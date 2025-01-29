10-те най-добри приложения за бизнес съобщения през 2025 г.

Поддържането на връзка с колегите и клиентите ви понякога може да бъде трудно, особено когато все повече хора работят дистанционно. За щастие, има все по-голям брой приложения за бизнес съобщения, предназначени да ви помогнат да поддържате връзка, да следите проектите си и да си сътрудничите, независимо къде се намирате.

Ще разгледаме 10 от най-известните приложения за съобщения за екипи и ще обясним защо те могат да бъдат подходящи за вашия бизнес.

Какво е приложение за бизнес съобщения

Приложението за бизнес съобщения позволява незабавно текстово съобщаване в бизнес среда. То дава на служителите възможност да комуникират бързо и удобно с потенциални клиенти, клиенти и други служители.

Те предлагат много от същите предимства като стандартните платформи за незабавни съобщения, като например възможност за комуникация в реално време и предоставяне на сигнали, известия и потвърждения за прочитане.

Освен функционалността за незабавни съобщения, приложенията за бизнес съобщения често предлагат и редица други функции, които улесняват сътрудничеството и помагат за оптимизиране на работните процеси.

Предимства на приложението за бизнес съобщения

1. Повишава производителността на служителите

Приложенията за съобщения предоставят на служителите усъвършенстван начин да взаимодействат помежду си и с клиенти. По-голямата част от служителите считат, че платформите за чат на работното място ги правят по-продуктивни.

Платформите за чат на работното място правят ли ви по-продуктивни или по-малко продуктивни чрез Nulab

Няма нужда да планирате разговори, когато и двете страни са на разположение, с приложение за бизнес съобщения можете просто да изпратите съобщението и цялата важна информация в него ще бъде готова и ще чака, когато другата страна е свободна да я прочете.

Това се нарича асинхронна комуникация и означава, че и двете страни са свободни да се занимават с други важни задачи междувременно, което повишава тяхната продуктивност.

2. Осигурява сигурна комуникация

Много приложения за бизнес съобщения са защитени с криптиране от край до край и други функции за сигурност на корпоративно ниво. Това гарантира, че всички съобщения или прикачени файлове, изпратени чрез тях, са защитени и достъпни само за предназначените получатели.

3. Намалява разходите за комуникация

Много приложения за бизнес съобщения предлагат икономичен метод за комуникация, като предоставят по-евтина алтернатива на международните телефонни планове.

Какво прави едно приложение за бизнес съобщения добро?

Изборът ви на приложение за незабавни съобщения трябва да зависи до голяма степен от нуждите на вашия бизнес, но има няколко фактора, които трябва да вземете под внимание:

Удобен за ползване интерфейс

Това гарантира лесно внедряване в цялата организация и увеличава вероятността да бъде прието от вашите екипи. Прекалено сложен инструмент може да се окаже по-скоро пречка, отколкото помощ, когато става въпрос за комуникация.

Сигурни съобщения

От изключително значение е избраното от вас приложение за съобщения в екипа да може да гарантира сигурността и поверителността на съобщенията. Цената на нарушенията на сигурността на данните може да бъде изключително висока за много компании, особено когато се работи дистанционно.

Ако споделяте чувствителна информация, като данни за клиенти или маркетингови стратегии, чрез приложението за съобщения на вашия екип, тогава използването на решение с надеждни функции за сигурност ще ви помогне да избегнете изтичане на данни и ще ви гарантира съответствие с регулациите за защита на данните. Сигурно приложение за съобщения може да ви помогне да запазите конфиденциалността на тази информация.

Новото приложение за бизнес съобщения може да ви помогне да сближите служителите си и да сътрудничат по-ефективно, но само ако се интегрира добре с инструментите, които вече използват. В противен случай може да ви струва повече време и пари, докато се опитвате да синхронизирате всичко.

Също така си заслужава да потърсите решения, които ще работят на различни устройства и операционни системи. По този начин вашите служители, клиенти и потенциални клиенти могат да останат свързани, независимо дали използват iOS, Android, Mac или PC.

10-те най-добри приложения за бизнес съобщения

Съставихме списък с 10 от най-добрите инструменти за асинхронна комуникация, които можете да разгледате.

Най-доброто за управление на проекти, сътрудничество в екип, незабавни съобщения

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, което предлага напълно персонализирана платформа за поддръжка на всякакъв вид екипи и бизнеси в различни индустрии, както и стотици разширени функции, включително функции за сътрудничество, за да оптимизирате цялата си работа и комуникация под един покрив.

Това приложение поддържа сътрудничество в реално време и асинхронно сътрудничество и улеснява комуникацията с всеки по всяко време – хибридни и отдалечени служители, клиенти, външни екипи и много други. Получете достъп до вградена функция за незабавни съобщения, изглед „Чат“, за да обменяте незабавно съобщения в групов чат или директно с едно лице, да комуникирате в рамките на задачите чрез коментари и да присвоявате коментари на член на екипа, клиенти и други.

Сътрудничество с всеки в реално време. Бързо споделяне на актуализации, свързване на ресурси и консолидиране на комуникацията в екипа на едно място с изглед „Чат“.

Ако търсите по-ефективен начин за работа с имейлите си, ClickUp предлага функция „Имейл в ClickUp“, която ви позволява да изпращате и получавате имейли безпроблемно, без да напускате платформата.

С тази функция можете лесно да интегрирате най-често използваните приложения за електронна поща като Gmail, Outlook или Front и да започнете да отговаряте на имейли директно в задачите си в ClickUp. Това означава, че вече няма да се налага да превключвате между различни приложения или да губите важни имейли. 📧

Изпращайте и получавайте имейли в ClickUp, за да оптимизирате управлението на имейлите.

Освен функциите за незабавни съобщения и управление на имейли, ClickUp предлага и функция за запис на екрана, за да поддържа вътрешната комуникация възможно най-плавна и ясна. Clip by ClickUp ви позволява да създавате и изпращате видеосъобщения в ClickUp, за да сте сигурни, че съобщението ви е ясно и кратко – функция, която е изключително ценна при обясняване на сложни теми и инструкции и полезна за тези, които се учат по-лесно визуално.

А ако искате да повишите производителността си при писане, ClickUp AI е функцията за вас. Независимо от вашата роля или длъжност, ClickUp AI може да промени начина, по който работите. Неговите инструменти, базирани на научни изследвания, гарантират висококачествено съдържание чрез използване на подсказки, пригодени към конкретни роли – използвайте ClickUp AI за ежедневни задачи като незабавно създаване на имейли, блогове и много други.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Най-доброто от всичко е, че ClickUp успешно е постигнал ISO 27001:2013, най-високите стандарти за сигурност на клиентските данни в софтуера, което означава, че вашите разговори, работа и важна информация са защитени на най-високо ниво.

Тези ключови функции за комуникация и сътрудничество, заедно със стотици персонализирани функции, правят ClickUp едно от най-добрите приложения за бизнес съобщения, налични днес.

Най-добри функции

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всяка част от ClickUp, за да отговаря на нуждите на вашия екип и бизнес.

15+ персонализирани изгледа : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително изглед „Чат“ : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително изглед „Чат“

Чат изглед : изпращайте незабавни съобщения на екипа си и поддържайте разговорите успоредно с работата си.

Имейл в ClickUp: Управлявайте цялата си имейл комуникация на едно място, без да се налага да използвате допълнителни програми и софтуер. Изпращайте новини за компанията, задачи, информация и важни съобщения в ClickUp, без да се налага да сменяте разделите.

Бели дъски : Създавайте визуални помощни средства за виртуални срещи и изготвяйте проекти и идеи, за да комуникирате плановете си с екипите си.

Наблюдатели : Когато някой бъде назначен за наблюдател, той автоматично ще получава известия при актуализации на задачата, което елиминира необходимостта от ръчно проследяване.

Присвоени коментари и споменавания : Създавайте задачи за действие в рамките на дадена задача и ги присвоявайте на други хора или дори на себе си, и използвайте функцията за споменавания, за да привлечете вниманието им към елементи в рамките на задачите или в чат изгледа.

Поверителност, разрешения и гости : Поканете външни членове в работното си пространство и имайте пълен контрол върху това, което те могат да виждат и до което имат достъп.

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни приложения, за да консолидирате приложенията си и да съберете цялата си работа на едно място.

Мобилно приложение: Достъп до работата и разговорите си по всяко време и от всяко място с мобилното приложение ClickUp.

Ограничения

Някои потребители може да изпитат затруднения при усвояването на приложението поради големия брой налични функции. ClickUp предлага 24/7 поддръжка на клиенти и множество ресурси, които помагат за преодоляване на този проблем.

Цени

Безплатно завинаги: Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения: 7 долара на потребител/месец

Бизнес: 12 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за персонализирана цена

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 6500 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 3500 отзива)

2. Dialpad

Най-доброто решение за бизнес комуникация и клиентско преживяване

чрез Dialpad

Dialpad е унифицирано комуникационно решение, което ви предлага всичко – от функции за бизнес съобщения до софтуер за кол център, всичко това проектирано да обедини вашите комуникации в една лесна за използване платформа.

Dialpad предлага гласови и видео разговори, групов чат и вътрешна/външна комуникация с интеграция на изкуствен интелект. То също така се интегрира с HR софтуер като Rippling и софтуер за обслужване на клиенти. Можете да го използвате за бизнес съобщения с функции като SMS, MMS и групови съобщения. Освен това каналите могат да бъдат организирани по екип, проект или тема, а вие можете да публикувате актуализации на статуса си, за да информирате колегите си за своята наличност.

Dialpad е лесно достъпен на различни устройства. Публикувайте актуализации на статуса си, за да информирате колегите си, че не сте на разположение, и лесно преминавайте към Dialpad на друго устройство, когато сте извън офиса.

Най-добри функции

Споделяне на файлове: Изпращайте различни типове файлове чрез функцията за чат на Dialpad, включително снимки, видеоклипове и файлове. Така че, ако искате да споделите файл с транскрипция на гласово съобщение, автоматично транскрибирано от Dialpd Ai, можете да го направите бързо и лесно.

Едно приложение, много устройства: Dialpad обединява цялата ви комуникация на едно място, така че не е нужно да превключвате постоянно между приложения. Още по-хубавото е, че можете да получите достъп до това място от практически всяко място. Налични са приложения за Android и iOS, както и приложения за Mac и PC, и достъп чрез браузър.

Вградена AI: Dialpad AI ви помага да опростите работните процеси и Dialpad AI ви помага да опростите работните процеси и да спестите време във всички канали за комуникация. Predictive CSAT помага за повишаване на удовлетвореността на клиентите във вашия контактен център, а обучението на живо ви помага да извлечете максимума от вашия екип по продажбите преди, по време и след разговорите.

Поддръжка 24/7: Получете достъп до поддръжка, която да ви помогне с въвеждането или с всякакви проблеми, които могат да възникнат. Това е изключително полезно, когато екипът ви е разпръснат по целия свят. Знаете, че винаги има някой, който може да ви помогне.

Анализи в реално време: Предоставя на мениджърите и администраторите възможност да анализират обема на обажданията, използването и приемането, независимо къде по света работят.

Ограничения

Тъй като Dialpad има толкова много функции, които можете да използвате, кривата на обучение може да бъде доста стръмна. За помощ са на разположение изчерпателен център за помощ и денонощна поддръжка чрез чат на живо.

Цени

Стандартен: 15 долара на потребител/месец

Pro: 25 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,4 от 5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,3 от 5 (над 450 рецензии)

3. Slack

Най-доброто за незабавни съобщения с вътрешни и външни екипи

чрез Slack

Slack предоставя платформа за обединяване на екипи. Изграден около канали и организирани пространства за обсъждане на проекти и споделяне на ресурси, Slack има за цел да предостави гъвкавост да работите кога и как искате, което го прави едно от най-използваните и популярни приложения за незабавни съобщения днес.

Най-добри функции

Интеграции: Slack предлага интеграции с редица често използвани инструменти за продуктивност, което означава, че можете да правите повече на едно място. Поддържат се платформи като Google Drive, Outlook Calendar и ClickUp. Предлагат се и интеграции с други приложения, като Slack предлага интеграции с редица често използвани инструменти за продуктивност, което означава, че можете да правите повече на едно място. Поддържат се платформи като Google Drive, Outlook Calendar и ClickUp. Предлагат се и интеграции с други приложения, като софтуер за имейл маркетинг , например Mailchimp.

Канали: Каналите улесняват организирането на множество проекти, като държат всички в течение с напредъка и синхронизират работата, което повишава производителността.

Huddles: Членовете на екипа могат лесно да преминават от съобщения към разговори. Няма загуба на производителност и те дори могат да споделят екрани за допълнително ускоряване на сътрудничеството.

Сигурност: Slack предлага защита на данните на корпоративно ниво, така че да сте сигурни, че само одобрени лица и устройства имат достъп до вашите комуникации. Можете да сте спокойни, че спазвате напълно изискванията за защита на данните.

Canvases: Подобрява сътрудничеството и предоставя специално пространство за събиране и споделяне на информация – от списъци със задачи до кратки описания на проекти.

Ограничения

Някои потребители отбелязват, че плановете на Slack са доста скъпи, особено в сравнение с други платформи с подобен брой функции.

Цени

Безплатно: 0 $

Pro: 7,25 $ на потребител/месец

Business+: 12,50 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (над 31 000 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 22 000 рецензии)

Сравнете Slack и Asana!

4. Microsoft Teams

Най-доброто за екипно сътрудничество

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е приложение „всичко в едно“, създадено да ви помогне да се свържете с други хора онлайн. Освен функционалност за незабавни съобщения, то предлага и функции за видеоразговори, възможност за споделяне на файлове от целия набор инструменти на Microsoft Office, както и създател на общности, който събира хора със сходни интереси, за да си сътрудничат.

Най-добри функции

Комуникирайте отвсякъде: Microsoft Teams предлага набор от мобилни приложения, които ви позволяват да поддържате връзка, където и да сте. Можете да получавате известия за незабавни съобщения на мобилния си телефон и да отговаряте с гласови бележки, ако нямате време да пишете.

Планиране на изпращане: Планирайте съобщенията да се изпращат на по-късна дата, за да можете да спазвате работното време на отдалечените служители, дори ако те се намират в друга часова зона. Съобщенията могат да се редактират по всяко време, преди да бъдат изпратени. Това са функции, които липсват в много Планирайте съобщенията да се изпращат на по-късна дата, за да можете да спазвате работното време на отдалечените служители, дори ако те се намират в друга часова зона. Съобщенията могат да се редактират по всяко време, преди да бъдат изпратени. Това са функции, които липсват в много алтернативи на Microsoft Teams

Интеграции: Синхронизира се с широк спектър от различни инструменти. Това означава, че можете да оптимизирате работните си процеси и да прехвърляте данни от други приложения.

Незабавен превод: Улеснява комуникацията с международни колеги и клиенти. С помощта на функцията за превод можете да преведете съобщение на над 100 различни езика.

Външен достъп: Поканете хора извън вашата Teams организация да се присъединят към чата. Това подобрява сътрудничеството и ви помага да съхранявате цялата си комуникация на едно място.

Ограничения

Някои потребители са отбелязали, че Microsoft Teams може да бъде нестабилен и ненадежден, с нестабилни връзки при видео чата и изчезващи линкове в чатовете.

Цени

Essentials : 4 долара на потребител/месец

Business Basic : 6 долара на потребител/месец

Business Standard: 12,50 долара на потребител/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,3 от 5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 9000 рецензии)

Сравнете Teams със Slack!

5. Chanty

Най-доброто за групови съобщения и интегрирана видео технология

чрез Chanty

Chanty е бюджетен вариант, когато става въпрос за приложения за съобщения за екипи, като безплатният план обещава неограничени и сигурни съобщения завинаги. То е и инструмент за сътрудничество в екип, предлагащ видеоразговори, управление на задачи, канбан табла и споделяне на файлове.

Най-добри функции

Управление на задачите: Всяко съобщение може да се превърне в задача, което помага за оптимизиране на работните процеси, когато става въпрос за управление на задачите, а всеки член на екипа може да бъде информиран за напредъка на проектите.

Лесно споделяне на код: Споделяйте бързо блокове код, за да поддържате безпроблемното изпълнение на проектите. Това е идеална функция за софтуерни разработчици, които искат да обменят бързо фрагменти от код.

Гласови съобщения: Поддържайте комуникацията дори когато не сте на работното си място, като изпращате висококачествени аудио съобщения на целия си екип.

Изглед на Kanban табло: Оптимизирайте работните процеси с гъвкавостта на преминаване към изглед на Kanban табло, за да управлявате задачите от едно място.

Икономично: Безплатният план на Chanty предлага на до 10 членове на екипа неограничени разговори, гласови съобщения и индивидуални аудио разговори. Планът с богат набор от функции, който предлага групови разговори и споделяне на екран, струва само 3 долара.

Ограничения

Някои отзиви съобщават за проблеми с връзката

Цени

Безплатно: 0 долара

Бизнес: 3 долара на потребител/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 30 рецензии)

6. Zoho Cliq

Най-доброто за организирана комуникация и сътрудничество в екипа

чрез Zoho Cliq

Zoho Cliq е инструмент за комуникация в екип, който ви помага да организирате разговори, да се свържете със съществуващи инструменти и да автоматизирате рутинни задачи. Той опростява сътрудничеството в отдалечени екипи с функции като отчитане на присъствие и видимост на наличността, например когато сте на среща. Можете да създавате преки пътища и персонализирани ботове, за да спестите време на екипа си.

Най-добри функции

Търсене в разговори: Лесно търсете текст или файлове, които са били споделени в разговорите ви, за да можете винаги да прегледате важна информация точно когато имате най-голяма нужда от нея.

Работна програма: ежедневните задачи, календари и графици са лесно достъпни, така че винаги можете да сте в крак с предстоящите срокове. Можете да задавате напомняния за предстоящи събития и проекти директно от чата си.

Персонализирани ботове: Можете да създадете свои собствени ботове, за да автоматизирате работните си процеси, да се свържете с наличните си инструменти и да действате като виртуален асистент.

Първокласна сигурност: благодарение на криптирането на данните, поверителността на данните за интеграции и функцията за таен чат, можете да сте сигурни, че данните на вашата компания са защитени.

Бяла дъска: Това улеснява сътрудничеството с членовете на екипа в чат прозореца. Завършената дъска може да бъде споделена в чата като изображение.

Ограничения

Някои рецензенти отбелязват липсата на интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите. Например, има ограничени интеграции с решения за отдалечен достъп като VNC Connect (вижте това сравнение между Team Viewer и VNC , за да получите по-добра представа за това, което могат да предложат решенията за отдалечен достъп).

Цени

Безплатно: 0 $

Неограничен: 1 долар на потребител/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,4 от 5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (над 70 рецензии)

7. Google Chat

Най-доброто за текстови чат, видеоконферентна връзка и споделяне на файлове

чрез Google Chat

Google Chat е инструмент за екипна комуникация в рамките на Google Workspace. Той разполага с функции за директни и групови съобщения, достъпни чрез Gmail или самостоятелно приложение. Търсенето е интегрирано за лесен достъп до минали разговори, а платформата разполага със силни мерки за сигурност за криптиране на данни и поверителност.

Най-добри функции

Spaces: Spaces предоставя специални зони, в които екипите могат да водят дискусии, да споделят знания, да си сътрудничат по проекти и да изграждат общности.

Част от Google Workspace: Използвайте Chat и Spaces, за Използвайте Chat и Spaces, за да сътрудничите безпроблемно с членовете на екипа и клиентите в Google Docs, Slides и Sheets. Налични са и интеграции с други приложения, като CRM софтуер, например Salesforce.

Богат избор от планове: Google Chat предлага няколко различни нива с разнообразни функции, така че можете да изберете най-подходящото за вашия бизнес. То също така е лесно мащабируемо, като расте вашият бизнес.

Достъп за гости: Позволява ви да предоставите временен достъп за гости, за да можете лесно да си сътрудничите с хора извън вашата организация.

Интеграции: Интегрирайте Google Chat с приложения на трети страни и използвайте ботове, за да оптимизирате работните си процеси чрез автоматизация.

Ограничения

Някои рецензенти отбелязват, че Google Chat донякъде изостава по отношение на функциите в сравнение с подобни продукти, като например възможността за споделяне на екрани или записване на срещи.

Цени

Business Starter: 6 долара на потребител/месец

Бизнес стандарт: 12 долара на потребител/месец

Business Plus: 18 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra: 4,5 от 5 (над 2100 отзива)

8. Twist

Най-доброто приложение за асинхронни съобщения

чрез Twist

Twist е приложение за съобщения, фокусирано върху асинхронната комуникация за разпределени екипи. То комбинира имейл, чат и форуми, без никакви негативни страни, за да създаде структурирани канали, които организират информацията по теми. Приложението разполага и с функция за индивидуални съобщения за изграждане на екип и обратна връзка.

Най-добри функции

Threads: Twist улеснява преминаването през разговорите и преминаването към важните неща с помощта на специални теми, като гарантира, че важната информация няма да бъде загубена. Лесно е да запознаете новите служители с работата при назначаването им, а пощенските кутии могат да бъдат индивидуално приоритизирани.

Интеграции: Поддържат се интеграции с платформи като Asana, Google Drive и Trello. Можете дори да създадете свои собствени автоматизации, за да оптимизирате още повече работните си процеси.

Лесно организирани канали: Можете да структурирате каналите по тема, проект или клиент, за да гарантирате, че цялата комуникация е ясна и достъпна.

Лесно въвеждане: Twist предоставя леснодостъпни теми, така че новите служители могат бързо да се запознаят с предишни разговори и решения.

Интелигентни известия: Всички известия се събират на едно място, което улеснява членовете на екипа да приоритизират задачите и съобщенията.

Ограничения

За разлика от някои от конкурентите си и алтернативите на Trello , функцията за търсене на Twist е донякъде ограничена, което означава, че ако изгубите следа от важен разговор, може да ви е трудно да го намерите отново.

Цени

Безплатен пробен период: 0 $ за един месец

Неограничен: 6 долара на потребител/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 3,9 от 5 (19 отзива)

Capterra: 4,3 от 5 (над 30 рецензии)

9. Workplace от Facebook

Най-доброто за индивидуални и групови незабавни съобщения

чрез Workplace by Facebook

Workplace by Meta (по-рано Facebook) е всеобхватно решение за вътрешна комуникация, което предлага функции като събития, групи, анкети, проучвания и профили, за да подобри ангажираността на служителите и да укрепи корпоративната култура. То служи като бизнес версия на Facebook, като предоставя интранет на компанията с възможности за комуникация в екипа.

Най-добри функции

Библиотека с знания: Открийте и получите достъп до ключова информация от всяко устройство с функцията „Библиотека с знания“ в Workplace. Гъвкавите разрешения ви позволяват да решавате кой има достъп до какво съдържание, а интуитивната функция за търсене ви помага бързо да намерите точно това, което търсите.

Създавайте връзки: Проектирани с оглед на мобилните устройства, което означава, че достъпът до тях е лесен от практически всички мобилни устройства. Връзките с редица приложения улесняват поддържането на връзка, без да се налага превключване между няколко различни прозореца.

Информация за работното място: Анализирайте как вашите служители използват Workspace, за да откриете по-добри начини за свързване на вашата организация.

Работни групи: Лесно общувайте с подходящите хора и правете съобщения до конкретни екипи или региони. Можете дори да го използвате, за да отбележите добре свършена работа, като изпратите публикация за постижението.

Център за безопасност на работното място: Споделяйте важна информация за безопасността и поддържайте висока степен на сигурност по време на кризисни ситуации.

Ограничения

С толкова много функции в Workplace, на някои потребители им е трудно да намерят точно това, което търсят, когато им е необходимо. Това може да бъде особено объркващо за новите потребители, като някои от тях искат по-подробно ръководство за това как да използват платформата в пълна степен.

Цени

Основен план: 4 долара на потребител/месец

Допълнения: Разширени административни функции и поддръжка за 2 USD на потребител/месец и Enterprise Live за 2 USD на потребител/месец.

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,0 от 5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4,4 от 5 (над 1200 отзива)

10. Zoom Chat

Най-доброто за видеоконференции, екипен чат, VoIP телефон и уебинари

чрез Zoom Chat

Team Chat е функцията за чат на Zoom One. Вероятно най-известен с функцията си за видеоразговори, Zoom всъщност предлага редица инструменти за сътрудничество и други функции, предназначени да улеснят живота на бизнеса, като Zoom Phone, неговото VoIP предложение и една от многото налични алтернативи на Vonage.

Най-добри функции

Лесни за използване: Лесни за екипите да възприемат технологията и да започнат да работят бързо. Вътрешната и външната аудитория имат достъп до редица интелигентни функции, които ще им помогнат да си сътрудничат.

Сигурност: Функции като усъвършенствано криптиране и многофакторна автентификация улесняват гарантирането на сигурността и поверителността на цялата ви кореспонденция.

Възможности за търсене: Лесно намирайте съобщения, контакти и файлове чрез функцията за търсене. Това ви спестява време за превъртане назад в чатовете, тъй като цялата информация е лесно достъпна.

Разширени административни контроли: Адаптирайте настройките за сигурност, стиловете на комуникация и разрешенията към точните нужди на вашата компания.

Съхранение в облак: Съхранявайте файлове, документи и съдържание от вашите чат канали, за да не се притеснявате, че ще загубите важна информация.

Ограничения

Някои потребители описват интерфейса на Zoom като тромав. Други отбелязват, че цената му не е толкова привлекателна, колкото тази на някои от конкурентите му и алтернативите на Zoom , което го прави потенциално скъп избор за малките и средните предприятия.

Цени

Основно: Безплатно

Pro: 149 долара на потребител/година

Бизнес: 199 долара на потребител/година

Business Plus: 250 долара на потребител/година

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2: 4,5 от 5 (над 50 000 рецензии)

Останете свързани с приложенията за бизнес съобщения

Приложенията за бизнес съобщения могат да предоставят на вашите екипи икономичен начин да поддържат връзка, като насърчават по-добро сътрудничество, производителност и ангажираност. Те трябва да бъдат ключова част от всяка съвременна стратегия за комуникация на работното място.

Налични са множество различни приложения, всяко с свои уникални предимства – от приложения за незабавни съобщения, споделяне на екран, до инструменти за видеоконферентна връзка и т.н. При избора си от разнообразието от налични приложения, всяко с уникални функции като споделяне на екран, видеоконферентна връзка, чат канали и интеграция с приложения на трети страни, имайте предвид вашите нужди и бюджет и проучете кои от тях се интегрират с вашите настоящи инструменти и са лесни за използване от вашите служители.

Време е да модернизирате вашите комуникационни инструменти – вземете модерно приложение за съобщения, което да подкрепи вашия растящ бизнес!

Гост автор:

Остин Гуанзон е мениджър на ниво 1 поддръжка за Dialpad, водещата платформа за клиентска информация, базирана на изкуствен интелект, с функции като виртуален бизнес факс от Dialpad. Той е експерт по задържане на клиенти и техническа поддръжка с опит в някои от най-големите технологични компании в САЩ.

Остин е и съосновател на базираната в Калифорния Infinity Martial Arts и е работил като инструктор в този спорт. Той е писал и за други области, като например VMblog.