите, както и удобно за ползване изживяване.

Това, което наистина отличава ClickUp, обаче, е неговата адаптивност. Независимо дали се нуждая от структурирано пространство за големи екипни проекти или от проста настройка с персонализирани функции за управление на личните ми начинания, ClickUp се адаптира към моите нужди.

Ако търсите алтернатива на Airtable, която надхвърля възможностите на електронните таблици и предлага цялостна екосистема за управление на проекти, опитайте ClickUp още днес.