Топ 13 алтернативи на Microsoft Teams за сътрудничество

Microsoft Teams е мощен инструмент за сътрудничество, особено за тези, които използват екосистемата на Microsoft. Все пак, всеки екип има уникални нужди и някои може да предпочитат платформа с различен интерфейс, по-голяма гъвкавост или персонализирани функции, които по-добре съответстват на техния работен процес.

Подходящият инструмент за сътрудничество трябва да подобрява производителността и комуникацията без усилие. Независимо дали търсите по-интуитивен дизайн, по-умни известия или вградено управление на задачите, което да отговаря на стила на вашия екип, има много опции, от които да избирате.

Това ръководство разглежда 13 алтернативи на Microsoft Teams, всяка от които е създадена, за да помогне на екипа ви да сътрудничи по-ефективно в зависимост от вашите специфични нужди.

Защо да изберете алтернативи на Microsoft Teams?

Ако Microsoft Teams ви се струва ограничаващ, вероятно това се дължи на факта, че не е създаден с оглед на интегрирано управление на проекти. По-добрата алтернатива трябва да предлага нещо повече от просто съобщения; тя трябва да ви помага да организирате работата си и да съгласувате целите на екипите.

Ето какво да търсите в алтернативата на Microsoft Teams:

Вградено управление на задачите: Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи директно в разговорите.

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте изгледите, статусите и автоматизацията, за да отговарят на уникалния процес на вашия екип.

Гъвкаво сътрудничество по документи: Съхранявайте файлове, коментари и редакции на едно място (без повече търсене)

По-умни известия: Бъдете в течение, без да бъдете бомбардирани с ненужни известия.

Интегрирани цели и отчети: Използвайте табла, проследяване на времето и отчети, за да следите напредъка.

Работна помощ, задвижвана от изкуствен интелект: Обобщавайте чатове, извличайте ключови идеи и намирайте информация незабавно, без да се налага да превъртате безкрайно.

13 алтернативи на Microsoft Teams на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Отличителна характеристика Ценови диапазон ClickUp Интегрирано управление на проекти и сътрудничество Вградено управление на задачи, бели дъски, помощ, задвижвана от изкуствен интелект, интеграция с Microsoft Teams Наличен е безплатен план; персонализирани планове срещу заплащане за предприятия Slack Стабилен екипен чат и спонтанна комуникация Slack Huddles за бързи аудио чатове, широка интеграция с приложения Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Zoom Висококачествени видеоконференции и виртуални срещи HD видеоразговори, Zoom AI Companion Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Google Chat Безпроблемна интеграция с Google Workspace Дълбока интеграция с Gmail и Google Docs Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Discord Неформална комуникация в екипа и изграждане на общност Гласови канали, видеоразговори с ниска латентност Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Chanty Прост и интуитивен чат за екипи Търсене с изкуствен интелект, неограничен архив на съобщения в платените планове Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Mattermost Сътрудничество с отворен код и самохостинг Пълен контрол над данните, самостоятелно хостинг Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Rocket.Chat Сигурни, самостоятелно хоствани съобщения Криптирани съобщения от край до край Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Webex от Cisco Видеоконферентни услуги и сигурни срещи на корпоративно ниво Интегрирани виртуални бели дъски Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Pumble Леки директни съобщения и споделяне на файлове Опростен интерфейс, бързи съобщения, ефективно споделяне на файлове Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Twist Организирана комуникация, базирана на теми Асинхронни съобщения без отвличане на вниманието, разговори в низове Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Flock Интегриран чат за екипа и управление на задачите Вградени списъци със задачи и напомняния, достъп за гости Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия RingEX Унифицирана комуникация с видео чат и видео разговори Групови видеоразговори, директни съобщения, сигурно споделяне на файлове Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на MS Teams, които можете да използвате

Ето най-добрите алтернативи на Microsoft Teams за безпроблемна комуникация:

1. ClickUp (Най-доброто за интегрирано управление на проекти и сътрудничество)

Ами ако комуникацията в екипа, управлението на проекти и сътрудничеството се осъществяват на едно място, без да се налага да превключвате между тях и да губите продуктивност?

Това е точно това, което прави ClickUp. Той обединява съобщения, задачи, документи и интерактивни бели дъски в една платформа, с AI, за да ускори вашите работни процеси.

Например, с ClickUp Chat можете да създадете нова задача директно от прозореца за чат или дори да позволите на изкуствения интелект да превърне действията в задачи незабавно.

Интегрираната изкуствена интелигентност също обобщава дългите чат низове, за да ви информира бързо и да подчертае задачите, които трябва да изпълните. Освен това SyncUps ви позволява да започвате видеоразговори с отделни членове на екипа или групи за бързи разговори, актуализации на проекти и трансфер на знания. Можете да записвате тези разговори и да споделяте екрана си за по-добро сътрудничество.

Превърнете важните дискусии в екипа директно в задачи от ClickUp Chat.

Когато обсъждате сложни идеи, записвайте екрана си с ClickUp Clips, вместо да пишете дълги обяснения. Споделете го директно в чата или го прикачете към задача, така че подкрепящата информация да е винаги на разположение, когато някой се нуждае от нея.

Споделяйте идеи с ясен контекст, използвайки ClickUp Clips

Когато идеите се нуждаят от пространство, за да се развият, ClickUp Whiteboards помага на екипа ви да начертае концепции, да свърже идеи със задачи и да сътрудничи визуално. Можете да добавяте лепящи се бележки, текст, фигури и изображения, за да начертаете мисли и да организирате концепции, което е идеално за сесии за мозъчна атака, мисловни карти и стратегическо планиране.

Опростете визуалното сътрудничество с екипа си, като използвате ClickUp Whiteboards.

Когато дойде време да превърнете дискусиите в структурирани планове, ClickUp Docs поддържа всичко организирано и свързано с вашата работа, независимо дали става дума за бележки от срещи, планове за проекти или уикита. Докато редактирането в реално време позволява на няколко членове на екипа да работят едновременно върху един и същ документ, историята на страниците помага за поддържането на контрол върху версиите.

Опциите за стилизиране, като заглавия, таблици, точки, бележки и вградени елементи, правят документите визуално привлекателни, а командите с наклонена черта (/) вмъкват елементи като изображения, връзки или задачи.

Поддържайте най-важните си документи, бележки и планове организирани с ClickUp Docs.

Накрая, срещите не трябва да завършват с разпръснати бележки или забравени последващи действия. С ClickUp Meetings можете да записвате ключови решения, да възлагате задачи в реално време, да създавате списък с отворени задачи и дори да настройвате повтарящи се задачи за споделяне на дневния ред на срещата със заинтересованите страни.

Превърнете задачите от срещите си в повтарящи се с ClickUp Meetings

Интеграцията на ClickUp с Microsoft Teams ви позволява да управлявате работата си, без да превключвате между приложения. Превърнете разговорите на екипа в задачи, актуализирайте проекти и получавайте известия от ClickUp – всичко това от Teams.

ClickUp Brain, собственият AI асистент на ClickUp, свързва всичко в работното ви пространство. Той извлича незабавно релевантна информация от задачи, документи и минали дискусии, елиминирайки необходимостта да ровите из файлове.

Освен че ви помага да пишете имейли, да изготвяте доклади и всичко останало, той извлича подробности за предстоящите задачи от списъка ви и ви позволява да ги подреждате по важност и спешност.

Получавайте ключови прозрения, проследявайте, актуализирайте проекти и напредъка с ClickUp Brain.

📍Още предложения, които да опитате: Обобщете тази среща и избройте задачите с отговорници и крайни срокове.

Превърнете този чат в задачи и ги подредете по важност въз основа на спешността им.

Напишете актуализация на проекта, използвайки най-новите данни за напредъка на задачите и препятствията

Анализирайте този разговор и предложете три следващи стъпки за напредък.

Най-добрите функции на ClickUp

Ефективна организация и проследяване на задачите: Организирайте, приоритизирайте и проследявайте работата с персонализирани статуси, крайни срокове и автоматизация, като използвате Организирайте, приоритизирайте и проследявайте работата с персонализирани статуси, крайни срокове и автоматизация, като използвате ClickUp Tasks, които се интегрират директно с чата.

Отчетност и яснота: Уверете се, че няма пропуснати задачи с Уверете се, че няма пропуснати задачи с ClickUp Assign Comments.

Записвайте и свързвайте идеи: Получавайте транскрипти и задачи за действие за всички срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект, и ги свързвайте със задачи, хора или документи с Получавайте транскрипти и задачи за действие за всички срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект, и ги свързвайте със задачи, хора или документи с ClickUp AI Notetaker

Ограничения на ClickUp

Някои потребители в началото намират богатите функции за прекалено сложни.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

ClickUp е изключително гъвкав и мощен инструмент за управление на проекти, който перфектно отговаря на нуждите на моите екипи за разработка. Възможността за персонализиране на работните процеси, автоматизиране на процесите и безпроблемна интеграция с други инструменти го прави незаменима част от ежедневната ни работа. Различните изгледи (списък, табло и календар) позволяват ефективно управление на задачите, а вградените функции за документиране помагат да се съхранява всичко на едно място. Скоростта и надеждността на платформата гарантират, че нашите проекти вървят по план без прекъсвания.

ClickUp е изключително гъвкав и мощен инструмент за управление на проекти, който перфектно отговаря на нуждите на моите екипи за разработка. Възможността за персонализиране на работните процеси, автоматизиране на процесите и безпроблемна интеграция с други инструменти го прави незаменима част от ежедневната ни работа. Различните изгледи (списък, табло и календар) позволяват ефективно управление на задачите, а вградените функции за документиране помагат да се съхранява всичко на едно място. Скоростта и надеждността на платформата гарантират, че нашите проекти вървят по план без прекъсвания.

2. Slack (най-добър за стабилен екипен чат и интеграции)

чрез Slack

Slack организира всичко в специални канали, така че разговорите ви са фокусирани и без излишни елементи. Интеграцията с над 2600 приложения, като Google Drive и Office 365, ви гарантира, че можете да споделяте файлове, управлявате задачи и сътрудничите на едно място.

Разширената функция за търсене в тази алтернатива на Microsoft Teams улеснява значително намирането на стари съобщения или файлове. За бързи чатове има Huddles за гласови повиквания и Clips за видеосъобщения, което прави комуникацията по-бърза и по-лична.

Най-добрите функции на Slack

Външно сътрудничество: Сътрудничество с външни партньори или клиенти директно в Slack с помощта на Slack Connect

Централизирана информация: Отбележете важни дискусии или документи, до които всички трябва да имат достъп, с фиксирани съобщения.

Режим „Фокус“: Задайте граници, за да се концентрирате без разсейване, като използвате режима „Не ме безпокойте“.

Ограничения на Slack

Няма вградено управление на задачите – потребителите трябва да разчитат на интеграции на трети страни (например ClickUp).

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 7,25 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Business+: 12,50 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 34 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Ето едно ревю от Capterra:

Намирам функцията „Huddle“ за особено полезна; нейният неформален характер позволява бързи, индивидуални взаимодействия, които могат да решават проблеми по-ефективно от текстовите съобщения.

Намирам функцията „Huddle“ за особено полезна; нейният неформален характер позволява бързи, индивидуални взаимодействия, които могат да решават проблеми по-ефективно от текстовите съобщения.

3. Zoom (най-доброто решение за висококачествени видеоконференции и разговори)

чрез Zoom

Zoom е друга популярна алтернатива на Microsoft Teams. Тя прави виртуалните срещи безпроблемни, независимо дали организирате кратка среща или голям уебинар. Тя предоставя HD видео и аудио, така че дискусиите да са ясни и естествени, дори и с до 1000 участници.

Споделянето на екрана с инструменти за анотиране улеснява представянето на информация и подобрява сътрудничеството. За по-интерактивни сесии „Breakout Rooms“ разделя срещите на по-малки дискусии.

AI Companion на Zoom обобщава ключовите точки и задачи, за да не се изгуби нищо.

Най-добрите функции на Zoom

Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект: Създавайте резюмета, които отразяват Създавайте резюмета, които отразяват дневния ред на срещата , обобщения и задачи за изпълнение.

Облачни бели дъски: Обсъждайте идеи, планирайте и сътрудничете визуално с „Zoom Whiteboards“, които се запазват за бъдеща употреба.

Имулзивни изгледи: Ангажирайте участниците с имулзивен изглед, който поставя всички в обща виртуална среда.

Ограничения на Zoom

Проследяването се извършва ръчно; бележките трябва да се водят отделно, а Zoom не създава автоматично задачи от дискусиите.

Добавките като Zoom Docs, Whiteboards и Webinars се заплащат допълнително.

Цени на Zoom

Безплатно

Предимство: Цена от 15,99 USD/месец на потребител

Бизнес: От 21,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 56 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 14 000 отзива)

💫 Интересен факт: Основателят на Zoom, Ерик Юан, получи 35 отказа, когато представи идеята си. Сега целия свят казва: „Да се свържем чрез Zoom“. 💻

4. Google Chat (най-подходящ за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез Google Chat

Google Chat е безплатна алтернатива на Microsoft Teams, която поддържа организирана комуникацията в екипа за тези, които вече използват Google Workspace. Пространствата действат като специални центрове, където екипите могат да си сътрудничат по проекти, да споделят файлове и да водят дискусии.

Функцията „Smart Compose“ предлага предложения за съобщения, докато пишете, което ви помага да спестите време и да намалите грешките. А когато чатът не е достатъчен, „Huddles“ ви позволява да се включите в аудио разговор директно от прозореца на чата.

Най-добрите функции на Google Chat

Вградени низове: Поддържайте дискусиите организирани с вградени низове, което улеснява отговарянето на конкретни съобщения.

Външна поддръжка за чат: Комуникирайте с хора извън вашата организация, като същевременно поддържате контрол върху сигурността и разрешенията.

Персонализирани известия: Задайте персонализирани известия за важни разговори и заглушете останалите, за да останете фокусирани.

Ограничения на Google Chat

Има ограничени интеграции и разчита на други приложения на Google (Docs, Sheets и др.) за разширена функционалност.

Цени на Google Chat

Включено в Google Workspace

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 2300 отзива)

🔍 Знаете ли, че: Google Chat първоначално се наричаше Hangouts Chat и беше пуснат на 9 март 2017 г. През 2020 г. се преименува на Google Chat и до 2021 г. беше достъпен само за потребителите на Workspace. На 1 ноември 2022 г. напълно замени Hangouts.

5. Discord (Най-подходящ за общности и неформално сътрудничество в екип)

чрез Discord

Discord поддържа разговорите, независимо дали чатите с малък екип или управлявате голяма общност. Организираните сървъри и канали помагат да се фокусират дискусиите, независимо дали са свързани с работа, игри или общи интереси. Това е популярна алтернатива на Microsoft Teams, особено за общности.

Комуникацията в екипа също става по-лесна с споделянето на файлове и закрепването на съобщения за важни актуализации.

Най-добрите функции на Discord

Stage channels: Организирайте мащабни аудио събития с „Stage Channels“, предназначени за общински събрания и сесии с въпроси и отговори.

Персонализирани ботове: Автоматизирайте задачите и управлявайте чатовете ефективно с помощта на персонализирани ботове и интеграции.

Излъчвайте на живо за споделяне на екрана: Излъчвайте екрани на живо с Go Live, предлагайки споделяне с ниска латентност за до 50 потребители.

Ограничения на Discord

Някои разширени опции за персонализиране на сървъра изискват абонамент за Nitro, което може да бъде недостатък за по-малките общности с ограничен бюджет.

Цени на Discord

Безплатно

Nitro Basic: 2,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord:

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 490 отзива)

Какво казват реалните потребители за Discord?

Ето едно ревю от Capterra:

Можете да поддържате висококачествени гласови и видео разговори, дори ако в разговора участват няколко души.

Можете да поддържате висококачествени гласови и видео разговори, дори ако в разговора участват няколко души.

6. Chanty (Най-доброто за прост и интуитивен екипен чат)

чрез Chanty

Chanty помага да се елиминира разпръснатата комуникация в екипа, като съхранява съобщения, задачи и файлове в един структуриран център. Вместо да копирате задачи между приложения, можете да превърнете всяко съобщение в действие, да го възложите и да го проследявате с Kanban табло.

Когато е необходим бърз разговор, вградените гласови и видео срещи с споделяне на екрана правят сътрудничеството безпроблемно. Независимо дали изпращате гласово съобщение, споделяте фрагмент от код или управлявате ежедневни задачи, тази алтернатива на Microsoft Teams поддържа работата да протича гладко.

Най-добрите функции на Chanty

Роли и разрешения: Контролирайте кой може да има достъп, да редактира или да управлява чатове и задачи с персонализирани роли на потребителите.

Специализирани пространства за екипи: Създайте частни или публични пространства, за да поддържате дискусиите фокусирани и свързани с конкретни проекти или екипи.

Неограничен архив на съобщенията: Достъп до всички минали разговори, без да се притеснявате за ограниченията на паметта или изчезващите съобщения.

Ограничения на Chanty

Chanty не разполага с много богати възможности за споделяне на файлове в сравнение с други функции. Той също така е ограничен от размера на файловете, които ви позволява да качвате.

Цени на Chanty

Безплатно завинаги

Бизнес: 4 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Chanty

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chanty?

Ето едно ревю от G2:

Chanty предлага бързи съобщения и стабилни аудио/видео разговори, които значително подобриха комуникацията в нашия екип. Планираните съобщения помагат за управлението на разговорите в различни часови зони и поддържат екипите организирани.

Chanty предлага бързи съобщения и стабилни аудио/видео разговори, които значително подобриха комуникацията в нашия екип. Планираните съобщения помагат за управлението на разговорите в различни часови зони и поддържат екипите организирани.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че предлага бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често са разпръснати в различни канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното им намиране. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, което поддържа контекста на разговорите ви и ги прави лесно достъпни.

7. Mattermost (най-подходящ за ентусиастите на платформите с отворен код)

чрез Mattermost

Mattermost е платформа за сътрудничество, създадена за технически екипи, които се нуждаят от пълен контрол над работните си процеси и сигурността. Разработчиците могат лесно да споделят и преглеждат фрагменти от код директно в чата с вградено подчертаване на синтаксиса.

Независимо дали се занимавате с реагиране на инциденти, DevOps работни потоци или просто се нуждаете от по-персонализирана платформа за бизнес съобщения, тази алтернатива на Microsoft Teams ви дава гъвкавостта и сигурността да го направите по свой начин.

Най-добрите функции на Mattermost

Наръчници за автоматизация на работния процес: Внедрете повтарящи се процеси с предписани контролни списъци, автоматизирани тригери, актуализации на статуса и ретроспективни отчети.

Самостоятелно хостинг разгръщане: Поддържайте пълен контрол над поверителността, сигурността и съответствието на данните с опциите за локално хостинг.

Интеграции и автоматизация: Свържете се с инструменти като GitHub, Jenkins, Jira и ServiceNow и използвайте команди със слэш и ботове, за да автоматизирате задачите.

Ограничения на Mattermost

Може да изисква много ресурси, а мобилното приложение не работи толкова гладко в сравнение с други платформи за съобщения.

Цени на Mattermost:

Безплатно (самостоятелно хоствана версия)

Професионална версия: 10 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mattermost

G2 : 4,3/5 (над 330 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

8. Rocket. Chat (Най-доброто решение за самостоятелно хоствани защитени съобщения)

Rocket. Chat е друга алтернатива на Microsoft Teams с отворен код, която набляга на сигурността и персонализацията. Потребителите могат също да закрепват и маркират съобщения за лесен достъп, да форматират текст с поддръжка на Markdown и да управляват взаимодействията с клиенти чрез омниканалния табло.

Платформата е силно персонализирана с опции за бяло етикетиране, пазар за плъгини на трети страни и REST API уебхукове за автоматизация на работния процес. Тя може да бъде внедрена като хибридно облачно или самохоствано решение, което гарантира гъвкавост.

Rocket. Най-добрите функции на чата

AI чатботове: Автоматизирайте отговорите за обслужване на клиенти с чатботове

Интелигентно пренасочване: Разпределяйте запитвания на клиенти към подходящия агент въз основа на предварително определени правила.

Поддръжка на многонаематели: Управлявайте няколко организации в рамките на един Rocket. Интерфейс за чат

Rocket. Ограничения на чата

Потребителите съобщават за предизвикателства, като сложност при първоначалната настройка и конфигурация, както и изисквания за сървър с големи ресурси за самостоятелно хостинг.

Rocket. Цени за чат

Безплатно

Pro: 4 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Rocket. Chat оценки и рецензии:

G2 : 4. 2/5 (330+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

9. Webex от Cisco (най-доброто решение за видеоконферентни разговори на корпоративно ниво)

чрез Webex от Cisco

Cisco Webex Teams е инструмент за видеоконферентна връзка от корпоративно ниво с разширени функции за сътрудничество. За провеждане на разговори той предлага облачна PBX система с PSTN свързаност, транскрипция на гласови съобщения и прехвърляне на устройства за непрекъсната комуникация.

Екипите могат да си сътрудничат в специални чат пространства, да използват интегрирана бяла дъска и да организират проекти чрез пространства и екипи. Webex Assistant също повишава производителността, като генерира автоматизирани обобщения на срещите и задачи за действие.

С Webex потребителите могат лесно да се присъединяват към срещи от всяко устройство, което гарантира безпроблемно сътрудничество от разстояние.

Най-добрите функции на Webex

Премахване на шума с помощта на изкуствен интелект: Подобрете чистотата на звука с помощта на премахване на шума и подобряване на речта с изкуствен интелект.

Динамично взаимодействие : Използвайте разпознаване на жестове, което преобразува жестовете на ръцете в емотикони.

Превод на езици: Превеждайте езици в реално време с едновременен превод по време на срещи

Ограничения на Webex

Някои потребители съобщиха, че интеграцията с CRM и системите за автоматизация на маркетинга може да бъде дълъг и сложен процес.

Цени на Webex

Безплатно

Meet: 14,50 $/потребител/месец

Пакет: 250 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex

G2 : 4. 2/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (7000+ отзива)

10. Pumble (Най-доброто за леки директни съобщения и споделяне на файлове)

чрез Pumble

Pumble поддържа комуникацията в екипа проста и организирана. За разлика от много други платформи, тя предлага неограничено изпращане на съобщения и споделяне на файлове, така че никога няма да загубите важни разговори поради ограничения.

Интелигентните известия и напомняния гарантират, че никога няма да пропуснете важни актуализации, а строгите мерки за сигурност, като SSO и SOC 2, пазят данните ви в безопасност.

Най-добрите функции на Pumble

Достъп за гости: Поканете външни сътрудници в конкретни канали, без да им предоставяте пълен достъп до работната среда.

Персонализирани известия: Настройте известия за ключови думи, заглушете канали или получавайте известия само за директни споменавания.

Неограничен чат архив: Достъп до всички предишни съобщения без ограничения, дори и при безплатния план.

Ограничения на Pumble

Функцията за търсене в тази алтернатива на Microsoft Teams изисква точно съвпадение на цялата дума, което затруднява намирането на информация без точни термини.

Цени на Pumble

Безплатно

Pro: 2,99 $/потребител/месец

Бизнес: 4,99 $/потребител/месец

Enterprise: 7,99 $/потребител/месец

Пакет за продуктивност: 15,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Pumble

G2: 4,6/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pumble?

Ето едно ревю от G2:

Дизайнът на Pumble е изчистен и интуитивен, което улеснява навигацията и комуникацията в екипа.

Дизайнът на Pumble е изчистен и интуитивен, което улеснява навигацията и комуникацията в екипа.

11. Twist (Най-подходящ за асинхронна, базирана на низове комуникация в екипа)

чрез Twist

Twist позволява на членовете на екипа да участват в дискусии и да отговарят в свой собствен темп, което намалява натиска за незабавни отговори и насърчава задълбочената работа. Неговите усъвършенствани филтри за търсене улесняват намирането на минали разговори, като ви позволяват да откривате конкретни съобщения по ключови думи, дати или участници.

Персонализираните роли на потребителите помагат на екипите да управляват достъпа и отговорностите, като гарантират, че правилните хора виждат правилната информация. Освен това автоматизацията на отчитането на екипа елиминира необходимостта от ръчно проследяване чрез публикуване на планирани теми за актуализации.

Най-добрите функции на Twist

Управление на групи: Създавайте групи в рамките на екипите, за да оптимизирате комуникацията с конкретни подгрупи от членове.

Интеграция с имейл: Препращайте имейли директно в конкретни дискусии с уникален имейл адрес, присвоен на всеки поток и канал.

Опции за отлагане: Получавайте известия за всички теми, конкретни теми или само когато сте споменати.

Ограничения на Twist

Отговорите на публикациите не са подредени в низове, което налага на потребителите да възстановят контекста, за да е ясно на коя публикация отговарят.

Цени на Twist

Безплатно

Неограничен: 8 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Twist

G2 : 3,9/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (35+ отзива)

12. Flock (Най-доброто за интегрирано управление на задачи и сътрудничество)

чрез Flock

Flock включва вградено управление на задачите, за да подобри сътрудничеството в екипа, като позволява на потребителите да възлагат задачи, да определят крайни срокове и да проследяват напредъка в чатовете.

Екипите могат да споделят файлове директно в чатове и да използват интегрираната функция за търсене, за да намират съобщения, връзки и документи незабавно. Алтернативата на Microsoft Teams предлага и преобразуване на имейли в чат, което позволява на потребителите да препращат имейли в каналите на Flock.

Най-добрите функции на Flock

Вградени анкети и напомняния: Събирайте обратна връзка без усилие с вградените анкети и напомняния, интегрирани в чатовете.

Търсене на файлове: Намерете бързо информация с помощта на интелигентното търсене, за да откриете съобщения, файлове и връзки.

Автоматично генерирани списъци със задачи: Превърнете дискусиите в практически задачи с автоматично генерирани списъци със задачи.

Ограничения на Flock

Flock може да не се интегрира с всички специфични инструменти или приложения, на които разчита вашият екип, което изисква ръчни решения или допълнителни стъпки.

Цени на Flock

Безплатно

Pro: 4,50 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flock:

G2 : 4. 4/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Flock?

Ето едно ревю от G2:

Лесни за инсталиране и управление, с минимална нужда от помощ от страна на ръководството за почти всички части.

Лесни за инсталиране и управление, с минимална нужда от помощ от страна на ръководството за почти всички части.

13. RingEX (Най-доброто решение за унифицирана комуникация с видео чат и видео разговори)

чрез RingEX

RingEX комбинира обаждания, видеоконференции, съобщения, SMS и факс в едно приложение и разполага с личен AI асистент, който може да записва бележки от разговори, да транскрибира разговори, да превежда съобщения и да усъвършенства писането.

Поддържа над 400 интеграции с популярни инструменти като Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams и Zendesk.

Организациите могат да използват тази алтернатива на Microsoft Teams, за да персонализират потоците на обажданията и разрешенията за различни местоположения.

Най-добрите функции на RingEX

Резюмета от реч към текст: Транскрибирайте разговори в реално време с резюмета от реч към текст, задвижвани от изкуствен интелект, за срещи.

Прехвърляне на разговори: Прехвърляйте разговори на живо между устройства, например от настолен компютър към мобилен телефон, без прекъсване.

HD видеоконференции: Провеждайте HD видеоконференции с до 200 участници, с автоматично записване на бележки и намаляване на шума.

Ограничения на RingEX

Няма поставяне на цели или проследяване на екипната производителност, тъй като инструментът се фокусира само върху комуникационните логове.

Цени на RingEX:

Core : 30 $/потребител/месец (максимум 100 потребители)

Разширена версия : 35 USD/потребител/месец (максимум 100 потребители)

Ultra: 45 $/потребител/месец (максимум 100 потребители)

Оценки и рецензии за RingEX:

G2 : 4. 1/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

Преосмислете опита си в сътрудничеството: изберете ClickUp

Макар Microsoft Teams да е много ефективен, той често оставя пропуски, които забавят работата на екипа ви. Вместо да събирате няколко приложения, за да покриете всички нужди, преминайте към платформа, която прави всичко това.

ClickUp съчетава надеждно управление на задачите, безпроблемно сътрудничество в екип и мощни инструменти за комуникация в едно унифицирано работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект. Това е най-добрият ви избор за алтернатива на Microsoft Teams.

