11 най-добри софтуера за бяла дъска за сътрудничество през 2025 г.

От класните стаи до заседателните зали, творчеството се проявява най-добре, когато идеите имат пространство да дишат. Но нека си признаем – физическите бели дъски са малко... ограничени. Изтриват се прекалено бързо, препълнени са с драсканици, а дистанционните екипи изобщо не могат да се включат в забавата.

Въведете софтуера за цифрова бяла дъска, супергероят на мозъчната атака, планирането и преподаването – без бъркотията!

С безкрайно пространство, сътрудничество в реално време и всички инструменти, от които се нуждаете, за да реализирате идеите си, не е чудно, че все повече преподаватели, екипи и творци преминават към цифровите технологии.

Изборът на подходящ онлайн инструмент за бяла дъска обаче е труден поради многото налични опции. Този наръчник включва най-добрите онлайн инструменти за бяла дъска, които ще ви помогнат да сътрудничите без усилие.

🧠 Ключова информация: Глобалният пазар на интерактивни бели дъски ще достигне 7,6 милиарда долара до 2032 г.

⏰ 60-секундно резюме Ето един поглед върху най-добрия софтуер за онлайн бяла дъска, който има голямо влияние: ClickUp : Най-добър за визуално сътрудничество и мозъчна атака, базирани на изкуствен интелект

Miro : Най-добър за създаване на интерактивни мисловни карти

Microsoft Whiteboard: Най-подходящ за екипи, които използват инструменти на Microsoft

Zoom Whiteboard: Най-добър за сътрудничество с приоритет на видеото с вградена бяла дъска

FigJam : Най-подходящ за дизайнерски екипи и студенти

Stormboard : Най-добър за Agile екипи

Conceptboard : Най-добър за хибридно и дистанционно сътрудничество в екип

Lucidspark : Най-добър за разработване на работни процеси

Collaboard : Най-добър за сигурна работа с бяла дъска

Ayoa : Най-добър за управление на задачи

Bluescape: Най-добър за презентации и видеоконференции

Какво трябва да търсите в софтуера за бяла дъска?

Не всички онлайн бели дъски са еднакви! Ето основните функции, които трябва да имате предвид при избора на най-добрата цифрова бяла дъска за съвместна работа:

Леснота на използване и достъпност: Потърсете приложение за бяла дъска с удобен за потребителя дизайн, лесна навигация и достъпност на настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

Безкраен платно и интелигентна организация: Гъвкавото, неограничено виртуално платно за бяла дъска ви позволява да начертаете големи идеи, без да се изчерпва пространството. Функции като Гъвкавото, неограничено виртуално платно за бяла дъска ви позволява да начертаете големи идеи, без да се изчерпва пространството. Функции като онлайн лепящи се бележки , фигури и мисловни карти помагат да структурирате мислите си и да поддържате нещата организирани.

Сътрудничество в реално време: Добрият софтуер за сътрудничество с бяла дъска трябва да позволява на няколко потребители едновременно да редактират, рисуват и добавят бележки; той е идеален за Добрият софтуер за сътрудничество с бяла дъска трябва да позволява на няколко потребители едновременно да редактират, рисуват и добавят бележки; той е идеален за сътрудничество на работното място , онлайн класни стаи и групови мозъчни атаки.

Интеграции: Най-добрата онлайн бяла дъска предлага безпроблемна интеграция с инструменти като Google Drive, Slack, Zoom или Microsoft Teams, за да гарантира гладък работен процес. Освен това, възможността за експортиране на дъски в различни формати (PDF, PNG и др.) е задължителна.

Мултимедийна поддръжка: Най-доброто безплатно онлайн приложение за бяла дъска поддържа изображения, видеоклипове, GIF файлове и аудио. Това прави уроците по-интересни за учениците, а Най-доброто безплатно онлайн приложение за бяла дъска поддържа изображения, видеоклипове, GIF файлове и аудио. Това прави уроците по-интересни за учениците, а бялата дъска – по-динамична за творческите агенции

Сигурност и разрешения: За бизнес или образователни цели потърсете сигурно съхранение в облак, разрешения за потребители и защитени с парола онлайн бели дъски, за да запазите чувствителната информация в безопасност.

🧠 Интересен факт: Бялата дъска е изобретена случайно! В края на 50-те години на миналия век фотографът Мартин Хейт работел в своята тъмна стая, когато погрешно маркирал филмов негатив с перманентен маркер. Опитвайки се да го изтрие, той открил, че маркерът се изтрива лесно – и така се родила дъската за сухо изтриване. Ето един щастлив случай!

11-те най-добри софтуера за бяла дъска

Готови ли сте да разгледате най-добрия софтуер за цифрова бяла дъска? Да започваме!

1. ClickUp (най-добър за визуално сътрудничество и мозъчна атака, базирани на изкуствен интелект)

Идеите не се появяват просто така, а се развиват. От хаотични скици до структурирани планове, подходящите инструменти превръщат разпръснатите мисли в практически стратегии. Но преминаването от едно приложение в друго, за да се обмислят идеи, организират задачи и реализират идеи? Това е кошмар за продуктивността.

Тук е мястото, където ClickUp – приложението за всичко, свързано с работата – блести. То събира всички ваши задачи, документи и проекти на едно място. А когато става въпрос за визуално сътрудничество, безплатната му онлайн функция „Бяла дъска“ променя правилата на играта.

Създавайте връзки между идеите с ClickUp Whiteboards

Представете си ClickUp Whiteboards като безкраен платно, на което можете да начертаете идеите си с помощта на лепящи се бележки, диаграми и блок-схеми в реално време. Той ви позволява да превърнете плановете си в изпълними задачи, свързвайки ги с останалата част от работата ви.

Можете да планирате проекти и да провеждате срещи, използвайки вградения AI, ClickUp Brain, за да издигнете креативността си на ново ниво.

Имате нужда да създадете оформление на бяла дъска? ClickUp Brain ви помага да създадете динамични бели дъски, превръщайки вашите концепции във визуално привлекателни презентации.

Освен това, с ClickUp Automations можете да оптимизирате процесите си без усилие. Настройте автоматизирани задачи и напомняния, за да сте сигурни, че екипът ви ще работи безпроблемно, без ръчно въвеждане на данни. Това е като да имате личен асистент, който никога не спи!

Най-добрите функции на ClickUp

Вграждайте и свързвайте задачи директно от бели дъски

Използвайте изкуствен интелект, за да създавате работни процеси и изображения в бели дъски.

Използвайте стотици шаблони за бяла дъска , за да обсъждате идеи и планирате проекти.

Споделяйте вашите бели дъски с публични или частни линкове.

Добавяйте елементи като фигури, свързващи елементи, изображения и др., както и задачи и документи директно на бели дъски, за да повишите производителността.

Експортирайте вашите бели дъски във формати PNG, SVG и JSON.

Освободете се от повтарящите се задачи, като създадете автоматизирани работни процеси за всичко.

Ограничения на ClickUp

Разполага с богат набор от функции, което изисква известно учене за потребителите, които не са запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Ето какво казва Бриетни Къртнър, програмен мениджър в Университета на Юта Вали, за ClickUp:

ClickUp централизира ежедневните ни операции, стандартните оперативни процедури и насърчи сътрудничеството в целия отдел. Възможността да контролираме настройките за поверителност на всяко работно пространство улесни екипа да споделя подходяща информация. Функцията за бяла дъска? Обожаваме я. Този инструмент често се използваше по време на екипни срещи, за да се обсъждат идеи или да се разработват по-подробно определени инициативи.

➡️ Прочетете още: Научете как да създавате SaaS продукти от световна класа с ClickUp Whiteboards!

2. Miro (най-добър за създаване на интерактивни мисловни карти)

чрез Miro

Miro е интерактивен софтуер за онлайн бяла дъска с отлични функции за мисловно картографиране и мозъчна атака. Персонализирани шаблони, над 160 интеграции и интелигентен платно добавя стил към вашата физическа класна стая и динамика към срещите.

Интелигентният канвас на Miro използва изкуствен интелект, за да превърне вашите идеи в представителни резултати, включително продуктови брифинги, протоколи и резюмета. Освен това, направете вашите сесии за мозъчна атака по-интересни с функции като анкети, гласуване с точки и оценки.

Най-добрите функции на Miro

Използвайте вградените функции за видео, чат и @mention, за да комуникирате без усилие.

Използвайте Catch Up (Beta), за да видите всички промени от последната ви визита.

Представяйте таблото си на срещи и проследявайте лични бележки

Задайте времеви ограничения за дейностите, закачете визуални бележки и активирайте частен режим.

Ограничения на Miro

Навигацията е трудна за големи дъски

Липса на функции за управление на йерархията

Забавя се при работа с голям брой файлове и табла

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец на член

Бизнес: 16 $/месец на член

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (над 7400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 отзива)

чрез Microsoft Whiteboard

Търсите софтуер за бяла дъска, който се интегрира безпроблемно с вашите Microsoft инструменти? Запознайте се с Microsoft Whiteboard – отличен инструмент за екипи, учители и най-добрият център за сътрудничество на Microsoft.

Това е по същество виртуално платно, на което вие и вашият екип можете да обсъждате идеи, да скицирате и да планирате в реално време. Лесният за използване интерфейс ви позволява да отделяте повече време за творчество и по-малко време за разгадаване на технологичните тънкости.

Най-добрите функции на Microsoft Whiteboard

Използвайте Copilot, за да организирате, разберете и обобщите вашите бели дъски.

Използвайте лазерния показалец, за да привлечете вниманието към конкретни места на онлайн бялата дъска.

Превърнете грубите идеи в представителни диаграми и фигури с интелигентно разпознаване.

Ограничения на Microsoft Whiteboard

Ограничени шаблони и опции за персонализиране

Много потребители се оплакват от проблеми, когато повече от един човек редактира

Цени на Microsoft Whiteboard

За дома:

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец

За бизнеса:

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps за бизнес: 9,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Whiteboard

G2: 4,0/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 140 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2 за Microsoft Whiteboard:

Той разполага с инструментите, от които се нуждая, за да създавам диаграми за моите маркетингови планове. Освен това е базиран в облака, като използва MS 365, така че не е необходимо да изтеглям приложението. Мога да запазя файла си и в облака.

➡️ Прочетете още: Шаблони и техники за мозъчна атака

4. Zoom Whiteboard (най-подходящ за сътрудничество с видео на преден план и вградена бяла дъска)

чрез Zoom

Zoom не е само за срещи; той разполага и с вградена бяла дъска, която помага на екипите да обменят идеи, да планират и да си сътрудничат визуално. Бялата дъска е напълно интегрирана с видеоконферентната система на Zoom, което ви позволява да генерирате идеи, докато оставате свързани с екипа си.

Белият борд остава достъпен и след срещите, което означава, че можете да прегледате и усъвършенствате работата си, когато е необходимо.

Функции на Zoom Whiteboard

Използвайте функции като поддръжка на докосване, добавяне на изображения и разширяем платно за по-голямо удобство.

Предоставете на потребителите различни нива на достъп по време на Zoom срещи

Създавайте и персонализирайте шаблони за бързо обсъждане на идеи.

Ограничения на Zoom Whiteboard

Ограничени функции в сравнение с други инструменти

Цени на Zoom Whiteboard

Whiteboard: 2,49 $ на месец на потребител

Whiteboard Plus: 7 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom Whiteboard

G2: 4,5/5 (над 56 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 100 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Търсите техники за мозъчна атака? Тези седем доказани стратегии за мозъчна атака ще направят вашите сесии по-продуктивни и приятни.

5. FigJam (Най-подходящ за дизайнерски екипи и студенти)

чрез FigJam

FigJam е интерактивна онлайн бяла дъска с всички функции, от които се нуждаят преподаватели, корпоративни клиенти и екипи, като инструменти за рисуване, лепящи се бележки и шаблони. Тя ви помага бързо да организирате идеите си и да планирате проектите си.

А най-хубавото? FigJam се интегрира безпроблемно с Figma, което позволява на дизайнерските екипи да обменят идеи и да ги усъвършенстват безпроблемно. Освен това можете да реагирате на идеите на платното с печати, поздрави и емотикони или да използвате аудио и чат на живо, за да обсъждате нещата.

Най-добрите функции на FigJam

Изберете измежду над 300 шаблона, за да намерите тези, които пасват на вашия работен процес.

Интегрирайте с инструменти като Asana и Jira, за да превърнете идеите в действия.

Поканете хора извън вашата компания да допринесат за вашите табла, без да се регистрират.

Ограничения на FigJam

Ограничени функции за управление на проекти на бяла дъска

Някои потребители са се оплакали от високите разходи.

Цени на FigJam

Безплатно

Професионална версия: 5 USD/месец на работно място

Организация: 5 $/месец на работно място

Enterprise: 5 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за FigJam

G2: 4,5/5 (над 440 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 30 отзива)

Разберете защо този потребител на G2 намира Figjam за чудесен:

Той има някои страхотни функции, като секции за лепящи се бележки, много шаблони за често срещани задачи на бялата дъска, AI обобщения на лепящите се бележки, а също и много забавни функции, като Polaroid widget и други интерактивни игри и widget-и.

6. Stormboard (най-подходящ за гъвкави екипи)

чрез Stormboard

Stormboard е инструмент за съвместна работа с бяла дъска, който се отличава с подхода си, при който данните са на първо място.

Той е идеален за екипи, работещи по гъвкави програми, и предлага двупосочна интеграция в реално време с инструменти като Jira, Rally и Azure DevOps. Така промените, направени в Stormboard, се отразяват директно във вашите визуални инструменти за управление на проекти.

Една от най-забележителните му функции е StormAI, сътрудник, задвижван от изкуствен интелект, който подобрява мозъчната атака, генерирането на идеи и планирането на действия.

Най-добрите функции на Stormboard

Експортирайте подробни отчети за задачите, анализи и презентации в различни формати.

Изберете измежду над 250 шаблона, включително шаблони за мозъчна атака и работни процеси

Използвайте три опции за споделяне, за да контролирате достъпа и да гарантирате, че само оторизирани потребители могат да виждат вашите Storms.

Ограничения на Stormboard

При работа с големи обеми данни производителността може да се забави.

Ограничени интеграции и цветови палитри за карти

Цени на Stormboard

Лично : Безплатно

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Stormboard

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Ето защо един потребител на G2 обича да използва Stormboard:

С толкова много предимства е трудно да изберете само едно. Казано това, възможността да преминете от „Ей, трябва да се заемем с това!“ до над 100 души, които добавят идеи, изображения и файлове в страница, насочена към резултати, за по-малко от минута, е абсолютно безценна.

📮 ClickUp Insight: Според проучване на ClickUp, около 33% от работниците в областта на знанието изпращат съобщения на един до трима души дневно, за да получат необходимата им информация. Използвайте AI Knowledge Manager на ClickUp Brain, за да намалите превключването между контексти и фрустрацията. Задайте въпроса директно от работното си място и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви място!

7. Conceptboard (Най-добър за хибридно и дистанционно сътрудничество в екип)

чрез Conceptboard

Conceptboard е създаден за екипи, които се нуждаят от сигурен и структуриран начин за сътрудничество, особено за отдалечени екипи. Лесно споделяемата бяла дъска е работно пространство в реално време, където екипите могат да обменят идеи, да планират и да провеждат семинари, без да пропускат нищо.

Какво го отличава? Съответствие с GDPR, контрол на модерацията за организирани дискусии, импортиране на файлове, управление на роли и някои функции за управление на проекти.

Независимо дали правите мозъчна атака за съдържание или провеждате дизайн спринт, Conceptboard поддържа всичко структурирано и интерактивно.

Най-добрите функции на Conceptboard

Свържете се чрез видеоразговори, споделяне на екран и курсори на живо.

Създавайте wireframes за вашия уебсайт или приложения в сътрудничество с другите

Създавайте съвместно произведения на изкуството и споделяйте дизайни със заинтересованите страни.

Ограничения на Conceptboard

Ограничени функции за управление на проекти

Бавно зареждане

Цени на Conceptboard

Безплатно

Премиум: 6 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 16 долара

Публичен сектор : 18 долара

Data Center Edition: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Conceptboard

G2: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

8. Lucidspark (Най-добър за разработване на работни процеси)

чрез Lucidspark

Lucidspark е мястото, където хаотичните идеи се превръщат в структурирани планове. Неговата безкрайна платно е идеално за събиране на идеи и тяхното подредено организиране.

Всеки участник получава курсор на живо с името си, така че няма съмнение кой какво прави. Имате нужда да се концентрирате? Breakout Boards позволява на екипите да разделят работата на секции и да я синхронизират по-късно.

Провеждате семинар? Настройте таймер, за да не се отклонявате от графика, а когато дойде време за прегрупиране, функцията „Call Others to Me“ незабавно събира всички на едно място.

Най-добрите функции на Lucidspark

Разделете срещите на по-малки групи за по-добро сътрудничество с помощта на Breakout Boards.

Превърнете идеите в проекти с помощта на гласуване и визуализирайте резултатите.

Използвайте Dynamic Table, за да организирате фигури и Lucid Cards визуално.

Ограничения на Lucidspark

Ограничени функции в безплатната версия

Стръмна крива на обучение

Цени на Lucidspark

Безплатно

Индивидуален: 9 долара

Екип: 10 долара на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 отзива)

Ето защо Lucidspark е предпочитан инструмент за мозъчна атака и картографиране на идеи за този потребител на G2:

Обичам колко лесно е да създавам диаграми и да планирам работни процеси – особено за проекти на клиенти, при които трябва да видя как всички части се вписват една в друга. Функциите за сътрудничество в реално време също са страхотни. Моят екип и клиентите ми могат да се включват, да оставят коментари и да споделят идеи директно на дъската, което направи сесиите за мозъчна атака много по-гладки.

9. Collaboard (Най-добър за сигурна работа с бяла дъска)

чрез Collaboard

Collaboard внася забавен елемент в онлайн сътрудничеството с мултимедийна поддръжка, интерактивни инструменти и функции за сигурност. Независимо дали правите мозъчна атака с лепящи се бележки, скицирате идеи или правите презентация в режим на цял екран, той поддържа нещата гладки и ангажиращи.

Искате да поддържате екипа в правилната посока? Използвайте функцията за гласуване или задайте таймер, за да поддържате ефективността на срещите си. Освен това, дигиталната версия е идеална за екипи, които се нуждаят от сигурно работно пространство – изберете между хостинг в облака или на място.

Най-добрите функции на Collaboard

Използвайте таймер, режим на презентация и бързи връзки за улесняване на работата.

Поканете безплатни гости с права за редактиране

Използвайте мисловни карти, работни потоци и диаграми за по-добра организация.

Ограничения на Collaboard

Ограничени функции в сравнение с други софтуери за онлайн бяла дъска

Цени на Collaboard

Безплатно

Разширена версия: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Collaboard

G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

➡️ Прочетете още: 14 идеи за бяла дъска в офиса за работа

10. Ayoa (Най-добър за управление на задачи)

чрез Ayoa Support

Ayoa е многофункционална цифрова бяла дъска, която комбинира мисловни карти, управление на задачи и съвместна работа с бяла дъска – всичко на едно място.

Това, което отличава Ayoa, е интеграцията на управлението на задачите. След като сте обмислили идеите си на бялата дъска, свържете ги с таблата за задачи и ги превърнете в практически стъпки, което прави управлението на проектите гладко и организирано.

Най-добрите функции на Ayoa

Създавайте бързо мисловни карти с AI на Ayoa

Организирайте идеите и мисловните карти в линейна структура с Outline и Document View.

Използвайте Kanban и Gantt View за управление на проекти

Ограничения на Ayoa

Някои потребители са се оплакали от ограничените функции за управление на големи проекти.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Ayoa

Ayoa Free

Ayoa Ultimate: 17 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Ayoa

G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Ето защо един потребител на G2 обича Ayoa:

Белите дъски са удобни, когато работите с хора, които ценят този стил. Превключването между изгледите е безценно, както и възможността за незабавен износ или представяне. Без чакане.

11. Bluescape (Най-добър за презентации и видеоконференции)

чрез Bluescape

Bluescape е сигурна цифрова бяла дъска в реално време, която обединява екипите, независимо от местоположението им. Тя е чудесна за мозъчна атака и организиране с интерактивните си бяла дъска. Можете да пишете, скицирате и добавяте всякакъв вид съдържание – изображения, видеоклипове, PDF файлове и др.

Освен това, той интегрира видеоразговори, споделяне на екран и бележки в реално време, за да улесни комуникацията и обратната връзка. А за екипи, които работят с чувствителна информация, той е одобрен от FedRAMP и DoD, което гарантира най-високо ниво на сигурност. 🔐

Най-добрите функции на Bluescape

Достъпвайте и добавяйте бележки към съдържанието, за да давате обратна връзка и да предотвратявате бързо недоразумения.

Използвайте висококачествени изображения, за да подобрите презентациите си.

Използвайте видео емисии на живо, включително споделяне на екран, събития на живо и камери, за интерактивно преживяване.

Ограничения на Bluescape

Някои потребители се оплакаха от бавния и тромав интерфейс.

Ограничени функции за управление на задачи

Цени на Bluescape

План Go: Безплатен

План за екип: 10 долара на потребител на месец

Бизнес план: 20 долара на потребител на месец

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Bluescape

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (100 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2 за Bluescape:

Обичам това, че Bluescape изпълнява много ефективна функция за нас като работна група и ни предлага инструменти за конференции, чат, разговори и възможност да изпращаме документи или файлове, за да работим на живо, т.е. да наблюдаваме какво прави всеки член на екипа.

Специални упоменавания Ето и някои други страхотни инструменти за бяла дъска: Mural : Помага да организирате идеите си и да сътрудничите лесно с шаблони за мозъчна атака, групиране на теми и Mural AI.

Explain Everything: Създавайте увлекателни презентации с интерактивна бяла дъска и видеозапис.

