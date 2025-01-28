10-те най-добри AI инструмента за подкастъри през 2025 г.

Започването на подкаст може да бъде вълнуващо приключение, но има някои препятствия, с които се сблъскват както редовните, така и начинаещите подкастъри – технически затруднения, липса на достатъчно време за редактиране и творчески блок, за да споменем само някои от тях.

Тук на помощ идват AI инструментите. Тези AI инструменти за подкастъри могат да опростят редактирането, транскрипцията, създаването на съдържание и дори маркетинга за вас.

Въпреки това, списъкът с AI инструменти, достъпни за създателите на подкасти, е безкраен и изборът в кои от тях да инвестирате може да бъде труден. Ето защо аз, заедно с екипа на ClickUp, съставихме списък с десетте най-добри AI инструмента за подкасти, които ще обогатят и опростят вашето пътуване в създаването на подкасти.

Но първо нека обсъдим аспектите, които взехме предвид при избора на 10-те най-добри AI инструмента за подкастъри.

Ето петте елемента, на които трябва да обърнете внимание, когато добавяте AI инструменти към процеса на създаване на подкаст:

Автоматизация на задачите: Оптимизирайте досадните и отнемащи време аспекти на подкастинг с AI. Качествените AI инструменти трябва да разполагат с надеждна автоматизация, за да осигуряват контрол върху автоматизирането на аудио подобрения, транскрипция и създаване на съдържание.

Леснота на използване: Изградете ефективен процес на създаване с AI инструменти, които съответстват на вашия уникален стил на съдържание. Търсете инструменти, които постигат баланс между мощни функции и интуитивен интерфейс, за да можете да свършите повече работа по-бързо.

Качество и точност: AI инструментите за подкастъри трябва да могат да подобрят точността на оперативните им задачи, като координиране на студийни записи, споделяне на сценарии, редактиране на транскрипции на подкасти и управление на финансова документация. Проучете историята и отзивите за инструмента, за да проверите това.

Персонализиране: Смятам, че AI трябва да ни дава по-голям контрол върху редактирането и творческите ни решения. Изберете AI инструменти, които ви дават допълнителни възможности с достатъчен обхват, за да правите творчески промени и персонализирани настройки.

Интеграция и цена: Много е важно избраният от вас AI инструмент да попада в рамките на бюджета ви и да се интегрира лесно в съществуващите работни процеси. Най-добрите AI инструменти са тези, които предлагат висока стойност при обосновани разходи.

Ето десетте най-добри AI инструмента за подкастинг, които според нас могат да променят процеса ви и да повишат качеството на съдържанието.

1. ClickUp

Най-доброто за цялостно управление на подкасти

Създавайте и управлявайте епизоди на подкасти ефективно и ефикасно с ClickUp

ClickUp е мощен инструмент за продуктивност, който помага за създаването на най-добрия команден център за подкасти. Чрез много вградени функции като незабавни съобщения, специален AI, инструменти за писане и поставяне на цели, шаблони за календар на съдържанието и над 1000 интеграции, той може да улесни цялостното управление на подкастите, от идеята и мозъчната буря до навременната публикация, което го прави идеалния софтуер за управление на подкасти за вас.

Идеален за начинаещи подкастъри и опитни ветерани, ClickUp предоставя централизирана платформа за лесно управление на всеки епизод и проект на подкаст. С основен фокус върху опростяването на задачите, неговата гъвкавост и възможност за персонализиране ви позволяват да го адаптирате към вашите уникални нужди.

Две важни функции за вас, особено ако не работите самостоятелно, са ClickUp Goals за оптимизиране на процеса на генериране на идеи и поставяне на цели и ClickUp Chat за последователна комуникация. ClickUp Goals ви позволява да записвате индивидуални и екипни цели и да ги свързвате с вашите задачи по подкаста, докато ClickUp Chat позволява обмен на съобщения между екипите и дори незабавно маркиране.

Кажете сбогом на фрагментираните работни процеси, използващи множество AI инструменти. Софтуерът за управление на продукти на ClickUp може да замести много други AI инструменти за подкастъри. Той се интегрира с различни популярни инструменти и услуги за подкастинг, за да се превърне в едностопно решение за всички ваши нужди, свързани с подкастинг. Можете да свържете софтуера си за запис, хостинг платформите и акаунтите си в социалните медии с ClickUp. Той дори предлага услуги за съхранение в облак, за да централизирате всичките си дейности и файлове, свързани с подкастинг, на едно място.

С многобройните си шаблони за подкасти, които са готови за употреба само с няколко кликвания, ClickUp прави създаването и управлението на подкасти безкрайно по-лесно и по-ефективно.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте и реализирайте успешен старт на подкаст с шаблона за планиране на подкаст на ClickUp.

Шаблонът за планиране на подкасти на ClickUp е идеалният инструмент за организиране на това, което слушателите ви искат да чуят, управление на контактите с гости и визуализиране на начина, по който ще представяте съдържанието си във всеки епизод на подкаста. Независимо дали започвате своето приключение с подкасти или планирате следващия месец за записване и пускане на епизоди, този шаблон ще ви даде необходимата рамка. Това е моят личен фаворит сред шаблоните за подкасти на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за подкаст на ClickUp, за да организирате дейностите по планиране на подкаста бързо и ефективно.

Шаблонът за подкаст на ClickUp ви помага да създадете подробен план за записване на подкаст. Той обхваща задачи като планиране на гости, записване на сесии, управление на аудио файлове и дори проследяване на напредъка на епизодите. Този шаблон ви дава възможност да планирате и изпълните ефективно всяка стъпка от процеса на създаване на подкаст.

В допълнение към управлението на подкасти, ClickUp предлага и ClickUp Docs, вграден, лесен за използване инструмент за документиране и редактиране, идеален за написване и редактиране на подкасти в реално време. Той е пълен с функции като вложени страници, бързи връзки и безброй опции за стилизиране, както и специална функция за AI писане, която ви помага да пишете и редактирате убедителни и ясни сценарии за подкасти.

Вземете си личен асистент за писане само с няколко реда входни данни с ClickUp Brain

ClickUp Brain, мощен набор от AI инструменти, може да ви помогне да генерирате идеи за подкасти, да създадете завладяващи сценарии и да организирате мислите си по време на творческия процес.

Използвайте ClickUp Docs като универсален инструмент за документиране, за да записвате мисли, да ги свързвате с работни процеси и да реализирате идеите си безпроблемно.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да напишете сценария си в ClickUp Docs. Освен това, ако ви е необходим наръчник за създаване на сценарий за подкаст, ClickUp също може да ви помогне.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за подкаст сценарий на ClickUp, за да оптимизирате без усилие процеса на писане от начало до край.

Шаблонът за подкаст сценарий на ClickUp е шаблон на ClickUp Doc за добре организиран епизод на подкаст. Шаблонът е насочен към това да ви помогне да организирате и планирате всички аспекти на производството на подкаста и да пишете сценарии ефективно. Той е визуализиран, за да се гарантира последователност с всеки епизод на подкаста.

Искате да преработите части от подкаста си и да създадете текстови публикации от тях? Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си директно в ClickUp. След като бъде запазен, AI инструментът за транскрипция автоматично генерира точен текст за видеото. Тази функция улеснява редактирането и преработването на епизодите от подкаста ви в публикации в блог или социални медии. Тя също така прави съдържанието ви по-достъпно и оптимизирано за SEO.

Използвайте ClickUp Clip за незабавно записване на видео и транскрипция на аудио

Както казах, с ClickUp можете да измисляте, създавате, управлявате, проследявате и записвате всичките си подкасти от начало до край.

Най-добрите функции на ClickUp

проследявайте показателите от начало до край на Визуализирайте процеса на създаване на подкаста си иот начало до край на таблото за управление на ClickUp.

Опростете и подобрете създаването и планирането на подкасти с готови шаблони

Използвайте ClickUp Docs за лесно писане на сценарии, създаване на творческо съдържание и ефективна документация .

Получавайте идеи за подкасти, пишете сценарии и много други с ClickUp Brain, интегрирания AI асистент .

Създайте пътна карта за вашия подкаст с подробни стъпки с ClickUp Tasks

Запишете екрана на подкаста си с ClickUp Clips и получите точни транскрипции с помощта на ClickUp Clips.

Централизирайте подкастинг дейността си с над 1000 интеграции за софтуер за запис, хостинг платформи, акаунти в социални медии и съхранение в облак.

Ограничения на ClickUp

Има малко по-дълъг процес на обучение

ClickUp Brain е достъпен само в платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 4000 рецензии)

2. ChatGPT

Най-доброто за мозъчна атака и изготвяне на план

чрез ChatGPT

ChatGPT е генеративен AI чатбот от OpenAI. Намирам неговите AI възможности за идеални за подкастъри, за да генерират идеи за епизоди и подсказки, които улесняват създаването на съдържание. Фокусиран върху творческата продукция, неговият лесен за използване интерфейс позволява персонализирани подсказки и генерира идеи за теми и дори творчески заглавия на епизоди, които отговарят на вашите уникални нужди в подкастинг.

С интуитивните си възможности за генериране на идеи и усъвършенстване на сценарии, ChatGPT е сред водещите AI инструменти за подкастъри. Той има потенциал да бъде чудесен виртуален сътрудник и звукова карта за вашия подкастинг процес. Освен това предоставя обратна връзка и предложения в реално време, за да подобрите качеството на подкаста си. Огромната му база от знания разширява вашите възможности за проучване и ви спестява време.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обсъдете креативни идеи за подкасти и разрешете проблемите, с които се сблъсквате

Структурирайте епизодите на подкаста си с подробни конспекти с ChatGPT, включително теми за разговор и преходи между сегментите.

Генерирайте идеи за диалога, рекламния текст или интро/аутро сегментите на вашия подкаст

Създайте завладяващи надписи за публикации в социалните медии или структура за публикациите в блога на вашия подкаст

Ограничения на ChatGPT

Генерираната информация може да не винаги е точна и изисква проверка.

Резултатът понякога може да изглежда роботизиран и да липсват нюансите на естествения разговор.

Не можете да го използвате за проучване на актуални събития, тъй като данните за обучението му са актуализирани само до април 2023 г.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (40+ отзива)

3. Alitu Showplanner

Най-доброто за планиране и предпродукция на аудио подкасти

чрез Alitu

AI-базираният инструмент Alitu Showplanner е създаден, за да улесни планирането на подкасти. Той помага на подкастърите с генерирането на идеи за епизоди, организирането на съдържанието и създаването на подробни конспекти.

Хареса ми как Alitu Showplanner генерира творчески подсказки и препоръчва подходящи теми въз основа на нишата на вашия подкаст и целевата аудитория. Той предлага и инструменти за планиране на издания, организиране на сегменти и интервюта с гости. С Showplanner можете да спестите време и усилия, докато създавате подкасти с професионално качество, като оптимизирате процеса на производство на подкасти.

Най-добрите функции на Alitu Showplanner

Опростете и ускорете процеса на маркетинг и планиране на подкаста си с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да визуализирате лесно структурата на епизодите си.

Добавете бележки, връзки и времеви отметки към сегментите в плана си, за да поддържате информацията организирана.

Импортирайте аудио клипове или музикални подложки директно в плана на шоуто си, за да планирате по-добре потока на съдържанието.

Експортирайте плана на предаването си като PDF или текстово ръководство, за да можете лесно да го ползвате като справка по време на записването.

Ограничения на Alitu Showplanner

Ограничени функции за редактиране на подкасти за импортираните аудио клипове в самия Showplanner

Аудио постпродукцията му не е изчерпателна

Може да изглежда по-малко интуитивен от други визуални инструменти за планиране за нелинейни структури на подкасти.

Цени на Alitu Showplanner

Независими подкастъри: 38 $/месец на потребител (допълнителна цена за хостинг услуги)

Бизнес: Започва от 195 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Alitu Showplanner

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. ContentShake AI

Най-доброто за SEO оптимизация и обобщаване

чрез Semrush

Представен от Semrush в техния App Center, ContentShake AI е най-добър в анализирането на огромни масиви от данни, за да генерира идеи за епизоди за конкретни ниши и аудитории, използвайки AI алгоритми. Този инструмент за редактиране на подкасти препоръчва идеи за съдържание, използвайки популярни теми, ключови думи и въпроси, които ангажират слушателите.

ContentShake AI помага на подкастърите да бъдат винаги една крачка напред, като разкрива подкастите на конкурентите и предпочитанията на аудиторията. С ContentShake AI можете бързо да генерирате идеи, да преодолеете творческия блок и да създадете висококачествени епизоди, които да привлекат слушателите.

Най-добрите функции на ContentShake AI

Генерирайте оптимизирани за SEO заглавия и описания, за да помогнете на подкаста си да се класира по-високо в резултатите от търсенето.

Създавайте подробни бележки и резюмета за подкаста от аудиофайла си, като подобрявате достъпността и откриваемостта за слушателите.

Извлечете ключовите идеи от епизодите на вашия подкаст, за да създадете лесно публикации в социалните медии и рекламни материали.

Преобразувайте съдържанието на подкаста си в блог публикации, за да разширите обхвата си и да привлечете нови слушатели.

Ограничения на ContentShake AI

Не може да се гарантира SEO оптимизация или напълно точни резюмета

Може да е по-малко ефективно за предавания с много диалози

Няма безплатен план, само безплатен пробен период от седем дни.

Цени на ContentShake AI

Безплатно: Пробен период (седем дни)

Премиум: 60 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии за ContentShake AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Wondercraft

Най-доброто за постпродукция и споделяне на аудио

чрез Wondercraft

Wondercraft използва усъвършенстван AI, за да превърне текста в висококачествени аудио продукции с естествено звучащи AI гласове и персонализирани саундтраци.

Подкастърите могат да превърнат блог публикации, статии и сценарии в увлекателни епизоди за минути. Автоматичното редактиране на аудио, клонирането на глас и поддръжката на няколко езика на Wondercraft ще ви помогнат да разширите аудиторията си и да създадете професионално звучащи подкасти.

Най-добрите функции на Wondercraft

Създавайте кратки, привличащи вниманието откъси от вашия подкаст за промотиране в социалните медии

Транскрибирайте аудиофайловете си за по-добра откриваемост и достъпност

Използвайте гласове, генерирани от AI, за интродукции и заключения или за четене на съобщения от спонсори

Превърнете текстовото съдържание в епизоди на подкаст, като използвате функциите за преобразуване на текст в реч

Ограничения на Wondercraft

Генерираните от AI гласове все още могат да имат забележими разлики от човешките гласове

Фоновият шум или наличието на няколко говорители могат да доведат до неточна транскрипция.

Цени на Wondercraft

Безплатно

Създател: 34 $/месец на потребител за 60 кредита на месец

Предимства: Цена от 64 долара на месец на потребител за 150 кредита на месец

Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wondercraft

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Jasper

Най-доброто за създаване на съдържание

Използвал съм Jasper, асистент за писане, задвижван от AI, за да създавам съдържание няколко пъти. Той може да ви помогне да създадете интересни описания на епизоди, бележки към предавания, публикации в социалните медии и промоции за вашия подкаст за минути.

Неговите AI алгоритми създават текст въз основа на предпочитанията на аудиторията и съществуващото съдържание. Jasper може също да ви помогне да генерирате идеи за епизоди, да пишете сценарии и да разработвате AI-задвижвани гласове за разказ и герои. С Jasper можете да създавате увлекателно съдържание и да допълвате своята креативност.

Най-добрите функции на Jasper

Обмислете нови теми за епизоди на подкаста и уникални гледни точки за вашето съдържание

Получете помощ при писането на сценарии за епизоди с един участник или подкасти в стил интервю

Създайте интересни бележки и описания за епизодите на вашия подкаст, за да привлечете слушатели

Създавайте интересни публикации в социалните медии, за да промотирате новото си съдържание

Ограничения на Jasper

Изисква внимателно редактиране и корекция, тъй като текстът, генериран от AI, може да съдържа грешки или неточности.

Месечните разходи са доста високи в сравнение с много конкуренти.

За най-добри резултати са необходими много конкретни указания.

Няма безплатен план, само безплатен пробен период

Цени на Jasper

Безплатно: Седемдневен пробен период

Създател: 34 $/месец на потребител

Предимства: 59 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

7. Suno

Най-доброто за създаване на персонализирана музика за подкасти

чрез Suno

Suno е AI инструмент за създаване на музика, който ще ви помогне да разкриете вътрешния си музикант. Тази AI платформа може да създаде персонализирана песен специално за вас, като ви позволява да въведете различни музикални стилове. Много се забавлявах, докато я тествах с различни мелодии!

Suno е идеален за композиране на мелодия или намиране на подходящото темпо. Можете също да разгледате профилите на артистите или библиотеката на Suno с готови песни, ако не сте в настроение да поемате големи рискове.

Най-добрите функции на Suno

Създайте оригинални интро и аутро теми за вашия подкаст, които перфектно пасват на вашата марка

Генерирайте фонова музика, съобразена с настроението и тона на различните сегменти на подкаста

Персонализирайте продължителността на музиката, енергичността и инструментацията за индивидуален звук

Избягвайте проблеми с авторските права с музика без авторски права, създадена специално за вас

Ограничения на Suno

Може да се наложи да експериментирате, за да постигнете точното звучене, което имате предвид.

Музиката, генерирана от AI, понякога може да липсва нюансите и сложността на музиката, композирана от хора.

Ограничен контрол върху сложни музикални елементи или комплексни аранжименти

Цени на Suno

Основно: Безплатно

Предимство: 10 долара на месец на потребител

Premier: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Suno

G2: 4. 3/5 (250+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. FineShare

Най-доброто за подобряване на аудио с помощта на AI

чрез FineShare

AI инструментите на FineShare за подкастъри са създадени, за да им помогнат да подобрят работата си. Можете да използвате FineVoice, тяхното AI студио за глас, за да промените гласа си, да създадете реалистични гласови коментари и дори да имитирате знаменитости и измислени герои.

Това подобрява разказвателните подкасти и творчеството и производствената стойност на историите, задвижвани от героите. Инструментът за промяна на гласа на FineShare добавя забавление и ангажираност към подкастите и интервютата на живо, като модулира гласовете в реално време. Намерих AI пакета на FineShare достатъчно прост, за да може да се използва както от начинаещи, така и от експерти в подкастинг.

Най-добрите функции на FineShare

Използвайте функцията за намаляване на шума за кристално чисти аудио записи

Оптимизирайте нивата на аудио, за да гарантирате постоянен обем на звука в целия подкаст.

Променяйте гласа си в реално време за забавни сегменти, интервюта или за да запазите анонимност

Записвайте подкаста си директно в FineVoice за по-ефективно производство

Ограничения на FineShare

Ефектите за промяна на гласа, макар и забавни, може да не са подходящи за всички видове подкаст съдържание.

Може да е необходимо известно техническо разбиране, за да се постигнат най-добри резултати с функциите за настройка на аудиото.

Цени на FineShare

Безплатно

Основен: 8,99 $/месец на потребител

Про: 17,99 $/месец на потребител за 2 компютъра

Enterprise: 31,99 $/месец на потребител за 5 компютъра

Оценки и рецензии за FineShare

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Descript

Най-доброто за редактиране на аудио и сътрудничество

чрез Descript

Един от най-популярните AI инструменти за подкастъри, Descript е платформа, задвижвана от AI, която опростява създаването на подкасти. Най-добрата му функция е автоматичната и точна транскрипция на аудио в текст за редактиране. Аз дори съм го използвал за генериране на транскрипции от видео подкасти и записи на уебинари.

По принцип можете да редактирате всичките си аудио файлове, като редактирате транскрипцията, точно както документ. Освен това Studio Sound подобрява качеството на аудиото с едно кликване, а Overdub ви позволява да създавате реалистични гласови коментари с вашия собствен глас или с гласове на изкуствен интелект.

С Descript можете да премахвате излишни думи, да коригирате грешки, да добавяте музика и звукови ефекти и да създавате епизоди от нулата, използвайки съдържание, генерирано от AI.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте подкаста си, като редактирате текстовия транскрипт – изрежете, поставете и пренаредете аудиофайла с проста текстова редакция.

Усъвършенствайте аудиофайла на подкаста си, като автоматично премахнете излишните думи с няколко кликвания.

Коригирайте грешки или добавете ново съдържание, използвайки собствения си глас или глас, генериран от AI, с функцията Overdub.

Поканете членовете на екипа да сътрудничат по проекти в реално време

Ограничения на Descript

Потребителите с опит в традиционното редактиране на аудио файлове може да им отнеме време да се научат да го използват ефективно.

Някои разширени функции за редактиране на аудио, с които професионалистите са запознати, може да липсват.

Цени на Descript

Безплатно

Създател: 15 долара на месец на потребител

Предимство: 30 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 450 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 150 рецензии)

10. Podpage

Най-доброто за уеб дизайн и създаване на подкасти

чрез Podpage

Podpage е платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която позволява на подкастърите да създават атрактивни и интересни уебсайтове за подкасти. Използвайки лесния за употреба интерфейс и персонализирани шаблони, можете да представяте епизодите си, да разказвате историите си и да установите визуално привлекателна връзка с аудиторията си.

Но това не е всичко. Това, което намерих за особено полезно, е как инструментът улеснява слушателите да намират и да се наслаждават на подкасти. Podpage използва изкуствен интелект, за да оптимизира работата на уебсайта, да произвежда SEO-съобразно видео съдържание и дори да създава транскрипции на аудио съдържание.

Най-добрите функции на Podpage

Създайте уебсайт за подкаст за минути с лесния за използване инструмент за създаване на уебсайтове

Спестете часове с автоматични транскрипции, които правят съдържанието ви по-достъпно и подходящо за SEO

Интегрирайте подкаста си в уебсайта си, за да могат слушателите да се наслаждават на предаването ви, без да напускат страницата ви.

Ограничения на Podpage

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна в сравнение с другите

Може да не е идеален за сложни подкаст настройки или специфични нужди, като например множество предавания или когато фирмите се нуждаят от различни нива на членство.

Цени на Podpage

Основен: 19 $/месец на потребител

Предимство: 29 $/месец на потребител

Elite: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Podpage

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Подобряване на опита ви в създаването на подкасти

Независимо дали сте начинаещ или опитен подкастер, AI инструментите имат потенциала да променят подхода ви към процеса на създаване на подкасти. Сега можете да създавате подкасти с по-професионално качество, които вашите слушатели заслужават, за част от времето, което би ви отнело по-рано. Сигурен съм, че използването на десетте AI инструмента за подкастъри, описани в тази статия, може да повиши вашата продуктивност и ефективност.

Това казано, правилният набор от инструменти е този, който отговаря на вашите нужди. Макар че определено можете да опитате всички инструменти от нашия списък, можете също да изберете ClickUp като най-изчерпателния AI инструмент, от който ще се нуждаете. Не се колебайте да се регистрирате в ClickUp, за да го опитате!