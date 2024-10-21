10-те най-добри генератори на конспекти за създатели на съдържание през 2025 г.

Обмисляте ли следващата серия от публикации в блога на уебсайта на вашата компания? Или може би се опитвате да структурирате предстоящо есе?

Независимо от това, какво планирате да напишете, вероятно първо ще ви е необходим план.

Конспектите придават структура на всяко съдържание, превръщайки потока от думи в ефективни и увлекателни послания. ✍️

Недостатъкът на създаването на конспекти е, че отнема много време. А ако страдате от писателски блок, изработването на конспект е също толкова трудно, колкото и самото писане на съдържанието.

Но ще ви разкрием една малка тайна: не е необходимо да пишете свои собствени конспекти.

Вместо това, генераторът на конспекти може да свърши тежка работа за вас. Просто въведете няколко указания и параметри, а генераторът ще се погрижи за останалото.

Ще ви покажем как да разпознаете качествен генератор на конспекти и ще ви представим 10 генератора на конспекти, с които да подобрите уменията си за писане. ?

Какво да търсите в генераторите на конспекти?

В интернет има много безплатни генератори на конспекти за изкуствен интелект, но не всички от тях са с високо качество. Когато търсите варианти, потърсете генератор на конспекти, който отговаря на следните критерии:

Множество формати на съдържание: Има инструменти, които генерират само конспекти за есета и статии, но ако инвестирате в Има инструменти, които генерират само конспекти за есета и статии, но ако инвестирате в AI генератор на съдържание , извлечете максимална полза от парите си. Изберете инструмент за генериране на конспекти, който може да се справи с всичко – от теми за есета, конспекти за статии и генериране на теми за блогове до описания на продукти, често задавани въпроси, публикации в социалните медии и прессъобщения.

Оптимизация за търсачки: Ако сте създател на съдържание, знаете колко е важно да имате SEO инструмент, който опростява маркетинга на съдържанието. Изберете генератор на конспекти за съдържание или блог публикации, който създава SEO-съобразни конспекти.

Проверка за плагиатство : Обичаме AI инструментите за писане, но някои от тях не са много добри в генерирането на оригинални текстове. Това може да ви постави в неприятно положение, така че независимо дали става дума за изследователска работа или блог, уверете се, че текстът не съдържа плагиатство.

Шаблони: Бързате ли? Инструментът за писане на есета с изкуствен интелект трябва да предлага различни типове есета и съдържание. Просто изберете шаблон, въведете няколко подробности и инструментът за създаване на конспекти ще се погрижи за останалото.

10-те най-добри генератори на конспекти, които можете да използвате

Алгоритмите за изкуствен интелект оптимизират процеса на писане, като бързо събират голямо количество информация. В резултат на това получавате солидна пътна карта за съдържанието за секунди.

Инструменти като ChatGPT са популярни, но им липсва финесът, от който се нуждаете в един истински AI писател. Опитайте тези 10 най-добри генератора на конспекти, за да създадете по-ефективни конспекти.

Създавайте бързо планове за тестване на продукти и спестете безкрайните часове ръчна работа с помощта на AI-генерирани подсказки от ClickUp.

ClickUp е швейцарският армейски нож сред генераторите на конспекти. Искате шаблони? Ние ги имаме.

Управление на задачите? Да. Инструменти за сътрудничество? Да. ✅

Имаме дори AI инструмент за писане, който генерира висококачествени конспекти за по-кратко време. ClickUp AI е генератор на съдържание и интелигентен асистент за работа. Той ви помага на всеки етап от процеса на създаване на съдържание, от изготвянето на конспект до създаването на блог.

Функцията ClickUp AI Reprompting ви позволява да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

Той е специален, защото е единственият AI писател, пригоден за конкретни роли. Независимо дали сте инженер, специалист по обслужване на клиенти, маркетинг специалист или проектен мениджър, който иска да използва AI, нашият AI асистент за писане предлага помощ според вашите нужди.

Най-хубавото е, че се интегрира с ClickUp Docs, за да обедини AI писането и обработката на текст на едно място. Редактирайте текста и го форматирайте перфектно с структурираните заглавия и таблици на ClickUp за нула време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител, плаща се годишно; 10 $/месец на потребител, плаща се месечно

Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Copy. ai

Copy.ai е AI писател и инструмент за създаване на конспекти, който отговаря на SOC II. Тъй като повечето AI писатели са доста неясни по отношение на това как всъщност използват вашите данни, подходът на Copy.ai, насочен към сигурността и съответствието, е освежаващ.

Той включва и 100% безплатна версия на своя AI писател и не се изисква кредитна карта, за да започнете да създавате добре структурирани конспекти за мозъчна атака на идеи или за по-ефективно достигане до целевата аудитория. Copy. ai улеснява избягването на започването от празна страница.

Ето как работи:

Кажете на Copy. ai какво искате да направите с подсказка като „Направи ми конспект на статия за блог“.

Добавете допълнителен контекст към точките, които искате да бъдат обхванати.

Изберете тон за съдържанието, например приятелски или сериозен.

Оттам Copy. ai генерира няколко опции, от които можете да изберете.

От създаване на конспекти за дигитални рекламни текстове до създаване на конспекти за имейл маркетингови кампании, Copy.ai има многобройни приложения.

Copy. ai най-добри функции

Включва над 90 инструмента и шаблона за ускоряване на производството на съдържание.

Платформата е съвместима със SOC II.

Copy. ai Chat е алтернатива на ChatGPT , обучена на данни в реално време.

Той обобщава видеоклиповете в YouTube в точки за подробен конспект.

Ограничения на Copy.ai

Някои потребители смятат, че инструментите Motto Generator и Audience Refiner са малко излишни.

Инструментът за пренаписване разбърква изреченията по начин, който не дава смисъл.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Pro: 36 $/месец за пет потребители, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 рецензии)

3. Jasper

Чрез Jasper

Jasper е генератор на конспекти, който има за цел да улови точно вашия тон. Едно от основните оплаквания на хората относно AI писателите е, че те не улавят тона правилно.

Изисква се малко обучение и усъвършенстване, но с времето Jasper научава вашия стил и пише невероятно точни текстове за вас.

Изберете от различни опции за тон на гласа, когато започнете: дързък, формален, смел и… пиратски. Обичаме марки с чувство за хумор. ?‍☠️

Jasper създава конспекти не само за блогове. Можете да използвате този мощен инструмент, за да съставите конспект за цяла маркетингова кампания, ако желаете.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте изкуство и изображения с текстови подсказки

Преодолейте писателския блок с библиотеката от шаблони с предварително структурирани конспекти на съдържание.

Поканете сътрудници да редактират съдържанието, генерирано от Jasper, в реално време.

Ограничения на Jasper

Някои потребители казват, че на Jasper му е трудно да създава специализирано или сложно съдържание.

„Пиратският” тон на гласа е забавен, но наистина ли ще го използвате?

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Екипи: 99 $/месец за трима потребители, фактурира се ежегодно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1220 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

4. Writecream

Чрез Writecream

Writecream е опростен генератор на конспекти, който създава солидни конспекти само с едно натискане (в Command Mode). Този инструмент пише статии, генерира реклами за Facebook и Google и обобщава текстове с натискането на един бутон.

Харесваме и продукта ChatGenie на Whitecream, който комбинира ChatGPT с резултати от търсене в Google на живо. Започнете чат с AI инструмента и го подканете да генерира конспекти за блогове, реклами, есета и др.

Най-добрите функции на Writecream

Writecream има приложения както за Android, така и за iOS.

Платформата ви позволява също да създавате AI изкуство и видео озвучаване.

ChatGenie на Writecream поддържа 75 езика.

Ограничения на Writecream

Writecream не разполага с разширените възможности, които предлагат другите инструменти за създаване на конспекти.

Някои потребители казват, че не си струва парите за процеса на писане.

Цени на Writecream

Безплатно завинаги

Неограничен (ограничена оферта): 29 $/месец за неограничени кредити

Стандартен: 49 $/месец за 200 кредита

Разширено: 69 $/месец за 750 кредита

Оценки и рецензии за Writecream

G2: 4. 8/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (290+ отзива)

5. Hypotenuse AI

Чрез Hypotenuse AI

Защо да създавате конспект, когато можете да помолите Hypotenuse AI да напише есе за вас? Просто въведете няколко ключови думи, за да напишете качествено съдържание за няколко секунди.

Ако се занимавате с електронна търговия, Hypotenuse AI е особено подходящ за създаване на описания на продукти. Въведете няколко подробности за вашата продуктова категория, ключови думи, целева аудитория и компания, а инструментът ще се погрижи за останалото.

Hypotenuse AI може да генерира множество конспекти, когато имате нужда от тях. Използвайте инструмента за групово генериране, за да създадете много съдържание за миг. След това качите таблица с подробностите.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Hypotenuse AI генерира изображения или графики

Функцията „Content Detective“ гарантира, че ще извличате само фактическа информация.

Инструментът за обобщаване ви помага да пишете по-добри резюмета и тези в нито един момент – които могат да се използват за създаване на по-добър конспект на блог публикация.

Ограничения на Hypotenuse AI

Hypotenuse AI не предлага шаблони.

Той може да работи само с един потребител едновременно, така че не можете да редактирате текстове заедно с колеги.

Не е безплатен генератор на конспекти

Цени на Hypotenuse AI

Стартово ниво: 24 $/месец за 100 кредита, фактурирани ежегодно

Развитие: 49 $/месец за 350 кредита, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI

G2: 4. 4/5 (4 рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

6. SurferSEO

Чрез SurferSEO

Surfer SEO се представя като много повече от инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект – това е SEO инструмент за увеличаване на трафика към вашия уебсайт. Surfer SEO е преди всичко SEO редактор на съдържание, който помага на марките да пишат SEO-оптимизирани блогове.

Продуктът Surfer AI е съвсем нов (обявен е през май 2024 г.), но вече прави фурор сред създателите на съдържание като всеобхватен генератор на конспекти. ?

Ако можете да понесете цената от 29 долара на статия, Surfer AI ще се погрижи за почти всичко вместо вас. Забравете за конспектите: този генератор на съдържание пише съдържанието и го оптимизира за SEO. Може дори да вмъкне линкове и изображения вместо вас.

Най-добрите функции на SurferSEO

Той включва множество инструменти за SEO оптимизация.

Инструментът може да вмъква линкове и изображения в текста ви, за да спестите време.

Функцията за откриване на анти-AI гарантира, че съдържанието ви звучи човешко.

Ограничения на SurferSEO

Инструментът Surfer AI струва 29 долара на статия, което е доста скъпо.

Някои потребители съобщават за бъгове и забавяния.

Цени на SurferSEO

Essential: 69 $/месец за две места, фактурира се ежегодно

Разширена версия: 149 $/месец за пет места, фактурира се ежегодно

Максимална цена: 249 $/месец за десет места, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SurferSEO

G2: 4,8/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4,9/5 (370+ отзива)

7. Rytr

Чрез Rytr

Rytr е AI инструмент за писане, специализиран в копирайтинг. За да го използвате, изберете от 40 примера за употреба, добавете малко контекст и Rytr ще се погрижи за останалото. Ако сте маркетинг специалист или търговец, това е инструментът за съдържание, който ви трябва.

Използвайте примера за употреба „Идея за блог и конспект“, за да получите достъп до готова структура за вашето съдържание само с няколко кликвания. Изберете език, тон, пример за употреба и ключови думи, за да генерирате незабавно конспект.

Ryter предлага и разширение за браузър. Спрете да преминавате през различни платформи: използвайте Rytr в пощенската си кутия, Facebook Messenger, Google Docs, WordPress и социалните медии.

Най-добрите функции на Rytr

Rytr използва формули за копирайтинг като AIDA, за да генерира безупречни текстове.

Подгответе текста си за презентация с форматирането на Rytr.

Добавете сътрудници към своя акаунт, за да управлявате текстовете на едно място.

Ограничения на Rytr

Rytr не може да генерира дълги текстове (например блог публикации).

SEO инструментите му не са толкова силни, колкото тези на други AI писатели.

Някои потребители не харесват простотата на интерфейса на Ryter.

Цени на Rytr

Безплатно

Спестяване: 9 $/месец, фактурира се ежегодно

Неограничен: 29 $/месец, фактурира се ежегодно

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4,7/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (16 отзива)

8. Clearscope

Чрез Clearscope

Clearscope е най-скъпият инструмент в този списък, но получавате много за парите си. Подобно на Surfer, Clearscope е преди всичко инструмент за оптимизиране на съдържанието за SEO.

За да използвате Clearscope, въведете ключова дума и изчакайте платформата да генерира доклад. Отидете на раздела „Конспект“, за да видите няколко опции за конспект на съдържанието наведнъж.

Все пак ще трябва сами да структурирате блога, но Clearscope ви спестява голяма част от работата. В раздела „Изследване“ са изброени и често срещани теми и въпроси, свързани с целевата ви ключова дума, така че да можете да добавите повече динамика към текста, когато дойде време да пишете. ✨

Най-добрите функции на Clearscope

Оптимизирайте съдържанието си за SEO с подходящи заглавия, ключови думи и брой думи.

Бързо създавайте резюмета на съдържание и документи с конспекти на блог публикации.

Разберете съдържанието на блоговете на конкурентите с един поглед

Ограничения на Clearscope

Цената от 170 долара на месец на Clearscope е висока, особено за аматьори или студенти.

Генерирането на доклад от Clearscope може да отнеме няколко минути.

Цени на Clearscope

Essentials: 170 $/месец за едно работно място

Бизнес: Пет места, свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Clearscope

G2: 4,9/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (60 отзива)

9. StoryLab. ai

StoryLab. ai е черният кон в нашия списък с най-добрите инструменти за създаване на конспекти, но не се подвеждайте от скромния му дизайн. Този AI писател с лекота се справя с конспекти, блог публикации, имейли и платени реклами. ?

За конспект на блог, отидете в генератора за блог публикации и изберете опцията „Конспект“. За 30 секунди изкуственият интелект ще генерира ефективен конспект за избраната от вас тема.

Освен това, можете да започнете да използвате StoryLab. ai веднага безплатно. Получавате три безплатни AI Runs на месец, така че е чудесно, ако имате нужда от генератор на конспекти за есета от време на време.

StoryLab. ai най-добри функции

Създавайте платени рекламни текстове, имейли и блогове само с няколко кликвания.

Превърнете блоговете в интересни публикации в социалните мрежи с функцията „От блог към публикации в социалните мрежи“ (платена).

Използвайте платения Campaign Builder, за да генерирате идеи за съдържание, да съкратите или разширите текста или да промените тона на текста си.

Ограничения на StoryLab. ai

Някои функции са достъпни само за премиум членове.

StoryLab. ai не разполага с усъвършенстваността и сложността на други AI инструменти и опции за създаване на конспекти.

Цени на StoryLab. ai

Безплатно

Pro: 15 $/месец за 100 AI Runs

Неограничен: 19 $/месец за неограничен брой AI Runs

StoryLab. ai оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Writesonic

Чрез Writesonic

Writesonic е един от най-продуктивните инструменти за писане с изкуствен интелект и създаване на конспекти в света. Той разполага с невероятно много функции, вариращи от създаване на конспекти за блогове с изкуствен интелект до копиране на уебсайтове и обяви за недвижими имоти. Той дори следва рамки за копирайтинг като AIDA и PAS.

Ако имате нужда от изображения за вашия текст, Writesonic се занимава и с това. Просто дайте на AI малко текст и той ще генерира графики за няколко секунди.

Най-добрите функции на Writesonic

Напишете дълги блогове от 1500 думи с Writesonic

Използвайте функцията „Идеи за растеж“, за да измислите иновативни идеи за вашия бизнес.

Изпробвайте функцията „Идеи за списъци“, за да съберете идеи за бъдещи блогове и есета.

Ограничения на Writesonic

Някои потребители съобщават за граматически грешки в текстовете, генерирани от изкуствен интелект.

Цени на Writesonic

Безплатна пробна версия

Неограничен: 16 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 12,67 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1700 рецензии)

