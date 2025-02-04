10-те най-полезни инструмента за писане на имейли за ангажираща кореспонденция

Средно маркетолозите печелят възвръщаемост на инвестициите (ROI) от 36 долара за всеки 1 долар, който харчат за имейл кампании за потенциалните си клиенти. Няма съмнение, че писането на солидно съдържание е един от основните фактори за успешния имейл маркетинг.

За съжаление, писането на убедителни имейли не е лесно, особено сега, когато привличането на разсеяното внимание на читателя и подтикването му към действие е цел на всеки бизнес. Макар че съставянето на вътрешни имейли може да изглежда по-лесно, трябва да бъдете по-внимателни, когато пишете кореспонденция за клиенти и други външни заинтересовани страни.

Ето къде инструментите за писане на имейли променят играта. Те разполагат с подходящ набор от функции, които ви помагат да пишете имейли за различни ситуации.

Инструментите за писане на имейли от този внимателно подбран списък ще направят процеса на писане по-лесен от всякога. От инструменти, базирани на изкуствен интелект, които създават убедително съдържание за секунди, до софтуер, който подобрява граматиката, тона и персонализацията, тези модерни помощни средства могат да премахнат блокажа на писателя и да създадат ефективни имейли за нула време. ✊

Инструментите за писане на имейли са програми, които използват машинно обучение, за да оценяват текста и да създават добре написани имейли. Те използват авторегресивни езикови модели, обучени на базата на значителен обем текстови данни.

С тези инструменти можете бързо да създавате имейли с отлично качество, като същевременно им придавате индивидуален характер. След като имате текста, можете да го доусъвършенствате, за да направите съобщението си по-привлекателно или контекстуално.

Предимствата на използването на AI инструмент за писане на имейли

Инструментите за писане на имейли улесняват писането и ви помагат да изпращате имейли, които се забелязват, четат и ценят. Те предлагат следните предимства:

Ефективност : Инструментите за писане с изкуствен интелект ускоряват писането на имейли, което ви дава време за други важни задачи.

Точност : С помощта на интелигентни алгоритми те създават персонализирани имейли без често срещани граматически, правописни и стилови грешки, като гарантират, че съдържанието ви е правилно и в същото време увлекателно.

Последователност : Тези инструменти поддържат един и същ приятелски и/или професионален тон във всичките ви имейли, съобразен с вашия стил и марка.

Персонализиране: Инструментите за писане на имейли създават съдържание, пригодено за конкретни случаи, като например търсене на потенциални клиенти или писане на служебно : Инструментите за писане на имейли създават съдържание, пригодено за конкретни случаи, като например търсене на потенциални клиенти или писане на служебно писмо , така че вашите имейли няма да бъдат общи и ще бъдат подходящи за целевата аудитория.

С тези 10 инструмента за писане на имейли можете да създавате убедителни и привлекателни имейли, с които да ангажирате клиентите си и да оптимизирате вътрешната си комуникация по имейл. Това двойно предимство ви спестява ценно време и гарантира ефективна, но и вежлива комуникация. ❣️

Усъвършенствайте резултатите си, за да постигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате повторно подсказване в ClickUp AI.

Вероятно сте чували за ClickUp, едно цялостно решение за маркетинг и управление на проекти. Е, ClickUp AI е висококвалифицираният асистент за писане на платформата! 🤖

ClickUp AI може да генерира съдържание за имейли без усилие, от чернови до готови съобщения, спестявайки ви ценно време. Няма повече граматически и правописни грешки, тъй като гарантира професионални и безгрешни имейли. Може също да прегледа съществуващите ви чернови по отношение на стил и изразяване!

ClickUp AI предлага специфични за ролята подсказки за създаване на перфектно форматирани имейли за различни случаи на употреба. Напишете промоционални и проучвателни имейли, бележки от срещи, въпроси за проучвания на клиенти, продажбени презентации и отговори на клиенти за секунди.

Инструментът е еднакво полезен и за вътрешна комуникация. Създавайте резюмета на проекти, рамки за идеи и други документи за екипа с предварително структурирани заглавия и таблици. ClickUp AI автоматично задава правилния тон в зависимост от това с кого комуникирате.

Освен това, безпроблемната интеграция с имейл клиенти и инструменти за работния процес го превръща в безценна помощ за опростяване на начина, по който комуникирате на работа. Когато става въпрос за управление на вашите имейл кампании, шаблоните за имейл маркетинг на ClickUp ви помагат да планирате кампании и да програмирате съобщения въз основа на тригери, свързани с поведението на потребителите.

Не пропускайте да се възползвате от календарния изглед на ClickUp с интерфейс за плъзгане и пускане, за да синхронизирате графика си за имейли с вашите проекти. Той поддържа автоматично приоритизиране на задачите, откриване на конфликти и препоръки за времеви слотове за нови задачи, подобрявайки управлението на времето и гарантирайки ефективно разпределение на ресурсите. ⏰

Най-добрите функции на ClickUp

AI асистент за писане с подсказки, специфични за ролята, за писане на имейли

Поддържа имейл кампании от всякакъв мащаб

Вграден граматичен коректор

Настройки на тона в реално време

Управление на документи с ClickUp Docs

Надеждно управление на задачите с над 15 персонализирани изгледа

Над 1000 шаблона

Елиминирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

Безпроблемно сътрудничество чрез коментари, споменавания и актуализации в реално време

Над 1000 интеграции

Ограничения на ClickUp

Има дълъг процес на обучение

Безплатният план позволява ограничено използване на премиум функциите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. HubSpot Email Template Builder

HubSpot Email Template Builder позволява на потребителите да създават персонализирани шаблони за имейли без да се налага да имат познания по програмиране или дизайн. С помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане” можете лесно да добавяте и подреждате елементи като текст, изображения, бутони и икони на социални медии.

Конструкторът се отличава с адаптивен дизайн, оптимизиращ шаблоните за различни устройства и размери на екрана. Функциите за персонализация и динамично съдържание позволяват персонализирана и ангажираща комуникация по имейл, а интеграцията с платформата HubSpot CRM позволява проследяване на ефективността на имейлите и автоматизиране на последващите действия. Можете също да визуализирате имейлите на различни устройства, преди да ги изпратите. 📨

Най-добрите функции на HubSpot

Редактор с функция „плъзгане и пускане” за лесно персонализиране

Възможности за персонализация и динамично съдържание

Интеграция с HubSpot CRM за проследяване и автоматизация

Функция за предварително преглеждане, за да проверите как изглежда имейлът преди да го изпратите

Ограничения на HubSpot

Допълнителните функции са достъпни само в премиум версиите на HubSpot.

Ограничени опции за шаблони

Цени на HubSpot

Зависи от пакета HubSpot, който закупите. Инструментът за създаване на шаблони за имейли може да бъде безплатен при повечето пакети.

Оценки и рецензии на HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

3. Flowrite

Flowrite превръща вашите кратки инструкции или предложения в пълно имейл съобщение, готово за изпращане. Разширението Flowrite за Chrome работи на различни уеб браузъри и ви помага без усилие да създавате имейли и съобщения. Така че, ако използвате Gmail, LinkedIn, Outlook или друг сайт за комуникация, разширението ще ви бъде от полза.

Той включва интелигентни шаблони за често използвани съобщения и имейли, които ви помагат да автоматизирате рутинните съобщения. Инструментът използва усъвършенствани алгоритми за обработка на естествен език, за да генерира предложения, да коригира граматиката, да подобри структурата на изреченията и да повиши общата четимост. Flowrite може да се използва за имейли, публикации в блогове, отчети и др. 💻

Увеличете производителността, като намалите времето, прекарано в редактиране и корекция. Инструментът предоставя предложения в реално време, докато потребителите пишат, което позволява незабавни подобрения. С течение на времето той се адаптира към индивидуалния стил на писане, като предоставя персонализирани препоръки.

Най-добрите функции на Flowrite

AI-базирана помощ при писане за подобрена граматика, структура на изреченията и четимост

Предложения и корекции в реално време по време на писане

Персонализирани препоръки въз основа на индивидуалния стил на писане

Поддръжка за различни видове писане, включително имейли, блог публикации и доклади

Ограничения на Flowrite

Няма безплатен план

Ограничен брой генерирани съобщения на месец за повечето планове

Цени на Flowrite

Безплатна пробна версия

Light : 4 € на месец

Премиум : 12 евро/месец

Без ограничения: 24 € на месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Flowrite

Все още няма налични отзиви

4. Hemingway Editor

Hemingway Editor помага за подобряване на яснотата и последователността на писмената работа. Той анализира текста и подчертава областите, които се нуждаят от подобрение, като сложни изречения, прекомерна употреба на наречия, пасивен глас и други елементи, които могат да повлияят негативно на четимостта.

Hemingway показва оценка за четимост въз основа на нивото на образование, необходимо за разбиране на съдържанието. Това ви помага да адаптирате имейлите си, за да отговарят на целевите ви аудитории.

Освен редактиране, Hemingway предлага и уеб-базиран инструмент за писане с ограничени възможности за редактиране.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Анализ на четимостта

Цветово кодиране на различни видове проблеми

Брой думи и оценка на времето за четене за по-добро планиране и темпо на съдържанието

Ограничения на Hemingway Editor

Предложенията на инструмента, базирани на общи насоки, може да не винаги да съответстват на конкретни стилове на писане.

Ограничени функционалности

Цени на Hemingway Editor

Безплатна версия

Еднократна покупка: 20 долара

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2 : 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

5. AutoThink

AutoThink позволява автоматични отговори по имейл, като ви дава възможност да изберете желаното настроение и да прецизирате съобщението си преди изпращане. Съвместим с Gmail и Outlook, той дори улеснява автоматизирания имейл маркетинг. AutoThink използва силата на GPT–3, като гарантира кратка и ефективна комуникация по имейл. 📧

Освен това, той се интегрира безпроблемно с популярните платформи за електронна поща без никакви разходи.

Този инструмент може да се използва в различни области, включително маркетинг, разработване на продукти, създаване на съдържание и др. Като се възползвате от възможностите на AutoThink, можете да спестите време и усилия, като същевременно получите достъп до множество идеи, които иначе биха останали незабелязани.

Най-добрите функции на AutoThink

Автоматично отговаряне на имейли

Генериране на теми, заглавия и чернови на съдържание

Интегриране с Gmail и Outlook

Ограничения на AutoThink

Все още не можете да включите нюансите на контекста на даден проблем или ситуация

Цени на AutoThink:

Безплатна пробна версия

Свържете се с AutoThink за цена

Оценки и рецензии на AutoThink

Все още няма налични отзиви

6. Jasper

Jasper. ai е усъвършенстван AI асистент за писане , който се отличава в съставянето на убедителни и кратки имейли. Персонализирани студени имейли е един от над 50-те шаблона, генерирани от AI, които Jasper предлага в момента. С този шаблон можете да създадете имейл, който получава отговори. За да разработите личен шаблон за различни формати на имейли, можете да го използвате и като генератор на шаблони за имейли. 💌

Използването на Jasper Commands Template е друга възможност за създаване на текст за имейл. Отворете шаблона, въведете желаното съдържание на имейла и Jasper ще напише увлекателен текст за имейла. Инструментът ще ви помогне да намалите наполовина времето, необходимо за създаване на имейли, да увеличите процента на отваряне и кликване и да повишите процента на конверсия.

Това, което отличава Jasper, е неговата обширна база от знания, получена от анализа на огромно количество публично достъпни данни в интернет. Инструментът може да обслужва почти всяка ниша или индустрия на повече от 30 езика. Благодарение на познанията си от реални примери и рамки, Jasper е придобил над 50 умения, за да помага на потребителите в техните задачи по писане.

Най-добрите функции на Jasper:

Предоставя осем инструмента, специално създадени за писане на имейли.

Потребителите могат да използват разширението за браузъра, за да генерират текст директно в приложения за електронна поща, текстови процесори или други уебсайтове на трети страни.

Функцията Workflow позволява създаването на целеви имейл кампании чрез включване на елементи като болезнени точки, целева аудитория и описание на компанията.

Ограничения на Jasper:

Някои потребители го намират за скъп

Не отговаря на всички подсказки

Цени на Jasper

Безплатна пробна версия

Създател : 39 $/година на потребител

Екипи: 99 $/година на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Jasper

G2 : 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

7. Copy. ai

Copy. ai създава варианти на текстове за различни формати на имейли и различни целеви пазари. Тъй като програмата създава първокласни материали и намалява времето ви за писане с 80%, можете значително да увеличите усилията си в имейл маркетинга. Можете да използвате Copy. ai и за стандартни приложения като Google Docs, Gmail и други, защото включва Chrome plugin.

Достъпни шаблони са на разположение при съставянето на целеви имейл поредици и теми. Този инструмент използва алгоритми за обработка на естествен език, за да предоставя предложения, подобрения и творчески идеи за различни видове писане. 📝

Удобният интерфейс на Copy.ai улеснява въвеждането на вашите идеи и подсказки. Достатъчни са няколко думи, за да може инструментът да генерира предложения, които можете да променяте, усъвършенствате и персонализирате.

Най-добрите функции на Copy.ai

Имитира различни стилове на писане, тонове и гласове, за да съответства на предпочитанията на марката или аудиторията.

Генерира съдържание въз основа на потребителски команди или специфични изисквания

Оказва съдействие при създаването на привлекателни надписи и публикации в социалните медии.

Ограничения на Copy. ai

Честото използване може да изисква допълнителни кредити.

Необходими са изчерпателни указания, за да се насочи ефективно изкуственият интелект.

Цени на Copy. ai

Безплатен план

Pro: 36 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

8. Горгиас

Gorgias ви спестява да пишете едно и също имейл отново и отново. Той ви позволява да създавате шаблони за повтарящ се текст и да използвате кратки команди, за да отговаряте на имейли за секунди.

Продуктът е създаден основно за поддръжка на центрове за обслужване на клиенти. Независимо дали изготвяте продажбено предложение за клиент, отговаряте на запитване от клиент или потвърждавате получаване, този инструмент за писане на имейли значително повишава вашата продуктивност. Безплатното разширение за Chrome работи безпроблемно с Gmail, Yahoo и Outlook, като повишава ефективността ви при работа с имейли. 👍

Най-добрите функции на Gorgias

Създайте автоматизирани отговори на често задавани въпроси от клиенти

Използвайте предварително дефинирани макроси и шаблони за често използвани отговори.

Обработвайте запитвания от клиенти от различни канали, включително имейл, чат на живо, социални медии и телефон.

Ограниченията на Gorgias

Функцията „Макроси“ може да е трудна за използване и са необходими допълнителни материали, за да започнете да я използвате.

Затварянето на билети може да бъде предизвикателство

Цени на Gorgias

Безплатна пробна версия

Стартово ниво : 10 $/месец

Основен : 50 $/месец

Pro : 300 $/месец

Разширено: 750 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Gorgias

G2 : 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

9. QuillBot

QuillBot е усъвършенстван инструмент за писане, базиран на изкуствен интелект, който помага на потребителите да създават висококачествено съдържание. Когато става дума за имейли, QuillBot променя правилата на играта. Той може да предлага предложения, да преформулира изречения и да подобри цялостния поток на вашето писане. Този инструмент използва алгоритми за обработка на естествен език, за да подобри ефективността на вашето съдържание. 🌞

Макар QuillBot да е многофункционален инструмент за писане, е важно да имате предвид и алтернативите му, тъй като неговата ефективност може да варира в зависимост от сложността на текста, особено при безплатния план.

Най-добрите функции на QuillBot

Предоставя алтернативни варианти за формулиране и предлага синоними за подобряване на структурата на изреченията.

Идентифицира граматически и пунктуационни грешки, като предоставя предложения в реално време.

Предоставя разширение за Chrome, което работи с вашия браузър и външни приложения и уебсайтове.

Ограничения на QuillBot

Няма функция за писане с изкуствен интелект в сравнение с други приложения за писане на имейли

Ограничени функции с безплатния план

Цени на QuillBot

Безплатно завинаги

Премиум: 9,95 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за QuillBot

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. Rytr

Rytr може да ви помогне да създавате съдържание за имейли на повече от 30 различни езика. Той гарантира, че цялото създадено съдържание е оригинално, благодарение на вградената функция за проверка Copyscape. Инструментът е идеален за индивидуализирана комуникация, защото ви позволява да изберете тона и намерението на вашето имейл съобщение.

Той може да се справи с всякакъв вид съдържание, включително блогове, имейли, истории и др. Просто кажете на Rytr какво искате и му дайте малка подсказка относно стила и структурата. 🔎

След това съдържанието може да бъде усъвършенствано с интегрирания усъвършенстван текстов редактор. Rytr не само създава съдържание, но служи и като редакционен инструмент за преформулиране, съкращаване или доуточняване. Той включва набор от допълнителни инструменти, обхващащи SEO анализи и генериране на ключови думи, което дава още по-големи възможности на създателите на съдържание и маркетолозите.

Най-добрите функции на Rytr:

Поддържа различни формати на писане на над 30 езика.

Създава кратки резюмета или опростява сложни изречения

Създава съдържание въз основа на потребителски команди или конкретни изисквания

Ограничения на Rytr

Необходими са допълнителни проверки, за да се потвърди, че съдържанието е оригинално и правилно цитирано.

Изисква ръчна проверка и настройка

Цени на Rytr

Безплатен план

Спестяване : 9 $/месец на потребител

Без ограничения: 29 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2 : 4,7/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (15+ отзива)

Преобразувайте писането на имейли с помощта на най-модерната технология

Нуждата от ефективни инструменти за писане на имейли никога не е била по-голяма, особено ако искате вашата писмена комуникация да бъде кратка, ясна и убедителна.

Регистрирайте се в ClickUp AI и други инструменти за писане на имейли, за да оптимизирате задачите си, свързани с имейли, и да достигнете ново ниво на продуктивност.