10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Dropbox Paper за 2025 г.

Сътрудничеството по документи се превърна в основен елемент на съвременното работно място. То позволява на екипите да работят заедно в реално време, да споделят идеи, да дават обратна връзка и да напредват с проектите си много по-бързо, отколкото бихме могли да си представим в дните на хартиените документи.

Dropbox Paper е едно от предпочитаните инструменти за много хора, но не е за всеки. Ето защо сме съставили списък с 10-те най-добри алтернативи на Dropbox Paper за всички ваши нужди, свързани със съвместната работа по документи.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Dropbox Paper?

При избора на инструмент за съвместна работа с документи като алтернатива на Dropbox Paper, трябва да се имат предвид няколко ключови фактора.

Искате платформа, която работи както на настолни компютри, така и на мобилни приложения, за да можете лесно да я използвате на различни устройства. Тя трябва да поддържа сътрудничество в реално време на работното място, контрол на версиите и лесен достъп до документи, за да спестите време. Dropbox се интегрира добре с вашето цифрово работно пространство, текущия работен процес и всеки друг софтуер за управление на документи, който използвате, и предлага функции, които повишават производителността на вашия екип.

Инструментът, който изберете вместо Dropbox Paper, трябва да е лесен за използване и да осигурява надеждни мерки за сигурност, за да защити вашите данни.

Накрая, цената е важна. Подходящият инструмент предлага набор от пакети, които отговарят на размера и бюджета на вашия екип.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на Dropbox Paper

По-долу ще намерите нашите любими популярни алтернативи на Dropbox Paper. Всеки инструмент е подходящ за големи екипи с общо работно пространство, които искат икономичен подход към съвместната работа с документи.

Започнете безплатно Сътрудничество по документи с ClickUp Docs

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага цялостен подход към екипната работа. Като алтернатива на Dropbox Paper, тя предлага интегрирано пространство за управление на задачи, инструмент за управление на проекти и екипна комуникация.

В ClickUp документите, или „Docs“, както са известни, са нещо повече от просто приложение за водене на бележки. Можете да вградите документ в задача, да го свържете в чат или да го асоциирате с цел, като добавите контекст към съвместното редактиране в реално време, за да се уверите, че всички потребители са на една и съща страница в същия документ.

Най-доброто в ClickUp е, че можете да използвате неговия AI-базиран инструмент ClickUp Brain, за да пишете убедителни текстове и да съхранявате всичките си документи на едно място.

Научете повече Усъвършенствайте, преформулирайте и генерирайте бързи отговори на вашите имейли с Clickup Brain

ClickUp Docs е богат на функции и предлага удобна среда за писане с опции за форматиране, възможности за вграждане и възможност за вграждане на различни видове съдържание, включително задачи, PDF файлове, изгледи и други документи. Това прави вашите документи динамични, интерактивни и адаптивни за многобройни приложения, от документиране на проекти или писане на блог публикации до създаване на фирмена уики.

Съхранявайте всичките си разговори директно в задачата и добавяйте коментари, за да превърнете лесно мислите си в действия.

Платформата предлага разнообразни инструменти за сътрудничество, като коментари, които могат да се присвояват, редактиране в реално време и чат изгледи, за да улесни работата в екип и по-добрата комуникация. Независимо дали правите мозъчна атака с екипа си, обсъждате задача, решавате как да приоритизирате работата си или редактирате документи, ClickUp ви предлага всичко необходимо.

От услуги за съхранение в облак като Google Drive и Dropbox до инструменти за разработка като GitHub и Bitbucket, можете да свържете любимите си приложения с ClickUp за безпроблемна работа.

И това не е всичко. Ангажиментът на ClickUp за непрекъснато усъвършенстване означава, че нови функции и подобрения са винаги на хоризонта, така че той остава една крачка напред в постигането на професионалните работни цели на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Работете заедно с екипа си в реално време

Хиляди шаблони улесняват бързото създаване на документи, без да се налага да започвате от нулата. Ние дори създадохме ръководство за работа с шаблони , като използвахме, както се досещате, шаблон!

Разполага с AI асистент , който ускорява и улеснява създаването на документи.

Насладете се на стилизиране на текст, точки, отметки и други с богати функции за редактиране.

Използвайте различни изгледи на задачи, документи, чатове и други директно в документите, за да видите информацията от различни перспективи.

Контролирайте кой може да преглежда, редактира или коментира вашите документи с потребителски разрешения

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение поради големия брой функции.

Въпреки че е многофункционално, мобилното приложение не предлага същото преживяване като уеб версията.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда. е достъпна за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Nuclino

Чрез Nuclino

Nuclino е централизирано работно пространство, създадено да обедини отдалечени екипи за по-ефективно сътрудничество. То се отклонява от традиционната линейна структура на документите, като залага на по-динамичен подход с интерфейс в стил уики, подходящ за сътрудничество в реално време.

Тази уникална функция позволява на отдалечените екипи да изпробват различни комуникационни стратегии, докато обсъждат, разработват и усъвършенстват идеи едновременно, като по този начин насърчават творчеството и производителността.

Nuclino предоставя на потребителите различни изгледи – документи, табла, списъци и графики – предлагайки различни перспективи за работата и знанията на вашия екип. Тази адаптивност прави Nuclino алтернатива на Dropbox Paper, подходяща за различни приложения, независимо дали става въпрос за планиране на проекти, споделяне на знания в екипа, бележки от срещи или спецификации на продукти.

Освен това Nuclino се интегрира добре с други често използвани приложения като Google Drive, GitHub и Trello. Това означава, че можете удобно да свързвате или вграждате файлове от тези услуги директно в работното си пространство в Nuclino, превръщайки го в централен хъб за цялата информация на вашия екип.

Най-добрите функции на Nuclino

Опростени работни процеси

Чист интерфейс

Удобни за клавиатурата бързи клавиши и комбинации от клавиши

Организирайте документите визуално, за да планирате и проследявате проектите си

Намерете бързо това, което търсите, с интуитивни функции за търсене за по-висока продуктивност

Ограничения на Nuclino

Опростяването има своята цена: няма много възможности за персонализиране

В сравнение с други инструменти, той не разполага с разширени опции за форматиране на текст.

Цени на Nuclino

Безплатни

Standard : 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nuclino

G2 : 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 рецензии)

3. Standard Notes

чрез Standard Notes

Standard Notes е уникална алтернатива на Dropbox Paper в областта на документите, която поставя силен акцент върху поверителността и простотата.

Това е криптирана приложение за водене на бележки, което ви позволява да пишете, запазвате и достъпвате бележките си по сигурен начин на различни устройства. С Standard Notes можете да записвате идеи, да обсъждате с екипа си и да сътрудничите по документи, като същевременно знаете, че данните ви остават конфиденциални и защитени.

Макар да изглежда прост, Standard Notes е изненадващо многофункционален. Абонаментът отключва опции за редактиране на маркировки, код, електронни таблици и др. Вие или няколко потребители можете да организирате бележките си с етикети, да закачите важни записи и дори да получите достъп до историята на бележките си, за да възстановите по-ранни версии на съобщенията си.

Инструментът е създаден на базата на принципите на отворения код, което означава, че можете да го персонализирате според нуждите си и дори да го хоствате сами, ако желаете да имате пълен контрол над данните си.

Най-добрите функции на Standard Notes

Гарантира, че вашите данни остават конфиденциални с криптиране от край до край

Разширяемият редактор поддържа различни видове режими на редактиране.

Преглеждайте и възстановявайте по-стари версии на бележките си с историята на версиите.

Ограничения на Standard Notes

Безплатната версия е доста базова в сравнение с другите алтернативи на Dropbox Paper.

Разширените функции изискват абонамент

Няма функция за сътрудничество в реално време , което го прави по-малко подходящ за отдалечени екипи.

Цени на Standard Notes

Стандарт: Безплатно

Производителност: 90 $/година

Професионална версия: 120 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes

G2 : 3,9/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (10+ отзива)

4. Evernote

чрез Evernote

Evernote е всеобхватно приложение за водене на бележки, създадено да ви помогне да записвате идеи, да ги развивате и да ги споделяте с екипа си. Това е многофункционална алтернатива на Dropbox Paper, която съчетава функции за писане, събиране, търсене и сътрудничество в една удобна платформа.

Освен простото писане на документи, Evernote ви позволява да изрязвате уеб статии и PDF файлове, да записвате ръчно написани бележки и да прикачвате документи и снимки към бележките си. Тази възможност да събирате и организирате различни форми на информация прави Evernote особено полезен за проучвания, планиране и мозъчна атака.

Мощната му функция за търсене ви позволява да намирате бързо това, от което се нуждаете, независимо дали е в бележка, прикачен файл или дори текст в изображения. С мощни функции като споделяне на бележки и редактиране в реално време, Evernote се превръща в мощно работно пространство, в което целият ви екип може да сътрудничи по документи.

Най-добрите функции на Evernote

Споделяйте бележки с членовете на екипа за съвместно редактиране

Изрежете и запазете уеб страници директно в Evernote

Обединете бележките, календара и списъка с задачи в едно инструмент

Синхронизирайте бележките и списъците си със задачи на различни устройства, за да имате достъп до ежедневните си документи, където и да сте.

Ограничения на Evernote

Интерфейсът може да изглежда малко претрупан с многобройните си функции.

Потребителите са съобщавали за проблеми с бавно синхронизиране в някои случаи.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично : 10,83 $/месец на потребител

Професионална: 14,17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

5. Coda

чрез Coda

Coda е нов вид документ, който съчетава функционалността на текстови процесори, електронни таблици и бази данни в една платформа. Той премахва бариерите между отделните приложения, позволявайки ви да създавате интерактивни, динамични и мощни документи.

В Coda документът е нещо повече от просто цифров лист хартия. Можете да го превърнете в инструмент, който управлява данни, проследява задачи, премества файлове и дори изпълнява процеси. Платформата предоставя разнообразни градивни елементи, наречени „пакети“, които можете да използвате, за да персонализирате документите според работния процес на вашия екип.

Мощните функции за сътрудничество на Coda, като редактиране и коментиране в реално време, го правят чудесно място за екипна работа. Независимо дали изготвяте предложение, планирате проект или създавате фирмена уики, Coda е алтернатива на Dropbox Paper, която предлага необходимата ви гъвкавост и функционалност.

Най-добрите функции на Coda:

Лесно създавайте документи с богат текст и вграждаеми елементи

Coda шаблони за уики, планиране на проекти и др.

Интегрирайте с други услуги като Gmail, Google Calendar и Slack

Създавайте персонализирани оформления, работни процеси и мини приложения с лесни за използване „градивни елементи“

Ограничения на Coda:

Може да отнеме време, докато овладеете многофункционалността на Coda.

Потребителите са съобщили за бавна работа при работа с големи документи.

Цени на Coda:

Безплатни

Pro : 12 $/месец на потребител

Team : 36 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Coda:

G2 : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (80+ отзива)

6. Microsoft Word

чрез Microsoft Word

Microsoft Word (или MS Word) е изпитана и доказана алтернатива на Dropbox Paper. Неговата история се простира десетилетия назад, много преди появата на облачните онлайн инструменти, което го прави надежден инструмент, известен с своя всеобхватен набор от функции и широка гама от функции за редактиране, които умело работят с различни файлови формати.

Word извежда съвместното създаване на документи на ново ниво, като ви позволява да споделяте документи с екипа си и да работите заедно по един документ едновременно, което може да подобри значително начина, по който управлявате проектите като екип.

Освен това Word е част от по-големия пакет Office 365, който включва инструменти като Excel, PowerPoint и OneDrive. Това означава, че Word не работи изолирано, а се интегрира добре в тази екосистема. Лесните инструменти за споделяне на файлове ви позволяват без усилие да извличате данни от Excel, да включвате слайдове от PowerPoint или да съхранявате и извличате файлове от OneDrive, всичко това от вашите Word документи.

Като инструмент, базиран в облака, можете лесно да получите достъп до всичките си документи от всяко устройство, независимо дали сте на работното си място или в движение. Word е гъвкав инструмент, който се адаптира към вашия стил на работа, а не обратното.

Независимо дали създавате кратка бележка в текстовия редактор, изготвяте подробен доклад или пишете изчерпателна научна статия, Microsoft Word разполага с инструментите, необходими за изпълнението на задачата.

Най-добрите функции на Microsoft Word:

Работете едновременно с екипа си върху документи

Предлага голямо разнообразие от инструменти за форматиране и редактиране

Работи безпроблемно с други приложения на Microsoft

PDF четецът и инструментът за конвертиране на PDF улесняват работата и редактирането на PDF документи и PDF страници.

Ограничения на Microsoft Word:

Изисква абонамент за Office 365 за пълен достъп до всичките му полезни функции.

Може да изисква много ресурси, което води до периодични забавяния.

Цени на Microsoft Word:

Основен: 5 $/месец на потребител

Лично: 5,83 $/месец на потребител

Семейство: 8,33 $/месец за до шест потребители

Office Home and Student: 149,99 $ еднократно плащане

Оценки и рецензии за Microsoft Word:

G2 : 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

7. Google Docs

чрез Google Docs

Google Docs се отличава с лекотата си на използване и отличните си функции за сътрудничество в реално време.

Освен самостоятелните си функции, Google Docs е част от по-голямата екосистема Google Workspace. Той предлага стабилна интеграция с други приложения на Google Workspace, като Google Sheets, Google Slides и Google Drive. Имате нужда да прехвърлите данни от електронна таблица в документите си?

Няма проблем.

Искате да добавите линк към презентация или да съхраните големи файлове, достъпни за всички, които работят върху група документи? Google Docs ви предлага точно това.

Това безпроблемно взаимодействие между приложенията прави Google Docs нещо повече от просто алтернатива на Dropbox Paper – то е цялостно решение за екипна работа и управление на документи. Представете си го като вашия дигитален бележник с всички функции на Google, от които бихте могли да се нуждаете за съвместна работа по проекти или задачи.

Най-добрите функции на Google Docs:

Проследявайте промените и други дейности с историята на версиите (това е чудесно за актуализиране на SOP !)

Лесно предоставяйте обратна връзка и предложения с помощта на коментари, бележки и чат функции.

Работи безпроблемно с други приложения на Google

Ограничения на Google Docs:

В сравнение с някои други текстови процесори, той е с по-малко функции.

Офлайн редактирането изисква настройка, не е автоматично

Цени на Google Docs:

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Docs:

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 27 000 рецензии)

8. Samepage

чрез Samepage

Samepage е всеобхватно средство за сътрудничество, което комбинира управление на проекти и съвместна работа с документи в една унифицирана платформа. То ви позволява да работите върху документи с вашия екип и ви помага да управлявате задачи, графици и разговори.

За разлика от други инструменти, които предлагат споделено пространство за писане, Samepage прави още една крачка напред, като интегрира функции за управление на проекти директно във вашите документи. Можете да възлагате задачи, да планирате събития, да споделяте файлове и дори да провеждате срещи от вашите документи.

Samepage предлага разнообразни изгледи на документи, включително лист, страница, мисловна карта и платно, така че можете да визуализирате съдържанието си по начин, който най-добре пасва на вашия проект. Интеграцията му с популярни приложения като Dropbox, Google Drive и Slack, между други, означава, че можете да съберете цялата работа на екипа си на едно място.

Най-добрите функции на Samepage:

Работете заедно върху документи с излъчване на екрана и видеоразговори

Разпределяйте задачи, определяйте срокове и проследявайте напредъка с помощта на надеждни функции за управление на проекти.

Свързва се с популярни приложения, за да оптимизира работния ви процес

Ограничения на Samepage:

Интерфейсът може да изглежда претрупан поради множеството функции

Потребителите са съобщили, че мобилното приложение не разполага с някои функции на версията за настолни компютри.

Цени на Samepage:

Безплатни

Standard : 7,50 $/месец на потребител

Pro: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Samepage:

G2 : 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Н/Д

9. Document360

Чрез Document360

Document360 е платформа за база от знания, създадена специално за документация на софтуерни продукти. Тя предлага изчистено, професионално пространство за създаване, организиране и публикуване на статии и уеб съдържание. Това прави Document360 особено полезен за създаване на центрове за помощ, често задавани въпроси, ръководства за потребители и други форми на помощ за потребители.

Една от отличителните характеристики на Document360 е системата за версии. Тя ви позволява да поддържате няколко версии на вашата база от знания, което улеснява управлението на документацията за различните версии на вашия продукт. Можете също да изготвяте чернови на статии и да ги подлагате на преглед и одобрение преди публикуване.

Мощните аналитични инструменти на софтуера ви дават информация за ефективността на вашата база от знания. Можете да проследявате популярни статии, термини за търсене и удовлетвореността на потребителите, което ви помага да подобрявате непрекъснато документацията си въз основа на нуждите на потребителите.

Най-добрите функции на Document360:

Създавайте, сътрудничете и публикувайте самообслужващи бази от знания

Лесно проследявайте промените и поддържайте версиите на документите

Разберете поведението на потребителите и подобрете съдържанието си съответно с помощта на разширени анализи

Ограничения на Document360:

Фокусът върху базите от знания го прави по-малко гъвкав за други видове съвместна работа с документи.

По-скъп е в сравнение с основните инструменти за съвместна работа с документи.

Цени на Document360:

Безплатни

Стандартен: 149 $/месец

Професионална версия: 299 $/месец

Бизнес : 399 $/месец

Enterprise: 599 $/месец

Оценки и рецензии за Document360:

G2 : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

10. Notion

чрез Notion

Notion е многофункционално работно пространство, което комбинира бележки, задачи, уикита и бази данни в един унифициран инструмент за сътрудничество. То е силно персонализирано, което ви позволява да адаптирате работното си пространство към нуждите и работния процес на вашия екип.

В Notion всяко съдържание е блок, който можете да премествате, подреждате и свързвате по различни начини. Това означава, че можете да превърнете документа си в интерактивен инструмент с таблици, канбан табла, календари и др.

Гъвкавостта на Notion се простира и до функциите за сътрудничество. Можете да споделяте страници с екипа си, да възлагате задачи и да коментирате всеки блок, като по този начин насърчавате екипната работа и сътрудничеството. Освен това, благодарение на безпроблемната интеграция с инструменти като Google Drive, Figma и GitHub, можете да централизирате работата на екипа си в едно удобно работно пространство.

Най-добрите функции на Notion:

Персонализирайте работното си пространство според нуждите на екипа си

Създавайте документи с различни типове съдържание, като използвате „блокове“

Използвайте Kanban табла и списъци със задачи, за да визуализирате проектите си.

Ограничения на Notion:

Има крива на обучение, за да разберете и използвате напълно функциите на Notion.

Сътрудничеството в реално време може да изостава в сравнение с други инструменти

Цени на Notion:

Безплатни

Плюс : 8 $/месец на потребител

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion:

G2 : 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Сложете край на хартиените документи с ClickUp Docs

Изброихме някои от най-добрите инструменти за съвместна работа с документи. Изискванията и стилът на работа на вашия екип ще ви помогнат да изберете най-подходящия.

Не забравяйте, че целта е да подобрите производителността и да оптимизирате сътрудничеството. Но ако търсите платформа, която отговаря на всички ваши изисквания, защо не опитате ClickUp? С разнообразните си функции и опции за персонализиране, тя е създадена, за да се адаптира към вашия работен процес, независимо дали работите за себе си или за големи предприятия.

Защо да чакате? Открийте как ClickUp Docs може да пренесе сътрудничеството ви по документи на ново ниво.