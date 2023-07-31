ClickUp срещу Monday – кой инструмент за управление на проекти е по-добър за екипите през 2025 г.?

Парадоксът на избора е благословия и проклятие. Той ни напомня да не се задоволяваме с нищо по-малко от най-доброто, но също така е причината, поради която не можем да просто изберем филм. 🎥

За щастие, има лесен начин да се отървете от умората от вземането на решения – изберете си битките. Изборът на подходящия нюанс на яйчна черупка за кухнята вероятно няма да промени деня ви. Но инвестицията в подходящия софтуер за управление на проекти? Това изисква внимателно обмисляне.

В тази категория има много софтуерни продукти, но изборът често се свежда до две опции – monday.com и ClickUp. На хартия тези инструменти може да изглеждат сходни, но разликите между тях са огромни, когато се използват.

Това изчерпателно ръководство е тук, за да изясни тези разлики с подробно сравнение на основните функции на monday и ClickUp. Така можете да сте сигурни, че сте направили правилния избор за екипа. 🤓

Какво е ClickUp?

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

ClickUp е напълно персонализируем инструмент за продуктивност, създаден да оптимизира всеки процес, да максимизира вашите ресурси и да подобри сътрудничеството в екипа. Това е единственият софтуер, който е достатъчно мощен, за да консолидира вашата работа в различни приложения в една динамична платформа с нови актуализации, пускани всяка седмица, за да подобри вашето преживяване.

Лесното му използване и гъвкавостта позволяват на ClickUp да се адаптира към вашия бизнес, което го прави идеално решение за всякакви случаи на употреба. Освен отличителния си цялостен подход към управлението на работата, ClickUp се отличава от конкурентите си с богат набор от функции, вградени директно в платформата, като:

Организационна йерархия на ClickUp

Над 15 персонализирани работни изгледа

Съвместни документи в ClickUp

ClickUp Whiteboards

И най-новото му хитово предложение – ClickUp AI. ⚡️

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Освен основните си функции, ClickUp предлага обширна (и постоянно разширяваща се) библиотека с шаблони, с които да стартирате всеки процес в работната си среда, над 1000 интеграции с други работни инструменти и ценови планове, подходящи за всеки бюджет.

Но повече за ClickUp след минута. 🔥⏰

Какво е Monday?

От маркетинг до човешки ресурси, monday предлага разнообразни и гъвкави функции за управление на екипи, които помагат на екипите да работят заедно и да изграждат гладки и прозрачни процеси. С табла, множество изгледи, автоматизации и шаблони, които поддържат над 200 работни потока, monday е силен конкурент в сферата на управлението на проекти.

Всичко това може да изглежда доста стандартно в сравнение с това, което предлага ClickUp, с изключение на една забележителна разлика: monday не следва методологията „всичко в едно“ на ClickUp.

За да обслужва по-добре екипите, принадлежащи към големи предприятия, нестопански организации и малки фирми, monday разделя функционалността си между редица специално пригодени продукти:

Управление на работата с monday : За маркетингови и PMO екипи за : За маркетингови и PMO екипи за изпълнение на задачи , проекти и процеси за постигане на общи цели.

monday sales CRM : Привличайте потенциални клиенти, управлявайте вашия пайплайн, привличайте клиенти и още много други

monday dev : Доведете : Доведете стратегиите си за проекти до край с функции за планиране на пускания, управление на проекти и проследяване на бъгове.

WorkForms : Създавайте анкети, за да събирате и споделяте заявки, обратна връзка и данни.

Canvas: В момента в бета версия, Canvas е версията на monday за софтуер за дигитална бяла дъска.

Сътрудничество с екипа чрез Canvas, софтуера за дигитална бяла дъска на monday

От една страна, екипите могат да се потопят по-дълбоко в ролите си, използвайки конкретните функции, които им служат най-добре. От друга страна, рискувате да създадете изолирани групи и да попречите на значимото сътрудничество. Като виртуално отделяте членовете от колегите им, междуфункционалните проекти, мащабирането и общата достъпност стават все по-трудни.

Въпреки това, monday е тежка категория в тази област с причина. Той продължава да помага на екипите по целия свят да организират работата си и може би е точно това, от което се нуждаете. До края на тази статия ще сте сигурни в това.

Окончателно сравнение на функциите на ClickUp и Monday.com

Въпреки сходствата в характеристиките и функционалността, ClickUp и monday следват коренно различни подходи, за да помогнат на екипите да постигнат целите си.

Имайте това предвид, заедно с вашия стил на работа, технологичния стек, размера на екипа, бюджета и случая на употреба, докато преглеждате нашето сравнение на функциите. Претеглете плюсовете и минусите на monday и ClickUp спрямо нуждите на вашата организация, за да откриете кой инструмент ви подхожда най-добре.

Управление на проекти и задачи

Съвременното управление на проекти е сравнително нова концепция. Много от водещите инструменти за управление на проекти са съобразени с основните функции, от които мениджърите се нуждаят, за да вършат ефективно работата си. Затова не е изненадващо, че можете да откриете някои припокривания в списъците с функции на ClickUp и monday.

И двата инструмента предлагат набор от подбрани функции, които правят планирането, изпълнението и мониторинга на проектите значително по-лесни за управление:

Множество изгледи като Kanban, Gantt, List, Timeline и Calendar, за да организирате и оценявате работата си по различни начини.

Връзки и зависимости между задачите, за да комуникирате реда на събитията във вашия работен процес

Персонализирани статуси на задачите за по-точни актуализации на всяка задача

Няколко изпълнители на по-големи задачи и възможност за разделяне на сложни действия на по-малки подзадачи.

Важни етапи, за да спазвате графика и да следите ключовите събития в проекта си

Покажете връзките между задачите и задачите от типа „Milestone“ с помощта на Gantt view в ClickUp.

Вашият личен списък с незаменими функции ще стане по-прецизен, когато се ориентирате в предпочитаната от вас методология за управление на проекти. По същия начин monday и ClickUp също имат свои нишови специалности. Ето в какво се отличава всеки от инструментите:

Ключови характеристики на ClickUp

Характеристика 1: Организационна йерархия

Проектната йерархия на ClickUp е основата, която поддържа всеки проект в ClickUp, чак до последния елемент от списъка за проверка.

Уникалната йерархия на ClickUp ви дава гъвкавост да организирате екипи от всякакъв размер.

Това е единственото решение за управление на проекти, което ви дава възможност да видите както цялостната картина, така и ключовите детайли. Така можете да разгледате цялата работа в платформата си от птичи поглед или да се фокусирате върху конкретни задачи.

Характеристика 2: Подзадачи в множество списъци

Подзадачите в множество списъци са следващата най-голяма гъвкава функция на ClickUp. Идеална за Agile екипи, които управляват множество движещи се части в сложен проект, тази функция ви позволява да добавяте подзадачи и вложени подзадачи към допълнителни списъци, без да засягате по-големите задачи, към които принадлежат.

Функцията „Задачи в множество списъци“ (TIML) на ClickUp позволява на разработчиците да свързват задачи с други екипи в цялата организация.

Характеристика 3: Бели дъски на ClickUp

ClickUp Whiteboards са уникално вградени в платформата и са от решаващо значение за подпомагане на мениджърите:

Запишете най-добрите идеи на екипа си по време на сесиите за мозъчна атака.

Създавайте и сътрудничете по всички видове диаграми на работния процес

Представете на заинтересованите страни високовизуални планове за проекти с вградени документи за процеси, уеб карти, задачи и медии.

И най-важното, ClickUp Whiteboards е единственият софтуер за дигитални бели дъски, който превръща всяка идея директно в изпълнима задача.

Вградете ClickUp Docs на живо директно в Whiteboards, за да имате достъп до важни документи, проучвания и контекст, без да напускате таблото си.

Тази революционна функция поддържа вашата бяла дъска актуална, обновена и полезна през целия процес на проекта. А с повече от 90 безплатни шаблона за бяла дъска можете да записвате и реализирате идеите си в момента, в който ви хрумне вдъхновение.

Защо още обичаме Whiteboards? Защото са достъпни за потребителите на ClickUp при всяка ценова опция – дори и при безплатния план. 💸

Ключови характеристики на monday

Характеристика 1: Приоритети на задачите

Приоритетите на задачите в monday ви помагат да останете на правилния път и да изработите най-ефективния план за деня си. Можете да премествате задачите в списъка си с задачи, за да се съсредоточите първо върху най-важните задачи, след което да назначите отговорници и да коригирате крайните срокове според нуждите, за да поддържате гладкото протичане на работата.

Актуализирайте статуса на задачите и определете приоритетите си с функциите за управление на задачите в monday.

Характеристика 2: Проследяване на времето

Следенето на времето, което сте посветили на конкретни задачи, с помощта на вградената функция за отчитане на времето в monday е друг начин да прогнозирате точно седмицата си. Можете да добавите колона за отчитане на времето към елементите на всяка дъска (т.е. индивидуални проекти, група задачи, тръбопровод и т.н.), за да имате по-добра представа за това къде всъщност прекарвате по-голямата част от деня си. Тази функция помага и на мениджърите да идентифицират пречките в работния процес на екипа си или да гарантират, че членовете му получават точното възнаграждение за отработените часове.

Добавете колона за отчитане на времето към таблото си в monday, за да видите къде наистина отиват ежедневните ви усилия.

Характеристика 3: Базова линия на Гант

Функцията Gantt baseline е следващият ни любим ресурс на monday за управление на проекти. Този инструмент наслагва моментална снимка на текущия ви проект върху оригиналния план, за да покаже кои елементи са в график, просрочени или все още не са започнати. След това тази функция добавя две колони към таблото на проекта ви:

Второстепенна колона с времева линия, която показва състоянието на всеки елемент в момента на заснемане на моменталната снимка.

Колона с формула за изчисляване на колко е изостанал елементът от първоначалния план

Сравнете текущия темп на проекта си с планирания график, като използвате функцията Gantt baseline в monday.

Кой инструмент предлага по-добри възможности за персонализиране на управлението на проекти?

В зависимост от това, което търсите в софтуера за управление на проекти – резултатът е равен! 👔

Поне така изглежда.

Ако управлявате рутинни проекти и задачи на основно ниво, и двата инструмента са подходящи за вас. Но ако сте...

Ръководство на Agile екип

Управление на сложни проекти

Създаване на високо визуални работни процеси

…Тогава ClickUp е вашият победител. 🏆

Записвайте времето в движение или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

Основната разлика тук е, че докато monday разполага с множество функции за управление на проекти за надзор на рутинните работни процеси, ClickUp ги надминава всички – и дори повече.

Проследяването на времето, приоритетите на задачите и диаграмите на Гант са някои от най-силните функции за управление на проекти на monday, но те са доста стандартни в сравнение с пълния списък с функции на ClickUp. Толкова, че тези функции са достъпни за потребителите на ClickUp безплатно, в допълнение към няколко функции, които monday просто не притежава. Йерархията, подзадачите в множество списъци и бели дъски на ClickUp са перфектният пример за това – и все пак все още сме докоснали само повърхността на всичко, което ClickUp може да предложи.

Макар че управлението на проекти е основната функция на ClickUp, има много други начини да използвате всеки от тези мощни инструменти. Нека разгледаме някои от другите начини, по които monday и ClickUp помагат на екипите да се справят с работата си.

Автоматизация на работния процес и изкуствен интелект

Автоматизирането на рутинната ви работа не е нищо ново, но генеративната изкуствена интелигентност определено е.

Ако вече обичате да използвате автоматизация на работния процес, за да ускорите процесите си, тогава въвеждането на AI ще ви се стори като естествена следваща стъпка. Автоматизацията на работния процес и AI вървят ръка за ръка, а внедряването и на двете в ежедневието ви ще издигне производителността ви на ново ниво.

Ключови характеристики на ClickUp

Характеристика 1: ClickUp AI

Нека започнем с най-новата и най-добрата версия на ClickUp в тази категория – ClickUp AI. 🤖

Обобщавайте мигновено дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

ClickUp AI е единственото ролево AI решение, което ви помага да постигнете целевите резултати по-бързо с подкрепени от проучвания подсказки за вашия конкретен отдел и функция на екипа. От продажби до маркетинг, инженеринг и др., ClickUp разполага с персонализиран AI инструмент за всеки случай на употреба с възможност да:

Оценете писането си

Обобщаване на задачи, текст и коментари

Превеждайте и генерирайте съдържание на различни езици

И още много други функции, включително създаване на задачи и подзадачи, обобщения на състоянието на проектите и достъп от всяко място.

Превеждайте съдържанието си почти перфектно на над 10 езика, като използвате функцията „Превод“ в ClickUp AI.

AI е дълбоко интегрирана в платформата на ClickUp, за да подобри вашата продуктивност от всяко място в работната ви среда – не само в ClickUp Docs. Това означава, че ClickUp AI може да ви срещне там, където сте, включително във вашата пощенска кутия или задача, за да ви предостави ключовите точки.

Характеристика 2: Автоматизация

Създадени, за да се грижат за вашите последователни процеси, така че да можете да се съсредоточите върху най-важната работа, ClickUp Automations са вашият следващ най-добър приятел в ClickUp.

Автоматизациите автоматично задействат резултати, когато се извърши действие в ClickUp.

Изберете от готови примери за автоматизация или създайте свои от нулата, за да автоматизирате деня си по над 100 начина. Персонализирайте всички видове резултати в работната си среда, когато предприемате действия за възлагане или задаване на повтарящи се задачи, актуализиране на статуса, коригиране на приоритетите, спазване на крайните срокове и др. Възможностите са безкрайни!

Това е критично важна функционалност за мениджърите, които ръководят няколко екипа, проекта или сложни работни процеси. Чрез елиминиране на безсмислените действия между фазите на проекта, всеки член на екипа спестява ценно време.

Можете дори да автоматизирате аспектите от работата си, свързани с външни приложения, за да консолидирате повече от ежедневните си процеси в едно общо работно пространство в ClickUp. А с условията за автоматизация можете да бъдете много прецизни в спецификациите на тригерите, така че всяко действие да се изпълнява точно както е планирано.

Характеристика 3: Slash команди

ClickUp AI и автоматизацията на работния процес не са единствените ресурси, които помагат на мениджърите да постигнат по-бързо крайните си цели. Slash Commands е друга полезна (и изненадващо мощна) функция за създаване на персонализирани преки пътища в работната ви среда.

Независимо дали търсите стара задача от първото тримесечие, използвате инструменти за редактиране на богат текст в ClickUp Doc или добавяте фигури към вашите Whiteboards, това става само с едно натискане на клавиатурата.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Ключови характеристики на monday

Характеристика 1: AI асистент на monday

Подобно на ClickUp, monday наскоро обяви добавянето на AI към своята платформа.

В момента в бета версия, AI асистентът на monday може да съставя имейли в CRM софтуера за продажби monday, да обобщава документи, да създава формули и да генерира задачи. Едно от основните предимства на monday е неговият пазар за приложения, където външни разработчици могат да създават и споделят допълнителни AI приложения, които допълват софтуера.

Създавайте задачи, съдържание и други с помощта на AI асистента на monday.

Припомняме ви, че макар много приложения в пазара на monday да предлагат безплатни пробни версии за нови потребители, по-напредналите приложения обикновено изискват допълнително заплащане. А ако AI инструментът на monday е основен фактор при вземането на решение, уверете се, че инвестирате в правилния продукт на monday, за да получите AI функционалността, която търсите.

Характеристика 2: Автоматизация

В monday ще намерите и автоматизации без код, които да се справят с тежките задачи в ежедневните ви процеси. Персонализирайте тригерите, условията и действията от колоните на таблото си, като използвате инструмента за автоматизация на monday, за да ускорите ръчните задачи, включително:

Изпращане на напомнителни имейли до конкретни членове на екипа на важни дати

Уведомяване на собствениците, когато задачите са изпълнени

Автоматично променяне на статуса, когато задачите достигнат крайния си срок

Просто за да ви дадем някои идеи. 🧠

Създайте персонализирани автоматизации в monday, за да елиминирате излишната работа.

С промяната на процесите се променят и вашите автоматизации. Редактирайте, изтривайте, копирайте или изключвайте автоматизациите си по всяко време, за да поддържате работните си процеси актуални.

Кой инструмент е по-добър за автоматизиране на работните процеси?

Въпреки че monday предлага сравними AI и автоматизационни функции, ClickUp печели в тази категория. 🎂

ClickUp непрекъснато подобрява платформата си чрез седмични актуализации и пускане на нови функции, за да поддържа вашата работна среда свежа и по-продуктивна. Много от тези подобрения се правят по искане на самите потребители на ClickUp и често са свързани с автоматизацията. В резултат на това автоматизацията в ClickUp е напълно персонализирана, надеждна и изключително лесна за използване.

Но въпреки своите мощни функции за автоматизация, ClickUp AI беше функцията, която наистина наклони везните в тази категория.

Функциите за повторно задаване на въпроси ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

AI инструментите на ClickUp, базирани на роли, се оптимизират постоянно, за да помогнат на екипите в различните организации да постигнат персонализирани резултати още от самото начало. С внимателно подбрана списък от подсказки, свързани с вашия конкретен отдел и случай на употреба, всеки може да използва ClickUp AI, за да създаде ценно и усъвършенствано съдържание за броени секунди. Освен това, ClickUp AI е вграден директно в платформата, за да отговори на нуждите на членовете точно там, където се намират в работата си – без да са необходими допълнителни добавки.

Сътрудничество и комуникация

Сътрудничеството е една от най-трудните задачи, с които проектните мениджъри се сблъскват ежедневно. Най-добрите инструменти за управление на проекти се опитват да се справят с тази задача чрез комбинация от функции, които насърчават работата в екип, конструктивните разговори и значимата комуникация между проектните мениджъри и ключовите им участници.

В идеалния случай софтуерът ви за управление на проекти отговаря на всички изисквания по отношение на комуникацията в реално време и асинхронната комуникация. По този начин избягвате да инвестирате в приложения с едно предназначение и можете да се свързвате със заинтересованите страни от същия инструмент, където представяте нови идеи, актуализации на проекти и прозрения.

Нека видим как ClickUp и monday въвеждат сътрудничеството в своите платформи. 👀

Ключови характеристики на ClickUp

Характеристика 1: Изглед на чата

Ако се занимавате с няколко приложения, за да проследите конкретни разговори, или звукът на вашия чат официално е нахлул в кошмарите ви, тогава се нуждаете от ClickUp Chat view в живота си.

Чат изгледът съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да намерите всяка разговор.

Чатът в ClickUp е най-доброто решение за незабавни съобщения. Използвайте @mentions, за да приканите членовете директно към дискусията и дори да вградите уеб страници, таблици и видеоклипове за повече контекст във всяко съобщение. Това обаче не е типичен инструмент за директни съобщения. Чатът също така обединява всички разговори на екипа ви в едно централно място, организирано по проекти или категории, така че никога няма да се чувствате извън кръга.

За актуализации на задачи, сесии за мозъчна атака, редактиране и обратна връзка, коментарите в низове и присвоените коментари ви помагат да се свържете с членовете на екипа при източника.

Имате възможност да коментирате практически всичко в ClickUp, независимо дали работите в Docs, Whiteboards, задачи или подзадачи. Можете да добавяте коментари, като просто маркирате ред от текста или пишете директно в полето за коментари, а след това маркирате отделни членове, за да превърнете съобщението си в задача за действие.

Присвоените коментари гарантират, че задачите за действие няма да бъдат изгубени, независимо къде са създадени.

За агенции, които създават кампании или дизайнерски проекти, съчетаването на присвоени коментари с функцията за съвместно откриване на ClickUp в Docs и Whiteboards е ключът към оптимизиране на всеки процес на обратна връзка с клиенти. Тези функции ви дават възможност да персонализирате настройките си за споделяне, да виждате кой разглежда работата ви в даден момент и да редактирате заедно с екипа, без да се пресичате.

Характеристика 3: Запис на екрана с Clip

Сега нека насочим вниманието си към една от любимите ни функции на ClickUp, която може би все още не сте пробвали – ClickUp Clip. 🎞️

Споделете видеосъобщението си с директен линк в браузъра, който не изисква изтегляне и може да бъде видян веднага след записването.

Clip е един от най-бързите и ясни начини да комуникирате своята гледна точка в ClickUp. Задавайте въпроси, правете демонстрации на продукти или провеждайте обучения, като записвате екрана си и коментирате в реално време с помощта на микрофона на устройството си.

Когато приключите със записването на съобщението си, ClickUp автоматично създава линк, който можете да споделите, за да го възпроизведете директно в браузъра си или да го запазите за по-късно. Не е необходимо да го изтегляте.

Но това не е всичко, което Clip може да направи. ClickUp прави тази функция още по-усъвършенствана с опцията да създавате задачи от вашите записи, да пишете описания и дори да задавате членове на екипа за по-голяма яснота във всяка сложна ситуация.

Ключови характеристики на monday

Вижте коментарите си, като кликнете върху подчертания текст или от страничната лента в monday workdocs.

В инструмента за редактиране на документи на monday, workdocs, можете да използвате коментари, за да добавите общи бележки и информация в раздела за актуализации или да добавите конкретна обратна връзка, като маркирате текст. Можете дори да използвате коментари, за да добавите бележки към изображения или файлове във вашите документи. Както и в ClickUp, можете да маркирате други членове в коментарите, да прикачвате файлове, да добавяте медийни файлове и да използвате емотикони, за да изразите мнението си.

Коментарите в работните документи са основната функция за сътрудничество в monday, но вие имате и възможност да се свържете с екипа чрез вашите задачи. Просто отворете някоя задача, преминайте към раздела с коментари, изберете текстовото поле и воала.

Маркирайте текст, за да добавите и присвоите коментари в monday workdocs

Характеристика 2: Гости

Гостите в monday улесняват проектните мениджъри да представят актуализации на заинтересованите страни, да се свързват с клиенти и да споделят идеи. Докато членовете на екипа имат пълен достъп до всички функции на вашия monday план, гостите се канят на конкретен борд чрез имейл и имат по-опростено преживяване при разглеждането. С други думи, те имат възможност да виждат само това, което вие искате да видят. 🔎

Това е предимство както за екипа по проекта, така и за вашите клиенти. То позволява на екипите да защитят чувствителната информация от външни лица, като същевременно дава на клиентите свободата да имат думата по отношение на самия проект.

Въпреки че не могат да създават свои собствени табла или да добавят други членове, гостите в monday могат да правят почти всичко останало, включително да добавят нови елементи, колони и коментари.

Кой инструмент насърчава по-доброто сътрудничество в екипа?

Нека да проверим статистиките. 🧮

Функции като статуси и приоритети на задачите са чудесни за визуално представяне на напредъка по проекта както в monday, така и в ClickUp. Но за да насърчите значима работа в екип с помощта на всеки от инструментите, споменатите по-горе функции са безспорно най-ефективни.

Сътрудничество по идеи от практически всяко място в ClickUp, за да създавате подробни пътни карти, бази от знания и др.

Без алтернативи в приложението, които да заменят това, което Chat view и Clip ви помагат да постигнете, monday не може да се конкурира с възможностите за сътрудничество на ClickUp. Допълнителни интеграции и добавки могат да се използват за отстраняване на този проблем, но рискувате да платите повече от джоба си за нещо, което ClickUp предоставя безплатно.

Подобно на това, което открихме в категорията „Управление на проекти“, това е още една област, в която ClickUp разполага с всички инструменти за сътрудничество, включени в списъка с функции на monday, но monday не поддържа същата функционалност в замяна. Това е още една победа за ClickUp в нашите книги. 📚

Отчитане и проследяване на целите

Функции като персонализирани статуси на задачите, коментари и етапи дават ключова информация за напредъка на конкретна задача или сложна задача, но таблата за управление са вашият билет за оценка на цялостното състояние на проекта ви.

Така че, ако някога заинтересована страна попита как се развива дадена кампания, всичко, което трябва да направите, е да погледнете в удобния си табло.

ClickUp и monday се отличават в тази категория. Всеки инструмент предлага в различна степен:

Вграждане от други приложения за по-достъпен и изчерпателен преглед на вашите данни

Мониторинг на активността, за да видите кои задачи са най-популярни през деня на всеки член

Гъвкави отчети за обща представа за вашия проект от различни гледни точки

Но нека видим как тези две системи за управление на проекти притежават тези функции. 👀

Ключови функции на ClickUp

Характеристика 1: Табла

Използвайте ClickUp, за да ускорите усилията си за непрекъснато усъвършенстване с помощта на надеждни функции за мониторинг и анализ.

Считайте таблата на ClickUp за вашия център за контрол на мисиите за всеки проект. Таблата са напълно персонализируеми и се създават с просто плъзгане и пускане. Изберете една от готовите за употреба табла на ClickUp, за да извлечете незабавно най-важните показатели за някои от най-често срещаните случаи на употреба, или създайте своя собствена.

Прегледайте над 50 карти на таблото за спринтове, управление на ресурси, изчисления, диаграми и др., след което ги подредете като строителни блокове, за да конфигурирате идеалния ресурс за вашия проект. Можете дори да вградите живи снимки от други работни инструменти и да взаимодействате с тях директно от таблото си.

Тази висококачествена визуализация и информация помагат на екипите да откриват незабавно пречките, да събират показатели в реално време и да вземат информирани решения по-бързо – мечтата на всеки проектен мениджър и заинтересована страна. 💜

Готови ли сте да научите повече за многото начини, по които Dashboards може да поддържа вашите проекти в правилната посока? Разгледайте този изчерпателен наръчник за начинаещи, който съдържа над 15 примера за употреба.

Характеристика 2: Цели и OKR

Добре дошли в функцията за цели, за която не сте знаели, че ви е необходима. Целите в ClickUp са проследими, гъвкави и, смеем да кажем, SMART. 😉

Използвайте функцията „Цели“ на ClickUp, за да останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Този инструмент е създаден, за да ви помогне да свържете целите си директно с работата си, така че да постигнете успех още по-бързо. С възможността да задавате ясни срокове, различни начини за определяне на цели и автоматично проследяване на напредъка, функцията „Цели“ на ClickUp е практически ненадмината от други системи за управление на проекти в подобни категории.

Можете да измервате напредъка и успеха си във всеки един момент с помощта на числови, парични, верни или неверни и свързани със задачи цели, за да видите колко сте близо до успеха. Идеално за екипи, които работят по седмични спринтове или квоти за продажби. А като добавите конкретни действия директно към целите си, всяка промяна, която направите в тази задача, ще актуализира незабавно вашите OKR.

Освен това, целите в ClickUp са изключително добре организирани и визуално атрактивни. Подредете целите в различни отдели с лесни за използване папки или контролирайте кой има достъп до вашите цели, за да запазите личното си развитие в тайна от несъществени членове.

Ключови характеристики на monday

Характеристика 1: Табла

Добавете джаджи, за да създадете свои табла в monday

Таблото в monday предоставя данни, базирани на информация, за да постигнете резултати, използвайки платформата. Тези отчети в реално време имат възможност да създават отчети за напредъка, обобщения и обзорни прегледи на конкретни проекти или дори на цялата ви организация.

Използвайки подобни модулни джаджи, таблата на monday без код могат да изобразяват и визуализират показатели, свързани с приходи, продажби, графици, натовареност и други, за да помогнат на екипите да приоритизират работата си по-умно.

Характеристика 2: Проследяване на цели

monday подхожда към целите малко по-различно. 💡

Докато ClickUp има специална функция „Цели“, monday предлага джаджа за цели за вашия табло или шаблон за проследяване на цели – предварително създаден работен процес за визуализиране, приоритизиране и разбиване на вашите цели с помощта на другите функции на monday.

Проследявайте целите си с помощта на приставката за цели в monday.

Подобно на ClickUp Goals, приложението за цели на monday ви позволява да задавате цели и да създавате изчисления, включително суми или средни стойности. Тъй като приложението за цели е свързано с таблото ви, то може да извлича информация в реално време от напредъка на задачите ви, за да се актуализира автоматично.

Недостатъкът? Вие сте доста ограничени до резултати, базирани на числа. Така че, ако следите даренията за годишната благотворителна кампания или наблюдавате бюджета на проекта си, този уиджет ще ви бъде много полезен! Но ако управлявате тримесечни OKR, процентни цели или всякакъв вид действия от типа „да“ или „не“, ще трябва да използвате алтернативно решение.

Кой инструмент се отличава в отчитането и проследяването на целите?

Въпреки че функциите на таблото на monday са лесни за персонализиране, удобни за ползване и се интегрират с множество други инструменти, ClickUp може да направи същото. Разликите между функционалността на таблото на ClickUp и monday са минимални, но без сравнима функция, свързана с целите, monday отстъпва в тази категория.

Използвайте функцията „Цел“ на ClickUp, за да проследявате напредъка с числови, парични, верни/неверни и задачни цели.

Таблото в ClickUp е най-добрият източник за информация от птичи поглед, но какво ще кажете за личното ви развитие? ClickUp разбира колко е важно да се проследява успехът на индивидуално ниво и на ниво проект. Освен това, целите са свързани с останалата част от работата ви, така че винаги ще отразяват най-актуалните резултати в реално време, без да се налага да натискате бутона за обновяване.

Консолидиране и интегриране на приложения

Ако не сте сигурни дали даден софтуер за управление на проекти има всички функции, които търсите, разгледайте неговите интеграции. 😎

Мислете за интеграциите като начин две приложения да комуникират помежду си. Те разширяват функционалността на всеки инструмент и ви спестяват отварянето на стотици различни раздели, за да изпълните вашите процеси. Можете да автоматизирате по-голям набор от задачи и да получите по-цялостен поглед върху работата си, за да вземете по-умни решения в миг.

Колкото повече приложения интегрира вашият софтуер, толкова по-ценен става той – между monday и ClickUp, кой софтуер има повече да предложи?

Ключови функции на ClickUp

Никога няма да се уморим да повтаряме това – ClickUp е най-добрият инструмент „всичко в едно“ за повишаване на производителността. 🙌🏼

Създаден с мисията да спести повече време на света, като намали броя на разделите, приложенията и превключването между контексти, необходими ежедневно, ClickUp е истински пионер в консолидирането на приложения. Богатият набор от функции и цената му говорят точно за тази идея. Независимо от бюджета, размера на екипа, случая на употреба или индустрията, ClickUp е създал решение за практически всяко предизвикателство с постоянно растящ, гъвкав и интуитивен набор от инструменти, обединени в една мощна платформа.

Свържете ClickUp с над 1000 други работни инструмента, за да оптимизирате всички процеси.

Но това не е всичко! Интеграциите играят огромна роля в това начинание. Ето защо ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, за да ви гарантира, че максимално оползотворявате времето си чрез оптимизиране на процесите.

Ще бъде трудно да се надмине ClickUp в това отношение, но нека видим как monday се представя по отношение на консолидирането и интеграцията на приложения.

Ключови характеристики на monday

Към момента знаем, че monday не вярва в методологията „всичко на едно място“. Въпреки че много от продуктите му превъзхождат много от конкурентите си в конкретните си категории, тази стратегия ще създаде решения за компании, които се борят да намалят постоянно разширяващите се технологични стекове.

Въпреки това, monday донякъде компенсира този недостатък чрез многобройните си интеграции. Можете да избегнете преминаването между различни приложения, като използвате една от над 200-те интеграции на monday с популярни работни инструменти като Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom и други. Така че, макар да не можете да намалите броя на необходимите ви инструменти, поне можете да съхранявате по-голямата част от работата си в един или два раздела на браузъра си на ден. 😇

Кой инструмент осигурява по-добра технологична консолидация?

ClickUp революционизира идеята за технологична консолидация с своя авангарден подход „всичко в едно“. Подход, който monday последователно отказва да приеме, дори и при продължаващото развитие на изискванията на съвременното управление на проекти.

Макар че няма нищо лошо в по-голям технологичен стак или в необходимостта да разчитате на няколко продукта, това се отклонява от по-модерните тенденции в работата и със сигурност не е най-ефективното решение. Ще загубите ценно време, превключвайки между различни инструменти, управлявайки множество прозорци и следейки многото си пароли, вдъхновени от имена на домашни любимци. Или по-лошо – ще загубите значителна част от месечния си бюджет, плащайки за инструменти, от които просто нямате нужда.

Избирайки ClickUp, ще увеличите въздействието, приходите и възвръщаемостта на инвестициите на вашия технологичен стек, като същевременно:

Поддържане на всички необходими функции

Обединяване на работните процеси и намаляване на административните разходи

Интегриране с практически всеки друг инструмент

Преминаване към по-удобни за ползване среди

Подобряване на съгласуваността и ефективността на организацията

Така че, да, ClickUp е нашият ясен шампион в тази категория. 🏆

Вече сте потребител на Monday.com? Импортирайте задачи от Monday.com в ClickUp!

Обслужване на клиенти

Какъв е смисълът да имате толкова много динамични функции, ако не знаете как да ги използвате правилно? Или по-добре – какво правите, ако срещнете затруднения при въвеждането на екипа си или при изучаването на нова функция?

Ето защо поддръжката на клиенти е от ключово значение. 🔑

Ключови функции на ClickUp

ClickUp се ангажира да предоставя първокласна 24/7 поддръжка на клиенти напълно безплатно. Независимо дали сте опитен потребител, включвате екипа или преценявате опциите си за управление на проекти, ClickUp ще бъде на разположение, за да ви помогне в случай на нужда.

Всичко започва в Центъра за помощ на ClickUp – вашият център за всичко, свързано с поддръжка, обучение, инструкции и др. Непредвидени предизвикателства могат да възникнат навсякъде и по всяко време, и ClickUp разбира това. Решението? Да отговори на нуждите на клиентите, като им даде възможност да преминат към Центъра за помощ за броени секунди. Независимо дали това е в тяхното работно пространство, от вашия браузър или от която и да е уеб страница на ClickUp.

Станете свой собствен експерт по работната среда с стотици курсове, обучения и уебинари, за да станете още по-продуктивни с ClickUp.

Оттам можете да въведете въпроса си в лентата за търсене, да се свържете с екипа за поддръжка чрез чат или да разгледате другите четири опции за документация на ClickUp:

ClickUp API : Бърз достъп до ценна документация за създаване на персонализирани интеграции и подобряване на вашето преживяване с платформата ClickUp, използвайки публичния интерфейс за програмиране на приложения (API).

ClickUp University : Независимо от функцията, случая на употреба или категорията, ClickUp University има курс за това! Намерете подбрани курсове, създадени да ви помогнат да овладеете всеки аспект на работното си пространство, да увеличите производителността си и да усъвършенствате уменията си.

Уебинари : Идеални за екипи, които са нови в ClickUp, уебинарите разширяват решенията при поискване, за да отключат пълния потенциал на вашето работно пространство. Тези безплатни ресурси могат да се гледат (и прегледат отново) по ваше удобство с визуални примери за употреба за по-включващо учебно преживяване.

Библиотека с шаблони на ClickUp : Стартирайте всеки процес в ClickUp с напълно персонализирани шаблони, пригодени за всеки случай на употреба. Тези шаблони служат като сигурен отправна точка, която да ви насочи в следващите ви стъпки, спестявайки ви време и усилия, като същевременно гарантира ефективност.

Не сте сами в това! С многото опции за поддръжка на клиенти на ClickUp, вашият личен асистент за успех е само на едно кликване разстояние.

Ключови характеристики на monday

Подобно на ClickUp, monday разполага с обширен център за помощ, който отговаря на практически всеки въпрос. Но за разлика от ClickUp, ресурсите за поддръжка, като например чат на живо, са достъпни само за платени клиенти и достъпът до тях се осъществява чрез вашия акаунт.

Освен това, центърът за помощ на monday предлага почти всички други форми на поддръжка. Независимо дали търсите подробна документация, видеоклипове с инструкции, решения за конкретни случаи или дори форум на общността, за да се свържете с други потребители.

Все още не намирате услугата, от която се нуждаете? Въведете въпроса си директно в лентата за търсене на центъра за помощ на monday, за да видите списък с свързани резултати. Просто не се учудвайте, ако резултатите от търсенето ви отведат до същия формуляр за контакт с търговския отдел. 💸

Кой инструмент предлага по-добра поддръжка на клиенти?

На хартия monday и ClickUp изглеждат като че ли имат сходни ресурси за поддръжка на клиенти:

Център за всеобхватна помощ

Възможности за обучение като семинари на живо, онлайн курсове и уебинари

Готови за употреба шаблони за различни случаи на употреба

Чат на живо с определени специалисти по обслужване на клиенти

В този случай решаващият фактор се свежда до инклузивността.

ClickUp предлага едно и също ниво на висококачествена и подкрепяща помощ за всички. Не само за платените си клиенти. Това не само помага на потребителите на безплатния план на ClickUp да се възползват от същата продуктивност като всеки друг екип, но и помага на новите и потенциалните клиенти да вземат по-уверени решения относно това дали ClickUp е подходящ за тях.

ClickUp за победата! 🥇

Цени

Бюджетът е един от най-важните фактори при избора на следващия ви софтуер за управление на проекти. Цената трябва да е подходяща. В противен случай вероятно това не е най-добрият избор за вас.

Все пак е важно да имате предвид не само крайната цена, когато избирате ценови план. ClickUp и monday са силни инструменти за управление на проекти, но се уверете, че получавате функциите, от които се нуждаете, от плана, който отговаря на вашия бюджет.

Ценови опции на ClickUp

ClickUp предлага пет ценови опции с набор от достъпни функции за всеки екип, независимо от неговите нужди или бюджет.

Безплатен план завинаги : достъп до библиотеката с шаблони на ClickUp, неограничен брой задачи, множество интеграции, проследяване на времето, ClickUp Docs, Whiteboards, Everything view, чат в реално време и др.

Неограничен план (7 долара на потребител на месец): изглед на формуляри, цели, неограничен брой табла, неограничен брой персонализирани полета и др.

Бизнес план (12 долара на потребител на месец): (12 долара на потребител на месец): Управление на натоварването , мисловни карти, персонализиран износ, разширени автоматизации и др.

Business Plus (19 долара на потребител на месец): подзадачи в множество списъци, условна логика във формуляри, персонализирани разрешения, подобрени автоматизации и API и др.

План за предприятия (свържете се с екипа по продажбите на ClickUp за персонализирани цени): бели етикети, MSA & HIPAA, персонализирани изгледи по подразбиране и др.

Освен това ClickUp предлага безплатна пробна версия за всеки нов или настоящ потребител, за да тестват ClickUp AI и да видят как може да направи работния им живот още по-продуктивен. А когато сте готови да се ангажирате, можете да добавите ClickUp AI към всеки платен план за само 5 долара на потребител на месец. 🦾

Ценови опции на monday

monday предлага редица ценови опции за всеки от своите продукти. За да бъдем по-ясни, ще се фокусираме върху управлението на проекти.

Безплатно (до два места): До три табла, неограничен брой документи, над 200 шаблона, повече от 20 типа колони и др.

Basic (8 долара на месец за всеки потребител): неограничен брой зрители, неограничен брой елементи (подобни на задачите в ClickUp), 5 GB пространство за съхранение, един табло и др.

Стандартен (10 долара на месец за всеки потребител): изгледи на времевата линия, диаграмата на Гант и календара, достъп за гости, автоматизации, интеграции, допълнителни функции на таблото и др.

Pro (16 долара на месец за работно място): проследяване на времето, допълнителни автоматизации и интеграции, изглед на диаграми, зависимости и др.

Enterprise (свържете се с нас за персонализирана цена): Разширени отчети и анализи, многостепенни разрешения, сигурност на корпоративно ниво и др.

Ако искате да получите достъп до monday work management, CRM, dev, WorkForms или Canvas, уверете се, че сте на специфичната страница на продукта и сте избрали подходящия план, преди да се ангажирате.

Кой е по-добрият инструмент – Monday или ClickUp?

Резултатите са готови! В крайното съревнование между monday и ClickUp, кой ще спечели златото?

Нека да припомним.

ClickUp и Monday са ясни лидери в управлението на проекти, но за екипи, които дават приоритет на растежа, сътрудничеството и производителността, има само един избор. И този избор е ClickUp. 🥇

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

Макар и двата инструмента да имат някои сходства, всеобхватният подход, достъпността, функционалността и поддръжката на ClickUp създават цялостни решения за екипи от различни индустрии. Без да ви налагаме допълнителни продукти, добавки или ъпгрейди, за да го постигнем.

Това не означава, че monday не е чудесен инструмент за управление на проекти за екипи, но стратегията му за отделни продукти не може да предостави същото ниво на персонализация или лекота на използване като ClickUp.

И нека не забравяме ClickUp AI, единственият AI инструмент, базиран на роли, който е много повече от помощник при писане. С персонализирани подсказки за по-целенасочени резултати, повторно подсказване, обобщаване на задачи и функции за превод, можете да се възползвате от мощността на ClickUp AI от всяка точка на работното си пространство.

Най-добрата ви работа се случва в ClickUp

Готови ли сте да възвърнете производителността си и да революционизирате начина, по който се справяте с работата си? Тогава сте готови за ClickUp. ✅

С ClickUp функциите, от които се нуждаете, са достъпни веднага, дори и в безплатния план Free Forever. Не на последно място, всеки потребител има достъп до библиотеката с шаблони, интеграциите, центъра за помощ и седмичните актуализации на функциите на ClickUp, за да персонализира и усъвършенства работния си опит.