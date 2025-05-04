11 най-добри алтернативи на Google Meet през 2025 г.

Всички ценят платформата за видеоконферентни разговори, която предлага лесно споделяне на екрана, без забавяне, без ограничения във времето и с интересни фонове и филтри.

По този показател Google Meet е едно от първите инструменти, които идват на ум.

Въпреки това, тя далеч не е съвършена, особено с нарастващото търсене на усъвършенствани функции като бели дъски и гъвкави опции за преглед. Тези възможности в комуникационен инструмент са станали задължителни, особено след като отдалечените екипи се превърнаха в норма.

Така че, без да губим повече време, нека разгледаме 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които могат да пренесат вашите онлайн срещи на следващото ниво!

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които отговарят на различни нужди за бизнес комуникация и сътрудничество: Инструмент за видеоконференции Основни функции Най-подходящо за ClickUp Управление на срещи с изкуствен интелект, сътрудничество в реално време, интеграция на задачи, запис на екрана и вградено управление на проекти. Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании Zoom Мащабни срещи, висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, запис на срещи и чат за екипа Бизнес, преподаватели, отдалечени екипи Microsoft Teams Интеграция с Outlook, сътрудничество на базата на канали, вградени бележки от срещи и надеждни функции за сигурност. Бизнес, предприятия, потребители на Microsoft 365 Skype Безплатни видео и гласови разговори, споделяне на екран, HD видео качество и незабавни съобщения Лична употреба, малки предприятия, отдалечени екипи Slack Huddles Бързи разговори с приоритет на аудиото, споделяне на екрана, реакции с емотикони и автоматично запаметяване на съобщения Отдалечени екипи, стартиращи компании, неформална бизнес комуникация Whereby Базирана на браузър, без изтегляне, с фокус върху поверителността, персонализирано брандиране и лесни линкове за срещи. Фрийлансъри, консултанти, малки предприятия Zoho Meeting Сигурни видеоконференции, хостинг на уебинари, отдалечен достъп и силни контроли за модератори. Малки предприятия, големи компании, организатори на уебинари GoTo Meeting Запис в облака, чат на живо, споделяне на екран и разширени административни контроли Професионални екипи, предприятия, комуникация с клиенти Jitsi Отворен код, не се изисква акаунт, криптиране от край до край и стрийминг на живо. Стартиращи компании, малки предприятия, потребители, заинтересовани от поверителността Cisco Webex Функции за срещи, задвижвани от изкуствен интелект, отстраняване на шума, преводи в реално време и кинематографични срещи. Предприятия, фирми, работещи с чувствителни данни Discord Видеоконференции, базирани на общността, стрийминг на живо, сътрудничество, базирано на сървър, и персонализирани ботове Онлайн общности, гейминг екипи, неформални бизнес срещи

Ограничения на Google Meet

Google Meet безспорно е мощна платформа за видеоконференции, която улеснява дистанционната работа и онлайн срещите. Но да бъдем честни – тя не е съвършена.

📌 Ето някои основни ограничения на Google Meet, които трябва да знаете, преди да го изберете за вашето решение за видеоконференции:

Ограничения за споделяне на екрана: Ограничава споделянето до един екран едновременно, което затруднява многозадачността по време на видеоконференции.

Проблеми с презентациите: Трудности при зареждането на PowerPoint и Keynote слайдове, често се показва празен екран на участниците в срещата.

Ограничения на функциите: Липсват вградени чакални и бели дъски, което налага използването на допълнителни инструменти за сътрудничество в реално време.

Ограничения от трети страни: Блокира външни услуги за оперативна съвместимост, което пречи на безпроблемния достъп на някои потребители.

Ограничения за показване на участниците: Показва само 16 участници в изглед на плочки, което затруднява управлението на големи видеоразговори.

Ограничения за външни потребители: Предотвратява участието на потребители извън домейна, освен ако не бъдат одобрени ръчно от организатора на срещата.

Проблеми със замръзване на браузъра: Причинява сривове на браузъра по време на споделяне на екрана, което принуждава потребителите да рестартират срещите.

Нестабилност при набиране: Прекъсва неочаквано обажданията при набиране, въпреки че поддържа обаждания до 8 часа.

Най-добрите алтернативи на Google Meet, които можете да използвате

Макар Google Meet да осигурява сигурни видеоконференции, неговите ограничения могат да повлияят на сътрудничеството в реално време и бизнес комуникацията.

Нека разгледаме алтернативите на Google Meet, които може би са по-подходящи за вас и вашия екип.

1. ClickUp (Най-добрият вграден инструмент за управление на проекти и сътрудничество)

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

Проучвания показват, че служителите прекарват почти 60% от времето си в търсене на файлове, проследяване на задачи и превключване между приложения. Ироничното е, че същите приложения и инструменти за сътрудничество, предназначени да повишат производителността, често създават още по-голям хаос. Не е чудно, че неефективните срещи се посочват като основен фактор за понижаване на производителността на работното място.

Този проблем е решен от ClickUp, универсалното приложение за работа, което обединява управление на проекти, сътрудничество в реално време и проследяване на задачи – всичко това с помощта на изкуствен интелект.

ClickUp Meetings

ClickUp Meetings е напълно интегрирано работно пространство, създадено да поддържа вашите срещи, задачи и сътрудничество организирани. 📋 Вземайте бележки, управлявайте дневен ред и задавайте задачи, които държат вашия екип отговорен, всичко на едно място.

Присвоявайте коментари на членовете на екипа и създавайте автоматично задачи, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато с ClickUp Meetings

Тази полезна функция също така опростява видеоконферентните разговори чрез интегриране с календара на ClickUp, задачите, папките и списъците на ClickUp, така че всяка среща да остава структурирана и лесно достъпна.

Използвайте календара на ClickUp, за да създавате, преглеждате и управлявате всичките си срещи на едно място. Синхронизирайте с Google Calendar за двупосочни актуализации, за да сте сигурни, че срещите ви са винаги актуални. Вградете споделените календари на Google в календара на ClickUp за по-добра видимост и сътрудничество.

ClickUp Chat и SyncUps

За разлика от традиционните приложения за съобщения, които съществуват отделно от работата, ClickUp Chat поддържа всяка дискусия директно свързана със свързани задачи, проекти и документи. Това означава, че вече не е нужно да преминавате между приложенията или да губите следа от важни актуализации.

Имате нужда от бърза проверка с екипа си? SyncUps на ClickUp позволява споделяне на екрана, дискусии в реално време и директно сътрудничество по проекти в чата на ClickUp. Няма нужда да превключвате между приложенията – всичко е на едно място, синхронизирано с вашите задачи и документи. 📊

Синхронизирайте безпроблемно цялата си комуникация, сътрудничество и организация, свързани с работата, с ClickUp SyncUps

Както казва Моли Куела, проектен мениджър, планиране на магазини в Lids:

Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.

Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.

AI Notetaker и ClickUp Clips на ClickUp

Присъединихте се към среща с 10 минути закъснение и нямате представа какво се случва? Не се притеснявайте, AI Notetaker на ClickUp е на Ваша страна. AI Notetaker на ClickUp автоматично обобщава дискусиите, транскрибира срещите и подчертава важните точки.

Тя дори ви позволява да създавате задачи от протоколите от срещите чрез ClickUp Tasks – например, ако вашият екип е обсъдил стартирането на нова кампания, можете незабавно да възложите последващи действия, без да ги въвеждате ръчно.

Но какво да правите в ситуации, в които не е необходимо да се включвате в среща, но все пак имате нещо важно да споделите? С ClickUp Clips можете да създавате кратки видеоклипове, които предоставят бързи актуализации, без да е необходимо да провеждате пълноценна среща. 🔗

Независимо дали трябва да прегледате ключови моменти или да наваксате пропусната дискусия, ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана, срещите и работните процеси, за да ги споделите незабавно с екипа си. Няма повече дълги обяснения – просто натиснете запис, заснемете екрана си и вградете клипа директно в задачи, документи или чат за безпроблемно сътрудничество.

Наваксайте пропуснатите срещи, обобщете бележките от срещите и още много други без никакви проблеми с ClickUp Clips

ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs

Идеите са чудесни, но организираните идеи? Ето там се случва магията! Ако искате да оптимизирате сътрудничеството в реално време, ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs са революционни.

ClickUp Whiteboards превръщат мозъчната буря в действие, като позволяват на екипите да скицират, да добавят лепящи се бележки, да вграждат задачи и да сътрудничат на живо – всичко на едно място. Няма повече изгубени идеи! Просто превърнете бележките си в задачи с едно кликване и наблюдавайте как се развиват.

ClickUp Docs пренася екипната работа на ново ниво с редактиране в реално време, вграждане на задачи и незабавни коментари. Прикачете документи към задачите за подробно водене на бележки и споделяне.

Но ако просто търсите нещо просто, което да ви помогне да управлявате дневния ред и задачите на срещите си, шаблонът за срещи на ClickUp е най-добрият избор.

Най-важното е, че ClickUp Integrations позволява интеграция с над 1000 инструмента като Zoom, Slack и други платформи за конференции. Това означава, че можете да се присъединявате към срещи и да синхронизирате актуализации на проекти без допълнителни усилия, всичко това в рамките на ClickUp Workspace. 🚀

Най-добрите функции на ClickUp

Директна интеграция с управлението на проекти: Синхронизирайте директно с управлението на проекти, за да превърнете дискусиите в действия.

Интеграция с други видео инструменти: Интегрирайте с Zoom и други инструменти, за да стартирате срещи от ClickUp Tasks.

AI Notetaker: Получавайте автоматизирани обобщения, граматически проверки и създаване на задачи за действие.

Стабилен безплатен план: Използвайте ClickUp заедно с безплатната версия на Google Meet.

Интеграция на задачи: Идентифицирайте действия, които трябва да бъдат предприети след срещите, и създайте задачи от тях, като ги възложите на определени лица.

Ограниченията на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции, които са достъпни в десктоп версията.

Притежава богат набор от функции, които изискват известно учене за потребителите, които не са запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Според този потребител на G2:

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

🔮 Ключова информация: Прекарвате ли повече време в притеснения за дългите дневен ред на срещите и проследяване на пропуснатите протоколи от срещите? Гледайте това изчерпателно стъпка по стъпка ръководство, за да научите как ClickUp Clips опростява проследяването, наблюдението и прегледа на срещите!

2. Zoom (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и сътрудничество в голям мащаб)

Чрез Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която позволява на потребителите да комуникират чрез аудио, видео, чат и телефон.

Тази популярна платформа поддържа висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, записване на срещи и чат в екип. Zoom е достъпен на компютри, таблети и смартфони.

Освен това Zoom се интегрира с Google Workspace, Slack и Miro, което го прави широко използван инструмент за бизнес комуникация и дистанционно сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoom

Поддържайте големи срещи с висококачествен звук и видео

Активирайте споделянето на екрана за презентации и сътрудничество

Предлагайте записване на срещите за бъдеща справка и споделяне.

Достъп до чат на екипа за съобщения в реално време преди, по време и след срещите

Интегрирайте с бизнес инструменти като Google Workspace, Slack и други.

Ограничения на Zoom

Аудио и видео качеството може да се влоши при разговори с много участници, дори и при стабилна интернет връзка.

Може да изисква много ресурси, което да повлияе на стабилността на сесията.

Цени на Zoom

Безплатно

Pro: 13,33 $/месец на потребител

Бизнес: 18,32 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Потребител на G2 казва:

Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.

Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.

3. Microsoft Teams (Най-добрият инструмент за комуникация и видеоконферентни разговори на работното място)

Чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е платформа за сътрудничество в облака, предназначена за бизнес комуникация, видео срещи и споделяне на файлове.

С безпроблемна интеграция в Microsoft 365, Teams поддържа видео и аудио разговори в реално време, което улеснява екипите да си сътрудничат, да споделят екрани, да записват срещи и да управляват проекти – всичко това от едно място.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Интегрирайте с Outlook, за да планирате и да се присъединявате към срещи директно от календара на Outlook.

Поддържайте разговори в канали, за да организирате дискусиите по проекти или екипи.

Използвайте вградената функция за бележки от срещи за водене на бележки и сътрудничество в реално време.

Осигурете надеждно качество на аудио и видео за безпроблемни видеоконференции.

Използвайте инструмента за осветяване, за да подчертаете ключовите говорители по време на презентацията.

Ограничения на Microsoft Teams

Повечето планове позволяват до 300 активни участници на среща

Участниците, които надвишават лимита за активни участници, могат само да гледат, но не и да взаимодействат.

Само около 20 участници могат активно да се включат във видеоразговор директно от чата.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Според този потребител на Capterra:

Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.

Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.

4. Skype (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции за лична и бизнес употреба)

Чрез Skype

Skype е облачно базирано средство за видеоконферентна връзка, което от години е широко известно в областта на видеоконферентните връзки и позволява на милиони хора да се свързват чрез гласови и видеоразговори, незабавни съобщения и споделяне на файлове.

Независимо дали общувате с приятели, провеждате виртуални бизнес срещи или сътрудничите с отдалечен екип, Skype е алтернатива на Google Meet, която е безплатна, проста и достъпна на компютри, таблети и мобилни устройства.

🌟 Интересен факт: Първото видеообаждане е било много по-рано, отколкото си мислите! Концепцията за видеоконферентни разговори датира от 1964 г., когато AT&T представи „Picturephone“ на Световното изложение в Ню Йорк.

Най-добрите функции на Skype

Поддържа безплатни видео и гласови разговори за до 100 участници.

Разрешете споделянето на екрана за безпроблемно сътрудничество

Активирайте незабавни съобщения за бърза и лесна комуникация.

Осигурете HD видеоразговори за ясно и остро видеокачество.

Включете записване на разговори, за да запазите важни дискусии.

Добавете субтитри на живо, за да подобрите достъпността

Ограниченията на Skype

При надвишаване на лимитите на плана видеото автоматично преминава в режим само аудио.

Ограничава груповите видеоразговори до 100 участници , в зависимост от устройството и системните изисквания.

Изисква стабилна интернет връзка за стабилни HD видеоразговори.

Цени на Skype

Безплатно

Оценки и рецензии за Skype

G2: 4,3/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Skype?

Според този потребител на Capterra:

Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.

Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.

5. Slack Huddles (най-подходящ за бързо, неформално сътрудничество в екип и обмен на идеи)

Чрез Slack Huddles

Slack Huddles са леки, аудио-ориентирани разговори, предназначени за спонтанни дискусии, бързо решаване на проблеми и сътрудничество в реално време – всичко това в рамките на вашето работно пространство в Slack.

Huddles поддържат неформална атмосфера, позволявайки на екипите да се включват и изключват от разговорите, без да е необходимо да се организират официални срещи. Те са идеални за мозъчна атака, задаване на бърз въпрос или разрешаване на проблем, без да се нарушава работният процес.

Най-добрите функции на Slack Huddles

Активирайте споделянето на екрана, за да сътрудничите без усилие по документи и презентации.

Включете емоджи реакции за ангажираност в реално време, без да прекъсвате потока.

Предлагайте цветни фонове, за да персонализирате работното си пространство.

Добавете забавни ефекти, за да направите разговорите по-динамични.

Запазете линковете и съобщенията, споделени по време на Huddle, за лесно справяне.

Позволете безпроблемно присъединяване и напускане, без да се засяга текущата разговор.

Ограничения на Slack Huddles

Не е подходяща за официални срещи, които изискват записване или структурирана програма.

Може да не работи добре за големи срещи, при които само няколко участници трябва да използват аудио или споделяне на екран.

Цени на Slack Huddles

Безплатно

Pro: 4,38 $/месец на потребител

Бизнес: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack Huddles

G2: 4,5/5 (над 34 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack Huddles?

Потребител на G2 казва:

Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.

Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.

📮 ClickUp Insight: В динамичния свят на сътрудничеството, организацията и комуникацията в реално време важната информация може лесно да се изгуби в разпръснати разговори. Според проучване на ClickUp, 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа, но съобщенията често се разпръскват в различни канали, низове и директни съобщения, което затруднява проследяването на важни детайли. С интегрирано решение като ClickUp Chat разговорите остават свързани с проекти и задачи, което гарантира, че дискусиите остават организирани, контекстуални и лесно достъпни, когато е необходимо.

6. Whereby (Най-добрият безпроблемен инструмент за видеоконференции, базиран на браузър)

Чрез Whereby

Whereby е инструмент за видеоконферентна връзка, създаден за бързи и лесни срещи, без да е необходимо да се изтеглят или инсталират програми. С акцент върху поверителността и персонализираното брандиране, той е идеален вариант за тези, които искат проста алтернатива на Google Meet без допълнителни стъпки.

Whereby позволява на потребителите да се присъединяват към видео срещи с един единствен линк, директно в браузъра си, и е идеален за прости срещи, дистанционно сътрудничество и обаждания на клиенти.

Най-добрите функции на Whereby

Присъединете се към разговорите незабавно без да се налага да изтегляте нищо – достъп до срещите директно в браузъра

Персонализирайте брандинга, за да персонализирате заседателните зали с логота и фонове .

Защитете личните си данни, като не съхранявате видео или аудио записи .

Активирайте споделяне на екрана и добавяне на бележки за безпроблемно сътрудничество.

Предлагайте запис на срещите за лесно преглеждане и справка.

Интегрирайте с бизнес инструменти, за да подобрите комуникацията

Ограничения на Whereby

Ограничава безплатните срещи до 4 участници

Ограничава безплатните срещи до около 30 минути.

Заключва разширени функции (като стаи за почивка и разширени опции за запис) зад платени планове.

Цени на Whereby

Безплатно

Pro: 8,99 $/месец на потребител

Бизнес: 11,99 $/месец на потребител

Whereby оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Whereby?

Според този потребител на G2:

Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.

Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.

7. Zoho Meeting (Най-сигурният и богат на функции инструмент за видеоконферентни разговори за бизнес)

Чрез Zoho Meeting

Zoho Meeting е платформа за видеоконференции и виртуални срещи, създадена за уебинари, виртуални срещи и демонстрации на продукти.

Освен това, с функции като контрол на модератора, отдалечен достъп и безпроблемна интеграция, Zoho Meeting е полезен за професионална комуникация в различни отрасли.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

Покажете до 250 участници с 50 активни видео емисии едновременно.

Криптирайте аудио и видео потоците с DTLS-SRTP криптиране за сигурни срещи.

Използвайте съвместна бяла дъска, за да записвате идеи по време на срещите.

Осигурете отдалечен достъп за безпроблемно отстраняване на проблеми

Получете достъп до мощни контроли за модератори, за да управлявате дискусиите ефективно.

Интегрирайте с множество платформи за оптимизирана бизнес комуникация.

Включете чат по време на срещата за взаимодействие в реално време.

Ограничения на Zoho Meeting

Не позволява записване на срещи в безплатния план.

Необходим е платен абонамент за записване на срещи и уебинари.

Ограничава безплатните срещи до 100 участници.

Цени на Zoho Meeting

Стандартна среща: 2 USD/месец на потребител

Професионална среща: 3 USD/месец на потребител

Стандартен уебинар: 9 USD/месец на потребител

Професионален уебинар: 19 $/месец на потребител

Enterprise Webinar: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Meeting?

Според този потребител на Capterra:

Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.

Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.

8. GoTo Meeting (Най-добрият инструмент за професионални онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)

Чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting е онлайн инструмент за срещи, предназначен за бизнес срещи, сътрудничество в екип и комуникация с клиенти.

С браузър-базиран интерфейс, запис в облака и силни функции за сигурност, GoTo Meeting е създаден за безпроблемно онлайн сътрудничество между различни устройства.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Предлагайте неограничено записване в облака за лесен достъп до минали срещи.

Поддържайте споделяне на екрана за презентации и дистанционно сътрудничество.

Включете чат на живо за съобщения по време на срещите.

Работете директно в браузъра, без да се налага да изтегляте нищо .

Осигурете защита с парола , за да гарантирате сигурността на срещите.

Интегрирайте с Outlook, Slack и Salesforce за по-добро управление на работния процес.

Ограничения на GoTo Meeting

Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план.

Разширените функции, като например хостинг на уебинари, изискват отделен план.

Изисква стабилна интернет връзка за гладко видео и аудио качество.

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

9. Jitsi (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции с отворен код)

Чрез Jitsi

Jitsi е безплатна платформа за видеоконференции с отворен код, която позволява провеждането на екипни срещи, уебинари, демонстрации на продукти и интервюта за работа, без да се изисква акаунт или изтегляне на софтуер.

Този инструмент работи директно в браузъра и е напълно персонализируем, което го прави чудесна алтернатива на Google Meet за тези, които предпочитат гъвкавост, поверителност и мащабируемост в движение.

Най-добрите функции на Jitsi

Присъединете се към срещите незабавно от браузъра – не се изисква изтегляне на софтуер.

Осигурете криптиране от край до край за сигурна комуникация.

Осигурете висококачествен звук и видео за безпроблемни видео срещи.

Поддържайте споделяне на екрана за презентации и съвместна работа с документи.

Предлагайте запис и пряко излъчване директно на платформи като YouTube.

Позволете персонализиране и мащабируемост за бизнеса, който иска да хоства самостоятелно своето решение за видеоконферентна връзка.

Ограничения на Jitsi

Проблеми с мащабни срещи – най-подходящ за малки и средни срещи

Зависи от скоростта на интернет връзката – производителността може да спадне при дълги срещи или при много участници.

Възможно е да се появят забавяния на видеото и прекъсвания на връзката, когато повече от 35 участници се включат в разговора.

Цени на Jitsi

Безплатно

Оценки и рецензии за Jitsi

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

🌟 Интересен факт: През май 2013 г. британският приключенец Даниел Хюз проведе видеоразговор от върха на Еверест, използвайки смартфон, свързан със сателитен модем. Този разговор, проведен на височина 8848 метра (29 029 фута), е един от най-високите видеоразговори, регистрирани досега.

10. Cisco Webex Meetings (Най-добрият инструмент за видеоконференции с корпоративна сигурност и изкуствен интелект)

Чрез Cisco Webex

Cisco Webex е сигурна платформа за видеоконферентни разговори с богат набор от функции, предназначена за виртуални срещи, демонстрации на продукти и сътрудничество в екип.

Известен с автоматизацията си, задвижвана от изкуствен интелект, преводите в реално време и премахването на шума, Webex е отлична алтернатива на Google Meet за фирми, които търсят висококачествени видео и аудиоконференции с корпоративна сигурност.

Най-добрите функции на Cisco Webex

Активирайте инструменти за бяла дъска и анотации за сътрудничество в реално време

Предлагайте персонализирани оформления, за да оптимизирате изгледа на участниците .

Осигурете надеждна работа с водеща в бранша сигурност и стабилност .

Предоставяйте виртуални фонове, за да поддържате професионалния характер на срещите

Включете функцията за субтитри на живо за по-добра достъпност .

Поддържат се режими на заглушаване с модератор , така че домакините да могат ефективно да управляват участниците в срещите .

Представяме Cinematic Meetings – функция, задвижвана от изкуствен интелект, която динамично настройва изгледа за най-добро преживяване по време на срещите.

Ограничения на Cisco Webex

Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план, като плановете от по-висок клас позволяват повече участници.

Ограничава едновременните видео потоци, което може да повлияе на големи срещи.

Възможно е да има проблеми със споделянето на приложения, което налага на потребителите да затворят ненужните прозорци или да споделят целия екран.

Цени на Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител

Webex Suite: 25 USD/месец на потребител

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

G2: 4. 2/5 (над 18 000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 7000 отзива)

11. Discord (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и неформално сътрудничество в екип, управляван от общността)

Чрез Discord

Discord е платформа за видеоконферентна връзка, създадена за комуникация в реално време. Първоначално предназначена за геймъри, днес тя се използва от общности, фирми и екипи за различни цели.

Освен това Discord позволява споделяне на екран, стрийминг на живо и споделяне на файлове, което го прави гъвкава опция както за лична, така и за професионална употреба.

Най-добрите функции на Discord

Активирайте видео чатове в директни съобщения или сървърни канали

Поддържа споделяне на екрана за сътрудничество на живо или презентации

Предлагайте стрийминг , за да могат потребителите да излъчват видео към своя сървър.

Включете настройки за видео, които можете да променяте, за да персонализирате изживяването си.

Споделяйте файлове за лесно сътрудничество

Интегрирайте ботове и персонализирани ботове, за да автоматизирате задачите и да подобрите бизнес комуникацията.

Ограничения на Discord

Ограничава размера на файловете в безплатния план , като за по-големи качвания се изисква Nitro.

Ограничава каналите на Stage, като ограничава броя на участниците във видеоразговорите.

Цени на Discord

Безплатно

План Nitro: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Discord

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

G2: Недостатъчно рецензии

🌟 Интересен факт: Обичайното подреждане на участниците в квадрати с еднакъв размер, което се използва при видеоконференциите, често се нарича „ефектът Brady Bunch“. Това прозвище идва от началната серия на телевизионното шоу „The Brady Bunch“ от 70-те години, в което се показваше подобно подреждане на лицата на членовете на семейството.

Ето някои от най-добрите инструменти за видеоконферентна връзка, които не са се класирали в нашата топ 11, но се използват широко и са също толкова ефективни:

Miro: Цифрова бяла дъска и инструмент за мозъчна атака, който се интегрира с видео срещи, позволявайки на екипите да сътрудничат и да излагат идеите си визуално в реално време. Notion: Инструмент за съвместна работа с документи, който помага на екипите да водят структурирани бележки от срещите, да управляват задачите и да централизират информацията заедно с настройките за видеоконферентна връзка. Calendly: Инструмент за планиране на видеоконференции, който автоматизира резервациите за срещи, синхронизира се с календарите и се интегрира с Google Meet, алтернативи за безпроблемно планиране.

Най-добрата алтернатива на Google Meet е само на един клик разстояние!

Дистанционната работа съществува от 70-те години на миналия век, но днес тя е необходимост. Въпреки че Google Meet направи видеоконферентните разговори масово явление, той далеч не е единственият вариант.

Много алтернативи на Google Meet предлагат по-добра интеграция, оптимизирани работни процеси и сътрудничество в реално време, за да поддържат връзката между екипите.

Сега си представете следното: инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, безпроблемна интеграция в приложението, сътрудничество в реално време и документация по проекти – всичко това в едно единно работно пространство. Това е формулата за най-доброто решение за видеоконферентни разговори. И това е ClickUp за вас.