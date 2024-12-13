10-те най-добри инструмента за създаване на AI съдържание през 2025 г.

Да бъдем честни – инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект са навсякъде.

Последните проучвания показват, че приблизително 76% от маркетолозите вече използват тези инструменти в работата си, като 85% от тях ги използват специално за писане на статии.

Въпреки това, въпреки широкото му разпространение, е нормално да се подхожда скептично към възможностите на изкуствения интелект. Никой не иска да рискува AI-генерираните безсмислици да разрушат имиджа на марката му.

Обаче, правилният AI инструмент може да направи вашия екип по-бърз, по-продуктивен и по-мащабируем – без да се налага да увеличавате броя на служителите.

Качествените AI инструменти могат да създават не само висококачествено писмено съдържание, но и изображения и видеоклипове, задвижвани от AI, за вашите дейности по съдържателен маркетинг.

Как да изберете подходящия инструмент за създаване на AI съдържание? След като тествах подробно 11 варианта, споделям своите наблюдения в тази публикация в блога. Ще получите обща представа за функциите, ограниченията и отзивите за всеки инструмент – по същество, пълна картина, която ще ви помогне да вземете решение.

Да започнем.

Макар че изборът на инструмент до голяма степен зависи от целите и приоритетите на вашия екип, има някои характеристики, на които трябва да обърнете внимание, особено когато оценявате различни платформи за създаване на текст, изображения и видео. Ето какво трябва да имате предвид при избора на AI инструменти:

Примери за употреба: Ако инвестирате в AI инструмент, трябва да изберете такъв, който е възможно най-гъвкав. Например, AI софтуерът за текст и генераторите на конспекти трябва да ви помагат с всичко, включително публикации в блогове, електронни книги, актуализации в LinkedIn и т.н. Колкото по-адаптивен е инструментът, толкова по-голяма стойност ще донесе на вашия работен процес.

Цени: Уверете се, че инструментът за създаване на AI съдържание отговаря на вашия бюджет и предлага измерима стойност във времето. От съществено значение е да оцените как инструментът ви помага да спестите разходи чрез своите функции за автоматизация. Научаването как ефективно да автоматизирате процесите на създаване на съдържание може да максимизира вашата възвръщаемост на инвестициите.

Крива на обучение: Вашият екип трябва да може бързо да се научи да използва избрания AI инструмент, за да може да започне да създава привлекателно съдържание – писмено, визуално или видео – възможно най-скоро. Затова изберете нещо интуитивно и лесно за използване.

Качество на съдържанието: Това, разбира се, е безспорно. Въпреки че всеки инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект се нуждае от известно обучение и настройка, той трябва да може да предоставя висококачествени и безгрешни резултати във всички формати и платформи. Не искате да губите време в преработване на блог статии, PPC текстове или видео скриптове, създадени с изкуствен интелект.

Възможност за персонализиране: Потърсете платформа, която позволява дълбока персонализация на тона на гласа, стила на дизайна, формата и предпочитанията на аудиторията. Например, трябва да можете да настроите инструмента, за да създавате професионални презентации за корпоративна аудитория и неформални, привлекателни надписи за социалните медии.

Инструмент Пример за употреба Най-подходящи за ClickUp Създаване на съдържание с изкуствен интелект и управление на проекти Маркетинг специалисти, екипи, управляващи кампании, създатели на съдържание ChatGPT Създаване на текст с изкуствен интелект и помощ при разговори Писатели, изследователи и специалисти по обслужване на клиенти Copy.ai Създаване на маркетингови текстове и идеи за съдържание Маркетинг екипи, агенции и екипи за външни продажби Jasper Създаване на оптимизирано за търсене и целево съдържание Маркетинг специалисти, SEO специалисти и създатели на съдържание Descript Редактиране на аудио и видео с текстови интерфейс Подкастъри, създатели на видео съдържание и редактори на аудио и видео съдържание DALL•E Генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект Дизайнери, маркетолози и създатели на визуално съдържание Midjourney Стилизирано генериране на изображения с изкуствен интелект Художници, творчески професионалисти и графични дизайнери Synthesia Професионално съдържание, генерирано от изкуствен интелект, и локализирано видеопроизводство Обучаващи екипи, преподаватели и многоезични маркетинг специалисти Invideo Удобно създаване на видео с шаблони Мениджъри на социални медии, малки предприятия и екипи за създаване на съдържание Murf Производство на текст в реч Артисти, озвучаващи роли, видео редактори и създатели на мултимедия Canva Дизайнерски решения с AI графични и видео инструменти Бизнес, преподаватели и не-дизайнери

1. ClickUp (най-добър за генериране на AI съдържание и интегрирано управление на проекти)

ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“. Тъй като е напълно персонализируем и мащабируем, всеки потребител, екип или организация може да го конфигурира според своите уникални нужди.

Независимо дали искате да създавате календари за съдържание, маркетингови табла или шаблони за насоки за бранда, повярвайте ми, когато казвам, че ClickUp има всичко това и още много други неща.

Обичам да използвам този инструмент, защото вграденият в него изкуствен интелект ClickUp Brain се научава да пише по същия начин, по който пишете вие. Освен това, той е интегриран в цялата платформа, така че мога да изпълнявам редица задачи, включително:

Създаване на висококачествено съдържание в ClickUp Docs за блогове, имейли, рекламни текстове, уебсайтове и др.

Обобщаване на важни точки от документи, задачи и коментари

Получаване на предложения за опростяване и подобряване на писането

Създаване на таблици с богати данни и информация за всичко, от ресторанти до недвижими имоти

Преобразуване на гласови бележки и клипове в текст и пренасочване на копието

Започнете с ClickUp Brain Усъвършенствайте писането си с ClickUp Brain, интегриран асистент за писане, обучен на базата на вашата работа.

ClickUp Docs е отличен инструмент за съвместна работа с документи, с който можете да записвате идеи, да създавате чернови (с AI) и да организирате работата си. Можете да подобрите документите си с маркери, таблици, връзки и различни опции за форматиране.

Създавайте съдържание и изграждайте базата от знания на вашата компания съвместно с ClickUp Docs

С Connected Search на ClickUp намирането на файлове в свързани приложения като Google Drive, Slack и Figma е по-лесно от всякога – всичко от един централизиран хъб.

Намерете иглата в купата със съдържание с помощта на Connected Search на ClickUp

Освен това ClickUp предлага много шаблони за маркетингови стратегии, управление на кампании и планиране на събития.

Независимо дали проучвате как да използвате AI в маркетинга на съдържание или се нуждаете от отправна точка за творческото си производство, тези шаблони ви позволяват да започнете веднага, без да започвате от нулата.

ClickUp се фокусира върху създаването, стратегизирането и организирането на съдържание. Това е един от най-добрите инструменти за продуктивност, които съществуват, и не мога да го препоръчам достатъчно.

Най-добрите функции на ClickUp

Изберете от над 15 персонализирани изгледа на ClickUp , за да визуализирате календара си със съдържание, производствените работни потоци или редакционните процеси по начин, който предпочитате – списък, Kanban, диаграма на Гант и т.н.

Преминавайте от идеята към изпълнението, като създавате задачи директно от вашите Docs и ClickUp Whiteboards ; вграждайте подходящи файлове, Docs и други ресурси, за да получите по-пълна картина.

Съгласувайте задачите по създаване на съдържание с по-широките цели на екипа, като използвате ClickUp Goals , за да се уверите, че всяко съдържание допринася за цялостната ви стратегия.

Създавайте и транскрибирайте екранни записи, за да обучавате членовете на екипа или да демонстрирате функциите на продукта с помощта на ClickUp Clips

Опростете процеса на одобрение на съдържанието, като автоматизирате предаването на задачи – когато съдържанието бъде одобрено, то автоматично преминава към следващия етап.

Достъп до над 100 инструмента, подкрепени от научни изследвания, за оптимизиране на създаването на съдържание с подсказки, пригодени към конкретни роли и задачи.

Следете колко време отнема изготвянето, редактирането и финализирането на съдържанието, за да идентифицирате пречките и да оптимизирате ефективността на екипа си.

Ограничения на ClickUp

Отнема време да овладеете всичките му мощни функции – за щастие, има помощни документи, демонстрации и курсове за по-бързо усвояване.

Таблото показва много информация, но потребителите могат да оптимизират вида и информацията, включена в настройките си.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (9900+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp: От рецензия в G2

ClickUp е всеобхватен инструмент за управление на проекти, който обединява всички основни функции за разработване на продукти в една платформа. Неговата първокласна поддръжка на клиенти гарантира навременното разрешаване на всякакви проблеми. Безпроблемната интеграция с различни платформи опростява процесите на миграция. Освен това, AI възможностите на ClickUp могат да обобщават и генерират описания на задачи, помагайки на разработчиците да разберат по-добре своите задачи.

ClickUp е всеобхватен инструмент за управление на проекти, който обединява всички основни функции за разработване на продукти в една платформа. Неговата първокласна поддръжка на клиенти гарантира навременното разрешаване на всякакви проблеми. Безпроблемната интеграция с различни платформи опростява процесите на миграция. Освен това, AI възможностите на ClickUp могат да обобщават и генерират описания на задачи, помагайки на разработчиците да разберат по-добре своите задачи.

2. ChatGPT (най-добър за създаване на текст с изкуствен интелект и помощ при разговори)

чрез ChatGPT

Всички знаем какво е ChatGPT и какво прави. Вие го използвате, аз го използвам, всички го използваме. Разработен от Open AI, този AI-задвижван разговорен агент генерира текст, подобен на човешкия, въз основа на подсказката, която получава чрез Natural Language Processing (NLP).

Това, което ме впечатли най-много в ChatGPT, беше, че можеше да ми помага с различни задачи, свързани със съдържанието, от подготовката на конспекти за блогове и изготвянето на текстове за начални страници до писането на корпоративни бюлетини и довършването на имейли до клиенти.

Това ми помогна да спестя много време и енергия, които иначе щях да похарча за проучвания и копирайтинг.

Най-добрите функции на ChatGPT

Качете файл и го помолете да ви помогне да анализирате данни, да обобщите информация или да създадете диаграма.

Имитирайте стила на съществуващите си блогове и шаблони за социални медии , за да пишете текстове, съответстващи на бранда.

Насладете се на допълнителни AI инструменти като DALL•E и Sora AI за създаване на изображения и производство на видеоклипове, съответно.

Ограничения на ChatGPT

При използването му с чувствителни или поверителни данни са отбелязани някои проблеми, свързани с поверителността, тъй като OpenAI обработва въведените данни.

Има тенденция да губи контекста в по-дълги разговори, което води до повторения или объркване.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Плюс: 20 $/месец

Предимства: 200 $/месец

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4. 7/5 (630+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT: От рецензия в G2

Аз съм мениджър в голяма компания за продажби на дребно. Макар че не съм много опитен в писането на скриптове – знам само някои основни неща – наличието на собствен „програмист“, който ми помага, промени изцяло нещата. Обичам да мога да предоставя персонализирано съобщение и да виждам как то се развива в желаната от мен посока. Това е изключително полезно за автоматизиране на задачите в моя акаунт в Google Workspace for Business. Например, настроих известие за чат извън работно време, което се справя с доста неща. Просто е невероятно колко много можеш да постигнеш с помощта на ChatGPT!

Аз съм мениджър в голяма компания за продажби на дребно. Макар че не съм много опитен в писането на скриптове – знам само някои основни неща – наличието на собствен „програмист", който ми помага, промени изцяло нещата. Обичам да мога да предоставя персонализирано съобщение и да виждам как то се развива в желаната от мен посока. Това е изключително полезно за автоматизиране на задачите в моя акаунт в Google Workspace for Business. Например, настроих известие за чат извън работно време, което се справя с доста неща. Просто е невероятно колко много можеш да постигнеш с помощта на ChatGPT!

3. Copy. ai (Най-добър за бързо генериране на маркетингови текстове и идеи за съдържание)

Copy. ai е GTM AI платформа, която ви помага да изследвате данни, да генерирате идеи и да създавате копия за различни видове съдържание, включително статии за лидерство в мисленето, дълги блогове, публикации в социалните медии и др.

Много ми хареса, че Copy.ai работи на базата на ценова модель с неограничен брой думи, което го прави практичен вариант за екипи с високи изисквания за използване.

В допълнение към обичайното създаване на съдържание, Copy. ai помага и при генерирането на тръбопроводи, проучването на потенциални клиенти, системната интеграция и програмите за обучение и развитие.

Най-добрите функции на Copy.ai

Оптимизирайте всичките си платени кампании чрез целенасочени A/B тестове

Преобразувайте изговореното (от интервюта, събития и записи на продажбени разговори) в текст за секунди

Автоматизирайте досадните части от преработката на съдържание; транскрибирайте или извличайте информация за секунди

Ограничения на Copy.ai

Трябва да се използва внимателно, тъй като част от съдържанието може да е взето от публикувани уеб страници, което повдига опасения за плагиатство.

Те се развиват бързо и понякога доставката на продуктите не отговаря на обещаното.

Цени на Copy.ai

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Разширено: 249 $/месец (до 5 потребители)

Предприятие: Индивидуални цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (180+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Copy. ai: От рецензия в G2

Това, което най-много ми харесва в Copy. ai, е неговата разширяемост и безпроблемна интеграция. От гледна точка на продажбите, той ми позволява да организирам работните процеси, за да обогатя данните за потенциални клиенти, акаунти и др. Това ни дава възможност да персонализираме ефективно автоматизираните входящи имейли. Освен това, нашите SDR са оборудвани с високоспецифични, релевантни за пазара проучвания, което елиминира необходимостта да започваме от нулата, когато проучваме нови акаунти. От маркетингова гледна точка, Copy. ai предлага потенциал за създаване на повторяем двигател за съдържание, базиран на прозрения от продажби и разговори за решения – функция, която с удоволствие ще проуча по-подробно.

Това, което най-много ми харесва в Copy. ai, е неговата разширяемост и безпроблемна интеграция. От гледна точка на продажбите, той ми позволява да организирам работните процеси, за да обогатя данните за потенциални клиенти, акаунти и др. Това ни дава възможност да персонализираме ефективно автоматизираните входящи имейли. Освен това, нашите SDR са оборудвани с високоспецифични, релевантни за пазара проучвания, което елиминира необходимостта да започваме от нулата, когато проучваме нови акаунти. От маркетингова гледна точка, Copy. ai предлага потенциал за създаване на повторяем двигател за съдържание, базиран на прозрения от продажби и разговори за решения – функция, която с удоволствие ще проуча по-подробно.

4. Jasper (най-добър за създаване на оптимизирано за търсене и целево съдържание)

чрез Jasper

Когато мислите за алтернативи на Copy.ai, неизменно ще се сетите за Jasper. Това е специално създадена генеративна AI платформа за маркетинг, която предлага усъвършенстван контрол над марката и динамичен набор от AI инструменти.

Това, което ми се стори особено ценно в Jasper, беше, че той може да предлага ключови думи, заглавия и други елементи, необходими за подобряване на SEO ефективността на генерираното съдържание.

Той предлага над 50 шаблона за маркетингови планове и опции за персонализиране, подходящи за различни изисквания към съдържанието. Освен това Jasper има и няколко други функции, като Jasper Chat и AI Art, и поддържа над 29 езика.

Най-добрите функции на Jasper

Изгответе цялостен план с цели и резултати за маркетингова кампания

Създавайте съдържание, съответстващо на вашата марка, където и да пишете, с разширението за Chrome.

Изградете солидна стратегия за съдържание, базирана на изкуствен интелект, като преобразувате, оптимизирате и конвертирате съществуващото съдържание в различни формати.

Ограничения на Jasper

Има агресивна пробна регистрация, която по подразбиране е за годишен план, без възстановяване на сумата, ако забравите да я отмените.

Няма безплатен план

Липсва усъвършенствана езикова обработка, което води до по-ниско качество на резултатите и по-малко интуитивно преживяване.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на работно място

Про: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4. 7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper: От рецензия в G2

В интернет има безброй инструменти за изкуствен интелект и след като изпробвах няколко платени варианта, най-накрая се спрях на Jasper. Основните причини за избора на тази платформа са отличното качество на генерираното съдържание и възможността да се предоставя високо персонализирано съдържание.

В интернет има безброй инструменти за изкуствен интелект и след като изпробвах няколко платени варианта, най-накрая се спрях на Jasper. Основните причини за избора на тази платформа са отличното качество на генерираното съдържание и възможността да се предоставя високо персонализирано съдържание.

Прочетете също: Алтернативи на Jasper AI

5. Descript (най-добър за редактиране на аудио и видео с текстови интерфейс)

чрез Descript

Descript е AI-базиран, пълнофункционален A/V редактор. Неговата уникална продажна точка е, че е лесен за използване, и това е вярно. Аз нямам технически умения, но мога да редактирам аудио и видео съдържание, като просто редактирам транскрипта.

Мога да подредя визуалните елементи във видеото си като презентация и да използвам шаблони и оформление, за да направя нещата да изглеждат и звучат добре.

Това, което ми хареса най-много, беше, че можех да чета сценария си, поставен до камерата, а Descript създаваше усещането, че през цялото време гледам директно в обектива.

Инструментът може също да транскрибира аудио на над 20 езика и предоставя история на версиите в облака за проследяване на промените.

Най-добрите функции на Descript

Създайте свой собствен гласов клонинг или изберете от наличните AI гласове, за да произведете интро за подкаст и да направите видео озвучаване.

Премахнете всичко, което очевидно не искате да присъства в аудиофайла, като „ъм“ и „ъъ“, дълги паузи и други вербални излишъци.

Създавайте видеоклипове с лекота, като използвате надписи, фигури и изображения с функцията „плъзгане и пускане“; настройвайте оформлението, шрифтовете и стиловете, за да съответстват на вашия вид и стил.

Ограничения на Descript

Понякога преписва неточно дати, редни числа и съкращения, което изисква ръчна корекция.

Няма безплатен план

През изминалата година бяха отчетени все по-забавени резултати; по-бавна навигация, изтегляне и функционалност, въпреки използването на високоскоростна интернет връзка.

Цени на Descript

Хоби: 19 $/месец на потребител

Създател: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5 (550+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (150+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript: От рецензия в G2

През годините съм използвал десетки различни програми за редактиране за моя бизнес и бях се примирил с факта, че никога няма да бъда напълно доволен от комбинацията между лекота на употреба, качество на резултата и цена. Трима приятели ми казаха да пробвам Descript – приятели, на които сега дължа една хубава бутилка вино, тъй като това е софтуерът за редактиране на видео, за който само бях мечтал, че може да бъде реален. Сега, когато интервюирам хора за моя YouTube канал, не се притеснявам от „ъм“ и „ааа“, тъй като редактирането им, за да изглеждаме аз и гостът ми добре, отнема секунди. Резюметата, които Descript пише за YouTube съдържанието, са на най-високо ниво. С Descript ще мога да удвоя съдържанието си, тъй като редактирането сега отнема четири пъти по-малко време, отколкото преди.

През годините съм използвал десетки различни програми за редактиране за моя бизнес и бях се примирил с факта, че никога няма да бъда напълно доволен от комбинацията между лекота на употреба, качество на резултата и цена. Трима приятели ми казаха да пробвам Descript – приятели, на които сега дължа една хубава бутилка вино, тъй като това е софтуерът за редактиране на видео, за който само бях мечтал, че може да бъде реален. Сега, когато интервюирам хора за моя YouTube канал, не се притеснявам от „ъм" и „ааа", тъй като редактирането им, за да изглеждаме аз и гостът ми добре, отнема секунди. Резюметата, които Descript пише за YouTube съдържанието, са на най-високо ниво. С Descript ще мога да удвоя съдържанието си, тъй като редактирането сега отнема четири пъти по-малко време, отколкото преди.

6. DALL•E (най-добър за генериране на изображения с изкуствен интелект с фини детайли)

Друг инструмент от OpenAI, DALL•E, създава изображения от текстови надписи, използвайки концепции, изразявани на естествен език. Това е като да използвате ChatGPT – въведете команда и ще получите изображение.

Единственият улов е, че трябва да сте наясно какво искате да създадете. Методът, който често използвах, беше да изучавам няколко изображения, които исках да имитирам, и след това да създавам подсказки въз основа на тях, за да генерирам подобни визуализации.

DALL•E 3, най-новата версия, понякога може да „попълни празнините“, когато подсказката предполага, че изображението трябва да съдържа конкретен детайл, който не е изрично посочен – и това е благодат за некреативните хора, които правят това за първи път.

Най-добрите функции на DALL•E

Прилагайте различни видове оптични изкривявания към визуалното съдържание, като „рибено око“ и „сферична панорама“.

Генерирайте изображения в различни размери, включително 1024×1024, 1024×1792 и 1792 x 1024 пиксела.

Контролирайте местоположението и ъгъла, от който се визуализира изображението

Ограничения на DALL•E

Грешките могат да изчерпят лимитите на сесията, което може да доведе до блокиране на потребителите без тяхна вина.

Няма безплатен план

Може да пропусне части от подсказката, ако тя е прекалено дълга или сложна.

Цени на DALL•E

Стандартен: Започва от 0,040 долара на изображение

HD: Цена от 0,080 долара на изображение

Оценки и рецензии за DALL•E

G2: 3. 9/5 (30+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за DALL•E: От рецензия в G2

DALL-E е най-бързият и най-голям AI модел за генериране на висококачествени изображения от команди. Той разполага с много прост и интуитивен контролен панел за гладко генериране на изображения. Разбира дори много сложни команди и генерира изображения с голяма точност. Съвместим е с всички браузъри и устройства.

DALL-E е най-бързият и най-голям AI модел за генериране на висококачествени изображения от команди. Той разполага с много прост и интуитивен контролен панел за гладко генериране на изображения. Разбира дори много сложни команди и генерира изображения с голяма точност. Съвместим е с всички браузъри и устройства.

7. Midjourney (най-добър за създаване на визуално впечатляващи, стилизирани AI изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е AI-базиран генератор на текст към изображение, който създава хиперреалистични изображения от описания на естествен език. Разбира се, DALL•E и Midjourney правят сходни неща и ми хареса да използвам и двата, но вторият предлага повече.

Можех да регулирам колко силно влияеше стилът по подразбиране на Midjourney върху моите изображения, да контролирам нивото на креативност и уникалност и да определям степента на вариация между резултатите.

Имах и възможност да използвам изображения и примери от указанията за бранда като основа за подсказка, стилова референция или референция за характер.

Най-добрите функции на Midjourney

Намерете или създайте споделени пространства, за да работите заедно с други потребители

Взаимодействайте с Midjourney Bot в Discord и получите техническа и счетоводна поддръжка

Напишете разширени подсказки, включващи един или повече URL адреси на изображения, множество текстови фрази и параметри като съотношение на страните, модели и усъвършенстване.

Ограничения на Midjourney

Първоначалното генериране на лица често има значителни проблеми (липсващи очи, деформирани носове и др.).

Няма безплатен план

Ограниченият контрол върху подсказките затруднява постигането на конкретни детайли и изисква проби и грешки.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец

Стандартен план: 30 $/месец

Професионален план: 60 $/месец

Мега план: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Midjourney: От рецензия в G2

Midjourney постоянно предоставя визуално зашеметяващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Креативната му интерпретация на подсказките го прави изключителен инструмент за концептуално изкуство, настроени табла и експериментални дизайни. Резултатите са реалистични и с професионален завършек, което го прави безценен за създаването на визуални елементи, които вдъхновяват и издигат творческите проекти.

Midjourney постоянно предоставя визуално зашеметяващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Креативната му интерпретация на подсказките го прави изключителен инструмент за концептуално изкуство, настроени табла и експериментални дизайни. Резултатите са реалистични и с професионален завършек, което го прави безценен за създаването на визуални елементи, които вдъхновяват и издигат творческите проекти.

8. Synthesia (най-добър за професионално, локализирано видеопроизводство с AI аватари)

чрез Synthesia

Нямате познания за видео продукция, но искате да създавате видеоклипове на различни езици, като френски, немски и испански? Няма проблем – Synthesia е идеалният инструмент. Наистина – той поддържа над 140 езика по света, което според мен е страхотно.

Можех да създавам професионално, локализирано визуално съдържание, използвайки различни AI аватари и гласови коментари. Дори клонирах гласа си и го използвах, за да осигурявам аудио за видеоклипове.

Освен това, сътрудничеството в екипа беше много лесно с Synthesia. Можех да споделям видеото директно от платформата и да каня хора да коментират и да дават обратна връзка.

Най-добрите функции на Synthesia

Персонализирайте видеоклиповете си с цветовете на вашата марка, логотипи и любими аватари

Добавете автоматично субтитри на целевия език към файла си, като използвате видео преводача.

Лесно преглеждайте, дублирайте и персонализирайте шаблони за маркетинг, образование и обучителни видеоклипове.

Ограничения на Synthesia

Функцията за персонализиран аватар има затруднения с точното представяне на регионалните акценти; например, може да има южен британски акцент вместо северен.

Рендерирането на видеоклипове с много слайдове, анимации или преходи може да отнеме много време.

Цени на Synthesia

Безплатни

Стартово ниво: 24 $/месец

Създател: 74 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4. 7/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Synthesia: От рецензия в G2

Най-доброто нещо в Synthesia е, че ако някога сте използвали прост инструмент за дизайн или създаване (например PowerPoint), ще можете да усвоите основите много по-бързо, отколкото очаквате. Интуитивният му дизайн е огромно предимство за по-големите компании, където служителите имат различни умения и нива на опит с технологиите. Оценявам увереността, която ми дава знанието, че мога да представя Synthesia на всеки и той лесно ще разбере и усвои процеса на създаване на видео. Освен това, опитът ми с екипа за обслужване на клиенти е отличен – те са бързи, компетентни и уважават времето ми.

Най-доброто нещо в Synthesia е, че ако някога сте използвали прост инструмент за дизайн или създаване (например PowerPoint), ще можете да усвоите основите много по-бързо, отколкото очаквате. Интуитивният му дизайн е огромно предимство за по-големите компании, където служителите имат различни умения и нива на опит с технологиите. Оценявам увереността, която ми дава знанието, че мога да представя Synthesia на всеки и той лесно ще разбере и усвои процеса на създаване на видео. Освен това, опитът ми с екипа за обслужване на клиенти е отличен – те са бързи, компетентни и уважават времето ми.

9. Invideo (най-добър за лесно създаване на видео с богата библиотека от шаблони)

чрез Invideo

Invideo е платформа за създаване на видеоклипове, която позволява на потребителите да превърнат идеите си във видеоклипове в реално време. Тя включва над 4000 персонализирани шаблони за социални медии, недвижими имоти, реклами и календари за съдържание, така че не е необходимо да изобретявате колелото отначало.

Това, което ми се стори особено полезно в Invideo, беше автоматизираната функция за преобразуване на текст в реч. Тя ми позволи да работя едновременно върху няколко сценария и да ги преобразувам в аудио.

Освен това, безпроблемното добавяне на разказ и фонова музика е удобно предимство, включено в повечето планове на Invideo.

Най-добрите функции на Invideo

Прегледайте обширна библиотека от 16 милиона медийни елемента, за да включите перфектните визуални елементи във всяка сцена.

Изберете от смели субтитри с изскачащи ефекти в класически стил Hormozi и анимация дума по дума в стил караоке.

Използвайте магическата кутия на Invideo AI, за да правите редакции с команди като „изтрий сцена“, „разкажи с акцент от Средния Запад“ и т.н.

Ограничения на Invideo

Системата за съхранение в облак няма функционалност за редактиране на запазени видеоклипове, което налага на потребителите да започват от нулата след срив.

Селекторите на цветове са ограничени до RGB

Цени на Invideo

Безплатни:

Плюс: 35 $/месец

Максимална цена: 60 $/месец

Генеративни: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Invideo

G2: 4. 5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (350+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Invideo: От рецензия в G2

Най-полезната функция в Invideo са шаблоните, създадени специално за вас, които със сигурност отговарят на всякакви нужди. Независимо дали сте начинаещ, маркетинг специалист, преподавател или просто човек, който иска да привлече аудитория, Invideo е вашият ключ към лесното създаване на видеоклипове. Удобният за ползване контролен панел, богатата библиотека със сцени и фонови звуци, AI инструментите, които могат да ви предложат точно това, от което се нуждаете, опциите за споделяне и, преди всичко, поддръжката, която може да ви помогне да постигнете желаното с няколко кликвания, правят Invideo да се откроява от останалите.

Най-полезната функция в Invideo са шаблоните, създадени специално за вас, които със сигурност отговарят на всякакви нужди. Независимо дали сте начинаещ, маркетинг специалист, преподавател или просто човек, който иска да привлече аудитория, Invideo е вашият ключ към лесното създаване на видеоклипове. Удобният за ползване контролен панел, богатата библиотека със сцени и фонови звуци, AI инструментите, които могат да ви предложат точно това, от което се нуждаете, опциите за споделяне и, преди всичко, поддръжката, която може да ви помогне да постигнете желаното с няколко кликвания, правят Invideo да се откроява от останалите.

10. Murf (Най-добрият универсален софтуер за преобразуване на текст в реч)

чрез Murf

Да предположим, че работите върху видео за продукт или се подготвяте за нов подкаст и трябва да добавите разказ. Няма нужда да наемате актьор за озвучаване – просто използвайте Murf, за да генерирате AI озвучаване.

Намерих го за отличен инструмент за добавяне на невероятно естествено звучащи AI гласове към моите презентации, обяснителни видеоклипове и публикации в социалните медии. Той може дори да интегрира моя глас с съществуващи видеоклипове, създавайки кохерентно мултимедийно преживяване.

Най-добрите функции на Murf

Инсталирайте Murf веднъж, за да имате достъп до гласовете му във всички Windows приложения, съвместими с API на Microsoft за гласове и разкази.

Получете превод на дублираното съдържание от носители на езика от експертната мрежа на Murf, за да сте сигурни, че всяко произношение е точно.

Модифицирайте сценария си по всяко време по време на творческия процес и генерирайте гласовото озвучаване с новите промени.

Ограничения на Murf

Неуспешните опити за конвертиране се броят като изтегляния, което несправедливо намалява броя на наличните проекти.

Ограничена пригодност за създаване на образователно или достъпно съдържание, особено за учащи със специални нужди

Цени на Murf

Безплатни

Creator Lite: 29 $/месец

Creator Plus+: 49 $/месец

Business Lite: 99 $/месец

Business Plus+: 199 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Murf

G2: 4. 7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: NA

Какво казват реалните потребители за Murf: От рецензия в G2

Генерираните от изкуствен интелект гласове са най-естествено звучащите сред всички уеб-базирани системи за преобразуване на текст в реч, които съм тествал. Функции като настройка на акценти допринасят за неговата гъвкавост. Гъвкавостта при редактиране и подреждане на текст също е изключителна, което позволява лесно манипулиране на блокове и отделни изречения в рамките на тези блокове. Той е изключително лесен за използване и дава невероятни резултати!

Генерираните от изкуствен интелект гласове са най-естествено звучащите сред всички уеб-базирани системи за преобразуване на текст в реч, които съм тествал. Функции като настройка на акценти допринасят за неговата гъвкавост. Гъвкавостта при редактиране и подреждане на текст също е изключителна, което позволява лесно манипулиране на блокове и отделни изречения в рамките на тези блокове. Той е изключително лесен за използване и дава невероятни резултати!

чрез Canva

Днес всеки може да проектира благодарение на Canva. Толкова е просто. Затова бях повече от щастлив да го изпробвам за една от задачите си за създаване на визуално съдържание. Canva разполага с обширна библиотека от шаблони за банери за уебсайтове, целеви страници, заглавия на блог публикации, публикации в социални медии и т.н.

С богатството от дизайнерски вдъхновения на разположение, можех да създавам изображения, слайдшоута и видеоклипове по свой избор и да експериментирам с шрифтове, музика и елементи.

Няма да помислите Canva за един от инструментите за писане с изкуствен интелект, но ще бъдете приятно изненадани.

Той предлага и AI подсказки за писане чрез функцията Magic Write. Този AI генератор на текст помага за създаването на конспекти за блогове, биографични описания и текстове за уебсайтове – идеален за стартиране на творческия процес, без да се притеснявате от писателския блок.

Най-добрите функции на Canva

Подстригвайте, разделяйте, съединявайте или изрязвайте вашите видеоклипове онлайн с помощта на видеоредактора и тримера.

Преглеждайте и одобрявайте дизайни незабавно с вградена функция за одобрение на дизайн

Поддържайте последователността на вашата марка, като включите насоките за марката си в своя Canva акаунт.

Използвайте многобройните AI инструменти, за да правите всичко – от превод на текст и генериране на изображения до анимиране и промяна на размера на дизайни.

Ограничения на Canva

Мобилното му приложение може да бъде бавно и трудно за използване.

Прекомерното разчитане на шаблони може да доведе до общи дизайни, ако не са персонализирани.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro: 5,98 $/месец на човек

Canva Teams: 4,55 $/месец на човек за минимум трима души

Canva Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4. 7/5 (над 4300 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (12 100+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Canva: От рецензия в G2

Canva е изключително интуитивен инструмент и според мен това е най-силната му черта. Дори без предварителни познания по дизайн, мога да създавам професионално изглеждащо съдържание благодарение на богатата му колекция от готови шаблони. Тези предимства превърнаха Canva в моят предпочитан инструмент за дизайн. Освен това, постоянните актуализации на платформата подобряват последователно потребителското преживяване, което с времето става все по-добро.

Canva е изключително интуитивен инструмент и според мен това е най-силната му черта. Дори без предварителни познания по дизайн, мога да създавам професионално изглеждащо съдържание благодарение на богатата му колекция от готови шаблони. Тези предимства превърнаха Canva в моят предпочитан инструмент за дизайн. Освен това, постоянните актуализации на платформата подобряват последователно потребителското преживяване, което с времето става все по-добро.

Има инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект за почти всяка индустрия, предпочитания и бюджет. Доколкото е възможно, изберете нещо, което е съобразено с вашите нужди, за да постигнете желаните резултати с възможно най-доброто качество.

И не забравяйте – макар че създаването на съдържание с изкуствен интелект няма да замести човешката креативност, инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да повишат продуктивността на вашия екип, като позволят на вашето съдържание да достигне до целевата аудитория с по-малко усилия.

С своите обширни функции и възможности, ClickUp безспорно извежда създаването на съдържание, допълнено с управление на проекти, на следващото ниво. Всичко, от което се нуждаете – проекти, задачи, шаблони, AI и автоматизация – е на едно място.

Но не се доверявайте само на моята дума. Опитайте сами – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.