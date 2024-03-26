10-те най-добри интеграции на Dropbox за 2025 г. (включени са функции и цени!)

Независимо дали създавате, управлявате и споделяте документи за работа или лична употреба, Dropbox е едно от най-добрите инструменти за поддържане на организация. Тази популярна услуга за хостинг на файлове пази данните в безопасност, улеснява търсенето им и подобрява сътрудничеството в екипа.

Но като всяка услуга, Dropbox не може да направи всичко. ⚠️

За целта ще ви са необходими интеграции с Dropbox, които да работят безпроблемно с вашите инструменти, било то приложения за комуникация, софтуер за управление на проекти или CRM системи. За щастие, съществуват десетки интеграции с Dropbox, които ще поддържат безпроблемното протичане на вашите работни процеси.

За да откриете най-доброто от най-доброто, разгледайте този списък с 10-те най-добри интеграции за Dropbox, включително предимства, недостатъци, цени и други важни подробности. ✨

Какво трябва да търсите в интеграциите на Dropbox?

Не е достатъчно просто да изберете интеграция с Dropbox на случаен принцип. Трябва да обмислите кои интеграции са необходими на вашата компания или какво искате за личните си начинания.

Ето какво да търсите в интеграциите за Dropbox:

Необходими елементи на операционната система : Изберете интеграции на Dropbox, които работят с предпочитаната от вас операционна система, независимо дали използвате MacOS, Microsoft Windows или Linux.

Цени : Някои интеграции са безплатни, ако имате абонамент както за Dropbox, така и за инструмента, докато други изискват такса за интеграцията. Изберете опцията, която отговаря на вашия бюджет ?

Сигурност : Ако имате нужда да защитите данните си, потърсете интеграции, които предлагат криптиране на данни и подобни функции за сигурност.

Безпроблемна синхронизация : Най-добрите интеграции се синхронизират незабавно между устройствата, като предоставят най-актуалните версии на всички ваши файлове.

Уведомления : Много интеграции на Dropbox предлагат уведомления и напомняния, така че всеки с достъп да знае кога са добавени нови документи и кога някой прави промени.

Поддръжка на инструменти: Интеграциите на Dropbox са безсмислени, ако не поддържат инструментите или функциите, които искате да интегрирате ⚒️

10-те най-добри интеграции на Dropbox, които можете да използвате

Готови ли сте да започнете да използвате Dropbox по-ефективно с интеграции, включващи любимите ви инструменти за продуктивност? Ето 10-те най-добри интеграции на Dropbox – от пълни софтуерни пакети за управление на проекти до индивидуални инструменти за комуникация, управление на документи и управление на клиенти. ?

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Не е изненадващо, че един от най-добрите инструменти за управление на проекти е начело в този списък. В края на краищата, ClickUp не само предлага невероятен набор от функции за управление на работните процеси, оптимизиране на комуникацията и проследяване на целите. Той е и ваш Dropbox приятел с много предимства. ?

Интеграцията на ClickUp с Dropbox улеснява прикачването на файлове от Dropbox към задачи. По този начин разполагате с документацията, необходима за изпълнението на всичко. Достъпвайте файлове или запазвайте прикачени файлове от Dropbox чрез описанието на задачата или пускайте файла директно в коментар, за да го споделите с съответните членове на екипа.

С интеграцията на Dropbox в ClickUp можете да свържете няколко акаунта, като създадете ясни разделения за различните екипи и подобрите организацията. Неограниченото пространство за съхранение означава, че можете да съхранявате колкото файлове искате. Какво по-добро от това, за да сте без стрес? ?

Освен това, ако работите с други инструменти за споделяне на файлове освен Dropbox, това не е проблем.

ClickUp разполага с отличителни икони на всеки документ, така че да знаете точно в кой инструмент се намира файлът – дали е Dropbox, Google Drive или One Drive. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Системата за съхранение в облака ви дава достъп до всички ваши файлове, независимо къде се намирате.

Вградените функции за машинно обучение, включително AI инструменти за писане , ви помагат да автоматизирате процесите на споделяне на файлове с Dropbox, за да направите работните си процеси по-гладки и по-бързи.

Заменете Dropbox Paper с ClickUp Docs , за да кондензирате вашия технологичен стек

Разширените интеграции ви позволяват да работите не само с Dropbox, но и с приложения за комуникация, програми за отчитане на работното време и CRM програми

Сътрудничеството в реално време прави вашия екип по-ефективен, тъй като можете да работите в един и същ файл в Dropbox и да виждате известия и актуализации в съответните пространства в ClickUp.

Автоматично задавайте задачи въз основа на промените във вашите Dropbox файлове, за да постигнете целите си по-бързо.

Ограничения на ClickUp

Неограниченото пространство за съхранение в Dropbox е достъпно само при платени планове, но цените започват от само 5 долара на месец.

Интерфейсът често свързва документите като визуални вградени кутии, а не като обикновени URL адреси, което на някои потребители не им харесва.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

2. Dropbox за Gmail

чрез Dropbox за Gmail

Интеграцията на Gmail от Dropbox ви позволява да организирате текстовите си файлове, прикачените файлове към имейли и видео презентациите, без да напускате акаунта си в Gmail. Запазвайте незабавно нови файлове от членовете на екипа директно в Dropbox, споделяйте доклад от акаунта си в Dropbox като прикачен файл или вграждайте линк, когато създавате нов имейл. ?

Най-добрите функции на Dropbox за Gmail

Вижте всичките си файлове на едно място, без да преминавате от едно приложение в друго.

Избягвайте ограниченията за прикачени файлове и размер в Gmail благодарение на тази интеграция, която ви позволява да споделяте файлове, нови папки и електронни таблици.

Използвайте простия интерфейс за регистрация, за да настроите този инструмент за електронна поща само за няколко секунди.

Контролирайте разрешенията, като добавяте или ограничавате достъпа до файлове и папки всеки път, когато ги изпращате.

Ограничения на Dropbox за Gmail

В момента инструментът не показва прегледи на файловете, но тази функция ще бъде добавена скоро.

Някои потребители установиха, че синхронизацията не винаги е актуална.

Цени на Dropbox за Gmail

Не е налично

Оценки и рецензии за Dropbox за Gmail

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Интеграция на Dropbox и Microsoft Office 365

чрез Dropbox

Бъдете по-продуктивни с тази интеграция на приложението Dropbox за Microsoft Office 365. Използвайте Dropbox, за да работите заедно в реално време с екипа си, докато редактирате и създавате Office файлове. Работете безпроблемно и на двете платформи, за да качвате файлове, да създавате процес на одобрение и да правите промени, независимо дали сте в Dropbox или Microsoft OneDrive. ✅

Най-добрите функции на Dropbox и Microsoft Office 365

Dropbox Capture за Windows ви позволява да спестите време и да комуникирате по-ефективно с екранни снимки, видеозаписи и гласови коментари върху всякакви файлове.

Интеграцията с Dropbox Sign ви позволява да събирате електронни подписи в един файл – независимо дали използвате Microsoft Word, Google Sheets или Dropbox – без да се налага да преминавате към друго приложение.

Dropbox DocuSend за Outlook ви позволява лесно да изпращате защитени файлове и прикачени файлове.

Достъп до важни за вас данни с офлайн и онлайн поддръжка за споделяне на файлове в инструментите на Microsoft Office, включително Microsoft Teams, SharePoint и Word.

Ограничения на Dropbox и Microsoft Office 365

За да работи интеграцията, акаунтите в Dropbox Team изискват Microsoft акаунт на корпоративно ниво.

Не можете да редактирате защитени с парола файлове на Microsoft Office в пространството на Office Online в Dropbox.

Цени на Dropbox и Microsoft Office 365

Ще ви е необходим акаунт в Dropbox – на цена от 9,99 USD на месец до 26 USD на месец за потребител – и абонамент за Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Dropbox и Microsoft Office 365

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Интеграция на Dropbox и Slack

чрез Slack

Независимо дали създавате файлове в Google Docs и ги съхранявате в Dropbox, или управлявате документацията си директно в приложението Dropbox, лесно можете да споделяте работата си с интеграцията на Dropbox Slack. В приложението Dropbox кликнете върху бутона за споделяне, за да видите веднага начините за изпращане на файла към различни канали в Slack. Използвайте удобното поле за търсене, за да сортирате най-популярните канали в Slack и да намерите този, от който се нуждаете. ?

Най-добрите функции на интеграцията между Dropbox и Slack

Десетките примери за употреба означават, че можете да използвате тази интеграция, за да споделяте лесно договорите с клиенти с екипа по продажбите в Slack или да изпратите календара с съдържание за социалните медии на целия маркетинг екип.

Фийдовете за активност в Dropbox Files показват кога и как е бил споделен даден файл, за да можете да сте информирани и да управлявате комуникационните планове за конкретни документи.

Изпратете директно съобщение на колега във файла в Dropbox, за да получите обратна връзка или да опростите процесите на одобрение.

Вградените функции за преглед и търсене в Slack показват откъс, така че хората да знаят какво да очакват и лесно да намират цялата изпратена документация.

Ограничения на интеграцията между Dropbox и Slack

Някои потребители са установили, че предварителен преглед в Slack не винаги се показва правилно.

Както при много интеграции, за да получите помощ, може да се наложи да се свържете както с Dropbox, така и със Slack, за да намерите решение на често срещани проблеми.

Цени за интеграция на Dropbox и Slack

За да започнете, ще ви е необходима Dropbox Business акаунт, чиято цена започва от 20 долара на месец на потребител, и безплатен Slack акаунт.

Оценки и рецензии за интеграцията на Dropbox и Slack

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Dropbox за Zoom

чрез Dropbox App Center

Онлайн срещите и споделянето на файлове са неразделна част от всяко работно място. Свържете двете безпроблемно с интеграцията на Zoom за Dropbox. Представете папка или файл от Dropbox в среща на Zoom или добавете незабавно документация от срещата към своя акаунт в Dropbox.

Най-добрите функции на Dropbox за Zoom

Простата функционалност означава, че има ниска крива на обучение.

Федът с дейности в Dropbox показва кога файловете са били споделени по време на срещи, за да можете да следите дискусиите.

Избягвайте загубата на време в срещи, опитвайки се да намерите или споделите файлове с едно кликване ?️

Присъединете се към среща с подходящи членове на екипа, като стартирате Zoom директно от файл или папка в Dropbox.

Ограничения на Dropbox за Zoom

Потребителите на Dropbox Business трябва да се свържат с администратора на екипа, за да получат достъп до определени функции.

Някои потребители са имали проблеми с видеото, като ехо на звука и бавно зареждане на файловете.

Цени на Dropbox за Zoom

За да започнете, ще ви е необходима безплатна или платена Zoom сметка и Dropbox сметка.

Оценки и рецензии за Dropbox за Zoom

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Dropbox за Salesforce

чрез Salesforce App Exchange

Интеграцията на Salesforce за Dropbox е безплатен бизнес инструмент, който позволява на целия ви екип да получи достъп до най-актуалната версия на документите за секунди. Сътрудничеството в реално време означава, че работите заедно с членовете на вътрешния екип и външни клиенти, за да се уверите, че всеки разполага с данните, необходими за вземане на решения. ?

Най-добрите функции на Dropbox за Salesforce

Достъпвайте и споделяйте файлове директно в Salesforce, независимо дали разглеждате възможности, случаи или акаунти.

Редактирайте документи в реално време и получавайте одобрение, без да напускате Salesforce CRM.

Промените се синхронизират незабавно, като всички се актуализират с блестяща скорост.

Без ограничения за файлове, споделяйте видеоклипове, големи файлове и обширни разговори в билетите на клиенти.

Ограничения на Dropbox за Salesforce

Маркерните файлове се използват за свързване на записите в Salesforce в Dropbox, но ако изтриете тези файлове, интеграцията няма да работи.

Макар да няма ограничения за размера на файловете, за някои потребители има ограничения за съхранението.

Цени на Dropbox за Salesforce

Безплатно

Оценки и рецензии за Dropbox за Salesforce

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

7. Hive x Dropbox

чрез Hive

Hive е инструмент за управление на проекти, който се интегрира с различни файлови услуги, включително Dropbox, Google Drive и OneDrive. Ето как работи: изберете „Приложения“, включете облачното устройство, което използва вашата компания, влезте в профила си и ще имате достъп до вашата документация.

Най-добрите функции на Hive x Dropbox

Настолната и мобилната приложение на Hive работят на всички операционни системи, включително Windows и Mac, както и Apple iOS и Android.

Прикачете файлове към карта за действие или в коментари и чат съобщения

Добавяйте прикачени файлове към проекти, за да предоставите кратки прегледи, резултати от проекта и друга важна документация, свързана с проекта.

Интеграциите с други инструменти като Slack правят тази опция чудесна за хора, които искат повече функционалност.

Ограничения на Hive x Dropbox

Приложението Hive е по-ограничено в сравнение с приложението за настолни компютри.

Навигацията не винаги е интуитивна и отнема известно време, за да се научите да я използвате.

Цени на Hive x Dropbox

Безплатно с акаунт в Hive

Оценки и рецензии за Hive x Dropbox

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Dropbox + Evernote

чрез Zapier

Тази интеграция на Evernote от Zapier ви помага да изградите по-ефективен и организиран екип. Използвайте двата инструмента за продуктивност, за да задействате незабавно нови действия – от известия и нови файлове до нови бележки въз основа на съществуваща документация.

Най-добрите функции на Dropbox + Evernote

Лесна автоматизация благодарение на прости падащи менюта, които ви позволяват да свържете различни тригери и действия както в Dropbox, така и в Evernote.

Изберете точно данните, които искате да автоматизирате чрез интеграцията, за да спестите време и да сте сигурни, че разполагате с необходимата информация.

Интеграцията действа като виртуален асистент , който автоматично създава работни процеси въз основа на конкретни входни данни.

Добавете крайни срокове, отговорни лица и информация за проследяване, за да управлявате работните процеси в Dropbox и Evernote.

Ограничения на Dropbox + Evernote

Понякога потребителите имаха проблеми с тригерите, които всъщност инициализираха действието.

Получаването на помощ е лесно, но може да отнеме известно време, след като създадете билета.

Цени на Dropbox + Evernote

Безплатно завинаги за основните функции

14-дневен пробен период за премиум функции и приложения

Оценки и рецензии за Dropbox + Evernote

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Dropbox с Adobe

чрез Dropbox

Доведете творчеството си до нови висоти с тази интеграция за Adobe и Dropbox. Споделяйте незабавно връзки към Photoshop и Illustrator с висококачествени прегледи. Освен това, генерирайте обратна връзка и получавайте незабавно одобрение с коментари и бележки в приложението. ✍️

Dropbox с най-добрите функции на Adobe

Задайте персонализирани разрешения и предоставете достъп до PDF файлове, видеоклипове и изображения в Dropbox.

Маркирайте, добавяйте бележки и преглеждайте текст и медийни файлове в Dropbox, независимо от това в кой инструмент на Adobe е създаден файлът.

Функции за сигурност като 2656-битово криптиране пазят документите ви в безопасност.

Защитата с парола, заключването на файлове и датите на изтичане на валидността ви позволяват да споделяте документи по начина, по който искате.

Dropbox с ограничения на Adobe

Някои функции са достъпни само в платените планове, които могат да бъдат скъпи.

Някои потребители установиха, че има забавяне при синхронизирането в реално време, особено при големи файлове.

Цени на Dropbox с Adobe

Свържете Dropbox безплатно, но ще ви е необходима платена Adobe сметка

Dropbox с Adobe – оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Zoho CRM за Dropbox

чрез Dropbox App Center

Zoho е CRM инструмент, който помага на бизнеса да управлява взаимоотношенията с клиентите, да създава по-добри продукти и да генерира данни, базирани на информация. Свържете Zoho с Dropbox с тази интеграция, за да следите важни документи на клиенти, идеи и други. ?

Най-добрите функции на Zoho CRM за Dropbox

Добавете файлове към CRM и ги вижте веднага в свързания си Dropbox акаунт.

Споделяйте файлове в Dropbox директно от Zoho CRM, за да спестите време.

Лесно съхранявайте формуляри за обратна връзка от клиенти, анкетни карти и заявки за функции, събрани от екипа по продажбите в Zoho, и ги подреждайте в папки в Dropbox.

Актуализирайте разрешенията за споделяне, така че всеки да има достъп до необходимата му документация.

Ограничения на Zoho CRM за Dropbox

Настройката и удостоверяването могат да отнемат известно време и включват няколко стъпки.

Някои потребители са забелязали забавяне при синхронизирането.

Цени на Zoho CRM за Dropbox

Интеграцията е безплатна, но ще ви са необходими акаунти както в Zoho, така и в Dropbox.

Zoho CRM за Dropbox – оценки и отзиви

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

С тези интеграции на Dropbox ще имате по-добър контрол над работните процеси, документацията и комуникацията на вашия екип. От софтуер за пълно управление на проекти, който се занимава с всеки аспект от работата на вашия екип, до инструменти, фокусирани върху по-добра комуникация и управление на файлове, има интеграция за вашите нужди.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате, съхранявате и споделяте файлове по-ефективно. С вградената интеграция с Dropbox ще подобрите взаимодействието с клиентите, ще опростите съхранението в облака и ще разпределяте автоматично задачите въз основа на документацията в Dropbox. Какво ще кажете за тази печеливша комбинация? ?