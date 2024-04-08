Airtable срещу Google Sheets: окончателното съревнование между електронните таблици

Трудностите при намирането на необходимите данни могат да понижат значително производителността. Това е като да търсите игла в купа сено. Нивото на фрустрация се повишава още повече, когато данните ви са разпръснати, неорганизирани и неуправляеми.

В света на ефективното управление на данни електронните таблици са незаменими помощници, които предлагат структурирана среда с колони, редове и полета, за да поддържат информацията ви подредена. 🧹

Имаме два шампиона в управлението на данни: Airtable и Google Sheets. Тези инструменти са известни с това, че правят повече от необходимото, като ви помагат да въвеждате данни и да автоматизирате задачи, да оптимизирате споделянето и да улеснявате съвместното редактиране. Не се заблуждавайте обаче от очевидната им прилика – те имат и уникални предимства и функции.

Кой софтуер ще излезе победител в крайното съревнование? Airtable или Google Sheets? Нека се впуснем в техните отличителни функции, претеглим плюсовете и минусите и добавим и един инструмент с дива карта за добър резултат!

Какво е Airtable?

Airtable е динамично съчетание между електронна таблица и база данни, което предлага най-доброто от двата свята в един лесен за използване интерфейс. То ви дава контрол да управлявате данните си по начин, който максимизира ефективността, оптимизира процесите и адаптира решенията към вашите специфични изисквания. ✨

Тази уникална платформа позволява на потребителите на Airtable без усилие да създават сложни връзки между точките с данни. Нейните персонализирани изгледи, усъвършенствани филтри и инструменти за сътрудничество са идеални за управление на проекти и проследяване на запаси.

Airtable прави още една крачка напред с решения като разнообразни типове полета, библиотека с готови за употреба шаблони за електронни таблици и интеграции с популярни инструменти.

Възможностите за съхранение на данни са почти неограничени. Съхранявайте всякакви данни в записи, създавайте препратки между таблици, персонализирайте начина, по който се представя информацията ви, и дори внедрявайте автоматизация за ефективно управление на данните.

Платформата служи и като календар и Kanban табло, което я прави всеобхватно решение за изпълнение на задачите.

Характеристики на Airtable

Какво отличава Airtable като предпочитано средство за безброй компании? Нека разкрием отговора, като разгледаме неговите отличителни функции. 🕵

1. Споделяне на данни и интеграции

Airtable се отличава с безпроблемно споделяне на файлове и данни, а тази удобна функция е достъпна дори в безплатната версия!

С настолните и мобилните приложения на Airtable за iOS и Android вашите файлове са достъпни от практически всяко място. Ограниченията за съхранение на файлове също са доста щедри. 🗃️

Когато става въпрос за споделяне на данни от електронни таблици, Airtable предлага многобройни опции. Можете да:

Създавайте линкове за споделяне с различни разрешения за преглед Вградете базата си Airtable в уебсайта си Използвайте API ключа на Airtable на вашата база, за да персонализирате приложението си.

Подобрете съществуващите си работни процеси в базата данни Airtable, като интегрирате приставки на приложения на трети страни чрез Blocks. За да разширите възможностите си, можете да се обърнете към Workato, Zapier, Automate. io или Integromat, за да свържете безпроблемно Airtable с над 1000 уебсайта и приложения.

2. Множество изгледи на задачите

Airtable предлага осем изгледа на проекти, което ви позволява бързо да променяте начина, по който се представят данните ви.

Започнете с изглед на списък, за да получите ясна и изчерпателна представа за работата си. Това е като да имате цялостна картина и подробни детайли на едно място, което значително повишава ефективността на екипа ви.

Искате да видите как различните части от работата ви се вписват една в друга? Изгледът „Времева линия“ е вашият персонализиран помощник за проследяване на ресурси, събития и проекти.

Airtable разполага и с Kanban View, така че можете лесно да следите напредъка, заинтересованите страни и други важни резултати в удобен за ползване и персонализируем интерфейс. Този изглед показва задачите ви като карти и ви позволява да ги управлявате с проста действие „плъзгане и пускане”. 🖱️

Използвайте Gantt View, за да следите процесите и да спазвате сроковете. Тя ви позволява да планирате дейности, зависимости между задачите и етапи, което опростява управлението на многоетапни проекти.

3. Създаване на приложения

Airtable ви позволява да създавате персонализирани приложения без кодиране въз основа на съществуващите ви данни. Независимо дали искате да създадете приложение от нулата, използвайки родната платформа, или да се възползвате от удобните им шаблони за приложения, изборът е ваш.

Създаването на безупречни приложения е лесно с Interface Designer. Той е достъпен за всеки, независимо от техническите познания. Можете лесно да създавате персонализирани интерфейси, използвайки компоненти с функция „плъзгане и пускане“, които отговарят на нуждите на вашата компания, и да актуализирате интерфейса за секунди, когато изискванията се променят. 🎨

Създавайте лесно персонализирани работни процеси с готовите шаблони на Airtable, пригодени за случаи като проследяване на проекти, планиране на събития или пускане на нов продукт. Библиотеката с шаблони обхваща широк спектър от категории, от маркетинг и човешки ресурси до нестопански организации и недвижими имоти.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип : 20 $/месец на потребител

Бизнес : 45 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Какво е Google Sheets?

Google Sheets следва традиционния стил на електронните таблици. Можете да го разглеждате като онлайн версия на Microsoft Excel – може би не се отличава с особено атрактивен външен вид, но е лесен за използване. Придържа се към познатото оформление с редове, колони и клетки, което го прави идеален избор за основни задачи като събиране на данни и елементарни изчисления.

Платформата се отличава, когато има много потребители и екипи, които работят съвместно. Тя позволява на няколко души да работят едновременно върху една и съща електронна таблица, като можете да виждате редакциите им в реално време, а всяка промяна се запазва автоматично.

Google Sheets може да улесни анализа на данните ви и да намали вероятността от грешки с функции като автоматично попълване и предложения за формули, които ви помагат да обработвате числата по-ефективно. ⚡

Той се интегрира безпроблемно с приложенията на Google, така че можете лесно да анализирате данни от Google Forms в Sheets или да вмъкнете диаграми от Sheets в Google Slides и Docs.

Вижте Google Sheets срещу Excel!

Функции на Google Sheets

Чудите се какво прави Google Sheets толкова популярен сред потребителите? Присъединете се към нас, за да разгледаме отблизо най-забележителните му функции. 👀

1. Разгледайте

Функцията Explore използва силата на машинно обучение, за да генерира без усилие диаграми и таблици на Гант и да предоставя отговори на вашите въпроси, свързани с данни. Освен това, тя ви позволява да автоматично актуализирате избрани данни.

Представете си, че проследявате месечните си продажби и вашата електронна таблица е пълна с данни. С функцията „Explore“ можете да задавате въпроси като „Какъв е общият приход за продукт А, продукт Б или продукт В?“ и тя ще ви даде бързи отговори, превръщайки данните ви в полезна информация.

В страничната лента ще намерите текстово поле, в което можете да въведете вашите въпроси, а то ще ви даде отговорите. Когато превъртите по-надолу в панела „Explore“, ще видите списък с предложени графики, свързани с вашите данни. Независимо дали се нуждаете от пивотна таблица, кръгова диаграма или лентова диаграма, можете да изберете тази, която отговаря на вашите изисквания. 📊

2. Онлайн и офлайн редактиране

Вместо старомодното изпращане на документи по имейл до няколко души, Google Sheets позволява на много потребители да отварят и редактират един и същ документ едновременно. Всеки може да вижда промените, направени от другите, и всички модификации се запазват автоматично на сървърите на Google.

Google Sheets предлага и удобна функция за чат в страничната лента, която позволява на сътрудниците да обсъждат редакциите и да дават мнение за конкретни промени в реално време. А ако има редакции, които искате да прегледате или отмените, функцията Revision History ви покрива.

Платформата поддържа дори офлайн редактиране, независимо дали използвате настолен компютър или мобилно приложение. Всичко, от което се нуждаете, е разширението Google Docs Offline Chrome за настолен компютър или мобилното приложение Google Sheets и сте готови. 👌

3. Автоматично попълване

Google Sheets опростява процеса на въвеждане на данни чрез въвеждането на функцията за автоматично попълване. Тя ви позволява автоматично да въвеждате данни, които следват определен модел, или да използвате стойности, които сте въвели преди, като референтни точки. 👨🏻‍💻

Да предположим, че имате списък с дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда и т.н. Вместо да въвеждате всеки ден ръчно, можете да използвате функцията за автоматично попълване. Ето как:

Въведете първите два дни от седмицата в електронната си таблица Изберете тези две клетки и, когато преместите курсора върху долния десен ъгъл, наблюдавайте как той се превръща в черен знак плюс (+). След като видите това, кликнете и плъзнете надолу или настрани по клетките, за да определите диапазона за дните от седмицата. Когато освободите бутона на мишката, Google Sheets автоматично ще попълни съседните клетки, благодарение на разпознаването на модели.

Автоматичното попълване работи чудесно и за числа и други текстови вписвания. Можете да го използвате за номерирани списъци, месеци от годината или дори изчисления.

Цени на Google Sheets

Безплатно

Business Standard: 12 долара на месец на потребител

Airtable срещу Google Sheets: сравнение на функциите

Google Sheets и Airtable са удобни инструменти за работа с електронни таблици, създадени да улесняват живота на отделни лица и екипи. Въпреки че имат общи характеристики като автоматизация и съхранение на данни в облак, всяка от тях има свои уникални предимства. Airtable е по-скоро динамична база данни, докато Google Sheets е просто електронна таблица.

Сега нека се впуснем в техните общи функции и да видим коя заслужава короната. 👑

1. Бази данни и електронни таблици

Google Sheets е типичният софтуер за електронни таблици за създаване, редактиране и съвместна работа по електронни таблици онлайн. Той разполага с всички основни функции за управление на данни, от основни функции като въвеждане на данни, формули и форматиране на клетки до инструменти за визуализация на данни като диаграми и графики, които опростяват анализа.

От другата страна на ринга е Airtable, която комбинира функциите на електронна таблица и база данни. Тя отговаря на различни бизнес нужди като проследяване на запаси, планиране на събития и управление на проекти. Това, което я отличава, е способността й да обработва големи обеми данни и да представя изгледи като Календар, Канбан и Мрежа. Освен това можете да създавате релационни бази данни за сложни взаимоотношения между данни. 🔗

В този сблъсък ще го наречем равенство. Airtable е страхотен като хибрид между електронна таблица и база данни, докато Google Sheets печели, когато става въпрос за традиционно управление на електронни таблици.

2. Управление на задачи и проекти

Airtable е шампионът в управлението на задачи и проекти. Приложението разполага с мощни функции и предлага галерия от шаблони за задачи, вариращи от планиране на проекти до проследяване на напредъка и комуникация в екипа. Освен това, то ви предоставя различни гледни точки, което улеснява наблюдението на задачите и проследяването на напредъка.

От друга страна, имаме Google Sheets, създаден предимно за работа с големи масиви от данни, но с някои персонализации може да служи като приличен електронен табличен документ за управление на проекти. Можете да създадете проект и да настроите колони за задачи, статус, отговорни лица и крайни срокове, както и да добавите падащи менюта, за да променяте лесно статуса. ✅

Все пак, в този кръг Airtable излиза начело благодарение на по-усъвършенстваните си функции за управление на задачи и проекти.

3. Функции за сътрудничество

Airtable и Google Sheets са фантастични, когато става въпрос за съвместна работа в екип.

Google Sheets се отличава с поддържането на комуникацията. Можете да добавяте коментари, да отговаряте, да редактирате, да разрешавате проблеми и да чатите с вашите сътрудници, докато работите заедно върху един и същ лист. Приложението проследява всяка промяна в вградената история на ревизиите, което ви дава свободата да прегледате предишни версии. А за допълнително удобство има прозорец за чат в страничната лента. 💬

В Airtable има подобна платформа за съвместна работа. Можете да оставяте коментари, да прикачвате файлове и дори да споменавате други хора в коментарите, за да поддържате отворени каналите за комуникация. Освен това, удобната функция „История на ревизиите“ ви позволява да проследявате всяка промяна, направена в даден запис. Задайте разрешения, за да контролирате кой има достъп до данните.

Макар и двата инструмента да имат общи функции за съвместна работа, като редактиране в реално време, коментиране и история на промените, Airtable печели кръга, тъй като неговите функции за съвместна работа са малко по-стабилни. Той предлага допълнителни предимства, като споменавания и прикачени файлове, което прави работата в екип много по-лесна.

Airtable срещу Google Sheets в Reddit

Обърнахме се към Reddit , за да чуем какво мислят запалените потребители на електронни таблици за сблъсъка между Airtable и Google Sheets. Има консенсус, че и двете платформи работят добре, но имат различни основни функции – Google Sheets е класическа електронна таблица, докато Airtable е динамична база данни.

Един потребител посочи защо предпочита Airtable:

„Airtable е по-мощен начин за организиране, съхранение и подреждане на силно структурирани данни. Това включва, разбира се, и способността му да функционира като релационна база данни. Но дори и без това, използването на изгледи, групи и филтри е много по-бързо, по-чисто и далеч по-интуитивно, отколкото в Google Sheets или други конкурентни продукти.“

Друг изрази подкрепата си за Google Sheets:

„Airtable не замества обичайните приложения за електронни таблици, не можете лесно да маркирате клетките с цветове или да подчертавате определени части. Формулите са сложни и не са толкова лесни, колкото в приложения като Zoho Sheets или Google Sheets. Не можете също така лесно да компресирате данните в подстраница или да ги организирате извън определения обхват на всеки тип изглед на таблото.”

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Airtable и Google Sheets

Когато става въпрос за избор между Google Sheets и Airtable, всичко се свежда до намирането на идеалния вариант. Google Sheets предлага простота с лесните за използване функции на електронните таблици. От друга страна, Airtable поема ролята на гъвкава база данни, предлагаща лесно споделяне на данни и множество изгледи на задачите.

Ами ако не искате да избирате между двете? ClickUp е всеобхватното решение, което съчетава и двете функции, като служи като гъвкава база данни и мощен електронен табличен процесор. Независимо дали търсите централизирано място за съхранение на данните си или начин да се потопите в подробни таблици, ClickUp е точно за вас!

Организирайте работата си, управлявайте проекти и автоматизирайте повтарящи се задачи с ClickUp.

Тази лесна за използване платформа опростява организацията на данните с автоматизация и прецизно проследяване на задачите. Освен това поддържа сътрудничество в реално време и разполага с полезен AI асистент!

Нека разгледаме някои от любимите функции на потребителите, които утвърждават ClickUp като най-добрата алтернатива на Airtable и Google Sheets.

1. Управление на основни данни с изглед на таблица в ClickUp

Плъзгайте и пускайте задачи в табличен изглед на ClickUp за лесна организация

Станете професионалист в управлението на данни с ClickUp Table view — това е като да имате най-доброто от електронните таблици и динамичните визуални бази данни на една ръка разстояние. Независимо дали управлявате инвентар, проследявате данни за клиенти или се занимавате с подробен списък със задачи, тази функция ви подкрепя! 💪

Създавайте връзки между задачи, документи и зависимости, за да поддържате работата си организирана безпроблемно. Имате нужда от бързи промени? Редактирайте задачи в масов режим, експортирайте данни от таблици или генерирайте линкове за споделяне за сигурно сътрудничество с външни партньори.

Създайте персонализирани полета, за да записвате всякаква необходима информация, било то напредък по задачите, приоритети, оценки на продукти или прикачени файлове.

Независимо дали управлявате задачи на екипа или лични проекти, ще се почувствате като професионалист с различни опции за филтриране и групиране. Настройте изгледа си, като скриете или закрепите колони, за да оптимизирате проследяването. А за максимална гъвкавост, възползвайте се от колоните с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете перфектния изглед.

2. Насърчавайте редактирането в реално време от екипа в ClickUp Docs

Сътрудничество в реално време и съхранение на данните ви на едно място с ClickUp Docs

Управлявайте задачите без усилие, поддържайте организация и насърчавайте сътрудничеството с ClickUp Docs — уникалната функция за управление на документи на платформата.

Docs ви дава възможност да създавате, редактирате и споделяте документи, свързани с конкретни задачи и проекти, с вашия екип и заинтересованите страни.

Можете да дадете възможност на членовете на екипа да редактират документи, свързани със задачите, и да сътрудничат в реално време, независимо къде се намират. Споделете своите мисли и идеи в коментарите, възлагайте задачи на членовете на екипа и преобразувайте текста в проследими задачи, за да поддържате организация. Освен това можете да добавяте джаджи, за да променяте статуса на проектите и да възлагате задачи, без да напускате документа. 🎯

След като сте завършили даден документ, можете безпроблемно да го свържете с задача, като по този начин подобрите организацията и централизирате работните си процеси. Всеки елемент в ClickUp Docs може да се персонализира, така че можете да адаптирате документите си, за да съответстват на вашите задачи, проекти и цялостната динамика на екипа.

3. Спестете време с ClickUp Automations

Спестете време при повтарящи се задачи с помощта на ClickUp Automations

Кажете сбогом на отнемащите време задачи и се потопете в това, което наистина има значение, с ClickUp Automations. Имате на разположение палитра от над 100 автоматизации, от които да избирате, което улеснява оптимизирането на работните процеси, справянето с рутинните задачи и гладкото управление на предаването на проекти.

Възползвайте се от предварително създадените автоматизации или ги персонализирайте, за да отговарят напълно на вашите нужди. Освен това можете лесно да създавате нови задачи и да установявате ясни стандартни оперативни процедури в екипа си, без да се напрягате.

Можете също така автоматично да възлагате задачи, да добавяте коментари и да променяте статуса. Поддържайте работата си в движение, като автоматично коригирате възложените задачи и приоритетите или прилагате етикети и шаблони, когато настъпи промяна в статуса. 🤩

Освен това, ClickUp Automations се интегрира добре с външни приложения като Google Sheets и Airtable, обединявайки всички ваши задачи и операции в едно общо работно пространство.

ClickUp: Вашият едностопен магазин за оптимизирани работни процеси

Не трябва да се задоволявате с нищо по-малко от най-доброто, когато избирате платформа за електронни таблици – а ClickUp е най-практичната алтернатива на Google Sheets и Airtable. Тя революционизира играта, като опрости най-добрите функции в един лесен за ползване дизайн.

С над 1000 интеграции, повече от 15 изгледа на проекти и множество предварително проектирани шаблони, ClickUp извежда съхранението и управлението на данни на съвсем ново ниво. 📈

Готови ли сте да се впуснете? Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp и започнете да откривате неговите безкрайни възможности!