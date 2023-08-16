10 примера за насоки за бранда, които помагат за изграждането на вдъхновяващ бранд

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво представляват насоките за бранда?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Насоките за бранда са документ, който определя как да комуникирате вашия бранд в различните канали. Той определя не само визуалните, но и вербалните и писмените правила за комуникация. " } } ] }

Насоките за бранда са крайъгълният камък на всеки силен бранд на пазара. Те играят жизненоважна роля в изграждането на доверие у клиентите и в осигуряването на последователност на бранда.

И това е нещо, което не можете да пренебрегнете, защото успехът на посланията на вашата марка зависи от последователността. Това е едно от нещата, които привличат вашата целева аудитория да купува от вас отново и отново.

Освен това, безспорно, съвременните маркетингови комуникации разчитат в голяма степен на множество комуникационни канали. А последователността на бранда обединява всички тези канали.

В тази статия ще научите какво съдържат насоките за бранда. Но най-важното е, че ще намерите разнообразни примери за насоки за бранда и няколко шаблона за брандиране, които ще ви помогнат да създадете свои собствени насоки.

Какво представляват насоките за бранда?

Насоките за бранда са документ, който определя как да комуникирате вашия бранд в различните канали. Той определя не само визуалните, но и вербалните и писмените правила за комуникация.

С помощта на солидни насоки за бранда тонът на вашите съобщения ще изразява последователно вашия бранд. Това ще повлияе на начина, по който вашите клиенти възприемат вашите продукти. В резултат на това ще помогне да се определи как клиентите възприемат стойността на вашите продукти.

Клиентите разпознават брандовете с ясни насоки за бранда. Освен това, тези насоки са част от идентичността на вашия бранд. Без тях няма да имате бранд, който да говори по уникален начин на вашите клиенти. И със сигурност няма да можете да се конкурирате с вашите конкуренти.

Също така ще срещнете трудности при поддържането на единен имидж на вашата марка. Причината е, че вашите канали и членовете на екипа ви – маркетинг специалисти, дизайнери и уеб разработчици – могат да бъдат разпръснати на различни места.

И защо е толкова важно да имате единен имидж на марката? Марка, която изглежда и звучи последователно, дава усещане за сигурност и надеждност, а и двете емоции стимулират продажбите.

10 примера за насоки за бранда, които да ви помогнат да се вдъхновите

Сега, когато вече знаете къде да намерите полезни шаблони, може да ви е от полза да видите и някои отлични примери за насоки за бранда. Ето 10 примера за насоки за бранда, които да ви вдъхновят, докато съставяте вашите насоки за бранда с помощта на нашите шаблони.

Разгледайте нашата страница „Марка“, за да изтеглите всички активи на нашата марка.

Всички бранд активи на ClickUp могат да бъдат изтеглени от нашата страница за брандиране. От логото и иконите до разнообразни екранни снимки на нашето приложение, всичко това е на ваше разположение в този пълен наръчник за стила на бранда.

Включихме и правила за използване на логото, цветовата палитра и шрифтовете на ClickUp. Ако се нуждаете от повече информация за споделянето на логото ни и посочването на нашите търговски марки, проверете нашите указания за търговските марки.

Чрез Spotify

Spotify започва своите насоки за дизайн, като определя как да се съпровождат метаданните от платформата – като името на албума или корицата – с марката. Насоките също така определят как да се вгражда, свързва и възпроизвежда съдържанието на Spotify.

Тези правила са логични, тъй като бизнесът на Spotify зависи в голяма степен от спазването на авторските права. Но насоките за дизайн на марката съдържат и други инструкции – за използването на логото на Spotify и неговите варианти, цветовата палитра и шрифтовете.

Ръководството за дизайн на марката Spotify включва много правила за това, което трябва и не трябва да се прави. Можете да изтеглите логото и иконите на марката, което гарантира тяхната последователност, където и да се появяват.

Чрез Netflix

Някои от бранд активите на Netflix са достъпни само след влизане в тяхната брандингова платформа. Но някои от тези активи и насоки са достъпни за всички – тези, които се отнасят до разположението на логото и слогана.

Ето защо публичното ръководство за стила на марката Netflix се фокусира върху визуални аспекти като цвят и разстояние. Насоките представят и различни правила, забрани и примери, което подобрява тяхното разбиране и бърза справка.

Чрез Slack

Slack публикува своите указания за стила на марката в медийния си комплект. Последният се състои от скрийншотове на продукти, лога и снимки на членовете на ръководния екип на Slack, други служители и офиси, които могат да бъдат изтеглени.

Но лесно можем да твърдим, че медийният комплект на Slack е част от насоките за бранда. В края на краищата, както и при всички други примери за насоки за бранда, и двете са се появили от необходимостта да се оформи имиджът на бранда Slack, нали?

Насоките за бранда на Slack, които могат да бъдат изтеглени, са доста изчерпателни. Но те са и ясни, добре организирани и лесни за четене. Текстът е добре балансиран с празни пространства и точно толкова изображения, колкото е необходимо, което, заедно с избраните шрифтове, го прави много привлекателен.

Чрез Zendesk

Екипът по брандинг на Zendesk нарече своите насоки за бранда „Brandland”. Те са толкова широки по обхват, колкото и креативни по име.

Насоките съдържат най-традиционните елементи на такъв ресурс. Но те съдържат и много други елементи, като заснемане на филми, маркетингово планиране, дизайн на офиса и правила за брандирани стоки, които са рядкост в насоките за бранда.

Via Conklin Media

Един от най-характерните елементи на насоките за бранда на Conklin е личността на бранда. Това е как би изглеждал брандът, ако беше човек, а в случая с Conklin това е Спайдърмен с две деца.

Специалистите по брандиране на Conklin създадоха персонажа, като разделиха ценностите на марката на прилагателни. След това избраха герой, чиято личност съответстваше на тези прилагателни – Спайдърмен.

Накрая, специалистите добавиха опит и мъдрост към характеристиките на героя, за да го направят по-зрял. И сега, писателите на Conklin създават текстове за уебсайта, като си представят какво би казал баща Спайдърмен.

Чрез Checkr

Checkr започва насоките за бранда, като заявява своята „основна творческа концепция“, която е „ясна“. И тази концепция е идеята, която поддържа цялостното преживяване на бранда на компанията.

Насоките също така определят характеристиките на марката – или ценностите – и съдържат:

Комплект с лого за изтегляне

Инструкции за използване на логото

Обяснение как трябва да изглеждат използваните от тях фотографии

Цветова палитра за изтегляне

Шрифтовете на марката

Чрез PartnerStack

Освен спецификациите за лого, цвят и шрифт, насоките за бранда на PartnerStack се фокусират върху гласа и тона на бранда. Така че, въпреки че не са включили бранд персона в насоките, членовете на екипа на PartnerStack все пак могат да осъзнаят как да комуникират бранда.

Всичко, което трябва да направят, е да имат предвид характеристиките на гласа, описани в насоките за бранда.

Чрез SEO London

SEO. London е малка SEO агенция с двама души, но те са напълно наясно с важността на брандинга. Ето защо възложиха изцяло брандинга на уебсайта и логото си на дизайнерска агенция.

И първата стъпка, която дизайнерската агенция предприе, беше да дефинира SEO. Лондонските насоки за бранда. В резултат на това уебсайтът на SEO. London се отличава от тези на конкурентите си, които са използвали готови графични решения, вместо да разработят свои собствени насоки за бранда.

Via Fashion League

Fashion League не е създала отделен документ с насоки за бранда. Но мисията и основният цвят на марката са толкова силни, че от тях може да се разбере смелият тон на бранда.

Цветът лилав привлича погледа в съдържанието на Fashion League. Той символизира сила и е напълно съобразен с мисията на марката.

Основен списък с насоки за бранда

Вдъхновени от някои страхотни примери за насоки за гласа на марката, ние съставихме този списък за вас. Той посочва елементите, които трябва да включите в насоките за вашата марка, така че го използвайте, докато съставяте или преглеждате документа си.

1. Мисия

Защо създадохте компанията си? Каква е целта на вашия бизнес? И каква промяна искате вашата марка да внесе в живота на вашите клиенти?

Вашата мисия е отличителна и последователна във времето. Именно затова трябва да я включите в насоките за бранда. Обяснете я ясно и обективно с прости думи, така че всеки в екипа ви да я разбере.

И съгласувайте останалите елементи в документа с указанията за стила на марката с общата цел, която представлява вашата мисия.

2. Ценности на марката

Какви са принципите, етиката и убежденията на вашата компания? Какви са стълбовете на всичко, което правите във вашата организация? И какво представлява вашият екип в бизнеса?

Например, една от ценностите на вашата марка може да бъде устойчивостта. А това означава, че искате да привлечете клиенти, които споделят вашите възгледи за устойчивост. Затова вашите послания трябва да отразяват вашите грижи за устойчивостта.

Превърнете ценностите на вашата марка във визуални елементи и думи, които използвате в маркетинговите си комуникации. Защото това, което клиентите ви виждат, и думите, които чуват и четат за вашата марка, са еднакво важни. Освен това, вашите ценности направляват решенията и дейностите на вашия екип по отношение на всички елементи на марката.

3. Целева аудитория

Кои са читателите или слушателите на вашето съдържание? На колко години са? С какво се занимават? И с какви проблеми се сблъскват – особено тези, които можете да решите с вашия продукт?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да разкриете профила на вашия купувач или целевата аудитория. А този профил ще помогне на вашия екип да комуникира ефективно идентичността на марката с вашите потенциални и настоящи клиенти.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТОпределете профила на вашия купувач по време на процеса на маркетингово планиране и документирайте определението в насоките за бранда.

4. Гласът на марката

Включете редакционните си насоки в насоките за бранда. Това е езикът – визуален и писмен или говорим – който членовете на екипа ви трябва да използват. И това е езикът, който ще предизвика емоциите и настроението на вашия бранд у целевата ви аудитория.

Например, някои марки са изтънчени или официални, докато други са неформални и понякога дори забавни. Някои са директни, смели или провокативни, докато други са неутрални. Идентичността на една марка може да бъде образователна, докато други са забавни.

Но каквито и примери за насоки за бранда да опишете, направете го от две гледни точки. Например, изяснете как вашият екип трябва да се отнася към предимствата на вашия продукт и, особено, към неговите ограничения. Определете кои термини и изрази да се използват и кои са забранени, и изяснете също така и пунктуацията.

Като цяло, вашите редакционни насоки ще създадат впечатлението, че цялото съдържание е написано от един и същи човек. И това е последователност.

5. Цветова палитра

Цветовете имат значение, а значението им изпраща послание към вашата целева аудитория. Затова изберете цветовата си палитра внимателно и разумно. След това обяснете в ръководството за стила на вашата марка защо сте направили този избор, защото основната причина е посланието, което искате да разпространите в комуникациите си.

Освен това, цветовата палитра на марката влияе върху дизайна на вашия уебсайт и върху всеки визуален елемент, който вашият екип ще създаде. Но тя също така им помага да установят и поддържат визуалната последователност на вашата марка във всички канали.

6. Images

Може ли съдържанието ви да включва фотографии, илюстрации или и двете? А какво ще кажете за видеоклипове и анимации? Може ли съдържанието ви да включва и такива?

Посочете всичко това ясно в ръководството за стила на вашата марка, защото изображенията подкрепят вашето послание. Вашият екип трябва да знае каква трябва да бъде естетиката на тези ресурси, къде да ги намери и кога да ги използва.

7. Шрифтове, лого и слоган

Освен думите, които да се използват, вашият стилов наръчник за марката трябва да посочва как тези думи изглеждат графично. Става дума за шрифтовете, които вашият екип трябва да използва в различните канали за комуникация, независимо дали са онлайн или офлайн.

И тук става дума за цветовете, размерите и разстоянието между буквите. Освен това, вашите указания за шрифтовете трябва да информират членовете на екипа ви кога да използват получер и курсив.

Накрая, включете логото си (и употребата му), неговите варианти и визуалния вид на слогана си в насоките за бранда. Направете ги всички визуално привлекателни, лесни за четене и достъпни.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТНе забравяйте да включите линк към насоките за вашата марка в творческите си брифинги в рамките на вашия графичен дизайн работен процес!

Шаблони за насоки за бранда, с които да започнете веднага

Преди да обсъдим нашата селекция от примери за насоки за бранда, нека разгледаме няколко шаблона за насоки за бранда, които биха могли да ускорят процеса ви.

1. Шаблон за насоки за бранда на ClickUp (документи)

Документирайте ясно външния вид и стила на вашата марка с този всеобхватен шаблон.

Този шаблон за стилово ръководство за марката ще придаде на вашите насоки за марката вид на печатен документ. Той е подходящ за създаването на първите насоки за марката на дадена компания. И тъй като е шаблон за начинаещи, той съдържа много инструкции за попълването му и включването на всички елементи на вашата марка.

2. Шаблон за бяла дъска с насоки за бранда на ClickUp

Визуализирайте насоките за вашата марка в изгледа „Бели дъска“, за да виждате лесно цветовете, текстовете, логата и др.

Изберете този шаблон, ако вашият екип обича да работи с документи, подобни на бяла дъска. Той е визуално привлекателен и ако членовете на вашия екип имат силна визуална памет, те ще си спомнят насоките за вашата марка без усилие.

Започнете, като използвате примери за насоки за бранда от любимите си организации или включете свои собствени в този лесен за използване шаблон.

3. Шаблон за насоки за брандиране на ClickUp

Организирайте вашите инициативи за брандиране и създайте прост процес за вътрешни или външни ресурси, за да сте винаги информирани.

Използвайте този шаблон, за да организирате проекта си за разработване на насоки за бранда. Той улеснява управлението на задачите, документа с насоки за стила на бранда, другите резултати и напредъка на проекта.

Шаблонът съдържа няколко изгледа на проекта, като списък със задачи, календар, график и времева линия. Превключвайте между тях, за да дефинирате етапите на проекта и приоритетите, графиците и дори да разпределяте задачи.

Шаблонът е подходящ и за разработване на брандинг проекти за вашите клиенти. Той ви позволява да ги държите в течение с напредъка на проекта, както и да поискате тяхното одобрение за резултатите от проекта.

Започнете да създавате своя стилов наръчник за марката с този полезен шаблон!

Започнете да изграждате вдъхновяваща марка още днес

Няма да съжалявате, че сте инвестирали време и пари в разработването на силни, ясни и добре организирани насоки за бранда. Разгледайте по-отблизо примерите за насоки за бранда, които споделихме с вас.

А ако имате нужда от помощ при организирането или документирането на стратегията си за насоки за бранда, ние сме на Ваше разположение. Посетете Центъра за шаблони на ClickUp, за да опитате един от стотиците маркетингови шаблони, които можете да използвате безплатно!