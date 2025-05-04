ClickUp блог

11 най-добри алтернативи на Google Meet през 2025 г.

4 май 2025 г.

Всички ценят платформата за видеоконферентни разговори, която предлага лесно споделяне на екрана, без забавяне, без ограничения във времето и с интересни фонове и филтри.

По този показател Google Meet е едно от първите инструменти, които идват на ум.

Въпреки това, тя далеч не е съвършена, особено с нарастващото търсене на усъвършенствани функции като бели дъски и гъвкави опции за преглед. Тези възможности в комуникационен инструмент са станали задължителни, особено след като отдалечените екипи се превърнаха в норма.

Така че, без да губим повече време, нека разгледаме 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които могат да пренесат вашите онлайн срещи на следващото ниво!

⏰ 60-секундно резюме

Ето кратък преглед на 11-те най-добри алтернативи на Google Meet, които отговарят на различни нужди за бизнес комуникация и сътрудничество:

Инструмент за видеоконференцииОсновни функцииНай-подходящо за
ClickUpУправление на срещи с изкуствен интелект, сътрудничество в реално време, интеграция на задачи, запис на екрана и вградено управление на проекти.Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании
ZoomМащабни срещи, висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, запис на срещи и чат за екипаБизнес, преподаватели, отдалечени екипи
Microsoft TeamsИнтеграция с Outlook, сътрудничество на базата на канали, вградени бележки от срещи и надеждни функции за сигурност.Бизнес, предприятия, потребители на Microsoft 365
SkypeБезплатни видео и гласови разговори, споделяне на екран, HD видео качество и незабавни съобщенияЛична употреба, малки предприятия, отдалечени екипи
Slack HuddlesБързи разговори с приоритет на аудиото, споделяне на екрана, реакции с емотикони и автоматично запаметяване на съобщенияОтдалечени екипи, стартиращи компании, неформална бизнес комуникация
WherebyБазирана на браузър, без изтегляне, с фокус върху поверителността, персонализирано брандиране и лесни линкове за срещи.Фрийлансъри, консултанти, малки предприятия
Zoho MeetingСигурни видеоконференции, хостинг на уебинари, отдалечен достъп и силни контроли за модератори.Малки предприятия, големи компании, организатори на уебинари
GoTo MeetingЗапис в облака, чат на живо, споделяне на екран и разширени административни контролиПрофесионални екипи, предприятия, комуникация с клиенти
JitsiОтворен код, не се изисква акаунт, криптиране от край до край и стрийминг на живо.Стартиращи компании, малки предприятия, потребители, заинтересовани от поверителността
Cisco WebexФункции за срещи, задвижвани от изкуствен интелект, отстраняване на шума, преводи в реално време и кинематографични срещи.Предприятия, фирми, работещи с чувствителни данни
DiscordВидеоконференции, базирани на общността, стрийминг на живо, сътрудничество, базирано на сървър, и персонализирани ботовеОнлайн общности, гейминг екипи, неформални бизнес срещи

Ограничения на Google Meet

Google Meet безспорно е мощна платформа за видеоконференции, която улеснява дистанционната работа и онлайн срещите. Но да бъдем честни – тя не е съвършена.

📌 Ето някои основни ограничения на Google Meet, които трябва да знаете, преди да го изберете за вашето решение за видеоконференции:

  • Ограничения за споделяне на екрана: Ограничава споделянето до един екран едновременно, което затруднява многозадачността по време на видеоконференции.
  • Проблеми с презентациите: Трудности при зареждането на PowerPoint и Keynote слайдове, често се показва празен екран на участниците в срещата.
  • Ограничения на функциите: Липсват вградени чакални и бели дъски, което налага използването на допълнителни инструменти за сътрудничество в реално време.
  • Ограничения от трети страни: Блокира външни услуги за оперативна съвместимост, което пречи на безпроблемния достъп на някои потребители.
  • Ограничения за показване на участниците: Показва само 16 участници в изглед на плочки, което затруднява управлението на големи видеоразговори.
  • Ограничения за външни потребители: Предотвратява участието на потребители извън домейна, освен ако не бъдат одобрени ръчно от организатора на срещата.
  • Проблеми със замръзване на браузъра: Причинява сривове на браузъра по време на споделяне на екрана, което принуждава потребителите да рестартират срещите.
  • Нестабилност при набиране: Прекъсва неочаквано обажданията при набиране, въпреки че поддържа обаждания до 8 часа.

📚 Интересно четиво: Как да подобрите срещите си с AI? Разгледайте 10-те най-добри AI инструмента за срещи и асистенти за срещи, за да повишите ефективността и производителността.

Най-добрите алтернативи на Google Meet, които можете да използвате

Макар Google Meet да осигурява сигурни видеоконференции, неговите ограничения могат да повлияят на сътрудничеството в реално време и бизнес комуникацията.

Нека разгледаме алтернативите на Google Meet, които може би са по-подходящи за вас и вашия екип.

1. ClickUp (Най-добрият вграден инструмент за управление на проекти и сътрудничество)

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

Проучвания показват, че служителите прекарват почти 60% от времето си в търсене на файлове, проследяване на задачи и превключване между приложения. Ироничното е, че същите приложения и инструменти за сътрудничество, предназначени да повишат производителността, често създават още по-голям хаос. Не е чудно, че неефективните срещи се посочват като основен фактор за понижаване на производителността на работното място.

Този проблем е решен от ClickUp, универсалното приложение за работа, което обединява управление на проекти, сътрудничество в реално време и проследяване на задачи – всичко това с помощта на изкуствен интелект.

ClickUp Meetings

ClickUp Meetings е напълно интегрирано работно пространство, създадено да поддържа вашите срещи, задачи и сътрудничество организирани. 📋 Вземайте бележки, управлявайте дневен ред и задавайте задачи, които държат вашия екип отговорен, всичко на едно място.

ClickUp Meetings: алтернатива на Google Meet
Присвоявайте коментари на членовете на екипа и създавайте автоматично задачи, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато с ClickUp Meetings

Тази полезна функция също така опростява видеоконферентните разговори чрез интегриране с календара на ClickUp, задачите, папките и списъците на ClickUp, така че всяка среща да остава структурирана и лесно достъпна.

Използвайте календара на ClickUp, за да създавате, преглеждате и управлявате всичките си срещи на едно място. Синхронизирайте с Google Calendar за двупосочни актуализации, за да сте сигурни, че срещите ви са винаги актуални. Вградете споделените календари на Google в календара на ClickUp за по-добра видимост и сътрудничество.

ClickUp Chat и SyncUps

За разлика от традиционните приложения за съобщения, които съществуват отделно от работата, ClickUp Chat поддържа всяка дискусия директно свързана със свързани задачи, проекти и документи. Това означава, че вече не е нужно да преминавате между приложенията или да губите следа от важни актуализации.

Имате нужда от бърза проверка с екипа си? SyncUps на ClickUp позволява споделяне на екрана, дискусии в реално време и директно сътрудничество по проекти в чата на ClickUp. Няма нужда да превключвате между приложенията – всичко е на едно място, синхронизирано с вашите задачи и документи. 📊

ClickUp SyncUps: алтернатива на Google Meet
Синхронизирайте безпроблемно цялата си комуникация, сътрудничество и организация, свързани с работата, с ClickUp SyncUps

Както казва Моли Куела, проектен мениджър, планиране на магазини в Lids:

Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.

Преди ClickUp имахме прекалено много размяна на имейли, твърде много срещи и ни липсваше последователен начин на работа между екипите.

AI Notetaker и ClickUp Clips на ClickUp

Присъединихте се към среща с 10 минути закъснение и нямате представа какво се случва? Не се притеснявайте, AI Notetaker на ClickUp е на Ваша страна. AI Notetaker на ClickUp автоматично обобщава дискусиите, транскрибира срещите и подчертава важните точки.

Тя дори ви позволява да създавате задачи от протоколите от срещите чрез ClickUp Tasks – например, ако вашият екип е обсъдил стартирането на нова кампания, можете незабавно да възложите последващи действия, без да ги въвеждате ръчно.

Но какво да правите в ситуации, в които не е необходимо да се включвате в среща, но все пак имате нещо важно да споделите? С ClickUp Clips можете да създавате кратки видеоклипове, които предоставят бързи актуализации, без да е необходимо да провеждате пълноценна среща. 🔗

Независимо дали трябва да прегледате ключови моменти или да наваксате пропусната дискусия, ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана, срещите и работните процеси, за да ги споделите незабавно с екипа си. Няма повече дълги обяснения – просто натиснете запис, заснемете екрана си и вградете клипа директно в задачи, документи или чат за безпроблемно сътрудничество.

ClickUp Clips: алтернатива на Google Meet
Наваксайте пропуснатите срещи, обобщете бележките от срещите и още много други без никакви проблеми с ClickUp Clips

ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs

Идеите са чудесни, но организираните идеи? Ето там се случва магията! Ако искате да оптимизирате сътрудничеството в реално време, ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs са революционни.

ClickUp Whiteboards превръщат мозъчната буря в действие, като позволяват на екипите да скицират, да добавят лепящи се бележки, да вграждат задачи и да сътрудничат на живо – всичко на едно място. Няма повече изгубени идеи! Просто превърнете бележките си в задачи с едно кликване и наблюдавайте как се развиват.

ClickUp Docs пренася екипната работа на ново ниво с редактиране в реално време, вграждане на задачи и незабавни коментари. Прикачете документи към задачите за подробно водене на бележки и споделяне.

Но ако просто търсите нещо просто, което да ви помогне да управлявате дневния ред и задачите на срещите си, шаблонът за срещи на ClickUp е най-добрият избор.

Най-важното е, че ClickUp Integrations позволява интеграция с над 1000 инструмента като Zoom, Slack и други платформи за конференции. Това означава, че можете да се присъединявате към срещи и да синхронизирате актуализации на проекти без допълнителни усилия, всичко това в рамките на ClickUp Workspace. 🚀

Най-добрите функции на ClickUp

  • Директна интеграция с управлението на проекти: Синхронизирайте директно с управлението на проекти, за да превърнете дискусиите в действия.
  • Интеграция с други видео инструменти: Интегрирайте с Zoom и други инструменти, за да стартирате срещи от ClickUp Tasks.
  • AI Notetaker: Получавайте автоматизирани обобщения, граматически проверки и създаване на задачи за действие.
  • Стабилен безплатен план: Използвайте ClickUp заедно с безплатната версия на Google Meet.
  • Интеграция на задачи: Идентифицирайте действия, които трябва да бъдат предприети след срещите, и създайте задачи от тях, като ги възложите на определени лица.

Ограниченията на ClickUp

  • Мобилното приложение на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции, които са достъпни в десктоп версията.
  • Притежава богат набор от функции, които изискват известно учене за потребителите, които не са запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Според този потребител на G2:

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

За екипа беше много лесно да се научи и да започне да го използва, когато го внедрихме за първи път; използваме го всеки ден. Сега съхраняваме всичко на едно място – всичките си задачи и всичките си бележки. Много е лесно да превърнем действията от среща в задачи, което в миналото беше проблем.

🔮 Ключова информация: Прекарвате ли повече време в притеснения за дългите дневен ред на срещите и проследяване на пропуснатите протоколи от срещите? Гледайте това изчерпателно стъпка по стъпка ръководство, за да научите как ClickUp Clips опростява проследяването, наблюдението и прегледа на срещите!

2. Zoom (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и сътрудничество в голям мащаб)

Zoom (най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка и сътрудничество в голям мащаб)
Чрез Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която позволява на потребителите да комуникират чрез аудио, видео, чат и телефон.

Тази популярна платформа поддържа висококачествено видео и аудио, споделяне на екран, записване на срещи и чат в екип. Zoom е достъпен на компютри, таблети и смартфони.

Освен това Zoom се интегрира с Google Workspace, Slack и Miro, което го прави широко използван инструмент за бизнес комуникация и дистанционно сътрудничество.

Най-добрите функции на Zoom

  • Поддържайте големи срещи с висококачествен звук и видео
  • Активирайте споделянето на екрана за презентации и сътрудничество
  • Предлагайте записване на срещите за бъдеща справка и споделяне.
  • Достъп до чат на екипа за съобщения в реално време преди, по време и след срещите
  • Интегрирайте с бизнес инструменти като Google Workspace, Slack и други.

Ограничения на Zoom

  • Аудио и видео качеството може да се влоши при разговори с много участници, дори и при стабилна интернет връзка.
  • Може да изисква много ресурси, което да повлияе на стабилността на сесията.

Цени на Zoom

  • Безплатно
  • Pro: 13,33 $/месец на потребител
  • Бизнес: 18,32 $/месец на потребител
  • Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zoom

  • G2: 4,5/5 (над 56 000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 14 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoom?

Потребител на G2 казва:

Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.

Zoom има интуитивен интерфейс, който не ограничава нивото на познания на потребителите, за да започнат да го използват. В работни екипи, които не са запознати с използването на видеоразговори, Zoom позволява лесно внедряване.

💡 Професионален съвет: Казват, че колкото повече, толкова по-весело, така че ако търсите още повече опции, разгледайте 14-те най-добри алтернативи на Zoom, за да намерите перфектното решение за видеоконференции, съобразено с вашите нужди!

3. Microsoft Teams (Най-добрият инструмент за комуникация и видеоконферентни разговори на работното място)

Microsoft Teams (най-добрият инструмент за комуникация и видеоконферентни разговори на работното място)
Чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е платформа за сътрудничество в облака, предназначена за бизнес комуникация, видео срещи и споделяне на файлове.

С безпроблемна интеграция в Microsoft 365, Teams поддържа видео и аудио разговори в реално време, което улеснява екипите да си сътрудничат, да споделят екрани, да записват срещи и да управляват проекти – всичко това от едно място.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

  • Интегрирайте с Outlook, за да планирате и да се присъединявате към срещи директно от календара на Outlook.
  • Поддържайте разговори в канали, за да организирате дискусиите по проекти или екипи.
  • Използвайте вградената функция за бележки от срещи за водене на бележки и сътрудничество в реално време.
  • Осигурете надеждно качество на аудио и видео за безпроблемни видеоконференции.
  • Използвайте инструмента за осветяване, за да подчертаете ключовите говорители по време на презентацията.

Ограничения на Microsoft Teams

  • Повечето планове позволяват до 300 активни участници на среща
  • Участниците, които надвишават лимита за активни участници, могат само да гледат, но не и да взаимодействат.
  • Само около 20 участници могат активно да се включат във видеоразговор директно от чата.

Цени на Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

  • G2: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Според този потребител на Capterra:

Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.

Като цяло, MS Teams е много надеждно приложение като платформа за съобщения, включваща споделяне на файлове, календар, планиране и др.

Прочетете също: Топ 8 алтернативи и конкуренти на Microsoft Teams

4. Skype (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции за лична и бизнес употреба)

Skype (най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции за лична и бизнес употреба)
Чрез Skype

Skype е облачно базирано средство за видеоконферентна връзка, което от години е широко известно в областта на видеоконферентните връзки и позволява на милиони хора да се свързват чрез гласови и видеоразговори, незабавни съобщения и споделяне на файлове.

Независимо дали общувате с приятели, провеждате виртуални бизнес срещи или сътрудничите с отдалечен екип, Skype е алтернатива на Google Meet, която е безплатна, проста и достъпна на компютри, таблети и мобилни устройства.

🌟 Интересен факт: Първото видеообаждане е било много по-рано, отколкото си мислите! Концепцията за видеоконферентни разговори датира от 1964 г., когато AT&T представи „Picturephone“ на Световното изложение в Ню Йорк.

Най-добрите функции на Skype

  • Поддържа безплатни видео и гласови разговори за до 100 участници.
  • Разрешете споделянето на екрана за безпроблемно сътрудничество
  • Активирайте незабавни съобщения за бърза и лесна комуникация.
  • Осигурете HD видеоразговори за ясно и остро видеокачество.
  • Включете записване на разговори, за да запазите важни дискусии.
  • Добавете субтитри на живо, за да подобрите достъпността

Ограниченията на Skype

  • При надвишаване на лимитите на плана видеото автоматично преминава в режим само аудио.
  • Ограничава груповите видеоразговори до 100 участници, в зависимост от устройството и системните изисквания.
  • Изисква стабилна интернет връзка за стабилни HD видеоразговори.

Цени на Skype

  • Безплатно

Оценки и рецензии за Skype

  • G2: 4,3/5 (над 23 000 отзива)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Skype?

Според този потребител на Capterra:

Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.

Използвам Skype от 5 години, това е много добро приложение за чат или видео разговори, а също така е лесно за използване. Всички колеги в списъка ми използват Skype, така че можем да общуваме лесно.

💡 Професионален съвет: Максимизирайте производителността на екипа си, като разберете предимствата и недостатъците на Microsoft Teams, преди да направите промяната!

5. Slack Huddles (най-подходящ за бързо, неформално сътрудничество в екип и обмен на идеи)

Slack Huddles (най-подходящ за бързо, неформално сътрудничество в екип и обмен на идеи)
Чрез Slack Huddles

Slack Huddles са леки, аудио-ориентирани разговори, предназначени за спонтанни дискусии, бързо решаване на проблеми и сътрудничество в реално време – всичко това в рамките на вашето работно пространство в Slack.

Huddles поддържат неформална атмосфера, позволявайки на екипите да се включват и изключват от разговорите, без да е необходимо да се организират официални срещи. Те са идеални за мозъчна атака, задаване на бърз въпрос или разрешаване на проблем, без да се нарушава работният процес.

Най-добрите функции на Slack Huddles

  • Активирайте споделянето на екрана, за да сътрудничите без усилие по документи и презентации.
  • Включете емоджи реакции за ангажираност в реално време, без да прекъсвате потока.
  • Предлагайте цветни фонове, за да персонализирате работното си пространство.
  • Добавете забавни ефекти, за да направите разговорите по-динамични.
  • Запазете линковете и съобщенията, споделени по време на Huddle, за лесно справяне.
  • Позволете безпроблемно присъединяване и напускане, без да се засяга текущата разговор.

Ограничения на Slack Huddles

  • Не е подходяща за официални срещи, които изискват записване или структурирана програма.
  • Може да не работи добре за големи срещи, при които само няколко участници трябва да използват аудио или споделяне на екран.

Цени на Slack Huddles

  • Безплатно
  • Pro: 4,38 $/месец на потребител
  • Бизнес: 15 USD/месец на потребител
  • Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack Huddles

  • G2: 4,5/5 (над 34 000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack Huddles?

Потребител на G2 казва:

Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.

Slack улеснява всичко с каналите си и опцията за директни съобщения. Удивително е как можете да отговаряте с едно съобщение като нишка, а също и как можете да определяте хора като VIP. Обичам Huddles, страхотно е, че можете да говорите с някого, без да се налага да създавате среща, да споделяте линкове и т.н.

📮 ClickUp Insight: В динамичния свят на сътрудничеството, организацията и комуникацията в реално време важната информация може лесно да се изгуби в разпръснати разговори.

Според проучване на ClickUp, 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа, но съобщенията често се разпръскват в различни канали, низове и директни съобщения, което затруднява проследяването на важни детайли. С интегрирано решение като ClickUp Chat разговорите остават свързани с проекти и задачи, което гарантира, че дискусиите остават организирани, контекстуални и лесно достъпни, когато е необходимо.

6. Whereby (Най-добрият безпроблемен инструмент за видеоконференции, базиран на браузър)

Whereby (най-добрият безпроблемен инструмент за видеоконференции, базиран на браузър)
Чрез Whereby

Whereby е инструмент за видеоконферентна връзка, създаден за бързи и лесни срещи, без да е необходимо да се изтеглят или инсталират програми. С акцент върху поверителността и персонализираното брандиране, той е идеален вариант за тези, които искат проста алтернатива на Google Meet без допълнителни стъпки.

Whereby позволява на потребителите да се присъединяват към видео срещи с един единствен линк, директно в браузъра си, и е идеален за прости срещи, дистанционно сътрудничество и обаждания на клиенти.

Най-добрите функции на Whereby

  • Присъединете се към разговорите незабавно без да се налага да изтегляте нищо – достъп до срещите директно в браузъра
  • Персонализирайте брандинга, за да персонализирате заседателните зали с логота и фонове.
  • Защитете личните си данни, като не съхранявате видео или аудио записи.
  • Активирайте споделяне на екрана и добавяне на бележки за безпроблемно сътрудничество.
  • Предлагайте запис на срещите за лесно преглеждане и справка.
  • Интегрирайте с бизнес инструменти, за да подобрите комуникацията

Ограничения на Whereby

  • Ограничава безплатните срещи до 4 участници
  • Ограничава безплатните срещи до около 30 минути.
  • Заключва разширени функции (като стаи за почивка и разширени опции за запис) зад платени планове.

Цени на Whereby

  • Безплатно
  • Pro: 8,99 $/месец на потребител
  • Бизнес: 11,99 $/месец на потребител

Whereby оценки и рецензии

  • G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Whereby?

Според този потребител на G2:

Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.

Това, което най-много харесвам в Whereby, е колко лесно се използва. Можете да организирате и да се присъедините към среща отвсякъде само с един линк, без да е необходимо да имате приложение или софтуер. Освен това предлага отлично качество на видеото.

💡 Професионален съвет: Подходящият инструмент може да определи успеха или провала на вашата среща, затова ви представяме 10-те най-добри софтуера за протоколи и бележки от срещи, които сме тествали за вас, за да не се налага да го правите вие!

7. Zoho Meeting (Най-сигурният и богат на функции инструмент за видеоконферентни разговори за бизнес)

Zoho Meeting (най-сигурният и богат на функции инструмент за бизнес видеоконференции)
Чрез Zoho Meeting

Zoho Meeting е платформа за видеоконференции и виртуални срещи, създадена за уебинари, виртуални срещи и демонстрации на продукти.

Освен това, с функции като контрол на модератора, отдалечен достъп и безпроблемна интеграция, Zoho Meeting е полезен за професионална комуникация в различни отрасли.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

  • Покажете до 250 участници с 50 активни видео емисии едновременно.
  • Криптирайте аудио и видео потоците с DTLS-SRTP криптиране за сигурни срещи.
  • Използвайте съвместна бяла дъска, за да записвате идеи по време на срещите.
  • Осигурете отдалечен достъп за безпроблемно отстраняване на проблеми
  • Получете достъп до мощни контроли за модератори, за да управлявате дискусиите ефективно.
  • Интегрирайте с множество платформи за оптимизирана бизнес комуникация.
  • Включете чат по време на срещата за взаимодействие в реално време.

Ограничения на Zoho Meeting

  • Не позволява записване на срещи в безплатния план.
  • Необходим е платен абонамент за записване на срещи и уебинари.
  • Ограничава безплатните срещи до 100 участници.

Цени на Zoho Meeting

  • Стандартна среща: 2 USD/месец на потребител
  • Професионална среща: 3 USD/месец на потребител
  • Стандартен уебинар: 9 USD/месец на потребител
  • Професионален уебинар: 19 $/месец на потребител
  • Enterprise Webinar: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

  • G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Meeting?

Според този потребител на Capterra:

Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.

Срещата премина изключително добре, видеото беше ясно, звукът беше чист и разговорът беше записван чудесно! Това ми помогна много при съставянето на бележките си след срещата, за да предоставя по-персонализирано обслужване на клиентите си.

🔮 Ключова информация: Избирате между Microsoft Teams и Zoom? Сравнете техните функции, интеграции и използваемост, за да намерите най-подходящата за вашия екип!

8. GoTo Meeting (Най-добрият инструмент за професионални онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)

GoTo Meeting (най-добрият инструмент за професионални онлайн срещи и дистанционно сътрудничество)
Чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting е онлайн инструмент за срещи, предназначен за бизнес срещи, сътрудничество в екип и комуникация с клиенти.

С браузър-базиран интерфейс, запис в облака и силни функции за сигурност, GoTo Meeting е създаден за безпроблемно онлайн сътрудничество между различни устройства.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

  • Предлагайте неограничено записване в облака за лесен достъп до минали срещи.
  • Поддържайте споделяне на екрана за презентации и дистанционно сътрудничество.
  • Включете чат на живо за съобщения по време на срещите.
  • Работете директно в браузъра, без да се налага да изтегляте нищо.
  • Осигурете защита с парола, за да гарантирате сигурността на срещите.
  • Интегрирайте с Outlook, Slack и Salesforce за по-добро управление на работния процес.

Ограничения на GoTo Meeting

  • Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план.
  • Разширените функции, като например хостинг на уебинари, изискват отделен план.
  • Изисква стабилна интернет връзка за гладко видео и аудио качество.

Цени на GoTo Meeting

  • Професионална версия: 12 USD/месец на потребител
  • Бизнес: 16 $/месец на потребител
  • Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за GoTo Meeting

  • G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

9. Jitsi (Най-добрият безплатен инструмент за видеоконференции с отворен код)

Jitsi (най-добрият безплатен инструмент за видеоконферентна връзка с отворен код)
Чрез Jitsi

Jitsi е безплатна платформа за видеоконференции с отворен код, която позволява провеждането на екипни срещи, уебинари, демонстрации на продукти и интервюта за работа, без да се изисква акаунт или изтегляне на софтуер.

Този инструмент работи директно в браузъра и е напълно персонализируем, което го прави чудесна алтернатива на Google Meet за тези, които предпочитат гъвкавост, поверителност и мащабируемост в движение.

Най-добрите функции на Jitsi

  • Присъединете се към срещите незабавно от браузъра – не се изисква изтегляне на софтуер.
  • Осигурете криптиране от край до край за сигурна комуникация.
  • Осигурете висококачествен звук и видео за безпроблемни видео срещи.
  • Поддържайте споделяне на екрана за презентации и съвместна работа с документи.
  • Предлагайте запис и пряко излъчване директно на платформи като YouTube.
  • Позволете персонализиране и мащабируемост за бизнеса, който иска да хоства самостоятелно своето решение за видеоконферентна връзка.

Ограничения на Jitsi

  • Проблеми с мащабни срещи – най-подходящ за малки и средни срещи
  • Зависи от скоростта на интернет връзката – производителността може да спадне при дълги срещи или при много участници.
  • Възможно е да се появят забавяния на видеото и прекъсвания на връзката, когато повече от 35 участници се включат в разговора.

Цени на Jitsi

  • Безплатно

Оценки и рецензии за Jitsi

  • G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

🌟 Интересен факт: През май 2013 г. британският приключенец Даниел Хюз проведе видеоразговор от върха на Еверест, използвайки смартфон, свързан със сателитен модем. Този разговор, проведен на височина 8848 метра (29 029 фута), е един от най-високите видеоразговори, регистрирани досега.

10. Cisco Webex Meetings (Най-добрият инструмент за видеоконференции с корпоративна сигурност и изкуствен интелект)

Cisco Webex Meetings (най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори с корпоративна сигурност и изкуствен интелект)
Чрез Cisco Webex

Cisco Webex е сигурна платформа за видеоконферентни разговори с богат набор от функции, предназначена за виртуални срещи, демонстрации на продукти и сътрудничество в екип.

Известен с автоматизацията си, задвижвана от изкуствен интелект, преводите в реално време и премахването на шума, Webex е отлична алтернатива на Google Meet за фирми, които търсят висококачествени видео и аудиоконференции с корпоративна сигурност.

Най-добрите функции на Cisco Webex

  • Активирайте инструменти за бяла дъска и анотации за сътрудничество в реално време
  • Предлагайте персонализирани оформления, за да оптимизирате изгледа на участниците.
  • Осигурете надеждна работа с водеща в бранша сигурност и стабилност.
  • Предоставяйте виртуални фонове, за да поддържате професионалния характер на срещите
  • Включете функцията за субтитри на живо за по-добра достъпност.
  • Поддържат се режими на заглушаване с модератор, така че домакините да могат ефективно да управляват участниците в срещите.
  • Представяме Cinematic Meetings – функция, задвижвана от изкуствен интелект, която динамично настройва изгледа за най-добро преживяване по време на срещите.

Ограничения на Cisco Webex

  • Ограниченията за участниците варират в зависимост от абонаментния план, като плановете от по-висок клас позволяват повече участници.
  • Ограничава едновременните видео потоци, което може да повлияе на големи срещи.
  • Възможно е да има проблеми със споделянето на приложения, което налага на потребителите да затворят ненужните прозорци или да споделят целия екран.

Цени на Cisco Webex

  • Webex Free
  • Webex Meet: 14,50 $/месец на потребител
  • Webex Suite: 25 USD/месец на потребител
  • Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

  • G2: 4. 2/5 (над 18 000 рецензии)
  • Capterra: 4,4/5 (над 7000 отзива)

Прочетете също: 10 правила за етикет при виртуални срещи: най-добри практики за работа

11. Discord (Най-добрият инструмент за видеоконферентни разговори и неформално сътрудничество в екип, управляван от общността)

Discord (най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка и неформално сътрудничество в екип, управляван от общността)
Чрез Discord

Discord е платформа за видеоконферентна връзка, създадена за комуникация в реално време. Първоначално предназначена за геймъри, днес тя се използва от общности, фирми и екипи за различни цели.

Освен това Discord позволява споделяне на екран, стрийминг на живо и споделяне на файлове, което го прави гъвкава опция както за лична, така и за професионална употреба.

Най-добрите функции на Discord

  • Активирайте видео чатове в директни съобщения или сървърни канали
  • Поддържа споделяне на екрана за сътрудничество на живо или презентации
  • Предлагайте стрийминг, за да могат потребителите да излъчват видео към своя сървър.
  • Включете настройки за видео, които можете да променяте, за да персонализирате изживяването си.
  • Споделяйте файлове за лесно сътрудничество
  • Интегрирайте ботове и персонализирани ботове, за да автоматизирате задачите и да подобрите бизнес комуникацията.

Ограничения на Discord

  • Ограничава размера на файловете в безплатния план, като за по-големи качвания се изисква Nitro.
  • Ограничава каналите на Stage, като ограничава броя на участниците във видеоразговорите.

Цени на Discord

  • Безплатно
  • План Nitro: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Discord

  • Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)
  • G2: Недостатъчно рецензии

🌟 Интересен факт: Обичайното подреждане на участниците в квадрати с еднакъв размер, което се използва при видеоконференциите, често се нарича „ефектът Brady Bunch“. Това прозвище идва от началната серия на телевизионното шоу „The Brady Bunch“ от 70-те години, в което се показваше подобно подреждане на лицата на членовете на семейството.

Допълнителни полезни инструменти

Ето някои от най-добрите инструменти за видеоконферентна връзка, които не са се класирали в нашата топ 11, но се използват широко и са също толкова ефективни:

  1. Miro: Цифрова бяла дъска и инструмент за мозъчна атака, който се интегрира с видео срещи, позволявайки на екипите да сътрудничат и да излагат идеите си визуално в реално време.
  2. Notion: Инструмент за съвместна работа с документи, който помага на екипите да водят структурирани бележки от срещите, да управляват задачите и да централизират информацията заедно с настройките за видеоконферентна връзка.
  3. Calendly: Инструмент за планиране на видеоконференции, който автоматизира резервациите за срещи, синхронизира се с календарите и се интегрира с Google Meet, алтернативи за безпроблемно планиране.

Най-добрата алтернатива на Google Meet е само на един клик разстояние!

Дистанционната работа съществува от 70-те години на миналия век, но днес тя е необходимост. Въпреки че Google Meet направи видеоконферентните разговори масово явление, той далеч не е единственият вариант.

Много алтернативи на Google Meet предлагат по-добра интеграция, оптимизирани работни процеси и сътрудничество в реално време, за да поддържат връзката между екипите.

Сега си представете следното: инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, безпроблемна интеграция в приложението, сътрудничество в реално време и документация по проекти – всичко това в едно единно работно пространство. Това е формулата за най-доброто решение за видеоконферентни разговори. И това е ClickUp за вас.

