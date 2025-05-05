15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Notion през 2025 г.

В книгата си „Управленски предизвикателства за 21-ви век“ гуруто в областта на мениджмънта Питър Дракър пише, че работникът, който се занимава с информация, ще бъде най-ценният актив за всяка организация от 21-ви век.

А кой е работникът, работещ с информация? Радвам се, че попитахте.

Всеки, който използва информация и технологии за решаване на проблеми или създаване на продукти, е работник на знанието – разработчици, архитекти, художници, писатели, маркетинг специалисти и др.

Като писател, най-голямата ми сила е умението ми да улавям, документирам и използвам „знанията“, до които имам достъп. Това могат да бъдат дискусии по време на срещи, ключови моменти от научна статия, имена на важни личности и т.н.

Просто казано, моята работа, свързана със знания, е толкова добра, колкото бележките, които мога да си водя. Опитах Notion като основно приложение за водене на бележки, но с времето осъзнах, че имам нужда от нещо повече.

Затова изпробвах десетки приложения за водене на бележки за настолни и мобилни устройства и подбрах 15-те най-добри за вас. Нека ги разгледаме всички.

Ограничения на понятието

Notion вероятно ще бъде един от първите ви избори, ако някога сте мислили да започнете да си водите бележки в цифров формат. Той е популярен, гъвкав, прост и мощен. Но не е съвършен – поне не за мен, дотолкова, че написахме наръчник за това как да използвате Notion AI.

От моя опит с Notion установих, че има няколко ограничения, като например:

🚫 Сложна настройка: Notion е изключително гъвкава празна платка. Това означава, че трябва да инвестирате време и енергия в настройването на структурата на вашето Notion пространство. Трябва да определите йерархията, интеграциите, връзките и форматите на документите, което за някои потребители може да бъде трудна задача.

🚫 Липса на разширени функции: Notion е приложение, създадено да бъде уики на вашата компания, т.е. колекция от документи. Повечето функции са проектирани от тази гледна точка, което го прави неоптимално в други области.

Въпреки че предлага функции за управление на проекти, те са ограничени и неподходящи за големи задачи.

Няма вграден инструмент за създаване на формуляри или работни процеси.

Липсват интеграции на разработчици с Git и други хранилища на код

Интеграциите на Notion с корпоративни инструменти като M365, AWS и др. са в най-добрия случай непълни.

Затова се наложи да използвам друго приложение за управление на задачите, което увеличи разходите и усилията.

🚫 Трудност при създаването на шаблони: Имах нужда от приложение за структуриране с шаблони за разговори за проучване, срещи и т.н., които бяха трудни за създаване в Notion. В крайна сметка преработвах структурата за всеки тип документ всеки път, когато ми беше необходима.

🚫 Претрупана интерфейс: След като го използвах няколко години, осъзнах, че йерархията на документите, която бях създал, започва да се разпада. Виждах прекалено много елементи във всеки изглед, което го правеше претрупан и неорганизиран.

Днес няколко приложения преодоляват тези предизвикателства и предлагат много повече. Нека разгледаме накратко всички алтернативи на Notion AI.

Алтернативи и конкуренти на Notion на един поглед

15-те най-добри алтернативи и конкуренти на Notion през 2025 г.

1. ClickUp: Най-доброто за управление на документи

Започнете Модерни приложения за водене на бележки, поддържани от ClickUp brain

ClickUp е всеобхватно работно пространство с мощни, гъвкави и лесни за използване функции за водене на бележки. То е чудесна алтернатива на Notion. Ето защо:

Имате нужда от бързо и лесно записване на бележки? Използвайте ClickUp Notepad

Имате нужда от нещо по-подробно и структурирано? Опитайте ClickUp Docs

За повече контекстуални бележки можете да пишете в описанието и коментарите към всяка задача.

Визуален тип ли сте, когато си водите бележки? Тогава ClickUp Whiteboard е точно за вас.

А какво правите с всички тези бележки, след като ги документирате?

Ако се борите с разпръснати документи, ClickUp може да ви помогне и с това. С ClickUp Chat вашите документи могат лесно да бъдат свързани с подходящи разговори , което гарантира, че винаги разполагате с необходимия контекст.

И точно така, вашите чатове, бележки и задачи са свързани на едно място, което ви позволява да действате бързо и да свършите повече работа!

Свържете проектите, документацията и разговорите си на едно място с ClickUp Chat

Най-добрите функции на ClickUp

Най-голямата сила на ClickUp са неговите специализирани инструменти за управление на проекти. От сложно разпределение на ресурси до творчески брейнсторминг, ClickUp предлага всичко, от което се нуждаете в едно модерно виртуално работно пространство.

Някои от най-добрите му функции за водене на бележки са:

Структурирани бележки по йерархия, която ви подхожда

Богати опции за форматиране и редактиране

Документирайте историята на версиите, за да проследявате и възстановявате промените, ако е необходимо.

Функции за редактиране в реално време и съвместна работа в ClickUp Docs

Способност да превръща идеи/бележки в задачи, по които екипите да предприемат действия

Автоматизация на standup/актуализации, текстови резюмета, бързи отговори и проверка на правописа с ClickUp Brain

AI инструмент за транскрипция на видео/аудио записи

В допълнение към вградените функции, ClickUp предлага и няколко предварително проектирани шаблона за различни случаи на употреба.

Оптимизирайте срещите си и ги направете продуктивни за всички с шаблона за бележки от срещи на ClickUp, който включва дневен ред, бележки и задачи за изпълнение.

Изтеглете този шаблон Организирайте дневния ред на срещите, бележките и последващите действия в шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Тъй като ClickUp предлага много повече от просто записване на бележки, той може да се окаже прекалено сложен за някой, който просто иска да си запише няколко идеи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е инструмент, който ни улеснява при използването. Можем лесно да навигираме между задачите, да създаваме проекти и да разпределяме задачи, което е изключително интуитивно, дори за тези, които са нови в инструментите за управление на проекти. Той ни предоставя и лесен за използване интерфейс, който променя изцяло работата на екипа ни, защото ни помага безпроблемно в управлението на проекти, без да се налага да се учим на нещо ново.

ClickUp е инструмент, който ни улеснява при използването. Можем лесно да навигираме между задачите, да създаваме проекти и да разпределяме задачи, което е изключително интуитивно дори за тези, които са нови в инструментите за управление на проекти. Той ни предоставя и лесен за използване интерфейс, който променя изцяло работата на екипа ни, защото ни помага безпроблемно в управлението на проекти, без да се налага да се учим на нищо ново.

Опитайте ClickUp Brain Интегрирайте безпроблемно изкуствения интелект във вашите работни процеси с ClickUp

2. Nuclino: Най-доброто решение за прости уикита и бази от знания

чрез Nuclino

Nuclino е сравнително нова универсална програма за продуктивност с функции за създаване на документи, обмен на идеи и управление на задачи. Тя е едно от многото приложения, които работят по концепцията за изграждане на цифрово мозъчно/невронно мрежа.

По мое мнение, Nuclino е прекалено фокусиран върху това да бъде база от знания или хранилище на информация. Той има за цел да опрости сложните процеси, вместо да им даде пространство. Това може да бъде ограничаващо, особено когато имате разрастващи се идеи/проекти.

Най-добрите функции на Nuclino

Сътрудничество с документи, където можете да правите бележки, да маркирате хора, да създавате задачи, да вграждате файлове и т.н.

Опростените функции и минималистичният потребителски интерфейс гарантират бързина

Подходящ за разработчици, които са свикнали с клавишни комбинации и бързи клавиши

Включва SSO, контроли, аудиторски регистри, права за достъп и други функции за сигурност.

Ограничения на Nuclino

Оптимизиран за простота, което може да е неподходящо за големи бази данни и сложни случаи на употреба

Липса на персонализирано брандиране, теми и стилове

За бързоразвиващите се стартиращи компании може да бъде трудно да мащабират Nuclino с разрастването на организацията.

Цени на Nuclino

Безплатно завинаги

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Nuclino

G2: 4. 7/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nuclino?

Искам да стартирам няколко бизнеса и писателски проекта в сътрудничество с други хора и индивидуално. Nuclino ми предостави начин да споделям и организирам информацията си безпроблемно и умело.

Искам да стартирам няколко бизнеса и писателски проекта в сътрудничество с други хора и индивидуално. Nuclino ми предостави начин да споделям и организирам информацията си безпроблемно и умело.

Разгледайте тези алтернативи на Nuclino!

3. Obsidian: Най-доброто за документиране на свързани идеи/концепции

чрез Obsidian

Obsidian е лична база от знания, която може да бъде разширена според нуждите на организацията. Тя предлага редица функции за писане, водене на бележки и документиране.

Това е мощна алтернатива на Notion, защото визуализира взаимоотношенията между бележките, създавайки увлекателна и интерактивна графика. От информация за разработката на продукти до Джордж Вашингтон, идентифицирайте модели и ги записвайте, точно както би го направил мозъкът ви.

Използвах Obsidian, за да записвам общото си обучение и да пиша идеи. Добавете към това и воденето на дневник и получавате добър личен уики. Синхронизирането на Obsidian с няколко устройства обаче е сложно, което за мен беше голям отблъскващ фактор.

Най-добрите характеристики на Obsidian

Markdown за просто и преносимо форматиране

Двупосочна връзка между бележки, идеи, концепции и др.

Многобройни плъгини и теми за персонализиране

Няма ограничения благодарение на отворените и непатентовани файлове

Ограничения на Obsidian

Може да има стръмна крива на обучение с няколко решения за структуриране на информацията ви

Стилът на Markdown може да не разполага с неограничената гъвкавост, от която някои бранд екипи може да се нуждаят.

Не е най-естетично простият или приятен

Цени на Obsidian

Безплатно завинаги (за лично ползване)

Търговска употреба: 50 $/година на потребител

Допълнения

Функция за синхронизиране: 4 $/месец на потребител

Публикуване на функция: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Obsidian

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Мисля, че Obsidian е идеален за задачи, свързани с текст, и се отличава в воденето на бележки и проследяването на ежедневни задачи.

Мисля, че Obsidian е идеален за задачи, свързани с текст, и се отличава в воденето на бележки и проследяването на ежедневни задачи.

Вижте тези алтернативи на Obsidian!

4. Microsoft OneNote: Най-доброто за аудио и видео бележки

чрез OneNote

Microsoft OneNote е сред най-известните приложения за водене на цифрови бележки, които се предлагат днес. То се предлага в пакет с M365, което го прави част от набора от продукти за продуктивност на Microsoft.

Страхотното в OneNote е, че можете да въвеждате текст, да добавяте изображения, да изрязвате и вмъквате уеб страници, да пишете на ръка или да рисувате на всяка страница в приложението – точно като в бележник. Като човек, който използва различни продукти в екосистемата на Apple, намирам Microsoft за контрастиращ по отношение на естетиката.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Подобно на физически бележник със страници – лесен за използване

Възможност за достъп до ревизии и проследяване на промени при дългосрочно писане

Възможност за докосване на устройствата, за да рисувате или пишете на ръка символи

Записване на аудио и видео бележки

Ограничения на Microsoft OneNote

Може да стане трудно за работа, ако има прекалено много бележки/страници.

Инструменти за един потребител с ограничени функции за сътрудничество

Много малко интеграции

Цени на Microsoft OneNote

За дома: Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители Лично: 6,99 $/месец за един потребител

Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители

Лично: 6,99 $/месец за един потребител

За бизнеса: MS365 Business Basic: 6 $/месец на потребител MS365 Business Standard: 12,5 $/месец на потребител MS365 Business Premium: 22 $/месец на потребител MS365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

MS365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

MS365 Business Standard: 12,50 $ на месец на потребител

MS365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

MS365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител

Семейство: 9,99 $/месец за до 6 потребители

Лично: 6,99 $/месец за един потребител

MS365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

MS365 Business Standard: 12,50 $ на месец на потребител

MS365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

MS365 Apps for Business: 8,25 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4. 5 (1800+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (1500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?

OneNote е достъпен във всички експертни апарати в Office 365, като Microsoft Viewpoint, и се използва от групи във всички събрания. OneNote е изключително ценен с възможността си да се настройва онлайн с по-голяма скорост. Освен това има страхотен и детайлен потребителски интерфейс и предлага повече възможности, като добавяне на сегменти и страници.

OneNote е достъпен във всички експертни апарати в Office 365, като Microsoft Viewpoint, и се използва от групи във всички събрания. OneNote е изключително ценен с възможността си да се настройва онлайн с по-голяма скорост. Освен това има страхотен и подробен потребителски интерфейс и предлага повече възможности, като добавяне на сегменти и страници.

Разгледайте тези алтернативи на OneNote!

5. Evernote: Най-доброто за лична продуктивност и водене на бележки

чрез Evernote

Evernote е едно от първите независими приложения за водене на бележки. Преди да започна да използвам Notion или да търся алтернативи, Evernote беше на първо място в списъка ми. Това е прост и изчистен инструмент за продуктивност, който ви позволява да добавяте бележки под формата на текст, изображения, уеб страници, PDF файлове и аудио.

Най-добрите функции на Evernote

Лесен за използване с подходящи функции за форматиране

Възможност за записване на бележки в различни формати

Интеграции с Google Calendar, Slack, Microsoft Teams и др. за оптимизиране на работните процеси

Сигурно съхранение на важни документи като лични карти, фактури, застрахователни документи и др.

Търсене с изкуствен интелект, за да намерите незабавно това, от което се нуждаете!

Ограничения на Evernote

Функциите за управление на проекти са ограничени до създаване на задачи и списъци с неща за вършене.

Ограничени функции за сътрудничество на живо

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 10,83 долара на месец

Професионална версия: 14,17 $/месец

Екипи: 20,83 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е само място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.

Evernote е любимото ми приложение за продуктивност. Честно казано, не мога да живея без него. Използвам го 10 до 20 пъти на ден. Ако знаете как да използвате Evernote добре, то може да се превърне във вашия втори мозък. Evernote не е просто място, където да споделяте бележките си, а можете да запазвате изображения, файлове и уеб страници в Evernote. Можете да използвате Evernote като облачно хранилище за запазване на цифрови бележки.

Разгледайте тези алтернативи на Evernote!

6. Slite: Най-доброто за организационни бази от знания

чрез Slite

Slite е нова платформа за съвместна база от знания, задвижвана от изкуствен интелект, която позволява на организациите да създадат единен източник на информация за цялата си информация. Докато пробвах различни инструменти, Slite ми допадна особено заради функцията си за колекции, която подрежда свързаните документи, за да могат да бъдат филтрирани и сортирани според нуждите.

С предварително създадени шаблони за водене на бележки за различни случаи на употреба и възможност да създавате свои собствени, Slite е чудесно средство за оптимизиране на управлението на знанията. Slite обаче е база от знания и нищо повече. За да преминете от информация към действие, ви е необходим друг инструмент.

Най-добрите характеристики на Slite

Проектиран да се адаптира към всички видове записване на бележки, включително фирмена уики, бележки от срещи, документация на процеси и др.

Всяка бележка може да включва текст, изображения, таблици и вградени файлове като Google Docs или Miro boards.

Автоматизация за създаване на повтарящи се документи и напомняния

AI функции за проверка на правописа, обобщаване, опростяване на езика, промяна на тона и др.

Ограничения на Slite

Липсват разширени функции за управление на проекти

Няма вградени функции за визуално сътрудничество , като Whiteboard или Mind Maps

Слайт ценообразуване

Безплатно

Стандартен: 8 $/месец на потребител

Премиум: 12,5 $ на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Slite

G2: 4. 6 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slite?

Той прави това, което правят повечето инструменти за водене на бележки/управление на знания. Може да се справя както с сътрудничество в реално време, така и с асинхронни дискусии. Аз наистина се възползвам от функцията за споделяне, особено за публично споделяне на документ чрез тайна връзка за редактиране.

Той прави това, което правят повечето инструменти за водене на бележки/управление на знания. Може да се справя както с сътрудничество в реално време, така и с асинхронни дискусии. Аз наистина се възползвам от функцията за споделяне, особено за публично споделяне на документ чрез тайна връзка за редактиране.

7. Confluence: Най-подходящ за софтуерни екипи, които използват Jira

чрез Atlassian

Confluence на Atlassian е софтуер за документиране и сътрудничество, предназначен за екипи за разработка. Той позволява на потребителите да правят бележки, да ги организират, да добавят етикети с ключови думи и да ги архивират за организационна употреба.

Подобно на много от продуктите на Atlassian, Confluence е предназначен за големи екипи в предприятия, които създават обширни бази от знания. Макар че със сигурност можете да си водите бележки от срещи в Confluence, това не е най-доброто приложение на приложението.

Най-добрите функции на Confluence

Организация на дърво на страниците за бързо намиране на документи

Съвместно редактиране на живо с коментари, харесвания, GIF-ове и емотикони

Функции за маркиране на хора, коментиране и възлагане на задачи

Идеален за обяви в цялата компания

Подробни настройки за разрешения за сигурно споделяне

Ограничения на Confluence

Проектиран за технически специалисти, той може да има стръмна крива на обучение за останалите от нас.

Комплексни табла за контрол на достъпа

Ограничена съвместимост с други приложения

Импортирането от Microsoft Word или Google Docs и експортирането в PDF не са оптимални

Цени на Confluence

Безплатно завинаги

Стандартен: 600 $/година

Премиум: 1150 долара/година

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Confluence?

Това, което най-много харесвам в Confluence, е фактът, че е толкова лесен за използване, като се има предвид, че разполага с огромно количество шаблони за различни документи и проекти. Това улеснява започването на всеки проект или работата по всеки документ, защото много хора се затрудняват с началото.

Това, което най-много харесвам в Confluence, е фактът, че е толкова лесен за използване, като се има предвид, че разполага с огромно количество шаблони за различни документи и проекти. Това улеснява започването на всеки проект или работата по всеки документ, защото много хора се затрудняват с началото.

8. Scrintal: Най-доброто приложение за визуално водене на бележки

чрез Scrintal

Scrintal предлага нов подход към организацията на работното пространство, като комбинира визуално записване на бележки с мисловни карти. Това е, което ме привлече към приложението – то е като дигитална бяла дъска, на която можете да свързвате мисли, проучвания и идеи в гъвкав, визуален формат.

Докато създавах база от знания, открих, че Scrintal е изключително интуитивен за мозъчна атака и визуално организиране на мисли. Въпреки това, той не беше идеален за по-структурирана документация или случаи на употреба в стил база данни.

Най-добрите характеристики на Scrintal

Комбинира воденето на бележки и мисловното картографиране в един интерфейс

Визуалната връзка между бележките помага при проучването и разработването на идеи

Минималистично, без разсейващи елементи пространство за писане, което е лесно за навигация

Идеален за нелинейни мислители и работници в областта на знанието

Бързото търсене и маркиране улесняват намирането на съдържание

Ограничения на Scrintal

Не е създаден за управление на задачи или структурирани бази данни

Липсват усъвършенствани интеграции и автоматизация

Най-подходящ за самостоятелна работа, а не за сложна екипна работа

Ценообразуване на Scrintal

30 долара на месец

Рейтинги и рецензии на Scrintal

G2: Няма налични рецензии

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Scrintal?

Работата в Scrintal промени работния ми процес, като му придаде яснота, която преди не съществуваше.

Работата в Scrintal промени работния ми процес, като му придаде яснота, която преди не съществуваше.

9. Slab: Най-доброто за красиви документи

чрез Slab

В съвременния интернет съдържанието трябва да изглежда толкова добре, колкото се чете. Slab обещава да помогне на потребителите да „създават съдържание, което изглежда добре по подразбиране“. Фокусиран върху опита, Slab включва разширени функции за редактиране.

Най-добрите характеристики на Slab

Унифициран инструмент за търсене за лесен достъп

Прост и лесен за използване интерфейс, с който всеки може бързо да започне работа

Цялостна интеграция с Google Drive, включително търсене

Автоматично генерирано съдържание

Ограничения на плочите

Като ново приложение, то все още е в процес на разработка. Затова е ограничено по отношение на разширени функции като API интеграции, вграждане на различни типове файлове и др.

Ограничена библиотека с шаблони

Ценообразуване на плочи

Безплатно

Стартъп: 6,67 долара на месец на потребител

Бизнес: 12,50 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Slab

G2: 4. 6/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Slab?

Много ми харесва, че всички документи се форматират автоматично по един и същи начин, така че не е нужно да избирате от милион различни шрифтове. Те направиха платформата много проста и лесна за използване.

Много ми харесва, че всички документи се форматират автоматично по един и същи начин, така че не е нужно да избирате измежду милиони различни шрифтове. Те направиха платформата много проста и лесна за използване.

10. Google Keep: Най-доброто приложение за лични бележки

чрез Google Keep

Google Keep е интегрирано приложение за водене на бележки в пакета за продуктивност на Google. То е просто и лесно за използване и е включено в пакета, ако използвате GMail или GSuite. Най-голямото предимство на Google Keep е неговата простота, но това е и най-голямото му ограничение.

С разширяването на работата ми и натрупването на все повече бележки, установих, че документирането и организирането им отнема повече усилия с Google Keep. Ключови функции за известия и сътрудничество, които са стандартни за всеки друг инструмент, все още липсват в Google Keep.

Най-добрите функции на Google Keep

Лесен за използване, може да добавяте бележки като текст, изображения и аудио

Синхронизира се между устройствата, които използват един и същ Google акаунт

Етикетиране и цветово кодиране на различни видове документи

Включва отметки, карти, списъци и др. във всяка бележка.

Ограничения на Google Keep

Силно фокусиран върху простотата, така че функциите са ограничени за големи екипи в големи предприятия.

Организирани като етикети, а не като папки

Изчерпва паметта на вашия GSuite акаунт

Цени на Google Keep

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Google Keep

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Keep?

Харесвам бързината и удобството на създаването на бележки. Използвам ги и за напомняния, защото могат да изпращат съобщения на телефона ми и са видими в Google Calendar в конкретния час на напомнянето.

Харесвам бързината и удобството на създаването на бележки. Използвам ги и за напомняния, защото могат да изпращат съобщения на телефона ми и са видими в Google Calendar в конкретния час на напомнянето.

11. Anytype: Най-подходящ за екипи, фокусирани върху доверието и сигурността

чрез Anytype

Anytype се позиционира като съвместно работно пространство за създаване на продукти. Най-голямото му предимство е, че ви позволява да създавате документи локално и да извършвате децентрализирана синхронизация между устройства. То също така позволява локално криптиране на устройството.

Това означава също, че се нуждаете от известно ниво на техническа експертиза, за да използвате Anytype.

Най-добрите функции на Anytype

Блок-базиран редактор с възможност за създаване на бази данни

Табличен, Kanban и галерен изглед

Първо офлайн с синхронизация между равнопоставени

Шаблони за общности, семейства, екипи и лични потребители

Ограничения на Anytype

Сложно за нетехнически потребители

Все още е в ранен етап, така че има малко доказателства за способността му да се справя с комплексни нужди или мащаб

Цени на Anytype

Explorer: Безплатно

Builder: 99 долара на година

Съавтор: 299 долара за 3 години

Оценки и рецензии за Anytype

Product Hunt: 4. 8/5 (200+ рецензии)

Какво казват реалните потребители за Anytype?

Използвам го от декември и трябва да кажа, че много харесвам това, което прави Anytype! Има някои малки бъгове тук-там, но като цяло е страхотно преживяване и много освежаващ потребителски интерфейс.

Използвам го от декември и трябва да кажа, че много харесвам това, което прави Anytype! Има някои дребни бъгове тук-там, но като цяло е страхотно преживяване и много освежаващ потребителски интерфейс.

12. Microsoft Loop: Най-доброто, ако обичате CoPilot

чрез Microsoft Loop

Microsoft Loop е платформа за съвместно създаване, по същество приложение за екипи, семейства или общности, които се събират, за да пишат заедно. Основният му тласък идва от интеграцията с Co-pilot, която въвежда изкуствен интелект в създаването на бележки.

Установих, че освен ако не използвате Microsoft stack, Loop като самостоятелен инструмент едва ли може да се конкурира с други подобни инструменти като Notion или ClickUp.

Най-добрите функции на Microsoft Loop

Интеграция на Co-pilot за идеи и автоматизация

Синхронизация в реално време между приложения и устройства

Шаблони на страници за различни случаи на употреба

Потенциална заместителка на OneNote с по-модерния си потребителски интерфейс

Ограничения на Microsoft Loop

Ограничени функции в сравнение с водещите приложения за водене на бележки

Включен в пакета M365, без възможност за закупуване като самостоятелен продукт

Цени на Microsoft Loop

Безплатно

MS365 Business Standard: 12,5 долара на месец на потребител

MS365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Loop

Тъй като това е сравнително ново и непопулярно приложение, има малко оценки и рецензии на платформи на трети страни като G2 или Capterra.

Какво казват реалните потребители за Microsoft Loop?

Обичам да използвам Loop. За мен той замести OneNote заради възможностите за сътрудничество.

Обичам да използвам Loop. За мен той замести OneNote заради възможностите за сътрудничество.

13. Upbase: Най-доброто приложение за лични бележки и продуктивност

чрез Upbase

В основата си Upbase е инструмент за управление на проекти с възможности за водене на бележки. Той включва планиращи, блокиране на време, pomodoro и други функции за продуктивност, които ви помагат да останете фокусирани. Въпреки това, той е силно фокусиран върху индивидуалната продуктивност, а не върху екипната работа.

Най-добрите функции на Upbase

Инструменти за лична продуктивност, включени в приложението

Прост и лесен за използване дизайн

Изгледи на списъци и табла за проследяване на проекти

Функции за съвместна работа върху документи, като коментари, @споменавания, персонализирани шаблони за бележки от срещи и споделяне

Ограничения на Upbase

Ограничени интеграции с популярни инструменти за продуктивност

Няма наличен офлайн режим

Може би е твърде опростено за нуждите на предприятията

Цени на Upbase

Безплатно завинаги

Премиум: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Upbase

G2: 4. 9/5 (4 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (6 отзива)

Какво казват реалните потребители за Upbase?

Опитал съм много инструменти за управление на проекти (а кой не е 😅), но този е този, който наистина ми помогна да организирам всичките си проекти и да съм в крак с всичко.

Опитал съм много инструменти за управление на проекти (а кой не е 😅), но този е този, който наистина ми помогна да организирам всичките си проекти и да съм в крак с всичко.

14. Mem: Най-подходящ за тези, които харесват AI да се занимава с „организирането“

чрез Mem

Mem се позиционира като приложение за водене на бележки, организирано от изкуствен интелект. Докато вие трябва да си водите бележки, изкуственият интелект на Mem помага да се правят връзки и да се изгражда релевантност автоматично, без да се налага да организирате бележките в папки или да добавяте етикети.

Обичам Mem, защото изкуственият интелект се обучава на базата на моите собствени бележки, разбирайки моите етикети и номенклатура. Това означава, че мога да му задавам въпроси като „кой предложи тази идея?“ и да получавам отговори веднага.

Най-добрите характеристики на Mem

Организация, базирана на изкуствен интелект, изграждане на мрежа от бележки, които лесно да се припомнят по-късно

Персонализирана изкуствена интелигентност за създаване на списъци със задачи, бележки и отговори в ваш тон и стил

Интелигентно резюме

Контекстуални предложения и препоръки при водене на бележки

Ограничения на паметта

Функциите на изкуствения интелект работят най-добре, когато има достатъчно информация, така че е необходимо да се ангажирате да използвате приложението широко.

Само записване на бележки, малко или никакви функции за управление на задачи

Ценообразуване на Mem

Mem: 8,33 долара/месец

Mem Teams: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Mem

G2: 1. 5/5 (1 рецензия)

Какво казват реалните потребители за Mem?

Използвам Mem от самото начало и той все още е моят избор за бързи бележки и бързо намиране на информация.

Използвам Mem от самото начало и той все още е моят избор за бързи бележки и бързо намиране на информация.

Разгледайте тези алтернативи на Mem AI!

15. Zoho WorkDrive: Най-доброто решение за подреждане на файлове и папки

чрез Zoho

Zoho WorkDrive е система за управление на файлове за екипи. Тя помага за консолидиране на документи и знания, включително тези, които в момента се намират в приложения на трети страни като Google Docs или Microsoft Word.

Най-добрата част на Zoho WorkDrive са мултимедийните му възможности за водене на бележки – можете да добавяте записи на екрана, видео и аудио файлове към бележките си. Въпреки това, той силно липсва простотата и достъпността на много от приложенията, обсъдени по-горе.

Най-добрите функции на Zoho WorkDrive

Аудио, видео и запис на екрана с WorkDrive Snap

Външно споделяне и сътрудничество

По-мощен администратор за преглед и управление на всички файлове и папки

Дървовидна структура и навигация

Ограничения на Zoho Drive

Производителността и скоростта могат да бъдат по-ниски от оптималните при големи файлове

Ограничени възможности за персонализация

Функциите за сътрудничество работят бавно, когато твърде много хора се присъединят към даден файл

Цени на Zoho WorkDrive

Стартово ниво: 2,5 $/месец на потребител

Екип: 4,5 $/месец на потребител

Бизнес: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho WorkDrive

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho WorkDrive?

Функциите за сътрудничество на Zoho WorkDrive дават възможност на мен и моите колеги да работим заедно по управлението и обработката на нашите файлове. То използва високотехнологични функции за сигурност, които поддържат оптимална сигурност на всички наши файлове, блокирайки всякакви пропуски, които биха могли да доведат до загуба на файловете ни в резултат на кибератаки.

Функциите за сътрудничество на Zoho WorkDrive дават възможност на мен и моите колеги да работим заедно по управлението и обработката на нашите файлове. Този софтуер използва високотехнологични функции за сигурност, които поддържат оптимална сигурност на всички наши файлове, като блокират всякакви пропуски, които биха могли да доведат до загуба на файловете ни в резултат на кибератаки.

Управлявайте по-добре работата си, свързана със знания, с ClickUp

Когато говорим за „знание“, често си мислим за мълчаливо знание, т.е. информацията, която съзнателно знаем. Това е това, което се записва под формата на бележки.

Въпреки това, голяма част от работата, свързана със знания, е нещо, за което не сме съзнателно наясно. Например, разработчиците може да не знаят целия процес на разработване на продукта или работния поток на управлението. Това също е знание, макар и неявни.

За да управлявате ефективно както съзнателните, така и неявните знания и да бъдете най-добрата алтернатива на Notion, се нуждаете от инструмент, специално проектиран за съвременните работни места, като ClickUp.

Платформата за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp ви позволява да записвате информация активно чрез ClickUp Docs или Notepad. Това е един от най-мощните AI инструменти за водене на бележки.

Освен това, тя също така събира пасивни данни като приблизителни времена, проследяване на времето, индивидуална продуктивност, използване на ресурси и т.н. Това създава богатство от знания за индивидуалните сътрудници, проектните мениджъри и ръководителите на екипи.

Вижте как ClickUp управлява знанията във вашата организация. Опитайте ClickUp безплатно още днес.