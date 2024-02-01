Брейнсторминг за съдържание: техники за генериране и приоритизиране на идеи

Доброто съдържание е ключът към свързването с вашата целева аудитория; ако искате да привлечете и задържите вниманието им, вашата стратегия за съдържание трябва да бъде точна.

Въпреки вашата креативност или способностите на вашия маркетинг екип, понякога може да се окажете в ситуация, в която се борите за добри идеи. Трудно е да поддържате постоянен поток от креативни идеи, но винаги има нужда от свежо и ангажиращо съдържание – борбата е реална.

Брейнстормингът за съдържание се справя с това предизвикателство, като обединява различни гледни точки и идеи за създаване на съдържание. Това е екипна работа, при която всеки споделя идеи, стимулира творчеството и създава иновативно съдържание.

Ще ви покажем начини да подобрите стратегията си за съдържание и да преодолеете блокажа на творчеството по-бързо, отколкото си мислите. Ще ви запознаем и с един полезен инструмент, който ще ви помогне в сесиите за мозъчна атака за съдържание.

Предимствата на мозъчната атака за съдържание

Брейнстормингът е творчески процес, при който хората се събират и споделят колкото се може повече идеи, за да решат конкретен проблем. При брейнсторминга за съдържание това съвместно упражнение се прави, за да се генерират идеи за съдържание. Целта е да се генерират много идеи, без да се усъвършенстват на този етап.

Сесията за мозъчна атака ви позволява на вас и вашия екип свободно да споделяте творчески идеи в рамките на определен период от време, като насърчавате свободния поток на мисли. Тя стимулира творческото мислене и иновативното решаване на проблеми. Макар че в идеалния случай тази дейност трябва да се извършва в екип, за да има най-голям ефект, мозъчната атака за съдържание може да се извършва и индивидуално.

Сесиите за мозъчна атака за идеи за съдържание могат да имат много предимства:

1. Генерирайте идеи

Измислянето на свежи идеи е в основата на всички дейности по мозъчна атака. То събира уникални идеи от хора с различни начини на мислене. Такива сесии могат да помогнат за генерирането на идеи, тъй като на този етап никоя идея не се отхвърля и всичко е допустимо. Наличието на дълъг списък с идеи за кратко време ви помага да подберете тези, които да развиете по-нататък.

2. Сътрудничество с екипа ви

Брейнстормингът с колеги или заинтересовани страни ви дава списък с практически идеи, с които да работите. Когато хора с различни умения като съдържание, дизайн или маркетинг си сътрудничат, те могат да предложат вълнуващи идеи, които един човек сам не би могъл да измисли.

3. Разгледайте различни гледни точки

Няма двама души, които да мислят по един и същи начин за едно и също нещо. Като дадете място на различни гледни точки, можете да извлечете най-добрите идеи от всички умове, което води до по-проницателно и разнообразно съдържание.

4. Бъдете в крак с пазара

Един от преките резултати от груповите сесии за мозъчна атака е, че можете да оцените текущия пазар за всички актуални идеи и да ги включите в стратегията си за съдържание.

По този начин ще сте в крак с пазарните тенденции и най-новите стратегически разработки.

5. Вземайте по-добри решения

Решение, взето след задълбочена консултация, е по-добро от решение, взето в изолация.

Брейнстормингът ни позволява да разгледаме нещата от всички ъгли, събирайки идеи от различни перспективи. Това е като да се възползваме от източник на знания, подготвяйки почвата за по-умно вземане на решения.

Брейнстормингът се превръща в мощен инструмент за формиране на добре обмислени, нюансирани и в крайна сметка по-ефективни решения, като се вземат предвид всички възможни аспекти.

6. Бъдете по-креативни

Брейнстормингът – самостоятелен или в група – може да раздвижи творческия ви процес, като насърчи свободното протичане на всички възможни идеи. Вие генерирате повече иновативни пробиви, като не се ограничавате до „само добри идеи“ и давате на себе си (и на другите участници) разрешение да мислите нестандартно.

Вече знаете колко полезен е мозъчният штурм за съдържание за бизнеса и за всеки участващ член. Упражнението за мозъчен штурм може да доведе до уникални идеи и да очертае курса на вашето съдържание.

Не забравяйте, че стратегията е толкова важна, колкото и създаването на съдържание, ако не и по-важна. Изграждането на пътна карта за съдържанието ще ви позволи да подходите към създаването на съдържание по систематичен начин.

Методи за мозъчна атака за съдържание

Как да приложите процеса на мозъчна атака за съдържание на работното си място? Нека разгледаме някои от различните идеи и методи за мозъчна атака за съдържание, които можете да опитате:

1. Използвайте AI (изкуствен интелект)

Изкуственият интелект може да чете и анализира модели по-бързо от хората.

Ако сте заседнали в творческа рутина, AI инструментите могат да ви помогнат, като генерират конспекти на съдържание, провокират творчески идеи или предлагат теми. Ако AI не ви помогне, експериментирайте с различни подсказки, докато не се появи творческата ви енергия. Добавете свой индивидуален творчески принос към идеите, генерирани от AI, за да постигнете най-добри резултати.

ClickUp AI е изключителен AI инструмент, който предоставя висококачествени творчески резултати за различни случаи на употреба. Той може да измисли нестандартни стратегии за съдържание и да ви помогне да подобрите настоящия си текст, като го направи по-кратък, ясен и привлекателен.

Използвайте ClickUp AI Writing Assistant, за да подобрите писането си

ClickUp AI е най-добрият партньор за мозъчна атака, който помага с:

Стратегия за кампания : Изграждане на стратегии за кампании за минути за следващата ви голяма маркетингова кампания

Написване на анкети : Създавайте интуитивни въпроси за секунди, за да постигнете целите си по-бързо.

Маркетингови слогани : Разширете творческото си мислене с помощта на изключително креативен инструмент за създаване на маркетингови слогани.

Теми за съдържание: Генериране на идеи за блогове и видеоклипове, за да можете бързо Генериране на идеи за блогове и видеоклипове, за да можете бързо да мащабирате производството на съдържание.

Очертания на блога: Освен че генерира идеи, той може дори да ви помогне да структурирате първото очертание на вашия блог, да ви спести ценно време и Освен че генерира идеи, той може дори да ви помогне да структурирате първото очертание на вашия блог, да ви спести ценно време и да разработи голяма база данни със съдържание за кратък период от време.

С този надежден партньор можете да постигнете много повече от вашите планове за съдържание.

2. Нарисувайте мисловни карти

Задачно-ориентирани мисловни карти в ClickUp

Картините говорят там, където думите не достигат. Използвайте визуални елементи, за да разработите нови идеи за съдържание и да свържете по-добре точките.

Можете да използвате мисловни карти, за да направите връзки между съществуващи полуразвити идеи и да ги доведете до завършеност. Един от начините да направите това е да използвате обикновен лист хартия и да нарисувате мисловна карта.

Можете да направите това по-ефективно с инструменти за мисловно картографиране като ClickUp Mind Maps, които имат функции като възли с плъзгане и пускане, за да картографирате работния си процес или да свържете идеи. Те ще ви помогнат да свържете точките и да измислите безупречни стратегии.

Можете да използвате режимите „празен“ или „задача“ в зависимост от вашите изисквания и да упражнявате мозъка си.

Опитайте и ClickUp Whiteboards, които предлагат отличен начин да извършвате същата дейност, докато си сътрудничите с екипа си. Изберете от съществуващите шаблони за бяла дъска или създайте свой собствен. Можете да добавяте изображения, файлове и др. към бялата дъска, като използвате ClickUp Docs. Ето пример за шаблон на ClickUp, който можете да използвате, за да начертаете всичките си идеи и да ги представите визуално:

Изтеглете шаблон Визуализирайте взаимоотношенията между всеки етап от вашия проект с шаблона за бяла дъска с празна мисловна карта на ClickUp.

3. Проучете конкурентите си

Изтеглете шаблон Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp е създаден, за да ви помогне да получите информация за конкуренцията на пазара.

Проучването на вашите конкуренти ви помага да сте в крак с техните маркетингови стратегии и да сте информирани за най-новите пазарни тенденции. Използвайте инструменти за проучване на конкуренцията, за да разкриете всичко – от имейл маркетинга на конкурентите до SEO стратегиите.

ClickUp ви помага да използвате конкурентно проучване, за да анализирате стратегии за успех и да изпреварите конкуренцията.

Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp ви помага с:

Анализ на конкурентите : Получете информация за конкурентната среда и подгответе се за потенциални заплахи.

Растеж и разширяване : Открийте областите, които имат потенциал за растеж и разширяване.

Уникална гледна точка: Разберете как да отличите вашия продукт или услуга от останалите на пазара.

4. Използвайте шаблони за мозъчна атака

Понякога се нуждаем от малко помощ, за да започнем процеса на мозъчна атака. Тази помощ може да дойде под формата на шаблони за мозъчна атака. Използването на шаблони за мозъчна атака е като използването на шаблон, за да организирате по-добре мислите си.

ClickUp предоставя набор от шаблони за мозъчна атака, с които да попълните календара си със съдържание, като например:

Шаблон за идеи за мозъчна атака : Това е прост шаблон, който ви помага да проведете мозъчна атака и да изброите идеи за съдържание съвместно с вашия екип.

Шаблон с съвети за мозъчна атака : Фокусира се върху основните принципи, за да ви запознае с най-добрите съвети за мозъчна атака и организация.

Бизнес мозъчна атака: Позволява ви да категоризирате мозъчната атака в четири категории – това, което обичате, това, което знаете, това, от което се нуждае светът, и това, за което хората са готови да платят.

Изтеглете шаблон Брейнстормингът е съществена част от всеки успешен бизнес. Той е чудесен начин да се измислят иновативни идеи и решения.

5. Създайте удобна папка с идеи

Постоянното генериране на креативни идеи може да бъде предизвикателство за всеки. Има дни, в които не се чувстваме креативни или просто сме уморени и не можем да измислим нещо ново. Затова, разчитането само на спонтанни идеи не винаги помага.

Вместо това, провеждайте редовни сесии за мозъчна атака с екипа си за съдържателен маркетинг. Поддържайте удобна папка, в която вие и вашият екип събирате впечатляващи блог публикации и кампании или записвате идеи за по-късна употреба. Съхранявайте всичко, което ви прави впечатление, в този файл, независимо от непосредствената му релевантност.

Можете да използвате тази папка като отправна точка, когато искате да създадете нещо ново и се нуждаете от малко вдъхновение. Помислете да добавите и обратна връзка от клиенти и тяхното участие в този файл.

6. Проучете мнението на клиентите

При създаването на съдържание целта е да се установи връзка с клиентите и да се стимулира бизнеса. И тъй като гледната точка на клиентите е неразделна част от идеите за съдържание и определянето на приоритетите, защо да не включим и тяхното мнение?

Преди да започнете да обмисляте нови идеи, една чудесна отправна точка е да разберете какво мислят клиентите ви за вашата марка. Разгледайте коментарите под най-популярните публикации, прегледайте онлайн рецензиите, прегледайте запитванията към отдела за обслужване на клиенти и проведете проучвания сред клиентите.

В края на това проучване ще разберете по-добре нуждите на вашите клиенти и ще можете да отговорите на тях с вашата стратегия за съдържание. Освен това, не забравяйте да проучите платформи като Quora и Reddit, за да направите проучване на ключови думи и да разберете за какво говори вашата целева аудитория.

7. Отдайте се на бързо генериране на идеи

Понякога спонтанността може да ви подведе. Ето защо техниката за бързо генериране на идеи може да се окаже ефективна в много случаи.

Всичко, което трябва да направите, е да стартирате таймер или хронометър и да си дадете кратък период от време, например пет минути. През това време измислете колкото се може повече идеи и ги записвайте, без да се притеснявате да ги доразвивате. Ще бъдете изненадани от резултатите, които ще постигнете с това упражнение.

Като групова задача, същата дейност може да се извършва на кръгове, при които всеки поред бързо предлага идеи, един след друг. Следвайте кръг по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, като всеки човек споделя нещо спонтанно, и за минути ще имате дълги списъци с вълнуващи идеи.

8. Развивайте идеите един на друг

Понякога е достатъчно само малко вдъхновение от някой друг, за да довършите тази брилянтна идея, върху която работите. Имате всичко, освен едно малко нещо, което липсва, и някой друг идва, за да ви помогне да го довършите.

С тази техника трябва да помолите всички да напишат идеите си на хартия или в споделен Google Doc. Тези идеи се предават от един човек на друг, като всеки добавя нещо към първоначалната идея.

Продължавайте, докато всички от екипа не добавят нещо към документа. Каква е ползата? Мрежа от идеи и приноси, които би било трудно да се създадат индивидуално.

9. Проверете предишните си резултати

Какъв е добър начин да подобрите производителността? Като се учите от миналото.

Преди да пуснете ново съдържание, отделете малко време, за да преразгледате какво е резонирало с вашата аудитория и какво не е постигнало желания ефект.

Разберете защо. Беше ли конкретна тема, стил на писане или нещо друго, което привлече интереса им? Тази информация ще ви помогне да определите подхода си към този нов проект.

10. Попитайте аудиторията си

Тъй като създавате съдържание за вашата аудитория, какво по-добро от това да получите идеи за съдържание директно от тях?

Макар че е добре да проучвате обратната връзка и отзивите на клиентите, нищо не може да се сравни с директното общуване с тях, за да получите полезна информация. Може да не винаги е възможно да разговаряте с клиентите, но можете да се свържете с тях и да ги попитате какво биха искали да видят следващия път. Добър начин да направите това е да попитате за предложения за съдържание в края на публикация в блог, видео или публикация в социалните медии.

Друг начин е да претърсите публикуваното съдържание за коментари и въпроси от аудиторията. Този метод гарантира добри резултати, тъй като ще откриете реалните мнения на аудиторията.

Как да приоритизирате и оценявате идеи за съдържание

Вие сте положили много усилия и сте успели да генерирате идеи. Сега, когато вече имате всички идеи, е време да ги подредите по приоритет и да ги оцените.

Не забравяйте, че макар всяка идея да изглежда привлекателна, трябва да подберете само тези, които са идеално подходящи. Направете място за по-добри идеи и отсечете тези, които не съответстват добре на вашата марка.

Приоритизирайте идеите си, като използвате тези лесни проактивни стъпки:

1. Определете целите си

Започнете с определяне на ясни цели за мозъчната атака за съдържание. Разберете какво искате да постигнете и как стратегията ви за маркетинг на съдържание може да ви помогне.

Докато правите това, определете критерии за успех, за да прецените дали сте постигнали целите си. Това помага да отсеете лошите идеи, които не ви служат веднага.

2. Оценявайте идеите

Това е обективен начин за избор на идеалната идея. Определете критерии за оценяване на всяка идея от краткия списък въз основа на релевантност, рентабилност, осъществимост, потенциал, усилие, оригиналност, спешност и др.

Това упражнение ви освобождава от сложни субективни интерпретации и ви дава солидна основа, на която да анализирате дали дадена идея си заслужава да бъде реализирана.

3. Анализирайте търсенето и конкуренцията

След като имате списък с предпочитани идеи за съдържание, подредете ги по важност според очакваното въздействие.

За да го направите добре, трябва да анализирате:

Обем на търсенията за идентифицираните теми и какъв вид съдържание се класира за тях

Какво правят конкурентите по тези теми и как се представя тяхното съдържание?

Кои формати на съдържание резонират най-много с вашата аудитория

Кои теми вече генерират органичен трафик от търсене за вас

Релевантността на всяка тема от съдържанието за вашата целева аудитория

Други пазарни тенденции или идеи, които могат да играят роля

Окончателният ви списък с приоритети ще зависи и от вашите KPI – трябва ли съдържанието ви да генерира потенциални клиенти, да изгражда ангажираност или да стимулира покупки? Целите ли трафик или конверсии?

Сега, когато вече имате приоритет за съдържанието, е време да го тествате. Можете да проверите идеите си чрез анкети, кампании, прототипи, части от съдържанието, интервюта и експерименти. Това може да ви даде бърза представа за потенциала на идеята, преди да инвестирате ценни ресурси, за да я реализирате – особено ако става дума за ресурсоемко съдържание, като например видео серия.

Когато става въпрос за по-лесни за създаване съдържателни елементи като блогове, публикации в социални медии, имейли и т.н., проверете ефективността им чрез постоянен анализ, за да продължите да научавате какво работи добре, така че да можете да правите повече от това.

Използвайте ClickUp за следващата си сесия за мозъчна атака

Брейнстормингът на съдържание изисква време и търпение. Той може да бъде психически изтощителен, но е една от най-вълнуващите дейности за екипа, която отключва неочаквани творчески възможности за вашия бизнес.

С подходящите техники и инструменти за мозъчна атака разработването на план за съдържание вече не е трудна задача.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и отключете инструментите, които ще ви вдъхновят, ще ви помогнат да генерирате идеи и да стартирате правилно вашата стратегия за съдържание.