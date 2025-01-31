10-те най-добри софтуера за интранет за сигурно свързване на екипи през 2025 г.

Структурираната вътрешна комуникация е от жизненоважно значение за успеха на всяка компания. Без нея вашият екип може да инвестира малко в визията и ценностите на марката, дори да пропусне какво да прави – или защо. Ситуацията може да се влоши при управлението на отдалечени или разпръснати екипи.

Имате нужда от софтуерен инструмент за интранет, за да изградите силни канали за комуникация в цялата компания. Той насърчава комуникацията и ангажираността на екипа, като същевременно поддържа работното ви пространство прозрачно, сигурно и гъвкаво.

Изборът на перфектния софтуер за интранет обаче не е лесна задача. Трябва да вземете предвид фактори като отрасъл, размер на екипа и сложност на операциите, за да решите кой продукт отговаря най-добре на вашите нужди.

Проучихме пазара и избрахме 10-те най-добри софтуерни инструмента за интранет. Разгледайте техните функции и цени и намерете този, който може да синхронизира вашата работна среда!

Какво е софтуер за интранет?

Интранет софтуерът е вид цифрова платформа, която улеснява вътрешната комуникация, сътрудничеството и споделянето на информация в рамките на дадена организация. Той служи като централизиран център, където служителите могат да имат достъп до ресурсите на компанията, новини, актуализации и друга важна информация.

Според проучване на McKinsey, ефективното използване на социални технологии (като интранет) на работното място може потенциално да подобри производителността на работниците, занимаващи се с знания, с 20-25%!

Какво да търсите в софтуера за интранет?

Интранет решенията вече не се отнасят само до споделянето на фирмени документи или изпращането на бележки – през последното десетилетие те претърпяха значителна промяна. ?

Съвременните функции на софтуера за интранет, които са налични днес, оптимизират редица дейности по управление на проекти, от споделяне на знания до планиране. Ето някои универсални характеристики на подходящия софтуер за интранет, с който трябва да разполага вашето цифрово работно място:

Сътрудничество и вътрешни комуникации: Съвременните интранет инструменти улесняват съвместната работа. Функции като : Съвременните интранет инструменти улесняват съвместната работа. Функции като редактиране в реално време , коментиране, водене на бележки и чат минимизират риска от недоразумения и повишават производителността. Персонализация и лесен достъп: Софтуерът трябва да адаптира информацията според ролята на служителя, като му предоставя навременни актуализации за промените, които го засягат. Интуитивно търсене и навигация: Тъй като интранет решенията са се превърнали в огромно хранилище на всички данни на компанията, извличането на релевантна информация трябва да бъде бързо и безпроблемно ⌨️ Мащабируемост: Платформата трябва да може да се справи със сложността на комуникациите в растящите компании. Сигурност и поверителност : Той трябва да отговаря на най-новите стандарти за сигурност, да позволява създаването на частни пространства за комуникация и да помага за контролиране на достъпа до класифицирана информация. Интеграции: Трябва да се интегрира с друг : Трябва да се интегрира с друг софтуер за комуникация, производителност и управление на знания , за да подобри оперативната ефективност.

10-те най-добри доставчици на софтуер за интранет, които да използвате

Ние направихме проучването за вас и подбрахме решенията с най-добрия набор от функции и възможности. Задайте тон за идеална комуникация и взаимодействия на работното място с един от тези 10 самостоятелни интранет продукта! ?️

Най-добър за управление на задачи и сътрудничество в екип

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е цялостно решение за интранет и производителност за динамични екипи от всякакъв размер. Тази платформа ви помага да поддържате прозрачен и ефективен канал за комуникация с десетки интелигентни инструменти и над 1000 интеграции. ✨

Независимо дали сте в офиса или работите дистанционно, ClickUp Whiteboards прави планирането и сътрудничеството в реално време лесно и доста забавно! ?

Този визуален инструмент разполага с богати функции за редактиране на документи, които помагат на вашите колеги да обменят идеи, да създават мисловни карти и да свързват процеси. Превърнете плановете за действие в задачи директно от вашата бяла дъска и преминете от идеята към изпълнението за нула време. ?

Искате да централизирате документацията на компанията? Доверете се на ClickUp Docs за създаване и управление на устави на екипа, подробни пътни карти и други проектни документи.

Редактирайте ги в реално време заедно с колегите си, прикачете ги към задачи или категоризирайте записите за по-лесен достъп. С разширени контроли за разрешения вие решавате кой да вижда или редактира документите.

Ако сте уморени да търсите контекст в разпръснати разговори, създайте Chat view в ClickUp. Използвайте го, за да оптимизирате актуализациите за конкретни екипи или проекти. Обсъждайте работата, възлагайте задачи, споделяйте файлове и връзки и вграждайте уеб страници, таблици и видеоклипове, за да улесните дискусиите.

ClickUp спазва най-строгите стандарти за сигурност, съобразени с ISO 27001, PCI и SOC 2, за да гарантира сигурността на вашите данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Приложението може да работи бавно от време на време.

Запознаването с пълния обхват на платформата отнема време.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Най-добър за ангажираност на служителите

Чрез Microsoft

Microsoft Viva Engage (по-рано Yammer) е хибрид между интранет и социални медии, който служи като вашия цифров офис . По същество това е социалният компонент на Microsoft 365, който помага на колегите да обсъждат работата, да преглеждат документация и дори да създават връзки! ?

Интерфейсът на Viva Engage прилича на социалните медийни платформи като Facebook или Twitter, благодарение на функции като новинарски емисии, коментари, незабавни съобщения, потребителски профили, групи и анкети за гласуване. ?️

Използвайте платформата, за да избегнете писането на скучни служебни имейли за тривиални въпроси. Просто изпратете текст на желания получател – можете дори да прикачите файлове. Добавете цвят към ежедневната работа, като създавате групови чатове, публично поздравявате служителите и организирате събития на живо!

Viva Engage разполага с добра функция за търсене на конкретни документи, което е истинско спасение за новите служители!

Най-добрите функции на Microsoft Viva Engage (Yammer)

Оптимизира вътрешната комуникация

Работи като социална медия за бизнеса

Лесен достъп до знания

Поддържа потребители на Microsoft 365

Бързо въвеждане на нови служители

Ограничения на Microsoft Viva Engage (Yammer)

Може да разсейва служителите с голяма заетост

Може да се възползвате от актуализации на функциите

Цени на Microsoft Viva Engage (Yammer)

Наличен като част от Microsoft Viva Suite, чиято цена започва от 12,00 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3,6/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 700 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Yammer!

3. Взаимодействайте

Най-добър за управление на знания

Чрез Interact

Искате персонализирано интранет решение за повишаване на ангажираността на служителите и оптимизиране на процесите? Помислете за сключване на договор с Interact! ?

Платформата ви помага да създадете пространство, което е в синхрон с културата на вашата компания. Комуникирайте най-важните новини на екипа си чрез излъчвания, проверявайте ангажираността на персонала с анкети и се възползвайте от интеграциите, за да централизирате работата си.

Получавате инструменти, с които да мотивирате колегите си, да тествате знанията им, да насърчавате споделянето на идеи и дискусиите, както и да организирате анкети. Редакторът на Interact с функция „плъзгане и пускане” прави персонализирането на платформата лесно като АБВ! ?

Interact разполага с мощна система за управление на съдържанието (CMS) за създаване, планиране и разпространение на атрактивно съдържание.

Едно от най-готините предимства на Interact е възможността да свързвате съобщения с цифрови табели, което е идеално за големи екипи. Друга бонус функция е екстранетът на платформата, който ви помага да държите клиентите и третите страни в течение! ?

Най-добрите функции на Interact

Множество инструменти за ангажиране на служителите

Дизайн с функция „плъзгане и пускане”

Интегрира се с водещи приложения за производителност

Анализи, фокусирани върху интранет

Екстранет за външна комуникация

Ограничения на Interact

Използването на формуляри може да бъде предизвикателство за новите потребители.

Интерфейсът може да бъде по-интуитивен.

Цени на Interact

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Interact

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

4. Workvivo

Най-добър за комуникация между служителите

Чрез Workvivo

Workvivo е софтуерно решение за интранет, фокусирано върху вътрешната комуникация и сътрудничеството. Интегрирайте софтуера с други работни приложения, заредете го с корпоративна информация и споделяйте важни данни с екипа си за нула време!

Потокът от дейности в тази интранет платформа поддържа гладкото протичане на комуникацията в цялата компания. Намалете шума от чатове и имейли, като използвате привлекателни формати като подкасти и стрийминг на живо, за да споделяте вътрешни новини. ?

Workvivo се фокусира върху изграждането на положителна фирмена култура! Укрепете връзките с членовете на екипа си, като признавате техните постижения и им връчвате значки. ?

Workvivo ви предоставя мощни аналитични инструменти, с които да получите информация за вашите служители. Търсете и проследявайте взаимодействията в публикации и статии и открийте революционни начини да помогнете на вашите служители да се чувстват забелязани и оценени. ?

Най-добрите функции на Workvivo

Интуитивен фийд с дейности

Инструменти за подкасти и стрийминг на живо

Награди и значки

Сигурен (сертифициран по ISO 27001 и SOC 2)

Мощни функции за анализ

Ограничения на Workvivo

Ограничени инструменти за редактиране

Функцията за качване на снимки може да бъде по-усъвършенствана.

Цени на Workvivo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workvivo

G2 : 4,8/5 (над 850 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Zoho Connect

Най-добър за интеграция с бизнес приложения

Чрез Zoho Connect

Zoho Connect е решение за социални мрежи и управление на документи в предприятието, предназначено за споделяне на идеи в екипа и разпространяване на информация.

Началната страница на платформата може да се персонализира с лога на марката и стилови листи. Можете също да създавате бюлетини, съобщения, медийни файлове и събития с дизайн, който отразява уникалната култура на вашата компания. ?

Използвайте Feeds, за да създавате публикации, да споделяте и обсъждате идеи и да помагате на служителите си да се свързват. Организирате среща с участието на всички? Опитайте функцията Town Halls, за да проведете отворени и целенасочени диалози с колегите си, точно като в кметството! ?️

С Zoho Connect можете да създадете Agile табло с задачи за вашия екип, за да разделите големите проекти на изпълними фази. Провеждайте редовно Pulse Surveys, за да проверите как вашите служители се справят с натоварването си.

Най-добрите функции на Zoho Connect

Персонализируем табло

Феед, подобен на този в социалните медии

Поддържа организирането на срещи

Адаптивни табла за задачи

Проучвания за измерване на ангажираността

Ограничения на Zoho Connect

Скоростта на платформата може да бъде по-добра

Настройката може да отнеме много време

Цени на Zoho Connect

Безплатно: за до пет потребители

Стартово : 8,34 $/месец за до 25 потребители

Enterprise : 0,84 $/месец на потребител (минимум 25 потребители)

Ultimate: 2,50 $/месец на потребител (минимум 25 потребители)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho Connect

G2 : 4,4/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 70 отзива)

Опитайте тези алтернативи на Zoho!

6. Jostle

Най-добър за опростено потребителско изживяване

Чрез Jostle

Jostle се представя като модерна интранет и платформа за успех на служителите, предназначена да премахне пречките в комуникацията за хибридни екипи. Платформата се отличава с редица функции за преодоляване на пречките за сътрудничество, като изолираност на отделите и различни часови зони.

С Jostle можете да правите целеви съобщения и да ги изпращате на заинтересованите екипи и локации. Това предотвратява другите членове на екипа да бъдат бомбардирани с нерелевантна информация и отвличащи вниманието известия.

Когато работите с мултифункционални екипи, пропускането на важна новина може да има катастрофални последствия. Ето защо Jostle предлага опция за потвърждение, с която можете да проследите кой е прочел съобщението.

Платформата разполага с впечатляващи функции за управление на документи – категоризирайте библиотеката си, управлявайте правата за достъп и редактиране и синхронизирайте папките с Google Drive или OneDrive за допълнително архивиране.

Бъдете реалистични с лесно персонализиращите се анкети на Jostle, за да съберете мненията на служителите и да проправите пътя за значими вътрешни промени.

Най-добрите функции на Jostle

Целеви съобщения

Синхронизиране с Google Drive и OneDrive

Проследяване на прочетени съобщения

Лесни инструменти за управление на документи

Над 40 интеграции

Ограничения на Jostle

Ограничени инструменти за форматиране и дизайн

Процесът на качване на файлове може да бъде нестабилен.

Цени на Jostle

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jostle

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 70 отзива)

Най-подходящ за големи организации

Чрез Workplace

Workplace by Meta (преименуваната компания-майка на Facebook) е инструмент за бизнес комуникация, фокусиран върху чата и конференциите.

Неговите функции и интерфейс са (не е изненадващо) подобни на тези на Facebook. Имате новинарски фийд, в който можете да публикувате най-новата информация за компанията и да споделяте файлове. Фейдът, задвижван от изкуствен интелект, анализира миналите дейности на потребителя, за да му покаже първо най-релевантното съдържание! ?

Платформата предлага видео чат, незабавни съобщения и коментари, за да подпомогне ежедневните разговори, свързани с работата (или извън нея). Друга полезна функция е излъчването на видео на живо – излъчвайте на живо, за да обсъждате важни новини за компанията и да дадете възможност на членовете на екипа ви да се включат от всяко място!

Библиотеката с знания в Workspace е важен ресурс за статична информация като наръчници за служители, основни процеси и дизайнерски теми.

Workplace е истинско благословение за глобалните екипи благодарение на възможностите си за автоматичен превод. Поддържа превод на над 90 езика, което обединява вашите служители, независимо от техния произход.

Най-добрите функции на Workplace

Подобно на Facebook, захранвано от изкуствен интелект

Интегрира се с десетки приложения

Автоматично превежда над 90 езика

Достъпна библиотека с знания

Излъчване на живо на видео

Ограничения на работното място

Новините могат да разсейват някои потребители.

Може да се възползвате от повече опции за анализ за стабилно интранет решение.

Цени за работното място

Цена от 4 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на работното място

G2 : 4/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1200 отзива)

8. Happeo

Най-добър за интеграция с Google Workspace

Happeo е предпочитаният софтуер за интранет за много хибридни и отдалечени екипи. Той ви позволява да създадете визуално привлекателно цифрово работно пространство с персонализирана начална страница и динамични джаджи.

Платформата обаче е много повече, отколкото изглежда! Разполагате с всички инструменти, необходими за улесняване на комуникацията на най-високо ниво.

Изпращайте съобщения до подходящите хора чрез маркиране на вашите служители или създаване на специални канали. Ще получавате потвърждение, когато някой прочете вашата публикация – изпратете я отново на тези, които са я пропуснали.

С Happeo комуникацията не е еднопосочна. Членовете на вашия екип могат да реагират на вашите съобщения и новини, да оставят коментари и да добавят емотикони и GIF-ове! Използвайте мощните аналитични функции на инструмента, за да видите как се възприема вашето съдържание и да проследите кой допринася най-много.

Happeo се интегрира напълно с Google Workspace и Microsoft 365, като централизира комуникациите за екипите в тези екосистеми. ?

Най-добрите функции на Happeo

Целенасочена комуникация със служителите

Проследяване на публикации

Детайлен контрол на достъпа

Интеграции с Google Workspace и Microsoft 365

Анализ на съдържанието

Ограничения на Happeo

Все още няма опция за планиране на публикации

Настройването на платформата може да бъде трудно без графичен дизайнер.

Цени на Happeo

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Happeo

G2 : 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)

9. Staffbase

Най-добър за мобилни служители

Staffbase (създаден след сливането с Bananatag) е мобилна платформа за сътрудничество с вашите колеги. Използвайте я, за да планирате, координирате и публикувате съобщения и да изготвяте съдържателни пътеки! ?️

Staffbase предоставя подбрани интранет преживявания. Можете да създавате общности по интереси и да персонализирате кой може да има достъп и да чете конкретно съдържание! Подобно на Happeo, Staffbase ви позволява да препращате съобщения, които са пропуснати от предназначените получатели.

Неговите AI-базирани съобщения ви помагат да създавате по-атрактивно съдържание с перфектна граматика и правопис за членовете на вашия екип. Опитвате се да стимулирате комуникацията и да получите обратна връзка? Staffbase ви подкрепя с функции като анкети, формуляри и коментари.

Staffbase поддържа автоматичен превод на над 110 езика, което позволява на членовете на екипа от цял свят да допринесат за вашата общност и да й помогнат да просперира. ?

Най-добрите функции на Staffbase

Писане с помощта на изкуствен интелект

Мащабируема платформа

Поддържа планиране на съдържанието

Автоматично превежда повече от 110 езика

Ограничения на Staffbase

Плъгинът за Outlook понякога може да има грешки.

Предизвикателство е да се изтриват неизползвани шаблони или бивши служители

Цени на Staffbase

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Staffbase

G2 : 4,6/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

10. Jive

Най-добър за интерактивни корпоративни общности

Jive е майстор в ангажирането на служителите с иновативни инструменти за сътрудничество. Една от основните му функции е PeopleGraph, технология за машинно обучение, която улавя уменията, интересите и отговорностите на членовете на вашия екип, за да предоставя навреме персонализирано съдържание. ⌛

Jive се адаптира към вашия стил на комуникация, независимо дали е отгоре-надолу, отдолу-нагоре или между колеги. Повишете ангажираността на вашите служители, като им позволите да споделят идеи и дори да пишат блогове! ?

Опции като споделяне на файлове, анкети, пространства за сътрудничество, интелигентни препоръки и модули за генериране на идеи осигуряват безпроблемен обмен на концепции и мнения между екипите.

Поощрете колегите си с награди и значки за колеги, персонализирани с благодарствени съобщения. ?

Тази платформа разполага с леки функции за управление на проекти, като възлагане на задачи, проследяване на резултати и генериране на отчети.

Най-добрите функции на Jive

Персонализирано съдържание за вашите колеги

Поддържа йерархични комуникационни структури

Насърчава дискусиите и споделянето на идеи

Основни инструменти за управление на екипа

Ограничения на Jive

Обработката на данни може да бъде по-добра

Актуализациите на административния панел може да не се показват веднага.

Цени на Jive

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jive

G2 : 3,8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4/5 (над 40 отзива)

Превърнете вътрешната комуникация в силна страна с помощта на софтуер за социален интранет

Служителите могат да бъдат истинските посланици на марката на една компания, ако използвате техните способности, като насърчавате комуникацията. Интранет решенията, които обсъдихме, ще ви помогнат да изградите доверителни отношения в екипа и да достигнете нови висоти в успеха си! ✈️

Създайте безплатно работно пространство в ClickUp и се възползвайте от инструментите за управление на задачи, за да подпомогнете вашата дигитална работна среда!