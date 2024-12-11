10 безплатни интерактивни шаблона за бяла дъска за Zoom и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за бяла дъска?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Бялата дъска е цифрово работно пространство, което улеснява сътрудничеството по време на разговори в Zoom. Тя е визуална, което я прави идеална за сесии за мозъчна атака, създаване на графици за проекти и сътрудничество по диаграми или публикации в социалните медии. " } } ] }

Независимо дали сте компания, която работи предимно дистанционно, или се опитвате да обменяте идеи с колеги от цял свят, срещите в Zoom обединяват екипа ви. Има само един проблем: документирането на вашите страхотни идеи. 💡

Тук на помощ идват белите дъски. Днешните дигитални версии на тези старомодни дъски помагат на екипа ви да си сътрудничи отвсякъде и по всяко време. И не е нужно да подготвяте нова бяла дъска всеки път. Ако ви е нужно решение от типа „включваш и работиш“, за да ускорите сутрешните си разговори в Zoom в 8 часа (а на кого не му трябва?!), шаблоните за бяла дъска са идеалното решение.

Преработката е излишна, а продуктивността е на мода. Открийте какво да търсите при избора на шаблони за бяла дъска, как да ги използвате в среща в Zoom и кои 10 шаблона са идеални за екипни срещи.

Какво е шаблон за бяла дъска?

Бялата дъска е цифрово работно пространство, което улеснява сътрудничеството по време на разговори в Zoom. Тя е визуална, което я прави идеална за сесии за мозъчна атака, създаване на графици за проекти и сътрудничество по диаграми или публикации в социалните медии.

Вместо да молите презентатора в Zoom да сподели екрана си, използвайте бяла дъска, за да дадете на всички участници в разговора в Zoom възможност да генерират идеи в реално време. Мислете за бялата дъска като за жив документ за мозъчна атака, в който вашите идеи и работни процеси се намират на едно и също място – задачите ви съществуват редом с творческите ви идеи, за да се намалят кликовете и объркването. 🙌

От календар до управление на работния процес по проект, можете да използвате бели дъски за почти всичко. ( Мисловни карти, уроци, уебинари, някой?)

ClickUp предоставя бели дъски във всеки ценови план и всеки гост може да ги използва. С наличен шаблон няма нужда да създавате нова бяла дъска всеки път. Просто намерете подходящия формат на шаблона, въведете данните си и сте готови. 🏃

Какво прави един шаблон за бяла дъска добър?

Има много шаблони за бяла дъска, така че не се задоволявайте с първия, който ви попадне. Трябва да сте малко по-взискателни. Всеки добър шаблон трябва да има следното:

Интеграции: Не всички шаблони работят добре с инструменти за видеоконферентна връзка. Но ClickUp се интегрира с Zoom, което улеснява споделянето на шаблони за бяла дъска във всичките ви Zoom разговори. Можете дори да свържете Zoom записи с всяка задача, свързана с бяла дъска, така че цялата ви комуникация да е на едно място и в една среща.

Достъп в реално време: Добавяйте бележки и Добавяйте бележки и сътрудничество на една и съща бяла дъска в реално време. Независимо дали сте само вие и един служител или десетки членове на екипа в разговора, бялата дъска е подходяща за екипи от всякакъв размер.

Свързани задачи: Разделянето на шаблоните и задачите ви излага екипа ви на риск от преработване и грешки. Изберете шаблони за бяла дъска, които се интегрират с инструментите ви за проследяване на задачи, за да можете да създавате идеи и да добавяте задачи в едно и също пространство.

Свързване на съдържание: Добрите шаблони ви позволяват да добавяте вътрешно и външно съдържание в платформата, за да увеличите производителността. Няма повече търсене на линкове или изображения – всичко е на едно място.

Не искаме да се хвалим, но шаблоните за бяла дъска на ClickUp правят всичко това и още много други неща. Но не се доверявайте само на думите ни. Прочетете нататък и нека фактите говорят сами за себе си.

10 безплатни шаблона и оформления за бяла дъска

Ако търсите опростени бели дъски за вашите Zoom разговори, не търсете повече от тези 10 шаблона за бяла дъска, за да започнете търсенето си.

1. Шаблон за бяла дъска „Матрица на Айзенхауер “ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте идеите си и създайте план за действие, като използвате шаблона „Матрица на Айзенхауер“ на ClickUp.

Имате много неща за вършене и всички те ви се струват важни. Но вие сте просто човек, затова трябва да се съсредоточите първо върху най-важните задачи. Ако екипът ви се затруднява да се споразумее кои задачи да изпълни (и в какъв ред), шаблонът за бяла дъска ClickUp Eisenhower Matrix може да ви помогне.

Това се нарича още „Матрица за спешни и важни задачи“ и е чудесна рамка за решаване на проблеми за екипи. Тя е лесна за използване и създаване, което я прави идеален шаблон за брейнсторминг на бяла дъска в Zoom. С този шаблон за брейнсторминг можете да запишете творческите си идеи на хартия и да ги категоризирате в следните категории:

Изтрийте: Когато започнете да говорите за задачите, ще осъзнаете, че някои от тях не са толкова важни, колкото сте мислили. Изтрийте ги и се насладете на незабавното чувство на облекчение.

Какво да направите: Изпълнете задачата веднага, без да чакате. Шаблонът на ClickUp ви позволява да превърнете бележките в тази колона в задачи само с няколко кликвания.

Делегиране: Не можете да правите всичко сам, затова решете кои задачи ще поеме екипът ви, за да разпределите работата по-равномерно между отделните потребители.

Решете: Дали дадена задача изисква повече обмисляне? Поставете я в тази колона, за да вземете решение по-късно.

2. Шаблон за бяла дъска „Матрица на въздействието и усилията“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон е създаден, за да ви помогне бързо и точно да оцените въздействието и разходите по задачите, така че да знаете кои проекти трябва да имат най-висок приоритет.

Вземането на решения не е лесно. Понякога е полезно да се започне с най-лесните задачи, а точно това ви помага да направите шаблона за бяла дъска „Матрица на въздействието и усилията“ на ClickUp.

С този шаблон можете да разпределите задачите си в четири категории, за да определите кои от тях изискват вашето внимание в момента. Вместо да натоварвате екипа си и отделните потребители с огромно количество задачи, този шаблон е един от най-добрите шаблони за екипна работа, който помага на всички да се споразумеят за план за действие.

Използвайте шаблони като този – или Mind Maps – за да планирате проекти и да приоритизирате задачите въз основа на тяхното въздействие или трудност. Има различни категории за:

Направете го сега: Това е за задачи, които изискват малко усилия, но имат голям ефект.

Направете го след това: Планирайте време за изпълнение на задачи с голямо въздействие и изискващи много усилия, когато разполагате с необходимите ресурси.

Да се направи по-късно: Задачите, които изискват малко усилия и имат малък ефект, са важни, но не са важни в момента. Намерете време да ги направите, когато можете.

Не правете: Защо да се измъчвате с задачи, които носят малко полза? Елиминирайте задачите, които изискват много усилия, но имат малък ефект.

3. Шаблон за бяла дъска за картографиране на истории на потребители в ClickUp

Изтеглете този шаблон Разделете пътуването на потребителя на по-малки, по-лесно управляеми части. След това ги представете на карта с шаблона за картографиране на потребителски истории на ClickUp.

Призоваваме всички разработчици, UX професионалисти и UI дизайнери. Шаблонът за бяла дъска за картографиране на потребителски истории на ClickUp може да ви помогне да създадете карта на пътуването на клиента за вашето приложение, уебсайт или софтуер, а също и да привлечете други заинтересовани страни, като например маркетинговия отдел, да се включат в обсъждането на вашите идеи.

Вместо да преминавате директно в режим на макетиране с софтуер за уеб дизайн, можете да поставите всичките си идеи в този съществуващ шаблон, без да започвате от нулата. Сътрудничество и събиране на мненията на всички за цялостната стратегия, за да изясните посоката на проекта. Взема нещо толкова голямо и преобладаващо като пътуването на потребителя и го разбива на управляем, поетапен процес.

4. Шаблон за бяла дъска с организационна структура на ClickUp

Изтеглете този шаблон Лесно визуализирайте структурата и разположението на вашите екипи с този прост шаблон за бяла дъска с организационна диаграма.

Може би сте преминали през период на наемане на нови служители и трябва да разпределите служителите към подходящия мениджър. Или може би променяте бизнес модела си и се нуждаете от повече яснота относно това кой е отговорен. Независимо дали сте стартираща компания, малък бизнес или предприятие, трябва да имате добро разбиране за това кой се отчита пред кого във вашата организация.

Шаблонът за бяла дъска „Организационна диаграма“ на ClickUp предоставя на ръководителите на висшето ръководство и специалистите по човешки ресурси солидна основа, от която да започнат. Добавете PNG снимка, длъжност и описание на работата за други индивидуални потребители в екипа и спестете време при търсенето в цялата организация. След това можете да използвате диаграма на потока, за да създадете нова организационна йерархия с няколко кликвания.

5. Шаблон за бяла дъска за процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Лесно визуализирайте структурата и разположението на вашите екипи с този прост шаблон за бяла дъска с организационна диаграма.

Ръководството на проект може да прилича на пасене на котки. Но с този шаблон за бяла дъска за процеси на ClickUp можете да обсъдите различни етапи на проекта, преди да започнете работа. Вместо да се лутате без посока в проекта, увеличете производителността с полезни шаблони като тези и превърнете управлението на проекти в детска игра.

Тези готови за употреба шаблони за определяне на цели включват стъпки за планиране на проекти, разработване на концепции, изпълнение на задачи и оценка на цялостната стратегия. В сравнение с някои други шаблони, този ви дава свободата да добавяте и създавате свои собствени стъпки. Можете дори да персонализирате цветовете и брандинга, за да направите шаблона уникален за вашата организация. 🤩

6. Шаблон за бяла дъска за обхвата на проекта ClickUp

Изтеглете този шаблон Участниците могат да подготвят версия на своя бизнес модел, използвайки шаблона за бяла дъска „Обхват на проекта“ на ClickUp.

Независимо дали сте в разговор по Zoom с клиент, екипа си или други индивидуални потребители в организацията си, ви е необходим ясен начин да комуникирате какво ще правите и какво няма да правите по време на проекта. Шаблонът за бяла дъска „Обхват на проекта“ на ClickUp ще създаде солидна отправна точка за разговорите относно обхвата на проекта.

В сравнение с другите шаблони в нашия списък, този включва раздели за:

Информация

Обосновка

Обхват

Бизнес цели

Резултати

Изключения

Предположения

Просто вземете цифровите лепящи се бележки на този шаблон, за да подредите идеите или информацията в категории и да сътрудничите по-ефективно. Това ще помогне на всички да са на една и съща страница и ще поддържа обхвата на проекта ви управляем. Чрез включването на ясен списък с резултати, които трябва да бъдат постигнати, и изключения на това, което няма да правите по време на проекта, шаблони като този ще стеснят фокуса на екипа ви и ще спестят време. ⏰

7. Шаблон за бяла дъска „Пътна карта на проекта“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Планирайте разработването на вашия продукт с шаблона за бяла дъска Roadmap на ClickUp.

Понякога проектите са по-сложни от това, което можете да покажете в шаблон за обхват на проекта. В такъв случай ще ви трябват по-солидни шаблони, които определят важни етапи на проекта, кой е отговорен и кога трябва да се случи.

Шаблонът за бяла дъска „Пътна карта на проекта“ на ClickUp прави точно това. Извършвайте цялото управление на SaaS продукти, проекти и планове на едно място. Шаблонът групира служителите в екипи и показва кой отговаря за кои задачи на всеки етап от проекта.

8. Предимства и недостатъци на шаблона за бяла дъска на ClickUp

Изтеглете този шаблон Предимства и недостатъци на ClickUp Шаблон за бяла дъска

Понякога решенията не са толкова черно-бели. Решението да приемете голям клиент или да наемете нов служител са важни решения, затова не е зле да претеглите плюсовете и минусите, преди да действате.

Ако обсъждате с екипа си предимствата и недостатъците на дадено решение в Zoom, използвайте шаблона за бяла дъска „Предимства и недостатъци“ на ClickUp, за да опростите и да сътрудничите в процеса на вземане на решения. В края на разговора можете да прегледате категориите с предимства и недостатъци, за да определите дали това е най-добрият начин на действие.

9. Шаблон за бяла дъска за работен план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Приложете визуален подход към планирането на проекти с бялата дъска „Работен план“

Планирането на проекти никога не е било толкова организирано. Шаблонът за бяла дъска „Работен план“ на ClickUp използва дизайн, вдъхновен от Kanban дъската, за да ви помогне да оптимизирате планирането на проекти, да си сътрудничите с колегите чрез зададени коментари за по-голяма яснота и да подобрите сесиите за мозъчна атака с прости категории за организиране на плана ви.

Той работи чудесно за вътрешни събрания в Zoom и други видове срещи. Използвайте този шаблон за срещи, за да:

Създайте набор от задачи

Разпределете ресурсите за проекта

Подобрете процесите и поставянето на цели

Задайте показатели или проследявайте съществуващите

Анализирайте проекта си с тестове

Контролирайте процесите и производителността

10. Шаблон за бяла дъска „План за действие“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте проектите си и се фокусирайте върху целите си с шаблона за план за действие на ClickUp.

След като имате план за работа по проекта, използвайте шаблона за бяла дъска „План за действие“ на ClickUp, за да планирате задачите си с инструменти за съвместна работа на бяла дъска. Простият му дизайн показва на вас или на други групи какво трябва да се направи, текущата ви работа и завършената работа.

Това е фантастичен начин да визуализирате какво се случва ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и ежеквартално по вашия проект. То също така предлага чудесна ретроспективна гледка към това, което сте постигнали, като регистрирате завършените задачи. ✨

Вижте какво ново има в шаблоните за бяла дъска на Zoom

Ние обичаме срещите в Zoom толкова, колкото и всеки друг, но те могат да се объркат без солидни визуализации и планове. Когато дойде време да запишете идеите си на хартия, използвайте качествени онлайн шаблони за бяла дъска, които ще помогнат на екипа ви да се съгласува.

Шаблоните за бяла дъска на ClickUp могат да помогнат на екипа ви да генерира по-добри идеи, да приоритизира задачите, да създава визуални групи от идеи и да остане в крак с нещата. Но това е само върхът на айсберга. Вижте как можете да се включите в следващата си среща с Zoom благодарение на интелигентните интеграции и работни шаблони на ClickUp. Или разгледайте още шаблони в Центъра за шаблони на ClickUp.