15-те най-добри софтуерни инструмента за екипна работа през 2025 г.

Независимо дали работите от дома, от офиса или от тропически остров с размазан фон в Zoom, вие използвате софтуер за екипна работа, за да свършите работата си. ?

Инструментите за екипно сътрудничество варират по сложност, функционалност и тип, но всички те имат обща цел – да помогнат на екипите да работят по-добре заедно. Въпреки че движението за работа от дома допринесе за огромната популярност на тези инструменти, те доказаха своята стойност!

В момента повече от половината работодатели все още използват инструменти за сътрудничество, за да комуникират със служители, клиенти, заинтересовани страни и други. Всъщност вероятно вече използвате софтуер за сътрудничество в реално време в ежедневната си работа.

И все пак, ефективната работа в екип и комуникацията все още са едни от най-трудните препятствия, които трябва да се преодолеят, особено за мултифункционалните екипи.

Ако сте в тази ситуация, тогава е време за промяна. ?

Тъй като управлението на съвместната работа попада в толкова широка и обширна категория, става все по-трудно да се намери инструментът, който най-добре отговаря на стила на работа, случая на употреба, размера, нуждите на индустрията и процесите на вашия екип. Но сте попаднали на правилното място!

Вече сме проучили и тествали 15 от най-добрите софтуера за екипна работа за всякакви случаи. Независимо какво търсите в следващия си инструмент, ние разполагаме с подробно описание на функциите, предимствата и недостатъците, оценки и рецензии, за да започнете търсенето на софтуер по най-добрия начин.

Какво трябва да търсите в софтуера за екипна работа?

Софтуерът за екипно сътрудничество е много повече от обикновено директно съобщение или бърз имейл.

Това означава, че намирането на най-добрия инструмент за сътрудничество за вашия екип започва с пълно разбиране на това, което търсите от продукта: Запитайте се:

Над какви проекти работи екипът? Инструментите за сътрудничество, които помагат на екипите Инструментите за сътрудничество, които помагат на екипите за управление на строителни проекти , се различават значително от тези, използвани от софтуерните инженери, и същото важи за отделите по човешки ресурси в сравнение с екипите по продажбите.

Какъв е размерът на вашия екип и бюджет? Много инструменти се таксуват на потребител, на месец. Така че, ако плащате над 10 долара на потребител, на месец за повече от 200 души за софтуер, който хората не желаят да използват, няма да видите незабавните резултати, на които се надявате.

Какъв конкретен проблем ще реши този инструмент? Търсите ли начин да се свържете бързо с екипа или Търсите ли начин да се свържете бързо с екипа или да редактирате документи заедно? Идеалният инструмент може да прави едното или и двете неща!

Отговорите на тези въпроси ще ви насочат в правилната посока. Но как да различите висококачествения софтуер от останалия? Търсете функции като следните:

Коментари в низове, чатове и незабавни съобщения

Присвоени коментари или @споменавания

Снимки на екрана, записи на екрана или видеоконференции

Визуално атрактивни персонализирани статуси, етапи на проекти и зависимости между задачите

Съвместна работа или редактиране на живо в документи, таблици, задачи и др.

Функции, насочени към постигане на цели

Софтуер за цифрова бяла дъска или функции за мозъчна атака

Множество интеграции

И още много други!

Да, всички тези функции можете да намерите в един софтуер за екипна работа. Но не всеки инструмент изпълнява тези функции еднакво добре, а ние сме тук, за да ви помогнем да отсеете инструментите, които просто не са подходящи за вас.

15-те най-добри софтуера за екипна работа

Възможностите са безкрайни, когато става въпрос за ефективен софтуер за екипна работа, затова е добре да имате пред себе си най-добрите съвети, анализи и алтернативи на софтуера, които да ви помогнат в търсенето!

Използвайте този подробен списък, за да сравните функциите, предимствата и недостатъците, цените и отзивите за 15-те най-добри софтуера за сътрудничество за всеки екип.

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е единственият инструмент за продуктивност, който е достатъчно мощен, за да обедини цялата ви работа в различни приложения в една централизирана платформа за сътрудничество. Този инструмент предлага цялостни решения за екипи от всякакъв размер с богат набор от персонализирани функции, които ви помагат да спестите време и да оптимизирате процесите, независимо дали общувате със заинтересовани страни, съгласувате цели или контролирате графиците на проектите.

Сътрудничеството е в основата на всяка функция на ClickUp, с множество вградени инструменти за разработване на идеи от начало до край заедно с екипа, след което визуално да предадете напредъка, докато реализирате плановете си. Освен това има над 15 начина да видите работата си в ClickUp, включително уникалния изглед „Чат“, който обединява всички relevante разговори в един удобен център.

Няколко членове на екипа работят съвместно върху един документ без припокриване в ClickUp Docs

Най-добрите функции на ClickUp

Обединяването на мултифункционални екипи никога не е било по-лесно благодарение на шаблона за мултифункционални проекти по отдели на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение... засега.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 5670 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3540 отзива)

2. Slack

чрез Slack

Една от най-добрите функции на Slack е сигурната комуникация в реално време с членове на екипа, външни партньори или клиенти. Функцията за директни съобщения на платформата е полезна, когато имате краен срок или се опитвате да решите спешен проблем.

Чрез груповите канали членовете на екипа могат да общуват, да споделят новини и да дават обратна връзка по проектите. Дори когато работят дистанционно, хората могат да поддържат връзка и да са в синхрон. Можете да създадете различни канали за различни теми, проекти или екипи, което улеснява намирането на подходящи дискусии.

Понякога каналите в Slack стават препълнени. Множеството теми, свързани с един и същ проект, изискват допълнителни разяснения. Постоянните прекъсвания ви отвличат от работата. За да постигнете най-добри резултати с Slack, свържете го с други инструменти за сътрудничество или софтуер за управление на задачи, за да повишите производителността.

Ако искате да управлявате проекти и задачи директно в Slack, разгледайте интеграцията на Slack с ClickUp!

Най-добрите функции на Slack

Системни роли за класифициране на член на екипа като администратор за управление на Slack акаунти или неадминистратор

Канали за създаване на централизирани, споделени пространства за разговори, файлове и хора

Workflow Builder за автоматизиране на рутинни действия и комуникация

Срещи и клипове с аудио и видео опции

Ограничения на Slack

Ограничени възможности за персонализиране в индивидуалните настройки

Поддръжката за предотвратяване на загуба на данни е функция на плана Enterprise.

Цени на Slack

Безплатен план

Професионален план : 7,25 $/месец на човек, фактурира се ежегодно

План Business+ : 12,50 $/месец на човек, фактурира се ежегодно

Enterprise Grid plan: Свържете се със Slack за цени

Оценки и рецензии за Slack

Capterra: 4,7/5 (над 22 000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 30 000 отзива)

Сравнете Microsoft Teams и Slack и Slack и Asana!

3. Google Workspace (Документи, Таблици, Презентации)

чрез Google Workspace

Google Workspace (по-рано известен като G Suite) е набор от инструменти за сътрудничество в облака, предлагани от Google. Приложения като Google Docs, Google Sheets и Google Slides позволяват на членовете на отдалечени екипи да работят заедно отвсякъде и по всяко време.

За да сътрудничите в Google Docs, Sheets и Slides, поканете други хора да преглеждат или редактират документ, като споделите линк или изпратите покана по имейл. Щом получат достъп, ще можете да виждате курсора им и всички промени, които правят, в реално време. Можете също да комуникирате със сътрудниците си, като използвате вградените инструменти за коментари и предложения. Историята на ревизиите ви позволява да се върнете назад и да видите как се е променял документът с течение на времето.

Разгледайте най-добрите алтернативи на Google Docs !

Най-добрите функции на Google Workspace (Документи, Таблици, Презентации)

Лесни за управление контроли за споделяне с различни разрешения (редактиране, преглед или добавяне на коментари)

Коментирайте и редактирайте в реално време с членове на екипа или външни партньори.

Неограничена история на ревизиите, за да отмените всякакви промени

Формати .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt или .html

Ограничения на Google Workspace (Документи, Таблици, Презентации)

Времето за зареждане зависи до голяма степен от интернет връзката, особено при големи файлове.

Предварително дефинираните шаблони и оформление ограничават възможностите за персонализиране.

Цени на Google Workspace

Docs, Sheets и Slides са безплатни с акаунт в Google.

Оценки и рецензии за Google Workspace

Capterra: 4,6/5 (над 40 000 отзива)

G2: 4,7/5 (над 14 000 отзива)

4. Zoom

чрез Zoom

Zoom е платформа за видеоконференции, която позволява на всеки да провежда виртуални срещи, уебинари и видео чат. Тя включва функции като споделяне на екран, запис и стаи за почивка и достъпът до нея е възможен чрез уеб браузър или чрез мобилни и настолни приложения. Платформата е проектирана да улеснява комуникацията и сътрудничеството от разстояние, което я прави идеален избор за софтуер за сътрудничество в предприятията.

Едно от основните предимства на Zoom е лекотата на употреба. Zoom е лесен за използване и не изисква специални технически познания за настройка и употреба. Освен това Zoom предлага широка гама от функции, което го прави универсален инструмент за различни случаи на употреба, като общи събрания, сесии за планиране на проекти и виртуални събития!

Най-добрите функции на Zoom

Team Chat за сътрудничество извън виртуалните срещи и телефонните разговори

Подбрана библиотека с виртуални фонове за персонализиране на срещите

Специализиран пазар за приложения, интеграции и API

Онлайн бяла дъска за обмен на идеи

Ограничения на Zoom

Броят на участниците в срещите е ограничен, дори и при платените планове.

Не е подходящ като инструмент за дългосрочно управление на проекти.

Цени на Zoom

Zoom предлага лични и бизнес планове срещу заплащане в зависимост от отрасъла или необходимия продукт на Zoom.

Оценки и отзиви за Zoom

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 50 000 отзива)

5. Figma

чрез Figma

Figma е браузър-базиран инструмент за дизайн на интерфейс, който позволява на екипите да си сътрудничат в реално време при разработването на уебсайтове, мобилни приложения и други цифрови продукти. Платформата има за цел да подобри сътрудничеството и производителността на дизайнерските екипи. Тя позволява лесно споделяне и обратна връзка по дизайните, за да се поддържа синхрон и да се ускори работата.

Друго предимство на Figma е достъпността му. Figma е базиран на браузър, така че не е необходимо да изтегляте никакъв софтуер. Можете да работите по проектите си отвсякъде и да ги споделяте с членовете на екипа, заинтересованите страни и клиентите!

С помощта на усъвършенстваните функции на Figma дизайнерите могат да създават спецификации за дизайн, да предават проекти на разработчиците и да експортират код, което улеснява разработчиците при реализирането на проектите.

Най-добрите функции на Figma

Настройки за отстъп, посока и разстояние с Auto Layout за опростяване на предаването на проекти от разработчиците

Модерно инструмент за рисуване във всяка посока с Vector Networks

Плъгини и джаджи за създаване на персонализирани работни процеси

Активни връзки за лесно споделяне

Ограничения на Figma

Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на задачи.

Стръмна крива на обучение за членовете на екипа (и външни партньори, ако е необходимо)

Цени на Figma

Безплатен план

Figma Professional : 12 USD/редактор на месец, фактурира се ежегодно

Figma Организация : 45 USD/редактор на месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с Figma за цени

Оценки и рецензии за Figma

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Figma!

6. Колега

чрез Fellow

Fellow е мощен инструмент за управление на срещи с изкуствен интелект, създаден да ви помогне да организирате и провеждате ефективни и продуктивни срещи. Той е лесен за използване, с интуитивен и удобен интерфейс за бързо създаване на дневен ред, разпределяне на роли и ресурси, водене на протоколи и много други. С Fellow можете да персонализирате срещите си, за да отговарят на нуждите на вашия екип или организация.

Този инструмент позволява на членовете на екипа да си сътрудничат в реално време по време на процеса на водене на бележки и редактиране. Например, няколко членове могат да редактират и коментират един документ едновременно, като виждат промените, които правят другите!

Най-добрите функции на Fellow

Налични са над 80 безплатни шаблона за дневен ред на срещи в Word и Google Docs.

Мощна функция за търсене, с която бързо можете да намерите всеки документ или задача

Вградени интеграции и още много други чрез Zapier

Неограничен брой документи и задачи в безплатния план

Ограничения на колегите

Усъвършенстваните инструменти за съвместно управление на проекти са платени функции.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени за колеги

Безплатно

Pro : 7 USD/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес : 10 USD/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с Fellow за цени

Оценки и рецензии на колеги

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

G2: Н/Д

7. ProofHub

чрез ProofHub

ProofHub е уеб-базирана платформа за управление на проекти с функции за управление на задачи, календари и споделяне на файлове. Членовете на екипа могат да проверяват точността на документи и други файлове с помощта на услугите за проверка, което оптимизира процеса на одобрение.

Софтуерът е интуитивен и лесен за използване, така че е подходящ за потребители с всякакви нива на умения. Освен това предлага множество опции за персонализиране, включително персонализирани роли, разрешения и работни процеси, така че екипите да могат да адаптират платформата според конкретните си нужди. В допълнение, той може да се използва за достъп и споделяне на важни файлове с други инструменти, включително Google Drive, Slack и Dropbox.

Най-добрите функции на ProofHub

Автоматични напомняния за планиране на работата в календарите

Високо ниво на контрол над екипите и проектите

Функционалност за множество изпълнители

Проследяване на времето

Ограничения на ProofHub

Малък брой вградени интеграции в сравнение с други софтуерни решения за екипна работа

Не е подходящо за гъвкаво управление на проекти

Цени на ProofHub

Essential : 45 USD/месец, фактурира се ежегодно

Ultimate Control: 89 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за ProofHub

Capterra: 4,5/5 (над 70 отзива)

G2: 4,5/5 (70 отзива)

8. Miro

чрез Miro

Miro е платформа за цифрова бяла дъска, базирана в облака, предназначена за творчески екипи, които работят съвместно по визуални проекти като мисловни карти, карти на процеси, пътувания на потребители и wireframes. Тя включва функции като сътрудничество в реално време, лепящи се бележки и голямо разнообразие от предварително създадени шаблони и форми за създаване на красиви диаграми.

Инструментът за сътрудничество в реално време на Miro позволява на няколко членове на екипа да работят едновременно върху една и съща дъска, което спомага за по-бързо и по-ефективно обсъждане на идеи и вземане на решения. Например, екипът по продукти може да използва Miro, за да работи съвместно върху карта на пътуването на клиента в реално време, което им позволява бързо да правят промени и да получават обратна връзка без забавяне.

Най-добрите функции на Miro

Анонимно гласуване и реакции на живо

Над 1000 шаблона, създадени от експерти и общността

Проследяване на времето в бялата дъска

Групирайте лепящи се бележки с клъстериране

Ограничения на Miro

Не поддържа всички платформи като Linux.

Няма функция за проследяване на времето за задачите

Цени на Miro

Безплатен план

Стартово ниво : 8 USD/член на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес : 16 USD/член на месец, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с Miro за цени

Оценки и рецензии за Miro

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

G2: 4,8/5 (над 4000 отзива)

9. MindMeister

чрез MindMeister

MindMeister е уеб-базиран софтуер за създаване на мисловни карти, който позволява на потребителите да създават, редактират и споделят визуални диаграми на своите идеи и мисли. Той се използва често за мозъчна атака, планиране на проекти и организиране на информация.

Мисловите карти са начин за визуално организиране на информация и идеи, а MindMeister позволява на потребителите да създават тези мислови карти онлайн, което улеснява споделянето и сътрудничеството с другите. Можете да каните други хора да редактират мисловните си карти в реално време, което го прави идеален инструмент за работа в екип. Това позволява на отдалечени екипи да работят заедно по проекти и идеи, независимо от местоположението им.

Открийте още MindMeister алтернативи !*

Най-добрите функции на MindMeister

Смесени разпределения на карти за създаване на множество диаграми

Коментари и известия за създаване на дискусии

Вградени медии за добавяне на контекст към идеите

Шаблони за мозъчна атака и стратегическо планиране

Ограничения на MindMeister

Различните опции за експортиране са запазени за скъпите платени планове.

Ограничени интеграции с други инструменти и приложения

Цени на MindMeister

Основни : Безплатни

Лично : 4,99 $/месец

Pro: 8,25 $/месец

Оценки и рецензии за MindMeister

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

G2: 4,3/5 (30 отзива)

10. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е облачен софтуер за сътрудничество, разработен от Microsoft, който предоставя на екипите цялостен инструмент за комуникация, сътрудничество и споделяне на файлове на едно място. Екипите могат да създават канали за конкретни проекти, отдели или теми, а членовете могат да се присъединяват и напускат каналите според нуждите си!

Каналът предлага на членовете текстов, аудио и видео чат в реално време, възможност за споделяне и редактиране на документи, както и опция за планиране и участие в онлайн срещи. Например, екипът за маркетинг на продукти може да използва канал, за да координира пускането на нов продукт, където партньорите от различни отдели могат да обсъждат идеи и да сътрудничат по документи в реално време.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Обаждания, гласова поща и прехвърляне на обаждания за групова съвместна работа

Приложение Whiteboard за генериране на идеи и мозъчна атака

Автоматична синхронизация и проследяване на историята на версиите

Чат, задачи и споделени списъци със задачи

Ограничения на Microsoft Teams

Ограничени интеграции с други продукти, които не са на Microsoft

Твърде много функции могат да попречат на оптимизирането на работата.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Project предлага две платени ценови решения в зависимост от вашия екип и софтуерните изисквания: Business и Home.

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (над 8000 отзива)

G2: 4,3/5 (над 13 000 отзива)

11. nTask

чрез nTask

Платформата за управление на задачи и проекти nTask помага на екипите и отделните лица да приоритизират, управляват и сътрудничат по задачите на едно място. В допълнение към списъците със задачи, Kanban таблата, времевите графики, диаграмите на Гант, проследяването на времето и персонализираните табла, тя също така предоставя инструменти за ефективно сътрудничество в екип.

С автоматизираната система за напомняния и известия на nTask екипите остават информирани за крайните срокове и други важни актуализации. Например, потребителите могат да настроят автоматични напомняния, които да се изпращат три дни преди крайния срок на задачата.

Най-добрите функции на nTask

Диаграми на Гант и зависимости между задачите

Споделяне на документи и управление на файлове

Оценки на времето

Отговор по-късно

Ограничения на nTask

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Подходящо само за екипи с по-малко от 50 членове.

Цени на nTask

Премиум : Започва от 20 $/месец за 5 потребители

Бизнес : Започва от 60 $/месец за 5 потребители

Предприятие: Свържете се с nTask за цени

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

G2: 4,4/5 (10+ отзива)

12. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти за отдалечени екипи, който централизира цялата информация и комуникация, свързана с работата, на едно място. Екипите могат да създават списъци със задачи, да планират събития и да споделят файлове, което им помага да следят работата си.

Освен това Basecamp разполага с вградена функция за съобщения и чат, която позволява на членовете на екипа да комуникират и да споделят информация в реално време. Например, членовете на екипа могат да използват функцията за съобщения, за да споделят актуална информация за напредъка си и да задават въпроси, а функцията за чат им позволява да се свързват бързо с други членове на екипа и да обсъждат идеи.

Най-добрите функции на Basecamp

Hill Charts за визуално проследяване на напредъка във времето

Менюто Hey! оптимизира известията в едно единствено меню.

Проверете с автоматично проучване за екипа

Директни съобщения в приложението – индивидуални или групови

Ограничения на Basecamp

Няма приоритети на задачите (вижте алтернативите на Basecamp

Ограничена функционалност за проследяване на напредъка

Цени на Basecamp

Неограничен брой потребители : 299 $/месец, фактурира се ежегодно

За свободни професионалисти, стартиращи компании или по-малки екипи: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Basecamp

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

G2: 4. 1/5 (над 5000 отзива)

13. Monday. com

чрез Monday

Monday.com е платформа за управление на проекти в облака, създадена за екипи, за да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да подобряват комуникацията. Тя дава на мениджърите възможност лесно да възлагат задачи, да определят срокове и етапи, да делегират отговорности и да наблюдават изпълнението.

Освен това, той предоставя на потребителите видимост в реално време на работния им процес, така че всички да са на една и съща страница по отношение на крайните срокове, очакванията и напредъка. Monday не предлага функция за чат съобщения, така че интеграцията с инструменти като Slack, Microsoft Teams или Zoom ще помогне за повишаване на производителността.

Най-добрите функции на Monday

Персонализирани табла и автоматизация

Проследяване на зависимостите за управление на проекти

Управление на работната натовареност

Сигурно съхранение на файлове

Ограничения в понеделник

Функцията „Колона за проследяване на времето“ е достъпна само в плановете Pro и Enterprise.

Трудно е да се запознаете с функциите и интерфейса (вижте алтернативите на Monday ).

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Basic : 8 USD/месец за място, като се започва от 3 места

Стандартен : 10 USD/месец на място, започващ от 3 места

Pro : 16 USD/месец за място, като се започва от 3 места

Предприятие: Свържете се с Monday за цени

Оценки и рецензии за понеделник

Capterra: 4,6/5 (над 3300 отзива)

G2: 4,7/5 (над 6600 отзива)

Сравнете Monday с ClickUp!

14. Flock

чрез Flock

Екипите могат лесно да си сътрудничат, да комуникират и да работят заедно с помощта на Flock, платформа за сътрудничество и комуникация, базирана в облака. На разположение на потребителите са различни инструменти и функции, включително чат, видеоконферентна връзка, споделяне на файлове, управление на проекти и проследяване на задачи.

Flock също така предоставя на потребителите интуитивна и лесна за използване платформа, която улеснява екипите да поддържат връзка, дори когато работят дистанционно. Тя също така помага да се гарантира, че всички са на една и съща страница и работят за постигането на една и съща цел!

Най-добрите функции на Flock

Анкети в каналите с възможност за анонимен отговор

Вградена видеоконферентна функция за индивидуални или екипни срещи

Бутон за избор на прикачени файлове за споделяне на файлове

Публични и частни канали за съобщения

Ограничения на Flock

Разширените опции за персонализиране са запазени за плановете на ниво Enterprise.

Стръмна крива на обучение за изграждане на стабилни и последователни работни процеси в екипа в рамките на платформата

Цени на Flock

Безплатно

Pro : 4,50 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с Flock за цени

Оценки и рецензии за Flock

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

G2: 4,4/5 (над 200 отзива)

15. Airtable

чрез Airtable

Airtable е уеб-базиран софтуер, който позволява на потребителите да създават и управляват бази данни във формат, подобен на електронна таблица. Той съчетава функционалността на база данни с лекотата на използване на електронна таблица, което го прави популярен инструмент за управление и организиране на данни.

Airtable подпомага екипната работа, като предоставя централизирано място за съхранение и управление на информация, до която лесно могат да имат достъп, да я споделят и редактират няколко членове на екипа.

В Airtable проектните мениджъри могат да структурират и организират данните по начин, който е подходящ за техните екипи, като създават персонализирани полета, формуляри и изгледи. Чрез създаването на персонализирано поле за съхранение на статуса „приоритет“ на даден запис, потребителят може да филтрира изгледите и да сортира таблиците, за да идентифицира бързо елементите с висок приоритет.

Най-добрите функции на Airtable

Разширения за създаване на табла с диаграми, графики и основни показатели

Синхронизиране на данни с други платформи и приложения за оптимизиране на информацията

Интерфейс без код за групиране или сортиране на данни

Javascript функционалност за разширяване на автоматизацията

Ограничения на Airtable

Ограничена възможност за работа с отделни екипни и индивидуални работни процеси (вижте алтернативите на Airtable

Основна функция за проследяване на времето в сравнение с други инструменти за екипно сътрудничество

Цени на Airtable

Безплатен план

Плюс : 10 USD/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Pro : 20 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с Airtable за цени

Оценки и рецензии за Airtable

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Бонус: Airtable срещу Coda | Airtable срещу Monday

Предимства на софтуера за сътрудничество за вашия екип

Софтуерът за сътрудничество променя изцяло съвременното работно място. Той обединява екипите, като насърчава безпроблемната комуникация и ефективното управление на задачите. Ето само някои от предимствата, които компаниите могат да очакват от използването на софтуер за сътрудничество:

Подобрява екипната работа : Улеснява споделянето на идеи, файлове и актуализации в реално време, като елиминира необходимостта от постоянни срещи и имейл кореспонденция.

Централизира управлението на проекти : Позволява възлагане, проследяване и актуализиране на задачи, като осигурява прозрачност и повишава отговорността в екипа.

Улеснява дистанционната работа : С помощта на облачни инструменти членовете на екипа могат да имат достъп до работата си отвсякъде и по всяко време, което подпомага продуктивността, независимо от географските разстояния.

Интегрира се с друг бизнес софтуер : Оптимизира работния процес, като намалява необходимостта от превключване между няколко приложения, което позволява по-голяма концентрация върху основните задачи.

Насърчава ефективността, прозрачността и гъвкавостта: В крайна сметка води до успех в бизнеса.

Обединете екипа си с софтуер за сътрудничество

Предимствата на софтуера за екипна работа го правят незаменим инструмент за всеки екип, независимо от мястото, от което работите. Трикът е да намерите софтуер с достатъчно характеристики и функционалности, за да се справите с предизвикателствата, пред които екипите се изправят ежедневно.

Единственото решение? ClickUp. ?

Визуализирайте задачите си и сътрудничеството с екипа, като използвате над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Чат.

ClickUp е единственият инструмент в този списък, който предоставя напълно прозрачно и сътрудническо работно пространство за екипите, за да наблюдават напредъка на проектите, планират задачите и комуникират по-ефективно от практически всяка точка на света.

С чат в приложението, стотици персонализирани функции и над 1000 интеграции за консолидиране на цялата ви работа, ClickUp е идеалният софтуер за екипна комуникация във всички области.

Защо чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как сътрудничеството ви се подобрява неимоверно.