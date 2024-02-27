10 най-добри HubSpot интеграции и партньори за имейл и CRM през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е интеграция с HubSpot?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Интеграциите свързват HubSpot с инструменти на трети страни, които позволяват споделяне на данни, автоматизация и други полезни функции. HubSpot App Marketplace предлага над 1000 интеграции. " } } ] }

Използвате ли автоматизацията по най-добрия начин? Собствениците на фирми знаят, че CRM софтуерът е предназначен да привлича нови потенциални клиенти. Но те не знаят на какво да се фокусират първо. Когато целта ви е да използвате маркетинговите инструменти възможно най-ефективно, времето е най-ограничаващият фактор.

Когато става въпрос за избор на CRM софтуер, HubSpot е надеждна платформа, която компаниите обичат. И голяма част от причината, поради която клиентите обичат HubSpot, се крие в една проста дума: избор. Средно клиентите на HubSpot инсталират седем приложения. За да може HubSpot да продължи да бъде платформа, която клиентите обичат, ние трябва да предоставим интеграциите, които нашите клиенти обичат да използват.

Ето защо пазарът на приложения HubSpot продължава да расте с повече от 1000 интеграции!

Ако досега сте използвали CRM като обикновена телефонна книга, е време да направите крачка напред. Използвайки тези 10 интеграции на HubSpot, вашият екип ще прекарва много по-малко време в ръчна работа и повече в това, което е най-важно: изграждането на бизнес. ?

В тази статия ще разгледаме 10 интеграции на HubSpot, за които може би не знаете, но трябва да знаете. ?

Какво е интеграция с HubSpot?

Интеграциите свързват HubSpot с инструменти на трети страни, които позволяват споделяне на данни, автоматизация и други полезни функции. HubSpot App Marketplace предлага над 1000 интеграции.

Интегрирането на любимите ви приложения с HubSpot ви позволява да използвате тези приложения, без да напускате Hubspot CRM. Ще намерите интеграции на Hubspot, които помагат с анализи, клиентско преживяване, входящ маркетинг, онлайн сътрудничество и др.

Тези интеграции могат да ви помогнат да запълните пропуските в изпълнението на проектите и производителността.

Топ 10 интеграции на HubSpot

Ето 10 от най-полезните интеграции на Hubspot, които ще дадат на вашия екип по продажбите необходимия тласък, за да управлява с лекота всеки етап от пътуването на клиента и да максимизира маркетинговите усилия на екипа ви.

Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество в екип

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и производителност, който помага на екипи от различни размери и индустрии да опростят работния си процес и е най-добрият вариант за обединяване на цялата ви работа на едно място. Той е известен с напълно персонализираната си платформа, която предлага стотици разширени функции, подходящи за всеки екип и случай на употреба.

Той се интегрира с над 1000 работни инструмента, за да подобрите вашите технологии. И като една от оригиналните интеграции на Hubspot, когато интегрирате HubSpot с ClickUp, ще можете да създавате мощни автоматизирани работни процеси.

Това ще ви помогне да ускорите реализацията на проектите, да автоматизирате процесите по обслужване на клиентите и да предоставите на вашите търговски и маркетингови екипи необходимата им видимост, за да работят най-добре.

Какво можете да направите с интеграцията между ClickUp и Hubspot:

Свържете работните си процеси в Hubspot и ClickUp : Доставяйте по-бързо стойност на клиентите, оптимизирайте операциите и бъдете по-продуктивни с безпроблемна интеграция между HubSpot CRM и ClickUp.

Сближете екипите на клиенти с екипите по проекти: Прехвърлете работата от процесите, свързани с клиенти, към различни екипи по проекти в цялата компания с автоматизация, която прехвърля сключените сделки към задачи и проекти директно в ClickUp.

Ускорете изпълнението на проектите: Използвайте над 20 различни начина за автоматизиране на работата между ClickUp и HubSpot, за да се ускори изпълнението на проектите и информацията да достига по-бързо до екипите, които най-много се нуждаят от нея.

Преглеждайте данни за клиентите с управление на проекти: Получавайте информация за състоянието на сделките и клиентите директно в ClickUp, за да могат екипите да следят как тяхната работа се отразява на успеха на всеки клиент.

Интеграцията на Hubspot с ClickUp ви позволява да създавате задачи в ClickUp директно от вашия акаунт в Hubspot.

С тази интеграция можете да използвате HubSpot за проследяване на потенциални клиенти и продажби, а ClickUp – за управление на вашите действия и задачи. Можете да настроите задачи, които автоматично да създават списъци със задачи, когато започнете нова сделка с клиент или маркетингова агенция чрез HubSpot.

Това е толкова лесно, колкото създаването на шаблон! Така за всяка нова сделка, която се сключва, на екипа ви ще се появяват едни и същи задачи.

Интеграцията на Hubspot с ClickUp ви позволява да създадете персонализирана автоматизация в ClickUp, за да автоматизирате ръчните процеси и да създадете безпроблемен работен процес.

Най-добри функции

Над 15 персонализирани изгледа : Изберете изглед „Списък“, изглед „Чат на Гант“, изглед „Табло“ и други, за да видите работата, която е най-подходяща за вас, вашия екип и цялата организация.

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всеки аспект от работата си и конфигурирайте ClickUp, за да отговаря на вашите уникални и разрастващи се бизнес нужди с : Персонализирайте всеки аспект от работата си и конфигурирайте ClickUp, за да отговаря на вашите уникални и разрастващи се бизнес нужди с ClickApps

Стотици гъвкави и мощни функции : Оптимизирайте работния си процес, поддържайте последователност в процесите и подобрете сътрудничеството в екипа с цифрови бели дъски, ClickUp Docs, Mind Maps и други.

Готови и персонализирани автоматизации : Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важните задачи.

Табло с отчети в реално време : Създайте и персонализирайте : Създайте и персонализирайте таблото си в ClickUp за всеки бизнес сценарий, за да получите обща представа за задачите, проектите, ресурсите и другите елементи.

Библиотека с шаблони : Изберете от над 1000 : Изберете от над 1000 персонализирани шаблона за всеки екип

Мобилно приложение : Достъп до работата си по всяко време и навсякъде с мобилното приложение

Възможности за интеграция: Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да оптимизирате работния си процес и да постигнете максимална ефективност.

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Неограничен : 5 $ на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Business Plus : 19 $ на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (6624+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (3633+ отзива)

2. Xoxoday Plum

Най-подходящо за създаване на програма за награди, която да ускори растежа с клиенти

Създайте програма за награди с стимули и предимства с Xoxoday.

Xoxoday е разрастваща се финтех SaaS компания, която помага на бизнеса да расте. Те предоставят награди, стимули и ползи, които помагат на компаниите да опростят програмите си за награди.

Когато използвате интеграцията на HubSpot, ще можете да възнаграждавате клиентите си, а най-хубавото е, че ще си спестите усилието да се свързвате с различни доставчици. Приложението събира данни от формуляри, анкети и имейл маркетинг.

Всичко, което трябва да направите, е да настроите тригери, за да награждавате клиентите, когато отговарят на определени условия. След това изберете какво ще предложите от каталога с подаръци на Xoxoday Plum.

Например, можете автоматично да изпращате подаръчни карти въз основа на сумата, която клиентът е похарчил, колко време е регистриран или друг тригер.

Най-добри функции

Готови, хоствани награди под формата на витрина

Провеждайте маркетингови кампании с награди и персонализирани изживявания за изкупуване, като използвате безпроблемна автоматизация на работния процес.

Проследявайте процента на отваряне, процента на кликване и изкупуването на вашите награди.

Цени

Плановете започват от 166,58 долара на потребител/месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (259+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (над 120 отзива)

3. Zapier

Най-доброто за свързване на приложения

Свържете уеб услугите и автоматизирайте повтарящите се задачи с Zapier.

Zapier е лидер в автоматизацията без кодиране. Можете да свържете HubSpot с любимите си приложения, дори ако те не разполагат със специална интеграция. Сваляйки Zapier, можете да използвате над 5000 допълнителни инструмента веднага.

Свържете се с клиенти в WooCommerce, експортирайте данни в Google Sheets и се свържете с клиентите си в Slack – всичко това чрез автоматизацията без кодиране на Zapier. С помощта на Zapier е лесно да извлечете максимума от вашите Hubspot CRM контакти.

Искате да сте сигурни, че новите контакти от Google се споделят с платформата HubSpot? Zapier ще го направи. Използвате ли формуляри за събиране и генериране на потенциални клиенти? Тази интеграция на HubSpot може автоматично да запазва подадените формуляри в документ на Google Sheets. Използвайте Zapier, за да извлечете максимума от вашите данни.

Най-добри функции

Автоматизира HubSpot и голямо разнообразие от приложения

Премахва необходимостта от въвеждане на огромно количество данни и ви позволява да експортирате данни в Google Sheets.

Работи с много от най-популярните опции в пазара за приложения.

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 19,99 $ на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (1076+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (2549+ отзива)

4. Canva

Най-доброто за създаване на визуални елементи и графичен дизайн

Създавайте лесно дизайни, маркетингови материали и много други с Canva.

Canva е всеобхватна платформа за визуална комуникация и лесен за използване графичен дизайн. Инструментите за дизайн с функция „плъзгане и пускане“ на Canva са популярни от години, а интеграцията с HubSpot прави нещата още по-лесни.

С интеграцията на HubSpot можете да получите достъп до Canva директно в HubSpot. Създайте свои дизайни с инструментите на Canva, след което ги използвайте в имейлите си в HubSpot и рекламните си кампании в социалните медии или ги качите на собствената си безплатна уеб страница. Файловете, запазени в CMS на HubSpot, могат да се преглеждат и в приложението Canva.

Най-добри функции

Достъп до дизайни на Canva в пакета на HubSpot

Използвайте Canva в HubSpot за лесен достъп

Автоматично споделяне, когато свържете двете

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 12,95 долара на месец, плюс 6,99 долара за всеки допълнителен член на екипа.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (3987+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (11 053+ отзива)

5. Lucky Orange

Най-доброто решение за проследяване на активността на потребителите чрез топлинни карти, анкети и др.

Получете по-добро разбиране за действията на клиентите ви на вашия уебсайт с приложението Lucky Orange.

Lucky Orange е инструмент за топлинно картографиране, който ви помага да подобрите клиентското преживяване, като разкрива как посетителите разглеждат вашия уебсайт и къде кликват. След това изпраща отчети директно на вашия имейл.

Интегрирането на Lucky Orange с вашия HubSpot акаунт ви дава по-подробна представа за тези анализи (и други Google Analytics). Можете дори да прегледате записаните сесии, за да видите къде посетителите напускат сайта и да разберете как да минимизирате това в бъдеще.

Най-добри функции

Преглеждайте топлинни карти и активността на посетителите си в HubSpot.

Получавайте отчети за активността

Записвайте и преглеждайте сесиите на вашите HubSpot CRM контакти на вашия уебсайт.

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 14,40 долара на месец.

6. RollWorks ABM

Най-доброто за маркетинг, базиран на акаунти

Проследявайте развитието на целевите си клиенти по време на тяхното пътуване към покупката с RollWorks.

RollWorks ABM е платформа за маркетинг, базирана на акаунти, която ви помага да усъвършенствате маркетинговите си кампании за конкретни аудитории. С тази интеграция на HubSpot можете да следите отблизо акаунтите си и да ги организирате в сегментирани списъци. След това използвайте тези списъци, за да изпращате персонализирани имейл кампании.

Използвайки данните от HubSpot CRM с вашия RollWorks акаунт, можете да създавате високо целеви реклами, които достигат точно до правилните хора от вашия списък с контакти. Всички данни за контактите от Hubspot CRM се синхронизират между двете програми, така че можете да сте сигурни, че информацията ви е актуална.

Най-добри функции

Интегрирането на Hubspot за по-бърза настройка е лесно и разполага с добър екип за обслужване на клиенти.

Данните (например данните от Google Analytics) се синхронизират между двете платформи, за да поддържат вашите акаунти актуални.

Насочете се към клиенти въз основа на техните намерения, проследявайте успеха си

Цени

Плановете започват от 975 долара на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

Gartner : 4. 1 от 5 (20+ рецензии)

TrustRadius: 7,8 от 10 (над 30 отзива)

7. Zoom

Най-доброто за уебинари и видео маркетинг

Сътрудничество с екипи и клиенти в реално време с приложението Zoom

Zoom, всеобхватната интелигентна платформа за сътрудничество, която е най-известна с популярния си видео чат, може да бъде свързана с вашия Hubspot CRM, да ви помогне да промотирате уебинари, да проследявате посещаемостта и да автоматизирате графика.

Можете дори да записвате, анализирате и транскрибирате разговорите, които провеждате в Zoom, в своя HubSpot акаунт. Проверете кога са пристигнали участниците, кога са си тръгнали и колко време са гледали. След това се свържете с тях от вашата HubSpot платформа с целенасочени съобщения.

Най-добри функции

Насочете се към клиенти въз основа на нивото на техния интерес

Персонализирана интеграция за синхронизиране на данните между двете платформи

Лесна настройка, добра поддръжка на клиенти

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 14,99 $ на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (52 821+ отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (13 517+ отзива)

8. Crossbeam

Най-доброто за управление на партньорските отношения

Синхронизирайте акаунтите си в Crossbeam и HubSpot, за да откриете нови маркетингови възможности.

Crossbeam е платформа за партньорска екосистема с персонализирана интеграция в Hubspot. Тя ви помага, като ви свързва с други компании с подобна клиентска база.

Когато Crossbeam е настроен като интеграция с HubSpot, разполагате с още повече данни за сравнение. Можете да сверявате информацията с партньор (или вашите контакти в Hubspot CRM), да контролирате кои данни споделяте с другите и да филтрирате сравненията си, за да се фокусирате само върху това, което е важно за вас.

Най-добри функции

Подобрете картирането на вашия акаунт с допълнителни партньори

Контролирайте споделянето само на информацията, с която се чувствате комфортно

Идентифицирайте припокривания и влияния въз основа на общи клиенти

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 500 долара на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 175 рецензии)

Capterra: 4,0 от 5 (4+ отзива)

9. Mixpanel

Най-доброто за аналитични отчети

Вижте всички най-важни показатели на един поглед с Mixpanel.

Mixpanel предлага данни и отчети за това как клиентите взаимодействат с вашия уебсайт или софтуер. Програмата показва кога потребителите напускат сайта, как се представят новите функции и ви предупреждава, когато бъдат достигнати определени прагове.

Интегрирането на Mixpanel с HubSpot ви дава цялостна представа за това кои са вашите клиенти и как използват вашия продукт. Mixpanel и HubSpot споделят своите данни, за да имате най-информирания работен процес за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добри функции

Двупосочна синхронизация, която намалява въвеждането на данни

Стандартно картографиране на полета

Филтрирайте данните, които не искате да споделяте

Цени

Налична е безплатна версия

Плановете започват от 20 долара на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (959+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (116+ отзива)

10. Фуния

Най-доброто решение за централизиране и визуализиране на данни

Създавайте визуализации на данни за различни цели с Funnel

Funnel е маркетингов център за данни, предназначен за съхранение на информация от всеки инструмент, който използвате. Чрез интеграцията с HubSpot можете да се свържете с платформи като Amazon, Google и Microsoft Azure, за да създадете визуализации на вашите данни.

Чрез комбинирането на инструментите ще получите цялостна представа за това как работят вашите кампании. Можете също да подготвите и споделите визуализираните данни с екипа си, за да сте на една вълна.

Най-добри функции

Свържете се с над 500 платформи за маркетинг и продажби

Комбинирайте данни от различни източници в един единствен уиджет.

Не са необходими кодове или формули за създаване на отчети.

Цени

Плановете започват от 399 долара на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 105 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (17+ отзива)

Намиране на най-добрите HubSpot интеграции за вашия екип

Използването на платформата Hubspot CRM не е достатъчно, за да управлявате всички аспекти на работата си – трябва да вземете предвид наличните интеграции на Hubspot, за да разполагате с набор от различни инструменти, с които да работите ефективно и да максимизирате усилията си.

Вземете инициативата и се запознайте с тези опции за персонализирана интеграция, за да определите най-подходящата за вашия екип и бизнес нужди, и свържете HubSpot с ClickUp, за да подобрите и оптимизирате работните си процеси още днес. ?⚡️

Гост автор:

Алис Сол е мениджър по дигитален PR, фокусирана върху партньорства и сътрудничества в областта на съдържанието. Алис работи в HubSpot от повече от 4 години и живее в Бостън, Масачузетс.