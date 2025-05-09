15-те най-добри инструмента за онлайн сътрудничество през 2025 г. (безплатни и платени)

Всички са „отборни играчи“ в автобиографиите си, докато не дойде моментът да работят с разпръснати екипи. Тогава всички ваши умения за сътрудничество и комуникация влизат в действие и се подлагат на строги тестове – вашият момент на истината.

Като човек, който е виждал как най-силните екипи се разпадат поради лоша комуникация или несъгласувана координация, аз съм твърд привърженик на използването на приложения за сътрудничество и други инструменти, които помагат на екипите да работят в синхрон.

Ефективните онлайн инструменти за сътрудничество могат значително да подобрят начина, по който членовете на вашия екип (особено тези, които работят дистанционно или в хибридна работна среда) се свързват, комуникират и работят помежду си. Като се има предвид, че много от нас вече не работят в офиса пет дни в седмицата, организациите биха направили добре да инвестират в висококачествени онлайн инструменти за сътрудничество, които помагат на дистанционните екипи да работят заедно и да бъдат продуктивни.

През годините на моя опит изпробвах няколко от тези софтуери за екипно сътрудничество в различни проекти, с различни заинтересовани страни и в различни индустрии. Някои от тях бяха истински спасители, свързвайки глобални екипи, поддържайки фокуса им върху целта и постигайки колективни резултати. А има и други приложения – да кажем просто, че те не успяха да ме впечатлят с посредственото си представяне.

Въз основа на моите добри, лоши и ужасни преживявания, съставих списък с 15-те най-добри инструмента за онлайн сътрудничество и мобилни приложения, които горещо препоръчвам. Нека да ги разгледаме.

⏰ 60-секундно резюме Намирането на подходящия инструмент за онлайн сътрудничество може значително да подобри екипната работа и производителността в различни проекти и екипи. Ето някои от най-добрите инструменти, които улесняват безпроблемното сътрудничество и комуникация. Notion: Най-доброто персонализирано и сътрудническо работно пространство

Dropbox: Най-добър за сигурно съхранение в облак и споделяне на файлове

ClickUp : Най-добрият инструмент за онлайн сътрудничество „всичко в едно“

Google Docs: Най-добрият безплатен инструмент за сътрудничество с услуги за съхранение в облак

Slack: Най-популярният инструмент за чат и сътрудничество

Zoom: Най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка

Asana: Най-добрият инструмент за управление на задачи и онлайн сътрудничество

Trello: Най-добрият инструмент за управление на проекти и сътрудничество

Miro: Най-добрият инструмент за онлайн бяла дъска

GitHub: Най-добрата платформа за споделяне на код и сътрудничество

Figma: Най-добрият инструмент за дизайн и екипно сътрудничество

Airtable: Най-добрият инструмент за управление на бази данни и сътрудничество

Monday.com: Най-добрата операционна система за работа

Microsoft Teams: Най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка

Canva: Най-добрият инструмент за сътрудничество в областта на дизайна

Помните ли онези енергични срещи в конферентната зала, на които всички участват и обсъждат дадена тема, за да я направят максимално продуктивна? Е, да уловите същата енергия в разпръснат и отдалечен екип не е лесна задача. Трябва да накарате всички да са на една вълна, да избегнете разсейването и да се уверите, че всеки може да бъде активен участник, за да подобрите сътрудничеството на работното място.

Инструментите за онлайн сътрудничество са чудесни за събиране на екипа за обсъждане и работа по документ или проект, но те предлагат много повече, отколкото се вижда на пръв поглед.

За да изберете най-добрия вариант, не е достатъчно просто да добавите инструмент към арсенала си. Вашият избор трябва да отговаря на вашите уникални изисквания и съществуващи процеси. Ето някои от факторите, които сме взели предвид при подбора на най-добрите онлайн инструменти за сътрудничество:

Изисквания и примери за употреба: Помислете защо се нуждаете от конкретен инструмент или платформа. Как ще се използва той във вашата организация и каква цел ще изпълнява? Избраният от вас инструмент трябва да отговаря на вашите специфични изисквания и да добавя реална стойност към вашата организация. Например, да предположим, че търсите централизирана платформа за цялостно управление на вашата програма за съдържание – в този случай може да дадете приоритет на възможността да управлявате всичко от едно място и да съхранявате файловете си със съдържание на сигурно място.

Функции за екипи : След като сте определили нуждите си, изберете инструмент с всички подходящи функции. Онлайн инструментът за сътрудничество трябва да разполага с всички функции, които са от съществено значение за ефективното сътрудничество и работа в екип. Това може да включва управление и проследяване на задачи, канали за комуникация в реално време, възможности за споделяне на файлове, съвместно редактиране на документи, видеоконферентна връзка и др. Например, ако управлявате агенция, вероятно ще искате да имате и онлайн процеси за преглед и одобрение.

Лесни за използване: Говорейки от опит – нови процеси или инструменти могат да отнемат известно време на целия екип, за да свикне с тях и да се научи да ги използва. Затова, когато избирате софтуер за екипно сътрудничество, винаги избирайте нещо, което е лесно за използване. Именно затова сме избрали инструментите в този списък. Въпреки че всеки от тях има изключителни функции, всички са лесни за използване, внедряване и научаване.

Интеграции: Освен употреба и внедряване, Освен употреба и внедряване, платформата за съвместна комуникация , която изберете, трябва да работи безпроблемно с вашите съществуващи приложения и системи. Не харесвам превключването между контексти и затова предпочитам инструменти за дигитално сътрудничество, които ми позволяват да интегрирам любимите си приложения.

Бюджет: Уверете се, че избраният от вас инструмент се вписва в бюджета ви и ви позволява да персонализирате цените според вашите уникални нужди. Можете дори да сравните безплатната версия с платените опции, за да изберете най-добрия софтуер за онлайн сътрудничество. Не забравяйте да вземете предвид всички разходи, които влияят на цените, включително еднократни разходи, разходи за внедряване, повтарящи се разходи, допълнителни функции и други – нещо, което пропуснах да направя в началото на кариерата си.

Сигурност на данните: Най-добрите инструменти за сътрудничество са безполезни, ако компрометират вашите данни. Уверете се, че избраният от вас софтуер включва надеждни функции за сигурност, като двуфакторна автентификация, криптиране на данни, контрол на достъпа и други начини за защита на вашите данни.

Като имаме предвид тези фактори, ще разгледаме най-добрия софтуер за онлайн сътрудничество, за да може вашият екип да работи на пълни обороти.

Преди да говоря за всяка платформа, ето кратък преглед на всички инструменти, които сме подбрали, и как могат да бъдат използвани за подобряване на синергията в екипа:

Инструмент за сътрудничество Най-подходящи за Основни характеристики Цени ClickUp Всичко в едно за сътрудничество Споделяеми задачи и цели, документи и бели дъски за съвместна работа, чат в реално време, Наличен е безплатен план; Персонализирани планове за предприятия Google Docs Съвместно редактиране на документи Създаване и редактиране на документи в реално време, съхранение в облак Наличен е безплатен план; Персонализирани планове за предприятия Slack Комуникация в реално време Екипен чат, споделяне на файлове, видеоразговори Наличен е безплатен план; персонализирани цени за корпоративни планове Zoom Видеоконферентна връзка Видеоконференции с висока разделителна способност, споделяне на екран, уебинари От 0 до 26,99 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Asana Управление на проекти Управление на задачи, планиране на проекти, комуникация в екипа От 0 до 30,49 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Trello Визуално управление на проекти Kanban табла, списъци със задачи, основни автоматизации От 0 до 12,50 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Miro Онлайн бяла дъска Брейнсторминг, мисловни карти, визуално сътрудничество От 0 до 20 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове GitHub Контрол на версиите за разработчици Споделяне на код, контрол на версиите и управление на проекти за разработчици От 0 до 31 долара на месец Figma Съвместно проектиране Проектиране на прототипи, дизайн на потребителски интерфейс (UI), сътрудничество в областта на дизайна От 0 до 75 долара на месец Airtable Релационна база данни и сътрудничество Гъвкава база данни, персонализирани работни процеси, управление на проекти От 0 до 54 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове monday. com Работна операционна система Управление на проекти, комуникация в екипа, персонализирани работни процеси От 0 до 24 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Microsoft Teams Комуникация и сътрудничество Екипен чат, видеоконференции, споделяне на файлове От 4 до 22 долара на месец Canva Графичен дизайн и сътрудничество Лесни за използване инструменти за дизайн, шаблони, сътрудничество в реално време От 0 до 29,99 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Notion Все в едно работно пространство Вземане на бележки, уики, база от знания От 0 до 28 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове Dropbox Съхранение в облак и споделяне на файлове Сигурно съхранение в облак, споделяне на файлове, функции за сътрудничество От 0 до 30 долара на месец; персонализирани цени за корпоративни планове

Сега ще ви представя по-подробно основните функции и ограничения, както и уникалните предимства на всеки софтуер за сътрудничество:

1. ClickUp: Най-добрият инструмент за онлайн сътрудничество „всичко в едно“

Преди да започна работа в ClickUp, моите технологии за сътрудничество бяха смесица от инструменти за екипно сътрудничество. Използвах Slack за бързи актуализации, имейли за по-дълги разговори, организирани бележки в Google Docs, Microsoft Teams за видеоконференции и Miro за бели дъски. Разбира се, трябваше да се справям с много неща едновременно, но така мислех, че нещата трябва да се правят – така е в света.

И тогава се появи ClickUp – приложението, което буквално замести всички останали.

ClickUp е интуитивен онлайн център, който обединява екипите, за да могат лесно да генерират идеи, планират и изпълняват работата си. Знам това, защото нашият екип е дистанционен и хибриден. Така че, независимо дали членовете на екипа ми бяха в една и съща стая или разпръснати по различни континенти и часови зони, ние все пак нямахме проблеми с изпълнението на задачите!

Започнете с ClickUp Docs Сътрудничеството с целия ви екип ще протича гладко с ClickUp, с който можете да създавате документи, да възлагате задачи и да ги проследявате на една платформа.

Честно казано, преминаването от мозайка от софтуерни решения към унифицирана платформа беше като глътка свеж въздух. Единственият проблем беше да свикнем с кривата на обучение на ClickUp, защото той събира множество функции в един мощен софтуер за онлайн сътрудничество. Но въвеждането беше гладко и аз се ориентирах в него.

📮ClickUp Insight: Над 60% от времето на екипа се прекарва в търсене на контекст, информация и задачи за действие. Получете безплатен доклад Според проучване на ClickUp, екипите губят ценно време, преминавайки от един инструмент към друг. Достъп до Доклад на ClickUp за състоянието на комуникацията на работното място, за да видите какво наистина се случва (и как да го поправите).

След като се запознах с ClickUp, забелязах, че съм много по-продуктивен – координирам работата с колеги от два континента, управлявам големи и малки маркетингови проекти, събирам и анализирам информация от различни заинтересовани страни и ръководя екипа.

Екипът ми и аз използваме функциите за сътрудничество на ClickUp, като ClickUp Whiteboards за обсъждане на идеи за съдържание и кампании, ClickUp Docs за създаване на всичко от SOP и договори до вътрешни уикита, ClickUp Clips за заснемане на екрана и споделяне на видеоклипове – списъкът продължава (преминете към раздела с основните функции, ако искате кратко резюме). И, разбира се, управляваме всички задачи по всяка кампания и всеки проект с ClickUp Tasks.

Но ако трябва да избера любима функция, това би бил ClickUp Chat, защото премахва необходимостта от превключване на контекста (и когнитивно претоварване)! При всички други инструменти за онлайн сътрудничество, които съм използвал досега, дискусиите в реално време се провеждат на друг инструмент/платформа, изолирани и далеч от действителната задача, която трябва да бъде изпълнена.

Използвайте ClickUp Chat, за да общувате с колегите си в реално време, без да превключвате разделите.

ClickUp Chat решава този проблем, като позволява на екипа ми да свързва конкретни разговори с задачи и документи. Функциите за чат, като FollowUps и Connect Tasks, са спасителни за хора като мен, които често губят важни задачи сред чат низовете си.

Независимо дали става дума за настройка на напомняния за задачи или проверка на актуализации на напредъка, ClickUp се грижи за всички административни задачи за вас (и вашия екип), така че да можете да се съсредоточите върху по-ценната работа.

Това, което ми прави впечатление, е AI-базираният асистент ClickUp Brain. Тази мощна функция е проектирана специално, за да подобри сътрудничеството и да ви помогне да извлечете повече от работното си пространство. Аз го използвам всеки ден, за да пиша по-добре, но той може също да търси и анализира информация от вашите задачи, документи, комуникация (чат, коментари) и свързани приложения, за да идентифицира връзки и да отговори на вашите въпроси.

Това ревю в G2 отразява точно защо ClickUp е номер едно в моя списък:

Харесва ми фактът, че като мениджър, той ми дава обща представа за всички проекти, по които работи екипът ми; още по-хубаво е, че мога да видя конкретно подробностите за проекта, кой е собственикът, какъв е текущият статус/актуализация и кога е крайният срок. Екипите могат лесно да си сътрудничат, тъй като в секцията за коментари членовете могат да се маркират един друг.

Харесва ми фактът, че като мениджър, той ми дава обща представа за всички проекти, по които работи екипът ми; още по-хубаво е, че мога да видя конкретно подробностите за проекта, кой е собственикът, какъв е текущият статус/актуализация и кога е крайният срок. Екипите могат лесно да си сътрудничат, тъй като в секцията за коментари членовете могат да се маркират един друг.

Библиотеката с шаблони на ClickUp е една от най-използваните от мен функции – кой не би искал да разполага с готови и напълно персонализируеми рамки, за да има преднина при изготвянето на планове за действие? Аз със сигурност бих искал!

Макар че съм виновен за експериментирането с почти всеки шаблон на ClickUp (добре, може би не всеки, като се има предвид, че има почти хиляди от тях!), бих препоръчал следните за управление на екипното сътрудничество:

Изтеглете този шаблон Управлявайте лесно вътрешното сътрудничество и взаимоотношенията с клиентите, като използвате шаблона за сътрудничество за успех на клиента на Clickup.

за отлично преживяване на клиентите. ClickUp Client Success Collaboration Template : Искате да започнете да изграждате успешни взаимоотношения с клиентите? Тогава този шаблон е идеален за вас. Аз го използвах, за да създам гладки процеси за въвеждане на нови клиенти, да установя ясни линии за комуникация със заинтересованите страни и да централизирам задачите, резултатите и крайните срокове по проектите. Този шаблон създава визуална платформа за сътрудничество, където можете да проследявате напредъка, да гарантирате прозрачност и да улесните съгласуването между заинтересованите страни

Изтеглете този шаблон Обединете международни екипи с шаблона за времева линия на ClickUp за международни проекти за сътрудничество.

обединява международни екипи. Направете преглед на целия работен процес с ясна времева линия, разпределете задачи и определете крайни срокове, и сътрудничете с екипа си, като поддържате прозрачност и културна чувствителност. Шаблон за времева линия от ClickUp за международни проекти за сътрудничество : Премахнете географските граници и часовите зони с този невероятен шаблон, койтоНаправете преглед на целия работен процес с ясна времева линия, разпределете задачи и определете крайни срокове, и сътрудничете с екипа си, като поддържате прозрачност и културна чувствителност.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте вашите продажби и маркетингови цикли с интерактивни диаграми и сътрудничество без усилие с CRM шаблона на ClickUp.

силни взаимоотношения с клиентите. Ние ги използваме, за да организираме потенциалните клиенти, да проследяваме сделките през целия цикъл на продажбите и да работим в тясно сътрудничество с екипите по продажбите. Централизирането на данните, автоматизацията на повтарящи се задачи и анализите, базирани на данни, са допълнително предимство. ClickUp CRM Template : CRM шаблоните помогнаха на нашите маркетинг екипи да изградят и поддържат. Ние ги използваме, за да организираме потенциалните клиенти, да проследяваме сделките през целия цикъл на продажбите и да работим в тясно сътрудничество с екипите по продажбите. Централизирането на данните, автоматизацията на повтарящи се задачи и анализите, базирани на данни, са допълнително предимство.

Шаблонът CRM е само един от многото специфични за проекти шаблони в ClickUp. Независимо дали разработвате софтуер или планирате събитие, ClickUp има шаблон за всички ваши нужди, свързани със сътрудничеството!

Най-добрите функции на ClickUp

Съвет от професионалист: Ако използвате пакета инструменти за продуктивност на Google, като Sheets, Docs и др., можете да вградите вашите Docs и Sheets файлове в ClickUp Tasks за по-гладко сътрудничество 🙌

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Ограничени изгледи, достъпни в мобилното приложение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Преминахме към ClickUp преди около 9 месеца и в момента 7 членове на екипа го използват като основен инструмент за управление и планиране на задачите. Основни положителни страни за мен: 1. Създайте толкова работни пространства > папки > списъци, колкото желаете, и създайте изгледи, които обхващат всички нива. 2. Във всички изгледи (било то Kanban, списък, Workflow и др. ), възможност за „групиране по“ почти всеки атрибут (потребител, статус, дата, проект, персонализирано поле и др. ) 3. В рамките на една карта, възможност за създаване на възложени подзадачи и възможност за провеждане на дискусия по даден билет, без да се спамва Slack на всички 4. Страниците „Начало“ и „Известия“ улесняват следенето на промените и актуализациите, както и на предстоящите задачи. Като цяло, това е ключов инструмент за нас, особено с увеличаването на дистанционната работа, и сега се обсъжда въвеждането му за повече от нашите 135 служители.

Преминахме към ClickUp преди около 9 месеца и в момента 7 членове на екипа го използват като основен инструмент за управление и планиране на задачите.

Основни положителни страни за мен:

1. Създайте колкото искате работни пространства > папки > списъци и създайте изгледи, които обхващат всички нива.

2. Във всички изгледи (било то Kanban, списък, Workflow и др. ), възможност за „групиране по“ почти всеки атрибут (потребител, статус, дата, проект, персонализирано поле и др. )

3. В рамките на една карта, възможност за създаване на възложени подзадачи и възможност за провеждане на дискусия по даден билет, без да се спамва Slack на всички

4. Страниците „Начало“ и „Известия“ улесняват следенето на промените и актуализациите, както и на предстоящите задачи.

Като цяло, това е ключов инструмент за нас, особено с увеличаването на дистанционната работа, и сега се обсъжда въвеждането му за повече от нашите 135 служители.

2. Google Docs: Най-добрият безплатен инструмент за сътрудничество с услуги за съхранение в облак

Докато пишех това в Google Docs, осъзнах, че това е платформа, която не се нуждае от представяне. Това е софтуерът за сътрудничество по документи, към който се обръща всеки, който използва Google Workspace – а това са практически всички!

Красотата му се крие в простотата му. Той има изчистен интерфейс , който е изключително близък до познатия потребителски интерфейс на оригиналния процесор за документи MS Word, с тази разлика, че е изцяло базиран в облака. Цялото създаване, редактиране и организиране на документи се извършва директно в Google Drive, което допълнително разширява достъпността му. Така че не само аз или моят екип, а практически всички заинтересовани страни могат да участват в процеса. В същото време имам подробен контрол над това кой може да вижда файла, да го редактира или да коментира.

С интеграцията на ClickUp и Google Drive можете да създадете Google Doc директно от ClickUp, който автоматично ще бъде запазен в Google Drive и прикачен към вашата задача

Интегрирането на Google Docs с ClickUp промени изцяло нещата, тъй като моят екип вече може:

Прикачете файлове от Google Drive към задачите в ClickUp

Преглеждайте и търсете лични и екипни дискове, без да напускате платформата.

Създавайте Google файлове в ClickUp и ги запазвайте автоматично в Google Drive.

А Docs е само една част от обширния и разширяващ се набор от приложения на Google. Моите екипи съвместно преобразуваха документи в презентации и електронни таблици и обратно.

Съгласни сме, че Google Docs е доста удобен за писане и редактиране на проекти с други хора, но му липсват други функции за комуникация и координация, които екипите могат да използват.

чрез Google Docs

Най-добрите функции на Google Docs

Работете и редактирайте документи едновременно с други членове на екипа

Управлявайте всичките си файлове и документи в безопасно облачно хранилище с Google Drive, с разширени функции като контрол на версиите и контрол на достъпа, за да запазите данните си в безопасност.

Добавяйте коментари, правете предложения за редактиране и сътрудничество върху документи в реално време.

Интегрирайте с други приложения на Google Workspace като Sheets, Slides и други

Използвайте Google Gemini, AI асистента в Google Docs, за да пишете по-добре.

Ограничения на Google Docs

Ограничени опции за форматиране и трудност при персонализиране на външния вид в сравнение с други специализирани софтуери за обработка на текст.

Няма много други функции за съвместно управление на проекти освен редактирането на документи.

Сигурността на чувствителните документи може да бъде проблем, тъй като линковете могат лесно да бъдат споделени с външни трети страни.

Цени на Google Docs

Google Docs е част от Google Workspace, който е достъпен за:

Безплатни : До 15 GB пространство в Drive

Business Starter : 7,20 $/месец на потребител

Business Standard : 14,40 $/месец на потребител

Business Plus : 21,60 $/месец на потребител

Google Gemini е достъпен като добавка, като цената започва от 18 долара на месец за потребител, с 1-годишен ангажимент.

Оценки и рецензии за Google Docs

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (28 125)

Какво казват потребителите за Google Docs

Мисля, че поради факта, че е доста лесен за използване, подобен на Word, може да се изтегли в Word и е безплатен, той е моят най-добър избор за писане, особено защото съм винаги в движение и мога да отварям документи от телефона си <3

Мисля, че поради факта, че е доста лесен за използване, подобен на Word, може да се изтегли в Word и е безплатен, той е моят най-добър избор за писане, особено защото съм винаги в движение и мога да отварям документи от телефона си <3

3. Slack: Най-популярният инструмент за чат и сътрудничество

Попитайте всеки екип кои онлайн инструменти използва за сътрудничество и чат и Slack вероятно ще бъде в списъка. Тази популярна платформа за съобщения в реално време между екипи ви позволява да споделяте актуализации, да сътрудничите по проекти и да създадете свързано онлайн работно място чрез канали, директни съобщения, групови разговори и видеоразговори. Харесвам лекотата на употреба и удобния за потребителя интерфейс. Можете да го използвате както за екипни дискусии, така и за индивидуални чатове, а аз често го използвам, за да споделям идеи и да комуникирам с вътрешни екипи, както и с външни заинтересовани страни (използвайки специализирани групи, които можете да създадете с Slack Connect).

чрез Slack

ClickUp се интегрира с Slack , така че можете да създавате задачи директно от разговорите и да получавате известия в каналите си в Slack, като поддържате всичко организирано. Въпреки това, намирам функцията за търсене в Slack за доста основна, особено когато я сравнявам с универсалната търсене на ClickUp.

Най-добрите функции на Slack

Създайте и използвайте канали за чат на екипа, посветени на конкретни проекти или теми.

Възползвайте се от една платформа за управление на директни съобщения за частни разговори

Споделяйте файлове и създавайте персонализирани интеграции (чрез инструменти като Zapier) за подобрена функционалност.

Правете видео и гласови разговори с вашите Slack връзки

Опростете споделянето на информация и актуализирането на проекти чрез специални канали

Използвайте Slack AI, за да намирате бързо информация в Slack, да обобщавате разговори и да получавате резюме на пропуснатите съобщения.

Ограничения на Slack

Може да стане прекалено натоварващо с голям обем съобщения и канали

Ограничени функции за съвместно управление на проекти, извън комуникацията

Търсенето на по-стари съобщения може да бъде трудоемко при големи екипи.

AI е достъпна само с плана Enterprise като отделно допълнение.

Цени на Slack

Безплатни (неограничени съобщения с 90-дневен архив на съобщенията)

Pro : 7,25 $/месец (за малки екипи, които искат по-добра съвместна работа) Business+: 12,50 $/месец (за фирми, които искат да увеличат производителността и да поддържат връзка между екипите)

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване (за по-големи предприятия, които искат да постигнат повече и да подобрят производителността на всички нива)

Slack AI се предлага като отделно допълнение, но само за плановете Enterprise.

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 32 500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 200 отзива)

Какво казват потребителите за Slack

Смятам, че Slack е платформа, която постоянно се подобрява и добавя нови и полезни функции. Освен това е толкова лесна за използване, че можете да навигирате в приложението и неговите функции с лекота. Също така предлага множество начини за индивидуална или екипна комуникация (видео, аудио, съобщения и всичко това с един или повече членове на екипа).

Смятам, че Slack е платформа, която постоянно се подобрява и добавя нови и полезни функции. Освен това е толкова лесна за използване, че можете да навигирате в приложението и неговите функции с лекота. Също така предлага множество начини за индивидуална или екипна комуникация (видео, аудио, съобщения и всичко това с един или повече членове на екипа).

4. Zoom: Най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка

Zoom е „бебето“ на инструментите за онлайн сътрудничество, родено по време на пандемията. Въпреки че беше пуснат на пазара през 2011 г., много малко хора знаеха за него. През 2020 г. той вече е основен инструмент в почти всички организации.

Zoom е безспорно един от най-лесните за използване инструменти за видеоконферентна връзка. Той определено улесни значително дистанционната работа. С Zoom можете да провеждате видеоразговори и онлайн демонстрации, да организирате уебинари и да сътрудничите с екипите си виртуално.

Но неговата простота не означава, че му липсват разширени функции. Zoom ви предоставя почти всичко, от което бихте имали нужда в инструмент за видеоконферентна връзка, като селективно споделяне на екрана, контрол на достъпа до срещите, защита с парола при присъединяване (всички си спомняме Zoombombing, нали?), онлайн бели дъски и др. Това го прави идеалния софтуер за екипно сътрудничество за мозъчна атака, сътрудничество и продуктивни дискусии в отдалечена среда.

чрез Zoom

Голямо предимство за мен е, че Zoom се интегрира и с ClickUp, което прави дистанционните срещи изключително лесни.

Най-добрите функции на Zoom

Насладете се на висококачествени видеоконференции с споделяне на екран

Организирайте срещи, уебинари, онлайн събития и дори създавайте стаи за по-малки дискусии в рамките на по-големи срещи.

Записвайте срещи, добавяйте бележки и анкети, провеждайте сесии за мозъчна атака и работете върху документи с споделяне на екрана.

Използвайте интегрирания Zoom AI Companion, за да генерирате съобщения и да обобщавате срещи.

Ограничения на Zoom

Безплатният план е доста ограничен, тъй като можете да организирате или да участвате в срещи с продължителност не повече от 40 минути .

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване на инструмента се нуждаят от спешно подобрение, като важни функции са скрити от погледа.

Цени на Zoom

Basic: 0 долара (идеален за творци и самостоятелни предприемачи, които не се притесняват от срещи с продължителност до 40 минути)

Pro: 14,99 $ на месец за всеки хост (за по-малки екипи от 1 до 9 потребители)

Бизнес: 21,99 долара на месец (за средни предприятия с екипи до 100 души)

Business Plus: 26,99 $ на месец (предприятия и по-големи организации с по-големи изисквания за сътрудничество)

Enterprise : Персонализирано ценообразуване (за по-големи организации с над 100 служители, които имат специфични изисквания за своите срещи, сътрудничество, уебинари и др.)

AI Companion е достъпен без допълнителни разходи с всички платени акаунти в Zoom.

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 55 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (13 800+)

Какво казват потребителите за Zoom

Най-страхотният аспект на Zoom е, че позволява директна комуникация от всяка точка, като ежедневните дискусии изглеждат толкова нормални, сякаш сме в една и съща стая, тъй като прилича на виртуално място за срещи, където разстоянието изчезва. Удобството и изпълнението са подходящи за ежедневната ми употреба. Не е трудно да се интегрира и има много предимства, които правят срещите приятни. Аз го използвам постоянно. Освен това, клиентското обслужване е изключително добро.

Най-страхотният аспект на Zoom е, че позволява директна комуникация от всяка точка, като ежедневните дискусии изглеждат толкова нормални, сякаш сме в една и съща стая, тъй като прилича на виртуално място за срещи, където разстоянието изчезва.

Удобството и изпълнението са подходящи за ежедневната ми употреба. Не е трудно да се интегрира и има много предимства, които правят срещите приятни.

Аз го използвам постоянно. Освен това, клиентското обслужване е изключително добро.

5. Asana: Най-добрият инструмент за управление на задачи и онлайн сътрудничество

чрез форума на Asana

Asana е инструмент за управление на задачи и проекти, който помага на екипите да работят ефективно, да си сътрудничат по ежедневните задачи и да обединят цялата си работа на едно място. Той не само ви помага да разпределяте задачи на членовете на екипа, но и улеснява уведомяването им за важни проекти и проследяването на постигнатите резултати за всеки член на екипа.

Това, което ми хареса в Asana, е неговият опростен интерфейс и фокусът върху това да бъде най-добрият инструмент за сътрудничество при управлението на множество проекти. Той ви помага да започнете бързо с лесен за използване конструктор на работни процеси и предлага и редица шаблони, които ускоряват работата ви.

Много потребители са съгласни, че Asana е чудесен избор за тези, които се нуждаят от специфични възможности за управление на корпоративни проекти. Един потребител на Reddit споделя:

Asana помага за организирането на задачите, но в началото може да ви се стори малко сложен; опитайте различни начини за показване на задачите.

Asana помага за организирането на задачите, но в началото може да ви се стори малко сложен; опитайте различни начини за показване на задачите.

Най-добрите функции на Asana

Опростете създаването на задачи, разпределянето им и крайните срокове за ясна организация на проектите .

Преглеждайте проектите в различни изгледи като Kanban, списъци, времеви линии, календари и диаграми на Гант.

Автоматизирайте отнемащите време задачи като известия, напомняния и процеси на одобрение.

Настройте лесно автоматизацията на работния процес , като използвате формуляри, правила, пакети и шаблони.

Опростете комуникацията в екипа с функции като коментари, прикачени файлове и @споменавания.

Автоматизирайте актуализациите на статуса и получавайте бързи отговори на въпроси относно работата си в Asana с помощта на AI асистента Asana Intelligence .

Свържете Asana с над 200 приложения (включително ClickUp), за да ви помогнат в екипната работа, съхранението на файлове, управлението на проекти и др.

Ограничения на Asana

Няма поддръжка за няколко изпълнители и присвоени коментари

Ограничени възможности за персонализиране , изгледи на проекти, размер на екипа и проекти за безплатния план

Засипва ви с съобщения за всички проекти. Не можете да изберете кои уведомления искате да получавате.

Asana Intelligence има много ограничени възможности засега и е достъпна само с платени планове.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9910+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 500 отзива)

Какво казват потребителите за Asana

Asana има добър, изчистен интерфейс и може да се справи с множество проекти и безброй категории и подкатегории. Работата с екипи е лесна, тъй като те могат да бъдат добавяни, да им се възлагат задачи и да бъдат лесно наблюдавани. Персонализирането превръща вашите работни области в логични системи за вашия бизнес. Използвах Asana в множество бизнеси, не само в проекти, и тя отговаряше на изискванията ми всеки път.

Asana има добър, изчистен интерфейс и може да се справи с множество проекти и безброй категории и подкатегории. Работата с екипи е лесна, тъй като те могат да бъдат добавяни, да им се възлагат задачи и да бъдат лесно наблюдавани. Персонализирането превръща вашите работни области в логични системи за вашия бизнес. Използвах Asana в множество бизнеси, не само в проекти, и тя отговаряше на изискванията ми всеки път.

6. Trello: Най-добрият инструмент за управление на проекти и сътрудничество

Използвал съм Trello, докато работех по по-малки проекти за клиенти с ограничен бюджет. Харесва ми как изгледът на картите улеснява визуализацията на задачите. Опростеният дизайн на Trello за преглед на статуса на задачите и актуализациите ангажира дори тези заинтересовани страни, които може да не са технически подготвени. Това улеснява безпроблемното сътрудничество. Да не говорим, че е доста удовлетворяващо да преместиш плочка от купчината „Завършени“ в купчината „Завършени“.

Няма повече актуализации на статуса и вериги от имейли. Това е чудесен инструмент за гъвкави екипи, които ценят ясната комуникация и визуалното проследяване на напредъка. Това обаче е всичко, което предлага Trello. Ако работите по сложни проекти и имате високи изисквания, тогава Trello не е за вас.

чрез Atlassian Trello

Най-добрите функции на Trello

Използвайте Kanban табла с функция „плъзгане и пускане” за визуално управление на задачите .

Сътрудничество с екипи по проекти, като използвате списъци и карти, за да разпределяте задачи в рамките на проектите.

Комуникирайте с колегите си по задачите с коментари, прикачени файлове и споменавания.

Управлявайте задачите си в прост и интуитивен интерфейс и държите всички информирани за напредъка на проекта.

Създавайте и обобщавайте текст с интегрираната Atlassian Intelligence

Ограничения на Trello

Комуникацията чрез табла и карти става неустойчива в момента, в който проектът се разрасне.

Atlassian Intelligence има ограничени възможности и е достъпен само с плановете Premium и Enterprise.

Липсват функции за дискусия или чат , които позволяват на екипите да обсъждат задачи или конкретни проекти в рамките на приложението.

Трудно е да се разграничат личните елементи, като например лични бележки, от споделените табла на екипа, което може да доведе до объркване при сътрудничеството.

Цени на Trello

Безплатни: $0 (идеални за свободни професионалисти и лица, които искат да организират проект)

Стандартен: 6 $/месец на потребител (за малки екипи или за тези, които желаят да разширят сътрудничеството)

Премиум: 12,50 $/месец на потребител (за екипи, които се нуждаят от проследяване и визуализиране на множество проекти по различни начини, включително табла, графики, календари и др. )

Enterprise: Персонализирани цени (за организации, които се нуждаят от по-голяма сигурност и контрол при свързването на работата между екипите)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 520+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 500 рецензии)

Какво казват потребителите за Trello

Намирам Trello за полезен, защото ми дава възможност да видя цялостната картина на проектите, задачите и т.н., по които работя. Мисля, че силата на Trello е, че е много прост (табла, списъци, карти) и лесен за използване, така че може да се приложи за почти всичко, където имате нужда да организирате информация. Не е 100% перфектен, но често е „достатъчно добър“ и много по-малко сложен и скъп от инструменти, фокусирани върху по-тесни области на приложение.

Намирам Trello за полезен, защото ми дава възможност да видя цялостната картина на проектите, задачите и т.н., по които работя. Мисля, че силата на Trello е, че е много прост (табла, списъци, карти) и лесен за използване, така че може да се приложи за почти всичко, където е необходимо да организирате информация. Не е 100% перфектен, но често е „достатъчно добър“ и много по-малко сложен и скъп от инструменти, фокусирани върху по-тесни области на решения.

7. Miro: Най-добрият инструмент за онлайн бяла дъска

чрез Miro

Като визуален тип човек, аз съм за онлайн инструменти за сътрудничество, които превръщат концепциите в диаграми, свободни рисунки и мисловни карти. Наричам ги „великият изравнител“, защото не е нужно да се занимавате с терминология или жаргон, за да изразите мислите си. А Miro е чудесен вариант за визуализация на проекти.

Белият борд на Miro разполага с виртуални лепящи се бележки, рамки, интерактивни обекти и богати медийни ресурси, за да поддържа творческия поток на вашия екип по време на сесиите за брайнсторминг. Моят екип го е използвал за семинари, дизайн спринтове и сесии за визуално решаване на проблеми и всеки път се е справял доста добре.

Нашият опит не е изолиран; много малки екипи и индивидуални потребители също го харесват; както споменава един потребител в G2,

Лесно е да създадете шаблони, които учениците да използват. Лесно е за учениците, които никога не са го използвали, да се научат.

Лесно е да създадете шаблони, които учениците да използват. Лесно е за учениците, които никога не са го използвали, да се научат.

Най-добрите функции на Miro

Провеждайте мозъчни бури с вашите екипи, използвайки онлайн бяла дъска в реално време и мисловни карти.

Бъдете креативни с лепящи се бележки, маркери за бяла дъска и фигури

Подобрете комуникацията с централизирана платформа за събиране, организиране и преразглеждане на идеи.

Създавайте прости текстове, мисловни карти и идеи с помощта на AI асистента Miro Assist .

Събирайте мнения и идеи от екипа, като използвате функции за гласуване и обратна връзка.

Ограничения на Miro

Ограничени функции за сътрудничество , тъй като инструментът е насочен предимно към мозъчна атака и работа с бяла дъска.

Крива на обучение за някои потребители, които може да не са запознати с онлайн инструментите за работа с бяла дъска.

Безплатният план има ограничения по отношение на размера на дъската, сътрудниците и функциите.

Miro Assist понастоящем е достъпен в бета версия за всички планове, но вероятно по-късно ще стане платена функция.

Цени на Miro

Безплатни : 0 $ (за студенти, физически лица и малки групи с основни нужди от сътрудничество)

Starter : 10 долара на месец на потребител (за тези, които искат неограничени и частни табла, заедно с основни функции)

Бизнес : 20 $/месец на потребител (разширени функции и сигурност, идеален за малки организации)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване (идеално за по-големи екипи, които искат да сътрудничат в цялата организация, с поддръжка, сигурност и контрол)

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1520+ отзива)

Какво казват потребителите за Miro

Miro ни позволява бързо да генерираме идеи, да сътрудничим по нови процеси и да продължим с планирането! Обичам гъвкавостта и визуалния характер на безкрайното платно. Страхотно е, когато не знаете откъде да започнете един проект. Таблото Miro замени множество различни файлове и организира екипа ни на едно централно място. Спасител!

Miro ни позволява бързо да генерираме идеи, да сътрудничим по нови процеси и да продължим с планирането! Обичам гъвкавостта и визуалния характер на безкрайното платно. Страхотно е, когато не знаете откъде да започнете един проект. Таблото Miro замени множество различни файлове и организира екипа ни на едно централно място. Спасител!

8. GitHub: Най-добрата платформа за споделяне на код и сътрудничество

Попитайте всеки разработчик за предпочитаните от него инструменти за онлайн сътрудничество и GitHub със сигурност ще бъде на първо място. За разлика от други инструменти за екипно сътрудничество, които помагат на вътрешните екипи да комуникират ефективно, GitHub свързва цяла общност – главно софтуерни инженери и разработчици.

чрез GitHub

Това е платформа за споделяне на код и изграждане на общност с функции за сътрудничество, където софтуерните разработчици могат да управляват контрола на версиите на своя код. Това включва съвместно управление на кода, проследяване на промените и осигуряване на гладко развитие на проекта чрез функции за споделяне и разклоняване на кода.

Потребителите обичат да си сътрудничат с други програмисти и кодери, както споменава този потребител на Reddit.

Трябва да научите основите на git. Всяка работа, свързана с програмиране, изисква да използвате някакъв вид контрол на източника, а ако това не е така, това е сериозен сигнал за тревога. GitHub обаче е просто най-популярният сайт за хостинг на вашите git репозиториуми.

Трябва да научите основите на git. Всяка работа, свързана с програмиране, изисква да използвате някакъв вид контрол на източника, а ако това не е така, това е сериозен сигнал за тревога. GitHub обаче е просто най-популярният сайт за хостинг на вашите git репозитори.

Най-добрите функции на GitHub

Управлявайте работните процеси по разработване на код чрез контрол на версиите и споделяне на код .

Осигурете гладко сътрудничество между разпръснати географски разработчици

Подобрете качеството на кода чрез функции за pull заявки и преглед на кода

Получете централизирана платформа за управление на код, проблеми и комуникация по проекти

Пишете код по-бързо и сътрудничеството ви ще бъде по-добро с AI инструмента GitHub Copilot.

Ограничения на GitHub

Те са насочени предимно към разработчици и програмисти и не са подходящ вариант за екипи без технически познания.

Основната му роля е управление на код, а не сътрудничество или комуникация.

Има стръмна крива на обучение, особено за потребители, които не са запознати с концепциите за контрол на версиите на Git.

Цени на GitHub

Безплатни: 0 долара

Team: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

GitHub Copilot се предлага като добавка на цена от 10 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии в GitHub

G2: 4,7/5 (2090+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (5990+ отзива)

Какво казват потребителите за GitHub

GitHub е полезен за бързо получаване на отзиви от вашите колеги и сътрудничество с тях. Това е чудесен начин да планирате проекти и да проследявате проблемите в тях. Той е и най-добрият начин да организирате вашите git хранилища в интернет, независимо дали искате да ги запазите публични или частни.

GitHub е полезен за бързо получаване на отзиви от вашите колеги и сътрудничество с тях. Това е чудесен начин да планирате проекти и да проследявате проблеми в проектите си. Това е и най-добрият начин да организирате вашите git хранилища в интернет, независимо дали искате да ги запазите публични или частни.

9. Figma: Най-добрият инструмент за дизайн и екипно сътрудничество

Работата в маркетинга ме излага на контакт с уникални творчески личности, които са силно независими и предпочитат да работят самостоятелно. Работата с други хора може да не е естествена за някои, но когато са част от екип, трябва да направите всичко възможно, за да им помогнете да си сътрудничат. С Figma сътрудничеството става лесно за творческите екипи.

Figma е софтуер за съвместна работа по дизайн с функции за редактиране и прототипиране в реално време, които помагат на екипите да си сътрудничат по дизайнерски проекти. Намирам тази функция на Figma за най-вълнуваща, тъй като екипите могат да работят едновременно по макети и прототипи, което помага за ускоряване на дизайнерските итерации.

Той се използва широко и заради бялата дъска, която позволява на потребителите да създават векторни графики и прототипи, които надхвърлят обикновените изображения.

чрез Figma

Най-добрите функции на Figma

Възползвайте се от платформа за съвместно проектиране в реално време, за да създавате и редактирате потребителски интерфейси (UI), уеб страници и други прототипи заедно с екипа си.

Проектирайте за множество проекти, използвайки висококачествени макети и дизайнерски ресурси.

Сътрудничество по проекти с други дизайнери и заинтересовани страни, използвайки централизирана система за управление на проекти

Подобрете комуникацията и обратната връзка с помощта на коментари, функции за презентации и опции за редактиране в реално време.

Ограничения на Figma

Безплатният план има ограничен брой проекти, прототипи и сътрудници.

Те са насочени предимно към UI/UX дизайна и може да не са подходящи за други екипи.

Все още няма AI асистент или функция

Цени на Figma

Безплатни: 0 долара

Професионална версия: 15 USD/месец на потребител

Организация: 45 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 75 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (1090+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (720+ отзива)

Какво казват потребителите за Figma

Аз съм вътрешен дизайнер и го използвам всеки ден като основен софтуер за дизайн. Както споменаха и други, не бих го използвал за създаване на икони или други детайлни илюстрации, но разчитам на него за създаване на банер реклами, публикации в социалните медии, имейли и всички други продукти, които са предназначени само за дигитално използване.

Аз съм вътрешен дизайнер и го използвам всеки ден като основен софтуер за дизайн. Както споменаха и други, не бих го използвал за създаване на икони или други детайлни илюстрации, но разчитам на него за създаване на банер реклами, публикации в социалните медии, имейли и всички други продукти, които са предназначени само за дигитално използване.

10. Airtable: Най-добрият инструмент за управление на бази данни и сътрудничество

Airtable е решение за управление на документи и бази данни с една разлика. То използва градивни елементи, за да даде възможност на екипите да създават свои електронни таблици или бази данни според желанието си. Лично аз го намерих за много полезно, тъй като подкрепя моята стратегическа визия. От управлението на планирането на проекти до календарите в социалните медии и дори финансите, ние го използваме за почти всичко.

Най-доброто в Airtable е, че може да се използва за дефиниране на взаимоотношения с други блокове, сътрудничество по проекти и доклади и дори за създаване на изгледи, специално пригодени за конкретна работа. Прилича на Google Sheet или Excel работна книга, но има отлични допълнителни функции, които го правят идеален за няколко случая на употреба.

Наскоро те представиха и нова AI функция, наречена Airtable AI, която ви помага да генерирате текст и формули, да обобщавате коментари и др.

чрез Airtable

Най-добрите функции на Airtable

Използвайте гъвкавата структура на релационната база данни за организиране и управление на различни типове данни (текст, числа, прикачени файлове и др.).

Визуализирайте данните в персонализирани изгледи като Kanban табла, календари и формуляри.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с помощта на мощни функции за автоматизация

Създавайте текст, генерирайте формули, изграждайте автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект , и обобщавайте коментари с Airtable AI.

Подобрете сътрудничеството чрез споделяне на мнения, коментари и възлагане на задачи по записите.

Ограничения на Airtable

Стръмна крива на обучение , тъй като трябва да разберете как функционират блоковете и взаимоотношенията

Изисква планиране и предварителна настройка, за да се проектира идеалната структура на базата данни.

Безплатният план има ограничения по отношение на размера на базата данни, броя на сътрудниците и функциите.

Цени на Airtable

Безплатни: 0 $

Team: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Airtable AI е достъпна с всички платени планове, като цената започва от 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 6/5 (2240+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1980 отзива)

Какво казват потребителите за Airtable

Airtable предлага най-много персонализирани опции за използване като база данни, като алтернатива на Google Sheets или подобни продукти. Той е много лесен за използване. Има доста солиден безплатен план.

Airtable предлага най-много персонализирани опции за използване като база данни, като алтернатива на Google Sheets или подобни продукти. Той е много лесен за използване. Има доста солиден безплатен план.

11. Monday. com: Най-добрата операционна система за работа

Monday.com е популярен софтуер за управление на проекти, който насърчава прозрачността и сътрудничеството. Той ви помага да управлявате и преглеждате всички задачи на вашия екип. Екипите могат да използват този инструмент, за да сътрудничат, да създават работни процеси, да проследяват напредъка на проектите и да анализират информацията, свързана с проектите.

Платформата ви дава възможност да превключвате между различни изгледи, като диаграми на Гант, табла Канбан и календарен изглед.

Единственото ми оплакване е, че интеграцията с други софтуерни инструменти е предизвикателство, а това може да бъде решаващ фактор за мен. Освен това смятам, че записването на екрана е основна функция за сътрудничество, а Monday не предлага такава.

Най-добрите функции на monday.com

Управлявайте ефективно проекти, екипи и работни процеси

Разпределяйте задачи и проследявайте целите за себе си и вашия екип

Преглеждайте задачите си в Kanban табла, календари и 10+ изгледа за организиране на проекти

Създавайте и споделяйте персонализирани табла с над 30 джаджи

Използвайте изкуствен интелект и автоматизация , за да опростите повтарящите се задачи и да подобрите ефективността.

Сътрудничество с екипа ви чрез функции като коментари, споменавания и споделяне на файлове

Ограничения на monday.com

Разширените опции за персонализиране може да изискват време и усилия за настройка.

Безплатният план ви ограничава до само две места и не позволява гости или зрители.

Може да се почувствате претоварени за прости нужди от управление на проекти

В момента AI помощта може да прави само много ограничени неща.

Цени на monday.com

Безплатни: $0

Основен: 36 $/месец на потребител

Стандартен: 42 $/месец на потребител

Pro: 72 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за monday.com

G2: 4,7/5 (10 672 отзива)

Capterra: 4,6/5 (4723 отзива)

Какво казват потребителите за monday.com

Намирам, че Monday ми улеснява организирането на работата, маркирането на други членове на екипа, когато е необходимо, и извършването на ревизии и актуализации при промяна на крайните срокове. Не само че е много удовлетворяващо да маркираш задачата като „Изпълнена“ в края, но това е и чудесен източник на информация за напредъка на проекта.

Намирам, че Monday ми улеснява организирането на работата, маркирането на други членове на екипа, когато е необходимо, и извършването на ревизии и актуализации при промяна на крайните срокове. Не само че е много удовлетворяващо да маркираш задачата като „Изпълнена“ в края, но това е и чудесен източник на информация за напредъка на проекта.

12. Microsoft Teams: Най-добрият инструмент за видеоконферентна връзка

Преди бумът на Zoom, много от нас използваха Microsoft Teams като основен инструмент за видеоконферентна връзка. Аз все още го харесвам, защото има няколко функции, които помагат на вътрешните екипи да си сътрудничат, да се синхронизират и дори да си поставят напомняния един на друг.

За компании, които използват пакета Microsoft Office, Microsoft Teams е предпочитаното приложение за видеоразговори, чатове и други нужди, свързани със сътрудничеството в екип. То има лесен за използване интерфейс, може лесно да работи с други приложения на Microsoft и ви позволява да поддържате всичките си дискусии на една платформа.

чрез Microsoft Apps

ClickUp се интегрира с Microsoft Teams, което ви позволява да създавате задачи в ClickUp директно от разговорите в Teams, да получавате известия в каналите на Teams и да поддържате централизиран център за комуникация по проектите и управление на задачите.

Microsoft Teams предлага и мобилно приложение, за да не пропускате нито едно уведомление. Приложението разполага с основни функции за сътрудничество, включително споделяне на екран и аудио и видео разговори.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Използвайте специализирани канали за дискусии по конкретни проекти, споделяне на файлове и сътрудничество в реално време.

Провеждайте онлайн срещи, презентации или виртуални събрания с възможности за споделяне на екрана.

Интегрирайте се с OneDrive и SharePoint, за да работите с екипа си върху документи, електронни таблици и презентации.

Разпределяйте задачи, проследявайте напредъка и сътрудничество по проекти директно в Teams

Осъществявайте и приемайте гласови повиквания и изпращайте директни съобщения, без да се налага да използвате отделни телефонни системи.

Обобщавайте срещите и резюмирайте обсъдените действия с интегрирания Copilot AI.

Ограничения на Microsoft Teams

Безплатният план има ограничения по отношение на съхранението, функциите и продължителността на срещите.

Може да се почувствате претоварени от големия брой канали и интеграции.

Може да не са идеални, ако не използвате останалите решения на Microsoft Office.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Premium : 22 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Copilot AI помощта е достъпна като платено допълнение за плановете Business и Enterprise.

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 14 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (9440+ отзива)

Какво казват потребителите за Microsoft Teams

Предимството на Microsoft Teams е, че предлага всичко, от което се нуждаете, с многобройните функции, които съдържа. Той е толкова лесен за използване, че потребителите могат да създават неща като срещи и групи, да изпращат съобщения и т.н. Потребителите могат лесно да го прилагат с помощта на мобилно приложение и приложение за настолен компютър.

Предимството на Microsoft Teams е, че предлага всичко, от което се нуждаете, с многобройните функции, които съдържа. Той е толкова лесен за използване, че потребителите могат да създават неща като срещи и групи, да изпращат съобщения и т.н. Потребителите могат лесно да го използват с помощта на мобилно приложение и приложение за настолен компютър.

13. Canva: Най-добрият инструмент за сътрудничество в областта на дизайна

Canva е фантастичен инструмент за сътрудничество в областта на дизайна. Моите екипи го използват, за да създават впечатляващи визуализации, без да се нуждаят от обширни познания в областта на дизайна. Интуитивният му интерфейс и богатата библиотека от шаблони го правят популярен избор за създаване на всичко – от графики за социални медии до презентации и маркетингови материали.

Дори ако сте като мен (т.е. не сте дизайнер и не сте запознати с дизайнерските концепции), можете да използвате Canva, за да създадете професионално изглеждащи творчески проекти. Повярвайте ми, аз съм го използвал, за да създавам маркетингови материали (и понякога електронни покани за събития) в краен случай, и някои от моите творения са предизвикали завист у графичния екип!

Освен това, обожавам да експериментирам и да си играя с новата им AI функция, Magic Studio! Най-много ми харесва функцията за преобразуване на текст във видео. За работата си опитах да използвам функцията Magic Write, която работи по подобен начин като AI Writer на ClickUp Brain. Тя обаче не действа като виртуален асистент или мениджър на знания като ClickUp Brain.

чрез Canva

Най-добрите функции на Canva

Проектирайте всичко, което пожелаете, с помощта на интерфейса за дизайн с функция „плъзгане и пускане” и лесни за употреба функции.

Сътрудничество с други членове на екипа по проекти за съвместно редактиране или одобрение

Поддържайте комплект за маркетинг на марката, за да се уверите, че всички дизайни са последователни във всички проекти.

Създавайте и планирайте публикации в социалните медии с помощта на Content Planner

Използвайте готови шаблони и дизайнерски ресурси, за да спестите време и ресурси.

Опростете работните процеси по проектиране и комуникацията в една единствена платформа

Интегрирайте инструмента с множество CRM и инструменти за управление на проекти

Ограничения на Canva

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна в сравнение с професионалния софтуер за дизайн

Безплатният план има ограничения, като например невъзможността да използвате AI функции като Magic Write, Magic Studio, Background Removal или други функции. Той също така има ограничение за съхранение от 5 GB, а премиум стоковите изображения или шаблони са достъпни само с опцията Pro.

Фокусирани предимно върху създаването на статични визуализации, с ограничени възможности за сътрудничество и мозъчна атака.

Цени на Canva

Canva Free: 0 долара

Canva Pro: 14,99 $/месец за един потребител

Canva for Teams: 29,99 $/месец за първите пет потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4. 7/5 (4620+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 780 отзива)

Какво казват потребителите за Canva

Аз управлявам социалните медии за няколко различни компании и много ми харесва. Знам как да използвам Illustrator и Design, но често просто избирам да използвам Canvas, защото е лесен. Можете да публикувате директно от Canva (на телефона си) в Instagram, което е страхотно.

Аз управлявам социалните медии за няколко различни компании и много ми харесва. Знам как да използвам Illustrator и Design, но често просто избирам да използвам Canvas, защото е лесно. Можете да публикувате директно от Canva (на телефона си) в Instagram, което е страхотно.

14. Notion: Най-доброто персонализирано и сътрудническо работно пространство

Открих Notion благодарение на многото онлайн създатели, които го използват и дори продават готови за употреба шаблони на Notion за конкретни случаи. Така че, независимо дали става въпрос за планиране на проекти, визуализация или други изисквания, това може да бъде вашето предпочитано приложение.

Включихме Notion в списъка си, защото той предлага мощно универсално работно пространство, което може да се адаптира към специфичните нужди на вашия екип за сътрудничество. Независимо дали управлявате проекти, обсъждате идеи или изграждате база от знания, Notion ви позволява да създадете централизирано хъб за вашия екип. Освен това, сега има Notion AI, който може да отговаря на вашите работни въпроси, да пише за вас и да попълва автоматично данни в таблици.

Трябва да спомена обаче, че в началото ми беше доста трудно да създавам персонализирани шаблони и проекти, тъй като инструментът не беше най-лесният за използване.

чрез Notion

Най-добрите функции на Notion

Използвайте блокове, за да управлявате текст, списъци със задачи, таблици, бази данни и Kanban табла – и дори да ги комбинирате, за да създадете персонализирани работни пространства .

Организирайте информацията с различни оформления на страниците – колони, карти, календари и др.

Редактирайте, добавяйте коментари и @ споменавания, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Започнете проектите си с богата библиотека от готови шаблони за срещи, планове за проекти, уикита и др.

Запазете фрагменти от уеб директно в работното си пространство в Notion, за да можете лесно да ги преглеждате и организирате.

Интегрирайте ги с различни инструменти като Slack, Google Drive и Calendar, за да оптимизирате работните процеси.

Спестете време с Notion AI, като бързо пишете текстове за съобщения и др. и създавате таблици с данни.

Ограничения на Notion

Може да се усеща като прекалено обременяващо и отнемащо време , особено когато се създават проекти от нулата.

Налични са множество официални и създадени от потребители шаблони за различни случаи на употреба, но намирането на идеалния може да бъде трудно. Някои шаблони са платени и ще трябва да платите допълнително, дори ако имате премиум план.

Безплатният план позволява до 10 гости и 7-дневна история на страниците.

Мобилното приложение е малко тромаво за използване.

Цени на Notion

Безплатен план

Плюс: 10 долара на месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с отдела по продажбите за цени

Notion AI: Добавете го към работното си пространство за 10 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (5260+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2160+ отзива)

Какво казват потребителите за Notion

Аз определено бих препоръчал Notion. Въпреки това, не бих препоръчал да го използвате, за да реорганизирате целия си живот веднага. Преди няколко години бях прекалено ентусиазиран, когато създавах работното си пространство, и в крайна сметка не използвах половината от нещата, които бях настроил, но все пак успях да ги използвам за няколко ключови случая.

Аз определено бих препоръчал Notion. Въпреки това, не бих препоръчал да го използвате, за да реорганизирате целия си живот веднага.

Преди няколко години бях прекалено ентусиазиран, когато създавах работното си пространство, и в крайна сметка не използвах половината от нещата, които бях настроил, но все пак успях да ги използвам за няколко ключови случая.

15. Dropbox: Най-добър за сигурно съхранение в облак и споделяне на файлове

Платформата за споделяне и съхранение на файлове OG! Все още се връщам към Dropbox заради неговата простота.

Dropbox е пионер в облачното съхранение и предлага надеждна и сигурна платформа за съхранение, достъп и споделяне на вашите файлове отвсякъде. Макар да не е строго инструмент за сътрудничество, Dropbox се интегрира безпроблемно с различни платформи за сътрудничество, така че вашите екипи да могат да работят ефективно с споделени документи и файлове.

чрез Dropbox

Хареса ми, че Dropbox се интегрира с ClickUp, което ми позволява да прикачвам файлове от Dropbox директно към задачите в ClickUp, да сътруднича по документи в Dropbox и да поддържам централизиран хъб за съхранение на файлове и управление на проекти.

Най-добрите функции на Dropbox

Насладете се на сигурно съхранение в облака с надеждно криптиране на данни и контрол на достъпа.

Управлявайте файловете си в удобен за ползване интерфейс

Достъп до вашите файлове от всеки компютър, телефон или таблет с приложението Dropbox

Проследявайте промените и идентифицирайте кой е направил редакции във вашите файлове.

Споделяйте файлове и папки с членове на екипа или външни сътрудници

Интегрирайте с различни инструменти за продуктивност и сътрудничество като Slack, Zoom и Microsoft Office.

Ограничения на Dropbox

Безплатният план предлага ограничено пространство за съхранение (само до 2 GB).

Ограничение за размера на качваните файлове за потребители на безплатния план

Фокусирани са предимно върху съхранението и споделянето на файлове, а не върху мощни функции за сътрудничество като редактиране или коментиране в рамките на платформата.

Цени на Dropbox

Basic : Безплатен (до 2 GB)

Плюс : 11,99 $/месец

Essentials : 19,99 $/месец

Бизнес : 19 $/месец на потребител

Business Plus : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (26 840+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 560 отзива)

Какво казват потребителите за Dropbox

Много ми харесва! Мога да запазя видеоклиповете и снимките си тук и след това да ги изтрия от телефона си, запазени в приложението за снимки, така че да имам повече място на телефона си за актуализиране на приложения, инсталиране на приложения и други подобни! Има ограничение от 2 GB... което е добре. Досега не съм имал никакви проблеми, за щастие. Мога да се върна и да разгледам качилите си видеоклипове по всяко време и навсякъде.

Много ми харесва! Мога да запазя видеоклиповете и снимките си тук и след това да ги изтрия от телефона си, запазени в приложението за снимки, така че да имам повече място за съхранение на телефона си, за да актуализирам приложения и да инсталирам нови и т.н.! Има ограничение от 2 GB... което е добре. Досега не съм имал никакви проблеми, за щастие. Мога да се върна и да разгледам качилите си видеоклипове по всяко време и навсякъде.

Най-добрият инструмент за онлайн сътрудничество (всичко в едно)

Централизиран чат в ClickUp за цялата комуникация на вашата организация

Това задълбочено проучване на света на инструментите за онлайн сътрудничество ни отвори очите. Има някои фантастични опции, всяка с свои силни страни и целева аудитория.

Проучихме 15-те най-добри онлайн инструмента за сътрудничество, които са налични днес, като всеки от тях има своя специфична употреба. Въпреки че всеки инструмент се отличава в своите области на фокус, има един инструмент за сътрудничество, който се откроява със способността си да обедини комуникацията, сътрудничеството и управлението на проекти – ClickUp.

За по-малко от два месеца ClickUp промени играта до такава степен, че хора от други отдели искат демонстрации, за да видят как може да подобри тяхната работа.

За по-малко от два месеца ClickUp промени играта до такава степен, че хора от други отдели искат демонстрации, за да видят как може да подобри тяхната работа.

С ClickUp в набора си от инструменти вероятно няма да се нуждаете от други онлайн инструменти за сътрудничество от нашия списък. Като част от пакета ClickUp ще получите чат в реално време, управление на документи, бяла дъска в приложението и други мощни инструменти за сътрудничество по проекти. Освен това ще получите тласък от автоматизацията, персонализацията, интеграцията и моето най-любимо – изкуствения интелект.

ClickUp е най-добрият. Той отговаря на мотото си „едно приложение, което замества всички останали“, като позволява на екипите да си сътрудничат ефективно на една платформа. Тази функция позволява на всички да са на една и съща страница, да виждат приноса, коментарите и актуализациите на останалите. В нашата организация открихме, че е изключително полезно да разделяме задачите на различни нива, проекти и списъци. Напомнянията по имейл ни помагат да останем фокусирани, а възможността да проследяваме напредъка по повтарящи се задачи е голям плюс. Освен това инструментът се предлага на разумна цена, а обслужването на клиенти е изключително. Настройването и започването с Clickup е лесно

ClickUp е напълно успешен. Той отговаря на слогана си „едно приложение, което замества всички останали“, като позволява на екипите да сътрудничат ефективно на една платформа. Тази функция позволява на всички да са на една и съща страница, да виждат приноса, коментарите и актуализациите на останалите. В нашата организация открихме, че е изключително полезно да разделим задачите на различни нива, проекти и списъци. Напомнянията по имейл ни помагат да останем фокусирани, а възможността да проследяваме напредъка по повтарящи се задачи е голям плюс. Освен това инструментът се предлага на разумна цена, а обслужването на клиенти е изключително. Настройването и започването с Clickup е лесно

ClickUp не е просто платформа за сътрудничество или комуникация – това е пълноценна платформа за управление на проекти. Всъщност, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти, които съществуват. Не се доверявайте само на нашето мнение; ето какво казват потребителите:

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, изпробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор, който сме правили! Никога не съм имал големи проблеми, а обслужването на клиенти е било много полезно. Имам платен абонамент и с новата версия инструментът става все по-добър. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания. Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам ефективно Clickup.

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, изпробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми, а обслужването на клиенти е било много полезно. Имам платен абонамент и с новата версия инструментът става все по-добър. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания.

Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам ефективно Clickup.

Можете да персонализирате ClickUp, за да отговаря на променящите се нужди и да увеличавате или намалявате без значителни разходи. Освен това, винаги можете да използвате безплатната версия, за да получите практически опит за влиянието на ClickUp върху вашия бизнес. Най-важното е, че ClickUp се адаптира към вашите бизнес процеси и работни потоци, а не обратното.

Независимо дали сте малък стартъп или голямо предприятие, ClickUp е за всички.

Подобрете онлайн сътрудничеството с ClickUp

Така че, макар да можете да комбинирате многото онлайн инструменти за сътрудничество, които са майстори в своите специализирани области, единственият инструмент, който може да обедини всичко това за вашата организация, е ClickUp. Той комбинира управление на проекти, сътрудничество, управление на задачи и комуникация, за да ви предложи едно единствено, цялостно решение.

Опитайте ги и открийте как ClickUp може да се превърне във вашето едностопанско решение за по-добра съвместна работа и максимална продуктивност. В края на краищата, за да постигнете целите си, не е необходимо да жонглирате с множество инструменти. ClickUp може да ви помогне да направите всичко това и да го направите по-добре. Регистрирайте се за безплатен акаунт, за да отключите максимална продуктивност и да опростите съвместната работа на вашите екипи.