Airtable срещу Smartsheet: Кой инструмент за управление на проекти е най-добър?

Независимо дали управлявате малък стартъп, се занимавате с множество задачи или ръководите екипен проект, нуждата от ефективна стратегия за управление на проекти е неоспорима.

Без пътна карта или подходящо проследяване рискувате всичко – от разширяване на обхвата и надхвърляне на разходите до пропуснати срокове и проблеми с качеството.

Ако се разпознавате в това, не се притеснявайте! Можете да избегнете тези проблеми и да останете без стрес, като използвате софтуер за управление на проекти. Но изборът на един от многото еднакво атрактивни варианти може лесно да се превърне в трудна задача.

И Airtable, и Smartsheet предлагат надеждни функции за управление на проекти, създадени да оптимизират вашите работни процеси и да поддържат проектите ви в правилната посока.

Но въпросът остава: кое от двете най-добре отговаря на вашите бизнес процеси и нужди? Нека направим подробно сравнение между Airtable и Smartsheet, за да разберем!

Какво е Airtable?

Airtable е много популярен софтуер за управление на проекти с високо персонализируем интерфейс. Той е визуално привлекателен (бонус!) и има интуитивна функционалност за плъзгане и пускане, която позволява на потребителите да приспособят платформата към своите специфични нужди.

Можете да използвате тази функция, за да изпълните много задачи – независимо дали става дума за структуриране на данни, проектиране на работни потоци или визуализиране на информация с Kanban табла и цветни таблици.

Но това не е единственото, което Airtable има в арсенала си; той без усилие комбинира функционалностите на бази данни, електронни таблици и други функции за управление на проекти. Те обслужват много индустрии и работни процеси – от планиране на проекти и бюджетиране до управление на ресурси и проследяване на грешки.

Airtable също разполага със собствен AI инструмент, Airtable AI. Този мощен инструмент може да анализира обширни текстови полета и хиляди редове с данни, за да подчертае най-релевантната информация и да анализира и организира различни набори от данни, включително данни за производителността и обратна връзка от клиенти.

Макар че лесният за употреба дизайн на Airtable го прави достъпен за всички, овладяването на пълния му потенциал може да изисква известно време за обучение.

Функции на Airtable

Airtable включва широка гама от функции за своите потребители. Всяка от тях отговаря на конкретни проектни или организационни изисквания. Тя е полезна както в личен, така и в бизнес контекст, като служи за цели като управление на съдържание, планиране на проекти и проследяване на бюджета.

Ето някои от най-добрите функции на Airtable за управление на проекти:

1. Управление на задачите

Airtable предлага солидни възможности за управление на проекти, позволяващи на екипите да организират и управляват задачи и срокове, да проследяват напредъка на проектите и да управляват ефективно ресурсите.

Освен това, потребителите могат да използват Airtable AI, за да свързват свързани проекти, да идентифицират сътрудници и да съгласуват работата си с инициативи в цялата организация с пълна автоматизация.

Тъй като Airtable е базирана в облака, потребителите могат да управляват проекти отвсякъде и по всяко време – едно много необходимо предимство за отдалечени екипи. Освен това, лесната за употреба мобилна апликация на Airtable поддържа потребителите свързани и информирани, дори когато са в движение.

2. Персонализиране

Една от функциите за управление на проекти, която отличава Airtable, е неговата несравнима персонализация. Можете да създавате интуитивни и персонализирани интерфейси в Airtable и да позволите на всеки член на екипа да адаптира базата данни според своите нужди. Персонализираните работни процеси са една от най-популярните функции на Airtable.

3. Изгледи

Kanban изглед в Airtable

Airtable предоставя изгледи за визуализиране на данни в различни формати, включително таблица, календар, галерия, диаграми на Гант и Канбан. Всеки изглед предлага уникални предимства, които ви позволяват да добавяте данни, да ги анализирате и да взаимодействате с тях ефективно.

Например, изгледът Kanban опростява автоматизацията и управлението на работния процес чрез персонализирани колони и функции за плъзгане и пускане. Изгледът на диаграмите на Гант позволява визуализация на взаимосвързани операции като задачи, проекти и събития във времето.

Освен това визуализации като Kanban табла и диаграми на Гант помагат за проследяване на етапите на проекта и цялостния напредък.

4. Сътрудничество

Airtable предлага оптимизирано сътрудничество чрез актуализации в реално време и функции за коментиране, като гарантира, че всички членове на екипа са на една и съща страница.

5. Интеграции с трети страни

Airtable предлага интеграция с външни инструменти като Google Calendar, Salesforce, Jira и други. Това води до синхронизация на данните между платформите, безпроблемна комуникация и повишена производителност на работната сила.

6. Шаблони

Airtable предлага набор от предварително проектирани шаблони, пригодени към различни нужди. Тези шаблони оптимизират ежедневните задачи в удобен за ползване табло, опростяват работните процеси и предлагат гъвкавост за персонализиране, за да отговарят на уникалните изисквания на вашата компания.

Airtable предлага шаблони за различни функции, от маркетинг и проектиране на проектни процеси до планиране, управление на ресурси, проследяване на разходи и др.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип : 24 $/месец на потребител

Бизнес : 54 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Airtable AI: Добавете към всеки платен план за 6 долара на месец на член

Какво е Smartsheet?

Smartsheet е софтуер за управление на проекти, предназначен да оптимизира графиците, планирането на проекти, проследяването на напредъка и споделянето на документи. Той е базиран на електронни таблици, с познат интуитивен интерфейс, подобен на Excel.

Притеснявате се как да увеличите ефективността на екипа? Smartsheet предлага разширени функции за сътрудничество, като коментиране, одобрение на прегледи и автоматизирани работни процеси. Освен това, той дава достъп до различни изгледи, като Gantt, времева линия и Kanban, които отговарят на различни нужди при управлението на проекти.

Този софтуер за управление на проекти е доста гъвкав. Той поддържа целия работен процес, като използва възможности за автоматизация като:

Инструменти за бизнес анализи, които гарантират напредъка на проекта

Възможности за отчитане за безпроблемно проследяване на проекти

В допълнение, Smartsheet предлага свой собствен AI инструмент, Smartsheet AI. Достъпен ексклузивно за лицензирани корпоративни потребители, този инструмент значително повишава производителността и ефективността в рамките на платформата. Всички тези предимства заедно правят Smartsheet идеален избор за управление на големи проекти, в които участват много заинтересовани страни.

Бонус: Не сте сигурни дали Smartsheet е подходящият инструмент за управление на данни за вас? Ето няколко алтернативи на Smartsheet, които можете да разгледате.

Функции на Smartsheet

Smartsheet предоставя на потребителите широк набор от функции, които отговарят на различни нужди, като планиране, управление, проследяване и сътрудничество.

Ето някои от най-добрите функции за управление на проекти в Smartsheet:

1. Персонализирана автоматизация на работния процес

Искате ли да създадете персонализирана автоматизация на работния процес от нулата или да използвате вградените шаблони за електронни таблици на Smartsheet, за да оптимизирате въвеждането на данни и други ежедневни задачи? Изборът е ваш! Smartsheet ви предоставя тази гъвкавост, за да увеличите ефективността и производителността на екипа.

Потребителите могат да създават персонализирани тригери и действия, за да автоматизират създаването на задачи, да искат одобрения, да променят статуса и да изпращат предупреждения, спестявайки ви ценно време, което иначе бихте прекарали в повтарящи се задачи.

2. Изгледи

С Smartsheet потребителите се радват на гъвкави опции за планиране на проекти, включително изглед на таблица, диаграма на Гант, изглед на карти и изглед на календар. Споделеният календар показва задачите в рамките на техния времеви период, а гъвкавостта на таблицата позволява добавянето на полета за проследяване на времето, което подобрява организацията и управлението на проектите.

3. Сътрудничество

Сътрудничество в Smartsheet

Smartsheet улеснява безпроблемното сътрудничество и комуникация между проектните мениджъри, членовете на екипа и заинтересованите страни в бизнеса с функции като колони за коментари и персонализирани табла. Освен това гъвкавостта на платформата се простира до споделяне на елементи и работни пространства и събиране на обратна връзка чрез лесни за ползване формуляри.

4. Интеграции с трети страни

Smartsheet се интегрира с основните облачни приложения като Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 и други. Допълнителна функционалност на Smartsheet е, че предлага 70 специализирани конектора или приложения, с които потребителите могат да интегрират и изпълняват задачи като създаване на файлови библиотеки и имейл кампании без усилие.

5. Бюджетиране

Искате да генерирате подробни финансови отчети? Smartsheet ви позволява да направите това и дори да категоризирате отчетите по часове, дни и суми, за да подпомогнете цялостното управление на бюджета. То включва и персонализирани табла за бюджета за ясна визуализация и анализ на показателите на проекта.

6. Шаблони

Smartsheet предлага набор от шаблони за изтегляне чрез Solution Center. Те включват предварително проектирани таблици, формуляри, отчети и табла, които можете да използвате, за да стартирате проекта си.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro : 9 $/месец на потребител

Бизнес : 32 $/месец на потребител

Enterprise: персонализирани цени

Smartsheet срещу Airtable: сравнение на функциите

И Smartsheet, и Airtable предлагат разширени функции за управление на проекти, които оптимизират работните ви процеси. Въпреки че и двете платформи споделят общи черти в улесняването на безпроблемната работа в екип и предлагането на AI инструменти за по-голяма автоматизация, Smartsheet се отличава в структурираното сътрудничество, докато Airtable блести в персонализираните работни процеси.

Сега нека сравним по-подробно основните функции на Airtable и Smartsheet.

Характеристика № 1: Възможности за управление на проекти

Smartsheet предлага на своите потребители гъвкави опции за преглед за планиране и проследяване на проекти, включително изглед на таблица, диаграми на Гант, изглед на карти и изглед на календар. Неговата персонализирана автоматизация на работния процес определено е в центъра на вниманието за оптимизиране на управлението на задачите и процесите на одобрение.

От друга страна, Airtable се отличава с високо персонализирани интерфейси и разнообразни опции за визуализация, като изглед на таблица, изглед на календар, изглед на галерия, диаграми на Гант и Канбан.

Победител: Макар и двете платформи да предлагат солидни възможности за управление на проекти, възможностите за персонализиране на Airtable му дават леко предимство при адаптирането на работните процеси към конкретни нужди. По този начин Airtable е победител в тази категория.

Характеристика № 2: Сътрудничество в екип

Когато става въпрос за съвместна работа с колеги, както Airtable, така и Smartsheet го правят възможно благодарение на безпроблемните си функции за комуникация и сътрудничество.

Airtable позволява сътрудничество чрез функции като актуализации и коментари в реално време. Smartsheet предлага персонализирани табла и колони за коментари, за да могат проектните мениджъри, членовете на екипа и заинтересованите страни да работят заедно безпроблемно.

Победител: И двата инструмента са силни конкуренти в това отношение. Комплексните функции за сътрудничество на Smartsheet осигуряват малко по-структуриран подход, особено за по-големи екипи. Следователно Smartsheet печели в тази категория.

Характеристика № 3: Интеграции с трети страни

По отношение на интеграциите с трети страни, както Smartsheet, така и Airtable предлагат широка свързаност с основните облачни приложения и специализирани конектори.

Smartsheet се интегрира безпроблемно с инструменти като Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite и други, както и с 70 специализирани конектора. Airtable също се интегрира с платформи като Jira server, Google Calendar, Salesforce и други.

Победител: В този случай, въпреки че и двата инструмента се отличават с почти еднакви възможности за интеграция, Smartsheet се откроява с предлагането на специализирани конектори за конкретни бизнес нужди. Следователно Smartsheet е ясен победител.

Изборът между Airtable и Smartsheet в крайна сметка зависи от конкретните изисквания и предпочитания на всяка организация. Решението е ваше!

Airtable срещу Smartsheet в Reddit

Прегледахме Reddit, за да съберем различни мнения от потребители за Airtable и Smartsheet. Търсейки дискусии по темата „Smartsheet срещу Airtable“, става ясно, че и двете платформи имат свои верни почитатели.

Някои потребители на Reddit смятат, че Smartsheet е идеалният избор за проекти със средна сложност:

Признавам, че екипът на Smartsheet е феноменален . В момента изглежда, че функционалността на Airtable е най-подходяща за почти всички цели, с изключение на изготвянето на графици за проекти с продължителност и зависимости. Airtable не се справя добре с това. Но Smartsheet е подходящ за проекти със средна сложност.

Бих казал Smartsheet за почти всичко, защото никога не съм виждал инструмент или услуга с по-бърза скорост на адаптиране от Smartsheet, а в момента се разработват много вълнуващи неща!

Други потребители на Reddit смятат, че Airtable е по-добрият вариант, ако търсите функции за управление на бази данни:

Airtable е по-скоро база данни отколкото електронна таблица, интерфейсите наистина го показват и не виждам нищо подобно в Smartsheet.

Прави същото като Smartsheet, но е по-ориентирано към бази данни и улеснява свързването с приложения и създаването на подредени табла, което е много по-добро от функциите за табла на ss.

Макар Smartsheet и Airtable да са солидни избори за управление на проекти и организиране на данни, друг конкурент ги превъзхожда в много аспекти: ClickUp.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Smartsheet и Airtable

ClickUp предлага цялостен набор от функции и лесен за използване интерфейс, сравним с Smartsheet и Airtable, но с по-добри функции и конкурентни цени.

Независимо дали става въпрос за управление на проекти, проследяване на задачи, сътрудничество или организиране на данни, ClickUp предоставя стабилна платформа, която отговаря на разнообразните нужди на вашия екип и определено си заслужава да бъде разгледана.

Ето най-важните функции на ClickUp:

Конкурентна функция на ClickUp № 1: Управление на проекти за екипи

ClickUp се откроява като най-добрата алтернатива на Smartsheet и Airtable за управление на проекти за екипи и това е така по много добри причини. Това е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“ с AI възможности за екипи, които искат да работят по-бързо, по-умно и да постигат целите си ефективно.

Визуализирайте напредъка на екипа си, проследявайте целите и крайните срокове с помощта на ClickUp

С ClickUp вашият екип може да опрости работните процеси, да подобри сътрудничеството и да постигне успех в проекти от всякакъв мащаб и сложност.

1. Приоритизирайте и планирайте

Едно от основните предимства на ClickUp е способността му да ви помогне да определите приоритетите си и да планирате ефективно. Smartsheet и Airtable може да предлагат функции за планиране на проекти, но ClickUp има конкурентно предимство в тази област, благодарение на надеждното си фокусиране върху прозрачността и съгласуваността с целите на компанията.

С ClickUp екипите никога не губят от поглед приоритетите си, тъй като получават видимост върху всички детайли по проекта. Тук можете да използвате ClickUp Goals, за да направите още една стъпка напред. То ви помага да проследявате индивидуалните и екипните цели и предоставя ясни графици и измерими цели.

Постигнете целите си с ясни срокове и автоматично проследяване на напредъка с ClickUp Goals

Превърнете целите в задачи и по-малки подзадачи в ClickUp Tasks за по-лесно планиране; добавете зависимости и взаимоотношения, за да се уверите, че няма да пропуснете нито една свързана стъпка; и добавете приоритети на задачите, за да се уверите, че всички знаят какво да направят първо. ClickUp гарантира, че всички са на една и съща страница и целите са съгласувани.

Това гарантира успеха на проекта, като предотвратява загубите и разпределя ресурсите там, където са най-необходими.

2. Персонализирано представяне

ClickUp оптимизира управлението на проекти, като предоставя персонализирани изгледи за мултифункционални проекти. За разлика от Smartsheet и Airtable, ClickUp предлага над 15 различни начина за визуализиране на работата, включително диаграма на Гант, списък, табло Kanban, календар и времева линия.

Изберете различни изгледи, които отговарят на конкретните нужди за управление на проекти, като използвате ClickUp

Тази възможност гарантира, че екипите могат да подобрят организацията и производителността, като изберат изглед, който отговаря на конкретните нужди на проекта им.

Например, изгледът на таблото в ClickUp помага на екипите да проследяват напредъка на задачите в прост интерфейс с колони за всеки етап, които могат да се преместват с плъзгане и пускане. От друга страна, изгледът на списъка в ClickUp предоставя подробна информация за всяка задача, заедно с нейния статус, срокове, собственик и т.н.

3. Повишена прозрачност

Комуникацията е друга област, в която ClickUp блести. Инструментът за управление на проекти насърчава по-голяма прозрачност, като помага на екипите да си сътрудничат по визията на проекта с ClickUp Docs, да остават информирани с ClickUp Inbox и да споделят актуализации с помощта на ClickUp Chat.

Чатвайте с членовете на екипа, споделяйте и работете по задачи в реално време, без да напускате платформата с ClickUp Chat View.

Оптимизираната комуникация гарантира, че всички заинтересовани страни са на една и съща страница, което намалява недоразуменията и забавянията в изпълнението на проекта.

4. Изчерпателни отчети

Smartsheet и Airtable може да предлагат функции за отчитане, но таблото за управление в реално време на ClickUp осигурява максимална прозрачност и изчерпателна информация за състоянието и ефективността на проекта.

Този единствен източник на информация позволява на екипите да идентифицират предизвикателства, потенциални заплахи и проблеми с ресурсите, за да им помогне да бъдат една крачка напред и да вземат решения, основани на данни.

Напълно персонализируемите и споделяеми табла на ClickUp помагат на проектните мениджъри да приоритизират дейностите и да поддържат проектите в правилната посока.

5. ClickUp Brain

AI-базираният проектен мениджър на ClickUp, ClickUp Brain, спестява време и увеличава производителността на работната сила, като автоматизира повтарящите се задачи и позволява на екипите да се съсредоточат върху работа с висока стойност.

Тази функция ускорява планирането и изпълнението на проектите чрез автоматизиране на задачи като обобщаване на коментари, генериране на подзадачи и автономно писане на актуализации. Но това ли е всичко? (Скоро ще ви разкажем повече за ClickUp Brain!)

Конкурентна функция на ClickUp #2: Множество изгледи на таблици

Табличният изглед на ClickUp го поставя в благоприятна позиция в сравнение с конкурентите му като Smartsheet и Airtable, тъй като предлага на екипите ненадмината гъвкавост и опции за персонализиране в рамките на табличното оформление.

За разлика от Smartsheet и Airtable, ClickUp позволява на потребителите да форматират таблици според индивидуалните си предпочитания. Това позволява на екипите да проследяват и организират ефективно всякакъв вид работа, да увеличат производителността си и да спестят много време.

Организирайте данните и проследявайте задачите в табличен изглед с помощта на ClickUp

Освен това, ClickUp позволява на потребителите да споделят табличния си изглед с всеки, например с клиентите и заинтересованите страни, чрез публично достъпни линкове. Ето още няколко неща, които можете да направите в табличния изглед в Clickup:

Сортирайте и проследявайте информацията лесно, като скривате и закрепвате колони

Управлявайте работата си с мощни функции за филтриране и групиране с ClickUp

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да организирате колоните и да управлявате по-добре данните в табличния изглед.

Експортирайте данните от таблицата като електронни таблици

Бързо копиране и поставяне на данни в други програми за електронни таблици

База данни

Табличният изглед на ClickUp функционира като мощна база данни без код, позволяваща на екипите да създават перфектна база данни без да се нуждаят от технически познания. Потребителите могат да създават връзки между различни задачи и да организират работата, като ги свързват с документи и зависимости. Табличният изглед на ClickUp позволява на потребителите да се свързват с доклади за грешки, да свързват клиенти с техните поръчки и др.

Организирайте задачите и редактирайте данни в големи количества с отзивчивия и интуитивен изглед на таблици в ClickUp

Електронни таблици

Табличният изглед на ClickUp позволява на екипите да визуализират ефективно данните. Потребителите могат да организират задачите по проектите и да редактират големи обеми данни с интуитивни таблици. Те могат да създават персонализирани полета, за да записват практически всякакви данни, от напредъка по задачите и рейтингите до прикачени файлове и др.

Тази гъвкавост и отзивчивост на ClickUp го правят идеален за управление на сложни проекти и ефективен анализ на данни.

Конкурентна функция на ClickUp #3: Всемогъщият ClickUp Brain

Разбира се, с Smartsheet можете да генерирате формули, текст и обобщения, а с Airtable можете да изпълнявате задачи с автоматизация, когато са изпълнени определени условия. Въпреки това, нито един от инструментите за управление на проекти не може да се сравни с ClickUp, когато става въпрос за автоматизиране на работата ви с AI — ClickUp Brain.

Автоматизирайте задачите си по управление на проекти с ClickUp Brain.

ClickUp Brain революционизира управлението на проекти с своите усъвършенствани AI възможности. Той е специално създаден, за да отговори на нуждите на екипи, които търсят ефективни инструменти за работа с електронни таблици и таблици.

Той може ефективно да оптимизира много от вашата работа, като управление на задачи, проследяване на проекти и управление на проекти, и предлага набор от функции за справяне с често срещаните проблеми в тези области.

AI Knowledge Manager

Дните на безкрайно търсене на информация и ръчното й извличане са минало. ClickUp Brain предоставя точни отговори незабавно въз основа на контекста на всяка работа, която е в ClickUp или е свързана с него.

Това помага на екипите да избегнат неудобството от търсенето на информация в Google, претърсването на тон файлове или безпокоянето на колеги и гарантира, че всеки има достъп до необходимата му информация по всяко време.

AI Project Manager

Уморени сте да губите време с ръчни актуализации и повтарящи се задачи? ClickUp Brain е вашият AI проектен мениджър, който автоматизира обобщенията на проекти, актуализациите на напредъка, standups и други.

ClickUp Brain обобщава дискусионните теми, за да ви помогне да се ориентирате по-бързо и по-добре

Чрез автоматизиране на планирането на подзадачи, генерирането на действия и автоматичното попълване на данни, екипите могат да се съсредоточат върху по-стратегическите аспекти на управлението на проекти, като намаляват грешките и подобряват ефективността.

AI Writer for Work

Написването на доклади и отговарянето на съобщения може да отнема много време, но ClickUp Brain може да бъде вашият AI Writer асистент и да ви улесни. С автоматична проверка на правописа и възможност за незабавно създаване на шаблони за всяка задача, екипите могат да комуникират ефективно, без да се налага ръчно коригиране и форматиране.

Създавайте съдържание безпроблемно на всичко с подходящия подсказък за секунди, използвайки ClickUp Brain

Освен това, способността на ClickUp Brain да преобразува глас в текст и да отговаря на въпроси от бележките от срещите помага на екипите да бъдат организирани и информирани.

С ClickUp Brain екипите могат да постигат целите си по проектите по-ефективно от всякога.

Преобразувайте управлението на проекти за вашия екип с ClickUp!

Както видяхме от сравнението между Airtable и Smartsheet, инструментите за управление на проекти като Airtable и Smartsheet предлагат редица функции, които подпомагат сътрудничеството и продуктивността на екипа. Когато избирате най-доброто решение за вашия екип, ClickUp се откроява като най-добрият избор.

С ClickUp екипите се възползват от гъвкави таблични изгледи, усъвършенствани AI възможности като ClickUp Brain и безпроблемни инструменти за сътрудничество. Това е най-добрият софтуер за управление на проекти, който оптимизира управлението на задачите, подобрява комуникацията в екипа и повишава производителността.

Готови ли сте да пренесете управлението на проекти на следващото ниво?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как може да революционизира начина, по който работи вашият екип!