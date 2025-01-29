10-те най-добри алтернативи на Box за управление на корпоративно съдържание през 2025 г.

Box е всеобхватно средство за управление на документи, предназначено за съхранение и споделяне на файлове. Ненадеждността на платформата, честите и случайни сривове на системата, стръмната крива на обучение и бавното зареждане обаче са отблъскващи за организации, които работят дистанционно и за които времето е пари.

Освен това, липсата на безплатна или фриймиум версия е пречка за организациите с ограничени финансови средства, които търсят алтернативи.

За щастие, ние сме положили много усилия, за да не се налага вие да го правите. Ето нашият подробен списък с десетте най-добри алтернативи на Box, които си заслужава да разгледате.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Box?

Тъй като търсите алтернативи на Box, ще откриете много опции. Изборът е объркващ, тъй като всяка алтернатива на Box се опитва да надмине останалите. Ето кратко резюме на това, което можете да очаквате, докато обмисляте опциите си.

Облачна инфраструктура : Тъй като Box е облачно базирано решение, най-добрите алтернативи също трябва да са облачни. Това ще осигури опростено сътрудничество и безпроблемен достъп отвсякъде.

Капацитет за съхранение на документи : Обмислете настоящите и бъдещите си изисквания за съхранение и дали алтернативата на Box отговаря на тях. Функциите за мащабируемост и контрол правят софтуера добър избор.

Формати на файлове : Инструментът за управление на документи и споделяне на файлове трябва да работи с много формати на файлове. В крайна сметка, несъвместимостта трябва да бъде последната пречка пред ефективното управление на съдържанието.

Ограничения за размера на файловете : Ограниченията за размера на файловете са важен фактор, който трябва да се вземе предвид, особено когато работите с обемни и големи файлове.

Съвместна работа : Потърсете алтернатива на Box, която предлага : Потърсете алтернатива на Box, която предлага инструменти за съвместна работа , като редактиране в реално време, коментиране и контрол на версиите. Тя трябва да ви позволява да създавате споделени папки за екипа с детайлен контрол на достъпа.

Сигурност и съответствие : Данните са ценни сами по себе си, но са още по-важни в регулираните индустрии. Бизнесите, които обслужват такъв сектор, трябва да търсят алтернатива на Box, която е в съответствие с насоките за поверителност и сигурност на данните, като HIPAA, GDPR и др.

Интеграции : Изработете логистиката за свързване на алтернативата на Box със съществуващите технологии във вашата организация. Искате нещо, което да се интегрира безпроблемно с инструментите, платформите и услугите, а не да ги нарушава напълно!

Мобилна достъпност : Достъпността е от решаващо значение при работа с отдалечени или разпръснати екипи – основната цел, стояща зад популярността на инструменти като Box. Проверете дали алтернативата на Box предлага отзивчиви уебсайтове или приложения за достъп от мобилни телефони и таблети.

Архивиране и възстановяване: Тъй като данните са ценен актив, вие се нуждаете от надеждни инструменти за управление на бедствия, архивиране на данни и възстановяване, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде загубено.

Имайте предвид, че горният списък е чисто ориентировъчен и има за цел да създаде основа за вземане на информирано решение. Чувствайте се свободни да добавяте или премахвате елементи в зависимост от вашите конкретни изисквания.

Топ 10 алтернативи на Box, които да използвате

Ето нашият списък с най-добрите алтернативи на Box, които си заслужава да разгледате.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите и документите на вашето предприятие с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Като цялостен пакет за продуктивност, ClickUp надхвърля обхвата на платформата за управление на документи или споделяне на файлове. Това е модерна операционна система за цифрови работни пространства, вградена с облачни възможности, съвместни действия, автоматизация на работния процес, надеждна сигурност и др.

ClickUp е повече от алтернатива на Box—това е пълно обновяване на системата! Отидете отвъд създаването и споделянето на документи с ClickUp. Създайте виртуално хранилище на знания, за да подпомагате задачите, възложени на членовете на екипа. Актуализирайте, променяйте и модифицирайте документи, свързани с проекти, за да ги споделяте с членовете на екипа си. Улеснете достъпа до необходимата информация, без да правите компромиси с безопасността или контрола на достъпа.

Ето какво прави ClickUp толкова привлекателен:

ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

ClickUp Docs е облачно базирано средство за сътрудничество, което помага на клиентите да създават, организират и съхраняват различни документи, уикита, бази от знания и други в реално време. Споделяйте документите си безопасно с оторизирани лица извън екипа.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете съвместно да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

ClickUp Whiteboards са виртуални бели дъски, където вашите екипи могат да си сътрудничат и да обменят идеи по централизиран документ. Използвайте получените идеи и ги превърнете в задачи, свържете свързани документи и файлове и др.

ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

ClickUp AI е AI асистент, който поема роли и отговорности въз основа на вашите специфични нужди. Използвайте го, за да създавате обобщения, да извличате задачи за действие, да комуникирате безпроблемно и да генерирате перфектно форматирано съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs за съхранение, създаване, управление и споделяне на документи в реално време чрез централизирано хранилище

Интеграции с повече от 1000 инструмента и платформи за подобряване на управлението и споделянето на съдържание.

Мощна функция за търсене, която претърсва цялото ви работно пространство, за да намери задачи, документи, бели дъски и др.

Единен контролен панел за управление на файлове, споделяне на ресурси, проследяване на напредъка, управление на натоварването и др.

Присвоени коментари за възлагане на задачи или за привличане на вниманието на някого към конкретни части от документ

Насладете се на мобилност в движение – ClickUp е достъпен на всички устройства с Windows и Apple като настолни и мобилни приложения.

Ограничения на ClickUp

Йерархията на пространството/папките/списъците/задачите е малко объркваща в началото.

Може да ви се стори много, ако имате минимални изисквания за управление на документи.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги : 0 $ с 100 MB съхранение

Неограничен план : 10 долара на месец за потребител за неограничено съхранение

Бизнес план: 19 долара на месец за потребител за неограничено съхранение

План за предприятия : Персонализирани цени за неограничено съхранение

ClickUp AI (добавка): 5 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (9177 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3915 отзива)

2. Google Drive

чрез Google Drive

В света на съхранението на документи и споделянето на файлове Google Drive е име, което не се нуждае от представяне. Почти всеки е използвал тази алтернатива на Box в личен план. Тя ви позволява също да я използвате за споделяне на файлове и сътрудничество в Google Workspace.

Най-добрите функции на Google Drive

Криптиране от край до край, двуфакторна автентификация, редовни SOC одити за защита на файловете и данните

Проактивно сканиране на файлове за откриване и премахване на зловреден софтуер, ransomware, фишинг или спам

Вградени интеграции с цялата Google Suite – Docs, Sheets, Slides, Meets и др.

Съвместими с над 100 типа файлове, включително изображения, CAD файлове, PDF файлове и др.

Функция за детайлно търсене, подкрепена от технология за оптично разпознаване на символи

Ограничения на Google Drive

Не можете да защитите споделените файлове с парола

Ще трябва да изтеглите няколко мобилни приложения, за да редактирате или променяте файлове в Google Drive.

Използването на съхранението не е напълно прозрачно и може да скрива претрупване с файлове.

Цени на Google Drive

Лично : 0 $ за съхранение в облак до 15 GB

Business Standard: 12 долара на месец на потребител за 2 TB съхранение в облака

Абонирайте се за месечния план Google One, за да разширите възможностите на Google Drive, който обхваща Drive, Gmail и Photos.

Цени за абонамент за Google One

Basic : 1,99 $ на месец или 19,99 $ на година за 100 GB съхранение

Стандартен : 2,99 $ на месец или 29,99 $ на година за 200 GB съхранение

Премиум: 9,99 $ на месец или 99,99 $ на година за 2 TB съхранение

Оценки и рецензии за Google Drive

G2 : Н. А.

Capterra: 4,8/5 (27 305 отзива)

3. Square 9 Softworks

Той позволява на бизнеса да преминава към безхартиена работа чрез дигитализация. Замяната на физическите файлове с виртуални файлове изисква функционалност за споделяне на файлове на базата на достъп, както в старата хартиена система. По тази причина Square 9 функционира и като инструмент за управление на документи.

Най-добрите функции на Square 9 Softworks

GlobalCapture е усъвършенстван софтуер за автоматизация на заснемането на документи, който заснема, класифицира и валидира големи обеми файлове.

AI инструменти (TransformAI), OCR технология, разпознаване на баркодове, търсене в бази данни и извличане на таблични данни идентифицират и преобразуват информацията в структурирана форма на данни.

GlobalSearch Go предлага функция за търсене в цялата компания, за да намерите нужния файл.

Събира данни от персонализирани формуляри и ги преобразува в информация, която спомага за автоматизацията.

Ограничения на Square 9 Softworks

Бавните сървърни връзки намаляват скоростта на качване или изтегляне

Ще трябва да инсталирате всички актуализации ръчно.

Липсата на автоматично почистване има инфлационен ефект върху файловете.

Цени на Square 9 Softworks

Square 9 Process Automation Essentials : 45 долара на месец за лиценз на потребител

Square 9 Digital Transformation Essentials : 68 долара на месец за лиценз на потребител

Square 9 Enterprise Essentials: 75 долара на месец за лиценз на потребител

Налична е безплатна пробна версия.

Square 9 Softworks оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (134 отзива)

Capterra: 4,5/5 (112 отзива)

4. Microsoft OneDrive

чрез Microsoft OneDrive

Подобно на Google Drive, който предлага услуги за хостинг на файлове на клиентите на Google, OneDrive предлага същото на клиентите на Microsoft. Използвайте го, за да съхранявате, достъпвате и споделяте файлове по всяко време и отвсякъде, за да улесните дистанционната работа.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive

Качване на файлове с едно кликване в OneDrive с контрол на ограничаване на трафика

Достъп до Microsoft OneDrive от всяко устройство – лаптоп, настолен компютър, смартфон или таблет

Позволява офлайн редактиране чрез поддържане на локална копия на устройствата, която се синхронизира глобално при свързване с интернет.

Използвайте Microsoft Teams, за да създавате линкове за споделяне, като същевременно поддържате детайлен контрол на достъпа.

Споделяйте файлове и сътрудничество в реално време, използвайки популярни инструменти като Word, Excel и PowerPoint.

Направете резервно копие на файловете си в облака и ги възстановете в случай на случайно изтриване или атаки.

Автоматична класификация на етикети за чувствителност за подобрена защита на файловете

Ограничения на Microsoft OneDrive

Конвенцията за именуване на файлове е остаряла и специалните символи могат да бъдат заменени по време на качването, като по този начин файлът се преименува.

Споделянето на файлове е ограничено до 50 000 елемента в папка или подпапка и позволява копиране на само 2500 файла наведнъж.

Максималният размер на качваните и изтегляните файлове е 250 GB.

Цени на Microsoft OneDrive

Начало

Microsoft 365 : 0 долара за съхранение в облак до 5 GB

Microsoft 365 Basic : 1,99 $ на месец или 19,99 $ на година за 100 GB съхранение

Microsoft 365 Personal : 5,99 $ на месец или 59,99 $ на година за 1 TB съхранение

Microsoft 365 Family: 7,99 $ на месец или 79,99 $ на година за 6 TB съхранение

Бизнес

OneDrive for Business : 5,00 $ на потребител на месец за 1 TB съхранение в облака

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $ на потребител на месец за 1 TB на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 долара на месец за потребител за 1 TB на потребител

Едномесечен безплатен пробен период, достъпен за бизнес плановете.

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive

G2 : 4,3/5 (9461 отзива)

Capterra: 4,5/5 (11 862 отзива)

5. DocStar

чрез Docstar

DocStar е софтуер за управление на съдържанието в предприятията (ECM), споделяне на файлове и автоматизация на процесите за бизнеса. Той оптимизира бизнес процесите, повишава производителността, укрепва сътрудничеството и гарантира спазването на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на DocStar

Интуитивно съхранение и управление на файлове без хартия с OCR възможности

Гъвкаво внедряване в облака или на място

Автоматизира събирането, класифицирането, индексирането и маршрутизирането на данни, за да улесни по-интелигентните, автономни процеси.

Съответствие със стандартните протоколи за защита на данните и поверителност, като HIPAA, WISP и др.

Ограничения на DocStar

Простите процеси имат дълги и сложни стъпки, които са ненужни.

Предлага малка стойност за цената и няма прозрачност по отношение на ценообразуването.

Настройката и конфигурирането отнемат много време

Цени на DocStar

Свържете се с DocStar за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за DocStar

G2 : 3,7/5 (118 отзива)

Capterra: 4,0/5 (99 отзива)

6. Dropbox

чрез Dropbox

Dropbox е още една популярна алтернатива на Box, която вече има солидна репутация като платформа за споделяне на файлове в облака. Използвайте я на различни устройства, за да създавате, отваряте и споделяте файлове – както за лична употреба, така и за работа.

Най-добрите функции на Dropbox

Функции за сигурност като защита с парола, история на прегледите, възстановяване на файлове и воден знак.

Създавайте проследими връзки, за да доставяте големи и обемисти файлове в реално време и да проследявате нивата на ангажираност с файловете.

Capture поддържа предлагането на контекст, даване или събиране на обратна връзка и споделяне на актуализации.

Подписвайте документи електронно и използвайте това разрешение, за да автоматизирате последователни работни процеси за ефективно управление на задачите.

Мощни интеграции в Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas и други

Ограничения на Dropbox

Липсват възможности за търсене

Споделянето на файлове е трудно, когато получателят няма акаунт в Dropbox.

Позволява само един администраторски акаунт

Цени на Dropbox Business

Essentials : 22 долара на месец или 216 долара на година за 3 TB облачно съхранение

Бизнес : 24 долара на потребител на месец или 240 долара на година за 9 TB облачно съхранение

Business Plus : 32 долара на месец за потребител или 312 долара на година за 15 TB облачно съхранение

Предприятия: Персонализирани цени

Предлага 30-дневен безплатен пробен период за платени планове.

Оценки и рецензии за Dropbox

G2 : 4,4/5 (20 776 отзива)

Capterra: 4,5/5 (21 499 отзива)

7. MediaValet

чрез Mediavalet

MediaValet е софтуер за управление на цифрови активи (DAM) за бизнеса. Той създава централизирано място за съхранение на активи като изображения, видеоклипове и документи и помага за тяхната организация, контрол на версиите и управление. Софтуерът е изграден на Microsoft Azure и разполага с над 140 центъра за данни в 61 държави.

Най-добрите функции на MediaValet

Създайте гъвкава централизирана библиотека за съхранение на всички активи на марката и установяване на насоки за марката.

Запазете файловете с проекти в процес на разработка директно в облака с CreativeSPACEs

Споделянето на файлове е достъпно чрез имейл, леки кутии, портали на марки, връзки и уеб галерии.

Разпространявайте висококачествени цифрови ресурси сред заинтересованите страни, като същевременно поддържате контрол на достъпа.

Добавете метаданни, генерирани от изкуствен интелект, за да направите активите лесно достъпни за търсене.

Ограничения на MediaValet

Търсенето и организацията могат да бъдат подобрени

Не можете да качвате файлове директно от мобилното приложение.

Няма приложение за iPad устройства на Apple

Цени на MediaValet

Свържете се с MediaValet за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за MediaValet

G2 : 4,6/5 (176 отзива)

Capterra: 4,7/5 (108 отзива)

8. ShareFile

чрез Sharefile

Следващата в списъка ни с алтернативи на Box е ShareFile, платформа за съвместно управление на документи и споделяне на файлове от екосистемата Citrix, чрез ShareFile Next. Тъй като е предназначена предимно за корпоративни клиенти, ShareFile е съвместима с всички типове и формати файлове. Тя е подходяща и за бързоразвиващи се компании.

Най-добрите функции на ShareFile

Контролерът на зоната за съхранение позволява на клиентите на ShareFile да разглеждат, качват или изтеглят документи в сигурна среда.

RightSignature позволява електронното подписване на цифрови документи.

Интуитивни джаджи за десктоп и приложения за различни устройства за достъп и управление на споделени файлове

Сигурност при прехвърляне на данни въз основа на SSL и TLS протоколи за криптиране

Определете срокове на валидност за линковете за споделяне на файлове

Ограничения на ShareFile

Процесът на прехвърляне на файлове е бавен, нестабилен и разочароващ.

Липсват възможности за редактиране на файлове

Организирането на файловете е незадоволително и прекалено сложно, с твърде много папки и без функция за търсене.

Цени на ShareFile

Стандартен : 11 долара на потребител на месец или 120 долара на потребител на година за всичко необходимо за съхранение

Разширена : 17,60 долара на потребител на месец или 192 долара на потребител на година за неограничено съхранение

Премиум : 27,50 долара на потребител на месец или 300 долара на потребител на година за неограничено съхранение

Виртуална стая за данни : 75 USD на потребител на месец или 810 USD на потребител на година за 1 GB/лиценз

Enterprise: Персонализирани цени

Предлага 30-дневен безплатен пробен период на плановете Premium и Virtual Data Room.

Оценки и рецензии за ShareFile

G2 : 4. 2/5 (1390 отзива)

Capterra: 4,5/5 (383 отзива)

9. Laserfiche

чрез Laserfiche

Подобно на DocStar, Laserfiche е ECM, предлагащо управление на документи, споделяне на файлове и решение за автоматизация на бизнес процесите. То оптимизира заснемането, съхранението и извличането на документи, за да направи бизнеса по-ефективен. Осигурете безпроблемно сътрудничество по документи, като същевременно поддържате съответствие с интелигентна автоматизация на работния процес.

Най-добрите функции на Laserfiche

Интелигентното заснемане на данни помага за създаването на структурирани данни и автоматичното им класифициране в логически категории.

Настройте интелигентна автоматизация за работни процеси, фокусирани върху съдържанието – не са необходими познания по програмиране.

Сътрудничество с екипите чрез централизирана, сигурна платформа с контрол върху жизнения цикъл на записите

Управлявайте контрола на достъпа, защитете поверителността и сигурността на данните и поддържайте съответствие с нормативните изисквания.

Над 300 шаблона за решения, които ще дадат тласък на сътрудничеството, производителността и ефективността

Ограничения на Laserfiche

Потребителският интерфейс е труден за навигация и не е ориентиран към клиента.

Функцията за търсене е слаба, бавна и ненадеждна.

Обученията и уроците се заплащат допълнително.

Цени на Laserfiche

Laserfiche Cloud

Стартово ниво : 50 USD на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Професионална : 69 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 79 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Самостоятелно хоствани

Стартово ниво : 45 USD на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Професионална : 60 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес : 69 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Laserfiche

G2 : 4,7/5 (699 отзива)

Capterra: 4,5/5 (62 отзива)

10. Revver

чрез Revver

Повечето платформи за споделяне на файлове са се развили отвъд управлението на документи. Същото важи и за Revver, по-рано Rubex на eFileCabinet.

Revver е алтернатива на Box, която има за цел да трансформира цифрово стратегиите за съхранение и управление на документи в бизнеса, като същевременно оптимизира работата, зависеща от документи. Предвид широкия набор от функции, е логично Revver да помага на средните и големите предприятия да отговорят на променящите се нужди.

Най-добрите функции на Revver

Предлага автоматизация без кодиране и инструменти за работния процес , за да подобри бизнес процесите.

Персонализирани шаблони за настройка на автоматизация на базата на тригери

Зонално OCR за по-прецизно търсене, дори за изображения, и подобрено съхранение и извличане на документи.

Безпроблемна интеграция с други инструменти за продуктивност като Microsoft 365, DocuSign, Salesforce и др.

Ограничения на Revver

Промените в документите не се синхронизират надеждно между другите устройства.

Има разлика в производителността на облачната версия и клиент-сървърния софтуер, като първата е по-добра.

Цени на Revver

Свържете се с Revver за подробности относно цените.

Рейтинги и рецензии на Revver

G2 : 4,3/5 (354 отзива)

Capterra: 4,4/5 (893 отзива)

Алтернативи на Box за безопасно и сигурно съхранение в облак и споделяне на файлове:

Ако търсите сигурни, надеждни и гъвкави алтернативи на Box, търсенето ви приключва с ClickUp. Той надминава Box по отношение на работа с документи, споделяне на файлове, интуитивни табла, надеждни отчети, множество изгледи, над 50 примера за автоматизация и богата библиотека с шаблони.

Многофункционалността и адаптивността на ClickUp го правят отличен избор не само за вашите текущи нужди, но и за всякакви бъдещи изисквания. Тъй като повечето компании не търсят самостоятелно споделяне на документи, има смисъл да се избере цялостно решение за планиране на проекти, нужди от сътрудничество, AI помощ и съгласувана работа между екипите. ClickUp е унифицирана платформа с интелигентни функции, които намаляват шума и увеличават производителността.

Регистрирайте се безплатно още днес!