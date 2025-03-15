Топ 10 софтуера за споделяне на файлове за сигурна и съвместна работа през 2025 г.

Току-що сте приключили голям проект и сега е време да споделите файлове с екипа си или клиентите си. Но тогава идва тревогата 😟:

Ами ако файловете попаднат в неподходящи ръце?

Какво става, ако някой редактира грешната версия?

Или по-лошо, какво ще стане, ако проблемите с достъпа забавят всичко?

Без подходяща платформа за споделяне на файлове нещата могат бързо да се объркат – неразрешен достъп, объркване на версиите и безкрайна обърканост. Тук на помощ идва софтуерът за сигурно споделяне на файлове.

Най-добрите инструменти за споделяне на файлове съхраняват, защитават и оптимизират сътрудничеството (и ви дават спокойствие). В този наръчник ще ви запознаем с 13-те най-добри софтуера за споделяне на файлове за сигурно сътрудничество, като разгледаме техните основни функции, предимства, недостатъци и оценки.

Да започваме!

Какво трябва да търсите в софтуера за споделяне на файлове?

Изборът на подходящия инструмент за споделяне на файлове за вашите колеги или бизнес означава да вземете предвид повече от основните характеристики. Инструментът, който изберете, трябва да оптимизира сътрудничеството в екипа ви, като същевременно гарантира сигурност, ефективност и лекота на използване.

Ето какво трябва да търсите 👇 Сигурност и криптиране: Изберете Изберете сигурен софтуер за споделяне на файлове , който гарантира криптиране на файловете както по време на прехвърляне, така и в покой, с мощни протоколи за удостоверяване.

📁 Контрол на достъпа на потребителите: Потърсете подробни настройки за разрешения, за да можете да контролирате кой може да преглежда, редактира или споделя файлове.

📁 Интуитивен потребителски интерфейс: Потребителският интерфейс трябва да е лесен за използване, като позволява на потребители с различни технически умения да качват, споделят и управляват файлове без усилие.

📁 Контрол на версиите: Автоматичното проследяване на версиите ви гарантира, че можете да се върнете към предишни версии на файловете и да поддържате история на промените.

Интеграции: Уверете се, че софтуерът се интегрира добре с другите инструменти, които вашият екип използва, като Уверете се, че софтуерът се интегрира добре с другите инструменти, които вашият екип използва, като инструменти за управление на проекти, комуникация и сътрудничество в облака

13-те най-добри софтуера за споделяне на файлове

Събрахме 13-те най-добри решения за споделяне на файлове, всяко от които предлага уникални функции, отговарящи на различни нужди. Да се заемаме да намерим *този, който е подходящ за вас 👇

1. ClickUp (Най-добър за управление на документи, сътрудничество и работни процеси)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е безспорно най-високо оценената платформа за съхранение на документи, работа в екип и работни процеси на едно място – без хаоса от използването на множество инструменти.

ClickUp Docs

Едно от най-добрите неща в него е ClickUp Docs. Вместо да качвате и изтегляте документи, можете да ги създавате, редактирате и споделяте директно в и извън ClickUp.

Създавайте и споделяйте документи и управлявайте фирмената информация на едно място с ClickUp Docs.

Освен това, той ви позволява да прикачвате файлове, изображения и връзки директно в документа, като всичко остава в контекста и е лесно за намиране.

Добавяйте HTML, файлове и документи от външни платформи в ClickUp Docs

А ако някога се наложи да се върнете към по-ранна версия, историята на версиите на ClickUp е на разположение, за да възстановите предишни редакции само с няколко натискания на клавиши. Освен това можете да организирате допълнително ресурсите на компанията за вашия екип с помощта на wiki шаблони в Docs. Това е истинско удобство!

ClickUp Collaboration Detection

Документите са свързани с модерното сътрудничество в реално време. С функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp можете да видите кога член на екипа разглежда или редактира файл, да получавате актуализации и коментари в реално време и да сте в течение с незабавни известия.

Използвайте ClickUp Docs за сътрудничество в реално време чрез редактиране на живо.

Това означава също, че няколко души могат да редактират един документ едновременно, като промените се отразяват незабавно. Няма повече конфликти между версиите или чакане някой да приключи, преди да добавите вашия принос. Какво облекчение, нали?

Но чакайте, има още 👇

ClickUp Connected Search

Connected Search на ClickUp премахва бариерите между приложенията чрез персонализирани функции, базирани на изкуствен интелект.

Лесно търсете и намирайте файлове в ClickUp, свързани приложения или локалния си диск с ClickUp Connected Search.

Той обединява всички ваши източници на данни и задачи в едно унифицирано работно пространство. Можете да търсите безпроблемно в документи, коментари и задачи. Разширените филтри ви помагат да прецизирате резултатите по ключови думи, дати или отговорни лица, което спестява ценно време и намалява разсейването.

Просто свържете външни приложения като Slack, Google Workspace и други с ClickUp и сте готови. Всяка информация е винаги на една ръка разстояние!

Най-добрите функции на ClickUp

Ефективна комуникация: ClickUp Chat ви позволява да споделяте файлове на място, да преглеждате документи директно на платформата, без дори да ги изтегляте, и поддържате разговорите в ход.

Автоматизирайте работните процеси, свързани с файлове: Настройте Настройте ClickUp Automations , за да премествате, маркирате или задавате задачи с прикачени файлове, така че нищо да не се изгуби.

Контролирайте разрешенията: Задайте разрешения, за да сте сигурни, че само оторизираните лица могат да виждат или редактират чувствителна информация.

AI на Ваше разположение: Централизирайте и организирайте информацията с Централизирайте и организирайте информацията с ClickUp Brain и получите достъп до важни данни и ресурси в работната среда.

Организирайте срещи като професионалист: Прикачете бележки от срещи, дневен ред и последващи задачи директно към събитието в Прикачете бележки от срещи, дневен ред и последващи задачи директно към събитието в ClickUp Meetings.

Давайте незабавна обратна връзка с Clips: Записвайте и споделяйте видеосъобщения, за да предоставяте подробни обяснения или актуализации с помощта на Записвайте и споделяйте видеосъобщения, за да предоставяте подробни обяснения или актуализации с помощта на ClickUp Clips.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има множество функции, които може да отнемат известно време на начинаещите потребители, за да се научат да ги използват.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp позволи на нашия екип да има ясни и прозрачни приоритети, да идентифицира възможности за взаимна подкрепа и ни помага да идентифицираме и управляваме потенциалните рискове по пътя. Откакто използваме ClickUp, производителността на нашия екип се увеличи драстично, като се намали броят на срещите и ненужните имейли.

2. Dropbox (най-добър за просто споделяне на файлове между различни платформи)

чрез Dropbox

Dropbox е една от най-популярните платформи за споделяне на файлове. Тя ви позволява да имате достъп до вашите файлове от всяко устройство, без да се налага да ги премествате ръчно.

Освен това, с Dropbox Transfer можете да изпратите до 250 GB наведнъж, а получателят дори не се нуждае от акаунт в Dropbox, за да ги изтегли. В комбинация с интеграциите на Dropbox можете безпроблемно да работите с инструменти като Google Drive, Microsoft 365 и Hive.

Най-добрите функции на Dropbox

Задайте дата на изтичане на споделените връзки, за да ограничите достъпа с течение на времето.

Сътрудничество в споделено работно пространство за документи за бележки и идеи с Dropbox Paper

Добавете логото си или фоново изображение, за да персонализирате страниците за изтегляне.

Ограничения на Dropbox

Някои потребители съобщават, че Dropbox заема локално пространство за съхранение дори при наличието на резервни копия в облака, което налага периодично използване на Selective Sync, за да се освободи място.

Функцията за търсене в Dropbox може да бъде малко тромава, а функцията за преглед се нуждае от подобрение, за да могат потребителите бързо да откриват разликите между файловете.

Цени на Dropbox

Basic: Безплатни 2 GB за съхранение и споделяне на вашите файлове

Плюс: 9,99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Essentials: 16,58 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 15 $/потребител/месец

Business Plus: 24 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (28000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Двуфакторната автентификация стана по-разпространена в услугите за споделяне на файлове в началото на 2010-те години! Например, през август 2012 г. Dropbox въведе двустепенна проверка след нарушение на сигурността, при което имейл адресите на потребителите бяха разкрити поради неразрешен достъп до акаунта на служител.

3. Google Drive (най-подходящ за интеграция с Google Workspace)

чрез Google Workspace

Google Drive е популярно име за споделяне и организиране на файлове. С 15 GB безплатно пространство за съхранение и безпроблемна интеграция с инструментите на Google Workspace като Docs, Sheets и Slides, той е идеален както за лична, така и за професионална употреба. Можете да получите достъп до файловете си от всяко устройство и да работите офлайн, като синхронизираните промени се актуализират автоматично.

Най-добрите функции на Google Drive

Получавайте файлове, препоръчани от AI, в горната част на Drive за по-бързи работни процеси.

Използвайте приложението Google Drive , за да сканирате физически документи и да ги запазите като PDF файлове.

Получавайте препоръки за файлове в реално време въз основа на вашата скорошна активност и взаимодействия.

Ограничения на Google Drive

Някои потребители казват, че е трудно да се намерят документи, тъй като функцията за търсене не дава очакваните резултати.

Някои потребители съобщават, че мигрирането на съдържание от „Моето устройство“ към „Споделени устройства“ не е безпроблемно, особено за агенции, които работят с външни клиенти.

Цени на Google Drive

Безплатна версия с 15 GB пространство за съхранение за Photos, Drive и Gmail

Основен: 1,99 $/месец

Стандартен: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Google Drive

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 8/5 (27000+ отзива)

⌛ Спестяване на време: С интеграцията с Google Drive вече можете да създавате Google Docs, Sheets, Slides и Drawings директно в ClickUp. Още по-добре, вашите файлове се запазват автоматично в Google Drive и се свързват с задачите в ClickUp!

4. WeTransfer (най-добър за бързо прехвърляне на големи файлове)

чрез WeTransfer

С WeTransfer можете просто да плъзнете и пуснете файловете си и сте готови да ги споделите – чрез активни връзки или персонализирани имейли. Освен това, с многобройните добавки можете да изпращате файлове директно от инструменти като Adobe Express и Dropbox, като всичко остава свързано.

Най-добрите функции на WeTransfer

Задайте защита с парола, така че само получателите с този секретен код да имат достъп до файловете.

Добавете личен щрих, като персонализирате имейлите с съобщения или опции за брандиране.

Ограничения на WeTransfer

Той не работи добре за дългосрочно съхранение, тъй като файлът се изтрива автоматично 7 дни след качването.

Цени на WeTransfer

Безплатно: 0 $ до 3 GB/месец

Стартово ниво: 7 $/месец (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 19 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WeTransfer

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (2900+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... През 2011 г. учени прехвърлиха 339 терабайта данни през мрежа със скорост 186 Gbps, поставяйки световен рекорд за скорост на споделяне на файлове!

5. Box (Най-добър за сигурност и сътрудничество на корпоративно ниво)

чрез Box

Box е интелигентна платформа за управление на съдържание, която предлага функции за сигурност и съответствие на корпоративно ниво. Тя е идеална за големи организации, които се нуждаят от криптиране от край до край.

В допълнение към основните функции за сигурност, инструментът Shield на платформата осигурява допълнителна защита, като сигнализира за рискови поведения и необичайни модели на достъп по време на прехвърляне на файлове.

Най-добрите функции на Box

Box Relay помага за автоматизирането на ежедневни задачи като одобрение на документи и преглед на съдържание.

Деактивирайте изтеглянето на споделени файлове, което обикновено е полезно за поверителна информация.

Ограничения на Box

Някои потребители съобщават, че въпреки високоскоростните си интернет връзки, понякога се сблъскват с намалена скорост на качване и изтегляне.

Някои казват, че програмата за преглед на файлове на Box има проблеми с това. Форматите TIFF и PSD затрудняват ясния и лесен преглед на файловете.

Цени на Box

Бизнес: 20 $/месец

Business Plus: 33 $/месец

Enterprise: 47 $/месец

Enterprise Plus: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Box

G2: 4. 2/5 (4900 +отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Box?

Благодарение на изключително лесния за използване потребителски интерфейс успяхме да качваме, организираме и обменяме файлове бързо и лесно. Членовете на екипа ни вече могат да работят съвместно върху един и същ документ в реално време, което значително повиши производителността и качеството на проектите. – G2 review

6. iCloud (най-подходящ за интеграция в екосистемата на Apple)

чрез iCloud

iCloud е услугата на Apple за съхранение в облак и споделяне на файлове, която се интегрира безпроблемно в устройствата на Apple, включително iPhone, iPad, Mac и дори Windows PC.

Освен това, той позволява на потребителите да намират изгубени устройства, да правят резервни копия и да възстановяват конфигурациите на устройствата, както и поддържа множество устройства и платформи.

Най-добрите функции на iCloud

Позволява на потребителите да споделят цели папки, което е от полза предимно за съвместни проекти.

Автоматично оптимизира пространството за съхранение, като прехвърля рядко използваните файлове в облака, а често използваните файлове остават достъпни офлайн.

Ограничения на iCloud

Функцията за търсене и процесът на синхронизация понякога могат да бъдат бавни.

Цени на iCloud

Безплатна версия с 5 GB пространство за съхранение

iCloud+ 50 GB: 0,99 $

iCloud+ 200 GB: 2,99 $

iCloud+ 2 TB: 10,99 $

iCloud+ 6 TB: 32,99 $

iCloud+ 12 TB: 64,99 $

Оценки и рецензии за iCloud

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 1700 рецензии)

📮 ClickUp Insight: Почти 42% от специалистите в областта на знанието предпочитат да комуникират с екипа си по имейл. Но това има своята цена. Тъй като повечето имейли достигат само до избрани членове на екипа, знанията остават фрагментирани, което затруднява сътрудничеството и бързото вземане на решения. За да подобрите видимостта и ускорите сътрудничеството, използвайте приложение за работа като ClickUp, което превръща вашите имейли в изпълними задачи за секунди!

7. Slack (Най-добър за комуникация в екипа и споделяне на файлове)

чрез Slack

Slack е популярен за комуникация, но е и солидна платформа за споделяне на файлове.

За разлика от прикачените файлове в имейли или линковете за съхранение в облак, файловете, споделени в Slack, стават част от текущите разговори. Качете изображения, PDF файлове и документи директно в каналите или директните съобщения на Slack и вижте как файловете ви се появяват незабавно, като споделеното съдържание се съхранява на едно място.

Най-добрите функции на Slack

Администраторите и потребителите могат да контролират видимостта на файловете, като ограничават достъпа до частни канали или директни съобщения.

Автоматично индексира споделените файлове и тяхното съдържание, което улеснява търсенето на документи по ключови думи.

Ограничения на Slack

Някои потребители казват, че Slack не позволява достъп до минали разговори с деактивирани членове, което може да бъде проблем, когато ключова бизнес информация е заключена в тези чатове.

Цени на Slack

Безплатен завинаги

Pro: 7,25 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Business+: 12,50 $/потребител/месец, фактурирано ежегодно

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Лесно е да общувам с екипа си чрез канали, което поддържа всичко организирано. Мога също така бързо да споделям код, документи и други файлове. Slack е повече от просто приложение за съобщения – то е полезен инструмент за работа в екип и за изпълнение на задачите. – G2 review

8. PandaDoc (Най-добър за управление на документи и електронни подписи)

чрез PandaDoc

PandaDoc отново е отлична платформа за споделяне на файлове. Това, което я отличава, е вградената й аналитична функция. Не е нужно да чакате отговори по имейл или да се чудите дали получателят изобщо е отворил документа.

Освен това, той се интегрира с CRM платформи (Salesforce, HubSpot), счетоводни инструменти (QuickBooks, Xero) и платежни портали (Stripe, PayPal), за да оптимизира работните процеси с документи.

Най-добрите функции на PandaDoc

Получателите могат да преглеждат и подписват документи по електронен път.

Проследявайте поведението на получателите по отношение на файловете, като общо прекарано време, брой прегледи, последно преглеждане, изтеглени PDF файлове и кликнати връзки.

Ограничения на PandaDoc

Споделянето на документи и осигуряването на видимост между работните пространства може да не е лесно за ползване.

Някои потребители споделят, че качването на документи, които не са в PDF формат (като .doc, .docx, Word) в PandaDoc изисква допълнителни стъпки, което отнема време.

Цени на PandaDoc

Стартово ниво: 19 USD, фактурирани ежегодно

Бизнес: 49 USD, фактурирани ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

9. Send Anywhere (Най-добър за бързо и лесно споделяне на файлове между устройства)

чрез Send Anywhere

Send Anywhere е надежден и лесен за използване инструмент за споделяне на файлове, който не изисква регистрация или сложни настройки. Той ви позволява да прехвърляте файлове между устройства чрез 6-цифрен цифров ключ или да споделяте линк без ограничения за формат или капацитет на файловете.

Най-добрите функции на Send Anywhere

При споделяне на файлове изпращачите могат да препращат известия за прехвърляне на файлове на устройството на дадено лице.

Изпращайте файлове директно на често използвано устройство, без да се налага да въвеждате 6-цифрен ключ или линк.

Ограничения на Send Anywhere

Понякога файловете не се споделят от едно устройство на друго с едно действие, което води до повторение на процеса.

Някои потребители съобщават, че краткият прозорец за изтегляне на Send Anywhere може да бъде неудобен, тъй като изисква повторно изпращане, ако бъде пропуснат.

Цени на Send Anywhere

Безплатен завинаги

Lite: 5,99 $/месец

Стандартен: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Send Anywhere

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Send Anywhere?

Send anywhere е много бърз, с него лесно можем да споделяме или прехвърляме всякакви файлове, включително изображения и видеоклипове, от едно устройство на друго. – G2 review

💡Съвет от професионалист: Създайте ясна конвенция за именуване на големи файлове, включваща номер на версията, дата и фаза на проекта (например „ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08”), за да избегнете дублиране и да помогнете на колегите си да намерят лесно актуалната версия.

10. Egnyte (Най-добър за строго спазване на изискванията за споделяне на файлове)

чрез Egnyte

Egnyte е цялостна платформа за управление на данни и споделяне на файлове. Едно от основните й предимства е хибридната й облачна архитектура, която помага за съхранението и споделянето на големи файлове на място, в облака или в комбинация от двете.

Egnyte също така осигурява сигурен и бърз достъп до файловете и отговаря на стандарти за съответствие като HIPAA, GDPR и SOC-2.

Най-добрите функции на Egnyte

Криптиране на данни в покой и в движение, многофакторна автентификация и мониторинг в реално време за предотвратяване на неоторизиран достъп.

Използване на глобално заключване на файлове, за да се предотвратят конфликти, независимо от начина на достъп до файловете

Ограничения на Egnyte

Ограничението за дължината на имената на файловете в Egnyte може да бъде предизвикателство за потребителите, особено при сложни структури на папки.

Други казват, че Egnyte няма опции за суверенитет на данните, което прави невъзможно да се избере къде да се съхраняват данните географски.

Цени на Egnyte

Бизнес: 20 $/потребител/месец, плащани ежегодно

Enterprise Lite: 38 $/потребител/месец, плащани ежегодно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Egnyte

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

11. Wire (Най-добър за криптирано споделяне на файлове и обмен на съобщения в екипа)

чрез Wire

Wire съчетава споделянето на файлове с защитени съобщения и видеоразговори в една платформа, което е идеално, ако се нуждаете от по-интегрирано, фокусирано върху комуникацията решение, заедно с прехвърлянето на файлове.

Освен това, той е създаден за организации, които се нуждаят от частно и контролирано споделяне на файлове. Не просто пускате файлове в чата и се надявате на най-доброто – Wire ви позволява да контролирате кой има достъп до какво, за колко време и на кое устройство.

Най-добрите функции на Wire

Изпращайте аудио/видео съобщения, използвайте реакции и се свързвайте с екипа си от всяка точка на света.

Функцията „гостни стаи“ помага за споделянето на файлове и комуникацията с външни партньори, без да се налага те да се регистрират или да изтеглят приложението.

Ограничения на Wire

Потребителите споделят, че поддръжката на Wire е станала по-малко отзивчива, което затруднява подаването на доклади за грешки, дори и с платен акаунт.

Wire не предлага лесен начин за изтегляне и сигурно архивиране на групови разговори, което някои потребители считат за ограничаващо.

Цени на Wire

Безплатен завинаги

Enterprise: 8,13 долара

На място: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Wire

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wire?

Wire е ефективно и лесно за използване приложение, което улеснява комуникацията между членовете на екипа. То осигурява криптиране от край до край, което решава проблемите, свързани с поверителността. Инструментът е идеален и за прехвърляне на различни медийни файлове (снимки, видеоклипове, PDF). – G2 review

12. ShareFile (Най-добър за сигурно споделяне и съхранение на файлове за бизнеса)

чрез ShareFile

ShareFile поддържа сигурно споделяне на файлове, съхранение и сътрудничество, като набляга на съответствието и управлението на клиенти. Той е предназначен за правния, финансовия и здравния сектор и предлага инструменти, специално създадени за работа с чувствителни данни. Освен това предлага персонализирани работни процеси, електронни подписи и клиентски портали.

Най-добрите функции на ShareFile

Оптимизирайте процесите, като настроите автоматизирани одобрения, напомняния и заявки за файлове.

Превърнете дългите документи в кратки обобщения с помощта на AI-базирано обобщаване

Ограничения на ShareFile

Понякога получателят на файла или прикачения файл може да срещне проблеми при отварянето му.

От време на време се случва автоматично излизане от системата, което причинява сериозни проблеми по време на работа.

Цени на ShareFile

Разширена версия: 16 USD/потребител/месец, минимум 3 потребители, фактуриране на годишна база

Премиум: 25 $/потребител/месец, минимум 3 потребители, фактуриране на годишна база

Предимство за индустрията: 41,67 $/потребител/месец, минимум 3 потребители, фактуриране на годишна база

Виртуална стая за данни: 67,50 $/потребител/месец, минимум 5 потребители, фактуриране на годишна база

Оценки и рецензии за ShareFile

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

13. Hightail (Най-подходящ за творчески екипи и споделяне на големи медийни файлове)

чрез Hightail

Hightail се използва широко в творческите индустрии като дизайн, видео продукция и маркетинг, където е необходимо да се споделят големи файлове бързо и сигурно. Той ви позволява също да споделяте големи файлове, да събирате обратна връзка и одобрения за вашата работа и да поддържате екипа си на правилния път.

Най-добрите функции на Hightail

Оптимизирани инструменти за преглед и коментиране на видео и изображения, включително избор на област и проследяване на коментарите по потребителско име.

Сътрудниците могат да оставят конкретни коментари директно върху определени области от изображенията или видеоклиповете.

Ограничения на Hightail

Той не ви позволява да генерирате свои криптиращи ключове, за да имате по-голям контрол над данните.

Файловете често изискват изтегляне, тъй като функцията за стрийминг е ненадеждна.

Цени на Hightail

Lite: Безплатен

Pro: 12 $/месец, фактурирани ежегодно

Екипи: 24 $/потребител/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 36 $/потребител/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Hightail

G2: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wire?

Лесно навигиране и споделяне на съдържание с други екипи. Имаме нужда от много големи файлове, които да се разглеждат, изтеглят или споделят с няколко екипа, и това е добро решение за тази цел. – G2 review

