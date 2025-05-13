14 най-добри алтернативи на Zoom за 2025 г.

Въпреки че виртуалните конференции ви позволяват да комуникирате с екипа си, не е възможно да свършите всичко по време на видеоразговор. Допълнителните функции, които се синхронизират с видеоконференциите, като чат, видеочат, споделяне на файлове, аудиоразговори, календари и други, са важни за гладкото протичане на работните процеси.

В моята работа най-често си сътруднича с екипи от различни отдели. За да улесня процеса, изпробвах и тествах различни софтуери за видеоконференции.

Независимо дали търсите надеждно, но безплатно решение за видеоконференции, титан от корпоративно ниво или основно приложение за видео чатове, аз съм тук, за да ви помогна!

В тази статия споделям моите 14 най-добри избора на инструменти, които са най-надеждните алтернативи на Zoom.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Zoom?

Преди да започнем със списъка на най-добрите алтернативни приложения на Zoom, нека да разгледаме накратко ключовите функции, които бихте искали да имате, ако преминавате от своя Zoom акаунт към друг популярен инструмент за видеоконференции.

По-дълготрайна продължителност: Непрекъснатите групови видеоконференции са най-добрият вариант, при който разговорите ви не се прекъсват след 40-минутен лимит.

По-добро качество на видеото: Качеството на видеото при Zoom е стандартно, но други инструменти предлагат по-добри опции за качество на видеото.

Други функции като съобщения и споделяне на файлове: Наличието на тези допълнителни функции извън видеоконференциите помага за синхронизирането на важната комуникация.

Сигурни заседателни зали: Не искате да се сблъсквате с неудобни моменти, в които се обявяват нежелани лица, влизащи в заседателните зали, и трябва да чакате те да напуснат, преди да продължите дискусиите си.

Достатъчно съвети; нека преминем към списъка.

14 най-добри алтернативи на Zoom

Ако смятате, че Zoom не ви дава достатъчно възможности с ограничените си функции за виртуални срещи, ето някои интересни алтернативи.

1. Google Meet (най-подходящ за съвместна работа в Google Workspace)

чрез GoogleWorkspace

Google Meet опростява дистанционната работа, особено ако по-голямата част от работата ви се извършва в Google Workspace. Тъй като другите приложения на Google се синхронизират, това се превръща в най-продуктивния начин за провеждане на срещи. Например, можете да започнете среща директно от Google Doc, върху който работите. Освен това, това е безопасно, тъй като никой не може да се присъедини към срещата без покана или одобрение.

Най-добрите функции на Google Meet

Планирайте онлайн срещи с екипи и канете гости с няколко кликвания

Интегрирайте срещите с Google Calendar, за да не пропуснете нито една от тях.

Документирайте важни бележки с автоматизирани субтитри на живо

Останете свързани за по-дълго времетраене на срещите. За разлика от Zoom, Google Meet предлага до 60 минути срещи в безплатната версия.

Използвайте мобилното приложение, за да поддържате връзка с екипите си, докато сте в движение.

Ограничения на Google Meet

Функцията за записване на срещи не е налична в безплатния план.

Редактирането на срещи/събития понякога може да бъде сложно

Цени на Google Meet

Безплатно завинаги: За личен акаунт

Стартово бизнес предложение: 6 USD/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

2. Microsoft Teams (най-подходящ за срещи с AI възможности)

чрез Microsoft

Microsoft Teams е универсален инструмент за видеоконференции, чат в екип, телефонни разговори, споделяне на файлове и всички ключови функции, от които се нуждаете за ежедневната си комуникация по работа. Създадените от изкуствен интелект бележки от срещи, предложения за отговори и други добавки правят работата още по-бърза.

Microsoft Teams е чудесно приложение за отдалечени екипи, защото ви позволява да провеждате незабавни срещи, вместо да чакате другият човек да приеме поканата ви в календара. Това, което ме вълнува най-много в Teams, е възможността да се използват аватари и потапящи пространства по време на срещите.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Споделяйте файлове между екипите лесно

Създайте акценти и обобщение на срещата за справка.

Записвайте срещи, запазвайте ги и ги споделяйте лесно с екипа си.

Намалете хаоса в чатовете, като създадете отделни канали за различни теми.

Организирайте файловете си без притеснения, тъй като получавате повече от достатъчно място за съхранение в облака.

Ограничения на Microsoft Teams

За разлика от някои от конкурентите на Microsoft Teams , сътрудничеството с външни страни, работещи в други работни пространства като Google, не е безпроблемно поради ограничените интеграции.

Началните планове не разполагат с ключови функции като стаи за почивка.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно завинаги: За личен акаунт

Essentials: 4 $/месец на потребител

Business Basic: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12,50 $/месец на потребител

Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 15 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 рецензии)

3. GoTo Meeting (Най-добър прост интерфейс с разширени функции)

чрез GoTo

От дълго време GoTo Meeting е една от най-надеждните опции за видеоконференции и комуникационни нужди на бизнеса, благодарение на своя последователен, опростен потребителски интерфейс, бърз и сигурен достъп и интеграции. С унифицираното администриране на всички продукти на GoTo, хостингът, управлението, мониторингът и поддръжката на потребителите стават по-лесни.

Ако предпочитате нещата да са лесни, защото трябва да отделяте повече време на работните си проекти, отколкото да се мъчите да разберете инструментите, които използвате, GoTo Meeting може да е подходящият вариант за вас.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Свържете се с най-доброто качество на аудио и видео

Създавайте бели дъски, за да обсъждате важни точки по време на срещите

Представяйте и превключвайте екрани, за да взаимодействате лесно с потребителите

Сигурни срещи, чатове, разговори и файлове с криптиране на данни, филтриране на спам и зловреден софтуер

Сътрудничейте често с екипи и провеждайте неограничен брой срещи

Прегледайте отново записите от срещите, след като ги съхраните с неограничена функция за запис в облака.

Ограничения на GoTo Meeting

GoTo Suite of tools изисква изтегляне, за да бъде достъпен

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

4. Cisco Webex (най-доброто решение за сигурни и унифицирани комуникации)

чрез Webex

Webex се предлага с осем индивидуални софтуерни пакета, които могат да покрият всички ваши комуникационни нужди, от чатове, разговори и срещи до уебинари и други. Той осигурява на хибридните екипи равен достъп до съвместни работни процеси, за да гарантира оптимално участие.

Цените може да ви се сторят високи за малките бизнес потребители, но си струва да ги платите, ако търсите цялостно и сигурно решение.

Най-добрите функции на Cisco Webex

Свържете се с повече членове на екипа едновременно, защото Webex ви позволява да поканите по-голям брой участници.

Взаимодействайте по-добре с функции като разширени субтитри, анкети на живо, AI асистент, гласови команди, преводи

Получете функция за бизнес обаждания и номер в премиум версиите.

Гарантирайте сигурността на вашите комуникации с най-добрите функции за сигурност

Лесно споделяйте екрана си по време на срещи, независимо дали използвате мобилната или уеб версията.

Ограничения на Cisco Webex

Потребителският интерфейс е труден за разбиране, като важни функции не са лесно достъпни на екрана.

Платформата също така консумира значително количество трафик, което се отразява на качеството на аудиото или видеото.

Цени на Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец за лиценз

Webex Suite: 25 USD/месец за лиценз

Webex Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

G2: 4. 2/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (7000+ отзива)

5. Discord (Най-доброто за интерактивна групова комуникация)

чрез Discord

Ако работата може да бъде най-забавна на някой канал, то това е Discord. Той е чудесен вариант за неформални дискусии по конкретни теми, свързване с колеги от бранша, игри или изграждане на световна общност.

Всички заслуги се дължат на функциите, които ви позволяват да взаимодействате в общности с персонализирани емоджита, стикери, звукови ефекти и др. Моят екип и аз се наслаждавахме на уникалните профили, които можехме да създаваме с нашите собствени аватари и персонализирани статуси. Функцията за видеоразговори ви помага да се свържете с хора, да обсъждате идеи или просто да прекарвате времето си заедно.

Най-добрите функции на Discord

Разпределете роли на участниците и ограничете достъпа, за да модерирате разговорите с лекота.

Интегрирайте ботове за определени неща, за да избегнете спам или нежелани съобщения в групата.

Определете броя на съобщенията, които потребителите могат да изпращат

Опитайте различни начини за споделяне на видеоклипове

Стриймвайте или споделяйте екрана си лесно

Ограничения на Discord

Той не обслужва всички цели на бизнес комуникацията.

Навигацията става прекалено сложна с много канали и съобщения

Ограничен брой хора могат да се присъединят едновременно

Ограничено използване на други функции в Discord, докато сте във видеоразговор

Цени на Discord

Безплатно завинаги: За личен акаунт

Основен: 2,99 $/месец на потребител

Nitro: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Discord

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

6. TeamViewer (най-добър за отдалечен достъп)

чрез TeamViewer

Представете си, че работите с екипи от разстояние, сякаш сте физически с тях – точно това прави TeamViewer. С TeamViewer Remote можете безопасно да свържете вашето устройство, за да работите с компютър, намиращ се на друго място, например в централния офис.

Софтуерът действа като мост между две устройства, позволявайки ви да взаимодействате с тях, сякаш сте физически присъстващи. Това е особено полезно за техническа поддръжка, сътрудничество и работа от разстояние.

Това е един от най-старите играчи на пазара на софтуер за отдалечен достъп и контрол и макар че неговите функции са се подобрили и разширили с времето, отдалеченият достъп все още е една от основните му функционалности.

Най-добрите функции на TeamViewer

Достъп до няколко устройства от разстояние с едно кликване

Прехвърлянето на файлове между свързаните устройства е изключително лесно.

Споделяйте екрана дори от мобилно устройство

Защитете комуникациите си по време на срещи с пароли

Ограничения на TeamViewer

Миграцията към ново устройство може да бъде неприятна

Проблеми с връзката, ако вие и членовете на вашия екип използвате различни версии на приложението

Цени на TeamViewer

Дистанционен достъп: 24,90 $/месец на потребител

Бизнес: 50,90 $/месец на потребител

Премиум: 112,90 $/месец на потребител

Корпоративно: 229,90 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 11 000 отзива)

7. Slack (най-подходящ за незабавни срещи)

чрез Slack

Както твърди Slack, „това е инструмент, с който се работи“. Ако използвате Slack от известно време или по-дълго, ще се съгласите с това. Slack Huddles е една от най-добрите функции за индивидуални срещи. Можете също да създавате бележки от срещите в Huddles, за да поддържате реда.

Този инструмент наистина помага на всички членове на вашия екип да бъдат на една вълна благодарение на функциите си за екипен чат, споделяне на файлове, аудио разговори и други.

📮ClickUp Insight: 42% от членовете на екипа все още разчитат в голяма степен на електронната поща за комуникация, въпреки нейния изолиран характер. Според проучване на ClickUp, комуникацията често е изолирана и отделена от реалните работни процеси. За да предотвратите нарушаване на комуникацията, интегрирайте съобщенията в работните си процеси с централизирана платформа, която обединява управлението на проекти, сътрудничеството и комуникацията. Опитайте ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата*.

Най-добрите функции на Slack

Организирайте разговори с посветени канали за различни екипи и управлявайте проекти

Свържете важните си работни инструменти на едно място и работете, без да се притеснявате за превключването между разделите.

Поканете хора извън вашата организация да сътрудничат в Slack

Създавайте Huddle връзки и се присъединявайте отвсякъде

Обсъждайте съдържанието в детайли, използвайки функцията за споделяне на екрана.

Ограничения на Slack

Броят на участниците в срещите е ограничен, което налага да търсите конкуренти на Slack за по-големи екипи.

Намирането на по-стари съобщения може да бъде предизвикателство, в зависимост от вашия план за плащане.

Цени на Slack

Безплатно завинаги : За личен акаунт

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Slack Business+: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

8. RingCentral Video (Най-подходящо за търговски срещи и разговори)

чрез RingCentral

RingCentral е облачна платформа за бизнес комуникации, предназначена за взаимодействие с екипи вътрешно, както и с потенциални клиенти и клиенти.

Неговата стабилна VoIP телефонна система дава възможност на бизнеса лесно да провежда и приема разговори през интернет, често замествайки традиционните стационарни телефони.

Неговите разширени функции, включително функционалността на контактния център, го правят идеален избор за тези, които работят в обслужването на клиенти или продажбите и са постоянно в движение.

Най-добрите функции на RingCentral Video

Използвайте телефони, за да провеждате срещи с всички функции на уеб приложението, като споделяне на екран, бели дъски и други.

Проследявайте ключовите показатели за ефективност на вашите онлайн срещи и разговори с помощта на анализи на данни.

Обаждайте се на потенциални клиенти с виртуални номера

Свържете се лесно с клиенти, партньори и екипи

Ограничения на RingCentral Video

Досега той е много малко използван на корпоративния пазар и е трудно да се сътрудничи с трети страни.

Директната покупка е ограничена до определени страни.

Ограничени функции за управление на контакти

Цени на RingCentral Video

Основен пакет: 30 USD/месец на потребител

Разширено: 35 $/месец на потребител

Ultra: 45 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за RingCentral Video

G2: 4. 1/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

9. Lark (Най-доброто за уебинари и опции за персонализиране)

чрез Lark

Lark предлага едни от най-добрите опции за персонализиране на видеоконференции в сравнение с други инструменти на пазара.

Неговите усъвършенствани функции за централизирана комуникация, цифрови работни процеси, управление на проекти и анализи могат да ви помогнат да разширите значително дейността си. Най-голям интерес за мен представлява това, че улеснява комуникацията по целия свят с преводи на чатове, документи, срещи и др.

Най-добрите функции на Lark

Управлявайте проекти и проследявайте напредъка от телефона си

Допуснете повече участници в срещите и видеоконференциите си

Превеждайте автоматично на други езици

Съхранявайте лесно данните от срещите с добро съхранение в облака

Централизирайте комуникациите по имейл и телефонните разговори в една платформа

Ограничения на Lark

Трудно е да се общува с външни лица, които не използват Lark

Много опции за персонализиране за провеждане на проста видеоконференция, които могат да бъдат трудни за навигиране и управление.

Цени на Lark

Стартово ниво: 0 $/месец на потребител

Pro: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Lark

G2: 4,6/5 (над 140 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Jitsi Meet (Най-доброто за безплатни видеоконференции)

чрез Jitsi

Един от напълно безплатните софтуери за видеоконференции на пазара е Jitsi. Това е инструмент с отворен код, който ви позволява да се свързвате с хора онлайн.

За да използвате повечето от основните функции на Jitsi, трябва да имате поддържащи приложения . Забавната част е интегрираният чат , който ви позволява да обменяте съобщения и емотикони по време на видеоконференции.

Най-добрите функции на Jitsi

Осигурете сигурност на заседателната зала и разговорите си с пароли

Споделяйте екрана си по време на срещи без много усилия

Поканете потребители на конференция чрез прост, персонализиран URL адрес.

Редактирайте документи заедно с помощта на Etherpad

Ограничения на Jitsi

Администраторите имат ограничен контрол над разговорите

Опцията за записване на срещи не е лесно достъпна, така че трябва да разчитате на инструменти за записване на екрана.

Не е идеален за големи екипи, ограничен до 50 участници

Цени на Jitsi

Безплатно завинаги: За личен акаунт

JaaS Basic : 99 долара на месец за 300 MAU

JaaS Standard: 499 долара на месец за 1500 MAU

JaaS Business: 999 долара на месец за 3000 MAU

JaaS Enterprise: Персонализиран план за фирми с повече потребители

Оценки и рецензии за Jitsi

G2: 4. 3/5 (170+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (70+ отзива)

11. Skype (най-добър за аудио/видео разговори)

чрез Skype

Skype съществува от около две десетилетия. Ако за вас е важно да имате прост инструмент като алтернатива на Zoom за аудио и видео разговори, Skype е за вас.

Новата камера на Skype разполага с десетки интересни и забавни лещи, базирани на технологията за разширена реалност (AR) на Snap. Освен това функцията за избор на тон ви позволява да зададете правилния, забавен и ясен тон на вашите съобщения.

Най-добрите функции на Skype

Обаждайте се и свързвайте се с хора, които не са в Skype, с международни разговори

Провеждайте видеоразговори с клиенти и екипи

Задайте субтитри за вашите видеоразговори

Изпращайте файлове и текстове по време на срещи и извън тях

Изпращайте гласови съобщения на отделни лица

Ограничения на Skype

Може да съхранява само до три години история на чата.

Изисква стабилна интернет връзка

Липса на нови функции през годините

Цени на Skype

Абонамент за САЩ: Започва от 2,54 долара на месец

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4. 3/5 (23000+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

12. Zoho Meeting (Най-доброто за уебинари и споделяне на екран)

чрез Zoho Meeting

Zoho Meeting е част от софтуерния пакет за управление на проекти. Ако имате големи екипи или работите с Zoho, този инструмент е чудесно допълнение към вашия набор от работни инструменти.

Това е сигурна онлайн платформа за срещи и уебинари , която ви помага да се свързвате, да си сътрудничите и да работите ефективно от всяка точка на света. Функциите й, като споделяне на екран, бели дъски и споделяне на файлове, улесняват сътрудничеството и обмена на идеи.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

Промотирайте вашата марка с персонализирани опции за брандиране

Присъединете се към срещи чрез местни телефонни номера

Опростете срещите с бележки при споделяне на екрана

Лесно създавайте бележки след срещите с записани транскрипти

Ограничения на Zoho Meeting

По време на срещите не е налична опция за споделяне на файлове.

За разлика от Zoom, не можете да зададете линк за среща за неопределен период от време.

Като администратор, трябва да положите допълнителни усилия и да отворите приложението, за да започнете срещата, или да отидете до имейла, в който се намира линкът за стартиране на разговора, защото линкът за присъединяване и линкът за стартиране на срещата са различни.

Цени на Zoho Meeting

Безплатно завинаги

Стандарт за срещи: Започва от 2 долара на месец

Meeting Professional: Започва от 3 долара на месец

Уебинар Стандартен уебинар: Започва от 9 $/месец

Webinar Professional Webinar: Започва от 19 $/месец

Webinar Enterprise: Започва от 79 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

13. Livestorm (Най-доброто за интерактивни видеоконференции и събития)

чрез Livestorm

Livestorm съчетава традиционните видеоконференции с интерактивни функции като анкети, въпроси и отговори и бяла дъска. Той предоставя на вашите екипи интуитивни функции, с които да организират всяко събитие за минути.

Освен това, той е силно персонализируем, което ви позволява да създадете уникална идентичност на марката. Ако обичате да организирате и правите много повече от видео срещи, Livestorm има точно подходящите опции.

Най-добрите функции на Livestorm

Проектирайте вашите заседателни зали

Изпратете напомняния за покани с няколко кликвания до всички контакти и постигнете максимално участие.

Автоматизирайте задачите по срещите, като например транскрипцията, за да намалите ръчната работа.

Анализирайте степента на ангажираност и данните от срещите

Ограничения на Livestorm

Поканите и напомнянията по имейл понякога могат да се озоват в папката със спам.

Ограничени възможности за персонализиране в имейлите с покани за срещи

Цени на Livestorm

Стартово ниво : 0 $/месец на потребител

Pro : 99 $/месец на потребител

Бизнес : Свържете се с отдела по продажбите

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Livestorm

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

14. Chanty (Най-доброто за вътрешна комуникация в екипа)

чрез Chanty

Ако имате отделни отдалечени екипи, които управляват работата на предната линия и операциите на заден план, Chanty може да ви помогне с гладка координация.

С едно натискане на бутон можете да преминете от писане на съобщения към видеоразговор. А най-хубавото е, че не разчитате на интернет, така че можете да продължите да работите без прекъсвания.

Най-добрите функции на Chanty

Превърнете всяко съобщение в задача за интелигентно сътрудничество

Анализирайте напредъка на задачите с изглед Kanban

Интегрира се безпроблемно с други приложения

Комуникирайте ясно с висококачествено видео при разговорите

Получавайте известия за крайните срокове на задачите с функцията „Краен срок“

Ограничения на Chanty

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен, тъй като екранът понякога замръзва по време на споделяне на екрана.

Цени на Chanty

Chanty Starter: 0 $/месец на потребител

Chanty Business: 3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chanty

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Интегрирайте Zoom и неговите алтернативи във вашите работни процеси с ClickUp

Планирането на срещи чрез имейл и календар е добро решение, докато не осъзнаете, че софтуерът ви за управление на проекти не може да ги проследява.

Трябва да следите работните процеси с бележки от дискусии и планове за срещи, за да разширите дейността си.

Ето къде ClickUp може да ви помогне да изградите предимство.

Един от най-добрите софтуери за управление на проекти на пазара, ClickUp, може да направи работния ви процес по-гладък с лесно сътрудничество и интеграции и да ви позволи да провеждате продуктивни срещи без усилие.

Представете си, че се присъединявате към видеоконференция директно от приложението си за управление на проекти с едно натискане на бутон. Това е точно това, което ClickUp прави за вас, и още много други неща.

Интеграцията на ClickUp с Zoom ще ви помогне да добавите срещи към задачи, към които хората могат да се присъединят директно. Ако имате абонамент за Zoom, видеозаписът от срещата автоматично ще бъде споделен като коментар в нишката на задачата.

Направете срещите по-ефективни с интеграцията на ClickUp с Zoom Започнете и се присъединете към срещи директно от вашите задачи с интеграцията на ClickUp с Zoom.

Ако Slack е вашата предпочитана платформа за комуникация в екипа и проследяването на задачите и актуализациите в чатовете на Slack ви влудява, тогава интеграцията на ClickUp Slack е за вас.

С тази проста интеграция можете да създавате задачи в чатовете на Slack, да ги възлагате на членовете на екипа си, да задавате приоритети и да използвате функциите „Действия“ и „Уведомления“. Можете лесно да управлявате и редактирате подробности като датата и статуса на задачата, да добавяте коментари и да получавате уведомления, когато възложените членове на екипа завършат етап или актуализират някакви подробности.

Създавайте и управлявайте задачи в ClickUp с неговата интеграция със Slack.

По същия начин, хората, които са запознати с Microsoft Workspace, могат да се възползват от интеграцията на ClickUp Teams. Това ви помага да оптимизирате управлението на проектите си и гарантира, че всички участници са на една и съща страница по отношение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

Можете да използвате командата за задачи от композитора, за да създадете бързо нова задача от всеки канал на Microsoft Teams. Разгъващите се връзки на ClickUp позволяват на всички да знаят коя задача се обсъжда, за да се избегне недоразумения.

Всички нови коментари, прикачени файлове, промени в статуса и актуализации на назначените лица се изпращат директно до вашия канал в Microsoft Teams, така че винаги сте в течение.

В допълнение към тези интеграции, ClickUp Meetings ви позволява да задавате дневен ред на срещите, да информирате участниците, да разпределяте роли, да правите бележки, да задавате задачи за действие и много други в рамките на едно работно пространство в ClickUp.

Докато разширената опция за редактиране ви помага да подчертаете най-важното, тя също така ви позволява да бъдете толкова креативни и организирани, колкото е необходимо, с бележките си от срещите. Освен това, когато задавате коментари на член на екипа, ClickUp Meetings ще ги превърне в действие, което трябва да бъде отбелязано като изпълнено за завършване на задачата.

Можете да създадете свой собствен списък за дневния ред на срещата и да използвате повтарящи се задачи, за да създадете списъци за подобни срещи.

Шаблонът за срещи на ClickUp перфектно демонстрира как биха изглеждали срещите на вашия екип, синхронизирани с работните процеси. Той ви позволява да управлявате елементите от дневния ред на срещата, да организирате и да проследявате директно в протокола от срещата.

Изтеглете този шаблон Управлявайте работните си срещи безпроблемно с шаблона за срещи на ClickUp.

А ако искате да планирате видеоконференции, този шаблон за управление на конференции на ClickUp може да ви послужи като отправна точка.

Всъщност, с новата функция на ClickUp, много от вашите групови видеоразговори вече могат да бъдат просто текст. Не сте разбрали?

Функциите за запис на екрана на ClickUp Clips ви помагат да елиминирате необходимостта от видео срещи. Ако искате да правите демонстрации, да показвате процеси на екрана и да ги споделяте с екипите си, можете просто да запишете екрана и да споделите клипа с екипите.

Това е удобна функция за докладване на бъгове и споделяне на демонстрации на продукти, актуализации на проекти или обратна връзка за дизайна, без да се налага да се включвате в среща.

За да направите още една стъпка напред, използвайте ClickUp Brain, за да транскрибирате клипове автоматично. Този AI инструмент ви помага лесно да сканирате най-важните моменти от клипа, да кликнете върху времевите отметки, за да навигирате във видеото, и да копирате фрагменти, които да използвате при нужда. Ако се нуждаете от допълнителна информация или искате да получите някои важни подробности от записа на клипа, ClickUp Brain ще претърси транскрипциите на клипа и ще ви даде точния отговор.

А най-хубавото? Можете да вградите клип в ClickUp, да споделите публичен линк или да изтеглите видеофайла, за да правите с него каквото пожелаете! И винаги можете да ги намерите в центъра за клипове в работната си среда ClickUp.

За да допълните вашите срещи, ClickUp Chat ви позволява да централизирате дискусиите на екипа и проекта, което води до цялостно решение за комуникация и сътрудничество.

Независимо дали искате да свържете конкретен чат с задача, да сортирате коментари и да ги превърнете в проследими задачи или да организирате чатове в конкретни проектни пространства, ние сме тук, за да ви помогнем!

Получете пълен преглед на работата си в ClickUp Chat

Цени на ClickUp

Подобрете видеоконференциите си с ClickUp

Приложенията за видеоконференции са едно от най-важните изисквания за съвременните отдалечени екипи. Макар Zoom да остава полезен инструмент, ще ви е необходима повече от обикновена платформа за видеоконференции, за да се справите с хибридното или отдалеченото управление на проекти.

Докато други приложения за видеоконференции се отличават в определена област, като по-добро криптиране или интерактивни функции, ClickUp интегрира всички тези функционалности и още много други в една платформа. От управлението на вашите проекти и членовете на екипа до създаването на задачи и проследяването на напредъка от разстояние, ние сме помислили за всичко, от което се нуждаете!

Така че следващия път не се свързвайте само за видеоконференция, а бъдете готови да подобрите работния си процес с допълнителните интеграции и функции на ClickUp. Съберете всички и всичко на едно място, за да свършите повече за по-малко време! Опитайте ClickUp безплатно още днес.