11 най-добри алтернативи на Google Meet през 2025 г.

Всички ценят платформата за видеоконферентни разговори, която предлага лесно споделяне на екрана, без забавяне, без ограничения във времето и с интересни фонове и филтри.
По този показател Google Meet е едно от първите инструменти, които идват на ум.
Въпреки това, тя далеч не е съвършена, особено с нарастващото търсене на усъвършенствани функции като бели дъски и гъвкави опции за преглед. Тези възможности в комуникационен инструмент са станали задължителни, особено след като отдалечените екипи се превърнаха в норма.
Така че, без да губим повече време, нека разгледаме 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които могат да пренесат вашите онлайн срещи на следващото ниво!
⏰ 60-секундно резюме
Ето кратък преглед на 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които отговарят на различни нужди за бизнес комуникация и сътрудничество:
|Инструмент за видеоконференции
|Основни функции
|Най-подходящо за
|ClickUp
|Управление на срещи с изкуствен интелект, сътрудничество в реално време, интеграция на задачи, запис на екрана и вградено управление на проекти.
|Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании
|Zoom
|Мащабни срещи, висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, запис на срещи и чат за екипа
|Бизнес, преподаватели, отдалечени екипи
|Microsoft Teams
|Интеграция с Outlook, сътрудничество на базата на канали, вградени бележки от срещи и надеждни функции за сигурност.
|Бизнес, предприятия, потребители на Microsoft 365
|Skype
|Безплатни видео и гласови разговори, споделяне на екран, HD видео качество и незабавни съобщения
|Лична употреба, малки предприятия, отдалечени екипи
|Slack Huddles
|Бързи разговори с приоритет на аудиото, споделяне на екрана, реакции с емотикони и автоматично запаметяване на съобщения
|Отдалечени екипи, стартиращи компании, неформална бизнес комуникация
|Whereby
|Базирана на браузър, без изтегляне, с фокус върху поверителността, персонализирано брандиране и лесни линкове за срещи.
|Фрийлансъри, консултанти, малки предприятия
|Zoho Meeting
|Сигурни видеоконференции, хостинг на уебинари, отдалечен достъп и силни контроли за модератори.
|Малки предприятия, големи компании, организатори на уебинари
|GoTo Meeting
|Запис в облака, чат на живо, споделяне на екран и разширени административни контроли
|Професионални екипи, предприятия, комуникация с клиенти
|Jitsi
|Отворен код, не се изисква акаунт, криптиране от край до край и стрийминг на живо.
|Стартиращи компании, малки предприятия, потребители, заинтересовани от поверителността
|Cisco Webex
|Функции за срещи, задвижвани от изкуствен интелект, отстраняване на шума, преводи в реално време и кинематографични срещи.
|Предприятия, фирми, работещи с чувствителни данни
|Discord
|Видеоконференции, базирани на общността, стрийминг на живо, сътрудничество, базирано на сървър, и персонализирани ботове
|Онлайн общности, гейминг екипи, неформални бизнес срещи
Ограничения на Google Meet
Google Meet безспорно е мощна платформа за видеоконференции, която улеснява дистанционната работа и онлайн срещите. Но да бъдем честни – тя не е съвършена.
📌 Ето някои основни ограничения на Google Meet, които трябва да знаете, преди да го изберете за вашето решение за видеоконференции:
- Ограничения за споделяне на екрана: Ограничава споделянето до един екран едновременно, което затруднява многозадачността по време на видеоконференции.
- Проблеми с презентациите: Трудности при зареждането на PowerPoint и Keynote слайдове, често се показва празен екран на участниците в срещата.
- Ограничения на функциите: Липсват вградени чакални и бели дъски, което налага използването на допълнителни инструменти за сътрудничество в реално време.
- Ограничения от трети страни: Блокира външни услуги за оперативна съвместимост, което пречи на безпроблемния достъп на някои потребители.
- Ограничения за показване на участниците: Показва само 16 участници в изглед на плочки, което затруднява управлението на големи видеоразговори.
- Ограничения за външни потребители: Предотвратява участието на потребители извън домейна, освен ако не бъдат одобрени ръчно от организатора на срещата.
- Проблеми със замръзване на браузъра: Причинява сривове на браузъра по време на споделяне на екрана, което принуждава потребителите да рестартират срещите.
- Нестабилност при набиране: Прекъсва неочаквано обажданията при набиране, въпреки че поддържа обаждания до 8 часа.
📚 Интересно четиво: Как да подобрите срещите си с AI? Разгледайте 10-те най-добри AI инструмента за срещи и асистенти за срещи, за да повишите ефективността и производителността.
Най-добрите алтернативи на Google Meet, които можете да използвате
Макар Google Meet да осигурява сигурни видеоконференции, неговите ограничения могат да повлияят на сътрудничеството в реално време и бизнес комуникацията.
Нека разгледаме алтернативите на Google Meet, които може би са по-подходящи за вас и вашия екип.
1. ClickUp (Най-добрият вграден инструмент за управление на проекти и сътрудничество)
Проучвания показват, че служителите прекарват почти 60% от времето си в търсене на файлове, проследяване на задачи и превключване между приложения. Ироничното е, че същите приложения и инструменти за сътрудничество, предназначени да повишат производителността, често създават още по-голям хаос. Не е чудно, че неефективните срещи се посочват като основен фактор за понижаване на производителността на работното място.
Този проблем е решен от ClickUp, универсалното приложение за работа, което обединява управление на проекти, сътрудничество в реално време и проследяване на задачи – всичко това с помощта на изкуствен интелект.
ClickUp Meetings
ClickUp Meetings е напълно интегрирано работно пространство, създадено да поддържа вашите срещи, задачи и сътрудничество организирани. 📋 Вземайте бележки, управлявайте дневен ред и задавайте задачи, които държат вашия екип отговорен, всичко на едно място.
Тази полезна функция също така опростява видеоконферентните разговори чрез интегриране с календара на ClickUp, задачите, папките и списъците на ClickUp, така че всяка среща да остава структурирана и лесно достъпна.
Използвайте календара на ClickUp, за да създавате, преглеждате и управлявате всичките си срещи на едно място. Синхронизирайте с Google Calendar за двупосочни актуализации, за да сте сигурни, че срещите ви са винаги актуални. Вградете споделените календари на Google в календара на ClickUp за по-добра видимост и сътрудничество.
ClickUp Chat и SyncUps
За разлика от традиционните приложения за съобщения, които съществуват отделно от работата, ClickUp Chat поддържа всяка дискусия директно свързана със свързани задачи, проекти и документи. Това означава, че вече не е нужно да преминавате между приложенията или да губите следа от важни актуализации.
Имате нужда от бърза проверка с екипа си? SyncUps на ClickUp позволява споделяне на екрана, дискусии в реално време и директно сътрудничество по проекти в чата на ClickUp. Няма нужда да превключвате между приложенията – всичко е на едно място, синхронизирано с вашите задачи и документи. 📊
Както казва Моли Куела, проектен мениджър, планиране на магазини в Lids:
Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.
Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.
AI Notetaker и ClickUp Clips на ClickUp
Присъединихте се към среща с 10 минути закъснение и нямате представа какво се случва? Не се притеснявайте, AI Notetaker на ClickUp е на Ваша страна. AI Notetaker на ClickUp автоматично обобщава дискусиите, транскрибира срещите и подчертава важните точки.
Тя дори ви позволява да създавате задачи от протоколите от срещите чрез ClickUp Tasks – например, ако вашият екип е обсъдил стартирането на нова кампания, можете незабавно да възложите последващи действия, без да ги въвеждате ръчно.
Но какво да правите в ситуации, в които не е необходимо да се включвате в среща, но все пак имате нещо важно да споделите? С ClickUp Clips можете да създавате кратки видеоклипове, които предоставят бързи актуализации, без да е необходимо да провеждате пълноценна среща. 🔗
Независимо дали трябва да прегледате ключови моменти или да наваксате пропусната дискусия, ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана, срещите и работните процеси, за да ги споделите незабавно с екипа си. Няма повече дълги обяснения – просто натиснете запис, заснемете екрана си и вградете клипа директно в задачи, документи или чат за безпроблемно сътрудничество.
ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs
Идеите са чудесни, но организираните идеи? Ето там се случва магията! Ако искате да оптимизирате сътрудничеството в реално време, ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs са революционни.
ClickUp Whiteboards превръщат мозъчната буря в действие, като позволяват на екипите да скицират, да добавят лепящи се бележки, да вграждат задачи и да сътрудничат на живо – всичко на едно място. Няма повече изгубени идеи! Просто превърнете бележките си в задачи с едно кликване и наблюдавайте как се развиват.
ClickUp Docs пренася екипната работа на ново ниво с редактиране в реално време, вграждане на задачи и незабавни коментари. Прикачете документи към задачите за подробно водене на бележки и споделяне.
Но ако просто търсите нещо просто, което да ви помогне да управлявате дневния ред и задачите на срещите си, шаблонът за срещи на ClickUp е най-добрият избор.
Най-важното е, че ClickUp Integrations позволява интеграция с над 1000 инструмента като Zoom, Slack и други платформи за конференции. Това означава, че можете да се присъединявате към срещи и да синхронизирате актуализации на проекти без допълнителни усилия, всичко това в рамките на ClickUp Workspace. 🚀
Най-добрите функции на ClickUp
- Директна интеграция с управлението на проекти: Синхронизирайте директно с управлението на проекти, за да превърнете дискусиите в действия.
- Интеграция с други видео инструменти: Интегрирайте с Zoom и други инструменти, за да стартирате срещи от ClickUp Tasks.
- AI Notetaker: Получавайте автоматизирани обобщения, граматически проверки и създаване на задачи за действие.
- Стабилен безплатен план: Използвайте ClickUp заедно с безплатната версия на Google Meet.
- Интеграция на задачи: Идентифицирайте действия, които трябва да бъдат предприети след срещите, и създайте задачи от тях, като ги възложите на определени лица.
Ограниченията на ClickUp
- Мобилното приложение на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции, които са достъпни в десктоп версията.
- Притежава богат набор от функции, които изискват известно учене за потребителите, които не са запознати с технологиите.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Според този потребител на G2:
За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.
За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.
🔮 Ключова информация: Прекарвате ли повече време в притеснения за дългите дневен ред на срещите и проследяване на пропуснатите протоколи от срещите? Гледайте това изчерпателно стъпка по стъпка ръководство, за да научите как ClickUp Clips опростява проследяването, наблюдението и прегледа на срещите!
2. Zoom (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и сътрудничество в голям мащаб)
Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която позволява на потребителите да комуникират чрез аудио, видео, чат и телефон.
Тази популярна платформа поддържа висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, записване на срещи и чат в екип. Zoom е достъпен на компютри, таблети и смартфони.
Освен това Zoom се интегрира с Google Workspace, Slack и Miro, което го прави широко използван инструмент за бизнес комуникация и дистанционно сътрудничество.
Най-добрите функции на Zoom
- Поддържайте големи срещи с висококачествен звук и видео
- Активирайте споделянето на екрана за презентации и сътрудничество
- Предлагайте записване на срещите за бъдеща справка и споделяне.
- Достъп до чат на екипа за съобщения в реално време преди, по време и след срещите
- Интегрирайте с бизнес инструменти като Google Workspace, Slack и други.
Ограничения на Zoom
- Аудио и видео качеството може да се влоши при разговори с много участници, дори и при стабилна интернет връзка.
- Може да изисква много ресурси, което да повлияе на стабилността на сесията.
Цени на Zoom
- Безплатно
- Pro: 13,33 $/месец на потребител
- Бизнес: 18,32 $/месец на потребител
- Предприятия: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Zoom
- G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Zoom?
Потребител на G2 казва:
Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.
Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.
💡 Професионален съвет: Казват, че колкото повече, толкова по-весело, така че ако търсите още повече опции, разгледайте 14-те най-добри алтернативи на Zoom, за да намерите перфектното решение за видеоконференции, съобразено с вашите нужди!
3. Microsoft Teams (Най-добрият инструмент за комуникация и видеоконферентни разговори на работното място)
Microsoft Teams е платформа за сътрудничество в облака, предназначена за бизнес комуникация, видео срещи и споделяне на файлове.
С безпроблемна интеграция в Microsoft 365, Teams поддържа видео и аудио разговори в реално време, което улеснява екипите да си сътрудничат, да споделят екрани, да записват срещи и да управляват проекти – всичко това от едно място.
Най-добрите функции на Microsoft Teams
- Интегрирайте с Outlook, за да планирате и да се присъединявате към срещи директно от календара на Outlook.
- Поддържайте разговори в канали, за да организирате дискусиите по проекти или екипи.
- Използвайте вградената функция за бележки от срещи за водене на бележки и сътрудничество в реално време.
- Осигурете надеждно качество на аудио и видео за безпроблемни видеоконференции.
- Използвайте инструмента за осветяване, за да подчертаете ключовите говорители по време на презентацията.
Ограничения на Microsoft Teams
- Повечето планове позволяват до 300 активни участници на среща
- Участниците, които надвишават лимита за активни участници, могат само да гледат, но не и да взаимодействат.
- Само около 20 участници могат активно да се включат във видеоразговор директно от чата.
Цени на Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?
Според този потребител на Capterra:
Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.
Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.
Прочетете също: Топ 8 алтернативи и конкуренти на Microsoft Teams
4. Skype (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции за лична и бизнес употреба)
Skype е облачно базирано средство за видеоконферентна връзка, което от години е широко известно в областта на видеоконферентните връзки и позволява на милиони хора да се свързват чрез гласови и видеоразговори, незабавни съобщения и споделяне на файлове.
Независимо дали общувате с приятели, провеждате виртуални бизнес срещи или сътрудничите с отдалечен екип, Skype е алтернатива на Google Meet, която е безплатна, проста и достъпна на компютри, таблети и мобилни устройства.
🌟 Интересен факт: Първото видеообаждане е било много по-рано, отколкото си мислите! Концепцията за видеоконферентни разговори датира от 1964 г., когато AT&T представи „Picturephone“ на Световното изложение в Ню Йорк.
Най-добрите функции на Skype
- Поддържа безплатни видео и гласови разговори за до 100 участници.
- Разрешете споделянето на екрана за безпроблемно сътрудничество
- Активирайте незабавни съобщения за бърза и лесна комуникация.
- Осигурете HD видеоразговори за ясно и остро видеокачество.
- Включете записване на разговори, за да запазите важни дискусии.
- Добавете субтитри на живо, за да подобрите достъпността
Ограниченията на Skype
- При надвишаване на лимитите на плана видеото автоматично преминава в режим само аудио.
- Ограничава груповите видеоразговори до 100 участници, в зависимост от устройството и системните изисквания.
- Изисква стабилна интернет връзка за стабилни HD видеоразговори.
Цени на Skype
- Безплатно
Оценки и рецензии за Skype
- G2: 4,3/5 (над 23 000 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Skype?
Според този потребител на Capterra:
Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.
Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.
💡 Професионален съвет: Максимизирайте производителността на екипа си, като разберете предимствата и недостатъците на Microsoft Teams, преди да направите промяната!
5. Slack Huddles (най-подходящ за бързо, неформално сътрудничество в екип и обмен на идеи)
Slack Huddles са леки, аудио-ориентирани разговори, предназначени за спонтанни дискусии, бързо решаване на проблеми и сътрудничество в реално време – всичко това в рамките на вашето работно пространство в Slack.
Huddles поддържат неформална атмосфера, позволявайки на екипите да се включват и изключват от разговорите, без да е необходимо да се организират официални срещи. Те са идеални за мозъчна атака, задаване на бърз въпрос или разрешаване на проблем, без да се нарушава работният процес.
Най-добрите функции на Slack Huddles
- Активирайте споделянето на екрана, за да сътрудничите без усилие по документи и презентации.
- Включете емоджи реакции за ангажираност в реално време, без да прекъсвате потока.
- Предлагайте цветни фонове, за да персонализирате работното си пространство.
- Добавете забавни ефекти, за да направите разговорите по-динамични.
- Запазете линковете и съобщенията, споделени по време на Huddle, за лесно справяне.
- Позволете безпроблемно присъединяване и напускане, без да се засяга текущата разговор.
Ограничения на Slack Huddles
- Не е подходяща за официални срещи, които изискват записване или структурирана програма.
- Може да не работи добре за големи срещи, при които само няколко участници трябва да използват аудио или споделяне на екран.
Цени на Slack Huddles
- Безплатно
- Pro: 4,38 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 USD/месец на потребител
- Enterprise Grid: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Slack Huddles
- G2: 4,5/5 (над 34 000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)
Какво казват реалните потребители за Slack Huddles?
Потребител на G2 казва:
Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.
Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.
📮 ClickUp Insight: В динамичния свят на сътрудничеството, организацията и комуникацията в реално време важната информация може лесно да се изгуби в разпръснати разговори.
Според проучване на ClickUp, 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа, но съобщенията често се разпръскват в различни канали, низове и директни съобщения, което затруднява проследяването на важни детайли. С интегрирано решение като ClickUp Chat разговорите остават свързани с проекти и задачи, което гарантира, че дискусиите остават организирани, контекстуални и лесно достъпни, когато е необходимо.
6. Whereby (Най-добрият безпроблемен инструмент за видеоконференции, базиран на браузър)
Whereby е инструмент за видеоконферентна връзка, създаден за бързи и лесни срещи, без да е необходимо да се изтеглят или инсталират програми. С акцент върху поверителността и персонализираното брандиране, той е идеален вариант за тези, които искат проста алтернатива на Google Meet без допълнителни стъпки.
Whereby позволява на потребителите да се присъединяват към видео срещи с един единствен линк, директно в браузъра си, и е идеален за прости срещи, дистанционно сътрудничество и обаждания на клиенти.
Най-добрите функции на Whereby
- Присъединете се към разговорите незабавно без да се налага да изтегляте нищо – достъп до срещите директно в браузъра
- Персонализирайте брандинга, за да персонализирате заседателните зали с логота и фонове.
- Защитете личните си данни, като не съхранявате видео или аудио записи.
- Активирайте споделяне на екрана и добавяне на бележки за безпроблемно сътрудничество.
- Предлагайте запис на срещите за лесно преглеждане и справка.
- Интегрирайте с бизнес инструменти, за да подобрите комуникацията
Ограничения на Whereby
- Ограничава безплатните срещи до 4 участници
- Ограничава безплатните срещи до около 30 минути.
- Заключва разширени функции (като стаи за почивка и разширени опции за запис) зад платени планове.
Цени на Whereby
- Безплатно
- Pro: 8,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 11,99 $/месец на потребител
Whereby оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)
Какво казват реалните потребители за Whereby?
Според този потребител на G2:
Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.
Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.
💡 Професионален съвет: Подходящият инструмент може да определи успеха или провала на вашата среща, затова ви представяме 10-те най-добри софтуера за протоколи и бележки от срещи, които сме тествали за вас, за да не се налага да го правите вие!
7. Zoho Meeting (Най-сигурният и богат на функции инструмент за видеоконферентни разговори за бизнес)
Zoho Meeting е платформа за видеоконференции и виртуални срещи, създадена за уебинари, виртуални срещи и демонстрации на продукти.
Освен това, с функции като контрол на модератора, отдалечен достъп и безпроблемна интеграция, Zoho Meeting е полезен за професионална комуникация в различни отрасли.
Най-добрите функции на Zoho Meeting
- Покажете до 250 участници с 50 активни видео емисии едновременно.
- Криптирайте аудио и видео потоците с DTLS-SRTP криптиране за сигурни срещи.
- Използвайте съвместна бяла дъска, за да записвате идеи по време на срещите.
- Осигурете отдалечен достъп за безпроблемно отстраняване на проблеми
- Получете достъп до мощни контроли за модератори, за да управлявате дискусиите ефективно.
- Интегрирайте с множество платформи за оптимизирана бизнес комуникация.
- Включете чат по време на срещата за взаимодействие в реално време.
Ограничения на Zoho Meeting
- Не позволява записване на срещи в безплатния план.
- Необходим е платен абонамент за записване на срещи и уебинари.
- Ограничава безплатните срещи до 100 участници.
Цени на Zoho Meeting
- Стандартна среща: 2 USD/месец на потребител
- Професионална среща: 3 USD/месец на потребител
- Стандартен уебинар: 9 USD/месец на потребител
- Професионален уебинар: 19 $/месец на потребител
- Enterprise Webinar: 79 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)
Какво казват реалните потребители за Zoho Meeting?
Според този потребител на Capterra:
Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.
Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.
🔮 Ключова информация: Избирате между Microsoft Teams и Zoom? Сравнете техните функции, интеграции и използваемост, за да намерите най-подходящата за вашия екип!
8. GoTo Meeting (Най-добрият инструмент за професионални онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)
GoTo Meeting е онлайн инструмент за срещи, предназначен за бизнес срещи, сътрудничество в екип и комуникация с клиенти.
С браузър-базиран интерфейс, запис в облака и силни функции за сигурност, GoTo Meeting е създаден за безпроблемно онлайн сътрудничество между различни устройства.
Най-добрите функции на GoTo Meeting
- Предлагайте неограничено записване в облака за лесен достъп до минали срещи.
- Поддържайте споделяне на екрана за презентации и дистанционно сътрудничество.
- Включете чат на живо за съобщения по време на срещите.
- Работете директно в браузъра, без да се налага да изтегляте нищо.
- Осигурете защита с парола, за да гарантирате сигурността на срещите.
- Интегрирайте с Outlook, Slack и Salesforce за по-добро управление на работния процес.
Ограничения на GoTo Meeting
- Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план.
- Разширените функции, като например хостинг на уебинари, изискват отделен план.
- Изисква стабилна интернет връзка за гладко видео и аудио качество.
Цени на GoTo Meeting
- Професионална версия: 12 USD/месец на потребител
- Бизнес: 16 $/месец на потребител
- Предприятия: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)
9. Jitsi (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции с отворен код)
Jitsi е безплатна платформа за видеоконференции с отворен код, която позволява провеждането на екипни срещи, уебинари, демонстрации на продукти и интервюта за работа, без да се изисква акаунт или изтегляне на софтуер.
Този инструмент работи директно в браузъра и е напълно персонализируем, което го прави чудесна алтернатива на Google Meet за тези, които предпочитат гъвкавост, поверителност и мащабируемост в движение.
Най-добрите функции на Jitsi
- Присъединете се към срещите незабавно от браузъра – не се изисква изтегляне на софтуер.
- Осигурете криптиране от край до край за сигурна комуникация.
- Осигурете висококачествен звук и видео за безпроблемни видео срещи.
- Поддържайте споделяне на екрана за презентации и съвместна работа с документи.
- Предлагайте запис и пряко излъчване директно на платформи като YouTube.
- Позволете персонализиране и мащабируемост за бизнеса, който иска да хоства самостоятелно своето решение за видеоконферентна връзка.
Ограничения на Jitsi
- Проблеми с мащабни срещи – най-подходящ за малки и средни срещи
- Зависи от скоростта на интернет връзката – производителността може да спадне при дълги срещи или при много участници.
- Възможно е да се появят забавяния на видеото и прекъсвания на връзката, когато повече от 35 участници се включат в разговора.
Цени на Jitsi
- Безплатно
Оценки и рецензии за Jitsi
- G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)
🌟 Интересен факт: През май 2013 г. британският приключенец Даниел Хюз проведе видеоразговор от върха на Еверест, използвайки смартфон, свързан със сателитен модем. Този разговор, проведен на височина 8848 метра (29 029 фута), е един от най-високите видеоразговори, регистрирани досега.
10. Cisco Webex Meetings (Най-добрият инструмент за видеоконференции с корпоративна сигурност и изкуствен интелект)
Cisco Webex е сигурна платформа за видеоконферентни разговори с богат набор от функции, предназначена за виртуални срещи, демонстрации на продукти и сътрудничество в екип.
Известен с автоматизацията си, задвижвана от изкуствен интелект, преводите в реално време и премахването на шума, Webex е отлична алтернатива на Google Meet за фирми, които търсят висококачествени видео и аудиоконференции с корпоративна сигурност.
Най-добрите функции на Cisco Webex
- Активирайте инструменти за бяла дъска и анотации за сътрудничество в реално време
- Предлагайте персонализирани оформления, за да оптимизирате изгледа на участниците.
- Осигурете надеждна работа с водеща в бранша сигурност и стабилност.
- Предоставяйте виртуални фонове, за да поддържате професионалния характер на срещите
- Включете функцията за субтитри на живо за по-добра достъпност.
- Поддържат се режими на заглушаване с модератор, така че домакините да могат ефективно да управляват участниците в срещите.
- Представяме Cinematic Meetings – функция, задвижвана от изкуствен интелект, която динамично настройва изгледа за най-добро преживяване по време на срещите.
Ограничения на Cisco Webex
- Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план, като плановете от по-висок клас позволяват повече участници.
- Ограничава едновременните видео потоци, което може да повлияе на големи срещи.
- Възможно е да има проблеми със споделянето на приложения, което налага на потребителите да затворят ненужните прозорци или да споделят целия екран.
Цени на Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител
- Webex Suite: 25 USD/месец на потребител
- Webex Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Cisco Webex
- G2: 4. 2/5 (над 18 000 рецензии)
- Capterra: 4,4/5 (над 7000 отзива)
11. Discord (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и неформално сътрудничество в екип, управляван от общността)
Discord е платформа за видеоконферентна връзка, създадена за комуникация в реално време. Първоначално предназначена за геймъри, днес тя се използва от общности, фирми и екипи за различни цели.
Освен това Discord позволява споделяне на екран, стрийминг на живо и споделяне на файлове, което го прави гъвкава опция както за лична, така и за професионална употреба.
Най-добрите функции на Discord
- Активирайте видео чатове в директни съобщения или сървърни канали
- Поддържа споделяне на екрана за сътрудничество на живо или презентации
- Предлагайте стрийминг, за да могат потребителите да излъчват видео към своя сървър.
- Включете настройки за видео, които можете да променяте, за да персонализирате изживяването си.
- Споделяйте файлове за лесно сътрудничество
- Интегрирайте ботове и персонализирани ботове, за да автоматизирате задачите и да подобрите бизнес комуникацията.
Ограничения на Discord
- Ограничава размера на файловете в безплатния план, като за по-големи качвания се изисква Nitro.
- Ограничава каналите на Stage, като ограничава броя на участниците във видеоразговорите.
Цени на Discord
- Безплатно
- План Nitro: 9,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Discord
- Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)
- G2: Недостатъчно рецензии
🌟 Интересен факт: Обичайното подреждане на участниците в квадрати с еднакъв размер, което се използва при видеоконференциите, често се нарича „ефектът Brady Bunch“. Това прозвище идва от началната серия на телевизионното шоу „The Brady Bunch“ от 70-те години, в което се показваше подобно подреждане на лицата на членовете на семейството.
Допълнителни полезни инструменти
Ето някои от най-добрите инструменти за видеоконферентна връзка, които не са се класирали в нашата топ 11, но се използват широко и са също толкова ефективни:
- Miro: Цифрова бяла дъска и инструмент за мозъчна атака, който се интегрира с видео срещи, позволявайки на екипите да сътрудничат и да излагат идеите си визуално в реално време.
- Notion: Инструмент за съвместна работа с документи, който помага на екипите да водят структурирани бележки от срещите, да управляват задачите и да централизират информацията заедно с настройките за видеоконферентна връзка.
- Calendly: Инструмент за планиране на видеоконференции, който автоматизира резервациите за срещи, синхронизира се с календарите и се интегрира с Google Meet, алтернативи за безпроблемно планиране.
Най-добрата алтернатива на Google Meet е само на един клик разстояние!
Дистанционната работа съществува от 70-те години на миналия век, но днес тя е необходимост. Въпреки че Google Meet направи видеоконферентните разговори масово явление, той далеч не е единственият вариант.
Много алтернативи на Google Meet предлагат по-добра интеграция, оптимизирани работни процеси и сътрудничество в реално време, за да поддържат връзката между екипите.
Сега си представете следното: инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, безпроблемна интеграция в приложението, сътрудничество в реално време и документация по проекти – всичко това в едно единно работно пространство. Това е формулата за най-доброто решение за видеоконферентни разговори. И това е ClickUp за вас.